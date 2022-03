Transfer-News zum FC Bayern: Neuer-Backup - Klappt's diesmal mit Ortega?

München - Auch im Wintertransferfenster verkündete der FC Bayern wie erwartet keine spektakulären Neuverpflichtungen, plante dafür aber langfristig für die Zukunft und nahm unter anderem den erst 16-jährigen Paul Wanner in den Profikader auf.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der deutsche Rekordmeister schon vor dieser Saison auf eine große Einkaufstour verzichtet und sich auf dem Transfermarkt im Vergleich zur europäischen Konkurrenz eher zurückgehalten. Namhaftester Neuzugang war Trainer Julian Nagelsmann, der von RB Leipzig geholt wurde.

Transfers des FC Bayern: Die Zugänge der Saison 2021/22

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Omar Richards (FC Reading)

Sven Ulreich (vereinslos; zuvor Hamburger SV)

Transfers des FC Bayern: Die Abgänge der Saison 2021/22

David Alaba (Real Madrid)

Jérôme Boateng (Olympique Lyon)

Javi Martínez (Quatar SC)

Chris Richards (Leihe zu TSG Hoffenheim)

Alexander Nübel (Leihe zur AS Monaco)

Lars Lukas Mai (Leihe zu Werder Bremen)

Joshua Zirkzee (Leihe zu RSC Anderlecht)

Adrian Fein (Leihe zur SpVgg Greuther Fürth/Dynamo Dresden)

Ron-Thorben Hoffmann (Leihe zu AFC Sunderland)

Leon Dajaku (Union Berlin)

Michael Cuisance (FC Venedig)

Wir halten Sie hier auch zwischen den Transferfenstern weiterhin mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen rund um den FC Bayern auf dem Laufenden.

Transfer-News des FC Bayern vom 13.03.2022

+++ Neuer-Backup: Klappt's diesmal mit Ortega? +++

Haben die Bayern einen Neuer-Backup und Ulreich-Ersatz gefunden? Wie die "Bild" berichtet, sollen die Verhandlungen zwischen den Münchnern und Stefan Ortega von Arminia Bielefeld bereits fortgeschritten sein. Ortegas Vertrag bei der Arminia läuft im Sommer aus, der 29-Jährige wäre demnach als ablösefrei zu haben.

Fraglich ist nur, ob sich Ortega, der in Bielefeld die klare Nummer eins ist, bei den Bayern mit einem Bankplatz begnügen wird. Denn bei den Bayern gibt es zunächst mal kein Vorbeikommen an Manuel Neuer.

Eine Tatsache, die einen potentiellen Transfer schon im vergangenen Sommer verhindert haben könnte. Denn bereits 2021 sollen die Bayern an Ortega interessiert gewesen sein. Ein Wechsel zerschlug sich jedoch. Nun könnte die Personalie wieder heiß werden…

Transfer-News des FC Bayern vom 12.03.2022

+++ Manchester City vor Haaland-Verpflichtung +++

Nach einem Bericht der "Daily Mail" steht der englische Meister Manchester City kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Erling Haaland. Demnach seien die persönlichen Details mit dem 21-Jährigen, seinem Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola geklärt worden. Der norwegische Nationalspieler kann dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro den BVB nach dieser Saison verlassen und wird seit Monaten immer wieder mit verschiedenen Clubs in Verbindung gebracht.

Insgesamt sollen sich die Kosten für den Transfer des Angreifers von Borussia Dortmund laut "Daily Mail" auf umgerechnet 120 Millionen Euro belaufen. Um den Transfer fix zu machen, fehle nur noch die Bestätigung von Clubeigentümer Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Diese sei aber reine Formsache. Die englische Tageszeitung bezeichnet den Transfer als «erschwinglich» für City.

Medienberichten zufolge liegen Haaland und dessen Berater Raiola auch Angebote von Real Madrid, Paris Saint-Germain und des FC Bayern München vor. Eine Bestätigung für ein Angebot aus München gibt es nicht. Auch der FC Barcelona will Haaland verpflichten.

Transfer-News des FC Bayern vom 11.03.2022

+++ Bericht: Arsenal denkt über Rückholaktion von Serge Gnabry nach +++

Die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Serge Gnabry stocken. Schlägt jetzt der Ex-Verein des Offensivspielers zu? Wie " " berichtet, beschäftigt sich nun wohl auch der FC Arsenal mit dem 26-jährigen Flügelflitzer der Münchner.

Der deutsche Nationalspieler wechselte 2011 in die Nachwuchsabteilung der Londoner, ehe es ihn 2016 wieder zurück nach Deutschland zog. Neben Arsenal sollen auch die spanischen Topklubs Real Madrid und der FC Barcelona am 26-Jährigen interessiert sein. Gnabrys Vertrag bei den Bayern, für die er seit 2018 aktiv ist, läuft im Sommer 2023 aus.

Transfer-News des FC Bayern vom 09.03.2022

+++ Hat der FCB einen Dortmunder als Süle-Ersatz im Visier? +++



Nach dem feststehenden Abgang von Niklas Süle zur Konkurrenz ist der FC Bayern München weiter auf der Suche nach einem Abwehrspieler. Das Portal " " bringt den Dortmunder Manuel Akanji ins Spiel.

Der Vertrag von Manuel Akanji läuft 2023 aus. © IMAGO / Contrast

Der Vertrag des Schweizer Nationalspielers läuft beim BVB zwar noch bis 2023, jedoch gerieten jüngst die Verhandlungen ins Stocken. Ein Acht-Millionen-Angebot seitens der Dortmunder soll der 26-Jährige zuletzt abgelehnt haben. Wird Akanji für den FC Bayern interessant, wäre wohl eine hohe Ablösesumme fällig. Laut "Transfermarkt" liegt diese aktuell bei 30 Millionen Euro.

+++ Bericht: Noch keine Einigung bei Gnabry in Sicht - Interesse von Barca und Real +++

Seit Monaten ziehen sich die Verhandlungen des FC Bayern mit Serge Gnabry um dessen 2023 auslaufenden Vertrag. Eine baldige Verlängerung ist aber nicht zu erwarten, berichtet " ".

Demnach liegen beide Seiten in der Gehaltsfrage noch weit auseinander. Dem Vernehmen nach will der Nationalspieler in dieselbe Gehaltsklasse wie seine Teamkollegen Leroy Sané und Kingsley Coman aufsteigen. Dennoch sollen die Bosse weiterhin zuversichtlich sein, dass Gnabry verlängert und zusammen mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Coman der nächste Spieler wird, der sich langfristig an die Münchner bindet.

An Alternativen mangelt es dem 26-Jährigen offenbar nicht. Dem Bericht von "Sky" zufolge beobachten der FC Barcelona und Real Madrid Gnabrys Vertragssituation genau und würden bei einem Scheitern der Verhandlungen wohl aktiv werden.

Transfer-News des FC Bayern vom 08.03.2022

+++ Bayern geht leer aus: Christensen-Wechsel zu Barca wohl fix +++

Der FC Bayern braucht im Sommer dringend einen Nachfolger für Abwehrchef Niklas Süle (26), der ablösefrei zu Borussia Dortmund wechselt. Doch beim bisherigen Wunschkandidaten gehen die Münchner offenbar leer aus.

Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Andreas Christensen (25) nicht zu Bayern kommen. Der Däne, dessen Vertrag beim FC Chelsea ausläuft, hat sich wohl für einen Transfer zum FC Barcelona entschieden. Dort soll Christensen satte sechs Millionen Euro netto pro Jahr verdienen und sogar schon den Medizincheck absolviert haben. Bitter für Bayern.

