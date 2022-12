Transfer-News zum FC Bayern: Muss Sabitzer für Laimer weichen?

München - Am 1. September ist für den FC Bayern eine ereignisreiche Transferperiode zu Ende gegangen. Neben dem zweimaligen Weltfußballer Robert Lewandowski (zum FC Barcelona) ließen die Münchner mit Niklas Süle (Borussia Dortmund) und Corentin Tolisso (Olympique Lyon) noch zwei namhafte Spieler gehen. Insgesamt spülten die Abgänge mehr als 100 Millionen in die Kassen des Rekordmeisters.

Dem stehen Ausgaben in Höhe von kolportierten 140 Millionen gegenüber. Königstransfer des Sommers war Sadio Mané, der vom FC Liverpool kam. Zudem wurden in Matthijs de Ligt (Juventus Turin), Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui (beide Ajax Amsterdam) und Mathys Tel (Stade Rennes) noch vier weitere Neuzugänge verpflichtet.

Hier gelangen Sie direkt zur letzten News

Transfers des FC Bayern: Die Zugänge der Saison 2022/23

Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam)

Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam)

Sadio Mané (FC Liverpool)

Matthijs de Ligt (Juventus Turin)

Mathys Tel (Stade Rennes)

Transfers des FC Bayern: Die Abgänge der Saison 2022/23

Auch wenn das Transferfenster nun bis zum Winter geschlossen ist, gibt es weiter jede Menge Gerüchte rund um den FC Bayern. Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen auf dem Laufenden!

Transfer-News des FC Bayern vom 02.12.2022

+++ Muss Sabitzer beim FC Bayern für Laimer weichen? +++

Im vergangenen Sommer scheiterte ein Transfer von Konrad Laimer (25) zum FC Bayern noch an den zu hohen Ablöseforderungen von RB Leipzig. Vor der Saison 2023/24 ist der österreichische Nationalspieler ablösefrei zu haben und die Zeichen verdichten sich, dass sich der 25-Jährige mit einem Jahr Verzögerung dem deutschen Rekordmeister anschließt, auch wenn Laimer kürzlich noch verlautbaren ließ, dass seine sportliche Zukunft noch nicht entschieden ist.

Sollte Laimer ab der kommenden Saison wirklich das Trikot des FC Bayern überstreifen, dürfte dies mit dem Abschied eines anderen Akteurs einhergehen – denn mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch und Marcel Sabitzer ist die Sechser-Position bei den Münchnern aktuell mehr als gut besetzt. Laut "Sky"-Informationen dürfte Sabitzer Opfer eines Laimer-Wechsels werden, da die Bayern-Verantwortlichen trotz Startschwierigkeiten weiterhin an Youngster Ryan Gravenberch (20) und dessen Entwicklungspotenzial glauben.

Ob Sabitzer seinen Platz im Bayern-Kader aber einfach so aufgeben wird, darf bezweifelt werden.

Transfer-News des FC Bayern vom 30.11.2022

+++ Bericht: Bayern nimmt Kontakt zu Thuram auf +++

Jetzt wird es ernst! Laut der französischen Sportzeitung "L’Equipe" intensiviert der FC Bayern wohl die Bemühungen um Gladbach Stürmer Marcus Thuram. Demnach sollen die Münchner erste Kontakte mit dem Lager des 25-jährigen Angreifers aufgenommen haben.

Offenbar strebt der französische Nationalspieler, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, allerdings keinen Winter-Wechsel an. Berichten zufolge sollen die Fohlen durchaus bereit sein, Thuram ab einer Ablöse von zehn Millionen Euro im Winter ziehen zu lassen.

Transfer-News des FC Bayern vom 29.11.2022

+++ Vertragsverlängerung? Kahn würde bei Neuer "nicht lange überlegen" +++

Oliver Kahn würde Manuel Neuer am liebsten noch viele Jahre im Tor vom FC Bayern sehen. "Bei Manuel müssten wir sicherlich nicht lange überlegen", sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Sky über eine mögliche Vertragsverlängerung mit dem 36-Jährigen: "Aber das ist jetzt kein Thema und nicht vakant."

