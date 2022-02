Putin-Invasion in der Ukraine: Euroleague-Spiel des FC Bayern Basketball gegen Moskau verlegt!

Das Euroleague-Duell der Basketballer des FC Bayern und ZSKA Moskau am Donnerstagabend wird aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine kurzfristig verlegt.

München - Wegen des russischen Angriffs in der Ukraine wird das Euroleague-Spiel des FC Bayern Basketball gegen ZSKA Moskau kurzfristig abgesagt. Einem entsprechenden Verlegungsantrag des FCBB wurde stattgegeben. Das teilten die Münchner via Twitter mit – knapp zwei Stunden vor dem eigentlich geplanten Tip-Off. Ein Nachholtermin für das Spiel steht noch nicht fest.

Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine hatte zuvor bereits die Telekom die Übertragung des Euroleague-Spiels bei "Magenta Sport" abgesetzt. "Auch die weiteren Partien mit russischer Beteiligung entfallen bis auf Weiteres", teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit. "Wir bitten die Fans um Verständnis." Die Telekom hält für den deutschen Markt die Übertragungsrechte an dem Wettbewerb.

Schon zuvor hatte die Austragung der Partie der Bayern gegen den Spitzenklub aus der russischen Hauptstadt für Diskussionen gesorgt. Am Morgen hatte die Social-Media-Abteilung der Bayern einen Tweet zum Spiel abgesetzt, ohne die Invasion in der Ukraine zu erwähnen, was etwa beim Münchner Stadtrat Dominik Krause (Die Grünen) für Entrüstung sorgte.

"Wollt ihr wirklich am Tag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine kommentarlos gegen einen Moskauer Verein spielen? Wieso wird das Spiel nicht abgesagt? Und wenn es schon stattfindet: Lasst den Audi Dome in ukrainischen Farben erstrahlen", schrieb der Vize-Vorsitzende der Grünen im Rathaus auf Twitter.

