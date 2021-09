Transfer-News zum FC Bayern: "Sieht sehr positiv aus"  Oliver Kahn deutet Verlängerung von Leon Goretzka an

München - Das Sommer-Transferfenster 2021 ist geschlossen! Aufgrund der Corona-Pandemie hat der FC Bayern auf eine große Einkaufstour verzichtet und sich auf dem Transfermarkt im Vergleich zur europäischen Konkurrenz eher zurückgehalten. Namhafteste Neuverpflichtung war wohl Trainer Julian Nagelsmann, der von RB Leipzig geholt wurde. Doch auch im Kader hat sich ein bisschen was getan...

Die Sommer-Neuzugänge des FC Bayern

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Omar Richards (FC Reading)

Sven Ulreich (vereinslos; zuvor Hamburger SV)

Die Sommer-Abgänge des FC Bayern

David Alaba (Real Madrid)

Jérôme Boateng (Olympique Lyon)

Javi Martínez (Quatar SC)

Chris Richards (Leihe zu TSG Hoffenheim)

Alexander Nübel (Leihe zur AS Monaco)

Lars Lukas Mai (Leihe zu Werder Bremen)

Joshua Zirkzee (Leihe zu RSC Anderlecht)

Adrian Fein (Leihe zur SpVgg Greuther Fürth)

Ron-Thorben Hoffmann (Leihe zu AFC Sunderland)

Leon Dajaku (Union Berlin)

Natürlich gibt es auch weiterhin jede Menge Gerüchte rund um den Rekordmeister. Ob Verpflichtungen, Abgänge oder Vertragspoker – wir halten Sie hier im Transfer-Blog stets auf dem Laufenden!

Transfer-News vom 14.09.2021

+++ "Sieht sehr positiv aus": Kahn deutet Goretzka-Verlängerung an +++

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat eine baldige Verkündung der Vertragsverlängerung von Nationalspieler Leon Goretzka in Aussicht gestellt. "Es sieht sehr positiv aus", sagte Kahn am Dienstagabend vor der Champions-League-Partie beim FC Barcelona bei Amazon Prime Video.

Dass die Einigung bereits perfekt sei, wollte Kahn nicht bestätigen. Der "Kicker" hatte zuletzt berichtet, der deutsche Rekordmeister und der 26-Jährige würden ihre Zusammenarbeit bis 2026 fortsetzen. Goretzkas ursprünglicher Vertrag läuft noch bis zum Saisonende.

+++ PSG-Star Georginio Wijnaldum berichtet von Bayern-Interesse +++

Der FC Bayern hätte sich wohl fast eines der heißesten ablösefreien Eisen in diesem Sommer geschnappt. Wie Mittelfeld-Star Georginio Wijnaldum von Paris Saint-Germain gegenüber der "L' Équipe" angab, stand er vor seinem Wechsel in die französische Hauptstadt auch in Gesprächen mit dem deutschen Rekordmeister.

"Es gab Gespräche mit dem FC Bayern, aber die liegen schon weiter zurück", erklärte er in einem Interview. Bereits während der Europameisterschaft im Juni kamen Gerüchte über ein mögliches Bayern-Interesse am Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft auf.

Nach langen erfolglosen Gesprächen mit dem FC Barcelona wechselte er zum Star-Ensemble nach Paris um Lionel Messi und Co. Der FC Bayern besetzte die freie Stelle im Mittelfeld mit Marcel Sabitzer von RB Leipzig.

+++ Wildert Bayern erneut in Leipzig? Olmo wohl weiter Thema +++

Mit Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano sind im Sommer zwei Stammspieler von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt, zudem zeigten die Münchner Interesse an Konrad Laimer. Womöglich könnte demnächst der nächste Sachse gen Süden wechseln.

Laut der spanischen Sporttageszeitung "Marca" zeigen die Münchner Interesse an Mittelfeldspieler Dani Olmo. Der 23-Jährige wurde schon vor seinem Wechsel von Dynamo Zagreb zu Leipzig im Januar 2020 mit den Bayern in Verbindung gebracht. Auch nach dessen starken Leistungen bei der Europameisterschaft, bei der Olmo als Stammspieler mit Spanien bis ins Halbfinale kam, gab es Gerüchte um ein Interesse des Rekordmeisters.

Dem Bericht der "Marca" zufolge sind die Bayern allerdings nicht der einzige Top-Klub, der den offensiven Mittelfeldspieler im Visier hat. Demnach zeigen dessen Jugendklub FC Barcelona, Juventus Turin und Manchester United Interesse.

Transfer-News vom 13.09.2021

+++ Bericht: Fix! Goretzka verlängert bis 2026 +++

Jetzt könnte es ganz schnell gehen. Wie der " " berichtet, ist wohl die Vertragsverlängerung von Leon Goretzka durch. Demnach haben sich die Bayern und der Nationalspieler auf eine Ausweitung des Kontrakts bis 2026 geeinigt. Sein aktueller Vertrag wäre im Sommer 2022 ausgelaufen.

Zahlreiche internationale Interessenten wie Real Madrid oder Manchester United, die bereits vorgefühlt hatten, gehen leer aus – für die Bayern ein Coup, den Stammspieler der Nationalelf halten zu können. Zum 1. Juli 2018 war der gebürtige Bochumer ablösefrei vom FC Schalke an die Säbener Straße gewechselt, bestritt bisher 117 Pflichtspiele (25 Tore, 27 Assists) für die Bayern und spielt in den Planungen von Trainer Julian Nagelsmann als torgefährlicher Achter eine wichtige Rolle.

Transfer-News vom 12.09.2021

+++ Bayern in "sehr guten Gesprächen" mit Goretzka +++

Verlängert Leon Goretzka seinen Vertrag beim FC Bayern? Laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic stehen die Chance gut. Er sei "sehr guter Dinge", dass der Verein den Mittelfeldspieler langfristig an sich binden kann, sagte er am Sonntag dem Sender "Sky". Der Vertrag des Fußball-Nationalspielers läuft zum Saisonende aus. Der 26-jährige könnte dann ablösefrei wechseln.

"Er ist sehr wichtig. Er ist ein Spieler, der besondere Fähigkeiten hat im Mittelfeld, box to box", so Salihamidzic über Goretzka. "Wir sind in sehr guten Gesprächen", sagte der 44-Jährige zum Stand der Verhandlungen.

Transfer-News vom 10.09.2021

+++ Salzburg legt Höhe der Ablöse für Karim Adeyemi fest +++

Die jüngsten erfolgreichen Auftritte von U21-Europameister Karim Adeyemi in der WM-Qualifikation und in der österreichischen Bundesliga machen sich nun auch beim Marktwert des 19-Jährigen bemerkbar.

Beim jüngsten Update in Österreich verdoppelte der deutsche Stürmer im Dienste von Red Bull Salzburg seinen Marktwert von 10 auf 20 Millionen Euro und avancierte laut "transfermarkt.de" damit zum teuersten Spieler der ADMIRAL Bundesliga.

Seine aktuellen Leistungen (sieben Treffer und eine Vorlage in neun Pflichtspielen der Salzburger und ein Treffer für die DFB-Elf im Spiel gegen Armenien) lassen jedoch nicht nur seinen Wert in die Höhe schnellen, sondern wecken auch Begehrlichkeiten bei europäischen Topklubs. So sollen neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund auch der FC Liverpool und der FC Barcelona ein Auge auf den 19-jährigen Adeyemi geworfen haben.

Wie "transfermarkt.de" berichtet, sollen die "Reds" und die Katalanen wohl bereits für das kommende Winter-Transferfenster ein Angebot für den jungen Stürmer in Erwägung ziehen.

Günstig wird ein Transfer allerdings nicht. Adeyemi hat seinen Vertrag bei Salzburg erst im Januar 2020 bis zum Sommer 2024 verlängert. Für den DFB-Debütanten rufen die Mozartstädter dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von etwa 30 Millionen Euro auf.

+++ Fix! Bayern verpflichtet kroatisches Top-Talent Zvonarek +++

Zuletzt dementierte Campus-Chef Jochen Sauer noch die Einigung mit Top-Talent Lovro Zvonarek (siehe Eintrag 07.09.2021). Jetzt ist der Wechsel des 16-jährigen Kroaten von Slaven Belupo zum FC Bayern perfekt. Dies bestätigten die Münchner am Freitagvormittag.

"Lovro war im Frühjahr bei uns am Campus zum Probetraining. Nicht erst seit diesen Tagen sind wir überzeugt von seinem großen Entwicklungspotential und freuen uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hat", wird Sauer auf der Vereinsseite zitiert.

Nach überstandenem Medizincheck wechselt der offensive Mittelfeldspieler zum 1. Juli 2022 an die Isar. Zvonarek erhält beim Rekordmeister einen langfristigen Vertrag.

Transfer-News vom 09.09.2021

+++ Bericht: Coman wird Vertrag bei Bayern wohl nicht verlängern +++

Bis 30. Juni 2023 hat Kingsley Coman noch Vertrag beim FC Bayern, die Wahrscheinlichkeit, dass der 25-jährige Franzose darüber hinaus in München bleibt sind indes eher gering.

Wie das französische Sportportal "Lesport10.com" berichtet, will Coman seinen Vertrag beim FC Bayern nicht über das Jahr 2023 hinaus verlängern. Schon länger stocken die Gespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und seinem Flügelflitzer.

Dem Bericht zufolge liebäugelt Coman mit einem Engagement auf der Insel. Nach der französischen Ligue 1, der italienischen Serie A und aktuell der Bundesliga, zieht es den Franzosen nun in die Premier League.

