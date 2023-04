Wechsel rückt näher: Anthony Barry könnte Tuchels Trainerteam beim FC Bayern bald komplettieren

Seit einem knappen Monat leitet Thomas Tuchel die Geschicke an der Säbener Straße. Nun soll Berichten zufolge auch der letzte Teil des Trainergespanns seine Zelte in München aufschlagen.

München - Bereits bei Thomas Tuchels erster Pressekonferenz machte der Trainer des FC Bayern deutlich, dass ihm mit Anthony Barry ein wichtiges Teammitglied im Trainergespann noch fehlt. Wie "Sky" berichtet, soll sich Tuchels Wunsch bald erfüllen.

Tuchel wollte Barry seit Amtsantritt

Seit knapp vier Wochen versucht der deutsche Rekordmeister, Anthony Barry in Bayerns Landeshauptstadt zu lotsen. Das Problem: Der Engländer steht noch immer bei Tuchels Ex-Klub FC Chelsea unter Vertrag.

Anthony Barry arbeitet auch als Co-Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft. © imago images/Crystal Pix

Bayern buhlt um Barry: Chelsea gibt nach – Einigung auf Ablösesumme?

Barry, der im Sommer 2020 zum Verein aus London gestoßen war, war bis zuletzt auch unter Graham Potter Teil des Trainerteams an der Stamford Bridge. Die Bayern-Bosse verhandelten seither, konnten sich aber bisher nicht auf eine Ablösesumme verständigen. Jetzt aber soll eine Einigung stattgefunden haben: Berichten der englischen "Times" zufolge, die auch "Sky" bestätigte, wird Anthony Barry schon bald Teil des Trainerteams der Münchner sein.

Barry hat einen guten Ruf in England

In seiner Heimat genießt der 36-Jährige ein gutes Ansehen und gilt Spezialist in Sachen Standartsituationen. Ob er in diesem Bereich auch beim FC Bayern für mehr Torgefährlichkeit sorgen wird, bleibt abzuwarten. Auf alle Fälle darf sich Tuchel freuen, dass ihm nun endlich sein Wunsch erfüllt werden konnte.