Neben dem Brasilianer Gleison Bremer (24/FC Turin) rückt nun wohl Matthias Ginter (28) von Borussia Mönchengladbach in den Bayern-Fokus.

+++ Davies-Pendant für rechts: Jagt Bayern den nächsten Zweitliga-Kicker aus England? +++

Mit Omar Richards wechselte bereits im vergangenen Sommer ein junger Spieler aus der zweiten englischen Liga zum FC Bayern, bald könnte offenbar der nächste dazukommen. Wie "Sky" berichtet, hat der deutsche Rekordmeister schon seit längerem ein Auge auf Djed Spence geworfen.

Djed Spence ist in den Fokus der Bayern geraten. © IMAGO / Focus Images

Der 21-Jährige steht aktuell beim FC Middlesbrough unter Vertrag und ähnelt in seiner Spielweise Alphonso Davies, ist im Gegensatz zum Kanadier aber auf dem rechten Flügel beheimatet. Dem Bericht zufolge hat Spence, der in dieser Saison an Nottingham Forest ausgeliehen ist, die Scouts der Münchner überzeugt. Die Verantwortlichen wollen demnach noch im März konkrete Gespräche mit ihm führen.

Die Bayern sollen allerdings nicht der einzige prominente Klub sein, der den 21-Jährigen auf dem Zettel hat. Demnach zeigen auch Manchester City und Tottenham Hotspur aus England sowie die beiden Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund und RB Leipzig Interesse. Der Vertrag des Außenverteidigers läuft noch bis 2024, als Ablöse steht eine Summe von bis zu zehn Millionen Euro im Raum.

Transfer-News des FC Bayern vom 07.03.2022

+++ Inter macht Druck: Geht Bayern auch bei Bremer leer aus? +++

Dem FC Bayern droht auf der Suche nach einem Nachfolger für Niklas Süle offenbar der nächste Rückschlag. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Wunschkandidat Andreas Christensen sich zu einem Wechsel zum FC Barcelona entschieden und den Katalanen bereits eine mündliche Zusage erteilt. Nun drohen die Münchner auch bei Gleison Bremer vom FC Turin, der zuletzt als Plan B gehandelt wurde, leer auszugehen.

Der Brasilianer soll sich laut einem Bericht von "Sport1" gegenüber einem Wechsel in die Bundesliga offen zeigen, doch die Bayern haben mit Inter Mailand und anderen italienischen Top-Klubs offenbar prominente Konkurrenz. Erschwerend kommt die kolportierte Ablöseforderung in Höhe von 20 Millionen Euro hinzu.

Transfer-News des FC Bayern vom 06.03.2022

+++ Barca-Präsident Laporta dementiert Gespräche mit Haaland +++

Der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, hat Spekulationen über direkte Verhandlungen mit BVB-Stürmerstar Erling Haaland dementiert. "Wir bei Barça verhandeln nicht mit einem Spieler. Wenn wir verhandeln, dann mit Borussia Dortmund", zitierte die Zeitung "Mundo Deportivo" den Chef des spanischen Spitzenclubs.

Er reagierte damit auf Spekulationen in spanischen Medien, Trainer Xavi Hernández könnte bei einem möglichen Treffen mit Haaland vergangenen Dienstag in München über einen Wechsel des Norwegers zum FC Barcelona gesprochen haben. Laporta betonte, er wolle "nicht über Spieler reden, weil alles was ich sage die Preise in die Höhe treiben könnte".

Medienberichten zufolge liegen Haaland und dessen Berater Mino Raiola auch Angebote von Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City und dem FC Bayern vor.

Transfer-News des FC Bayern vom 05.03.2022

+++ Kahn bestätigt Gespräche mit Haaland-Berater Raiola +++

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat Gespräche mit Spielerberater Mino Raiola bestätigt. Dieser vertritt unter anderem den Niederländer Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam - und auch Borussia Dortmunds Erling Haaland (21). "Es ist richtig, dass ich in Monaco war, ich war aber auch in London, man trifft ja nicht nur Spielerberater", sagte Kahn am Samstag vor der Partie des Fußball-Rekordmeisters bei Sky. "Ich denke, es ist auch ganz normal, dass man sich mit dem ein oder anderen Spielerberater trifft." Raiola unterhält sein Büro in Monaco.

Zuletzt hatten niederländische Medien über ein angebliches Bayern-Interesse an Mittelfeldspieler Gravenberch berichtet, der bei Ajax eine starke Saison spielt. Nach einem möglichen Interesse an Haaland gefragt antwortete Kahn: "Erling Haaland ist ein Spieler, der bei Borussia Dortmund spielt und im Moment verletzt ist. Ich habe immer wieder betont, dass ich sehr ungern über Spieler anderer Vereine spreche."

Der frühere Nationaltorwart kündigte zudem Gespräche unter anderem mit Weltfußballer Robert Lewandowski über eine Vertragsverlängerung an. Das Arbeitspapier des Polen läuft 2023 aus. "Ich habe schon mehrfach gesagt, dass wir im Frühjahr Gespräche führen wollen mit diversen der verdienten Spieler, natürlich auch mit Robert." Das sei noch nicht geschehen, weil der FC Bayern in die "ganz entscheidende Phase der Saison" gehe. "Wir wollen uns jetzt erst zu 100 Prozent auf das konzentrieren, um das es geht." Jedes Spiel werde "auf eine gewisse Art und Weise zu einem Endspiel".

Transfer-News des FC Bayern vom 04.03.2022

+++ Bericht: FC Bayern zeigt Interesse an England-Youngster Djed Spence +++

Die Liste möglicher neuer Abwehrspieler beim FC Bayern ist lang. Nach Andreas Christensen, Matthias Ginter, Matthijs de Ligt, Bremer, Nico Schlotterbeck, Jeremie Frimpong und Sergiño Dest soll sich nun noch ein weiterer Name eingereiht haben: Djed Spence.

Wie "Sky" berichtet, sollen die Bayern Gefallen am 21-jährigen Rechtsverteidiger gefunden haben, der aktuell vom FC Middlesbrough an Nottingham Forrest ausgeliehen ist und in der zweiten englischen Liga kickt.

Der deutsche Rekordmeister soll den englischen Youngster schon einige Spiele beobachtet haben und dies wohl auch noch weitere Spiele tun. Sollte der gute Eindruck, den die Scouts der Bayern von Spence bisher gewinnen konnten, danach noch Bestand haben, dann, so "Sky", dürfte es im Bereich des Möglichen liegen, dass die Münchner im Sommer einen Versuch wagen, den Rechtsverteidiger an die Isar zu locken.

Aktuell besitzt Spence einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro, wäre also für den FC Bayern durchaus ein Schnäppchen. Doch die Konkurrenz im Kampf um den 21-Jährigen ist groß. Berichten zufolge sollen auch die Liga-Rivalen Dortmund, Leipzig und Leverkusen, sowie aus der Premier League Tottenham und Arsenal ein Auge auf den jungen Rechtsverteidiger geworfen haben. Offenbar sollen die beiden Londoner Klubs bereits im Winter dazu bereitgewesen sein, ein Angebot für den gebürtigen Londoner abzugeben.



