Vor Duell gegen FC Bayern: PSG-Coach Galtier selbst überrascht von Kylian Mbappé-Heilung

Früher als erwartet kehrt Kylian Mbappé in den Kader von Paris Saint-Germain zurück. Ob der Franzose am Dienstagabend gegen den FC Bayern in der Startelf steht, ließ PSG-Trainer Christophe Galtier offen.

13. Februar 2023 - 18:48 Uhr | AZ/dpa