Der FC Liverpool und Manchester City sollen schon ein erstes Interesse an Coman bekundet haben. Wollen die Bayern einen ablösefreien Wechsel wie bei Alaba, Boateng oder Martinez verhindern, müssten ihn die Münchner Entscheidungsträger spätestens im nächsten Sommer verkaufen, um noch eine einigermaßen angemessene Ablösesumme verbuchen zu können.

Der Marktwert von Kingsley Coman wird aktuell auf 65 Millionen Euro geschätzt.

+++ Bericht: Bayern will im Winter Angebot für Werner abgeben +++

Trägt der potentielle Nachfolger von Robert Lewandowski das Trikot der deutschen Nationalmannschaft? Wie "Sport 1" berichtet, soll Timo Werner, derzeit in Diensten des FC Chelsea, die Wunschlösung von Bayern-Coach Julian Nagelsmann sein, sollte Lewandowski die Bayern in absehbarer Zukunft verlassen.

Nach der Verpflichtung von Romelu Lukaku hat Timo Werner seinen Stammplatz unter Thomas Tuchel bei den "Blues" verloren, eine dauerhafte Reservistenrolle dürfte dem 25-Jährigen wahrscheinlich nicht schmecken. Und auch die Vereinsoberen werden sicherlich nicht gewillt sein, Werners fürstliches Gehalt, die Rede ist von 20 Mio. pro Jahr, weiter zu bezahlen, wenn Tuchel nicht wirklich mit dem deutschen Stürmer plant.

Diese Situation könnten die Münchner für sich nutzen. Transfer-Insider Ekrem Konur berichtet, dass die Bayern bereits im Winter-Transferfenster einen ersten Vorstoß beim Londoner Klub wagen könnten.

Werner ist offensiv variabel einsetzbar und könnte nicht nur auf Lange Sicht hinaus die Nachfolge von Lewandowski antreten, sondern auch als Ersatz für Kingsley Coman herhalten, dessen Vertragsverlängerung mit den Münchnern auch noch in der Schwebe liegt.

Ein Schnäppchen dürfte Timo Werner allerdings nicht werden, der Marktwert des Deutschen wird derzeit auf 65 Millionen Euro beziffert. Hinzu käme sein üppiges Gehalt, mit dem er an der Isar auf Anhieb zu den Top-Verdienern gehören würde.

+++ Bericht: Adeyemi tendiert eher zur Premier League +++

Karim Adeymemi zählt zu den Shootingstars des DFB-Teams. Im Buhlen um den 19-Jährigen könnte der FC Bayern nun leer ausgehen. Nach Informationen von " " wird Adeyemi, der bei RB Salzburg noch einen Vertrag bis 2024 hat, den Verein 2022 wohl mit "hoher Wahrscheinlichkeit" verlassen.

Allerdings soll der Mittelstürmer eher zu einem Wechsel in die Premier League tendieren. In München sei die Konkurrenz für den Offensivspieler zu groß.

Transfer-News vom 08.09.2021

+++ Bericht: Wirtz bei Bayern ein heißes Thema +++

Schnappt sich der FC Bayern eines der vielversprechendsten Talente im deutschen Fußball? Nach Informationen der "Bild" ist Florian Wirtz von Bayer Leverkusen wohl weiter ein Thema beim deutschen Rekordmeister. Demnach stehen die Münchner offenbar in Kontakt zum Vater des Youngsters, der gleichzeitig auch der Berater des deutschen Nationalspielers ist. Der Vertrag des Offensivspieler, der bis 2026 gültig ist, soll eine Ausstiegsklausel besitzen, die 2023 gezogen werden könnte.

+++ Leipzig bestätigt: Bayern auch an Laimer interessiert gewesen +++

Mit Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano und Last-Minute-Neuzugang Marcel Sabitzer schlug der FC Bayern zuletzt drei Mal bei RB Leipzig zu. Oliver Mintzlaff bestätigte nun, dass sich die Münchner auch mit Konrad Laimer (24) beschäftigt haben.

Es habe "nur eine Kontaktaufnahme zwischen dem FC Bayern und dem Spieler" gegeben, "nicht aber zwischen den Bayern und uns. Für uns ist dieses Vorgehen nicht neu, daher hat es bei uns auch zu keinerlei Aktionismus geführt", sagte Leipzigs Geschäftsführer Mintzlaff in der "Sport Bild".

"Schauen Sie, das ist die normale Vorgehensweise des FC Bayern. Natürlich lösen die Bayern bei uns, aber auch bei anderen Vereinen, gern mal ein wenig Unruhe aus." Mittelfeldspieler Laimer hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2023.

Transfer-News vom 07.09.2021

+++ Campus-Leiter Sauer dementiert Transfers von Zvonarek und Che +++

Zuletzt wurde der Transfer des kroatischen Top-Talents Lovro Zvonarek von Slaven Belupo bereits als perfekt vermeldet. Dies dementierte Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus, am Dienstag. Der 16-Jährige habe auch noch nicht den obligatorischen Medizincheck absolviert. Ein Wechsel im Winter wäre laut Sauer aber möglich.

Selbiges gilt für Defensivtalent Justin Che, der in der Rückrunde der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft der Bayern auflief und nach seiner Leihe wieder zu seinem Stammklub FC Dallas zurückkehrte. Sowohl Zvonarek als auch Che seien laut Sauer "sehr interessante Spieler.

+++ Bericht: FC Bayern an DFB-Youngster Adeyemi interessiert +++

Kommt es für Nationalspieler Karim Adeyemi zum zweiten Anlauf beim FC Bayern? Wie die "Sport Bild" berichtet, sollen die Münchner den 19-Jährigen auf dem Zettel haben.

Der Angreifer feierte beim WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien (6:0) sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft – und erzielte prompt ein Tor.

2018 wechselte Adeyemi von der SpVgg Unterhaching zu RB Salzburg. In der Jugend, zwischen 2009 und 2011, hatte er schonmal beim FC Bayern gespielt, allerdings nicht nachhaltig überzeugen können und war aussortiert wordern. Nun könnte es Gerüchten zufolge möglicherweise zu einem Comeback in München kommen. Doch die Bayern haben namhafte Konkurrenz – auch der FC Liverpool und der FC Barcelona sollen Interesse an einer Verpflichtung haben.

Transfer-News vom 06.09.2021

+++ Ex-Trainer: BVB-Juwel Reyna wäre einer für die Bayern +++

Giovanni Reyna zählt zu den größten Talenten von Borussia Dortmund und ist auch in der US-Nationalmannschaft gesetzt. Der ehemalige Bundesliga-Profi Raphael Wicky, der Reyna einst bei der U17-Nationalmannschaft trainiert hat, traut seinem ehemaligen Schützling auch den Sprung zu einem Top-Klub wie dem FC Bayern zu.

"Wenn Gio sich so weiterentwickelt, kann er noch eine Stufe höher gehen und bei einem der fünf besten Vereine der Welt, darunter auch der FC Bayern, spielen", sagt Wicky gegenüber der " ". Dem ehemaligen Schweizer Nationalspieler imponiert insbesondere die Flexibilität des jungen Angreifers. "Als sein Trainer bei der U17 war ich gleich fasziniert von Gios unglaublicher Spielintelligenz, seinen technischen Fähigkeiten, kombiniert mit super physischen Voraussetzungen", sagt der Ex-Trainer.

+++ Bericht: Bayern angelt sich kroatisches Top-Talent +++

Der FC Bayern hat wohl das nächste Top-Talent verpflichtet. Wie die "Bild" berichtet, wechselt offenbar Lovro Zvonarek von Slaven Belupo zum deutschen Rekordmeister. Demnach soll der 16-jährige Kroate bereits den Medizincheck bei den Münchnern erfolgreich absolviert haben.

Allerdings wird Zvonarek wohl direkt wieder an Belupo verliehen, um dort weiterhin Spielpraxis zu sammeln. Der FC Bayern soll zunächst 1,8 Millionen Euro Ablöse für den Youngster zahlen.

Transfer-News vom 03.09.2021

+++ Vertragsverlängerung: Erste Gespräche zwischen Bayern und Serge Gnabry +++

Die Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich ist fix und auch Leon Goretzka wird nach der Länderspielpause wohl seine neuen Arbeitspapiere beim deutschen Rekordmeister unterzeichnen.

Nachdem diese beiden Leistungsträger langfristig gehalten werden konnten, richtet sich der Blick der Münchner nun auf Serge Gnabry.

Zwar ist der 26-jährige Nationalspieler noch bis 2023 vertraglich an den FC Bayern gebunden, dennoch will man in der Säbener Straße einen Fall wie bei David Alaba verhindern.

Wie "Sport 1" berichtet soll es zwischen dem FC Bayern und Gnabry schon "einen ersten losen Austausch" bezüglich einer Vertragsverlängerung gegeben haben. Richtig konkret wurde es dabei aber nicht, da Serge Gnabry selbst noch keinen Grund zur Eile hat, mit der Verlängerung seines in zwei Jahren auslaufenden Vertrags in München.

Zwar betont der Flügelflitzer, dass er sich bei den Bayern sehr wohl fühle, er aber noch "ein bisschen Zeit in seinem Vertrag hat".

Durch die Vertragsverlängerungen mit Kimmich und Goretzka, mit denen Gnabry auch eine Freundschaft verbindet, haben die Bayern auf alle Fälle schon mal ein Zeichen für die Zukunft gesetzt.

Ob Gnabry dieser Zukunft angehören wird, wird die Zeit zeigen und ein entsprechendes Vertragsangebot.