+++ Bericht: Bayern beschäftigt sich mit Kalajdzic +++

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft im Sommer 2023 aus. Unabhängig, ob der Pole nochmal beim FC Bayern verlängert, schauen sich die Bosse der Münchner bereits seit längerem nach einem Nachfolger um. Wie der " " nun berichtet, soll auch Sasa Kalajdzic von Ligarivale VfB Stuttgart ins Visier des deutschen Rekordmeisters geraten sein. Der Vertrag des 24-jährigen Österreichers läuft ebenfalls im Sommer 2023 aus, ein Verlängerung des Kontrakts bei den abstiegsbedrohten Schwaben ist unwahrscheinlich. Der FC Bayern hat im Werben um den Stürmer allerdings große Konkurrenz. Neben Klubs aus England und Italien sollen auch RB Leipzig und Borussia Dortmund an dem Zwei-Meter-Mann interessiert sein.

Transfer-News des FC Bayern vom 03.03.2022

+++ Bericht: Lewandowski bei Real endgültig kein Thema mehr +++

Noch immer ist unklar, wo die Zukunft von Robert Lewandowski liegt. Der FC Bayern würde den Fifa-Weltfußballer gerne über sein Vertragsende im Sommer 2023 hinaus halten. Konkrete Vertragsverhandlungen hat es bislang aber offenbar noch nicht gegeben.

In der Vergangenheit wurde der 33-Jährige immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Dies ist nun aber - unabhängig davon, ob er die Bayern verlässt oder nicht - wohl kein Thema mehr. Wie die spanische Sportzeitung "Madridista Real" berichtet, haben sich die Königlichen nun endgültig gegen eine Verpflichtung des Torjägers ausgesprochen.

Demnach setzen die Madrilenen nun alles auf eine Verpflichtung von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, der im Sommer nach Vertragsablauf ablösefrei wechseln kann. Sollte der Deal nicht klappen, würde man bei Erling Haaland von Borussia Dortmund ernst machen, berichtet das Blatt weiter.

+++ Bericht: Neuer-Verlängerung nur bis 2024 +++

Seit Wochen wird über eine Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern berichtet. Doch eine offizielle Verkündung blieb bisher aus. Laut "kicker" soll es noch Klärungsbedarf zwischen beiden Seiten geben. Demnach möchten die Bayern-Bosse wohl nur bis 2024 mit den Kapitän der Münchner verlängern. Ursprünglich soll stets die Rede von einem neuen Zweijahresvertrag gewesen sein, sein aktueller Kontrakt geht noch bis 2023.

Grund hierfür ist offenbar Alexander Nübel, mit dem die Verantwortlichen des Rekordmeisters weiter als Neuer-Nachfolger planen. Nübel ist noch bis 2023 an die AS Monaco ausgeliehen und könnte dann gegebenenfalls ein weiteres Jahr als Leihspieler Spielpraxis sammeln.

Transfer-News des FC Bayern vom 02.03.2022

+++ Schnappt sich Bayern Leverkusen-Flitzer Frimpong? +++

Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse an Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen. Dies berichtet "Sport1". Der 21-Jährige ist einer der Shootingstars in dieser Bundesligasaison und könnte bei den Bayern die Rechtsverteidigerposition übernehmen, damit Benjamin Pavard auf seine Wunschposition in der Innenverteidigung rücken kann.

Allzu günstig wäre der Niederländer aber nicht. Dem Bericht zufolge fordert Leverkusen eine Ablöse von bis zu 30 Millionen Euro. Frimpongs Vertrag läuft noch bis 2023.

+++ Als Ulreich-Nachfolger: Baggert Bayern wieder an Ortega? +++

Schon im vergangenen Jahr wurde der FC Bayern mit Stefan Ortega von Arminia Bielefeld in Verbindung gebracht, nach dem erfolgreichen Klassenerhalt entschied sich der Keeper aber für einen Verbleib auf der Alm. Nun starten die Münchner offenbar einen neuen Versuch.

Bielefelds Torwart Stefan Ortega. © Torsten Silz/dpa/Archivbild

Ortegas Vertrag bei der Arminia läuft noch bis Ende Juni, im Sommer wäre er also ablösefrei zu haben. Wie die "Sport Bild" berichtet, wird seine Entscheidung zwischen Bielefeld und den Bayern fallen, wobei die Tendenz in Richtung Wechsel gehen soll. Die Arminia bietet dem 29-Jährigen demnach einen Vierjahresvertrag samt Gehaltserhöhung.

Klar ist: Anders als in Bielefeld wäre er beim deutschen Rekordmeister die klare Nummer zwei hinter Kapitän Manuel Neuer. Diese Rolle hat derzeit noch Sven Ulreich inne, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft.

Transfer-News des FC Bayern vom 01.03.2022

+++ Bayern wohl vor Einigung mit Gravenberch - scheitert der Deal an der Ablöse? +++

Der FC Bayern macht im Werben um Top-Talent Ryan Gravenberch nun offenbar ernst. Laut dem niederländischen Sportreporter Mike Verweij, der unter anderem für die renommierte Zeitung "De Telegraaf" schreibt, haben sich die Verantwortlichen der Münchner zuletzt mit dem 19-jährigen Mittelfeldspieler und dessen Berater Mino Raiola getroffen.

In diesem Rahmen sollen die Münchner Gravenberch einen klaren Plan für dessen Zukunft aufgezeigt und diesen damit sehr überzeugt haben. Nun ist Berater Raiola demnach dabei, für seinen Klienten einen Vertrag mit den Bayern auszuhandeln. Anders als bei vielen anderen Spielern dürften die Gehaltsforderungen beim Niederländer kein großes Problem darstellen. Für ihn geht es laut Verweij weniger um das Geld, sondern eher um eine klare Zukunftsperspektive - und die sieht er offenbar bei den Bayern.

Eine Einigung mit dem Spieler sollte sich also schnell erzielen lassen, zum Knackpunkt könnte dafür aber die Ablöseforderung von Ajax Amsterdam sein. Der niederländische Top-Klub fordert für sein Mittelfeld-Juwel, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, demnach eine Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro.

+++ Süle-Nachfolger: Doch Ginter statt Christensen? +++

Gerüchten zufolge wird er beim FC Bayern aktuell nur als Plan B gehandelt – jetzt könnte Matthias Ginter im Sommer allerdings doch zum deutschen Rekordmeister wechseln.

Italienischen Medienberichten, unter anderem der "Gazzetta dello Sport", zufolge würde Ginter selbst auch gerne nach München. Ginter soll Inter Mailand bereits eine Absage erteilt haben.

Die Bayern planen bei ihren Transferaktivitäten nun möglicherweise um. Eigentlich gilt Andreas Christensen vom FC Chelsea als bevorzugte Lösung für die Nachfolge von Niklas Süle, der ablösefrei zu Borussia Dortmund wechseln wird. Doch aktuell soll der FC Barcelona im Rennen um den Dänen vorne liegen.

Sowohl Ginter als auch Christensen wären ablösefrei zu haben, beide Verträge laufen im Sommer aus.

Transfer-News des FC Bayern vom 28.02.2022

+++ Bericht: Bayern-Keeper Früchtl will im Sommer weg +++

Die Zeichen stehen wohl auf Abschied: Christian Früchtl will angeblich den FC Bayern im Sommer verlassen. Das geht aus einem Bericht von " " hervor. Dem Bericht zufolge soll es in den nächsten Wochen erste Gespräche über einen möglichen Wechsel geben.

Früchtl, der mit 16 Jahren zu den Bayern kam, hat bislang noch keinen einzigen Einsatz bei den Profis absolviert. In der letzten Saison wurde der Torwart an den 1. FC Nürnberg verliehen, doch auch bei den Franken konnte sich 22-Jährige nicht durchsetzen und kam beim Club ebenfalls auf keinen Einsatz für die erste Mannschaft. In der Torwart-Hierarchie bei den Bayern ist Früchtl hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich aktuell nur die Nummer drei.