Neuer ist noch bis 2024 an den FC Bayern gebunden. Kahn untermauerte in diesem Zusammenhang die "klare Regelung" des Klubs, mit Spielern über 30 "nur noch Ein-Jahres-Verträge" abzuschließen. "Nichtsdestotrotz ist es keine Frage des Alters: Manuel bringt weiterhin Weltklasse-Leistung, und solange das so ist - das kann er ja auch noch bis 40 machen oder mit über 40 - warum sollten wir seinen Vertrag nicht immer wieder verlängern?"

+++ Bericht: Bayern erzielt mündliche Einigung mit Laimer +++

"Entschieden ist nichts und ausgeschlossen auch nichts", sagte Konrad Laimer zuletzt (siehe Eintrag 28.11.2022) über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern. Nach "Sky"-Informationen sollen sich die Münchner mit Leipzigs Mittelfeldspieler allerdings schon einig sein. Demnach haben sich wohl beide Parteien über einen ablösefreien Transfer des 25-Jährigen im Sommer 2023 verständigt. Laimer soll beim deutschen Rekordmeister einen langfristigen Vertrag bis mindestens 2027 erhalten. Der obligatorische Medizincheck stehe noch aus.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Transfer-News des FC Bayern vom 28.11.2022

+++ FC Bayern verpflichtet spanisches Mittelfeldtalent +++

Der FC Bayern hat das spanische Mittelfeldtalent Javier Fernandez Gonzalez verpflichtet. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, kommt der 16 Jahre alte Juniorennationalspieler von Atlético Madrid. Gonzalez ist erst mal für den Münchner Nachwuchs eingeplant und hat einen langfristigen Vertrag ab dem 1. Januar kommenden Jahres unterschrieben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Wir haben lange und intensiv auf diese Verpflichtung hingearbeitet, deswegen freuen wir uns sehr, dieses große Talent von einem gemeinsamen Weg beim FC Bayern überzeugt zu haben", sagte Nachwuchsleiter Jochen Sauer. Gonzalez gehört für ihn "zu den vielversprechendsten Mittelfeld-Talenten seines Jahrgangs. Er vereint technische Potenziale mit physischer Präsenz und Spielintelligenz. Wir sind überzeugt, dass Javi seine Entwicklung bei uns ambitioniert und zielgerichtet fortsetzen wird."

Gonzalez selbst freut sich nun "unheimlich darauf, bei einem der größten Clubs der Welt meine nächsten Schritte machen zu können".

+++ Laimer zu Bayern-Wechsel: Nichts entschieden und nichts ausgeschlossen +++

Konrad Laimer hat die Gerüchte um seinen Abschied von RB Leipzig nach dem Saisonende befeuert. Mit dem sächsischen Bundesligisten gebe es "im Moment keine Gespräche" über eine Verlängerung seines am 30. Juni 2023 auslaufenden Vertrages, sagte der österreichische Nationalspieler im Interview des "Kicker" (Montag). Dann könnte er ablösefrei zum FC Bayern München wechseln, wo er seit Längerem im Gespräch ist. Der Mittelfeldspieler wollte bereits im vergangenen Sommer zum deutschen Rekordmeister, ein Transfer kam dann aber nach dem Veto der Sachsen nicht zustande. Auf die Frage, dass er sich mit den Bayern einig sein soll, sagte der 25-Jährige: "Entschieden ist nichts und ausgeschlossen auch nichts."

Er sei ein offener Typ, "der zusieht, dass er seine Komfortzone auch mal verlässt. Ich möchte immer mein Leistungslimit erweitern und das Beste aus allem rausholen. Aber ich habe mir keinen Karriereplan zurechtgelegt, der mir sagt: Dann und dann muss dieser oder jener Schritt erfolgen", sagte Laimer, der nach überstandenem Syndesmoseriss wieder fit ist und zum Start nach der WM-Pause am 20. Januar gegen den FC Bayern München auf einen Einsatz hofft: "Jetzt bin ich wieder voll dabei und will mein Level von vor der Verletzung noch ein wenig."

