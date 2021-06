Transfer-News zum FC Bayern: "Messlatte etwas zu hoch gelegt" - Rummenigge äußert sich zu Brazzo-Transfers

Alle offiziellen Transfers des FC Bayern sowie Spekulationen über mögliche Wechsel finden Sie hier im Transfer-Blog der AZ.

München - Mit Dayot Upamecano (RB Leipzig) hat der FC Bayern eines der begehrtesten Abwehrtalente Europas verpflichtet und damit einen Nachfolger für David Alaba gefunden, der den Klub im Sommer zu Real Madrid verlässt. Selbiges gilt für Jérôme Boateng und Javi Martínez, deren Verträge ebenfalls nicht verlängert wurden. Als zweiten Sommer-Neuzugang verkündeten die Bayern Ende Mai Linksverteidiger Omar Richards, der ablösefrei vom FC Reading kommt.

Auch weiterhin gibt es jede Menge Gerüchte. Ob Verpflichtungen, Abgänge oder Vertragspoker – wir halten Sie hier im Transfer-Blog auf dem Laufenden!

Transfer-News vom 02.06.2021

+++ "Messlatte etwas zu hoch gelegt": Rummenigge äußert sich zu Brazzo-Transfers +++

Trotz zahlreicher Titel während seiner Amtszeit wird Hasan Salihamidzic noch immer von vielen Fans kritisch gesehen. Neuverpflichtungen wie Bouna Sarr, Marc Roca oder Douglas Costa wussten in der abgelaufenen Saison nicht zu überzeugen - auch seine Rolle bei der Trennung von Hansi Flick hat Fragen aufgeworfen.

Der scheidende Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge verteidigt den ehemaligen Mittelfeldspieler nun gegenüber der " ". "Als Sportvorstand ist Hasan primär dafür verantwortlich, dass der Kader national Titel holt und international um Titel mitspielt. Nachwuchsarbeit und Finanzen muss er ebenfalls im Blick haben", erklärt Rummenigge: "Was die Transfers betrifft, hat er sich selbst die Messlatte manchmal vielleicht etwas zu hoch gelegt. Ich muss ihn da auch in Schutz nehmen, denn Uli Hoeneß und ich hatten auch nie eine 100-Prozent-Quote bei den Transfers."

Transfer-News vom 01.06.2021

+++ Kramaric: "Wäre schön, wieder mit Nagelsmann zusammenzuarbeiten" +++

Schon im vergangenen Sommer wurde über einen Wechsel von Andrej Kramaric zum FC Bayern spekuliert. In diesem Sommer kommt mit Julian Nagelsmann ein alter Weggefährte des kroatischen Vize-Weltmeisters von 2018 zum Rekordmeister. Beide kennen sich noch bestens aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der TSG Hoffenheim, die Kramaric in diesem Sommer aber aller Voraussicht nach verlassen wird.

In einem Interview mit dem kroatischen Sportportal "sportske.jutarnji.hr" gibt der Angreifer, dessen Vertrag 2022 ausläuft und wohl nicht verlängert wird, an, gerne wieder mit seinem ehemaligen Trainer zusammenarbeiten zu wollen. "Natürlich wäre es schön, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. In welchen Verein und wann werden wir sehen", sagt Kramaric, der in der vergangenen Saison mit 20 Toren in 28 Spielen seine bisherige Bestmarke aufgestellt hat.

"Ich habe vor drei Jahren gesagt, dass er der beste Trainer der Welt sein wird. Aktuell ist er schon unter den Top fünf", meint der 29-Jährige weiter: "Ich weiß, was er für ein Typ ist. Er hat mit seiner Energie, seinen Ansätzen und seinen Ideen alles verdient, was er erreicht hat."

Die Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit: Gegenüber der " " bezeichnete Nagelsmann Kramaric zuletzt als den besten Spieler, den er je trainiert habe: "Andrej Kramaric ist ein Beispiel für eine extrem starke Entwicklung und unglaubliche Konstanz. Er ist ein sehr ruhiger und lieber Kerl, der manchmal vor der Kamera fast schon zu ehrlich und offen ist und dadurch bei Trainern ein bisschen aneckt."

Transfer-News vom 31.05.2021

+++ Bericht: Wechsel-Vereinbarung mit Neuhaus für 2022 +++

Schon seit längerem wird über einen Wechsel von Nationalspieler Florian Neuhaus zum FC Bayern spekuliert. Das Problem: Der Mittelfeldspieler hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Zu viel für die Bayern, die in diesem Sommer nicht mehr groß investieren wollen.

Konkreter könnte der Wechsel dann womöglich im kommenden Jahr werden. Laut einem Bericht der " " gibt es eine Vereinbarung zwischen den Bayern und Neuhaus-Klub Borussia Mönchengladbach, wonach der ehemalige 1860-Spieler noch ein weiteres Jahr für die Fohlen aufläuft, um dann 2022 in seine Heimat München zu wechseln.

+++ Lewandowski über seine Zukunft: "Bleibe da ganz offen" +++

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Spekulationen um einen Abgang von Robert Lewandowski - auch zuletzt kamen wieder erste Gerüchte über einen Wechsel auf. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge schloss daraufhin einen Verkauf mit Verweis auf Lewandowskis bis 2023 laufenden Vertrag kategorisch aus.

Nun äußert sich der Weltfußballer gegenüber " " auch selbst zu seiner Zukunft. Wirklich festlegen will sich der 32-Jährige, der sich laut eigener Aussage noch vier bis fünf Jahre auf Top-Niveau zutraut, aber nicht. "Meine Zukunft? Ich bleibe da ganz offen", sagt Lewandowski, der sich aktuell mit der polnischen Nationalmannschaft auf die EM vorbereitet.

"Ich lerne gerne neue Sprachen und Kulturen kennen", führt der 32-Jährige weiter aus. "Aber ob das im Fußball oder nach meiner Karriere passiert, weiß nicht mal ich." Aktuell fühle er sich aber "sehr gut bei Bayern, die Stadt ist super, der Klub ist großartig."

Transfer-News vom 30.05.2021

+++ England oder Italien: Wohin zieht es Jérôme Boateng? +++

In der abgelaufenen Saison zählte Jérôme Boateng beim FC Bayern zum Stammpersonal und war für Hansi Flick gar der beste Münchner Innenverteidiger der kompletten Spielzeit. Für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags hat es bekanntlich trotzdem nicht gereicht.

Wo es den Weltmeister von 2014 hinzieht, ist noch unklar. Boateng traut sich weiterhin zu, bei einem Top-Klub zu spielen. An Interessenten mangelt es offenbar nicht. Laut " " ist nach der AS Rom nun auch Stadtrivale Lazio ins Werben um den Ex-Nationalspieler eingestiegen. Die Laziali haben demnach bereits in Person von Sportdirektor Igli Tare Kontakt zur Boateng-Seite aufgenommen und ihr Interesse hinterlegt.

Neben den beiden Hauptstadt-Klubs haben demnach auch Klubs aus England den Innenverteidiger auf dem Zettel. Boateng soll sich einen Wechsel auf die Insel gut vorstellen können. Der 32-Jährige lief bereits in der Saison 2010/11 in der Premier League auf, bevor er zum FC Bayern wechselte.

Transfer-News vom 29.05.2021

+++ Schnappt sich der FC Bayern ein 15-jähriges DFB-Juwel? +++

Der deutsche Rekordmeister soll ein großes Interesse an Tom Bischof (15) von der TSG 1899 Hoffenheim haben. Neben den Bayern buhlen wohl auch die Ligakonkurrenten Dortmund und Leipzig sowie Klubs aus Italien und England um den offensiven Mittelfeldspieler. Wie die " " berichtet, soll Bischof bereits das Nachwuchsleistungszentrum der Leipziger und den Campus des FC Bayern angeschaut haben.

In München wäre der Jugendnationalspieler wohl zunächst für die U19 von Coach Danny Galm (35) eingeplant. Galm und der technisch starke Bischof kennen sich aus gemeinsamen Hoffenheimer Zeiten, wo sie schon im Nachwuchsbereich miteinander gearbeitet haben. Für die Bayern ist es nicht der erste Versuch, Bischof nach München zu lotsen. Schon als Sechsjähriger war der Linksfuß bereits im Fokus des Rekordmeisters, entschied sich damals aber für Hoffenheim.

Transfer-News vom 28.05.2021

+++ Fix: David Alaba unterschreibt bei Real Madrid +++

Es hatte sich schon seit Wochen angedeutet, jetzt ist es offiziell: David Alaba läuft ab der kommenden Saison für Real Madrid auf. Dies teilten die Königlichen am Freitag mit. Der 28-Jährige unterschreibt einen Fünfjahresvertrag, der ihm laut „Sky“ über zwölf Millionen Euro netto einbringen wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Alaba kam im Sommer 2008 von Austria Wien in die Jugend des FC Bayern, für den er insgesamt 431 Spiele absolvierte. Mit dem deutschen Rekordmeister holte er unter anderem zwei Mal die Champions League und zehn Mal die deutsche Meisterschaft, was ihn neben Thomas Müller zum Spieler mit den meisten Bundesliga-Titeln aller Zeiten macht.

+++ FC Bayern verliert Top-Talent Günther an den FC Augsburg +++

Der FC Bayern muss eines seiner größten Talente ablösefrei ziehen lassen: Wie der Klub am Freitag bekanntgab, wechselt Lasse Günther im Sommer zum FC Augsburg. Der 18-Jährige unterschreibt bei den bayerischen Schwaben einen Vertrag bis 2025 mit Option auf einjährige Verlängerung.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lasse Günther ein deutsches Toptalent für den FCA gewinnen konnten, das von zahlreichen europäischen Spitzenklubs umworben wurde. Wir trauen ihm den sofortigen Schritt in unsere Bundesliga-Mannschaft zu und wollen in der neuen Saison weiter an seiner Entwicklung arbeiten", sagt FCA-Geschäftsführer Stefan Reuther.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Günther wurde in den vergangenen fünf Jahren in der Jugend des FC Bayern ausgebildet und zählte zu den absoluten Top-Talenten am Campus. Der 18-Jährige absolvierte von der U16 bis zur U18 bisher 13 Spiele für deutsche Nachwuchsnationalmannschaften und hat in der UEFA Youth League für die U19 des FC Bayern München als 16-Jähriger in fünf Spielen drei Tore erzielt. In der Rückrunde feierte er zudem sein Debüt für die U23 in der 3. Liga, für die er fünf Spiele absolvierte.

