Gegen Panathinaikos: Wiedersehen mit Bray für Bayerns Basketballer

Bayerns Basketballer treffen im 50. Pflichtspiel auf Panathinaikos Athen und den aussortierten Bray.

"Wir müssen alles löschen, was war", sagt Trinchieri.

Tobias Hase/dpa "Wir müssen alles löschen, was war", sagt Trinchieri.

München - Das erste Aufeinandertreffen mit ihrem Ex-Coach Dejan Radonjic haben die Basketballer des FC Bayern gerade bei Roter Stern Belgrad mit einer Energieleistung noch mit 78:76 für sich entschieden. Und mit ihrem 17. Saisonsieg ihre Playoffambitionen weiter eindrucksvoll untermauert.

Bei ihrem bereits 50. (!) Saisonspiel kommt es für die Münchner am Donnerstagabend (20.30 Uhr) beim zweiten Euroleaguematch in dieser Woche gegen Panathinaikos Athen gleich zum nächsten brisanten Wiedersehen.

Bray mit 25 Punkten beim Debüt für die Griechen

Der bei Bayern zuletzt aussortierte und zunächst an Saragossa ausgeliehene TJ Bray kommt nämlich mit seinem neuen festen Verein zurück an seine alte Wirkungsstätte. Erst am Wochenende hatte er sein Debüt für die Griechen gefeiert - und dabei 25 Punkte erzielt. Er dürfte gegen die alten Kollegen und Ex-Coach Andrea Trinchieri jedenfalls besonders motiviert sein.

Die wollen sich auf ihrem Weg in die K.o.-Runde der besten acht Teams aber auch von Bray nicht beirren lassen. "Wir müssen alles löschen, was war - und die Energie für das nächste harte Duell finden", sagte Trinchieri. "Es wird ein großer Test für uns", sagte FCBB-Center James Gist, der von 2012 bis 2019 für Panathinaikos spielte.