Transfer-News des FC Bayern vom 27.11.2022

+++ Nach Knie-Schock: Neuer Vertrag für Lucas Hernández? +++

Lucas Hernández wollte nach seinem Muskelbündelriss gegen den FC Barcelona bei der WM in Katar wieder voll angreifen. Aber schon im ersten Gruppenspiel der Franzosen gegen Australien die erneute Ernüchterung: Der Bayern-Verteidiger musste verletzungsbedingt nach 13 Minuten ausgewechselt werden. Die Diagnose: Kreuzbandriss und damit sechs Monate Pause für Hernández.

Nach dem Spiel ging es für den Abwehrboss direkt nach Innsbruck. Dort wurde Hernández von Knie-Experte Prof. Dr. Christian Fink erfolgreich operiert. Jetzt soll es für den Franzosen wieder aufwärts gehen. Dafür soll auch ein neuer Vertrag beim FC Bayern sorgen, berichtet "Bild".

Bereits vor der Weltmeisterschaft verliefen die Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Hernández-Beratern gut. Nach dem Turnier im Wüstenstaat sollten letzte Gespräche stattfinden und der neue Arbeitsvertrag unterschrieben werden. Nun könnte alles schneller gehen. Denn: Die Bayern-Bosse wollen mit der Vertragsverlängerung über 2024 hinaus dem Abwehrspezialisten bei seinem Comeback unterstützen.

Transfer-News des FC Bayern vom 26.11.2022

+++ Medien: FC Bayern an WM-Star Cody Gakpo interessiert +++

Bei der WM in Katar macht der Niederländer Cody Gakpo derzeit mit guten Leistungen von sich reden. Das geht auch an den Verantwortlichen des FC Bayern nicht vorbei, die schon länger an dem 23-Jährigen von der PSV Eindhoven interessiert sein sollen.

Wie "Voetball International" berichtet, soll neben den Topklubs Real Madrid, Manchester United und dem FC Liverpool auch der deutsche Rekordmeister Gakpo auf dem Radar haben. Die Münchner sollen bereits seit 2021 ein Auge auf den niederländischen Offensivspieler geworfen haben.

In der aktuellen Saison kommt Gakpo auf 33 Torbeteiligungen in 31 Spielen für die PSV Eindhoven, bei der derzeit laufenden WM in Katar hat der 23-Jährige in den ersten beiden Vorrundenspielen bereits zwei Treffer für die Elftal erzielen können.

Zwar hat Gapko seinen Vertrag in Eindhoven erst Anfang des Jahres verlängert, doch die Zeichen stehen am Saisonende auf vorzeitigen Abschied. Den will man sich bei der PSV aber vergolden lassen.

Derzeit wird der Marktwert von Gakpo auf 45 Millionen Euro taxiert, nach einer erfolgreichen WM – danach sieht es derzeit aus – wird dieser sicher noch nach oben gehen. Laut Informationen von "Voetball International" plant das Management des Spielers nach der WM konkrete Gespräche mit den interessierten Klubs zu führen. Dem Vernehmen nach fordert Eindhoven mindestens 50 Millionen, nach der WM könnte diese Forderungen aber noch steigen.

Gakpo ist offensiv universell einsetzbar. Während er bei der PSV normalerweise als Linksaußen aufgestellt wird, wurde er bei der WM bereits als klassischer Stürmer eingesetzt.

Transfer-News des FC Bayern vom 25.11.2022

+++ Trotz Verletzungsproblemen: Darum holt Bayern im Winter keine Neuen +++

Nach Sadio Mané hat sich zuletzt auch Lucas Hernández verletzt und wird lange ausfallen. Der Franzose ist nach seinem Kreuzbandriss mittlerweile am Knie operiert worden, ihm droht sogar das Saison-Aus.

