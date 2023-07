Transfer-News zum FC Bayern: Kane-Poker nimmt Fahrt auf! Münchner verhandeln mit Tottenham-Boss

München - Es ist für den FC Bayern der spannendste Transfer-Sommer seit Jahren! Nach einer insgesamt völlig enttäuschenden Saison, an deren Ende erneut lediglich die deutsche Meisterschaft stand, wird es einen Umbruch im Kader geben. Gesucht werden vor allem ein Neuner und ein Sechser auf Weltklasse-Niveau.

Nach den Entlassungen von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic werden die Transfers in diesem Sommer von der neuen Führung um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß umgesetzt, auch Trainer Thomas Tuchel wird bei der Planung eine wichtige Rolle zukommen.

Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen auf dem Laufenden!

Transfer-News des FC Bayern vom 14.07.2023

+++ Bayern und Tottenham verhandelten in London wegen Kane +++

Im Transferpoker um Wunschstürmer Harry Kane haben Verantwortliche des FC Bayern nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung direkt mit Tottenham Hotspur verhandelt. Bei dem Treffen am Donnerstag in London sei demnach auch Tottenham-Boss Daniel Levy (61), der als hartnäckiger Verhandlungspartner gilt, anwesend gewesen. Laut "Bild" sei es zwar noch zu keinem Durchbruch gekommen, doch die Bayern-Delegation sei weiterhin optimistisch, den Millionen-Deal noch in diesem Sommer perfekt machen zu können. Auch die britische "Sun" berichtete am Donnerstag von dem Treffen.

Kane (29) ist der Wunschkandidat des deutschen Rekordmeisters für die Mittelstürmer-Position, die seit dem Weggang von Robert Lewandowski im Vorjahr nicht mehr optimal besetzt ist. Zuletzt sollen die Münchner in einem zweiten Anlauf 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geboten haben, nachdem sie mit einem ersten Angebot von 70 Millionen Euro abgeblitzt sein sollen. Berichten zufolge müsste München mindestens 100 Millionen Euro zahlen, damit Levy einlenkt.

Kane soll zuletzt über seine Berater dem französischen Serienmeister Paris Saint-Germain, der ebenfalls in den Transferpoker eingestiegen war, abgesagt haben. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, dessen Vertrag bei den Spurs noch ein Jahr läuft, soll bei einem Auslands-Engagement nur für die Bayern spielen wollen.

Transfer-News des FC Bayern vom 13.07.2023

+++ Tel will sich beim FC Bayern durchsetzen +++

Mathys Tel denkt nach Aussagen seines Beraters nicht über einen Abschied vom FC Bayern München nach. "Eine Ausleihe ist keine Option für uns", sagte Gadiri Camara dem TV-Sender Sky. "Mathys will bleiben und sich verbessern."

Der 18 Jahre alte Angreifer war vor einem Jahr von Stade Rennes zu den Münchnern gewechselt. Seitdem kam der Franzose aber nur selten zum Einsatz. Der deutsche Fußball-Rekordmeister will in diesem Sommer zudem einen neuen Top-Angreifer verpflichten. Wunschkandidat ist Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane.

"Bei allem Respekt - es interessiert ihn nicht, wer in diesem Sommer kommt", sagte Camara mit Blick auf Tel. "Er ist bereit für die Herausforderung. Er liebt die Bayern, und ich denke, die Bayern lieben ihn auch."

+++ FC Bayern plant offenbar nicht mehr mit Mané +++

Der FC Bayern soll Sadio Mané einem " "-Bericht zufolge mitgeteilt haben, dass er in den Planungen für die neue Saison keine Rolle mehr spielt. Bei dem 31 Jahre alten Offensivspieler gehe es auch darum, sein Gehalt einzusparen, um es anderweitig einsetzen zu können, hieß es. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Mané von mehreren Klubs aus Saudi-Arabien umworben werden.

Mané war im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro plus Boni aus England zum deutschen Rekordmeister nach München gewechselt, damals wurde er als "Königstransfer" von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bezeichnet. Die in ihn gesteckten Erwartungen konnte er bei den Bayern aber bislang nicht erfüllen und war zuletzt keine Stammkraft mehr. In 38 Pflichtspieleinsätzen erzielte er zwölf Tore. Tiefpunkt seiner Premierensaison in München war ein Vorfall mit Leroy Sané im Zuge des Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester City: Mané schlug seinem Teamkollegen damals ins Gesicht.

Mané selbst hatte zuletzt angedeutet, weiter für den FC Bayern spielen zu wollen. "Ja, so Gott will", antwortete er beim senegalesischen Fernsehsender 2sTV auf die Frage, ob er dem Rekordmeister erhalten bleibe. "Wenn alles gut geht, werde ich zurückkehren."

Transfer-News des FC Bayern vom 12.07.2023

+++ Goretzka will sich beim FC Bayern durchsetzen +++

Trotz aller Wechselgerüchte denkt Leon Goretzka nach AZ-Informationen nicht an einen vorzeitigen Abschied. Der 28-Jährige, dessen Vertrag bis 2026 läuft, will sich im Team der Münchner gegen die starke Konkurrenz im Mittelfeld durchsetzen und definitiv bleiben, "zu 100 Prozent", wie es heißt. Ein Jahr vor der Heim-EM sieht Goretzka in seinem vertrauten Umfeld in München die besten Perspektiven – und er glaubt auch weiter an seine Chance unter Trainer Thomas Tuchel.

Im Bayern-Zentrum rangeln künftig Joshua Kimmich (28), Neuzugang Konrad Laimer (26), Ryan Gravenberch (21) und eben Goretzka um zwei Plätze, auch Raphael Guerreiro (29) kann dort spielen. Marcel Sabitzer (29) soll verkauft werden. Das Mittelfeld ist eine Luxuszone im Münchner Kader. Auch der Kauf eines defensivstarken Sechsers ist weiter Thema.

+++ Bayern will Kane unbedingt: Im Notfall erst kommende Saison +++

Der FC Bayern will Informationen der "Sport Bild" zufolge Harry Kane auf jeden Fall verpflichten, selbst wenn Tottenham Hotspur dem wechselwilligen Stürmerstar jetzt die Freigabe verweigert. Im kommenden Sommer wäre der 29 Jahre alte Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach Auslaufen seines Vertrages ablösefrei. Kane habe signalisiert, notfalls auch erst in einem Jahr in die Bundesliga zu wechseln. Das soll laut Bericht dann die Option für die Bayern sein, sollten sie in dieser Wechselperiode mit ihren Angeboten an den Premier-League-Klub scheitern.

Kane ist der Wunschkandidat des deutschen Rekordmeisters, Spurs-Boss Daniel Levy will seinen Torjäger aber nicht ziehen lassen. Kane und die Bayern sollen sich dem Vernehmen nach einig sein. Der FCB konnte laut einem Bericht der britischen "Daily Mail" Tottenham aber auch mit seinem zweiten Angebot über 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen nicht überzeugen. Berichten zufolge müsste München mindestens 100 Millionen Euro zahlen, damit Levy einlenkt. Auch Paris Saint-Germain soll nun in den Transferpoker eingestiegen sein.

Transfer-News des FC Bayern vom 11.07.2023

+++ Bericht: AS Rom an Bayern-Profi Sabitzer interessiert +++

Marcel Sabitzer hat Medienberichten zufolge das Interesse der AS Rom geweckt. Wie der "Corriere dello Sport" meldete, soll sich Trainer José Mourinho intensiv um eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers vom FC Bayern bemühen. Ein Leihvertrag mit Kaufoption steht zur Diskussion. Sabitzer hatte die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zuletzt selbst angeheizt, als er ein Foto auf Instagram mit dem Wort "Buongiorno" versah.

Sabitzer war 2021 von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt, konnte sich dort aber nie wirklich durchsetzen. In der vergangenen Rückrunde war der Österreicher an Manchester United ausgeliehen. Der 29-Jährige, der an der Isar noch einen Vertrag bis Sommer 2025 besitzt, wird schon lange mit einem dauerhaften Abgang in Verbindung gebracht. Jetzt hat sich der Konkurrenzkampf im Mittelfeld durch die Verpflichtungen von Konrad Laimer und Raphael Guerreiro noch einmal verschärft.

+++ AZ-Info: Bayerns Nübel könnte noch in dieser Woche wechseln +++

Am Montag hat Stammtorhüter Manuel Neuer nach seinem Beinbruch bereits die medizinischen Tests in München absolviert – bei einem anderen Keeper ist unklar, ob er überhaupt noch einmal zum FC Bayern zurückkehren wird.

Nach AZ-Informationen steht Alexander Nübel vor dem Abschied. Der frühere Schalker, der für zwei Saisons an die AS Monaco ausgeliehen war, könnte noch in dieser Woche wechseln. Es gibt konkrete Gespräche mit anderen Klubs in Europa, sodass Nübel womöglich schon vor den Leistungstests am Donnerstag unterschreibt. Vom Medizincheck in München wurde der 26-Jährige freigestellt. Der Vertrag des Torhüters bei Bayern läuft bis 2025. Er wird den Münchnern also eine Ablöse einbringen.

+++ Bayern bekommt Konkurrenz: Auch Paris Saint-Germain will Kane +++

Der FC Bayern soll nach französischen Medienberichten im Transferpoker um Stürmerstar Harry Kane Konkurrenz bekommen. Wie das Portal "PSGCommunity" berichtete, bemüht sich der französische Meister Paris Saint-Germain seit einigen Tagen um eine Verpflichtung des englischen Auswahlkapitäns. Demnach soll der 29-Jährige der Wunschspieler des neuen PSG-Trainers Luis Enrique (53) sein. Auch soll es bereits Verhandlungen zwischen PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi (49) und der Kane-Seite gegeben haben. Kanes Berater und sein Bruder wären schon in Paris gewesen, um mit Al-Khelaifi über einen möglichen Wechsel zu sprechen.

PSG soll Kane einen Fünfjahresvertrag anbieten mit einem Jahresgehalt von angeblich 16 Millionen Euro – und damit fast vier Millionen Euro mehr als aktuell bei Tottenham Hotspur. Kane soll dem Angebot nicht abgeneigt sein. Kane könnte ein Ersatz für Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé sein, falls PSG ihn im Sommer noch abgibt. Denn der 24-Jährige will seinen bis 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern, wäre im kommenden Jahr dann ablösefrei. Auch Kanes Vertrag bei den Spurs läuft 2024 aus. Zudem plant Enrique bei PSG ohne den spanischen Nationalspieler Fabian Ruiz (27) - und Tottenham sucht einen zentralen Mittelfeldspieler.

Transfer-News des FC Bayern vom 10.07.2023

+++ Tottenham lehnt wohl auch zweites Bayern-Angebot für Kane ab +++

Der FC Bayern kann Tottenham Hotspur einem Medienbericht zufolge auch mit seinem zweiten Angebot für Stürmerstar Harry Kane nicht überzeugen. Nachdem die Engländer schon Ende Juni die erste Münchner Offerte abgelehnt haben, soll auch das verbesserte Angebot über 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen den Premier-League-Klub nicht beeindrucken. Das berichtete am Montag die britische Zeitung "Daily Mail". Demnach soll Kane am Mittwoch wieder ins Tottenham-Training für die Saisonvorbereitung einsteigen.

Für den FC Bayern hat die Verpflichtung des englischen Nationalstürmers weiterhin oberste Priorität. Die Klub-Führung will die Lücke im Sturmzentrum ein Jahr nach dem Abgang von Torjäger Robert Lewandowski mit einem Top-Stürmer schließen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel soll Kane persönlich in London besucht haben, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Medienberichten zufolge ist zwischen dem Bundesligisten und Kane alles klar, der 29-Jährige will sich dem Vernehmen nach den Bayern anschließen.

Als größtes Problem im Transferpoker um Kane gilt Spurs-Boss Daniel Levy, der seinen Torjäger nicht ziehen lassen möchte. Es deutet sich eine zähe Hängepartie an. Berichten zufolge müsste der deutsche Rekordmeister mindestens 100 Millionen Euro zahlen, damit Levy einlenkt. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte einen Transfer im dreistelligen Bereich zuletzt als vorstellbar bezeichnet.

Transfer-News des FC Bayern vom 09.07.2023

+++ Bericht: Bayern gibt zweites Angebot für Kane ab +++

Der FC Bayern kämpft weiter um eine Verpflichtung von Harry Kane. Wie der Pay-TV-Sender Sky am Sonntag berichtete, sollen die Münchner ein zweites Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgegeben haben. Mit einem ersten Angebot von umgerechnet 70 Millionen Euro war der deutsche Rekordmeister Ende Juni abgeblitzt. Der Transfer des englischen Nationalstürmers hat weiter oberste Priorität beim bayerischen Bundesligisten.

Kane hat bei den Spurs noch Vertrag bis nächsten Sommer. Der "Sport Bild" zufolge hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel jüngst Kane auch in London besucht, um ihn persönlich von einem Wechsel an die Isar zu überzeugen. Sky schrieb am Sonntag, dass Kane sich jetzt definitiv den Münchnern anschließen möchte.

Als größtes Problem im Transferpoker um Kane gilt Spurs-Boss Daniel Levy, der seinen Top-Torjäger nicht ziehen lassen möchte. Am Samstag reisen die Münchner ins fünftägige Trainingslager an den Tegernsee. Dass Kane dann schon mit dabei ist, scheint unwahrscheinlich. Vielmehr deutet sich eine zähe Hängepartie an.

+++ Fix: Hernández wechselt vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain +++

Der Wechsel von Bayern Münchens Rekordeinkauf Lucas Hernández zu Paris Saint-Germain ist perfekt. Der Spieler äußerte sich selbst zu seinem Wechsel und schrieb bei Twitter an die Fans des FC Bayern. Auf Deutsch und Französisch machte er seinen Abgang offiziell und bedankte sich bei den Münchnern.

Auch die Bayern posteten bei Social Media ein Bild des Franzosen, auf dem er den Champions-League-Pokal in den Armen hält, dabei steht: "Merci, Lucas! 2019 - 2023".

Der deutsche Fußball-Rekordmeister soll für den Verkauf des französischen Weltmeisters rund 50 Millionen Euro erhalten. Damit wäre der 27-Jährige der teuerste Abgang in der Münchner Vereinsgeschichte. Gekauft hatte der FCB ihn damals für rund 80 Millionen Euro.

+++ Berichte: Inter Mailand plant Angebot für Bayern-Keeper Sommer +++

Bayerns Torhüter Yann Sommer wird intensiv mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht. Medienberichten vom Wochenende zufolge plant der italienische Champions-League-Finalist, zeitnah ein Angebot für den Schweizer abzugeben. Demnach gilt Sommer bei Inter als Favorit, sollte André Onana den Club verlassen. Der Kameruner steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester United.

Wie der Transferexperte Fabrizio Romano schrieb, ist der Serie-A-Club bereit, sechs Millionen Euro für Sommer zu bieten. Eine Summe, bei der die Bayern ihrem Keeper eher keine Wechselfreigabe erteilen dürften. Sommer hat in München noch Vertrag bis Mitte 2025. Berichten zufolge besitzt der Schweizer in seinem Vertrag aber eine Ausstiegsklausel.

Sommer war im Winter als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer an die Isar gewechselt. Vieles deutete zuletzt auf einen Abschied des 34-Jährigen hin. Vor allem, weil Manuel Neuer zur neuen Saison wieder die Nummer 1 im Münchner Tor sein will. Ist Neuer fit, hat Sommer nur wenig Perspektive auf Spielzeit. Und mit der Reservistenrolle dürfte sich der Schweizer gerade mit Blick auf die EM im kommenden Jahr nicht zufriedengeben.

Jüngsten Berichten zufolge könnte sich das Comeback von Neuer allerdings verzögern. In dieser Woche, wenn die Profis an die Säbener Straße zurückkehren, stehen neue Untersuchungen an. Gespräche zwischen Sommer und der Club-Führung sind ebenfalls geplant.

Transfer-News des FC Bayern vom 08.07.2023

+++ Schnappt sich der FC Bayern einen Real-Star? +++

Neben einem neuen Star im Sturmzentrum ist der FC Bayern auch weiterhin auf der Suche nach einem etatmäßigen Sechser. Wunschspieler Declan Rice wird nicht nach München wechseln, sondern der Premier League treu bleiben. