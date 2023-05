Transfer-News zum FC Bayern: Münchner führen erste Gespräche mit Kolo Muani

München - Am 31. Januar ist für den FC Bayern eine ereignisreiche Winter-Transferperiode zu Ende gegangen! Obwohl die Münchner ursprünglich nicht aktiv werden wollten, standen Ende Januar insgesamt drei Neuverpflichtungen.

Als ersten Neuzugang verpflichtete der FC Bayern den Defensiv-Allrounder Daley Blind. Nach langem Transfer-Poker haben die Münchner kurz vor dem Liga-Auftakt gegen RB-Leipzig (1:1) auch einen Ersatz für den verletzten Manuel Neuer gefunden: Yann Sommer wechselt von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Rekordmeister. Am Deadline-Day wurde zudem Rechtsverteidiger João Cancelo auf Leihbasis von Manchester City verpflichtet.

Transfers des FC Bayern: Die Zugänge im Winter 2023

Daley Blind (vereinslos)

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

João Cancelo (Leihe, Manchester City)

Transfers des FC Bayern: Die Abgänge im Winter 2023

Marcel Sabitzer (Leihe, Manchester United)

Auch sonst gibt es jede Menge Gerüchte rund um den FC Bayern. Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen auf dem Laufenden!

Transfer-News vom 2.5.2023

+++ FC Bayern führt erste Gespräche mit Kolo Muani +++

Der FC Bayern hat einem Medienbericht zufolge im Werben um Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani erste Gespräche mit dem Management des Stürmers geführt. Diese seien positiv verlaufen, auch wenn es noch keine konkreten Verhandlungen gebe, berichtete der TV-Sender .

Demnach sollen auch andere europäische Topclubs an dem 24 Jahre alten Franzosen interessiert sein, der in dieser Saison mit 13 Toren bislang zweitbester Torschütze der Bundesliga hinter Bremens Niclas Füllkrug ist. Auch Manchester United und Paris Saint-Germain sollen am Vize-Weltmeister interessiert sein, der in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2027 hat. Kolo Muani war im vergangenen Sommer vom FC Nantes zum Europa-League-Sieger gewechselt und hat seinen Marktwert seitdem enorm gesteigert.

Dass Spitzenvereine sich mit Kolo Muani beschäftigten, sei "normal", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zuletzt dem Sender Sky. "Natürlich hat Randal mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Konkrete Anfragen hat es aber bisher noch nicht gegeben, weder von den Bayern noch von anderen."

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über mögliche Neuzugänge für die Offensive des FC Bayern spekuliert. Nötig scheint ein neuer Top-Stürmer vor allem deswegen, weil der Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona bislang nicht wirklich kompensiert werden konnte. Neben Kolo Muani wurden vor allem Harry Kane von Tottenham Hotspur und Victor Osimhen von der SSC Neapel immer wieder genannt.

Transfer-News vom 30.4.2023

+++ Wird Randal Kolo Muani der neue Stürmer beim FC Bayern? +++

Vor allem Ehrenpräsident Uli Hoeneß würde einen Transfer des Angreifers von Eintracht Frankfurt befürworten. Doch die Bayern dürften im Werben um Muani wohl mächtig Konkurrenz bekommen.

Laut “Sport Bild” soll nun wohl auch Paris Saint-Germain Interesse am 24-Jährigen bekundet haben. Genauer gesagt soll Super-Star Kylian Mbappé Muani von einem Wechsel in die französische Hauptstadt überzeugen. Erste Gespräche zwischen den beiden Stürmern soll es sogar schon gegeben haben.

Doch ob der Stürmer der Eintracht sich vom Weltmeister von 2018 überreden lässt, ist noch unklar. Bereits in der Vergangenheit hat Muani nämlich auch mit einem Wechsel an die Isar geliebäugelt.

+++ Bayern-Scout beobachtete Premier-League-Stürmer +++

Der FC Bayern soll einem Medienbericht zufolge an Premier-League-Stürmer Ollie Watkins interessiert sein. Wie die englische Zeitung " " berichtet, beobachtete ein Münchner Scout den 27 Jahre alten Offensivspieler von Aston Villa beim letzten Liga-Spiel am vergangenen Dienstag. Mittelstürmer Watkins hat bei den Engländern noch einen Vertrag bis Sommer 2025 und erzielte in dieser Saison bislang 15 Tore.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über mögliche Neuzugänge für die Offensive des deutschen Rekordmeisters spekuliert. Unter anderem wurden Tottenham-Star Harry Kane, Victor Osimhen vom SSC Neapel und Frankfurts Randal Kolo Muani als mögliche Verpflichtungen im Sommer gehandelt. Nötig scheint ein neuer Top-Stürmer vor allem deswegen, weil der Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona bislang nicht wirklich kompensiert werden konnte.

Transfer-News des FC Bayern vom 27.4.2023

+++ Abräumer gesucht: Bayern wohl mit Interesse an Casemiro +++

Die offizielle Bestätigung des Wechsels von Konrad Laimer zum FC Bayern steht kurz bevor. Ein weiterer Mittelfeldspieler soll kommen. Thomas Tuchel fehlt nach "kicker"-Informationen ein defensiv-denkender Sechser im Kader der Münchner. Demnach soll der Bayern-Coach Interesse an einem Spielertyp wie Casemiro von Manchester United haben. Tuchel ist offenbar ein großer Fan des 31-jährigen Brasilianers.

Der Mittelfeldspieler ist vertraglich noch bis 2026 an die Red Devils gebunden.

Transfer-News des FC Bayern vom 26.4.2023

+++ Schnappt sich Bayern ein belgisches Torwart-Juwel? +++

Auch wenn sich Manuel Neuer nach seinem Schienbeinbruch auf einem guten Weg befindet und im Sommer wieder normal ins Training einsteigen soll, müssen sich die Bayern-Verantwortlichen Gedanken darüber machen, wie der Torhüter langfristig ersetzt werden kann. Auf der Suche nach einem Nachfolger ist der Rekordmeister nun offenbar in Belgien fündig geworden.

Laut der niederländischen Tageszeitung "Niewsblad" haben die Bayern Bart Verbruggen von RSC Anderlecht auf dem Zettel. Der 20-jährige gilt als einer der hoffnungsvollsten Nachwuchstorhüter Europas und soll bereits das Interesse zahlreicher Top-Klubs auf sich gezogen.