Trotz der Verletzungsprobleme wird der FC Bayern laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Winter keinen Neuzugang verpflichten. Gegenüber der " " nennt er die Gründe für die Entscheidung. "Wir werden nichts auf dem Transfermarkt machen. Erstens wäre es wahrscheinlich sehr teuer und zweitens ist auch nichts auf dem Markt. Zudem stehen wir zu 100 Prozent zu Lucas Hernández und werden ihm alle Unterstützung geben, damit er so schnell wie möglich gesund wird", sagt Salihamidzic.

Transfer-News des FC Bayern vom 24.11.2022

+++ Dortmund steigt wohl ins Werben um Thuram ein +++

Schon seit Längerem wird Marcus Thuram mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Vertrag des französischen Offensivspielers bei Borussia Mönchengladbach läuft im 2023 aus, im nächsten Sommer wäre er also ablösefrei. Doch nicht nur die Münchner sollen auf Thuram aufmerksam geworden sein.

Laut dem spanischen Portal "Relevo" zeigt auch Liga-Rivale Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung des 25-Jährigen, um Youngster Youssoufa Moukoko zu entlasten. Auch der AC Mailand, Inter Mailand und Juventus Turin sollen ihn auf dem Zettel haben.

Transfer-News des FC Bayern vom 21.11.2022

+++ Bericht: Bayern lockt Thuram mit Fünfjahresvertrag +++

Marcus Thuram wird schon seit geraumer Zeit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wie Transfer-Insider Nicolo Schira berichtet, sollen nun die Münchner ihre Bemühungen um den Stürmer von Borussia Mönchengladbach intensivieren. Demnach lockt der deutsche Rekordmeister den Franzosen wohl mit einem Fünfjahresvertrag, um Konkurrent Inter Mailand auszustechen.

Thuram möchte übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag bei den Fohlen nicht verlängern. Gladbach steht einem Wechsel im Winter wohl ab einer Ablöse von 10 Millionen Euro offen gegenüber.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Transfer-News des FC Bayern vom 20.11.2020

+++ Bericht: Real steigt in den Pavard-Poker ein +++

Benjamin Pavard liebäugelte in den letzten Wochen vermehrt mit einem Abschied vom FC Bayern. Sein Vertrag läuft im Sommer 2024 bei den Münchnern aus.

Laut der spanischen " " bemüht sich nun Real Madrid offenbar um die Dienste des Franzosen. Demnach haben die Königlichen wohl bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen. Neben den Madrilenen soll auch der FC Barcelona konkretes Interesse am 26-Jährigen haben.

Transfer-News des FC Bayern vom 19.11.2020

+++ Neuer wünscht sich Moukoko im Bayern-Trikot +++

Der Poker um BVB-Juwel Youssoufa Moukoko geht in die nächste Runde. Jetzt hat sich auch Bayern-Kapitän Manuel Neuer für eine Verpflichtung des 17-Jährigen ausgesprochen. Nachdem Moukoko auf der DFB-Pressekonferenz erneut über seine Zukunft angesprochen wurde, flüsterte ihm der Bayern-Keeper ins Ohr: "Komm zu Bayern!"

Das ließ den frisch gebackenen Nationalspieler jedoch kalt. Auf die Frage, für welchen Verein Moukoko nächste Saison auflaufen werde, antwortete der Stürmer: "Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, ich spüre das Vertrauen des Trainers. Am Ende werdet ihr dann mitkriegen, ob ich bleibe oder nicht."

Fakt ist: Der Vertrag von Moukoko bei den Schwarz-Gelben läuft am Ende der Saison aus. Aufgrund eines Familien-Disputs will sich der Youngster aber erst nach seinem 18. Geburtstag am Sonntag Gedanken über seine Zukunft machen. Also bleibt Manuel Neuer noch Zeit Moukoko von einem Bayern-Transfer zu überzeugen.