+++ Besiktas Istanbul beschäftigt sich wohl weiter mit Bouna Sarr +++

Werden die Bayern Bouna Sarr doch noch los? Nach Informationen von "Foot Mercato" soll Besiktas Istanbul weiter um den Franzosen buhlen. Demnach haben die Besiktas-Bosse offenbar einen Sarr-Transfer noch nicht aufgegeben. Da das Wechselfenster in der Türkei noch bis 8. September geöffnet hat, ist ein Deal weiterhin möglich. Doch es dürfte schwer werden für Besiktas: Wie die "tz" zuletzt bekannt gab, lehnte der 29-jährige Rechtsverteidiger erst kürzlich drei konkrete Anfragen ab – unter anderem von Besiktas Istanbul.

Transfer-News vom 01.09.2021

+++ Rummenigge glaubt nicht an Haaland-Wechsel zu Bayern +++

Zumindest in dieser Saison wird Erling Haaland noch für den BVB in der Bundesliga auflaufen, ein Wechsel im Sommer 2022 gilt aber als beschlossene Sache. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll er die Borussia für eine festgeschriebene Ablöse von 75 Millionen Euro verlassen können. Dazu kommt laut "SportBild" allerdings eine satte Gehaltsforderung von kolportierten 50 Millionen Euro pro Jahr sowie eine Provision von 50 Millionen Euro für Berater Mino Raiola.

Ein Gesamtpaket, bei dem selbst die Bayern nicht mithalten können, meint der ehemalige Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Er glaub nicht an einen Verbleib des norwegischen Wunderstürmers. "Die Zahlen, die kursieren, zeigen: Es ist schwierig, ihn in Deutschland zu halten. Ich gehe davon aus, dass man Haaland in Zukunft im Ausland bestaunen wird", meint Rummenigge gegenüber der "SportBild".

+++ Fix: Jérôme Boateng unterschreibt bei Olympique Lyon +++

Nun ist auch die Zukunft von Jérôme Boateng geklärt. Der Innenverteidiger, der zwischen 2011 und 2021 für den FC Bayern auflief und die Münchner im Sommer nach Vertragsablauf verlassen hat, trägt zukünftig das Trikot des französischen Erstligisten Olympique Lyon.

Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 32-Jährige kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2023. Da Boateng vereinslos war, konnte er auch nach Schließung des Transferfensters am Dienstag noch wechseln.

+++ Doppel-Abgang beim FC Bayern +++

Ersatztorwart Ron-Thorben Hoffmann wechselt auf Leihbasis zum AFC Sunderland, zuvor hat der Keeper noch seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2023 verlängert. Das teilten die Münchner am Mittwoch, dem Tag nach dem Schließen des Transferfensters, mit.

Daneben gibt es einen weiteren Abgang, hier jedoch dauerhaft: Union Berlin zog die Kaufoption bei Leon Dajaku. Der 20-Jährige war bereits im vergangenen Sommer an die "Eisernen" ausgeliehen worden. In Berlin wurde Dajaku nun gleich ausgeliehen – an den AFC Sunderland. Künftig spielt Dajaku also mit Hoffmann zusammen.

Transfer-News vom 31.08.2021

+++ Fix: Richards wechselt zur TSG Hoffenheim +++

Der FC Bayern hat kurz vor Schluss des Transferfensters einen weiteren Abgang zu verzeichnen: Abwehrspieler Chris Richards wechselt auf Leihbasis für ein Jahr vom Rekordmeister zur TSG Hoffenheim. Gleichzeitig verlängerte der 21-Jährige seinen Vertrag bei den Münchnern bis 2025.

Der US-Nationalspieler spielte bereits in der Rückrunde der Vorsaison für die TSG, für die er wettbewerbsübergreifend 13 Mal auf dem Platz stand. In Hoffenheim kommt es erneut zum Wiedersehen mit Trainer Sebastian Hoeneß, mit dem er in der Saison 2019/20 die Drittliga-Meisterschaft feierte. Für die Münchner kam er in der noch jungen Saison zu zwei Kurzeinsätzen.

"Chris hat uns in der vergangenen Halbserie als zweikampfstarker und schneller Verteidiger ohne Anlaufschwierigkeiten weitergeholfen", sagt Alexander Rosen, TSG-Direktor Profifußball.

+++ Boateng wohl kurz vor Unterschrift bei Olympique Lyon +++

Hat Jérôme Boateng einen neuen Verein gefunden? Nach Informationen des italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano steht die Bayern-Legende offenbar kurz vor einem Wechsel zu Olympique Lyon. Demnach habe der 32-jährige Innenverteidiger bei den Franzosen bereits den Medizincheck absolviert, der Deal sei beschlossene Sache.

Nach zehn Jahren beim FC Bayern wurde zum Ende der vergangenen Saison Boatengs auslaufender Vertrag nicht verlängert.

+++ Bericht: Hoffmann wechselt auf Leihbasis zum AFC Sunderland +++

Auch Ron-Thorben Hoffmann steht vor einem Abgang beim FC Bayern. Wie der "kicker" berichtet, wird der Nachwuchstorhüter offenbar an den AFC Sunderland verliehen. Demnach soll der 22-Jährige zuvor seinen auslaufenden Vertrag bei den Münchner bis 2023 verlängern. Sollte der Drittligist in die zweite Liga aufsteigen, würde dem Bericht zufolge allerdings eine Kaufpflicht greifen. In Sunderland soll Hoffmann die neue Nummer eins werden und Spielpraxis sammeln.

+++ Bereits im Kraichgau: Richards-Wechsel nach Hoffenheim kurz vor Abschluss +++

Der Abschied beim FC Bayern naht! Chris Richards steht kurz vor einem Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim. Nach Informationen des " " soll sich der Rechtsverteidiger bereits im Kraichgau befinden. Demzufolge steht erneut ein Leihgeschäft im Raum. Bereits in der vergangenen Rückrunde wurde der US-Amerikaner an die Hoffenheimer ausgeliehen.

+++ Bericht: Genua und Turin an Cuisance interessiert +++

Findet der FC Bayern am Deadline-Day doch noch einen Abnehmer für Michael Cuisance? Nach Informationen von " " gibt es "ein paar Kontakte" nach Italien. Demnach seien der FC Genua und der FC Turin am 21-jährigen Mittelfeldspieler interessiert.

Bereits in der vergangenen Spielzeit wurde Cuisance an Olympique Marseille ausgeliehen, doch auch unter dem neuen Bayern-Coach Julian Nagelsmann kommt der Franzose nicht zum Zug. Der Rekordmeister möchte ihn daher von der Gehaltsliste streichen. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2024.

Transfer-News vom 30.08.2021

+++ Bayern startet wohl neuen Anlauf bei Abwehr-Juwel Che +++

In der Rückrunde der Vorsaison zählte Justin Che zum Stammpersonal beim FC Bayern II, aufgrund des Abstiegs in die Regionalliga und mangels Einsatzzeiten bei den Profis kehrte der 17-jährige Abwehrspieler nach Ablauf seiner Leihe wieder zurück zu seinem Stammverein FC Dallas. Im Winter könnte Che aber wieder zum Rekordmeister zurückkehren.

Laut einem Bericht von "Spox" und "Goal" wollen die Münchner einen neuen Anlauf bei dem gebürtigen Texaner starten. Demnach haben die Bayern zuletzt Kontakt zu Partnerklub Dallas aufgenommen, um die Möglichkeit eines Wechsels auszuloten. Dallas würde dem Bericht zufolge ab einer Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro schwach werden.

+++ Richards vor erneuter Leihe nach Hoffenheim +++

"Nagelt mich nicht fest, aber ich gehe davon aus, dass er bleibt", sagte Julian Nagelsmann noch am Freitag auf der Pressekonferenz. Jetzt könnte Chris Richards den FC Bayern doch noch verlassen.

Denn nach Informationen von " " arbeitet die TSG 1899 Hoffenheim wohl weiter an einer Leihe des Defensivspielers. Demzufolge laufen offenbar Gespräche zwischen beiden Vereinen. Richards möchte regelmäßig spielen und erhofft sich bei den Kraichgauern mehr Einsatzzeit als in München.

Der 21-Jährige war bereits in der vergangenen Rückrunde an die Hoffenheimer ausgeliehen und erarbeitete sich dort auf Anhieb einen Stammplatz. In München hat der US-Amerikaner noch einen Vertrag bis 2023.

+++ Fix! Bayern schnappt sich Sabitzer +++

Jetzt ist es offiziell: Am Montagnachmittag hat der FC Bayern die Verpflichtung von Marcel Sabitzer bestätigt. Der Österreicher unterschreibt in München bis 2025 und erhält die Rückennummer 18. Mehr Infos hier!

+++ Bericht: Fix! Goretzka verlängert nach der Länderspielpause +++

Joshua Kimmich verlängerte vergangene Woche bis 2025 beim FC Bayern. Nun soll der nächste Bayern-Star kurz vor einer langfristigen Vertragsunterzeichnung stehen. Nach Informationen von "Sport1" sind offenbar auch bei Leon Goretzka die letzten Details geklärt worden und sein neues Arbeitspapier unterschriftsreif. Demnach soll der 26-Jährige nach der Länderspielpause einen Kontrakt bis 2026 erhalten. Aktuell ist deutsche Nationalspieler nur noch bis nächsten Sommer an die Münchner gebunden.

Transfer-News vom 29.08.2021

+++ Hofmann und Ginter zu Bayern? Das sagt Eberl +++

Matthias Ginter und Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach werden in dieser Transferperiode nicht zum FC Bayern wechseln. Das bestätigte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl beim TV-Sender Bild. "Wir haben Stand heute keine ernsthaften Gespräche geführt. Es gab kein Angebot des FC Bayern. Unser Kader für die Saison steht", sagte der 47-Jährige am Sonntag.

