Von Elber bis Augenthaler: FC Bayern veröffentlicht Kader für Legenden-Derby im Olympiastadion

Am Sonntag tritt der FC Bayern im Legenden-Derby gegen die Löwen an. Mittlerweile steht auch der hochkarätig besetzte Kader des deutschen Rekordmeisters fest. Die AZ zeigt alle Bayern-Legenden.

Sie alle sind am Sonntag beim Legenden-Derby dabei: Samuel Kuffour, Michael Tarnat, Giovane Elber und Paulo Sergio (v.l.). Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch den gesamten Legenden-Kader des FC Bayern.

imago/Contrast 25 Sie alle sind am Sonntag beim Legenden-Derby dabei: Samuel Kuffour, Michael Tarnat, Giovane Elber und Paulo Sergio (v.l.). Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch den gesamten Legenden-Kader des FC Bayern.

München - Der FC Bayern hat den Kader für das Legenden-Derby gegen die Sechzger bekanntgegeben. Neben Sturm-Legende Claudio Pizarro werden sich unter anderem Paulo Sergio und Hans-Jörg Butt das Bayern-Trikot überstreifen. Als Trainer wird der ehemalige Assistent von Ottmar Hitzfeld, Michael Henke, an der Seitenlinie stehen.

Löwen haben Kader noch nicht final bekanntgegeben

Auf welche Löwen-Mannschaft die Legenden des deutschen Rekordmeisters treffen, steht noch nicht endgültig fest. Jedoch wurden schon einige Namen bekanntgegeben: Neben Benny Lauth und Thorben Hoffmann können sich die Zuschauer auf jeden Fall auf Marco Kurz und Thomas Miller freuen.

Tickets für Stadtderby im Olympiastadion noch verfügbar

Anstoß für das Spiel zum 50. Jubiläum des Olympiastadions ist am Sonntag, den 23. Oktober um 14.30 Uhr. Tickets für die Partie gibt es noch zu kaufen. Erwachsene zahlen 19,72 Euro – angelehnt an die Eröffnung des Olympiastadions 1972. Der Erlös geht anschließend an das Kinderprojekt "Die Arche" in Moosach.

Den gesamten Legenden-Kader des FC Bayern gibt es in der Bilderstrecke zum Durchklicken.