Transfer-News des FC Bayern vom 18.11.2022

+++ Choupo-Moting: Warum die Vertragsverhandlungen zu einer Pokerpartie ausarten könnten +++

Eric Maxim Choupo-Moting hat sich beim FC Bayern zuletzt in toller Torlaune präsentiert, weitere Treffer für sein Heimatland Kamerun bei der Weltmeisterschaft in Katar könnten ihm in Sachen Marktwert und Verhandlungsposition dienlich sein. Laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll es nach der WM erste Vertragsspräche mit dem 33-Jährigen geben.

Die könnten zu einer Pokerpartie werden: Nach Angaben der "Bild" fordert die Spielerseite mindestens eine "Verdopplung seines Gehalts" - das soll angeblich bei 3,5 bis 5 Millionen Euro pro Saison liegen. Auch die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers steht demnach zur Debatte: Da es vermutlich sein letzter lukrativer Profi-Vertrag sein wird, ist Choupo-Moting mit dem Angebot der Münchner nicht einverstanden. Der Klub bietet ein Jahr als Verlängerung an, der Kameruner will länger bleiben.

Transfer-News des FC Bayern vom 17.11.2022

+++ Holt sich Bayern Thuram zum Schnäppchenpreis? +++

Marcus Thuram, der seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag in Gladbach nicht verlängern möchte, wird schon seit Längerem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Nach "Sport Bild"-Informationen erwägen die Fohlen wohl einen Verkauf bereits im Winter, um den 25-jährigen Franzosen nicht ablösefrei ziehen zu lassen. Schlagen die Münchner nun zu? Gladbach soll bereit sein, den Angreifer für zehn Millionen Euro ziehen zu lassen. Thurams Marktwert liegt aktuell bei 30 Millionen Euro.

Transfer-News des FC Bayern vom 16.11.2022

+++ Kobel als Neuer-Nachfolger zum FC Bayern? +++

Noch ist Manuel Neuer die unumstrittene Nummer eins beim FC Bayern. Der Kapitän ist vertraglich noch bis 2024 an die Münchner gebunden und kann sich vorstellen, seine Karriere auch darüber hinaus fortzusetzen. Früher oder später werden die Bayern aber einen Nachfolger für den 36-Jährigen finden müssen.

Laut einem Bericht von "Sky" haben die Verantwortlichen dafür zuletzt Gegor Kobel von Borussia Dortmund ins Visier genommen. Der Schweizer spielt beim BVB eine starke Saison und wird womöglich auch bei der WM zwischen den Pfosten stehen. Eine baldige Verpflichtung des Torhüters, der in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, ist laut "Sky" aber kein Thema.

Bis dato galt Alexander Nübel als designierter Neuer-Nachfolger. Der ist aktuell an die AS Monaco ausgeliehen und hat bereits erklärt, seine Zukunft bei Bayern von Neuer abhängig machen zu wollen. Ob er von seiner Leihe zurückkehrt, ist noch unklar.

Transfer-News des FC Bayern vom 15.11.2022

+++ Pavard liebäugelt mit Wechsel nach Mailand +++

Benjamin Pavard hat in einem Interview erneut mit einem Wechsel kokettiert. "Mit Bayern München habe ich alles gewonnen. Ich spiele, um zu gewinnen und ich bin bereit, neue interessante Projekte zu bewerten, aber als zentraler Verteidiger", sagte der 26 Jahre alte Abwehrspieler im Interview der italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport" (Dienstag). Sein Landsmann Olivier Giroud vom Serie-A-Meister AC Mailand habe ihm von der "Magie des Derbys" gegen Inter Mailand berichtet. "Mir würde es sehr gefallen, mit ihm zu spielen, auch weil er ein großartiger Freund ist", sagte der Weltmeister von 2018.