Der Vertrag von Verbruggen, der sich bei Anderlecht zum Stammtorhüter gemausert hat, läuft noch bis 2025. Dem Bericht zufolge könnte er den Klub für eine Ablöse von zehn Millionen Euro verlassen. Der 20-Jährige soll demnach allerdings nicht sofort nach München wechseln, sondern im Falle einer Verpflichtung erst an einen Klub aus den fünf europäischen Top-Ligen verliehen werden, um Spielpraxis auf höherem Niveau zu sammeln.

+++ Als Neuer-Ersatz: Stand Schmeichel im Winter vor Bayern-Wechsel? +++

Nach dem Schienbeinbruch von Manuel Neuer stand der FC Bayern offenbar kurz vor einer Verpflichtung des dänischen Nationaltorhüters Kasper Schmeichel. Dies berichtet der "kicker".

Der Torhüter von OGC Nizza war demnach bereit, bis zum Saisonende für den deutschen Rekordmeister aufzulaufen. Die Verhandlungen sollen bereits weit fortgeschritten und ein unterschriftsreifes Angebot vorbereitet gewesen sein.

Schlussendlich entschieden sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters jedoch für eine Verpflichtung von Yann Sommer, der von Borussia Mönchengladbach verpflichtet wurde. Grund dafür soll der Wunsch des damaligen Trainers Julian Nagelsmann nach einem deutschsprachigen Keeper gewesen sein. Zudem wollten er und Sportvorstand Hasan Salihamidzic einen Torhüter verpflichten, der für mehr als ein halbes Jahr unterschreibt.

Transfer-News des FC Bayern vom 25.4.2023

+++ Blind verlässt den FC Bayern wohl am Saisonende +++

Nach nur wenigen Monaten beim FC Bayern zeichnet sich die erwartete Trennung von Daley Blind zum Saisonende ab. Der niederländische WM-Teilnehmer spielte seit seiner Verpflichtung im Winter praktisch keine Rolle bei den Münchnern.

Der 33-Jährige kam bislang zu lediglich 157 Pflichtspielminuten. Die Bayern hatten den zuvor vereinslosen Blind als Ersatz für Lucas Hernández verpflichtet, der nach seinem Kreuzbandriss bei der WM monatelang ausfällt. Die Aufgabe war zunächst für ein halbes Jahr befristet.

Wie Sky nun berichtet, ist der Abgang im Sommer fix. Nach "Bild"-Informationen vom Dienstag ist aber noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten sei aber eine weitere Zusammenarbeit mehr als unwahrscheinlich.

+++ Noch keine konkrete Bayern-Anfrage für Kolo Muani +++

Dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt liegen noch keine Angebote für Torjäger Randal Kolo Muani vor. "Konkrete Anfragen hat es bisher noch nicht gegeben, weder von den Bayern noch von anderen", sagte Sportvorstand Markus Krösche im Sky-Interview.

Der Vertrag des französischen Nationalspielers beim Europa-League-Sieger läuft noch bis 2027. Zuletzt war immer öfter über einen Wechsel des 24-Jährigen zum FC Bayern spekuliert worden. Das sei normal, so Krösche: "Bayern München ist aber auch nicht der einzige Klub, der sich mit ihm beschäftigt."

Krösche hat zudem die Hoffnung auf einen Verbleib Kolo Muanis noch nicht aufgegeben. "Auf der anderen Seite fühlt sich Randal nach wie vor sehr wohl bei uns und er hat auch noch sehr viele Entwicklungsfelder, die er sehr gut mit uns bearbeiten kann", sagte Krösche.

Transfer-News des FC Bayern vom 24.4.2023

+++ Lucas Hernández wohl vor Vertragsverlängerung beim FC Bayern +++

Der französische Nationalspieler Lucas Hernández steht nach Informationen des TV-Senders "Sky" unmittelbar vor einer Verlängerung seines Vertrages beim FC Bayern. Der 27-Jährige soll demnach bis 2027 beim deutschen Rekordmeister bleiben. Sein aktueller Vertrag läuft im Juni des nächsten Jahres aus.

"Die Unterschrift soll in den nächsten Tagen erfolgen", hieß es in dem Bericht. Hernandez hatte nach seinem Kreuzbandriss bei der Weltmeisterschaft in Katar nach Vereinsangaben Mitte April erstmals wieder mit dem Ball trainiert. Derzeit arbeitet der Defensivmann an seinem Comeback.

+++ Bericht: Bayern wollte Schmeichel als Neuer-Ersatz holen +++

Der FC Bayern hatte einem Medienbericht zufolge ursprünglich eine Verpflichtung von Kasper Schmeichel als Ersatz für den verletzten Nationaltorhüter Manuel Neuer geplant. Wie der "Kicker" berichtete, war der deutsche Rekordmeister mit dem Dänen in den Verhandlungen schon sehr weit und wollte dem 36-Jährigen ein unterschriftsreifes Angebot vorlegen. Der Keeper von OGC Nizza wäre demnach sofort bereit gewesen, nach München zu wechseln - für ein halbes Jahr, das hätte der erwarteten Ausfallzeit von Neuer entsprochen.

Statt Schmeichel verpflichteten die Bayern den Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer vom Ligakontrahenten Borussia Mönchengladbach. Der 34-Jährige unterschrieb im Januar bei den Bayern einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.

Ex-Trainer Julian Nagelsmann wollte nach "Kicker"-Informationen einen deutschsprachigen Torhüter und wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic einen Keeper, der länger als für sechs Monate unterschreibt.

Transfer-News des FC Bayern vom 20.4.2023

+++ Was passiert mit Bayern Youngster Mathys Tel? +++

Rund 20 Millionen überwies der FC Bayern im vergangenen Sommer an Stades Rennes. Hinter Choupo-Moting agierte Tel als möglicher Einwechselspieler und konnte in den meisten Einsätzen vor allem durch Engagement und Spielwitz punkten. Auch wenn der Youngster unter Tuchel bislang zu Kurzeinsätzen kam, lobte der 49-jährige Cheftrainer seinen Schützling vor allem aufgrund seiner "Explosivität" und seines "sehr guten Torabschlusses".

