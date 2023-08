Tuchel nach FC-Bayern-Blamage gegen Leipzig ratlos: "Erkenne nichts wieder"

Der FC Bayern kassiert im Supercup eine 0:3-Klatsche gegen Leipzig. Dabei erkannte Thomas Tuchel seine Mannschaft nicht wieder.

München - Dachte man vor dem Spiel gegen RB Leipzig noch, die Münchner hätten durch den Kane-Transfer Flügel verliehen bekommen, fielen sie schon nach drei Minuten zurück auf den Boden der Tatsachen. Gegen die Sachsen hagelte es am Ende für den FC Bayern eine 0:3-Pleite. Dementsprechend enttäuscht war auch Bayern-Coach Thomas Tuchel nach der Partie.

Tuchel über FC-Bayern-Niederlage: "Ist erschreckend"

"Das glaubt mir kein Mensch. Das hatte mit dem, was wir trainiert haben, mit welcher Stimmung wir hier anreisen, die Verfassung, die Form, wie wir hier ins Stadion kommen, nichts zu tun, ab dem Warmmachen und dann im Spiel. Das ist erschreckend. Ich erkenne nichts wieder. Weder von dem, was wir inhaltlich machen wollten, noch von dem, wie wir zuletzt gespielt und trainiert haben", sagte der 49-Jährige nach dem Spiel am "Sky"-Mikrofon.

Dann platzte es aus Tuchel raus: "Als hätten wir vier Wochen nichts gemacht. Das muss man leider so sagen. Wenn ich uns sehe gegen Liverpool, Manchester City und Monaco. Mit welcher Bereitschaft, mit welcher Spielfreude, Form und Verfassung wir spielen, hat das nichts mit dem zu tun, was wir gezeigt haben. Wir geben die einfachsten Tore weg. Dann ist es einfach eine komplette Fortsetzung vom 33. Spieltag." Damals verlor der FC Bayern ebenfalls gegen die Roten Bullen mit 1:3.

FC Bayern: Tuchel hat so eine Situation noch nie erlebt

Auf die Frage, ob der ehemalige Coach von Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea so eine Situation schon mal mit einem anderen Team erlebte, hatte Tuchel eine klare Antwort: "Dauerhaft noch nie. Und in der Diskrepanz, dass man gar kein Gefühl mehr dafür hat. Also das ist schon neu. Das war letzte Saison so, als wir gerätselt haben und auch zwischen den Spielen nicht wussten, was kommt."

Weiter führte der gebürtige Krumbacher aus: "Offensichtlich haben wir uns komplett auf diese Frequenz wieder eingestellt. Ich weiß nicht, wieso und weshalb. Es gibt keinen Grund dafür. Ich habe keine Ahnung, wieso das so aussah." Auch hatte Tuchel keine Lösung parat, wo er nun ansetzen könnte.

Tuchel muss "Frequenz" vor dem Ligastart umstellen

"Ich bin jetzt konsterniert und extrem enttäuscht. Ich habe keinen Ansatzpunkt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein inhaltliches Problem ist, weil wir haben gar nicht das gespielt, was wir spielen wollten. Wir spielen jetzt seit vier Wochen in der gleichen Grundordnung. Wir spielen fast mit dem gleichen Personal. Es ist eher die falsche Frequenz, in der wir hier auflaufen. Sobald wir was zu verlieren haben, ist das nicht die gleiche Truppe", so der Cheftrainer des FC Bayern.

Dementsprechend gilt es für Tuchel jetzt, die richtige Frequenz einzustellen. Die wird es am kommenden Freitag brauchen. Da startet der Rekordmeister in Bremen in die neue Bundesligasaison.