Bereits in der Vorwoche machte der Franzose Andeutungen, dass er mit einem Abschied von Bayern München und der Bundesliga liebäugelt. "Ich bin nicht dagegen, ein neues Projekt zu entdecken. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", sagte Pavard der französischen Sportzeitung "L'Equipe". Sein Vertrag mit den Münchenern läuft noch bis Sommer 2024.

Transfer-News des FC Bayern vom 14.11.2022

+++ Demichelis verlässt FC Bayern in Richtung Argentinien +++

In München steht der Winter vor der Tür, in Argentinien beginnt der Sommer. Das ist aber nicht der Grund, warum Martin Demichelis demnächst über den großen Teich in seine Heimat fliegt. Der Coach der zweiten Mannschaft des FC Bayern wird bei seinem Jugendverein River Plate in Buenos Aires neuer Cheftrainer.



Sein Nachfolger an der Säbener Straße wird zum dritten Mal Holger Seitz. Der 48-Jährige ist seit 2015 in der Nachwuchsabteilung der Münchner tätig und fungierte zuletzt als sportlicher Leiter. Hasan Salihamidzic bedauert den Verlust von Demichelis: "Diese einmalige Chance wollten wir ihm nicht verwehren und haben seinem Wunsch auf Vertragsauflösung zugestimmt".

Transfer-News des FC Bayern vom 13.11.2022

+++ Hainer plaudert Details zum Werben um Haaland aus +++

Dass der FC Bayern im vergangenen Sommer an einer Verpflichtung von Erling Haaland dran war, ist schon seit längerem bekannt. Nun hat Präsident Herbert Hainer nähere Details zum Werben um den Super-Stürmer ausgeplaudert.

"Haaland ist für jeden Top-Klub der Welt interessant und wir hatten neben Manchester City die besten Chancen ihn zu verpflichten", sagte Hainer gegenüber der "Mediengruppe Bayern". Am Ende entschied sich der Norweger für einen Wechsel nach Manchester. Die "Sky Blues" zahlten für Haaland eine Ablöse von 60 Millionen Euro – angesichts des Marktwertes von 170 Millionen Euro ein Schnäppchen.

Transfer-News des FC Bayern vom 12.11.2022

+++ Josip Stanisic verlängert vorzeitig bis 2026 beim FC Bayern+++

Seit 2021 steht Josip Stanisic bei den Profis des FC Bayerns auf dem Platz. Wie der Verein am Samstag (12. November) verkündet hat, wird der Vertrag mit dem 22-Jährigen vorab bis 2026 verlängert. "Er ist vielseitig einsetzbar, er bringt gute Leistungen, wenn er gebraucht wird", erklärt Hasan Salihamidžić die Entscheidung.

Stanisic freut sich über den "schönen Vertrauensbeweis" und sagt dazu: "Für mich als gebürtigen Münchner ist es ein Traum, in diesem Trikot auflaufen zu dürfen. Mein Ziel ist es, mit dem FC Bayern möglichst viele Titel zu gewinnen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Transfer-News des FC Bayern vom 11.11.2022

+++ Ulreich verlängert beim FC Bayern +++

Sven Ulreich (34) hält dem FC Bayern die Treue. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag mitteilte, wurde der im Sommer 2023 auslaufende Vertrag mit dem Torhüter um ein Jahr bis 2024 verlängert.

"Diese Vertragsverlängerung drückt den sportlichen Stellenwert aus, den Sven für unsere Mannschaft hat. Er war und ist immer ein Rückhalt, wenn er gebraucht wird, auch in der Kabine. Für uns ist außerdem wichtig, dass er in der Trainingsgruppe unserer Torhüter seit Jahren sehr gut mit Manuel Neuer abgestimmt ist. Beide unterstützen sich und das brauchen wir auf dieser wichtigen Position. Ich freue mich, dass wir weiter zusammenarbeiten", so Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Pressemitteilung.

Ulreich wechselte im Jahr 2015 vom VfB Stuttgart an die Isar. 2020 wechselte er für ein einjähriges Gastspiel zum Hamburger SV, kehrte im Sommer 2021 aber zurück nach München.