Ob der 17-Jährige Franzose ausgeliehen werden soll um andernorts wichtige Spielpraxis zu sammeln "ist noch nicht endgültig entschieden", wie Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz erklärte. Die Entscheidung über dessen Zukunft werde laut Tuchel "erst spät fallen". Demnach soll Tel die Chance erhalten sich im Sommer-Trainingslager zu beweisen und erst dann eine mögliche Leihe ins Auge gefasst werden.

+++ Wie geht es mit Lucas Hernandez weiter?+++

Lucas Hernández arbeitet weiter an seinem Comeback beim FC Bayern. Der Innenverteidiger hatte sich bei der WM in Katar mit französischen Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und stand auch schon wieder auf dem Trainingsplatz. Ein Comeback rückt näher.

In puncto Vertragsverlängerung dürfte es sich beim 27-Jährigen jedoch noch ziehen. Während es vor sechs Wochen noch hieß, man wolle Hernandez unbedingt mit einem neuen Vertrag ausstatten, hat sich seither aber nichts getan. Die Vereinsbosse werden in nächster Zeit mit Thomas Tuchel über dessen Vorstellungen in Sachen Kaderplanung unterhalten. Dabei wird es laut "kicker" auch um die 2024 auslaufenden Verträge gehen - einer davon ist der von Lucas Hernandez.

Es ist also noch unklar, ob Thomas Tuchel mit dem Franzosen plant. Die Verletzungsanfälligkeit von Lucas Hernandez dürfte in den Gedankenspielen durchaus eine Rolle spielen, wenngleich er in der Verteidigung unter Nagelsmann gesetzt war - zumindest wenn es dessen Fitnesszustand erlaubte.

Transfer-News des FC Bayern vom 19.4.2023

+++ Kommt Dänen-Knipser Höjlund aus Italien?+++

Der FC Bayern München soll einem Bericht der "Sport Bild" zufolge an dem dänischen Stürmer Rasmus Höjlund interessiert sein. Der 20-Jährige sei einer der Namen, über die die Klubführung mit Trainer Thomas Tuchel sprechen wolle, berichtete das Blatt. Höjlund steht bis 2027 beim italienischen Verein Atalanta Bergamo unter Vertrag. Der dänische Fußball-Nationalspieler erzielte in der laufenden Serie-A-Saison bisher sieben Tore.



Nötig scheint ein neuer Top-Stürmer vor allem deswegen, weil der Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona bislang nicht kompensiert werden konnte. Laut dem Bericht haben die Bayern mit Trainer Thomas Tuchel einen Termin in sechs Wochen vereinbart, um über den Kader für die kommende Saison zu sprechen.

Transfer-News des FC Bayern vom 18.4.2023



+++ Zwei Topklubs sind an Davies interessiert+++

Wenn zwei sich interessieren, freut sich vielleicht der Dritte? Berichten zufolge sind Real Madrid und Manchester City an einer Verpflichtung von Alphonso Davies interessiert. Doch auch der FC Bayern arbeitet im Hintergrund schon an einer Vertragsverlängerung. Der Kanadier hat noch einen Vertrag bis zum Jahr 2025. Inzwischen tauchen die ersten Topclubs als Interessenten auf.



In München hat Davies ein hohes Standing und die Bayern wollen ihn gerne an der Isar behalten. Angeblich laufen bereits Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Wenn es nach den Bayern geht, soll der Deal noch in diesem Jahr in trockenen Tüchern sein. Davies selbst scheint grundsätzlich bereit, langfristig in München zu bleiben, will sich aber erst auf die restliche Saison konzentrieren.

Transfer-News des FC Bayern vom 17.4.2023

+++ Laimer unterschreibt bis 2027 beim FC Bayern +++

Konrad Laimer soll nach Informationen des beim FC Bayern einen Vierjahresvertrag unterschrieben haben. Wie Sky am Montagabend berichtete, habe der österreichische Nationalspieler von RB Leipzig beide Medizinchecks absolviert und einen Kontrakt bis 2027 unterzeichnet. Laimer kommt ablösefrei.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler galt als absoluter Wunschspieler von Ex-Leipzig- und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Trotz dessen Freistellung bei den Bayern kommt Laimer nach München.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte die " " berichtet, dass der Transfer Laimers perfekt sei. Laimer sollen angeblich auch Angebote des FC Liverpool und von Chelsea vorgelegen haben. Er war 2017 von RB Salzburg nach Leipzig gekommen war. Laimer wollte bereits im vergangenen Sommer zum FC Bayern, ein Transfer kam dann aber nach dem Veto der Sachsen nicht zustande.

+++ Korb für Bayern? Osimhen tendiert wohl gegen Bundesliga-Wechsel +++

Der international gefragte Topstürmer Victor Osimhen soll dem "Kicker" zufolge eher zu einem Wechsel nach England als zurück in die Bundesliga tendieren. "Schon damals war die Premier League sein großes Ziel", sagte Martin Schmidt dem Magazin (Montag). Der aktuelle Sportdirektor des FSV Mainz 05 trainierte den VfL Wolfsburg, als Osimhen dort von Januar 2017 bis August 2018 spielte, ehe er der Stürmer aus Nigeria an RSC Charleroi verliehen und letztlich verkauft wurde.

Über OSC Lille kam Osimhen zum SSC Neapel, wo er mit starken Leistungen die Aufmerksamkeit auch des FC Bayern München auf sich gezogen haben soll. Diese Saison war er mit vier Treffern maßgeblich am Einzug von Neapel ins Viertelfinale der Champions League beteiligt. Der Vertrag des 24-Jährigen bei Napoli ist noch bis Ende Juni 2025 gültig, eine satte Ablösesumme wäre also fällig.

Allerdings schürte Osimhen den "Manchester Evening News" zufolge selbst Zweifel, den SSC Neapel in diesem Jahr überhaupt verlassen zu wollen. "Ich bin schon in einem der größten Vereine und ich könnte nicht mehr wollen», sagte er demnach. Neben einigen Premier-League-Rivalen hat auch Manchester United Interesse an dem Torjäger.