+++ Wunschspieler Christensen: Der FC Bayern hat wohl das Nachsehen +++

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird es zwischen Andreas Christensen und dem FC Chelsea zu keiner Vertragsverlängerung kommen – der Innenverteidiger möchte die "Blues" im Sommer verlassen. Wie " " berichtet, soll der FC Bayern nun namhafte Konkurrenz im Werben um den 25-jährigen Abwehrspieler bekommen haben. Der FC Barcelona sei aktuell der Favorit auf eine Verpflichtung des Dänen.

Christensen selbst hat sich am Sonntag recht vage zu seiner Zukunft geäußert. "Es ist eine schwierige Situation", sagte er vor dem Finale des englischen Ligapokals. "Es ist schwierig. Ich versuche alle Gespräche zwischen dem Klub und meinen Leuten von mir wegzuhalten, weil ich mich fokussieren will", erklärte Christensen weiter.

Transfer-News des FC Bayern vom 27.02.2022

+++ Vertrag läuft 2023 aus: Hat Bayern noch gar nicht mit Lewy gesprochen? +++

Seit Monaten betonen die Bosse des FC Bayern öffentlich unisono, dass sie den 2023 auslaufenden Vertrag mit Robert Lewandowski gerne verlängern würden. Am Samstag bekräftigte Hasan Salihamidzic das Vorhaben des Vereins - der Fifa-Weltfußballer reagierte nach dem Spiel darauf aber eher verdutzt.

"Das höre ich zum ersten Mal", sagte Lewandowski bei "Sky" als er auf die Aussagen des Sportvorstands angesprochen wurde. Laut "Bild" haben sich die Bayern-Bosse bislang noch nicht persönlich mit der Lewandowski-Seite bezüglich einer Vertragsverlängerung gemeldet, auch einen konkreten Termin soll es noch nicht geben. Der Torjäger und sein berüchtigter Berater Pini Zahavi sind demnach verwundert über die Zurückhaltung der Führungsetage.

Unabhängig davon will sich Lewandowski vorerst aber ohnehin auf das Geschehen auf dem Platz fokussieren. "Ich weiß, wie Fußball funktioniert und bin immer offen, aber für mich ist das nächste Spiel wichtig. Das Vertragsthema ist ein Thema im Hintergrund", so der Pole.

Transfer-News des FC Bayern vom 25.02.2022

+++ Ridle Baku beim FC Bayern wieder ein Thema? +++

Bei der Suche nach einem offensiv starken Rechtsverteidiger war Ridle Baku schon 2020 im Gespräch. Damals verpflichteten die Bayern aber Bouna Sarr anstelle des deutschen Nationalspielers.

Wie "Calciomercato.com" berichtet, soll der deutsche Rekordmeister nun aber ein erneutes Interesse am 23-jährigen Baku zeigen, der beim VfL Wolfsburg noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Offenbar soll Ridle Baku bei den Münchner Vereinsverantwortlichen ganz oben auf der Kandidatenliste für die rechte Abwehrseite sein.

Neben Baku soll der FC Bayern auch noch einen weiteren Spieler auf dem Zettel haben. So schreibt die englische "Sun", dass Michael Olise in den Fokus der Münchner geraten und der deutsche Rekordmeister gut im Rennen um den 20-Jährigen von Crystal Palace sein soll. Beim Premier-League-Klub besitzt Olise noch einen Vertrag bis Sommer 2026.

+++ Schnappt sich Bayern Real-Star Asensio? +++

In den vergangenen Jahren sind dem FC Bayern aufgrund ungünstiger Vertragskonstellationen immer wieder Ablösesummen in Millionenhöhe durch die Lappen gegangen – nun könnten die Münchner von einem ähnlichen Szenario profitieren.

Wie die spanische Zeitung " " berichtet, hat der deutsche Rekordmeister ein Auge auf Marco Asensio von Real Madrid geworfen. Der Vertrag des Offensivspielers läuft im Sommer kommenden Jahres aus und ist noch nicht verlängert worden. Zuletzt soll Asensio ein Angebot über vier Jahre mit einem Gehalt von 4,5 Millionen Euro samt Bonuszahlungen abgelehnt haben.

Nun will Real offenbar Klarheit darüber, wie es weitergeht. Sollte es zu keiner Verlängerung kommen, wären die Königlichen demnach zu einem Verkauf im Sommer bereit, um einem ablösefreien Abgang im kommenden Jahr vorzubeugen.

Die Bayern sollen allerdings nicht der einzige Klub sein, der Interesse an Asensio hat. Demnach sind auch Juventus Turin, Borussia Dortmund und mehrere Vereine auf der Premier League hinter dem 26-Jährigen her.

Transfer-News des FC Bayern vom 24.02.2022

+++ Bericht: Christensen lehnt erstes Bayern-Angebot ab +++

Andreas Christensen steht schon länger im Fokus des FC Bayern. Nach Informationen der "Sport Bild" sollen die Münchner ihr Interesse jetzt nochmals hinterlegt und dem Dänen ein Angebot unterbreitet haben. Demnach sei der Vorstoß der Bayern aber bislang erfolglos geblieben. Der Innenverteidiger und seine Vertreter sollen vom Angebot der Münchner noch nicht völlig überzeugt sein, das Gehalt sei demnach zu niedrig.

Berichten zufolge fordert der 25-Jährige wohl zwischen zehn und zwölf Millionen Euro. Der Vertrag von Christensen läuft im Sommer 2022 aus.

+++ Vertragsverhandlungen stocken: Chelsea und Tottenham heiß auf Gnabry? +++

Wie geht es weiter mit Serge Gnabry? Der Vertrag des Angreifers läuft im Sommer kommenden Jahres aus, noch konnte sich der FC Bayern mit dem Nationalspieler nicht auf eine Verlängerung einigen.

Laut einem Bericht der "Bild" hat es in der zweiten Februarwoche ein erneutes Treffen zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Gnabry-Seite gegeben, das wieder ohne Ergebnis geblieben ist. Grund sollen die Gehaltsforderungen des Flügelspielers sein. Dem Bericht zufolge soll er in die Gehaltsklasse seiner Teamkollegen Leroy Sané und Kingsley Coman aufsteigen wollen, die demnach zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegt.

Das große Problem für die Bayern: Laut der "Bild" ist ein Abgang in diesem Sommer für Gnabry kein Thema, stattdessen könnte der Nationalspieler im nächsten Jahr ablösefrei gehen. Für die Bayern wäre es nach David Alaba und Niklas Süle der nächste ablösefreie Abgang. Sein Marktwert beläuft sich laut "transfermarkt.de" auf 70 Millionen Euro.

Interesse soll es aus England geben. Demnach haben Chelsea und Tottenham den 26-Jährigen auf dem Zettel.

Transfer-News des FC Bayern vom 23.02.2022

+++ Bayern verlängert mit Nachwuchstalent Vidovic +++

Der FC Bayern setzt langfristig auf Toptalent Gabriel Vidovic. Der 18 Jahre alte Offensivspieler verlängerte seinen Vertrag um weitere zwei Jahre vorzeitig bis 2025. Ab 1. Juli gilt Vidovic als Profi beim deutschen Rekordmeister.

Vidovic spielt momentan für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern. Zuletzt stand der Youngster aber beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Salzburg (1:1) erstmals im Kader der Profis, blieb aber ohne Einsatz.