Ulreich hat für den FC Bayern bisher 86 Pflichtspiele bestritten. Er gewann sieben deutsche Meistertitel, drei Mal den DFB-Pokal, sechs Mal den DFL-Supercup sowie je einmal die Champions League und den europäischen Supercup.



+++ Pavard liebäugelt mit Abschied vom FC Bayern +++

Der französische Weltmeister Benjamin Pavard liebäugelt damit, den FC Bayern und die Bundesliga zu verlassen. "Ich bin nicht dagegen, ein neues Projekt zu entdecken. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", sagte der Abwehrspieler im Interview der französischen Sportzeitung "L'Equipe". Der 26-Jährige hat beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Nach seiner Aussage hat es bisher keine Gespräche über eine mögliche Verlängerung gegeben.

Voraussetzung für einen möglichen Wechsel sind die sportlichen Perspektiven bei einem anderen Verein. Das Sportprojekt müsse interessant sein, er stelle das sportliche Thema über alles, sagte Pavard. "Ich mache kein fiktives Szenario, wir werden sehen, welche Möglichkeiten es gibt, und wir werden mit den Bayern darüber sprechen", betonte der Verteidiger, der 2019 vom VfB Stuttgart zum Bundesliga-Spitzenreiter gewechselt war. "Ich habe großen Respekt vor den Bayern, ich habe dort die Anforderungen auf sehr hohem Niveau gelernt, und es ist eine Ehre, dieses Trikot zu tragen", sagte Pavard.

Transfer-News des FC Bayern vom 08.11.2022

+++ Demichelis vor Wechsel zu River Plate +++

Der Abschied hatte sich bereits abgezeichnet, nun ist er offenbar fast fix: Martin Demichelis verlässt den FC Bayern und wechselt in seine argentinische Heimat. Das vermeldete Sky am Dienstagabend. Der Coach der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters schließt sich dem Bericht zufolge in der Winterpause River Plate aus der Hauptstadt Buenos Aires an. Demichelis habe seine Entscheidung getroffen und diese auch schon den Bayern-Bossen mitgeteilt, heißt es.

Die Münchner wollen ihrem früheren Abwehrprofi den Wechsel ermöglichen. Demichelis hatte kürzlich erst gegenüber der AZ gesagt. "Jeder weiß, dass es mein Lieblingsverein ist zusammen mit Bayern. Ich habe dort als Junge gespielt." Dementsprechend sei er "stolz, dass mein Name als einer der Trainerkandidaten gehandelt wird", so Demichelis. Man solle "geduldig bleiben". Nun rückt sein Wechsel immer näher.

+++ Nick Salihamidzic bricht Leihe ab und ist zurück beim FC Bayern +++

Eigentlich wollte Nick Salihamidzic bei der zweiten Mannschaft der Vancouver Whitecaps Spielpraxis sammeln. Jetzt kündigte er bei Instagram überraschend seine Rückkehr nach München an. Darüber hinaus bezeichnete er seine Entscheidung, nach Vancouver zu gehen, als "großen Fehler". Lediglich zwei Spiele machte er in der Nachwuchsliga "MLS NEXT Pro" für die Kanadier. Der Sohn von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sollte eigentlich bis Mitte 2023 in Kanada bleiben. Nun wird er sich bis zum Winter bei den Amateuren des FC Bayern fit halten und dann auf Vereinssuche gehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Transfer-News des FC Bayern vom 06.11.2022

+++ Verlängerung bei Bayern? Jetzt spricht Choupo-Moting +++

Eric Maxim Choupo-Moting ist der Mann der Stunde beim FC Bayern. In den vergangenen sieben Spielen hat er immer mindestens einen Treffer erzielt, beim 3:2-Sieg in Berlin am Samstag steuerte er einen Doppelpack bei. Die Verantwortlichen würden den 33-Jährigen gerne halten und auch er selbst kann sich vorstellen, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag zu verlängern.

