Zeugnisse beim FC Bayern: Musiala bester Bayer – zwei andere Mittelfeldspieler enttäuschen

Teil III der AZ-Zeugnisse für den FC Bayern: das Mittelfeld. Vergebens gesucht: ein junger Sechser wie einst Javi Martínez. Doch "Bambi" Musiala überzeugt und ist insgesamt der beste FCB-Spieler der Saison.

München - Es hat einen triftigen Grund, dass die Bayern-Bosse – und in erster Linie Trainer Thomas Tuchel – auf dem Transfermarkt nach einem neuen Mittelfeld-Chef Ausschau halten: In der gerade beendeten Saison wurde einmal mehr deutlich, dass im Zentrum ein echter Leader fehlt, ein defensiv denkender Sechser, der Widerstand leistet, wenn es mal nicht so gut läuft und der Gegner Druck macht. Ein Javi Martínez in jung, sozusagen, ein Abräumer und Kämpfer.

Declan Rice (24) soll dieser Spieler werden, doch es fraglich, ob sich Bayern im Transfer-Duell gegen den FC Arsenal durchsetzen kann. Was klar ist: Nach einer komplizierten Saison braucht Bayern Verstärkung im Mittelfeld. Der dritte Teil der AZ-Saisonzeugnisse zum Münchner Maschinenraum.

Joshua Kimmich

Joshua Kimmich ist der Aggressive Leader beim FC Bayern. Ihm fehlt jedoch ein defensivstarker Sechser an der Seite. © dpa

Sieben Tore und elf Vorlagen in 47 Partien für den Mittelfeld-Antreiber – eine sehr ordentliche Bilanz. Defensiv konnte Kimmich aber nicht immer überzeugen, ihm fehlte ein disziplinierter Arbeiter an seiner Seite. Mit Marcel Sabitzer klappte es noch am besten. Auch bei Standardsituationen besteht Steigerungsbedarf. Positiv: Kimmichs Spieleröffnung und Pässe in die Tiefe. Note 3

Leon Goretzka

Leon Goretzka blieb in dieser Saison blass. © Tom Weller/dpa

Bayerns Muskelmann blieb unter seinen Möglichkeiten. Sechs Tore und sechs Assists in 40 Pflichtspielen – zu wenig. Ähnlich wie Kimmich fehlte dem Achter ein defensivstarker Partner, Rice könnte da helfen. Goretzka will um seinen Stammplatz kämpfen - und bei Bayern bleiben. Note 4

Jamal Musiala

Jamal Musiala jubelt nach seinem Meister-Tor gegen Köln. © Marius Becker/dpa

Mit dem Tor in Köln in der 89. Minute schoss "Bambi" Bayern zum Meistertitel. Musiala war über die gesamte Saison gesehen der beste Spieler der Mannschaft, auch wenn er nach der WM in ein Formtief geriet. Doch der 20-Jährige kämpfte sich da wieder heraus. "Das macht es zu einem Geschenk, mit ihm zu arbeiten. Er ist super-professionell und selbstkritisch", schwärmte Trainer Thomas Tuchel. 16 Tore und 16 Vorlagen für Musiala in 47 Partien. Ein Diamant. Note 2

Ryan Gravenberch

Gelingt Ryan Gravenberch noch der Durchbruch in München? © imago/Marcel Engelbrecht

Der Niederländer wechselte vor der Saison für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Bayern, ihn begleiteten hohe Erwartungen. Doch Gravenberch, der deutlich im Schatten von Kimmich und Goretzka stand, konnte sich weder unter Julian Nagelsmann noch unter Tuchel durchsetzen. Er zeigte taktische Schwächen. Die Bilanz von 33 Einsätzen, einem Tor und einer Vorlage ist enttäuschend für einen Achter. Note 5

Thomas Müller

Nicht mehr Stammspieler, dennoch unverzichtbar für den FC Bayern: Thomas Müller. © Sven Hoppe/dpa

Nicht die beste Saison für den Bayern-Routinier, aber doch eine ordentliche. Müller kommt auf acht Tore und zwölf Vorlagen in 40 Pflichtspielen. Im Saisonfinale war er es, der den Meistertitel nie aufgab, den BVB mit einer Videobotschaft unter Druck setzte. Mit zwölf Titeln FCB-Rekord-Meister. Unverzichtbar, auch weiterhin. Note 3

Paul Wanner

Paul Wanner soll die Zukunft beim FC Bayern gehören. © imago/ULMER Pressebildagentur

Der 17-Jährige kam lediglich zu zwei Kurz-Einsätzen, zuletzt wurde er von einer Zahn-OP und Adduktorenproblemen gestoppt. Trainer Tuchel will sich im Training ein genaues Bild von Wanner machen. Nach AZ-Informationen ist eine Leihe im Sommer gut vorstellbar. Ohne Note

Marcel Sabitzer

Wie es mit Marcel Sabitzer weitergehen wird, ist noch unklar. © Sven Hoppe/dpa

Der Österreicher ließ sich im Winter nach England zu Manchester United verleihen. Zuvor in der Hinrunde bei Bayern mit ordentlichen Leistungen. Unklar, ob Sabitzer im Sommer verkauft wird – oder doch noch eine letzte Chance bei Bayern sucht. Note 3