Erst vor kurzem hatte Bayern den Vertrag von Super-Talent Paul Wanner verlängert.

+++ Bericht: Verhandlungen mit Ajax-Talent Gravenberch verzögern sich +++

Zuletzt ist Ajax-Toptalent Ryan Gravenberch beim FC Bayern wohl in den Fokus gerückt. Doch die Verhandlungen mit dem 19-Jährigen sind offenbar ins Stocken geraten.

Grund für die Verzögerung soll der Gesundheitszustand von Gravenberchs Berater Mino Raiola sein, wie das "Algemeen Dagblad" berichtet. Der 54-Jährige soll sich aktuell von den Folgen einer Operation erholen.

Auch Gravenberch selbst hat sich zu einem möglichen Transfer geäußert. "Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Sommer gehen werde. Was ich weiß, ist, dass ich nicht gehen werde, wenn Ajax nichts an mir verdient", erklärte er dem niederländischen Blatt. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft im Sommer 2023 bei den Niederländern aus.

Seine Zukunft lässt der 19-Jährige weiter offen: "Ich gehe von meinen eigenen Qualitäten aus, und wenn es im nächsten Sommer passiert, bin ich bereit dafür. Aber so weit ist es noch nicht", so Gravenberch.

Transfer-News des FC Bayern vom 21.02.2022

+++ Bericht über Süle-Nachfolger: Bayern unterbreitet Christensen konkretes Angebot +++

Andreas Christensen (FC Chelsea) steht weiter ganz oben auf dem Einkaufszettel des FC Bayern. Der Innenverteidiger gilt als Wunschkandidat für die Nachfolge von Niklas Süle. Nun sollen die Münchner dem Dänen ein konkretes Angebot unterbreitet haben.

Wie " " berichtet, buhlt neben den Münchnern auch der FC Barcelona um die Dienste von Christensen. Dazu soll auch der FC Chelsea dem 25-Jährigen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags angeboten haben.

Transfer-News des FC Bayern vom 20.02.2022

+++ Süle-Wechsel laut Lothar Matthäus nicht aus Geldgründen +++

Der im Sommer bevorstehende Wechsel von Niklas Süle vom FC Bayern zu Borussia Dortmund sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Lothar Matthäus, der zuletzt öffentlich eine Meinungsverschiedenheit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic austrug, hat sich nun zu den möglichen Wechsel-Gründen des Innenverteidigers geäußert. Demnach ginge es Süle bei seinem Abschied nicht ums Geld.

"Und ich weiß, das ist der Grund, warum Süle zu seinem Beraterteam gesagt hat, wir brauchen gar nicht weiter mit Bayern sprechen. Ich will weg", erklärte der Rekord-Nationalspieler bei "Sky 90" am Sonntag: "Süle ist in den letzten Jahren häufig aufgrund seines Gewichts angegangen worden und keiner hat ihn beschützt."

"Hasan hat reagiert. Er nimmt seine Spieler in Schutz. Hätte er das früher bei Süle gemacht, hätte er vielleicht auch bei Bayern unterschrieben", so Matthäus weiter. "Hasan hat Süle nicht geholt – er hat Upamecano und Hernández für sehr viel Geld gekauft. Bei den beiden stimmt das Preis/Leistungs-Verhältnis bisher nicht."

Dennoch könne Matthäus die Reaktion des Bayern-Vorstands verstehen: "Aber ich verstehe Hasan, er schützt seine Spieler und seine Einkaufspolitik."

Transfer-News des FC Bayern vom 18.02.2022

+++ Bericht: FC Bayern an Verpflichtung von Gravenberch interessiert +++

Der FC Bayern soll niederländischen Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Toptalent Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam interessiert sein. Wie die Zeitung "De Telegraaf" am Freitag berichtet, befinden sich die Gespräche angeblich in einem frühen Stadium.

Der Vertrag des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers, der im vergangenen Jahr in der niederländischen Nationalmannschaft debütierte, läuft noch bis 2023, Gespräche über eine Vertragsverlängerung sollen aber stocken.

Da mit Verteidiger Noussair Mazraoui und Torwart André Onana bereits zwei Spieler Ajax in diesem Sommer ablösefrei verlassen werden, möchte der niederländische Spitzenklub sein Talent Gravenberch im nächsten Jahr nicht auch noch ablösefrei ziehen lassen. Ein Verkauf wäre nun sogar "bittere Notwendigkeit", so die Zeitung.

Gravenberch, der einen Marktwert von 35 Mio. Euro besitzt, gilt als eines der Top-Talente in Europa und gehört bei Amsterdam zu den absoluten Leistungsträgern der laufenden Saison, in der er bislang 21 Partien für den Tabellenführer absolvierte.

Sollten im kommenden Sommer Corentin Tolisso und/oder Marc Roca den FC Bayern verlassen, würde sich hinter Joshua Kimmich und Leon Goretzka im Mittelfeld eine Lücke öffnen, welche von Gravenberch geschlossen werden könnte.

+++ Bericht: Nagelsmann wollte Sosa im Winter haben +++

Bereits in der vergangenen Saison wurde Borna Sosa vom VfB Stuttgart als möglicher Neuzugang im Sommer gehandelt. Anstelle des kroatischen Nationalspielers wurde für die aktuelle Saison jedoch Omar Richards vom englischen Zweitligisten FC Reading für die linke Abwehrseite verpflichtet.

Laut des "Bild"-Podcasts "Bayern Insider" soll das Interesse am 24-jährigen Sosa allerdings nicht abgekühlt sein. So soll Bayern-Coach Julian Nagelsmann ein großer Fan des Abwehrspielers sein und sein Interesse daran bekundet haben, den kroatischen Linksverteidiger im Winter aus Stuttgart an die Säbener Straße zu holen.

Aber wie bereits im Sommer, haben sich die Vereinsverantwortlichen auch diesmal gegen einen Transfer des Kroaten entscheiden. Sosa, der aktuell einen Marktwert von 20 Millionen Euro besitzt und beim VfB Stuttgart noch bis Sommer 2023 vertraglich gebunden ist, soll Salihamidzic und Co. zu teuer sein, um nur als Backup für den eigentlichen Stammspieler Alphonso Davies zu agieren, der aktuell wegen einer Herzmuskelentzündung ausfällt.

Berichten zufolge sollen die Schwaben erst ab einer Ablöse von über 30 Millionen Euro für den Kroaten gesprächsbereit sein.

+++ Bericht: Bayern nimmt Gespräche mit Bremer auf +++

Zuletzt gab es bereits Gerüchte um Gleison Bremer als möglichen Ersatz von Niklas Süle. Wie nun " " berichtet, ist der Brasilianer wohl wirklich eine ernsthafte Option für den FC Bayern. Demnach sollen die Münchner bereits Kontakt zum 24-Jährigen vom FC Turin aufgenommen haben. Für den Innenverteidiger, der noch bis 2024 an die Italiener gebunden ist, muss wohl mindestens eine Ablöse von 15 Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden.

Transfer-News des FC Bayern vom 17.02.2022

+++ Toptalent Jonathan Asp wechselt zu FC Bayern +++

Das dänische Fußballtalent Jonathan Asp wechselt im Sommer zum FC Bayern München. Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler aus der Talentschmiede des FC Midtjylland wird den Rest der laufenden Saison noch für die U17 des dänischen Spitzenklubs auflaufen, dann steht der Wechsel nach München an, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Es sei sowohl für den Spieler als auch für die Akademie des Vereins ein Schulterklopfer, dass ein Champions-League-Club wie der FC Bayern großes Interesse an dem jungen Kicker zeige, erklärte Akademieleiter Flemming Broe. Welche Summe der deutsche Rekordmeister für Asp zahlt, wurde nicht bekannt.