Transfer-News vom 27.05.2021

+++ AZ-Infos: Choupo-Moting bekommt Vertrag bis 2023 +++

Bayerns Eric Maxim Choupo-Moting soll nach AZ-Informationen einen Vertrag bis 2023 erhalten. Seit geraumer Zeit wird über eine Verlängerung für ein weiteres Jahr spekuliert, nun werden es also sogar zwei!

Der 32-Jährige, der im vergangenen Jahr ablösefrei von Paris Saint-Germain nach München wechselte, machte vor allem gegen Ende der Saison auf sich aufmerksam, als er den verletzten Robert Lewandowski ersetzen musste. Unter anderem traf er in beiden Champions-League-Viertelfinals gegen PSG.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ "Können Sie vergessen": Hoeneß schließt weitere Top-Transfers aus +++

Beim FC Bayern wird es im Sommer keine millionenschweren Top-Transfers mehr geben. Dies stellte Ehrenpräsident und Aufsichtsrat Uli Hoeneß am Donnerstag gegenüber " " unmissverständlich klar. "Es wird keine großen Transfers geben. Können Sie vergessen. Das wurde so zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat auf der letzten Sitzung besprochen."

Grund dafür ist die Corona-Pandemie, die auf für den Rekordmeister massive finanzielle Konsequenzen hat. Laut Hoeneß gehen den Münchnern dadurch Zuschauereinnahmen in Höhe von 80 bis 100 Millionen Euro verloren. Transfers wie der von BVB-Superstar Erling Haaland seien demnach schlicht nicht zu stemmen. "Wie sollen wir das finanzieren?", fragt Hoeneß.

Der neue Trainer Julian Nagelsmann trage die Transferstrategie mit, mit ihm wolle man den Fokus in den kommenden Jahren verstärkt auf die Nachwuchsförderung legen. "Wir gehen bei ihm davon aus, dass er viele junge Spieler entwickelt. Das wird eine Variante sein, mit der der FC Bayern in Zukunft verstärkt arbeiten muss", sagt Oliver Kahn, der ab Januar 2022 das Amt des Vorstandsvorsitzenden von Karl-Heinz Rummenigge übernehmen wird.

+++ Der FC Bayern verpflichtet Omar Richards +++

Omar Richards kommt nach München! Der FC Bayern hat die Verpflichtung am Donnerstag (27.5.) bekannt gegeben. Der Abwehrspieler kommt ablösefrei vom Zweitligisten FC Reading (England). Richards unterschrieb beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025.

Transfer-News vom 26.05.2021

+++ Wo zieht es ihn hin? Boateng hat wohl hohe Ansprüche +++

Wo führt es Jéôme Boateng nach seinen zehn Jahren in München hin? Nachdem sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, muss sich der 32-Jährige einen neuen Arbeitgeber suchen. Stimmen die Informationen von soll Boateng dabei durchaus selbstbewusst vorgehen. Er plane, "bei einem ambitionierten Top-Klub anzuheuern", heißt es in dem Bericht, Voraussetzung: eine Teilnahme an der Champions League. Sein Management prüfe derzeit vorliegende Angebote. Ob da bereits ein ins Raster passender Interessent dabei ist, bleibt unklar.

+++ Bericht: Alaba schon in Madrid +++

Der Wechsel von Bayerns Abwehrchef David Alaba zu Real Madrid steht offenbar unmittelbar bevor. Der 28-Jährige befindet sich nach Angaben der Zeitung " " bereits seit Dienstag in der spanischen Hauptstadt. Alaba habe sich demnach schon das Trainingsgelände der Königlichen angeschaut und im Vorort Valdebebas nach einer Wohnung gesucht.

Schon Ende April hatten spanische Medien berichtet, der Österreicher habe sich mit Real auf einen Vertrag bis 2026 geeinigt. Alaba verlässt die Bayern nach 13 Jahren ablösefrei, sein Vertrag lief aus.

Transfer-News vom 25.05.2021

+++ Bericht: Barca schnappt Bayern Wunschspieler Wijnaldum weg +++

Georginio Wijnaldum wechselt offenbar zum FC Barcelona. © IMAGO / Xinhua

Georginio Wijnaldum wird offenbar nicht zum FC Bayern wechseln. Der niederländische Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim FC Liverpool Ende Juni ausläuft und nicht verlängert wird, wechselt laut dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano stattdessen zum FC Barcelona.

Auf Twitter postete Romano ein Bild von Wijnaldums Berater, der am Dienstag zu Verhandlungen an der Geschäftsstelle des FC Barcelona gewesen sein soll. Der 30-Jährige soll bei den Katalanen demnach einen Vertrag bis 2024 unterschreiben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Hat sich Alaba-Berater Zahavi nun auch noch Coman geschnappt? +++

Das dürfte den Bayern nicht besonders schmecken: Wie " ", " " und " " übereinstimmend berichten, hat sich Kingsley Coman den berüchtigten Spieleragenten Pini Zahavi ins Bott geholt. Der Israeli ist einer der mächtigsten Berater der Welt und gilt als knallharter Verhandlungspartner - wie die Münchner aus eigener Erfahrung wissen.

Zahavi übernahm auch die Vertragsverhandlungen von David Alaba, die am Ende an den hohen Gehaltsforderungen von Spielerseite scheiterten. Auch bei der letzten Verlängerung von Weltfußballer Robert Lewandowski hatte Zahavi seine Finger im Spiel, zuvor hatte der Stürmer-Star einigermaßen unverhohlen mit einem Wechsel zu Real Madrid geliebäugelt.

Comans Vertrag bei den Bayern läuft 2023 aus - bislang stocken die Verhandlungen über eine Verlängerung aber. Den Berichten zufolge wird Zahavi nicht als "normaler" Berater von Coman agieren, sondern nur ein Mandat für den englischen Markt, zu dem er enge Kontakte pflegt, erhalten. Manchester United soll Interesse am Schützen des entscheidenden Treffers im Champions-League-Finale 2020 zeigen.

Transfer-News vom 24.05.2021

+++ Bayern-Flirt Wijnaldum über seine Zukunft: "Neues Abenteuer beginnen" +++

Nach fünf erfolgreichen Jahren mit Champions-League-Sieg und der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren verlässt Georginio Wijnaldum den FC Liverpool nach Ablauf seines Vertrages in diesem Sommer. Wo es den Niederländer hinzieht, ist noch unklar. Zuletzt soll auch der FC Bayern Interesse gezeigt haben.

Nun hat sich der niederländische Mittelfeldspieler zu seiner Zukunft geäußert. Auf Instagram deutet der 30-Jährige an, dass er gerne noch länger in Liverpool geblieben wäre. "Ich wäre gerne noch viele Jahre ein Liverpooler Spieler geblieben, aber leider ist es anders gekommen. Ich muss jetzt ein neues Abenteuer beginnen", schreibt Wijnaldum.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach seinem Abgang von den Reds, mit denen er am letzten Spieltag doch noch die Qualifikation für die Champions League erreicht hat, will er sich nun voll auf die Europameisterschaft konzentrieren: "Wir werden sehen, was ich in den nächsten paar Wochen machen werde. Ich werde mich ein bisschen ausruhen und dann zur Nationalmannschaft gehen."

Transfer-News vom 21.05.2021

+++ Bayern bestätigt: Costa und Dantas gehen im Sommer +++

Es kommt wenig überraschend, jetzt ist es auch offiziell: Douglas Costa und Tiago Dantas verlassen den FC Bayern nach Ablauf ihrer Leihen im Sommer. Dies teilte der Klub am Freitag mit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Bei Costa einigte sich der Rekordmeister auf eine vorzeitige Auflösung des Vertrags, er steht vor einer Rückkehr in seine Heimat nach Brasilien. Bei Tiago Dantas verständigte man sich darauf, die Leihvereinbarung mit Benfica Lissabon nicht zu verlängern.

Beide waren im vergangenen Sommer kurz vor Ende der Transferperiode ausgeliehen, blieben die komplette Saison über aber weit hinter den Erwartungen zurück. Costa kam wettbewerbsübergreifend auf 22 Einsätze und erzielte dabei gerade einmal einen Treffer, drei weitere bereitete er vor. Dantas, der auf Wunsch von Trainer Hansi Flick verpflichtet wurde, spielte überwiegend für die zweite Mannschaft in der 3. Liga und stand nur zwei Mal für die Profis auf dem Platz.

+++ Rummenigge stellt klar: Lewandowski ist unverkäuflich +++

Deutliche Ansage von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge! Auf die Frage, ob Robert Lewandowski zum Verkauf stehe, antwortete Rummenigge gegenüber " ":"Natürlich nicht, Lewandowski wird nicht verkauft. Sein Agent Pini Zahavi weiß das. Wer würde einen Fußballer verkaufen, der in der Lage ist 60 Tore im Jahr zu schießen und mit 32 Jahren der beste Fußballer der Welt ist?"

Dabei betonte der Vorstandsvorsitzende der Münchner bereits in der Vergangenheit Angebote für den polnischen Nationalstürmer abgelehnt zu haben: "Immer wenn mich jemand anrief und sich nach Robert erkundigen wollte, habe ich sofort gesagt: 'Versuchen Sie gar nicht erst, mir Beträge zuzuwerfen. Dieser Spieler ist nicht zu verkaufen'."