Hofmann, der bei Borussia noch einen Vertrag bis 2023 hat, bleibe mindestens bis nächsten Sommer, betonte Eberl. Ginters Vertrag läuft im nächsten Sommer aus, bislang konnten ihm die Gladbacher kein neues Angebot vorlegen.

+++ Bericht: Sabitzer-Wechsel zum FC Bayern fix +++

Die " " berichtet, dass der Wechsel von Marcel Sabitzer zum FC Bayern fix ist. Die Münchner und RB Leipzig konnten sich einigen, die Ablöse soll bei unter 16 Millionen Euro liegen. Mit Sabitzer selbst waren sich die Bayern bereits zuvor grundsätzlich einig.

Eine offizielle Bestätigung des Transfers steht seitens der beiden Vereine noch aus. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte sich am Samstagabend vor dem Spiel gegen Berlin bereits zur Personalie geäußert. Man habe sich mit Sabitzer "beschäftigt" – er könnte "ein Thema" werden.

Transfer-News vom 28.08.2021

+++ Bericht: RB Leipzig schraubt Ablöseforderung runter – Sabitzer-Deal rückt näher +++

Ist der Wechsel von Marcel Sabitzer von RB Leipzig zum FC Bayern bald in trockenen Tüchern? Berichten zufolge sind sich der deutsche Rekordmeister und der Mittelfeldakteur der Sachsen seit Wochen einig, doch es stehen noch die Verhandlungen mit Sabitzers Verein an.

Bisher hieß es von Bayern-Seite, dass vor einem Sabitzer-Transfer erst ein anderer Spieler den FCB verlassen müsse, damit ein Transfer finanziell zu stemmen sei, doch nun ist im Verhandlungspoker Bewegung gekommen.

Von den kolportieren 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse, welche die Leipziger für Sabitzer ausgerufen haben sollen, ist man nun wohl abgerückt.

Wie "Sport1"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, sollen die Sachsen ihre Ablöseforderung heruntergeschraubt haben. Es wird nun erwartet, dass sich beide Vereine bei 12 bis 13 Millionen Euro einigen könnten.

Offizielle Gespräche zwischen den Münchnern und den Leipzigern sollen zwar noch nicht aufgenommen worden sein, aber der Berater von Marcel Sabitzer soll bereits als Bindeglied zwischen den Klubs als Vermittler aktiv sein.

Noch bis Dienstag, 31. August 18 Uhr haben die beiden Vereine Zeit, sich auf einen Wechsel Sabitzers zu verständigen, dann schließt das Transferfenster.

Transfer-News vom 27.08.2021

+++ Nagelsmann über Hofmann und Ginter: "Skurrile Gerüchte" +++

Julian Nagelsmann hat sich zu den Spekulationen um Verpflichtungen von Matthias Ginter und Jonas Hofmann geäußert. "Es ist in beiden Fällen nicht ansatzweise konkret. Es sind skurrile Gerüchte", sagte der Bayern-Coach am Freitag. Dennoch sei die Kaderplanung für diesen Sommer noch nicht abgeschlossen: "Wir machen unseren Job und diskutieren auf der Vorstandsetage alle Szenarien, dabei geht es nicht nur um Käufe, sondern auch um Umstrukturierungen im Kader."

Auch Gladbachs Manager Max Eberl wurde am Freitag zu den Gerüchten befragt, wollte aber weder bestätigen noch dementieren. "Ich kann zu nichts etwas sagen. Der Stand ist nach wie vor unverändert. Ich lese auch sehr viel und bekomme eine Meldung nach der anderen mit. Wir müssen damit umgehen", meinte Eberl und schob nach: "Ich telefoniere mit Brazzo sehr, sehr viel, aber über diese Thematik haben wir nie gesprochen. Dementsprechend kann ich dazu nichts sagen."

+++ Bayern mit Gladbachs Ginter im Austausch +++

Zuletzt kursierten Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Jonas Hofmann zum FC Bayern. Nun soll der Rekordmeister den nächsten Profi von Borussia Mönchengladbach im Visier haben. Nach Informationen von " " arbeiten die Münchner an einer Verpflichtung von Matthias Ginter. Demnach sei man mit dem Nationalspieler bereits im Austausch. Ginter soll spätestens 2022 ablösefrei kommen. Aktuell werde jedoch versucht, den Transfer bis zum 31. August (Ende des Transferfensters) abzuwickeln.

Der 27-Jährige ist flexibel einsetzbar: Ginter kann sowohl in der Abwehrzentrale als auch als Rechtsverteidiger fungieren. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers bei den Fohlen läuft im Sommer 2022 aus.

Transfer-News vom 26.08.2021

+++ Leverkusen schnappt sich Bayern-Flirt Adli +++

Bayer Leverkusen hat den französischen Profi Amine Adli vom Zweitligaclub FC Toulouse verpflichtet. Dies gab der Klub am Donnerstag bekannt. Demnach erhält der 21-Jährige bei den Rheinländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Zuletzt soll auch der FC Bayern Interesse am jungen Angreifer gezeigt haben.

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung soll Adli eine Ablösesumme von rund zwölf Millionen Euro kosten. "Das ist zum Ende der Wechselperiode noch einmal ein ganz wichtiger Transfer für uns", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes.

+++ "Gucken, ob noch was geht": Nagelsmann schließt weitere Transfers nicht aus +++

Wird der FC Bayern in diesem Sommer nochmal auf dem Transfermarkt aktiv? Schon länger buhlen die Münchner um Marcel Sabitzer von RB Leipzig, zuletzt gab es auch Gerüchte um eine Verpflichtung von Jonas Hofmann. Allzu viel Zeit ist allerdings nicht mehr, schließlich schließt das Sommer-Transferfenster in der kommenden Woche.

Trainer Julian Nagelsmann gibt sich in der Transfer-Frage weiterhin entspannt. "Wir haben nicht mehr so viele Tage Zeit", merkte der 34-Jährige nach dem 12:0-Kantersieg im DFB-Pokal beim Bremer SV an: "Wir fliegen mal zurück und gucken, ob noch etwas geht." Derzeit sei es auf dem Transfermarkt "nicht so einfach".

Zudem wurde Nagelsmann zu den Gerüchten um seinen ehemaligen Spieler Marcel Sabitzer befragt, antwortete aber zurückhaltend: "Er ist ein guter Spieler, spielt aber bei RB Leipzig."

Transfer-News vom 25.08.2021

+++ Bayern-Kandidat Hofmann spricht über Wechselgerücht +++

In den letzten Tagen tauchte immer wieder ein Name als möglicher Neuzugang beim FC Bayern München auf: Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach. Hofmann, der nahezu alle Offensivpositionen spielen kann, hat sich nun zu den Gerüchten um seine Person geäußert.

"Ich will hier nicht auf Biegen und Brechen weg", so der Mittelfeldspieler gegenüber der "Sport Bild". Jedoch wisse Max Eberl, der Sportdirektor der Gladbacher, dass Hofmann neuen Herausforderungen "grundsätzlich positiv" gegenübersteht. Eine Chance für den FC Bayern? Hofmann äußerte sich auch ein Stück weit zu dem Bayern-Gerücht. "Wenn ein so großer Verein wie der FC Bayern Interesse an mir haben sollte, dann würde mich das sicher sehr freuen, weil es eine Bestätigung meiner Leistungen wäre", sagte Hofmann. Zu einem Wechsel zu den Bayern wollte er jedoch nichts Konkretes sagen.

+++ Bericht: Leverkusen schnappt Bayern Transfer-Ziel Adli weg! +++

Das kommt überraschend: Bayer Leverkusen hat einem Bericht zufolge das Rennen um Amine Adli vom FC Toulouse gemacht. Laut "Sky" haben sich beide Vereine bereits auf den Transfer geeinigt, aktuell handle der Spieler noch seinen neuen Vertrag bei der Werkself aus.

Zuletzt war der FC Bayern immer wieder mit einem Transfer von Adli in Verbindung gebracht worden, der Stürmer selbst wollte auch wechseln und wurde deshalb vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Toulouse fordert Berichten zufolge zehn Millionen Euro Ablöse für Adli. So viel möchten die Münchner jedoch nicht zahlen, nun scheint der Bundesliga-Konkurrent aus Leverkusen die besseren Karten im Poker zu haben.

Transfer-News vom 24.08.2021

+++ Berichte: Bayern an Gladbachs Nationalspieler Hofmann interessiert +++

Schlagen die Bayern bei der Bundesliga-Konkurrenz zu? Um Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach gibt es Transfergerüchte. An dem 29 Jahre alten Stürmer habe unter anderen der deutsche Meister FC Bayern Interesse, berichteten "Sport Bild" und das Portal "sport1.de" am Dienstag.

"Es ist schön, dass wir umworben werden. Das ist eine tolle Anerkennung", sagte Hofmann bei "sport1.de". Demnach soll der Rekordmeister lose bei ihm und seinem Management vorgefühlt haben. Der Vertrag des dreimaligen Nationalspielers in Mönchengladbach läuft noch bis 2023, bei der Borussia spielt er seit 2016.

+++ Leipzig dementiert Gespräche mit Bayern wegen Sabitzer +++

RB Leipzig steht nach eigenen Angaben nicht mit Rekordmeister Bayern München in Gesprächen bezüglich eines Transfers von Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer. "Es gibt keinen Kontakt zwischen dem FC Bayern und uns bezüglich eines Spielers", sagte Sportchef Florian Scholz am Dienstag.

Der österreichische Nationalspieler wird seit einer Weile mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, bei dem seit Juli der frühere RB-Coach Julian Nagelsmann an der Seitenlinie steht. Sabitzers Vertrag in Leipzig läuft am Saisonende aus.