+++ Wohl nicht nur wegen des Gehalts: Gnabry-Verhandlungen stocken weiter +++

Wann verlängert Serge Gnabry beim FC Bayern? Seit Monaten stocken die Verhandlungen zwischen dem Flügelflitzer und den Münchnern. Nach Informationen des " " liegen beide Parteien beim Gehalt offenbar weiter weit auseinander.

Demnach gebe es aber noch weitere offene Punkte. Neben der Vertragslaufzeit ist der 26-Jährige wohl auch mit seiner derzeitigen Rolle beim deutschen Rekordmeister nicht ganz zufrieden. Unter Julian Nagelsmann wird der deutsche Nationalspieler hauptsächlich auf dem rechten Flügel eingesetzt. Gnabry soll sich allerdings eine zentralere Rolle wünschen, um so seine Torgefahr mehr zur Geltung bringen zu können. Die Bayern-Bosse fordern hingegen wohl mehr Kontinuität von dem Offensivspieler, der sich immer wieder kurze Schwächephasen erlaube.

Der aktuelle Vertrag von Gnabry ist noch bis 2023 gültig.

Transfer-News des FC Bayern vom 16.02.2022

+++ Bericht - Bayern-Talent Wenig vor Frankfurt-Wechsel +++

Schnappt sich Eintracht Frankfurt ein Talent des FC Bayern? Nach Informationen von "Sport1" stehen die Hessen offenbar kurz vor der Verpflichtung von Marcel Wenig.

Demnach gibt es bereits eine Einigung zwischen Klub und Spieler. Die SGE soll sich dabei gegen mehrere Vereine, unter anderem Borussia Dortmund, durchgesetzt haben und den 17-Jährigen nun ablösefrei ab Sommer unter Vertrag nehmen. Der Mittelfeldspieler, der 2017 in die Jugendabteilung der Münchner wechselte, gilt zudem wohl als Aushängeschild der neuen 2. Mannschaft der Hessen.

Mittelfeldtalent des FC Bayern: Marcel Wenig © IMAGO / Passion2Press

Transfer-News des FC Bayern vom 15.02.2022

+++ Müller über Vertragssituation: "Da ist nicht die Brisanz drin" +++

Thomas Müller sieht die Diskussionen über seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern gelassen. Er fühle sich "hier sehr wohl. Ich weiß, was ich an dem Verein habe. Ich habe einen Vertrag bis 2023. Da ist nicht die Brisanz drin, die daraus gemacht wurde", sagte der 32-Jährige vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Bayern in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) in Salzburg.

Er sei "glücklich, und wenn man meine Performance auf dem Platz sieht, dann ist auch der Verein glücklich", ergänzte Bayerns Urgestein Müller. Es gebe deshalb "keinerlei kritisches Momentum, es sind alle entspannt und gehen sehr familiär damit um".

+++ Bericht: Bayern beschäftigt sich mit Azpilicueta +++

Der FC Bayern ist seit Jahren auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger! Haben die Münchner nun ihr Glück auf der Insel gefunden? Wie die " " berichtet, beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister offenbar mit Cesar Azpilicueta vom FC Chelsea. Allerdings ist wohl auch der FC Barcelona an dem 32-Jährigen interessiert. Demnach sollen sich die Katalanen mit dem Rechtsverteidiger bereits einig sein. Azpilicueta, dessen Vertrag im Sommer 2022 bei den Blues ausläuft, möchte sich aber wohl zuerst das Vertragsangebot der Londoner anhören, um dann eine finale Entscheidung zu treffen.

Transfer-News des FC Bayern vom 14.02.2022

+++ "Die Drei sind Wahnsinn": Matthäus rät Bayern zu Verlängerung mit Trio +++

Mit Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski hat der FC Bayern in absehbarer Zeit noch drei extrem wichtige Personalfragen zu klären. Obwohl alle drei schon jenseits der 30 sind, sind sie beim Rekordmeister noch immer nicht wegzudenken. Geht es nach Lothar Matthäus, sollten die Verantwortlichen die 2023 auslaufenden Verträge des Trios bald verlängern.

"Mit den 'Drei Musketieren' Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski würde ich heute noch und sofort verlängern. Die drei Jungs sind Wahnsinn – mit dem, was sie geleistet haben und leisten", sagte der Rekordnationalspieler am Montag bei einer Veranstaltung des Sportwetten-Anbieters "Interwetten".

Trotz ihres Alters werden alle drei laut Matthäus einfach nicht schlechter. "Robert Lewandowski schießt Tore am Fließband, Manuel Neuer ist wahnsinnig reaktionsschnell und Thomas Müller coacht das Team auf dem Platz, wie wir während der Geisterspiele super hören konnten. Mit diesem Trio traue ich den Bayern in den nächsten zwei, drei Jahren alles zu", so Matthäus weiter.

+++ Bericht: Bayern denkt über Nübel-Verlängerung nach +++

Bedingt durch die bevorstehende Vertragsverlängerung von Manuel Neuer, hat Alexander Nübel derzeit keine wirkliche Perspektive beim FC Bayern. Dennoch erwägen die Verantwortlichen der Münchner wohl, den 25-Jährigen weiter an den Verein zu binden. Laut " " möchten die Bayern offenbar den 2025 auslaufenden Vertrag mit Nübel vorzeitig verlängern. Demnach soll der Torhüter in den nächsten Jahren weiter verliehen werden und danach das Erbe von Neuer antreten.

Derzeit ist Nübel noch bis 2023 an die AS Monaco verliehen. Nach AZ-Informationen hat sich kürzlich auch Premier-League-Klub Tottenham Hotspur nach ihm erkundigt. "Ich gehe davon aus, dass er auch nächste Saison in Monaco spielt und Anfang 2023 dann eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern fällt", sagte Nübels Berater Stefan Backs zuletzt im Gespräch mit der AZ: "Für Alex macht es natürlich keinen Sinn, wenn er hinter Neuer auf der Bank sitzt."

Transfer-News des FC Bayern vom 11.02.2022

+++ Bericht: Platzt der Christensen-Deal mit Bayern noch? +++

Beim FC Bayern gilt Andreas Christensen (25) als absoluter Wunschspieler als Nachfolger für den im Sommer abwandernden Niklas Süle. Zwar standen die Zeichen für einen ablösefreien Wechsel des dänischen Nationalspielers vom FC Chelsea zu den Münchner eigentlich seht gut, doch nun berichtet der "kicker" und die "Bild", dass sich die Verhandlungen als schwierig erweisen könnten.

Zwar scheint es ziemlich sicher zu sein, dass der Innenverteidiger die "Blues" im Sommer verlassen wird, die Gespräche mit den Londonern sind ins Stocken geraten, doch ob die Bayern davon profitieren können?

Das angespannte Verhältnis mit dem Klub von Coach Thomas Tuchel beruht darauf, dass sich der Verein mit Christensen schon auf eine Verlängerung geeinigt habe, der Däne danach aber nochmals ein höheres Gehalt gefordert haben soll. Für Chelsea ein Unding, die für andere Spieler keinen Präzedenzfall schaffen wollen.

Das Thema Gehalt könnte nun auch beim FC Bayern zum Problem werden. Zwar sind die Vereinsverantwortlichen absolut vom dänischen Innenverteidiger überzeugt, den coronabedingten Sparkurs will man aber für Christensen nicht aufgeben.

