Am Mittwochabend empfängt der FC Bayern Basketball Baskonia im SAP-Garden. Die AZ und Magentasport verlosen 2 x 2 Tickets für die Partie.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost gemeinsam mit Magenta Sport 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel am 7. Januar um 20:30 Uhr im SAP-Garden. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 07.01., 11:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Können die Bayern-Basketballer nachlegen? Mit dem überzeugenden 95:71-Sieg gegen Maccabi Tel Aviv beendeten die Münchner endlich ihren Negativ-Lauf in der Euroleague von neun Niederlagen in Serie. Am Mittwochabend geht es für das Team des neuen Cheftrainers Svetislav Pesic um 20:30 Uhr im heimischen SAP-Garden gegen den Tabellensechzehnten Baskonia aus Spanien - und Sie können mit etwas Glück dabei sein. Die AZ und Magentasport verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für die Partie.