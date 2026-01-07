AZ-Plus
2 x2 VIP-Tickets für FC Bayern gegen Baskonia gewinnen

Am Mittwochabend empfängt der FC Bayern Basketball Baskonia im SAP-Garden. Die AZ und Magentasport verlosen 2 x 2 Tickets für die Partie.
Die Bayern-Basketballer sind am Mittwochabend gegen Baskonia gefordert.
Die Bayern-Basketballer sind am Mittwochabend gegen Baskonia gefordert. © Matthias Stickel/dpa

Die Abendzeitung verlost gemeinsam mit Magenta Sport 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel am 7. Januar um 20:30 Uhr im SAP-Garden.
    Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 07.01., 11:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

 

Können die Bayern-Basketballer nachlegen? Mit dem überzeugenden 95:71-Sieg gegen Maccabi Tel Aviv beendeten die Münchner endlich ihren Negativ-Lauf in der Euroleague von neun Niederlagen in Serie. Am Mittwochabend geht es für das Team des neuen Cheftrainers Svetislav Pesic um 20:30 Uhr im heimischen SAP-Garden gegen den Tabellensechzehnten Baskonia aus Spanien - und Sie können mit etwas Glück dabei sein. Die AZ und Magentasport verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für die Partie.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.