+++ Bericht: RB hat Nachfolger im Visier - Sabitzer-Wechsel rückt näher +++

Die Anzeichen für einen Wechsel von Marcel Sabitzer zum FC Bayern verdichten sich immer mehr. Wie der " " berichtet, steht der Transfer des Mittelfeldspielers von RB Leipzig nach München unmittelbar bevor. Die Sachsen würden sich demnach mit einer Ablöse in Höhe von 13 bis 14 Millionen Euro zufrieden geben, um einen ablösefreien Abgang des österreichischen Nationalspielers nach Vertragsablauf im Sommer nächsten Jahres zu verhindern.

Dem Bericht zufolge haben die Leipziger bereits einen Ersatz für Sabitzer im Visier: Ilaix Moriba vom FC Barcelona. Der 18-Jährige gilt als hochveranlagtes Mittelfeld-Juwel und hat bei den Katalanen ebenfalls einen Vertrag bis 2022. Verhandlungen über eine Verlängerung verliefen bislang erfolglos. Mit einem Verkauf in diesem Sommer hat Barca letztmals die Möglichkeit, noch eine Ablöse für Moriba zu erzielen.

Transfer-News vom 23.08.2021

+++ Bericht: McKennie bei Bayern im Gespräch +++

Schnappt sich der FC Bayern einen Ex-Bundesliga-Spieler? US-Nationalspieler Weston McKennie, der vor einem Jahr von Schalke 04 zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin gewechselt war, soll das Interesse der Münchner geweckt haben. Laut " " ist der 22 Jahre alten Mittelfeldspieler wohl beim Rekordmeister im Gespräch.

Allerdings will die Alte Dame offenbar 30 Millionen Euro Ablöse für den Ex-Schalker. Auch Tottenham Hotspur ist angeblich an McKennie interessiert. In Turin hat der US-Profi noch einen Vertrag bis 2025.

+++ Kimmich verlängert Vertrag, wann folgt Goretzka? +++

Joshua Kimmich hat seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis 2025 verlängert. Auch mit Mittelfeld-Partner Leon Goretzka scheinen die Münchner kurz vor einer Verlängerung zu stehen. Wird der Deal in dieser Woche offiziell gemacht?

+++ Salihamidzic: Bayern in "sehr guten Gesprächen" mit Kimmich und Goretzka +++

Der FC Bayern steht unmittelbar vor den Vertragsverlängerungen mit Joshua Kimmich (bis 2023 gebunden) und Leon Goretzka (2022).

"Die Jungs fühlen sich sehr wohl hier. Wir sind in sehr guten Gesprächen. Wir hoffen, dass wir die zwei Jungs in München halten können", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag im Streamingdienst "DAZN". Wenn es so weit ist, werde der FC Bayern das verkünden, fügte er hinzu.

Salihamidzic wollte nicht ausschließen, dass der FC Bayern bis zum Ende der Transferperiode ohne weitere Neuverpflichtungen bleibt. "Das kann passieren", sagte er, räumte aber ein: "Wir werden sehen, was da in den kommenden zehn Tagen noch möglich ist. Wir schauen, was geht und werden dementsprechend entscheiden im Sinne des Clubs", sagte er und sprach erneut von "großen finanziellen Lücken" wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen während der Corona-Pandemie.

Transfer-News vom 22.08.2021

+++ Hainer: Lewandowski-Vertrag nicht akut - Erstmal Kimmich und Goretzka +++

Vereinspräsident Hainer sieht keine Veranlassung, schon jetzt mit Robert Lewandowski über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit zu verhandeln. "Wir müssen nicht heute den Vertrag verlängern. Er hat noch zwei Jahre Vertrag", sagte Hainer am Sonntag bei Bild TV.

Vorrang haben aktuell die Vertragsverlängerungen mit Joshua Kimmich (bis 2023 gebunden) und Leon Goretzka (2022). "Die Achse Kimmich/Goretzka ist unheimlich erfolgreich", sagte Hainer. Die Gespräche mit den beiden 26 Jahre alten Mittelfeldspielern stehen anscheinend kurz vor dem Abschluss.

Bei "Führungsspieler" Kimmich gehe er "zeitnah"» von einer Verlängerung aus, sagte Hainer. Mit Goretzka sei man ebenfalls "in sehr konstruktiven Gesprächen". Er wüsste auch bei dem ehemaligen Schalker nicht, warum er beim Rekordmeister nicht verlängern sollte.

Transfer-News vom 21.08.2021

+++ Bericht: Bayern wollte Tolisso gegen Ndombele tauschen +++

FC Bayern München ist dem TV-Sender Sky zufolge an einem Tauschgeschäft zwischen Weltmeister Corentin Tolisso und Tanguy Ndombele von Tottenham Hotspur interessiert. Den Informationen des britischen Senders zufolge sollen die Bayern den Spurs neben Tolisso zusätzlich noch 20 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Franzosen geboten haben. Der Londoner Premier-League-Club soll weiterführende Gespräche über den möglichen Deal aber abgelehnt haben.

Besonders bitter: Weiteren Medienberichten zufolge drängt Ndombele selbst auf einen Wechsel zum FC Bayern. Ein reiner Kauf des 24-Jährigen ist finanziell für die Bayern derzeit allerdings nicht drin.

+++ Angeblicher Vorvertrag: Geht Bayern bei Haaland leer aus? +++

Der deutsche Rekordmeister könnte bei seinen Bemühungen um den Dortmunder Stürmer-Star Erling Haaland leer ausgehen. Wie der spanische Journalist Siro Lopez berichtet, soll es bereits eine Vereinbarung zwischen dem Norweger, Borussia Dortmund und Real Madrid über einen Wechsel im Sommer 2022 geben.

"Haaland? Soweit ich weiß, gibt es eine Vorab-Vereinbarung zwischen Real Madrid, Borussia Dortmund und Haaland darüber, dass der Spieler sich 2022 Madrid anschließt", behauptet Lopez in einem Video auf Twitch.

Über einen Abgang Haalands bereits in diesem Sommer war mehrfach spekuliert worden, der BVB hat jedoch stets betont, den Norweger in dieser Saison nicht abgeben zu wollen.

Nach Ende der aktuellen Spielzeit soll bei Haaland dann eine Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 75 Millionen Euro greifen, die sich mit Erfolgsprämien aber noch um einiges erhöhen könnte.

Bei Bayern wird Haaland als Nachfolger von Weltfußballer Robert Lewandowski gehandelt, der zwar noch einen Vertrag bis Sommer 2023 hat, aber durchklingen ließ, dass er gerne noch einmal eine Herausforderung bei einem anderen Spitzenklub suchen würde.

Transfer-News vom 20.08.2021

+++ Nagelsmann bei Kimmich und Goretzka optimistisch - Lewy-Gerüchte "stören nicht" +++

Aktuell gibt es zahlreiche Gerüchte rund um die Personalplanungen beim FC Bayern. Wann verlängern Joshua Kimmich und Leon Goretzka ihre Verträge? Und kommt es tatsächlich noch zu einem Sensations-Abgang von Robert Lewandowski, wie in England derzeit spekuliert wird?

Am Freitag wurde Trainer Julian Nagelsmann zu den Personalthemen beim Rekordmeister befragt. Der Bayern-Coach gibt sich diesbezüglich gelassen. "Das stört mich gar nicht, es gehört zum Business dazu", meinte Nagelsmann zu den Gerüchten um Weltfußballer Lewandowski. Für ihn sei entscheidend, wie sich ein Spieler auf dem Platz gibt. "Lewy ist top drauf, ich spreche viel mit ihm, er spricht viel mit den Mitspielern. Er fühlt sich wohl und zeigt Topleistungen auch in den Trainingseinheiten. Das ist viel wichtiger als gewisse Gerüchte, die gehören dazu", so Nagelsmann.

Angesprochen auf die Vertragsverhandlungen mit dem Mittelfeld-Duo Goretzka/Kimmich gibt sich der gebürtige Landsberger entspannt. "Bei Josh und Leon ist es wie bei Lewy. Ich spreche nicht jeden Tag mit ihnen über die Vertragssituation. Ich glaube, dass es bei beiden ganz gut aussieht. Die Spieler sind präsent, geben Gas. Wie die Jungs marschiert sind, da spielt keiner mit angezogener Handbremse", meinte Nagelsmann am Freitag.

+++ Bericht: Einigung bei Bayern und Goretzka! +++

Ist eine wegweisende Personalentscheidung beim FC Bayern endgültig geklärt? Das berichtet zumindest " " – demnach sollen sich die Münchner mit Mittelfeld-Star Leon Goretzka einig sein!

Der 26-Jährige soll mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet werden, Goretzkas bisheriger Vertrag läuft im Sommer 2022 aus. Dem Bericht zufolge soll der deutsche Nationalspieler dank seines neuen Arbeitspapiers zu den Top-Verdienern bei den Bayern aufsteigen.

Die Verlängerung soll in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden.

Transfer-News vom 19.08.2021

+++ Bericht: Lewandowski sucht "neue Herausforderung" +++

Wie sieht die Zukunft von Robert Lewandowski aus? Laut " " soll der Stürmer-Star des FC Bayern nochmal eine "neue Herausforderung" suchen wollen. Demnach wolle der Angreifer zu einem europäischen Top-Klub wechseln, bevor er 35 Jahre alt wird. Am kommenden Samstag wird Lewandowski 33.