Beim FC Bayern besitzt der Weltfußballer noch einen Kontrakt bis 2023. Zuletzt hatte Lewandowski immer wieder angedeutet, dass ein Karriereende in München durchaus eine Option sei. Allerdings soll Bayerns Toptorjäger mit der jüngsten Transferpolitik des Rekordmeisters unzufrieden gewesen sein.

Transfer-News vom 20.05.2021

+++ Für bis zu vier Millionen: Bayern will Abwehr-Teenie wohl fest verpflichten +++

Im Winter wurde Justin Che auf Leihbasis von Partnerklub FC Dallas für ein halbes Jahr ausgeliehen und wusste in seinen ersten Einsätzen für die Drittliga-Mannschaft bereits voll zu überzeugen. So sehr, dass die Verantwortlichen nun offenbar darüber nachdenken, den 17-jährigen Abwehrspieler für eine Millionen-Summe fest zu verpflichten.

Wie das englische Portal "The Athletic" berichtet, fordert der FC Dallas eine Ablöse in Höhe von drei bis vier Millionen Euro sowie eine im Kaufvertrag verankerte Beteiligungsgarantie an einem Weiterverkauf.

Der gebürtige Texaner, der auch über einen deutschen Pass verfügt, lief seit seiner Verpflichtung im Januar insgesamt sieben Mal für die zweite Mannschaft der Bayern auf und machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Am Donnerstag wurde er für die A-Nationalmannschaft der USA nominiert, obwohl er nicht einmal einen Einsatz für die erste Mannschaft verzeichnet hat.

+++ Eindhoven zieht Kaufoption nicht: Fein kehrt zum FC Bayern zurück +++

Adrian Fein kehrt im Sommer zum FC Bayern zurück – zumindest vorerst. Die PSV Eindhoven hat die Kaufoption für den 22-Jährigen nicht gezogen. Dies bestätigte Eindhovens technischer Direktor John de Jong. "Wir hatten uns von seiner Entwicklung hier etwas mehr erhofft und erwartet. Das hat aus mehreren Gründen nicht geklappt. Am Montag haben wir den Bayern mitgeteilt, dass wir seine Option nicht ziehen werden", sagte de Jong am Donnerstag gegenüber " ".

Der gebürtige Münchner kam in der Eredivisie 13 Mal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Wie es mit Fein nun weiter geht, ist noch unklar – die Konkurrenz in Bayerns Mittelfeld ist groß. In München hat er noch einen Vertrag bis 2023.

Transfer-News vom 19.05.2021

+++ Bericht: Verhandlungen mit Coman stocken weiter - ManUnited zeigt Interesse +++

Bleibt Kingsley Coman dem FC Bayern langfristig erhalten? Der Vertrag des Triple-Helden läuft 2023 aus und soll verlängert werden. Laut der "Sport Bild" stocken die Verhandlungen aber noch immer.

Grund dafür sind demnach die Gehaltsvorstellungen des französischen Nationalspielers. Dem Bericht zufolge soll Coman zwölf Millionen Euro jährlich verdienen wollen – zu viel für die Corona-geplagten Bayern. Manchester United soll Interesse zeigen und mit einer Summe locken, die den Gehaltsvorstellungen des Franzosen eher entsprechen.

Transfer-News vom 18.05.2021

+++ Bericht: Klose bei Fortuna Düsseldorf im Gespräch +++

Miroslav Klose verlässt den FC Bayern nach der Saison! Der frühere Nationalstürmer ist Berichten zufolge nun als Trainer beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf im Gespräch. Von dieser Option berichteten die "Rheinische Post" und der "Express" mit Verweis auf eigene Informationen. Es sei aber auch möglich, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit Trainer Uwe Rösler verlängert werde, berichtete die "RP".

Klose hatte am vergangenen Wochenende angekündigt, den deutschen Rekordmeister am Saisonende zu verlassen. Sein Vertrag läuft aus. Der Weltmeister von 2014 hat kürzlich erfolgreich die Prüfung zum Fußball-Lehrer abgeschlossen. Seinen Angaben zufolge hat er "mehrere spannende Optionen" für die berufliche Zukunft vorliegen. "Und ich bin mir sicher, dass zeitnah eine Entscheidung darüber fallen wird, was ich in der kommenden Saison machen werde", hatte er im "kicker" angekündigt.

Transfer-News vom 16.05.2021

+++ L'Equipe: Paris will Lewandowski +++

Der französische Hauptstadtclub will laut einem Bericht der " " Bayerns Rekordmann Robert Lewandowski verpflichten - sollte der Club im Sommer Kylian Mbappé verkaufen. Einen Kontakt habe es diesbezüglich aber noch nicht zwischen beiden Vereinen gegeben.

Ein Transfer von Lewandowski ist aber sehr unwahrscheinlich. Noch-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge (65) hatte erst vor Kurzem in der "Bild" die Lewandowski-Verkaufs-Gerüchte entschieden zurückgewiesen. Lewandowski hat beim FC Bayern München noch einen Vertrag bis 2023.

Transfer-News vom 12.05.2021

+++ Berichte: Douglas Costa nimmt wohl Offerte aus Brasilien an +++

Douglas Costa zieht es offenbar zurück in seine Heimat. Der Brasilianer hat Medienberichten zufolge eine Offerte von Grêmio Porto Alegre angenommen. Bei einem Treffen in seiner brasilianischen Heimatstadt Porto Alegre seien Costa (30) und Grêmio wegen der Konditionen übereingekommen, berichtete etwa das brasilianische Sportportal am Mittwoch. Zuvor hatte bereits das Portal "Gaúcha ZH" aus Porto Alegre die Nachricht über das Treffen verbreitet.

Costa, der bei Grêmio Porto Alegre groß geworden ist, war von den Bayern für diese Saison von Juventus Turin ausgeliehen worden. Derzeit fehlt er verletzt (Haarriss im Mittelfuß) und wird daher auch nicht mehr für den FC Bayern auflaufen.

+++ Kahn schließt Haaland-Transfer zum FC Bayern kategorisch aus +++

Oliver Kahn hat einen Transfer von Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland nach München ausgeschlossen. "Sorry, wer davon spricht, hat die Situation noch immer nicht begriffen. Ein Paket, das wie man hört mehr als 100 Millionen Euro kostet, ist aktuell für den FC Bayern nicht denkbar", sagte der frühere Nationaltorhüter in der "Sport Bild".

Der designierte Nachfolger von Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge kann sich Transfers dieser Größenordnung beim Rekordmeister aufgrund der Finanzsituation durch die Corona-Krise nicht vorstellen. Außerdem habe man in Robert Lewandowski einen Topstürmer, meinte der 51 Jahre alte Kahn. "Robert hat hier noch zwei Jahre Vertrag, und seine Leistung steht außer Frage. Er steht aktuell bei 39 Bundesliga-Toren! Allein deshalb müssen wir uns heute keine Gedanken über Haaland machen", sagte Kahn. Lewandowski könne dieses Niveau noch einige Jahre halten, lobte Kahn den 32 Jahre alten Polen.

+++ Bayern verlängern Vertrag mit Abwehr-Talent +++

Jamie Lawrence bleibt dem FC Bayern weiter erhalten. Wie der Rekordmeister am Mittwoch auf , wurde der Vertrag mit dem Abwehr-Hünen bis 2024 verlängert.

Lawrence ist in der aktuellen Saison eine feste Größe in der Abwehr des FC Bayern II. "Wir freuen uns sehr, dass er seine Zukunft auch in den nächsten Jahren beim FC Bayern sieht. Wir sind überzeugt von seinem weiteren Entwicklungspotential", lobte Campus-Leiter Jochen Sauer den gebürtigen Münchner.

+++ Lewandowski mit Bayern-Bekenntnis +++

Das dürfte die Fans und Verantwortlichen des FC Bayern freuen. Stürmer-Star und Weltfußballer Robert Lewandowski hat sich im zum deutschen Rekordmeister bekannt.

"Die Wahrheit ist, dass ich einen Vertrag bei Bayern habe und sehr glücklich in diesem Verein bin", sagte der 32-Jährige, angesprochen auf die aktuellen Transfergerüchte. Erst vor wenigen Tagen berichtete "ESPN", dass die Champions-League-Finalisten Chelsea und Manchester City am Polen interessiert seien (s. Blog-Eintrag vom 7. Mai).

Für Lewandowski kein Thema – zumindest vorerst. "Wir reden hier über einen der drei bis vier wichtigsten Klubs in Europa und der Welt", sagte der Stürmer. "Um bei Bayern zu spielen, muss man eine Regel kennen und akzeptieren: Man muss jedes Jahr gewinnen und Trophäen in die Höhe recken. Die Erwartungen sind sehr hoch. Man muss immer der Beste sein."

Auch unter seinem künftigen Trainer Julian Nagelsmann will der Goalgetter wieder glänzen. "Ein neues Kapitel wird eröffnet. Was Flick getan hat, wird in die Geschichte eingehen, weil es episch war. Wir haben viele Rekorde gebrochen."

Lewandowskis Vertrag in München läuft noch bis 2023, der Stürmer spielt seit 2014 beim FC Bayern.

Transfer-News vom 11.05.2021

+++ Bericht: Auch Lille an Nübel interessiert +++

Die Zukunft von Alexander Nübel ist weiter ungewiss. Bayerns Ersatztorwart ist mit seiner Einsatzzeit in München unzufrieden und würde sich nach AZ-Information gerne zur kommenden Saison an Monaco verleihen lassen. Monaco und Ex-Bayern-Coach Niko Kovac gilt als großer Nübel-Fan.

Doch nun schaltet sich offenbar ein weiterer französischer Topklub ein. Nach Informationen von " " ist wohl auch OSC Lille am gebürtigen Paderborner interessiert. Demnach soll der Tabellenführer der Ligue 1 sogar schon eine Offerte unterbreitet haben. Die Nübel-Seite wartet nach AZ-Infos allerdings noch ab, wie der künftige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über die Torhütersituation denkt. In München hat der 24-Jährige noch eine Vertrag bis 2025.

