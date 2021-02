Frauen-Skisprungcoach Bauer: Es hat sich echt viel getan

Der Skisprung-Bundestrainer der Frauen, Andreas Bauer, ist mit den Fortschritten der vergangenen Jahre in Sachen Gleichberechtigung zufrieden. "Es hat sich echt viel getan, das Frauen-Skispringen hat noch mal Fahrt aufgenommen. Natürlich nutzen die Mädels trotzdem die öffentliche Plattform, um zu sagen, was noch fehlt", sagte Bauer der Deutschen Presse-Agentur.

Oberstdorf

Bei der WM in Oberstdorf ist erstmals das Großschanzen-Einzel der Skispringerinnen im Programm. Auch in der Nordischen Kombination findet erstmals ein WM-Wettbewerb für Frauen statt. In der kommenden Saison sei beim Deutschen Skiverband (DSV) ein gemeinsamer Skisprung-Weltcup in Willingen angedacht, sagte Bauer.

Bisher noch nicht eingeführt wurden eine Vierschanzentournee für Frauen und das Skifliegen. Der 57 Jahre alte Coach spricht in diesem Zusammenhang gerne von den "letzten Bastionen", die es einzunehmen gelte. Dem Damen-Trainer machen eher die männlichen Kollegen Sorgen. "Mir gefällt die Entwicklung im Herren-Skisprung nicht", sagte Bauer. Es gebe fünf oder sechs große Nationen, dahinter drohen immer mehr Teilnehmerländer wegzubrechen.

© dpa-infocom, dpa:210224-99-569314/2