Dem Bericht zufolge fordern die Bayern-Verantwortlichen mehr als 100 Millionen Pfund (umgerechnet rund 117 Millionen Euro) für ihren Stürmer. Lewandowskis Vertrag läuft im Sommer 2023 aus, die Bayern würden ihn gerne auch bis dahin in München halten. "Sky Sports News" zufolge möchte Lewandowski jedenfalls nichts tun, was das gute Verhältnis zwischen ihm und der Bayern-Führung beeinträchtigen könnte.

Ein Transfer in diesem Sommer ist komplett ausgeschlossen, doch im kommenden Jahr könnte Bewegung in die Sache kommen. Dann hängt auch vieles von der Situation von Dortmunds Erling Haaland ab, der eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt.

Transfer-News vom 18.08.2021

+++ Bayern-Flirt freigestellt - doch Toulouse bleibt bei Ablöse offenbar hart +++

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zeigt der FC Bayern Interesse an Amine Adli vom französischen Zweitligisten FC Toulouse. Wie "Sky" zuletzt vermeldete, könnte die Ablöseforderung der Südfranzosen in Höhe von zehn Millionen auf die Hälfte gedrückt werden (siehe Eintrag vom 16.07.).

Dem widerspricht nun aber die "Sport Bild". Demnach beharren die Verantwortlichen von Toulouse weiter auf ihrer ursprünglichen Forderung und wollen den 21-Jährigen nicht für einen einstelligen Millionenbetrag abgeben.

Präsident Damien Comolli ist demnach alles andere als begeistert vom Flirt seines jungen Angreifers mit dem deutschen Rekordmeister und hat seinen Spieler deshalb vom Spielbetrieb freigestellt. Letztmals stand Adli am 24. Juli beim Saison-Auftakt gegen AC Ajaccio bei Toulouse im Kader.

+++ Bericht: Drei deutsche Spieler auf Brazzos Zettel +++

Einem Bericht der " " zufolge soll der FC Bayern mittelfristig gesehen drei deutsche Spieler auf dem Zettel haben. Konkret geht es dabei um Florian Wirtz (18, Bayer Leverkusen), Ridle Baku (23, VfL Wolfsburg) und Florian Neuhaus (24, Borussia Mönchengladbach).

So sollen die Münchner dem Bericht zufolge erfahren haben, dass Wirtz in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel für 2023 besitzt. Ein Mittelsmann der Bayern habe demnach bereits bei Wirtz' Vater das grundsätzliche Interesse hinterlegt. Auch Wirtz selbst soll sich eine Zukunft beim Rekordmeister vorstellen können.

Baku war schon 2020 ein Thema beim FC Bayern, damals war den Bossen die Ablösesumme von zehn Millionen Euro allerdings zu hoch. Stattdessen schlug Wolfsburg zu und stattete Baku (aktueller Marktwert: 25 Mio. Euro) mit einem Vertrag bis 2025 aus – ohne Ausstiegsklausel. Ein Transfer in den nächsten Jahren wird also deutlich teurer als die damaligen zehn Millionen Euro.

Um Neuhaus gibt es bereits seit längerer Zeit Spekulationen, er soll eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro in seinem Vertrag besitzen. Sein Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis 2024.

Transfer-News vom 17.08. 2021

+++ Zum Schnäppchenpreis: Schnappt sich Bayern Offensiv-Juwel Adli? +++

Wird er der nächste Neue beim FC Bayern? Amine Adli, 21-jähriges Offensivtalent vom FC Toulouse aus der zweiten französischen Liga, könnte in Kürze nach München wechseln. Laut "Sky" fordert Toulouse zehn Millionen Euro Ablöse, doch der Preis könnte noch auf fünf Millionen gedrückt werden. Damit wäre Adli ein echter Schnäppchen-Transfer für Bayern.

Der Franzose mit marokkanischen Wurzeln ist im offensiven Mittelfeld variabel einsetzbar, er könnte das Trio Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sané ergänzen. Douglas Costa hatte Bayern verlassen.

Adli war in 43 Profi-Spielen für Toulouse an 16 Toren direkt beteiligt (acht Treffer, acht Vorlagen).

+++ Anzeichen für Wechsel? Spieler-Trikot nicht mehr im Shop erhältlich +++

Michael Cuisance könnte nach seiner wenig erfolgreichen Zeit beim FC Bayern nun endgültig vor dem Abschied in München stehen.

Seit Dienstag ist das Trikot des Franzosen nicht mehr im Online-Shop erhältlich. Bei der Flock-Auswahl fehlt der Spieler mit der Rückennummer 17. Ein erstes mögliches Anzeichen, dass beim deutschen Rekordmeister nicht weiter mit dem 22-Jährigen geplant wird.

Ein Screenshot von Dienstag: Bei der Flock-Auswahl fehlt der Spieler mit der Rückennummer 17, Michael Cuisance. © AZ-Screenshot

Cuisance wechselte im Sommer 2019 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern, nach einem mäßig erfolgreichen Jahr wurde er an Olympique Marseille verliehen, doch auch hier konnte der Mittelfeldspieler nicht überzeugen. Nun gilt Cuisance bei den Bayern als Verkaufskandidat, sein Vertrag läuft noch bis 2024.

+++ Wie geht’s mit Tolisso beim FC Bayern weiter? +++

Corentin Tolisso steht nach seiner Corona-Quarantäne beim Supercup gegen Borussia Dortmund erstmals wieder im Bayern-Kader. Doch wie geht es für den Franzosen in München weiter?

Tolisso, der seit 2017 für den FC Bayern spielt und mit 41,5 Millionen Euro Ablöse damals der Rekord-Transfer war, gilt an der Säbener Straße als Verkaufskandidat. Bei einem Wechsel in diesem Sommer könnten die Bosse noch eine Ablöse generieren, die in einen potentiellen Neuzugang fließen kann.

Laut " " scheint das Tolisso-Lager jedoch nicht an einem Transfer in diesem Sommer interessiert zu sein. Vielmehr stellen sich sowohl Spieler als auch Berater auf eine weitere Spielzeit in München ein – im kommenden Sommer soll dann ein ablösefreier Wechsel forciert werden.

Konkrete Abnehmer scheint es bislang noch nicht zu geben – zuletzt war jedoch unter anderem Juventus Turin als möglicher Interessent im Gespräch.

Transfer-News vom 16.08.2021

+++ "Beobachten den Markt": Hainer schließt weitere Transfers nicht aus +++

Wird der FC Bayern in diesem Jahr nochmal auf dem Transfermarkt aktiv? Präsident Herbert Hainer will weitere Neuzugänge in diesem Sommer jedenfalls nicht ausschließen.

"Wir beobachten den bis Ende August offenen Transfermarkt, ob es noch die eine oder andere Möglichkeit gibt", sagt Hainer im Interview mit dem "kicker". Große Notwendigkeit sieht er mit Blick auf den aktuellen Kader aber nicht: "Aber wir haben fast ausschließlich Nationalspieler mit höchster Qualität, deshalb ist kein akuter Bedarf, schnell jemanden zu verpflichten."

Ohnehin sei es für die Münchner aktuell schwierig, finanziell mit den Investorenklubs aus England sowie dem von Katar unterstützten Paris Saint-Germain mitzuhalten. Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, werden die Münchner allerdings auch in Zukunft nicht über ihren wirtschaftlichen Verhältnissen leben, stellt Hainer klar.

"Solange ich hier bin, werden wir die Wirtschaftlichkeit und Seriosität des FC Bayern niemals auf dem Altar des kurzfristigen sportlichen Überbietungswettkampfes opfern. Unter den heutigen Gegebenheiten wird es komplizierter für uns", meint der Bayern-Präsident: "Letztlich ist es eine Entscheidung unserer Mitglieder, ob der FC Bayern dieses Spiel ohne Grenzen mitspielen soll."

Transfer-News vom 14.08.2021

+++ RB-Coach Marsch kann Sabitzers Wechselwunsch nachvollziehen +++

Trainer Jesse Marsch von RB Leipzig kann weiterhin nicht fest mit dem österreichischen Nationalspieler Marcel Sabitzer planen. "Er ist in den letzten Jahren eine wichtige Figur in diesem Klub geworden. Aber es ist schwierig, einen Spieler zu halten, wenn er nicht bleiben will", sagte Marsch im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung".

Sabitzer wird seit einer Weile mit Rekordmeister Bayern München in Verbindung gebracht. "Ich kann verstehen, dass er sich Gedanken macht, wenn es heißt, dass ein Klub wie Bayern Interesse hat, und das ist nur einer von vielen Klubs", sagte Marsch: "Wir haben gute Gespräche gehabt. Wir sind beide reif genug und uns im Klaren darüber, dass sich die Situation ändern oder gleich bleiben kann."

+++ Salzburg-Juwel Karim Adeyemi will Bayern-Rückkehr nicht ausschließen +++

Karim Adeyemi gilt als eine der größten Offensivhoffnungen im deutschen Fußball. Nach dem Sieg bei der U21-EM in diesem Sommer legtet der junge Angreifer mit fünf Treffern in den ersten drei Ligaspielen für RB Salzburg einen furiosen Start in die neue Saison hin. Längst hat sich Adeyemi auch auf die Notizzettel zahlreicher europäischer Top-Klubs gespielt.

Ausgebildet wurde der 19-Jährige in der Jugend des FC Bayern, aufgrund seiner schulischen Leistungen wurde er dort allerdings schon früh aussortiert. Nach seinem Wechsel zur SpVgg Unterhaching ging es für ihn 2018 für eine Ablöse von drei Millionen Euro nach Salzburg. Eine Rückkehr zu den Bayern ist für ihn aber trotz seiner Ausbootung in jungen Jahren durchaus ein Thema.

"Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich habe nie gesagt, dass ich Bayern aufgrund meiner Zeit dort nicht mehr mag oder so was. Deswegen schauen wir mal", sagt der Angreifer im Interview mit dem " ". Einen klaren Karriereplan hat der 19-Jährige nicht: "Was in den nächsten Jahren passiert, werden wir sehen. Wenn es so weit ist, wird der nächste Schritt eingeleitet. Oder auch nicht."

Transfer-News vom 12.08.2021

+++ Nächster England-Klub buhlt um Tolisso +++

Ein weiterer Klub aus England hat angeblich Corentin Tolisso vom FC Bayern München auf dem Einkaufszettel. Wie der " berichtet, soll Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert sein.

Die Spurs sollen bereit sein, die von den Bayern geforderte Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro zu bezahlen. Tolissos Vertrag in München läuft noch ein Jahr. Zuletzt wurde der Franzose mit Juventus Turin, Arsenal und Manchester United in Verbindung gebracht.

Transfer-News vom 11.08.2021

+++ Manchester United und Arsenal London wohl an Tolisso interessiert +++

Kommt jetzt doch nochmal Bewegung in Bayerns Kader? Nach Informationen der "L'Equipe" gibt es für Corentin Tolisso offenbar Interessenten. Demnach sollen die Premier-League-Klubs Manchester United und Arsenal London um den französischen Mittelfeldspieler buhlen.

Die Münchner sind bereit den 27-Jährigen zu verkaufen und würden Tolisso wohl bereits bei einem Angebot von 10 Millionen ziehen lassen. Im Sommer 2017 wechselte der französische Nationalspieler, dessen Vertrag 2022 ausläuft, für die damalige Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro an die Säbener Straße.

Tolissos Ablösesumme könnten die Münchner in einen möglichen Kauf von Leipzigs Marcel Sabitzer reinvestieren. Der Leipzig-Star soll Chefcoach Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano an die Isar folgen.

Transfer-News vom 10.08.2021

+++ AZ-Info: Noch letzte Details zu klären - Kimmich-Verlängerung noch nicht am Dienstag +++

Da werden sich die Fans wohl noch etwas gedulden müssen: Nach AZ-Informationen wird die Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich noch nicht am Dienstag offiziell bekanntgegeben. Noch sind letzte Details zwischen Spielerseite und Klub zu klären.

Die Verlängerung dürfte aber noch vor dem Liga-Start in Gladbach am Freitag erfolgen. Kimmich bleibt bis 2026 – und er soll nicht der letzte Star sein, der unterschreibt. Auch Leon Goretzka steht mit Bayern in guten Verhandlungen, er wird wohl ebenfalls verlängern.

Also, liebe Fans: In den nächsten Tagen mal beobachten, ob abends die Initialen "L" und "G" plus die Nummer 8 auf der roten Arena leuchten.

+++ Vielsagender Schriftzug: Kimmich-Verlängerung steht unmittelbar bevor +++

Die Verlängerung von Joshua Kimmich steht unmittelbar bevor! Bereits vergangene Woche soll sich der FC Bayern laut "Bild" mit dem Nationalspieler über einen Vertrag bis 2026 geeinigt haben, eine offizielle Bestätigung blieb bisher aus.

Am Montagabend zeigte sich die Allianz Arena jedoch mit einer vielsagenden Sonderbeleuchtung: Sie wies den Schriftzug "JK6" auf, welcher bekanntlich für Joshua Kimmich und dessen Rückennummer 6 bei den Münchnern steht. Es könnte jetzt also sehr schnell gehen, nach AZ-Informationen wird die Vertragsverlängerung mit dem 26-Jährigen am Dienstag oder Mittwoch offiziell verkündet. Kimmichs aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2023 gültig.

Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn wollte sich zu dem Thema am Dienstag nicht äußern. "Da werden wir dann Auskunft geben, wenn es soweit ist und nicht vorher", meinte der 52-Jährige im Rahmen eines Sponsorentermins.

Transfer-News vom 09.08.2021

+++ Bayern an Toulouse-Talent Amine Adli interessiert? +++

Der FC Bayern soll sich in Gesprächen mit Amine Adli vom französischen Zweitligisten FC Toulouse befinden. Das berichten der französische Sender RMC Sport und Sky. Der 21-Jährige soll zuvor ein Angebot des VfL Wolfsburg abgelehnt haben.

Bayern habe Adli einen langfristigen Plan präsentiert, in dem er zunächst als vierte Option für die Außenbahn hinter Kingsley Coman, Leroy Sané und Serge Gnabry eingeplant wäre.

Transfer-News vom 08.08.2021

+++ Salihamidzic bestätigt Interesse an Haaland +++

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" sehr positiv über Dortmund-Stürmer Erling Haaland geäußert. "Das ist ein Topspieler, den wahrscheinlich die ganze Welt haben will", sagte Salihamidzic über den Norweger, der bei Bayern Nachfolger von Robert Lewandowski werden könnte. Noch sei Haaland ein Spieler von Borussia Dortmund, ergänzte Salihamidzic, "aber da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure."

Damit bleibt das Thema heiß. Lewandowskis Vertrag bei Bayern läuft noch bis 2023, Haaland ist beim BVB bis 2024 gebunden. Zumindest in diesem Sommer wird sich aber nichts tun. "Nein! Welches Szenario sollte denn kommen? Wir haben uns klar festgelegt. Erling fühlt sich super wohl bei uns, er will mit dieser Mannschaft etwas erreichen – und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass er weg will", sagte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB.

+++ Kahn schließt weitere Transfers im Sommer nicht aus +++

Wird der FC Bayern noch in diesem Sommer weitere Spieler verpflichten? Vorstandsboss Oliver Kahn erklärte der "Welt am Sonntag": "Die Kaderentwicklung ist ein andauernder Prozess. Deshalb beobachten wir natürlich ständig den Markt." Kurzfristige Neuzugänge wollte er nicht völlig ausschließen.

Zuvor hatte der 52-Jährige gesagt, er sehe keinen Handlungsbedarf - trotz eines schmalen Kaders und zahlreichen Verletzten. Ende Juli hatte er den Kader als "exzellent" bezeichnet. Hier mehr lesen.

Transfer-News vom 06.08.2021

+++ Wird Bayern doch noch auf dem Transfermarkt aktiv? +++

Zwar hat Oliver Kahn den aktuellen Kader des FC Bayern noch vor wenigen Tagen als "exzellent" bezeichnet und Neueinkäufe damit quasi ausgeschlossen, doch Medienberichten zufolge scheinen die Münchner den Transfermarkt dennoch sehr aktiv zu sondieren.

Wie "Sport 1" berichtet, wünscht sich Neu-Bayern-Coach Julian Nagelsmann noch zwei Verstärkungen - und zwar für das zentrale Mittelfeld und die rechte Verteidigerposition.

In jüngster Zeit wurden vor allem Marcel Sabitzer vom Ligakonkurrenten RB Leipzig und Danilo von Juventus Turin mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Sollte der Liga-Start nicht optimal verlaufen, könnte der FC Bayern, trotz aller Ansagen, eventuell doch noch mal seinen exzellenten Kader personell aufstocken.



+++ Verkauft Bayern Tolisso zum Schnäppchenpreis? +++

Corentin Tolisso, der aufgrund einer Corona-Infektion derzeit noch im Training des FC Bayern fehlt, gilt weiter als Verkaufskandidat. Verlässt der Franzose nun die Münchner zum Schnäppchenpreis? Nach Informationen von " " ist ein Wechsel des Mittelfeldspielers für eine Summe von 10 bis 15 Millionen wohl nicht ausgeschlossen.

Demnach sollen allerdings noch keine konkreten Anfragen für den 26-Jährigen vorliegen. 2017 wechselte Tolisso für die damalige Rekordsumme von 42 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Isar, einen ablösefreien Abgang im Sommer 2022 wollen die Münchner demzufolge unbedingt verhindern.

Transfer-News vom 05.08.2021

+++ Neuer Rechtsverteidiger? Bayern soll bei Danilo angefragt haben +++

Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Sind die Münchner nun in Italien fündig geworden? Nach Informationen von Transferexperte Gianluca di Marzio ist der deutsche Rekordmeister wohl an Danilo von Juventus Turin interessiert. Demnach soll Julian Nagelsmann den 30-jährigen Brasilianer ins Gespräch gebracht haben. Danilo bringe die nötige internationale Erfahrung und Verlässlichkeit auf dieser Position mit.

Da der Rechtsverteidiger in Turin allerdings noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, wären die Italiener erst bei einem attraktiven Angebot gesprächsbereit. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro.

Transfer-News vom 04.08.2021

+++ Bericht: Joshua Kimmich steht kurz vor Vertragsunterschrift +++

Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sah in ihn schon im Mai vergangenen Jahres den "Kapitän der Zukunft" beim FC Bayern: Nationalspieler Joshua Kimmich steht kurz davor, einen neuen Fünfjahresvertrag beim deutschen Rekordmeister zu unterzeichnen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung am Mittwoch.

Demnach gilt der neue Kontrakt ab sofort, läuft also bis 2026. Den "Bild"-Informationen zufolge soll der 26-Jährige zukünftig fast doppelt so viel verdienen wie zuletzt - zuletzt sollen es rund zehn Millionen Euro Jahresgehalt gewesen sein. Kimmich steigt damit in den Kreis der Top-Verdiener beim FC Bayern auf: Er hat sich bei den Münchnern seit 2015 zu einer unverzichtbaren Größe entwickelt und galt dementsprechend als wegweisende Personalie für den Klub. Dies gerade im Hinblick auf die zähen Verhandlungen mit Kingsley Coman und Leon Goretzka.

+++ Kommt ein PSG-Star an die Isar? +++

Der FC Bayern beschäftigt sich mit Thilo Kehrer von Paris St. Germain - das berichtet die Ein Wechsel des deutschen Nationalspielers an die Isar sei aber nur dann eine Option, wenn Niklas Süle die Bayern verlässt. Süles Vertrag läuft 2022 aus, der Verteidiger ist beim Rekordmeister nicht mehr dauerhaft gesetzt.

Allerdings rufen die Bayern für Süle dem Bericht zufolge 30 Millionen Euro für den 25-Jährigen auf. Interessenten gibt es wohl, ein Angebot liegt dem FC Bayern aber nicht vor. Neu-Coach Nagelsmann plant zudem mit einem Verbleib des Innenverteidigers.

Transfer-News vom 03.08.2021

+++ Bericht: Bayern arbeitet an Transfer von Leipzig-Star Marcel Sabitzer +++

Schlagen die Bayern womöglich doch nochmal auf dem Transfermarkt zu? Nach Informationen der " "-Zeitung planen die Münchner offenbar einen Transfer-Coup. Demnach beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister wohl mit Mittelfeldregisseur Marcel Sabitzer von Ligarivale RB Leipzig. Der FC Bayern bastelt demzufolge wohl an einer Verpflichtung des 27-Jährigen, der Name des Österreichers sei intern bereits gefallen. Da Sabitzer in Leipzig nur noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, sollen die Sachsen einem Verkauf in diesem Sommer offen gegenüber stehen. Allerdings würde noch "keine Anfrage vorliegen", wie Leipzigs kaufmännische Leiter, Florian Scholz, zitiert wird.

+++ Perfekt: Bayern verleiht Zirkzee nach Anderlecht +++

Jetzt ist es offiziell! Der FC Bayern verleiht Joshua Zirkzee für ein Jahr ohne Option zum RSC Anderlecht. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend mitteilte, wird sich der Niederländer bis zum Ende der Saison dem RSC Anderlecht anschließen. Der Deal mit dem belgischen Spitzenklub beinhaltet keine Kaufoption.

"Für Joshua ist es sehr wichtig, dass er möglichst viel Spielzeit erhält. Der RSC Anderlecht bietet ihm diese Chance", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den 20-Jährigen: "Joshua kann jetzt in einer interessanten Liga den wichtigen nächsten Schritt in seiner Profikarriere setzen, und ich traue ihm eine gute Saison zu."

Zirkzee war in der vergangenen Saison an den italienischen Klub Parma Calcio verliehen, der in die zweitklassige Serie B abstieg. Nach seiner Rückkehr hatte der Stürmer in München keinen leichten Stand. Nachdem er beim 2:2 im Test gegen Ajax Amsterdam eine große Chance leichtfertig vergeben hatte, wurde er in den Sozialen Medien massiv angefeindet. Salihamidzic verteidigte den 20-Jährigen daraufhin vehement.

+++ Berichte: Joshua Zirkzee kurz vor Ausleihe nach Anderlecht +++

Stürmertalent Joshua Zirkzee vom FC Bayern steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum belgischen Renommierclub RSC Anderlecht. Der 20 Jahre alte Niederländer absolviere bereits den Medizincheck beim Tabellen-Dritten der Vorsaison, berichtete die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" am Dienstag. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll Zirkzee für ein Jahr ohne Kaufoption nach Brüssel verliehen werden.

In der Rückrunde der vergangenen Saison war Zirkzee an den italienischen Erstligisten Parma Calcio ausgeliehen worden. Der Angreifer war zuletzt öffentlich vom neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gerügt worden, nachdem er im Testspiel gegen Ajax Amsterdam eine riesige Torchance leichtfertig verspielt hatte. In München besitzt er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

+++ Bericht: Hoffenheim will Richards unbedingt +++

Die TSG Hoffenheim hat das Werben um Chris Richards offenbar noch immer nicht aufgegeben. Laut einem Bericht des "kicker" arbeiten die Kraichgauer um den ehemaligen Bayern-Coach Sebastian Hoeneß weiter an einer Rückkehr des Abwehrspielers, der schon in der Rückrunde der Vorsaison an die TSG ausgeliehen war.

Ob sich ein Wechsel tatsächlich realisieren lässt, ist aber noch immer offen. Laut "kicker" fällt Trainer Julian Nagelsmann die Entscheidung über die Zukunft von Richards, das sei allerdings noch nicht geschehen.

Transfer-News vom 02.08.2021

+++ Zirkzee-Wechsel auf der Zielgeraden - Medizincheck in den kommenden Tagen? +++

Der Wechsel von Joshua Zirkzee zu RSC Anderlecht nach Belgien nimmt immer konkretere Formen an. Wie " " und mehrere belgische Medien übereinstimmend berichten, befinden sich die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Anderlecht aktuell in den finalen Zügen.

Zirkzee soll demnach für ein Jahr ohne Kaufoption zum belgischen Spitzenklub verliehen werden und dort den deutschen U21-Nationalspieler Lukas Nmecha ersetzen, der den Klub zum VfL Wolfsburg verlassen hatte. In den kommenden Tagen soll demnach der Medizincheck durchgeführt werden.

Zirkzee war bereits in der Rückrunde der Vorsaison nach Italien zu Parma Calcio verliehen, konnte beim Absteiger aber auch aufgrund von Verletzungen nicht überzeugen. In der Vorbereitung durfte er sich unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern beweisen, konnte seine Chance allerdings erneut nicht nutzen.

+++ Berater bestätigen: Bayern in Kontakt mit Chelsea-Juwel Soglo +++

Vor zwei Jahren schnappte sich der FC Bayern mit Jamal Musiala eines der Top-Talente aus der Jugendakademie des FC Chelsea. Nun zeigt der Rekordmeister Interesse an einem weiteren Youngster aus dem Nachwuchs des amtierenden Champions-League-Siegers: Emran Soglo.

Wie Willy Moupoupa und Jack Blouet, die Berater des 16-Jährigen, gegenüber dem Portal " " bestätigen, hat es bereits Kontakt zwischen Klub und Spielerseite gegeben. "Ja, wir sind in Gesprächen mit den Bayern", werden die Berater zitiert. Vollzug könne allerdings noch nicht vermeldet werden: "Es gibt nichts Offizielles zu verkünden. Wir sprechen auch mit anderen Vereinen aus Europa. Wir suchen die beste Option auf dem höchsten Niveau für Emrans Karriere."

Der 16-jährige Flügelspieler ist ablösefrei und hat bei der Suche nach einem neuen Klub daher die Qual der Wahl. Neben den Münchnern sollen auch Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart sowie weitere Klubs aus England und Frankreich Interesse zeigen. Laut einem Bericht von " " hat Soglo zuletzt auch schon probeweise mit der U17 am Bayern-Campus trainiert und dabei einen positiven Eindruck hinterlassen.

Transfer-News vom 01.08.2021

+++ Boateng weiter ohne Klub - "Traum" Manchester United erfüllt sich wohl nicht +++

Wo geht es hin für Jérôme Boateng? Noch hat der bei Bayern aussortierte Innenverteidiger keinen neuen Arbeitgeber präsentiert. Laut Sky-Transferexperte Fabrizio Romano kein Grund, sich Sorgen zu machen. Boateng spüre keine Eile, twitterte Romano am Samstag.

Im Gespräch um eine Verpflichtung des 32-Jährigen sind derzeit mehrere Klubs, eine klare Tendenz gibt es noch nicht. Laut Romano sei aber ein Wechsel zu Manchester United, den Boateng laut " " favorisieren soll, keine Option. Auch Hertha BSC Berlin oder PSV Eindhoven sollen als Transferziele wegfallen. Glaubt man Gerüchten der letzten Tage, soll sich der FC Sevilla um Boateng bemühen. Boateng soll einen Wechsel in eine europäische Top-Liga anstreben, idealerweise zu einem Champions-League-Teilnehmer. Auf Sevilla träfe beides zu.

+++ Vertragsverlängerung in Sicht? Nagelsmann kämpft um Goretzka +++

Julian Nagelsmann will in seiner Funktion als Trainer alles dafür tun, dass Nationalspieler Leon Goretzka über die beginnende Saison hinaus beim FC Bayern bleibt. "Mein Part ist der sportliche", sagte Nagelsmann nach dem 0:3 im Testspiel des deutschen Rekordmeisters am Samstag gegen den SSC Neapel, bei dem der 26 Jahre alte Goretzka nach der EM-Teilnahme und seinem Urlaub wieder für 45 Minuten zum Einsatz kam.

Der Vertrag von Goretzka in München läuft im Sommer 2022 aus. Die Bayern-Bosse wollen mit dem ehemaligen Schalker unbedingt verlängern und einen ablösefreien Vereinswechsel des Leistungsträgers abwenden. Vereinspräsident Herbert Hainer berichtete jüngst von «guten und konstruktiven» Gesprächen mit Goretzka und auch mit Nationalmannschafts-Kollege Joshua Kimmich, dessen Vertrag im Juni 2023 ausläuft. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn hatte kürzlich ebenfalls von positiven Gesprächen mit Goretzka gesprochen, aber auch eingeräumt: "Topspieler wollen auch entsprechend bezahlt werden."

Für Nagelsmann ist Goretzka aktuell "einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler in Europa". Der 34-Jährige möchte mit dem Profi über 2022 hinaus in München zusammenarbeiten und ihn vom Verbleib überzeugen. "Ich hoffe, dass er an die sportlichen Dinge einen Haken macht", sagte der neue Bayern-Coach am Wochenende. In die konkreten Vertragsgespräche sei er als Trainer aber nicht involviert.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Transfer-Blogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der letzte Eintrag stammt vom 1. August 2021.