+++ Boateng vor Wechsel nach Frankreich? +++

Neues Transfergerücht bei den Bayern, diesmal geht’s zum Jérôme Boateng. Wie " " berichtet, soll Monaco an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert sein.

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft zum Saisonende aus, die Bosse wollten das Arbeitspapier nicht verlängern. Boateng ist also ablösefrei zu haben.

Dem Bericht zufolge ist Boatengs Ex-Trainer Niko Kovac auf der Suche nach einem Abwehrspieler mit Erfahrung und Führungsqualität. Boateng soll einen Dreijahresvertrag fordern, sich dafür aber auch mit weniger Gehalt als in München zufriedengeben.

Als Kovac Trainer beim FC Bayern war (Juli 2018 bis November 2019) war Boateng unter ihm nicht gesetzt, erst unter Nachfolger Hansi Flick fand der Innenverteidiger zurück in die Spur und war zeitweise in bestechender Form. Nicht die besten Vorzeichen für eine erneute Zusammenarbeit…

Transfer-News vom 10.05.2021

+++ Obwohl Bayern mehr geboten haben soll: Draxler verlängert wohl bei PSG +++

Der FC Bayern hat sich offenbar einen Korb von einem DFB-Star eingefangen: Laut einem Bericht der " " verlängert Julian Draxler seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain um drei weitere Jahre.

Demnach waren zuletzt mehrere Topklubs aus England und Italien an einer ablösefreien Verpflichtung des deutschen Nationalspielers interessiert, das finanziell beste Angebot sollen allerdings die Bayern abgegeben haben. Dem Bericht zufolge hat Draxler sämtliche Offerten abgelehnt und nimmt für die Verlängerung bei Paris sogar eine Gehaltskürzung in Kauf.

Transfer-News vom 07.05.2021

+++ Champions-League-Finalisten wollen Lewandowski im Sommer +++

Seit nunmehr fast sieben Jahren geht Robert Lewandowski für den FC Bayern auf Torejagd. Doch wie lange noch?

Einem " "-Bericht zufolge sollen die beiden Champions-League-Finalisten Chelsea und Manchester City Interesse an einer Verpflichtung des 32-Jährigen haben und einen Transfer anstreben – und das noch im kommenden Sommer!

Dem Bericht zufolge müssten die Interessenten jedoch eine Ablöse von 60 Millionen Euro bieten, um überhaupt erst in Verhandlungen treten zu können. Viel Geld in Corona-Zeiten – selbst für die finanzstarken Premier-League-Klubs.

Dass Lewandowski in diesem Sommer wechselt, ist jedoch so gut wie ausgeschlossen. Die Münchner wollen ihren Top-Stürmer noch mindestens eine Saison halten, der Vertrag des aktuellen Weltfußballers läuft noch bis 2023. Ein Transfer im nächsten Jahr ist jedoch gar nicht so unwahrscheinlich, doch auch bei einem Wechsel 2022 würden die Bayern-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic eine hohe Ablöse fordern. Zudem wäre eine weitere Bedingung für einen Lewandowski-Verkauf, dass die Münchner einen adäquaten Nachfolger finden – Dortmunds Erling Haaland wäre dafür beispielsweise eine Option.

Doch vielleicht kommt es auch gar nicht soweit: Lewandowski deutete erst kürzlich an, dass er sich auch ein Karriereende in München vorstellen könne.

+++ Wijnaldum-Berater heizt Bayern-Gerüchte an +++

Georginio Wijnaldums Vertrag beim FC Liverpool läuft aus. © Phil Noble/PA Wire/dpa

Die Gerüchte um Georginio Wijnaldum und dem FC Bayern reißen nicht ab. Nach AZ-Informationen wurde der Liverpool-Star erst kürzlich dem Rekordmeister angeboten. Doch die Münchner lehnten eine Verpflichtung des 30-Jährigen aufgrund seines hohen Gehaltslevels und seines Alters ab. Nun legt dessen Berater mit einer Ansage nach.

"Wijnaldum ist ablösefrei und hält sich alle Optionen offen", sagt Humphry Nijman gegenüber " ". "Der FC Bayern ist ein großartiger Verein. Wenn sie an ihm interessiert sein sollten, können sie gerne mit uns sprechen."

Der Mittelfeldspieler soll zudem als einer der Wunschspieler von Neu-Bayern-Coach Julian Nagelsmann gelten, dies berichtete zuletzt das Portal " ".

+++ Kommt ein Co-Trainer aus Barcelona? +++

Wie " " berichtet, will Bayerns neuer Trainer Julian Nagelsmann seinen ehemaligen Assistenten Alfred Schreuder nach München holen. Der Niederländer und Nagelsmann arbeiteten bereits bei der TSG Hoffenheim zusammen, später war Schreuder Co-Trainer bei Ajax Amsterdam. Nach einem Jahr als Cheftrainer bei Hoffenheim ist Schreuder mittlerweile beim FC Barcelona gelandet, wo er als Assistent von Coach Ronald Koeman agiert.

Im Trainerstab der Bayern könnte sich im Sommer also einiges tun – die Zukunft der derzeitigen Assistenten Miroslav Klose und Hermann Gerland ist indes weiter ungewiss.

Transfer-News vom 06.05.2021

+++ Bericht: Bayern will wieder mit Neuer und Müller verlängern +++



Der FC Bayern plant auch über 2023 hinaus mit Manuel Neuer (35) und Thomas Müller (31). Wie der "kicker" berichtet, sollen die Verträge der beiden Leistungsträger erneut verlängert werden. Im Frühjahr 2022 sollen entsprechende Vertragsgespräche geführt werden.

Neuer und Müller stehen noch bis 2023 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Bis zu diesem Zeitpunkt laufen auch noch die Arbeitspapiere von Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Kingsley Coman und Serge Gnabry. Auch mit ihnen soll der FC Bayern eine Verlängerung anstreben.

Transfer-News vom 05.05.2021

+++ Im Bayern-Visier - doch Neuhaus will (noch) nicht wechseln +++

Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach gilt als einer der Wunschspieler des FC Bayern. Doch der 24-Jährige hat einem Bericht zufolge kein Interesse, die "Fohlen" in diesem Sommer zu verlassen. Wie die " " berichtet, will der ehemalige Spieler des TSV 1860 noch mindestens eine Saison bei Gladbach bleiben.

Der Vertrag von Neuhaus läuft noch bis 2024, in seinem Vertrag soll sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro befinden. Dass die Bayern in diesem Sommer soviel für einen weiteren Spieler ausgeben werden, gilt als unwahrscheinlich. Nach dem Transfer von Leipzigs Dayot Upamecano für 42,5 Millionen wollen die Münchner im kommenden Transferfenster keine großen Sprünge mehr machen.

Interessant könnte es dann im Sommer 2022 werden. Auch dann wäre Neuhaus nämlich noch für 40 Millionen Euro Ablöse zu haben.

+++ Bayern bietet auf England-Bubi +++

Wie die britische Tageszeitung "Times" berichtet, hat der FC Bayern schon seit längerem die Fühler nach Carney Chukwuemeka von Aston Villa ausgestreckt. So sollen die Münchner bereits ein Angebot für das 17-Jährige Nachwuchstalent abgegeben haben, das in England mit Jude Bellingham von Borussia Dortmund verglichen wird.

Neben den Münchnern sind auch einige andere Top-Klubs wie der FC Liverpool oder Juventus Turin am Mittelfeld-Ass interessiert. Chukwuemeka besitzt bei Villa noch einen Vertrag bis 2023 und dürfte die Bayern bei einem Transfer einiges kosten. Dem Bericht zufolge befinden sich Hasan Salihamidzic und Co. jedoch in der Pole-Position und dürfen sich Hoffnungen auf einen Wechsel im Sommer machen.

Transfer-News vom 04.05.2021

+++ Martínez-Abschied im Sommer fix +++

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell! Der FC Bayern und Javi Martínez gehen im Sommer getrennte Wege, dies gaben die Münchner am Dienstagnachmittag bekannt. "Der FC Bayern und Javi Martínez sagen nach neun gemeinsamen, sehr erfolgreichen Jahren einander Servus und aus tiefstem Herzen vielen Dank. Verein und Spieler haben sich einvernehmlich darauf verständigt, den am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Der Spanier, der 2012 zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, gewann mit den Bayern unter anderem zwei Mal das Triple.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Union Berlin doch keine Option für Alexander Nübel +++

Wie geht es mit Alexander Nübel weiter? Das hoch gehandelte Torwart-Talent kam in seiner Premierensaison in München trotz Zusagen auf Einsätze kaum zum Zug – in diesem Sommer könnte der 24-Jährige die Bayern auf Leihbasis schon wieder verlassen. Am Dienstag brachte die " " Union Berlin als potenziellen Abnehmer ins Spiel. Die "Eisernen" sollen demnach Interesse an einer zweijährigen Leihe zeigen.

Nübels Berater Stefan Backs dementiert die Meldung nun gegenüber der AZ: "An den Gerüchten ist nichts dran, ich habe keine Gespräche mit Union über Alexander Nübel geführt. Wir warten erstmal ab, wie der neue Trainer Julian Nagelsmann über die Torhütersituation beim FC Bayern denkt."

Stimmt er einer Leihe zu, ist die Nübel-Seite vorbereitet. Der gebürtige Paderborner will am liebsten international spielen. Heißer Kandidat auf eine Verpflichtung ist weiterhin die AS Monaco mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Niko Kovac.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Ein Abgang Nübels käme an sich nicht wirklich überraschend: Schon in den vergangenen Wochen hatte dessen Berater Stefan Backs mehrfach den Unmut seines Klienten über die geringen Einsatzzeiten zum Ausdruck gebracht und auf eine Leihe angespielt. Zuletzt soll auch die AS Monaco mit dem ehemaligen Bayern-Coach Niko Kovac Interesse gezeigt haben.