"Ich konzentriere mich nur auf den FC Bayern und das Hier und Jetzt. Ich bin sehr, sehr glücklich und könnte mir vorstellen, länger hierzubleiben", sagte Choupo-Moting nun "Sky". Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, wonach sich Manchester United mit einer Verpflichtung des kamerunischen Nationalspielers auseinandersetzt.

Transfer-News des FC Bayern vom 04.11.2022

+++ Bayern wohl an Juve-Top-Talent interessiert +++

Wie der britische Transfer-Insider Nizaar Kinsella berichtet, ist der deutsche Rekordmeister an Samuel Illing-Junior interessiert. Der 19-Jährige Offensivspieler steht bei Juventus Turin noch bis Saisonende unter Vertrag und kam in der laufenden Saison auf drei Einsätze. Dabei war Illing-Junior auf an zwei Toren beteiligt.

Neben den Münchnern sollen auch Top-Klubs wie Paris Saint-Germain und der AS Monaco am Linksaußen interessiert sein.

Jedoch haben die Bayern wohl nicht die besten Karten bei Illing-Junior. Das liegt vor allem daran, dass man dem Youngster keine regelmäßigen Einsatzzeiten garantieren kann.

+++ Nagelsmann nimmt United-Gerüchte um Choupo-Moting gelassen +++

Eric Maxim Choupo-Moting zeigt sich seit Wochen in herausragender Form und hat sich im Sturm des FC Bayern festgespielt. Zuletzt kamen gar Gerüchte auf, dass der Kameruner bei Manchester United auf dem Zettel stehen soll. Laut dem französischen Portal "Media Foot" haben ihn die "Red Devils" als Nachfolger für Cristiano Ronaldo ins Auge gefasst.

Obwohl der Vertrag des Routiniers im Sommer kommenden Jahres ausläuft, nimmt Trainer Julian Nagelsmann die Gerüchte gelassen hin. "Wir sind froh, dass wir ihn haben. Ich habe den Eindruck, dass er sich bei Bayern und in der Mannschaft sehr wohlfühlt. Ich mache mir keine Gedanken über seine Vertragssituation. Das ist Brazzos (Sportvorstand Hasan Salihamidzic, d.Red.) Job und nicht meiner", sagte der Bayern-Coach am Freitag mit einem Schmunzeln.

Dass Choupo-Moting die Bayern verlässt, scheint ohnehin unwahrscheinlich. Der 33-Jährige erfreut sich innerhalb der Mannschaft und bei den Verantwortlichen großer Beliebtheit. Salihamidzic hatte zuletzt bereits angekündigt, im Winter mit dem Stürmer über seine Vertragssituation sprechen zu wollen. Ähnlich äußerte sich Vorstandsboss Oliver Kahn erst kürzlich.

+++Bayern

Transfer-News des FC Bayern vom 02.11.2022

+++ Neuer-Backup Ulreich denkt über Karriereende in München nach +++

Sven Ulreich erweist sich aktuell einmal mehr als zuverlässiger Vertreter des an der Schulter verletzten Manuel Neuer. Der Routinier stand in den vergangenen sieben Spielen im Kasten der Münchner, jedes davon haben sie gewonnen. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Er selbst kann sich aber gut vorstellen, auch darüber hinaus bei den Bayern zu bleiben.

"Ich werde nächstes Jahr 35. Allzu viel wird nicht mehr kommen", sagte der Torhüter zuletzt gegenüber "Sky": "Ich habe schon noch vor, zwei Jahre zu spielen. Solange man gesund ist und Freude hat, soll man spielen und nicht Nein sagen. Aktuell bin ich gesund und fit."

Für Verhandlungen mit den Bayern sei bislang aber noch keine Zeit gewesen, diese sollen aber noch kommen. "Ich denke, dass wir irgendwann darüber sprechen werden. Es ist noch zu früh, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, hier zu bleiben", so Ulreich.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Transfer-Blogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der letzte Eintrag stammt vom 02. November 2022.