Transfer-News des FC Bayern vom 15.4.2023

+++ Gigantische Summe! Frankfurt nennt wohl Schmerzgrenze für Kolo Muani +++

Im DFB-Pokal ist man bereits ausgeschieden und auch in der Champions League droht den Münchnern nach der 0:3-Pleite im Hinspiel das Aus im Viertelfinale gegen Manchester City. Umso mehr richten sich die Blicke der Verantwortlichen bereits auf den kommenden Transfersommer.

Ein Stürmer muss her! Das ist die Devise, die Hasan Salihamdzic und Co. in der kommenden Transferphase verfolgen werden, um den deutschen Rekordmeister wieder schlagfertig für den nächsten Champions-League-Titel zu machen.

Einer der Top-Kandidaten: Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. Der 24-Jährige Franzose sorgt in seiner ersten Bundesligasaison für Furore und wird die Adlerträger mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits nach einer Saison wieder verlassen. Nach zuletzt sechs Bundesligaspielen ohne Sieg gerät die Champions-League-Qualifikation für die Frankfurter langsam aber sicher außer Reichweite. Das wird jedoch wohl für Kolo Muani entscheidend sein, möchte er doch weiter im Konzert der ganz Großen mitspielen.

Neuesten Berichten zufolge stellen sich die SGE-Verantwortlichen bereits auf einen möglichen Abgang ihres Shootingstars ein und nennen dabei auch bereits ihre Schmerzgrenze. Wie “Sky” berichtet, wird Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche den Franzosen nicht für unter 100 Millionen ziehen lassen. Das sollen die Hessen dem deutschen Rekordmeister laut Sky-Transfer-Experte Florian Plettenberg auch bereits mitgeteilt haben. Hinzukommen könnten demnach auch noch Bonuszahlungen, wodurch die Verpflichtung Kolo Muanis eine extrem teure Angelegenheit für den deutschen Rekordmeister werden könnte.

Transfer-News des FC Bayern vom 14.4.2023

+++ Bayern und BVB im Rennen um Premier-League-Star: Wilfried Zaha im Sommer ablösefrei +++

Nicht nur im Titelrennen duellieren sich der FC Bayern und Borussia Dortmund. Wie das französische Portal “Foot Mercato” berichtet, sollen die beiden Spitzenteams der Bundesliga in das Buhlen um Offensivakteur Wilfried Zaha von Crystal Palace eingestiegen sein. Demnach schielen beide Klubs auf einen ablösefreien Wechsel.

Zaha ist mit seinen 30 Jahren nicht gerade mehr der Jüngste, ist bei Crystal Palace jedoch eine unverzichtbare Größe und steht in 455 Spielen für die Londoner bei 89 Toren und 76 Assists. In den vergangenen Jahren wurde der Ivorer immer wieder mit einem Wechsel zu einem europäischen Top-Club in Verbindung gebracht, blieb seinem Klub jedoch – auch aufgrund hoher Ablöseforderungen – stets treu. Dem Vernehmen nach sind auch der FC Arsenal, die AS Monaco und Vereine aus dem Nahen Osten interessiert. Zahas Marktwert beläuft sich laut “ ” auf 27 Millionen Euro.

+++ Abflug auf die Insel? Liverpool wohl an Gravenberch interessiert +++

Gerade erst hatte er sich beschwert über sein Reservisten-Dasein beim FC Bayern, nun scheint sich ein Ausweg für Ryan Gravenberch aufzuzeigen. Denn der frustrierte Niederländer steht laut "Sky Sport" neuerdings bei Jürgen Klopp auf dem Zettel. Der Teammanager des FC Liverpool will den 20-jährigen defensiven Mittelfeldspieler statt Dortmunds Megatalent Jude Bellingham auf die Insel locken. Der BVB-Star ist selbst Klopp und den Reds zu teuer.

Nicht wirklich billig, aber definitiv günstiger ist der Bayern-Profi einzuschätzen. Wenn er denn überhaupt zu haben ist. Die Bayern-Bosse werden den 18,5-Millionen-Transfer von Ajax sicher nicht bereits wieder abgeben wollen, andererseits ist Gravenberch in München aktuell nicht wirklich glücklich. "Ich hatte auf jeden Fall gehofft und auch erwartet, dass ich mehr beim FC Bayern spielen würde", sagte er dem Portal "Ajax Showtime". Und schob dann noch vielsagend hinterher: "Im Idealfall würde ich gern bei Bayern Erfolg haben. Aber wenn das nicht klappt und ich keine Chancen bekomme, dann sollte ich mich vielleicht woanders umsehen."

Gravenberch war im Sommer 2022 zu den Bayern gekommen, konnte sich aber bisher nicht durchsetzen, stand wettbewerbsübergreifend erst viermal in der Startelf.

+++ Er soll auch bei Bayern auf dem Zettel stehen: Gladbach bestätigt Thuram-Abschied +++

Da dürfte auch der FC Bayern aufhorchen! Marcus Thuram wird Borussia Mönchengladbach nach Ablauf seines Vertrags in diesem Sommer ablösefrei verlassen. Der Abschied des französischen Vize-Weltmeisters hatte sich schon länger angedeutet, Gladbach-Manager Roland Virkus hat ihn nun auch offiziell bestätigt.

Wohin es Thuram zieht, ist noch offen. In der Vergangenheit wurde der 25-Jährige auch immer mit den Bayern in Verbindung gebracht. Der 1,92-Meter-Mann würde als physisch starker Stoßstürmer durchaus ins Profil des Rekordmeisters passen.

Thuram wechselte im Sommer 2019 zu den Bayern und kommt in 130 Spielen auf 44 Tore und 27 Vorlagen. Aktuell steht er bei 13 Saisontreffern in der Bundesliga und hat damit mehr Tore erzielt als Bayerns Top-Torjäger Jamal Musiala (elf Treffer).

Transfer-News des FC Bayern vom 12.4.2023

+++ Bericht: Laimer kommt im Sommer von RB Leipzig +++

Angeblich ist alles fix: Konrad Laimer wird Bundesligist RB Leipzig nach dieser Saison ablösefrei verlassen und zum Ligarivalen FC Bayern wechseln. Entsprechende Gerüchte rund um den defensiven Mittelfeldspieler hatte es schon länger gegeben, die "Bild"-Zeitung vermeldete nun, dass der Transfer perfekt sei. Der Österreicher soll einen Vertrag bis 2027 in München unterschrieben haben.

Dem 25-Jährigen sollen angeblich auch Angebote des FC Liverpool und von Chelsea vorgelegen haben. Für die Leipziger lief Laimer seit 2017 in 123 Bundesliga-Spielen auf.

Laimer, der 2017 von RB Salzburg nach Leipzig gekommen war, war schon länger mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht worden. So wollte der Mittelfeldspieler bereits im vergangenen Sommer zum FC Bayern, ein Transfer kam dann aber nach dem Veto seines aktuellen Arbeitgebers nicht zustande.

Transfer-News des FC Bayern vom 11.4.2023

+++ Berichte: Bayern-Leihgabe Alexander Nübel verlässt Monaco +++

Der vom FC Bayern an die AS Monaco verliehene Torhüter Alexander Nübel verlässt übereinstimmenden Medienberichten zufolge den Klub aus dem Fürstentum im Sommer. Der 26-Jährige würde dann zumindest vorerst wieder zum deutschen Rekordmeister nach München zurückkehren. Nübel war 2021 auf Leihbasis nach Monaco gewechselt und ist dort seitdem Stammtorwart.

Im Winter war nach der Verletzung von Manuel Neuer und vor der Verpflichtung des Schweizers Yann Sommer über eine vorzeitige Rückkehr Nübels zu den Bayern spekuliert worden. Nach Angaben des ehemaligen U21-Nationaltorhüters wollten die Monegassen Nübel aber nicht ziehen lassen. Im Sommer endet das Leihgeschäft mit dem aktuellen Tabellenvierten der französischen Ligue 1.

Transfer-News des FC Bayern vom 9.4.2023

+++ Umdenken bei Pavard: Bayern-Bosse zweifeln wohl an Verlängerung mit dem Franzosen +++

Die Zukunft von Benjamin Pavard steht weiter in den Sternen. Nachdem "The Athletic" zuletzt berichtet hat, dass Manchester United ein Auge auf den Verteidiger geworfen habe, sollen nun laut "Sport Bild" Hasan Salihamidzic und Co. erste Zweifel an einer Vertragsverlängerung mit Pavard kommen. Und das, obwohl die Bayern-Bosse erst vor wenigen Wochen betonten, dass sie den Franzosen unbedingt über 2024 hinaus im Bayern-Trikot sehen möchten.

Die Gründe für das Umdenken von Salihamidzic, Kahn und Neppe wurden im Bericht nicht genannt. Jedoch könnte es am neuen alten Spielsystem der Münchner liegen. Dadurch, dass der FC Bayern unter Thomas Tuchel wieder mit einer Viererkette verteidigt, ist die Rechtsverteidigerposition, auf der Pavard nun spielt, überbesetzt. Neben dem französischen Nationalspieler können nämlich auch Noussair Mazraoui und Josip Stanisic als Rechtsverteidiger auflaufen. Zusätzlich könnten die Münchner Leihgabe João Cancelo im Sommer fest verpflichten.

Transfer-News des FC Bayern vom 5.4.2023

+++ Bericht: Manchester United hat Pavard auf dem Zettel +++

Während Benjamin Pavard im Bayern-Trikot Woche für Woche eine gute Leistung zeigt, ist die Zukunft des Franzosen weiter ungewiss. Doch wie “The Athletic” nun berichtet, laufen erste Sondierungsgespräche zwischen dem Management des 27-Jährigen und Manchester United. Wie konkret diese sind, ist jedoch unklar.

Klar ist hingegen, dass die Bayern-Bosse mit Pavard gerne den bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig verlängern möchten. Das hat sich auch unter dem neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel nicht geändert. Grund: Auch der 49-Jährige ist ein Pavard-Fan. Tuchel betonte jüngst: "Er ist ein unterschätzter Spieler. Für uns ist er super wertvoll. Er hat von mir sofort das Vertrauen bekommen und das auch gerechtfertigt. Das sollte ein klares Statement sein."

Eine Entscheidung, ob Pavard der Lobesrede seines Trainers folgt oder womöglich doch auf die Insel wechselt, wird es aber noch nicht in den nächsten Tagen geben. Erst nach dem Champions-League-Kracher gegen Manchester City sind Gespräche mit Sportchef Hasan Salihamidzic und Co. geplant. Das hat sein Berater Joseph Mohan vor kurzem verraten.

Transfer-News des FC Bayern vom 4.4.2023

+++ Bericht: FCB-Bosse denken über eine Leihe von Mathys Tel nach +++

Erst im vergangenen Sommer verpflichtete der FC Bayern den 17-jährigen Youngster Mathys Tel von Stade Rennes und ließ sich dessen Dienste satte 20 Millionen Euro kosten. Unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann kam Tel zumeist nur zu Kurzeinsätzen und sammelte in der bisherigen Saison nur 489 Spielminuten. Dabei gelangen dem Stürmer auch fünf Tore. Trotz meist guter Leistungen auf dem Platz konnte sich Tel nicht gegen die enorm hohe Konkurrenz in der Bayern-Offensive durchsetzen.

Daher denken die Münchner Verantwortlichen nach -Informationen jetzt über eine Leihe im Sommer nach. Tels Entwicklung solle nicht gebremst werden, weshalb dem Bericht zufolge eine Leihe als Option ins Auge gefasst wird.

Entscheidend wird auch Thomas Tuchel sein. Der neue FCB-Trainer hat in seinen vergangenen Stationen oft bewiesen, für junge Spieler ein Händchen zu haben. Sollte der 49-Jährige auch einen klaren Plan mit Tel verfolgen, scheint es durchaus auch möglich, dass Mathys Tel an der Säbener Straße bleibt. Aktuell kann sich Tel seinem neuen Trainer jedoch noch nicht zeigen, da der 17-Jährige aufgrund eines Muskelfaserrisses pausieren muss.

Eine Leihe im Sommer dürfte zudem auch davon abhängen, wie sich die Stürmersituation beim FC Bayern im Sommer verändert und ob der deutsche Rekordmeister auf dem Transfermarkt tätig wird.

Transfer-News des FC Bayern vom 3.4.2023

+++ FC Bayern zweifelt wohl an Cancelo-Verpflichtung +++

Er galt als die Transfer-Überraschung des FC Bayern im Winter: João Cancelo. Doch bisher konnte der Portugiese sein Können nur bedingt unter Beweis stellen. Lediglich 492 von 990 Minuten stand Cancelo auf dem Feld.

Auch wenn Sportchef Hasan Salihamidzic immer wieder von den Qualitäten des 28-Jährigen schwärmt, zweifelt die Chefetage der Münchner wohl an der Zukunft von Cancelo beim deutschen Rekordmeister.

Laut dem "kicker" hat das neben sportlichen auch atmosphärische Gründe, da die Leihgabe von Manchester City immer wieder für "Missstimmung" sorgt, wenn er nicht die gewünschte Einsatzzeit erhält.

Ändern konnte sich diese Einstellung nur, wenn Cancelo unter Thomas Tuchel eine feste Größe im Bayern-Spiel wird. Ob das passiert, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Da stehen für die Münchner nämlich die heißen Wochen der Saison an.

Transfer-News des FC Bayern vom 1.4.2023

+++ Bericht: Kolo Muani kann sich Wechsel zum FC Bayern vorstellen +++

Das wird man beim FC Bayern sicher gerne hören. Randal Kolo Muani, der derzeit mit seinen Leistungen für Eintracht Frankfurt und die französische Nationalmannschaft auf sich aufmerksam macht, kann sich im Sommer einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister vorstellen.

Zwar zeigen mittlerweile viele europäische Spitzenvereine Interesse am 24-jährigen Torjäger, doch der junge Franzose würde einen Wechsel nach München favorisieren. Billig dürfte ein Transfer allerdings nicht werden. Kolo Muani besitzt bei der Eintracht noch einen Vertrag bis Sommer 2027, eine Ausstiegsklausel im kommenden Sommer scheint es nicht zu geben. Laut "Sport1" kann sich der Stürmer einen Verbleib in Frankfurt vorstellen, bei einem ansprechenden Angebot, die Rede ist von bis zu 100 Millionen Euro, könnten die Hessen allerdings schwach werden und ihren Shootingstar verkaufen.

Übereinstimmenden Medienberichten sollen unter anderem der FC Liverpool, PSG und Manchester United ein Auge auf Kolo Muani geworfen haben. Allerdings hat der Franzose Gefallen an der Bundesliga gefunden. Zudem würde er beim FC Bayern mit Dayot Upamecano, Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Mathys Tel und Kingsley Coman auf zahlreiche Landsleute treffen. Und auch Trainer Thomas Tuchel ist seit seiner Zeit bei PSG des Französischen mächtig, was Kolo Muani eine Eingewöhnung in München extrem erleichtern würde.

Transfer-News des FC Bayern vom 31.3.2023

+++ Sabitzer kehrt wohl nicht mehr zum FC Bayern zurück +++

Das Kapitel FC Bayern scheint sich für Marcel Sabitzer im Sommer wohl endgültig zu schließen. Medienberichten zufolge will der österreichische Nationalspieler, der derzeit von den Bayern an Manchester United ausgeliehen ist, im Sommer nicht nach München zurückkehren. Vielmehr liebäugelt der Mittelfeldspieler damit, nach Ende der Leihe dauerhaft zu den "Red Devils" zu wechseln.

Zwar haben sich die Engländer keine Kaufoption gesichert, doch Sabitzer fühlt sich in Manchester sehr wohl, bringt ordentliche Leistungen auf den Platz und versteht sich auch mit United-Coach Erik ten Hag sehr gut. Sollte es nichts mit einem Verbleib in Manchester werden, so wäre Sabitzer laut "Sport1" auch bereit, zu einem anderen Premier-League-Klub zu wechseln, da dem Österreicher die "englische Härte" sehr gut gefällt.

Sollte man dem FC Bayern ein attraktives Angebot unterbreiten, dem Vernehmen nach spekuliert man mit einer Ablöse zwischen 15 und 20 Millionen Euro, würden die Münchner Vereinsbosse Sabitzer keine Steine in den Weg legen.

Im Sommer 2021 wechselte Sabitzer für knapp 15 Millionen Euro von RB Leipzig nach München. Beim deutschen Rekordmeister konnte sich der 29-Jährige allerdings nie wirklich durchsetzen, obwohl er auf Wunsch von Coach Julian Nagelsmann verpflichtet wurde. Nagelsmann ist bei den Bayern mittlerweile Geschichte und ab kommendem Sommer dürfte dies dann auch für Sabitzer gelten.

Transfer-News des FC Bayern vom 30.3.2023

+++ Bericht: Bayern-Bosse diskutierten mit Tuchel über Havertz +++

Kai Havertz wird schon seit Jahren immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Nach der Verpflichtung von Thomas Tuchel, mit dem der Nationalspieler beim FC Chelsea zusammengearbeitet hat, kamen die Spekulationen erneut auf. Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge haben die Bosse des deutschen Rekordmeisters mit ihrem neuen Trainer auch über eine Verpflichtung des Offensivspielers diskutiert.

Einen Transfer wird es demnach aber vorerst nicht geben. Im Rahmen der Diskussion sind die Verantwortlichen demnach zu dem Schluss gekommen, dass man auf Havertz' bester Position im zentralen offensiven Mittelfeld bereits gut genug aufgestellt ist. Zwar wurde der 23-Jährige sowohl von Tuchel bei Chelsea als auch in der Nationalmannschaft immer wieder im Sturmzentrum eingesetzt, hinter den Spitzen fühlt er sich jedoch deutlich wohler.

Transfer-News des FC Bayern vom 29.3.2023

+++ Schnappt sich Bayern Tuchels Ex-Liebling Mason Mount von Chelsea? +++

Wildert der FC Bayern bei Thomas Tuchels Ex-Klub FC Chelsea? Wie die "Times" und die "Sun" übereinstimmend berichten, haben die Münchner Mason Mount im Visier. Der Vertrag des englischen Nationalspielers läuft 2024 aus, in diesem Sommer könnten die "Blues" also letztmals eine marktübliche Ablöse für ihn kassieren. Sollten sich beide Seiten nicht bald auf eine Verlängerung einigen, scheint ein Abgang nach Saisonende wahrscheinlich. Bislang soll es zwischen Bayern und den Londonern aber noch keinen Kontakt gegeben haben.

Während Tuchels Amtszeit bei Chelsea war der 24-Jährige gesetzt, im Champions-League-Finale 2021 bereitete er den Siegtreffer durch Kai Havertz vor. Unter Tuchel kam Mount 86 Mal zum Einsatz und erzielte dabei 19 Treffer, 20 weitere bereitete er vor.

Transfer-News des FC Bayern vom 28.3.2023

+++ Nach Trainerwechsel: Leipzigs Laimer weiter als Bayern-Zugang erwartet +++

Der erwartete Transfer von Konrad Laimer von RB Leipzig zum FC Bayern soll auch nach dem Münchner Trainerwechsel stattfinden. Transferexperte Fabrizio Romano, der zuletzt zuerst über die erwogene Trennung der Bayern von Julian Nagelsmann berichtet hatte, schrieb am Dienstag, dass es durch die Änderung auf der Trainerposition keine Änderungen beim Laimer-Deal gebe. Die Verpflichtung von Thomas Tuchel ändere nichts daran, es werde nur auf die Ankündigung des Wechsels gewartet, so Romano auf Twitter.

Seit Monaten wird der 25 Jahre alte Österreicher, dessen Vertrag bei RB im Sommer ausläuft, mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Dort war er ein Wunschspieler von Nagelsmann, der mit Laimer bereits in Leipzig zusammengearbeitet hatte. Eine Bestätigung des Transfers steht noch aus.

Die Münchner hatten sich am Freitag von Nagelsmann getrennt und den früheren Chelsea- und PSG-Coach Tuchel verpflichtet. Der 49-Jährige leitete am Dienstag seine erste Einheit vom FC Bayern.

Transfer-News des FC Bayern vom 23.3.2023

+++ Geht Gnabry im Tausch für Cancelo zu Manchester City? +++

Serge Gnabry stand in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik, auch ein Abgang im Sommer scheint nicht mehr gänzlich ausgeschlossen. Laut einem Bericht des Portals "Fichajes" zeigt der englische Meister Manchester City Interesse am deutschen Nationalspieler, der seinen Vertrag beim FC Bayern im Sommer vergangenen Jahres bis 2026 verlängert hat.

Auch ein Tauschgeschäft soll dabei denkbar sein. Demnach könnte Gnabry auf die Insel wechseln und Rechtsverteidiger João Cancelo im Gegenzug dauerhaft bei den Bayern bleiben. Der Portugiese ist aktuell von den "Skyblues" ausgeliehen. Zwar haben die Münchner eine Kaufoption über 70 Millionen Euro, diese Summe wird der Rekordmeister laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic jedoch nicht zahlen.

+++ "Das kann ich nicht beantworten" – Sommer lässt Bayern-Zukunft offen +++

Yann Sommer hat im Winter einen Vertrag bis 2025 beim FC Bayern unterschrieben. Dennoch könnte das Kapitel in München bereits nach dieser Saison wieder beendet sein.

"Das kann ich nicht beantworten. Ich will im Hier und Jetzt die Dinge beeinflussen", äußerte sich der 34-Jährige in der "SportBild" bezüglich eines möglichen Abschieds im Sommer. Bayern-Kapitän Manuel Neuer arbeitet nach seinem Unterschenkelbruch aktuell an seinem Comeback, zur neuen Spielzeit wird der 36-Jährige mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder zurückkehren.

Allerdings betonte Sommer auch: "Es war nie eine Option für mich, nur bis Sommer zu unterschreiben. Ich habe mich sehr über den Kontakt mit Bayern München gefreut und wollte unbedingt dorthin wechseln. Alles andere werden wir sehen."

Transfer-News des FC Bayern vom 22.3.2023

+++ Cancelo-Zukunft weiter ungewiss: Top-Klub soll Interesse haben +++

Die Zukunft von João Cancelo beim FC Bayern ist weiter ungewiss. Zwar besitzen die Münchner eine Kaufoption für die Leihgabe von Manchester City, die Ablöse von 70 Millionen Euro werden die Münchner aber wohl nicht auf den Tisch legen.

Nach Informationen von würde der FC Bayern dann offenbar frei mit den Engländern verhandeln. Allerdings soll mit dem FC Barcelona ein weiterer Top-Klub am 28-jährigen Portugiesen interessiert sein. Demnach haben sich die Spanier offenbar bereits nach Cancelo erkundigt.

Transfer-News des FC Bayern vom 21.3.2023

+++ Bericht: Gnabry kann sich Bayern-Abschied im Sommer vorstellen +++

Serge Gnabry hat es derzeit nicht leicht beim FC Bayern. Seit der WM geht es mit der Formkurve des 27-Jährigen steil nach unten, die Kritik an ihm nimmt immer mehr zu.

Die Folge: Scheinbar ist ein Verkauf von Gnabry an der Säbener Straße kein Tabu-Thema mehr und auch der Offensivspieler scheint einen vorzeitigen Abschied am Ende der Saison nicht mehr auszuschließen.

Aktuell muss sich der Flügelstürmer mit einer Reservistenrolle begnügen. In den vergangenen fünf Pflichtspielen wurde er von Coach Nagelsmann nur einmal für die Startelf berufen. Im Sommer 2022 hat Gnabry einen hochdotierten Vertrag unterschrieben, mit einem Gehalt, welches die Bayern sicher nicht einem Edel-Joker bezahlen wollen.

Wie die "Bild" berichtet, ist ein Verkauf von Gnabry im Sommer kein akutes Thema bei den Bayern-Bossen, ganz ausschließen möchte man einen Transfer allerdings auch nicht. Und laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg soll auch der 27-Jährigen, der die anhaltende Kritik an seiner Person nicht wirklich nachvollziehen kann, einem Wechsel am Ende der Saison nicht mehr ganz abgeneigt sein.

Beim deutschen Rekordmeister besitzt der Flügelstürmer noch einen Vertrag bis 2026. Sein aktueller Marktwert wird auf 65 Millionen Euro taxiert. In jüngster Vergangenheit war häufiger ein Wechsel zurück in die Premier League im Gespräch. Auch Real Madrid wird ein Interesse am deutschen Nationalspieler nachgesagt.

Transfer-News des FC Bayern vom 18.3.2023

+++ Transfer von Gravenberch zu Liverpool laut Experten fix +++

Er kommt beim FC Bayern bisher einfach nicht in Tritt. Die Rede ist von Sommerneuzugang Ryan Gravenberch (20). Der Niederländer kam in der bisherigen Saison unter Julian Nagelsmann nur zu Kurzeinsätzen. Deshalb könnte sein Engagement beim deutschen Rekordmeister im Sommer schon nach einem Jahr wieder zu Ende sein.

Wie der ehemalige Verteidiger vom FC Liverpool, José Enrique, nun behauptet, sei ein Transfer des Niederländers zu den Reds sogar schon fix. "Das ist unser Spieler. Er hat sein Jawort gegeben", sagte 37-Jährige in einem Livestream auf seinem YouTube-Kanal. Dies wüsste Enrique, da beide Spieler von der gleichen Agentur betreut werden.

Dass der Transfer nach England bereits in trockenen Tüchern sei, ist aber eher unwahrscheinlich. Dennoch ist ein Wechsel von Gravenberch zum Team von Jürgen Klopp wohl durchaus eine Option. Grund: Die Bayern werden höchstwahrscheinlich Konrad Laimer im Sommer unter Vertrag nehmen, wodurch der Konkurrenzkampf im Mittelfeld für den 20-Jährigen nicht einfacher wird.

+++ Vertrag mit Alphonso Davies soll vorzeitig verlängert werden +++

Nach einer kleinen Formdelle zeigte Alphonso Davies in den letzten Partien wieder starke Leistungen. Kein Wunder also, dass der FC Bayern mit dem 22-Jährigen den aktuell bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig verlängern möchte. Dafür gab es bereits vor einigen Wochen ein erstes Gespräch zwischen dem Berater von Davies und den Bayern-Bossen.

Wie der "Kicker" nun berichtet, verliefen diese Gespräche positiv und der Kanadier kann sich eine Verlängerung beim deutschen Rekordmeister durchaus vorstellen. Wie lange der neue Kontrakt von Alphonso Davies dann laufen wird, ist noch unklar. Jedoch ist davon auszugehen, dass Hasan Salihamidzic und Co. Davies einen Vertrag mit einer Laufzeit über das Jahr 2026 anbieten werden.

Transfer-News des FC Bayern vom 17.3.2023

+++ Napoli-Stürmer Victor Osimhen offen für Wechsel zum FC Bayern +++

Mit drei Toren im Achtelfinale der Champions League dezimierte Victor Osimhen die Eintracht aus Frankfurt nahezu im Alleingang. Kein Wunder also, dass sich auch der FC Bayern vorstellen könnte, den Stürmer vom SSC Neapel unter Vertrag zu nehmen. Und auch Osimhen selbst soll von einem Wechsel an die Isar nicht abgeneigt sein.

Wie "Sky" berichtet, fühlt sich der 24-Jährige "absolut bereit" für ein Engagement beim deutschen Rekordmeister. Dennoch gilt ein Wechsel im Sommer als eher unwahrscheinlich, da die Bayern für Osimhen wohl eine Ablösesumme im dreistelligen Millionen-Bereich hinblättern müssten.

Außerdem bekommt der FC Bayern im Werben um den Nigerianer wohl mächtig Konkurrenz von den englischen Top-Klubs Manchester United und dem FC Chelsea. Osimhen soll sich auch einen Transfer zu einem der beiden Vereine vorstellen können, da der Angreifer bereits in der Vergangenheit mehrmals betonte, dass er davon träumt, irgendwann in der Premier League zu spielen.

Transfer-News des FC Bayern vom 16.3.2023

+++ Schnappt sich der FC Bayern Marco Asensio von Real Madrid? +++

Wildert der FC Bayern beim amtierenden Champions-League-Sieger? Der deutsche Rekordmeister zählt offenbar zu einer Reihe an europäischen Top-Klubs, die Marco Asensio von Real Madrid im Blick haben. Dies berichtet das Portal " " unter Berufung auf Vereinsquellen.

Der Vertrag des spanischen Nationalspielers bei den Königlichen läuft zum Saisonende aus, im Sommer wäre er also ablösefrei zu haben. Real würde gerne mit Asensio verlängern, bislang verliefen die Verhandlungen allerdings ohne Erfolg. Dem Bericht zufolge liegen dem Mittelfeldspieler mittlerweile zahlreiche Angebote aus ganz Europa vor.

Neben den Bayern sollen unter anderem auch Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea, Manchester City sowie die beiden Real-Rivalen FC Barcelona und Atlético Interesse zeigen.

Transfer-News des FC Bayern vom 15.3.2023

+++ Wird Wanner nach Salzburg ausgeliehen? +++

Paul Wanner gilt als eines der größten Talente des FC Bayern, auch Trainer Julian Nagelsmann hält große Stücke auf den jungen Mittelfeldspieler. In der ersten Mannschaft kommt der 17-Jährige allerdings noch nicht besonders häufig zum Zug. In der laufenden Saison stehen für ihn lediglich je zwei Joker-Einsätze in Bundesliga und Champions League zu Buche, meist kommt er in der Regionalliga zum Einsatz.

Im Sommer könnten die Bayern den Deutsch-Österreicher daher verleihen, um ihm regelmäßige Spielpraxis auf höherem Niveau zu ermöglichen. Laut "Sky Sport News" wäre ein Wechsel innerhalb der Bundesliga sowie zu einem Top-Klub der 2. Bundesliga denkbar.

Auch ein Wechsel zu Red Bull Salzburg wäre demnach eine Option. Beim Champions-League-Teilnehmer aus der Mozartstadt haben in den vergangenen Jahren bereits mehrere Spieler den Sprung auf Top-Niveau geschafft, zudem würde Wanner bei einem Wechsel zum österreichischen Serienmeister aufgrund der Nähe zu München nicht aus seinem persönlichen Umfeld gerissen.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Transfer-Blogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der letzte Eintrag stammt vom 15. März 2023.