Transfer-News vom 03.05.2021

+++ Bericht: Manchester United zeigt weiter Interesse an Coman +++

Bereits in der Vergangenheit wurde Kingsley Coman immer wieder mit Manchester United in Verbindung gebracht. Wie " " jetzt berichtet, steht Bayerns Flügelflitzer wohl weiterhin auf dem Wunschzettel der "Red Devils". Demnach könnte der Premier-League-Klub kommenden Sommer einen neuen Anlauf starten.

Der 24-jährige Franzose ist offenbar eine Alternative für Dortmunds Jadon Sancho, falls der Deal mit dem Wunschspieler von Manchester-Coach Ole Gunnar Solskjær nicht klappen sollte. Coman, dessen Arbeitspapier in München noch bis 2023 gültig ist, hat laut "kicker" zuletzt wohl eine vorzeitige Vertragsverlängerung abgelehnt.

+++ Roca und Sarr schon wieder vor dem Abgang? +++

Kurz vor Ende der Transferperiode schnappte sich der FC Bayern noch Marc Roca und Bouna Sarr - wirklich überzeugen konnten die späten Neuzugänge in ihrer Premierensaison allerdings nicht.

Laut einem Bericht des "kicker" stehen beide daher bei den Verantwortlichen auf dem Prüfstand. Demnach werden die Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, ab 2022 Vorsitzender des Gremiums, nach Saisonende eine tiefgehende Kader- und Saisonanalyse vornehmen, in der auch Roca und Sarr genauer unter die Lupe genommen werden.

Ob der FC Bayern die beiden wirklich ziehen lässt, scheint allerdings offen. In Jérôme Boateng und David Alaba stehen bereits zwei fixe Abgänge fest, zudem laufen die (Leih-)Verträge von Javi Martínez, Douglas Costa und Tiago Dantas aus und werden höchstwahrscheinlich nicht verlängert. Eric Maxim Choupo-Moting, dessen Arbeitspapier Ende Juni ebenfalls ausläuft, hat sich hingegen wohl für eine Weiterbeschäftigung empfohlen.

Transfer-News vom 02.05.2021

+++ Bericht: Nagelsmann möchte Wijnaldum zum FC Bayern holen +++

Liverpools Georginio Wijnaldum wurde nach AZ-Informationen kürzlich erst dem FC Bayern angeboten. Doch die Münchner lehnten eine Verpflichtung des 30-Jährigen aufgrund seines hohen Gehaltslevels und seines Alters ab.

Georginio Wijnaldums Vertrag beim FC Liverpool läuft aus. © Phil Noble/PA Wire/dpa

Nun könnte es aber nochmals zu einem Umdenken an der Säbener Straße kommen. Laut dem Portal " " gilt der Mittelfeldprofi als einer der Wunschspieler von Neu-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Demnach würde der Flick-Nachfolger Wijnaldum gerne im Sommer vom FC Liverpool verpflichten. Der Vertrag des Niederländers läuft zum Saisonende bei den "Reds" aus, eine Einigung über eine Verlängerung konnte bislang noch nicht erzielt werden.

Transfer-News vom 01.05.2021

+++ Lewandowski-Abschied bei Bayern? Berater wohl offen für Wechsel +++

Robert Lewandowski deutete zuletzt an, dass er sich ein Karriereende in München durchaus vorstellen könne. Nach Informationen von " " ist Lewandowskis Berater allerdings einem Abschied des Toptorjäger des FC Bayern nicht abgeneigt.

Demnach hat Pini Zahavi offenbar nichts gegen einen lukrativen Deal zum Ende der Karriere des polnischen Nationalstürmers. Zahavi soll bereits vor einigen Wochen mit den Verantwortlichen des FC Bayern ein Gespräch gesucht haben, nach Saisonende soll ein weiteres folgen. Der Vertrag von Lewandowski beim Rekordmeister läuft noch bis 2023.

+++ Ortega flirtet mit Bayern: Doch wie plant der Rekordmeister? +++

Zuletzt wurde Stefan Ortega immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Torwart von Arminia Bielefeld kann sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister vorstellen. Wenn ein Verein "der exquisiten Kragenweite wie Bayern oder Real Madrid" bei ihm anklopfen würde, "wäre das etwas, womit ich mich beschäftigen würde", sagte er zuletzt gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Nach Informationen von " " möchte der 28-Jährige die Ostwestfalen wohl zum Saisonende verlassen. Bayerns Vorstandsmitglied Oliver Kahn soll ein Fan von Ortega sein, allerdings seien die Münchner noch nicht konkret an den Schlussmann herangetreten. Zudem gibt es für Ortega, dessen Vertrag noch bis 2022 in Bielefeld gültig ist, wohl auch Interesse aus England und Spanien.

Transfer-News vom 30.04.2021

+++ Ist Bayern bei Real-Star Vázquez abgeblitzt? +++

In den vergangenen Wochen wurde Lucas Vázquez immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Vertrag des 29-Jährigen, der sämtliche Positionen auf der rechten Außenbahn bekleiden kann, läuft Ende Juni aus. Eine Verlängerung gab es bislang noch nicht, er wäre in diesem Sommer also ablösefrei zu haben. Zuletzt soll auch Paris Saint-Germain Interesse hinterlegt haben.

Laut einem Bericht der spanischen Sporttageszeitung " " geht die Tendenz aktuell allerdings zu einem Verbleib bei Real Madrid. Demnach haben die Königlichen dem Galizier jüngst ein neues Vertragsangebot mit einem Gehalt von fünf Millionen Euro pro Jahr unterbreitet.

+++ Bestätigt: Bayern zieht Option bei Hoffmann +++

Der FC Bayern hat die Verlängerungsoption bei Ron-Thorben Hoffmann. Dies teilte der Klub am Freitag mit. Der ursprünglich bis Ende Juni datierte Vertrag läuft nun bis zum Sommer 2022.

Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2015 von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister. In der laufenden Saison stand er 21 Mal in der Startelf der Amateure in der 3. Liga und gehört neben Manuel Neuer und Alexander Nübel zum Torhüter-Trio des Profikaders.

Transfer-News vom 29.04.2021

+++ Bericht: Bayern zieht Option bei Hoffmann - Abgang weiter Thema +++

Der FC Bayern hat offenbar die Option auf eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags von Ron-Thorben Hoffmann gezogen. Dies berichtet der " ". Die Klausel wäre demnach Ende April ausgelaufen.

Ob der 22-Jährige, der in der Torwart-Hierarchie hinter Manuel Neuer und Alexander Nübel Platz Nummer drei belegt, nun über den Sommer hinaus beim Rekordmeister bleibt, ist allerdings weiter offen. Laut dem Bericht will sich Hoffmann weiterhin auf höherklassigem Niveau als der 3. Liga, in der er für die zweite Mannschaft der Bayern aufläuft, beweisen. Zuletzt soll Bundesligist VfL Wolfsburg Interesse gezeigt haben.

+++ Nübel auf Leihbasis zu Leipzig? +++

Die Saison läuft bisher nicht nach den Vorstellungen von Alexander Nübel: Bayerns Sommer-Neuzugang, der bisher in drei Partien zum Einsatz kam, liebäugelt deswegen mit einer Ausleihe zur neuen Saison.

Wie der "kicker" berichtet, gibt es jetzt wohl einen weiteren Interessenten aus der Bundesliga. Demnach soll sich der aktuelle Tabellenzweite RB Leipzig mit dem 24-Jährigen beschäftigen. Leipzigs Stammkeeper Peter Gulasci, der immer wieder mit Dortmund in Verbindung gebracht wird, kann die Sachsen im Sommer dank einer Ausstiegsklausel verlassen.

Transfer-News vom 28.04.2021

+++ Schnappt sich Bayern Dembele? +++

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona tat sich Ousmane Dembele lange schwer, in den vergangenen Wochen zeigt sich der Angreifer aber deutlich formverbessert. Dies ist offenbar auch dem FC Bayern, der in den vergangenen Jahren immer wieder Interesse am Flügelstürmer zeigte, nicht verborgen geblieben.

Wie der spanische Sportjournalist Eduardo Inda bei "El Chiringuito TV" berichtete, haben sich die Verantwortlichen der Münchner bereits nach dem 23-Jährigen erkundigt. Demnach wollten die Münchner in Erfahrung bringen inwiefern Dembele kommenden Sommer offen für einen Wechsel wäre.

Hintergrund: Der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer 2022 aus. In diesem Sommer hätten die Katalanen also noch die Möglichkeit, eine ordentliche Ablöse für Dembele zu kassieren.

Transfer-News vom 27.04.2021

+++ Bericht: Bayern erhält offizielle Anfrage für Lewandowski +++

Versuchen kann man es ja mal: Laut einem Bericht von "Sky" zeigen mehrere europäische Spitzenklubs konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Robert Lewandowski. Die Vereine sollen dieses auch bei der Spielerseite hinterlegt haben, den Bayern liegt offenbar ebenfalls eine offizielle Anfrage vor.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Einen Abgang der Tormaschine müssen die Fans aber wohl nicht befürchten. Laut "Sky" haben die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters das Thema intern besprochen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man sich bei der aktuellen Vertragssituation nicht mit einem Verkauf auseinandersetzen muss. Lewandowskis Vertrag bei den Bayern läuft noch bis zum Sommer 2023 und enthält keine Ausstiegsklausel – die Münchner haben also alle Karten selbst in der Hand.

Transfer-News vom 26.04.2021

+++ Kehrt Coutinho zu den Bayern zurück? +++

Wildes Gerücht aus Spanien: Laut einem Bericht des Portals " " sollen sich die Bayern mit einer Rückholaktion von Philippe Coutinho vom FC Barcelona beschäftigen. Der Brasilianer spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den deutschen Rekordmeister, konnte die hohen Erwartungen allerdings nie wirklich erfüllen. Die Verantwortlichen der Münchner entschieden sich unter anderem deshalb dagegen, die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro zu ziehen.

Mittlerweile wäre Coutinho aber deutlich günstiger zu haben. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Preise auf dem Transfermarkt deutlich gefallen, zudem ist der hochverschuldete FC Barcelona zu Verkäufen gezwungen. Laut dem Bericht wäre Coutinho für eine Ablöse von 40 Millionen Euro zu haben.

Eine Rückkehr nach München dürfte allerdings äußerst unwahrscheinlich sein. Nach AZ-Informationen werden die Bayern in diesem Sommer nach Dayot Upamecano (kommt für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig) keinen weiteren Großtransfer mehr realisieren, stattdessen richtet sich der Fokus nun mehr auf Verlängerungen bestehender Verträge.

Transfer-News vom 23.04.2021

+++ Bericht: Sarr schon wieder vor Abschied? +++

So richtig angekommen ist Bouna Sarr beim FC Bayern (noch) nicht. Der Sommerneuzugang kommt bisher lediglich auf sieben Bundesliga-Einsätze. Nach Informationen von " " stehen wohl zeitnahe Gespräche zwischen beiden Parteien an. Demnach sei der Rechtsverteidiger mit seiner Einsatzzeit unzufrieden und wäre einem Wechsel, trotz langfristigem Vertrag bis 2024, nicht abgeneigt. Auch die Bayern würden den 29-Jährigen gerne verkaufen und ihm somit keine Steine in den Weg legen.

+++ Geht der FC Bayern bei Wunschspieler Max Aarons leer aus? +++

Der FC Bayern galt lange Zeit als Favorit im Werben um Max Aarons. Doch nun scheint sich ein Premier-League-Klub das Talent von Norwich City zu sichern. Laut dem Transfermarktexperten Fabrizio Romano führt der FC Everton das Rennen um den Rechtsverteidiger mittlerweile wohl an. Demnach sollen bereits fortgeschrittene Gespräche zwischen beiden Parteien stattgefunden haben. Der Premier-League-Klub sei zuversichtlich den Deal mit Aarons zeitnah vermelden zu können. Als Ablösesumme für Aarons, dessen Vertrag in Norwich noch bis 2024 gültig ist, stehen 35 Millionen Euro im Raum.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Transfer-News vom 22.04.2021

+++ Lohn für starke Leistungen: "Choupo" offenbar kurz vor Verlängerung +++

In Abwesenheit von Weltfußballer Robert Lewandowski wusste Backup Eric Maxim Choupo-Moting voll zu überzeugen – nun wird er für seine starken Leistungen offenbar mit einem neuen Vertrag belohnt.

Wie die berichtet, stehen die Gespräche über eine Verlängerung seines in diesem Sommer auslaufenden Vertrags unmittelbar vor dem Abschluss. Die Bayern bieten dem Angreifer demnach einen weiteren Einjahresvertrag mit einem kolportierten Jahresgehalt von vergleichsweise überschaubaren zwei Millionen Euro.

Choupo-Moting war im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommen. Für den deutschen Rekordmeister absolvierte der Lewandowski-Backup wettbewerbsübergreifend 30 (Teil-)Einsätze, in denen er neun Tore und eine Vorlage beisteuerte.

+++ AZ-Info: Bayern-Talent Stanisic vor Vertragsverlängerung +++

Seinen größten Auftritt hatte Bayerns Youngster Josip Stanisic in dieser Saison am 10. April. Beim 1:1 gegen Union Berlin durfte der Linksverteidiger über 90 Minuten im Team von Trainer Hansi Flick spielen – und löste seine Aufgabe dabei sehr ordentlich. Nach AZ-Informationen wird Stanisic nun belohnt: Der auslaufende Vertrag mit dem Abwehrmann soll verlängert werden, die jüngste Entwicklung gefällt beiden Seiten gut. Entsprechende Gespräche haben bereits stattgefunden.

Wichtig für Stanisic ist, dass die Bayern-Amateure in der 3. Liga bleiben, denn dort kommt er meistens zum Einsatz, in dieser Spielzeit bereits 21 Mal (eine Torvorlage). Aktuell belegen die Münchner den 16. Tabellenplatz, der am Saisonende zum Klassenerhalt reichen würde. Stanisic gefällt es außerdem, dass er regelmäßig bei den Profis mittrainiert – und wie gegen Union auch spielt.

+++ Bayern-Star Lewandowski deutet Vertragsverlängerung an +++

Bleibt Robert Lewandowski dem FC Bayern noch länger treu? Der Pole, dessen Arbeitspapier 2023 in München ausläuft, deutet einen Vertragsverlängerung beim Rekordmeister an. "Ich will noch langer auf Top­-Niveau Fußball spielen. Mein Vertrag beim FC Bayern lauft noch zwei Jahre, aber ich glaube, das kann man weiterdenken", sagte Lewandowski im Männermagazins " ". Er spiele derzeit bei der besten Mannschaft der Welt und fühle sich in München sehr gut.

Ein Karriereende ist für den 32-Jährigen noch nicht in Sicht. "Was in drei oder vier Jahren passiert, darüber habe ich mir noch keine genauen Gedanken gemacht. Aber ich will noch mindestens fünf Jahre spielen. Vielleicht langer, wenn es geht."

Transfer-News vom 21.04.2021

+++ Bericht: Juventus an Flick interessiert +++

Hansi Flick und der FC Bayern werden ab kommendem Sommer mit ziemlicher Sicherheit getrennte Wege gehen. Zuletzt machte der Trainer seinen Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung (läuft noch bis 2023) öffentlich.

Flick gilt als heißer Anwärter auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw. Doch möglicherweise geht es für den Coach auch zu einem europäischen Topklub. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll Juventus Turin starkes Interesse an einer Flick-Verpflichtung haben. Auch englische Spitzenvereine sollen interessiert sein.

+++ Bericht: Bayern wollte BVB-Juwel Ansgar Knauff +++

In den vergangenen Wochen machte der junge Ansgar Knauff im Trikot von Borussia Dortmund seine ersten Schritte im Profifußball und lieferte sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League ordentliche Leistungen ab. Noch vor seinem Sprung in die erste Mannschaft hatte offenbar auch der FC Bayern Interesse am jungen Angreifer.

Wie die "SportBild" berichtet, wollte Sebastian Hoeneß den mittlerweile 19-Jährigen einst für die zweite Mannschaft der Münchner verpflichten. Knauff entschied sich allerdings für einen Verbleib beim BVB, für den er mittlerweile sechs Mal für die Profis zum Einsatz kam.

Transfer-News vom 20.04.2021

+++ Alaba-Wechsel zu Real Madrid wohl fix +++

Es wurde lange spekuliert, nun ist offenbar die Entscheidung gefallen! Laut "Sky" wechselt David Alaba im Sommer wohl zu Real Madrid. Demnach soll der Vertrag zeitnah unterschrieben werden. Bei den "Königlichen" erhält Bayerns Abwehrboss offenbar einen Vertrag bis 2026.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Lockt Salihamidzic Franzosen-Talent mit Spielzeit-Garantie? +++

Einem französischen Medienbericht zufolge lässt der FC Bayern bei Eduardo Camavinga nicht locker! " " zufolge seien die Münchner mehr denn je an einer Verpflichtung des 18-jährigen Mittelfeld-Talents verpflichtet. Dem Bericht nach wollen die Bayern den Camavinga-Transfer in den nächsten Wochen abschließen.

Dabei sollen die Bosse auch zu besonderen Mitteln greifen. Laut "France Football" soll Sportvorstand Hasan Salihamdzic Camavinga "interessante Spielzeit" versprechen. Gibt es möglicherweise sogar eine Einsatzgarantie, ähnlich wie sie für Alexander Nübel bestehen soll?

Camavinga ist noch bis Sommer 2022 an Stade Rennes gebunden, laut "transfermarkt.de" liegt sein Marktwert bereits bei 60 Millionen Euro. Die Franzosen werden also nur noch in diesem Sommer die Möglichkeit haben, eine ordentliche Ablöse für den jungen Spieler zu generieren. Im Gespräch sollen 35 Millionen Euro sein.

Transfer-News vom 19.04.2021

+++ Bericht: FC Chelsea mit Interesse an Süle +++

Nach den Abgängen von David Alaba und Jérôme Boateng könnte der FC Bayern im Sommer möglicherweise einen weiteren Innenverteidiger verlieren.

Wie " " berichtet, soll der FC Chelsea großes Interesse an einer Verpflichtung von Niklas Süle haben. Der 25-Jährige soll demnach einer der Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel sein. Bei den "Blues" spielen mit Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner bereits drei deutsche Nationalspieler.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Süles Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis Sommer 2022, Gespräche bezüglich einer möglichen Verlängerung soll es noch nicht gegeben haben. Der Innenverteidiger ist beim FC Bayern nicht unumstritten.

"The Athletic" berichtet von einer Ablösesumme von rund 35 Millionen Euro, die Interessenten im Sommer wohl für Süle zahlen müssten. Fraglich ist nur, ob die Bayern den Defensivspieler ziehen lassen. Bei einem Abgang von Süle wäre neben dem schon offiziellen Dayot Upamecano wohl noch ein weiterer Innenverteidiger-Transfer nötig.

Transfer-News vom 17.04.2021

+++ Ortega liebäugelt weiter mit Bayern-Wechsel +++

Torhüter Stefan Ortega von Arminia Bielefeld liebäugelt weiter mit einem Wechsel zu einem absoluten Spitzenklub wie Rekordmeister Bayern München - und sei es nur als Nummer zwei. "Am Ende hat man nur eine Karriere", sagte der 28-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Ginge ich nach München, hätte ich die Möglichkeit, Titel zu gewinnen, europäisch in der Champions League unterwegs zu sein, vielleicht auch ein paar Spiele bei einem Weltverein zu machen."

Wenn ein Verein "der exquisiten Kragenweite wie Bayern oder Real Madrid" bei ihm anklopfen würde, "wäre das etwas, womit ich mich beschäftigen würde", führte er aus. Ortega, der spanischer Abstammung ist, spielt für Aufsteiger Bielefeld eine starke Saison. Der spielstarke Keeper besitzt bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis 2022. Er wird schon länger beim FC Bayern gehandelt und könnte eine Option sein, sollte Alexander Nübel als Vertreter von Nationalkeeper Manuel Neuer ausgeliehen werden.

Transfer-News vom 16.04.2021

+++ Bericht: Mehrere Topklubs an Choupo-Moting interessiert +++

Durch seine überzeugenden Auftritte empfahl sich Eric Maxim Choupo-Moting zuletzt für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Nach Informationen von " " sollen demnächst intensive Gespräche zwischen dem Stürmer und den Münchnern geführt werden. Allerdings haben wohl auch andere Vereine den 32-Jährigen auf dem Zettel. Demnach gibt es offenbar Interesse aus Deutschland sowie von mehreren ausländischen Top-Klubs. Die Rolle als Lewandowski-Backup soll Choupo-Moting auf Dauer nicht reichen. Der Mittelstürmer wechselte im Sommer 2020 von Paris Saint-Germain an die Isar und unterschrieb dort einen Einjahresvertrag.

+++ Bericht: Vertragsverhandlungen mit Joshua Kimmich stehen an +++

Verlängert bald ein Topstar beim FC Bayern? Nach Informationen der " "-Zeitung sollen Joshua Kimmich und die Münchner in Kürze die Verhandlungen über einen 2023 auslaufenden Vertrag wieder aufnehmen. Bereits Ende 2020 fanden demnach wohl erste Sondierungsgespräche statt, diese sollen nun zeitnah fortgesetzt werden.

Die Vertragsverhandlungen mit dem Rekordmeister wird der Nationalspieler künftig selbst führen. Kimmich hat sich von seiner Beratungs-Agentur "fair-sport GmbH" mit sofortiger Wirkung getrennt. "Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich bereits im vergangenen Jahr getroffen habe", sagte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters gegenüber der "Bild". "Ich habe für mich entschieden, dass ich noch stärker für meine Werte und meine Ansichten einstehen und meiner Eigenverantwortung gerecht werden will. Zudem bin ich davon überzeugt, dass ich meine eigenen Positionen inhaltlich gegenüber Anderen am besten vertreten kann."

Transfer-News vom 15.04.2021

+++ Steigt Bayern ins Rennen um Robin Gosens ein? +++

Robin Gosens hat in den vergangenen Jahren bei Atalanta Bergamo eine steile Entwicklung hinter sich und zählt längst zu den stärksten Außenverteidigern der Serie A. Wie der Nationalspieler in der Vergangenheit bereits mehrfach betont hat, würde er früher oder später gerne in der Bundesliga spielen.

Laut einem Bericht der " " zeigt nun der FC Bayern Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen. Gosens' Vertrag bei Bergamo läuft im Sommer 2022 aus, wobei Atalanta über eine einseitige Option auf Verlängerung verfügt. Dem Bericht zufolge würde der Klub den Nationalspieler für 40 Millionen Euro ziehen lassen.

Dass die Bayern im Corona-Sommer eine solche Summe für einen Linksverteidiger ausgeben, scheint allerdings fraglich - zumal auch nicht jeder im Klub von Gosens überzeugt zu sein scheint. Nach der peinlichen 1:2-Pleite der deutschen Nationalmannschaft äußerte sich etwa Uli Hoeneß kritisch über den Linksverteidiger. Auf die Frage, ob er den 26-Jährigen für die EM nominieren würde, antwortete Bayerns Ehrenpräsident, dieser habe ihn "nicht überzeugt, das ist für mich ein Spieler, der nicht unbedingt gebraucht wird."

Transfer-News vom 14.04.2021

+++ Bericht aus England: Bayern will Haaland im Sommer 2022! +++

Die englische " " berichtet, dass der FC Bayern zuversichtlich ist, Dortmunds Stürmer-Star Erling Haaland im Sommer 2022 zu verpflichten. Grund ist dem Bericht zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro, die nach dem Ende der kommenden Saison gezogen werden könnte. Der 20-jährige Norweger soll dann die Nachfolge von Weltfußballer Robert Lewandowski antreten.

Unklar ist jedoch noch, ob die Münchner überhaupt die Gelegenheit bekommen werden, Haaland für 65 Millionen Euro zu verpflichten. Bereits in diesem Sommer könnte der Angreifer Borussia Dortmund nämlich verlassen – vieles hängt wohl auch davon ab, ob sich der BVB für die Champions League qualifizieren kann.

Etliche europäische Top-Klubs sind interessiert, unter anderem Manchester City. Die "Daily Mail" schreibt von möglichen Angeboten in Höhe von 100 Millionen Euro. Ob die Borussia im Fall der Fälle ein solches Angebot ablehnen kann?

Transfer-News vom 12.04.2021

+++ Bericht: Bayernflirt Camavinga lehnt Rennes-Verlängerung ab +++

Schon länger wird Eduardo Camavinga mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, jetzt könnte es ernster werden. Denn nach Informationen von " " will der 18-jährige Mittelfeldspieler wohl seinen Vertrag bei Stade Rennes nicht verlängern. Demnach möchte der Franzose den Verein, wo sein Vertrag noch bis 2022 gültig ist, offenbar nach dieser oder spätestens nach der kommenden Saison verlassen.

Neben den Münchnern, die bereits Kontakt zu Camavinga aufgenommen haben sollen, ist wohl auch der FC Barcelona und Real Madrid am Mittelfeldjuwel interessiert. Als Ablösesumme für den 18-Jährigen stehen 35 Millionen Euro im Raum.

Transfer-News vom 11.04.2021

+++ Bayern lehnt Liverpools Wijnaldum ab - und hofft auf Neuhaus +++

Im Sommer soll sich beim FC Bayern noch etwas im zentralen Mittelfeld tun, um Joshua Kimmich und Leon Goretzka zu entlasten. Wie die AZ exklusiv erfuhr, wurde Georginio "Gini" Wijnaldum vom FC Liverpool kürzlich dem FC Bayern angeboten. Die Münchner kennen den 30-jährigen Niederländer, dessen Vertrag ausläuft, aus den direkten Duellen mit dem FC Liverpool im Champions-League-Achtelfinale der Saison 2018/19 (0:0 und 1:3) bestens, schätzen ihn. Doch aufgrund seines hohen Gehaltslevels und seines Alters lehnen sie eine Verpflichtung nach AZ-Informationen bislang ab.

Bayern hat ohnehin einen anderen Favoriten fürs Zentrum: Florian Neuhaus (24) von Borussia Mönchengladbach. Neuhaus hat bei der Borussia einen Vertrag bis 2024, er darf den Klub aber in diesem Sommer für die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro verlassen. Neben Bayern sind auch Topklubs aus Spanien und England an Neuhaus interessiert. Wer macht das Rennen?

Transfer-News vom 10.04.2021

+++ Bericht: Dortmund denkt über Boateng-Verpflichtung nach +++

Das wäre ein absoluter Transfer-Hammer: Laut dem Portal " " soll beim BVB über eine Verpflichtung von Jérôme Boateng diskutiert werden.

Nach Informationen der "WAZ" soll ein Wechsel des Ex-Weltmeisters nach Dortmund aber unwahrscheinlich sein. Der BVB suche zwar nach weiteren Führungsspielern. Ein Profi, der seinen Höhepunkt schon überschritten habe, solle aber nicht geholt werden, sei aus dem Verein zu hören. Eine Reaktion der Dortmunder zu den Gerüchten gab es zunächst nicht.

Transfer-News vom 09.04.2021

+++ Bericht: Barcelona und Tottenham an Boateng interessiert? +++

Quo vadis, Jérôme Boateng? Das der Innenverteidiger den FC Bayern nach zehn Jahren am Saisonende verlassen muss, ist beschlossene Sache. Das soll nun zwei europäische Topvereine auf den Plan gerufen haben. Wie die "Bild" berichtet, sollen der FC Barcelona und Tottenham Hotspur Interesse am 32-Jährigen haben.

Die Katalanen und der Klub aus London suchen schon länger nach einer Verstärkung für die Abwehrzentrale. Da Boateng ablösefrei zu haben sein wird, wäre er eine interessante Option und sicherlich eine qualitative Verstärkung für beide Teams. In den vergangenen zwei Spielzeiten überzeugte Boateng unter Coach Hansi Flick und konnte sich seinen verloren gegangenen Stammplatz in der Innenverteidigung zurückerobern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Bericht: Coman vor langfristiger Verlängerung beim FC Bayern +++

Zuletzt kursierten immer wieder Wechselgerüchte um Kingsley Coman, kommt es nun zur Kehrtwende? Nach Informationen von "Sport1" strebt der Flügelflitzer offenbar eine langfristige Verlängerung beim FC Bayern an. Demnach soll im Raum stehen, sein Arbeitspapier beim Rekordmeister bis 2026 zu verlängern. Coman fühle sich in München sehr wohl, ein konkretes Angebot aus England soll es nicht geben.

Comans aktueller Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2023 datiert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Transfer-News vom 08.04.2021

+++ Kommt Hoffenheim-Leihgabe Richards doch nicht zurück? +++

Seit seinem Wechsel zur TSG Hoffenheim in diesem Winter hat sich Chris Richards unter Trainer Sebastian Hoeneß in der Stammelf etabliert und weiß mit guten Leistungen zu überzeugen. Wie " " berichtet, könnte der US-Nationalspieler auch über sein geplantes Leihende in diesem Sommer im Kraichgau bleiben.

Die Hoffenheimer würden Richards demnach gerne fest verpflichten, TSG-Sportdirektor Alexander Rosen soll diesbezüglich bereits Kontakt zu Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic aufgenommen haben. Die Tendenz geht laut "Sport1" allerdings eher zu einer Verlängerung der Leihe.

+++ Nübel-Berater erneuert Wunsch nach Ausleihe im Sommer +++

Ersatztorwart Alexander Nübel will den FC Bayern nach Angaben seines Beraters nach der Saison weiter auf Leihbasis verlassen. "Wir verfolgen weiterhin das Thema, dass Alex ausgeliehen wird", sagte Stefan Backs dem "kicker" (Donnerstag). "Alex braucht regelmäßige Spielpraxis, ein paar Einsätze reichen da nicht."

Nübel steht beim deutschen Rekordmeister noch bis 2025 unter Vertrag und hat seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer lediglich drei Partien absolviert. Laut "kicker" will Nübel für zwei Jahre verliehen werden, die AS Monaco und zwei weitere Vereine haben demnach Interesse. Der designierte Bayern-Vorstandsboss, Oliver Kahn, hatte Ausleihplänen nach einem ersten öffentlichen Vorstoß von Backs im März eine Absage erteilt: "Alexander Nübel bleibt unsere Nummer zwei", sagte Kahn. "Wir sind von diesem Torwart total überzeugt."

Transfer-News vom 07.04.2021

+++ Brazzo bestätigt: Boateng muss zum Saisonende gehen +++

Es hatte sich schon länger angedeutet, nun ist es auch von offizieller Seite bestätigt: Der zum Saisonende auslaufende Vertrag von Jérôme Boateng wird nicht verlängert. Dies teilte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Mittwochabend im Vorfeld des Viertelfinal-Hinspiels gegen Paris Saint-Germain mit.

"Ich habe mit Jérôme gesprochen. Sein Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert", sagte Salihamidzic bei "Sky": Das ist eine gemeinsame Entscheidung der Vereinsführung, in die auch der Trainer eingebunden war. Ich habe das Jérôme erklärt und er hat das auch verstanden. Er weiß, dass er beim FC Bayern durch das große Tor geht."

Boateng wird die Bayern damit im Sommer nach zehn erfolgreichen Jahren verlassen. Seit seinem Wechsel 2011 von Manchester City feierte er zahlreiche Titel, darunter 2013 und 2020 das Triple sowie in den vergangenen acht Jahren jeweils die deutsche Meisterschaft.

+++ Bericht: Bayern unterbreitet Reals Vázquez ein Angebot +++

Läuft ein "Königlicher" bald für den FC Bayern auf? Laut der spanischen Tageszeitung "ABC" haben die Münchner ihre Bemühungen um Lucas Vázquez intensiviert und dem 29-Jährigen ein konkretes Angebot unterbreitet. Demnach sollen allerdings auch Manchester United, der FC Chelsea und Inter Mailand den Real-Profi mit Offerten gelockt haben.

Vázquez, der zuletzt eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages ausgeschlagen hatte, kann sowohl auf der Rechtsverteidigerposition als auch auf dem Flügel zum Einsatz kommen.

+++ Bericht: Flick ist unzufrieden - wie geht es weiter? +++

Hansi Flick vermeidet weiter ein Bekenntnis zum FC Bayern über die Saison hinaus. Nach Informationen der "Sport Bild" hat der Bayern-Coach wohl bereits bei den Verantwortlichen seine Unzufriedenheit mit der aktuellen Arbeitssituation hinterlegt. Der 56-Jährige mache sich demnach über seine Zukunft bei Bayern über den Sommer hinaus Gedanken.

Zwar reize ihn der Job als Bundestrainer, allerdings sei vielmehr das angespannte Verhältnis mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic dafür ausschlaggebend. Eine Entscheidung soll erst zum Ende der Saison fallen. Der Vertrag von Flick endet im Sommer 2023.

Transfer-News vom 06.04.2021

+++ Nach zehn Jahren: Boateng muss Bayern im Sommer verlassen +++

Der Aufsichtsrat hat beschlossen, dass der FC Bayern und Jérôme Boateng im Sommer getrennte Wege gehen werden. Dies berichtet der "Kicker" in Bezug auf den Ende Juni auslaufenden Vertrag des Verteidigers. Boatengs Berater sei bereits darüber informiert worden. Bestätigt ist die angebliche Entscheidung bisher nicht. Auch Boateng äußerte sich noch nicht zu der Meldung.

Transfer-News vom 05.04.2021

+++ Wolfsburgs Arnold: Deshalb ging ich nicht zum FC Bayern +++

Mit seinen 26 Jahren steht er bei bis dato 304 Einsätzen kurz davor, Rekordspieler des VfL Wolfsburg zu werden, doch Maximilian Arnold war als talentierter Jugendlicher auf dem Sprung zum FC Bayern. Er entschied sich dagegen. "Wenn ich nicht spielen würde, dann - das sagt meine Frau zumindest - bin ich unerträglich. Ich weiß nicht, ob das dann eine schöne Lebensqualität für sie und für mich wäre", sagte Arnold bei "Sky".

In der U17 wechselte er damals von Dynamo Dresden nach Wolfsburg: "Als ich mit 14 Jahren hier mein Probetraining absolviert habe, wusste von der Köchin bis hin zu den Leuten im Internat jeder, wer ich bin." Im Februar verlängerte er beim VfL bis 2026. "Wenn der FC Bayern Kontakt aufnimmt, ist das natürlich eine andere Hausnummer. Aber es muss alles passen. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich überlege mir das dann schon ganz genau. Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich muss mich verändern, dann hätte ich das getan", erinnert sich Arnold.

+++ Vertragsverlängerung für Robert Lewandowski? Berater widerspricht England-Bericht +++

Bis 2023 ist Robert Lewandowski noch vertraglich an den FC Bayern gebunden. Dass die Bosse sich auch einen Verbleib darüber hinaus gut vorstellen können und Lewandowski noch mehrere Jahre auf Top-Niveau zutrauen, hatte zuletzt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge noch einmal gesagt. Auch der mittlerweile 32-Jährige selbst hat bereits angedeutet, dass er sich sogar ein Karriereende beim Rekordmeister vorstellen könnte.

Die Meldung des englischen TV-Kommentators Kevin Hatchard, dass die Bayern bereits konkrete Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufgenommen haben sollen, hat der Berater des Polen, Pini Zahavi, nun aber gegenüber dementiert. Die Gerüchte seien "nicht wahr".

Bei Auslaufen seines Münchner Vertrags wäre Lewy fast 35. Aktuell ist Bayerns Top-Stürmer wegen einer Bänderverletzung außer Gefecht gesetzt. Eine Rückkehr wird in ungefähr drei Wochen erwartet.

Transfer-News vom 04.04.2021

+++ Goretzka äußert sich zu Vertragsverlängerung: "Tendenz geht zu Bayern" +++

Leon Goretzka hat sich beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft längst einen Stammplatz erarbeitet und bildet zusammen mit Joshua Kimmich eines der besten Mittelfeld-Duos der Welt. Sein Vertrag läuft im Sommer kommenden Jahres aus - bezüglich einer Verlängerung macht sich der 26-Jährige keine Sorgen.

"Ich fühle mich superwohl hier. Bayern hat mir in den letzten Jahren sehr geholfen, den nächsten Schritt zu machen", erklärte Goretzka am Samstagabend im " " beim ZDF und schob vielsagend nach: "Von daher geht die Tendenz auch klar zu Bayern."

Goretzka kam im Sommer 2018 nach Vertragsablauf beim FC Schalke 04 ablösefrei nach München. Für die Bayern lief er bislang wettbewerbsübergreifend 108 Mal auf und war dabei an 52 Treffern beteiligt (25 Tore, 27 Vorlagen).

Transfer-News vom 02.04.2021

+++ Adrian Fein: Rückkehr zum FC Bayern – und dann? +++

Die Ausleihe zum niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven läuft nicht nach seinen Vorstellungen – nun deutet sich an, dass Adrian Fein zum FC Bayern zurückkehren wird. Nach Informationen von "Sport1" wird der aktuelle Tabellenzweite der niederländischen Eredivisie die Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro nicht ziehen. Offen bleibt in diesem Zusammenhang noch die Frage, ob und inwiefern Trainer Hansi Flick mit dem talentierten Mittelfeldspieler plant.

Der 21-Jährige stieß bereits als Kind zum FC Bayern, durchlief dort alle Jugend-Teams und unterschrieb im Sommer 2018 seinen Profivertrag. Fein kam bei den Profis allerdings nicht so recht in Tritt, wartet dort noch auf seinen ersten Einsatz. Fein war an Jahn Regensburg und den Hamburger SV ausgeliehen worden, ehe er vor dieser Saison nach Eindhoven weitergereicht wurde. Dort kommt das Talent nur sporadisch zum Einsatz.

Transfer-News vom 01.04.2021

+++ Choupo-Moting kann sich Verlängerung vorstellen: "Eine Ehre, hier zu spielen" +++

Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting läuft zum Saisonende aus - der Angreifer selbst kann sich aber einen Verbleib in München vorstellen. Dies sagte er gegenüber dem Bayern-Magazin "51".

"Natürlich wäre es schön, länger zu bleiben. Ich gehe jeden Tag mit einem Lächeln ins Training. Es ist eine Ehre, hier zu spielen", sagt der Deutsch-Kameruner und gerät ins Schwärmen: "Das ist eine Top-Adresse in Fußball-Europa. Jeder Spieler weiß, was er hier hat. Ich bin superhappy."

Der gebürtige Hamburger kam im vergangenen Sommer nach Vertragsablauf bei Paris Saint-Germain ablösefrei nach München. In der laufenden Saison kommt der Backup von Weltfußballer Robert Lewandowski wettbewerbsübergreifend auf fünf Tore und eine Vorlage in 24 Spielen.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Transfer-Blogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der letzte Eintrag stammt vom 01. April 2021.