Der deutsche Rekordmeister soll bereit sein, dem 25-Jährigen ein jährliches Honorar von elf Millionen zu überweisen, ob Christensen allerdings für diese Summe einen Vertrag bei den Münchnern unterschreibt, ist vollkommen offen.

Aktuell soll der dänische Nationalspieler in London knapp fünf Millionen Euro verdienen, in der angebotenen Vertragsverlängerung soll sein Gehalt auf über 7,2 Millionen angehoben worden sein.

Transfer-News des FC Bayern vom 09.02.2022

+++ Bericht: Anderlecht möchte Zirkzee-Leihe verlängern +++

Bayern-Leihgabe Joshua Zirkzee blüht in dieser Spielzeit beim RSC Anderlecht auf. Schon zwölf Saisontore erzielte der 20-jährige Stürmer für die Belgier. Kein Wunder also, dass Anderlecht nun offenbar den Niederländer über den Sommer 2022 hinaus im Verein behalten möchte. Wie die belgische Tageszeitung " " berichtet, planen die Belgier wohl die Leihe mit Bayerns Sturmhoffnung bis 2023 zu verlängern. Demnach wäre der Klub offenbar auch an einer dauerhaften Verpflichtung des U21-Nationalspielers interessiert. Allerdings dürfte dies für Anderlecht finanziell schwer zu stemmen sein. Der FC Bayern soll zwischen fünf und zehn Millionen für den Stürmer fordern.

+++ Bayern verlängert mit Eigengewächs Kabadayi +++

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Nachwuchsstürmer Yusuf Kabadayi verlängert. Wenige Tage nach dem 18. Geburtstag unterschrieb der gebürtige Münchner laut Mitteilung vom Mittwoch einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Kabadayi spielt seit zehn Jahren für den Bayern-Nachwuchs. "Wenn einer die Bezeichnung Eigengewächs verdient hat, dann Yusi. Dass er nun gemeinsam mit uns in die Zukunft gehen wird und sich hier im Männerfußball etablieren möchte, freut uns wirklich sehr", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.

Transfer-News des FC Bayern vom 08.02.2022

+++ Bayern-Kandidat Rüdiger lehnt wohl nächstes Chelsea-Angebot ab +++

Neben Andreas Christensen (FC Chelsea) und Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) gilt Antonio Rüdiger als einer der potenziellen Kandidaten als Nachfolger von Niklas Süle beim FC Bayern. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft zum Saisonende aus, im Sommer wäre er also ablösefrei zu haben.

Die Verhandlungen des Nationalspielers mit dem FC Chelsea, der den Innenverteidiger gerne halten würde, stocken offenbar weiter. Laut einem Bericht der " " hat Rüdiger nun auch das zweite Vertragsangebot der Londoner abgelehnt. Die Offerte hätte demnach eine Erhöhung des Wochengehalts von aktuell 120.000 Euro auf 235.000 Euro beinhaltet. In ihrem ersten Angebot sollen die Blues dem Innenverteidiger ein Salär von 165.000 Euro pro Woche angeboten haben.

Ein Verbleib des Nationalspielers bei Chelsea ist demnach aber weiterhin nicht ausgeschlossen. Der Klub soll sich im Hinblick auf eine Verlängerung weiterhin zuversichtlich zeigen. Neben dem FC Bayern zeigen offenbar auch Paris Saint-Germain und Real Madrid Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung im Sommer.

Transfer-News des FC Bayern vom 07.02.2022

+++ Süle-Ersatz: Ein möglicher Kandidat ist aus dem Rennen +++

Niklas Süle wird den FC Bayern im Sommer in Richtung Dortmund verlassen. Auf der Suche nach einem potentiellen Nachfolger ist der Kandidatenkreis wohl weiter geschrumpft. Wie " " berichtet, sei Matthias Ginter an der Säbener Straße kein Thema mehr.

Der Gladbacher Innenverteidiger wäre im Sommer ablösefrei zu haben und wurde zuletzt immer wieder mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Als möglicher Süle-Nachfolger soll nun Andreas Christensen (FC Chelsea), der im Sommer ebenfalls ablösefrei wäre, ganz oben auf der Wunschliste des Bayern stehen.

+++ Nationalspieler Niklas Süle wechselt zu Borussia Dortmund +++

Niklas Süle wechselt nach der Saison ablösefrei zu Borussia Dortmund. Das bestätigte der BVB am Montag. Zuvor hatte die "Frankfurter Rundschau" über den Transfer berichtet.

Der 26-jährige Innenverteidiger hatte seinen nach dieser Saison auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht verlängert und verlässt die Bayern deshalb ablösefrei.

"Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten", erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Und Sebastian Kehl, der im Sommer Zorcs Nachfolge antreten wird, sagte: "Niklas hat uns in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat. Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen."

Der Abschied des Nationalspielers vom FC Bayern stand seit einiger Zeit fest. Er war im Sommer 2017 von der TSG 1899 Hoffenheim für rund 20 Millionen Euro zu den Münchnern gewechselt. Mit den Bayern wurde er in jeder Saison Meister, dazu zweimal DFB-Pokalsieger und einmal Champions-League-Gewinner.

+++ Hainer: Neuer, Lewandowski und Müller werden Karriere bei Bayern beenden +++

Präsident Herbert Hainer hat Vertragsverlängerungen von Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller beim FC Bayern München in Aussicht gestellt. "Ich würde mich freuen, wenn alle drei ihre Karriere beim FC Bayern beenden würden. Und ich gehe auch fest davon aus, dass es so kommen wird", sagte Hainer am Sonntagmorgen beim TV-Sender Bild. "Die drei wissen, was sie am FC Bayern haben. Wir wissen, was wir an diesen drei Spielern haben. Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche nach München."

Die Verträge von Neuer (35), Lewandowski (33) und Müller (32) beim deutschen Rekordchampion laufen nach der kommenden Saison aus. "Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, sie haben Vertrag bis 2023. Aber wie schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn sie alle drei ihre Karriere bei uns beenden würden", sagte Hainer.

Transfer-News des FC Bayern vom 05.02.2022

+++ Schmerzgrenze festgelegt: Gibt Bayern Zirkzee im Sommer ab? +++

Mit Leihgeschäften hatte der FC Bayern in der Vergangenheit nicht immer Erfolg. So sah es bei der Leihe von Joshua Zirkzee an Parma Calcio zunächst auch aus. Beim Serie-A-Klub konnte der 20-jährige Stürmer nichts reißen. Doch seit Zirkzee leihweise für den belgischen Klub RSC Anderlecht auf Torejagd geht, läuft es für den jungen Niederländer. In 23 Spielen in der belgischen Jupiler Pro League gelangen Zirkzee zehn Tore und sechs Vorlagen.

Im Sommer läuft die Leihe des jungen Stürmers aus und er wird zurück nach München kommen. Doch die Zukunft von Zirkzee an der Säbener Straße ist offen. Mit Eric Maxim Choupo-Moting kann FCB-Coach Julian Nagelsmann auf einen zuverlässigen Lewandowski-Backup zurückgreifen, der zudem in München noch einen Vertrag bis Sommer 2023 besitzt.

Daher sollen die Bayern, so berichtet es das belgische Portal "Footnews", einem Wechsel von Zirkzee im kommenden Sommer durchaus offen gegenüberstehen. Als Schmerzgrenze für den 20-Jährigen, der einen Marktwert von acht Millionen Euro besitzt, sollen die Bayern-Bosse eine Ablöse zwischen fünf und zehn Millionen Euro aufgerufen haben.

Für Anderlecht dürfte eine solch hohe Ablöse nicht zu stemmen sein. Sollte es für Zirkzee in Belgien weiterhin so positiv laufen, dürfte es aber an Interessenten für den Niederländer nicht mangeln. Zirkzee selbst sieht seine Zukunft jedoch weiterhin bei den Bayern und möchte in München einen neuen Anlauf wagen. Gegenüber "Voetbal International" erklärte der 20-Jährige vor kurzem, dass für ihn das Kapitel Bayern München noch lange nicht abgeschlossen sei.

Transfer-News des FC Bayern vom 04.02.2022

+++ Bericht: Hat Bayern ein Auge auf Fabio Carvalho geworfen? +++

Nach dem erfolgreichen Werdegang von Jamal Musiala scheint man beim FC Bayern vermehrt ein Auge auf junge Talente von der Insel zu werfen. Neben dem deutschen Nationalspieler kamen der jüngst nach Köln verliehene Bright Akwo Arrey-Mbi (18) aus der Chelsea-Jugend und Omar Richards (23) vom FC Reading an die Säbener Straße. Auch an Callum Hudson-Odoi waren die Vereinsverantwortlichen dran, bissen sich allerdings am FC Chelsea die Zähne aus.

Zahlreichen Medienberichten zufolge sollen bei den Bayern nun ein weiteres England-Juwel in den Fokus geraten sein: Fabio Carvalho (19) vom englischen Zweitligisten FC Fulham. Laut "Goal"-Reporter Neil Jones soll es schon "lose Verbindungen" in Richtung FC Bayern gegeben haben.

Im Werben um den offensiven Mittelfeldspieler hätten die Münchner aber zahlreiche und vor allem namhafte Konkurrenz. So soll ein Wechsel von Carvalho zum FC Liverpool vor wenigen Tagen erst auf der Zielgeraden gescheitert sein. Neben dem Klub von Coach Jürgen Klopp sollen aber noch andere Premier-League-Klubs interessiert sein und auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wird ein Interesse an Carvalho nachgesagt.

In der laufenden Saison kommt der junge Mittelfeldspieler auf elf Torbeteiligungen in 18 Spielen in der zweiten englischen Liga. Sein Vertrag bei Fulham läuft im Sommer aus, Carvalho wäre also ablösefrei zu haben, was ihn für viele Klubs interessant macht.

Die Frage die sich stellt: Hat der FC Bayern im offensiven Mittelfeld, welches mit Thomas Müller, Jamal Musiala und, perspektivisch gesehen, Gabriel Vidovic sehr gut besetzt ist, überhaupt Bedarf für Carvalho?

Transfer-News des FC Bayern vom 03.02.2022

+++ Nagelsmann: Müller-Verlängerung? "Wir haben nicht den mega Stress" +++

Oliver Kahn betonte zuletzt, dass unter anderem die Vertragsverlängerung von Thomas Müller auf der "Agenda weit oben steht". Julian Nagelsmann gibt sich diesbezüglich gelassen: "Wir haben nicht den mega Stress", sagte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Er spielt jedes Spiel, hat eine tragende Rolle und ist ein Gesicht des FC Bayern über einen langen Zeitraum. Wir freuen uns alle, wenn er noch lange bei Bayern spielt." Das Arbeitspapier des 32-Jährigen ist noch bis 2023 beim FC Bayern gültig.

+++ Lyon bestätigt Gespräche mit Corentin Tolisso +++

Die Zukunft von Corentin Tolisso beim FC Bayern ist weiter offen, sein Vertrag läuft im Sommer 2022 aus. Wie Olympique Lyon nun bestätigt, beschäftigen sie sich mit einer Rückholaktion des Mittelfeldspielers.

"Wir haben mit Corentin Tolisso gesprochen", bestätigte Lyons Technischer Direktor Vincent Ponsot am Mittwoch in einer Presserunde. "Der Trend, Verträge auslaufen zu lassen, kann eine Option für uns darstellen, ehemalige Spieler zurückzuholen. Wenn es die Möglichkeit gibt, müssen wir sie wahrnehmen."

Der 27-Jährige durchlief sämtliche Jugendmannschaften bei den Franzosen und erhielt 2014 seinen ersten Profivertrag. 2017 wechselte Tolisso für 41,5 Millionen Euro nach München. Unter anderem auch Real Madrid und Tottenham Hotspur sollen Interesse am französischen Nationalspieler zeigen.

Transfer-News des FC Bayern vom 02.02.2022

+++ Bayern gibt Nachwuchstalent nach Belgrad ab +++

Nach dem Ende der Transferperiode in den meisten europäischen Ländern hat der FC Bayern noch ein vielversprechendes Nachwuchstalent abgegeben. Wie die Münchner am Mittwoch mitteilen, wechselt Nemanja Motika mit sofortiger Wirkung zu Roter Stern Belgrad.

Der 18-jährige Stürmer, der 2017 von Hertha BSC nach München gekommen war, hatte noch einen Vertrag bis Juni 2023. In dieser Saison spielte er für die U23 in der Regionalliga, bei der er in 24 Partien an 23 Toren beteiligt war (15 Tore, acht Vorlagen). Motika besitzt neben der deutschen auch die serbische Staatsbürgerschaft und lief zuletzt regelmäßig für die serbische U19-Nationalmannschaft auf.

Über die Höhe der Ablöse teilten die Bayern nichts mit. Serbischen Medienberichten zufolge zahlt Belgrad eine Summe von 1,5 Millionen Euro, zudem sollen sich die Münchner eine Rückkaufoption gesichert haben.

+++ Vertragsverlängerung bei Serge Gnabry: Es herrscht Funkstille +++

Der FC Bayern will nach Kingsley Coman auch Serge Gnabry langfristig an den Verein binden: Nach Informationen der "Sport Bild" denkt der deutsche Nationalspieler aktuell nicht über einen Wechsel nach, lässt sich mit einer Entscheidung vermutlich bis nach der Winter-WM in Katar Zeit. Trotz einer grundsätzlichen Einigkeit soll es allerdings in den Gesprächen haken, wie die "Sport Bild" schreibt.

Ein Problem bei den Verhandlungen könnte dabei wahrscheinlich das Thema Gehalt sein: Gnabry fordert Gerüchten zufolge mehr als 15 Millionen Euro pro Jahr. Die Verantwortlichen zögern noch, planen aber wohl eine Verlängerung in den kommenden Monaten. Wann es weitere Gespräche geben wird, ist offen. Die Münchner wollen unbedingt vermeiden, dass Gnabry - der 26-Jährige spielt seit 2017 für den deutschen Rekordmeister - mit einem auslaufenden Vertrag in die neue Saison geht. Mehrere Top-Klubs sollen an einer Verpflichtung des schnellen Flügelstürmers interessiert sein, bei Real Madrid setzt man sich offenbar konkret mit dieser Personalie auseinander.

Transfer-News des FC Bayern vom 01.02.2022

+++ FC Bayern verleiht Torwarttalent nach Klagenfurt +++

Der FC Bayern München leiht Torwarttalent Liu Shaoziyang an SK Austria Klagenfurt nach Österreich aus. Der 18 Jahre alte Torhüter, der im Dezember in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben hatte, soll dadurch in den nächsten eineinhalb Jahren Spielpraxis sammeln.

"Liu wird in Klagenfurt zum Kader der Profis gehören und soll in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Wir sind überzeugt, dass er dort perfekte Bedingungen vorfinden wird, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu absolvieren", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer laut Mitteilung vom Dienstag.

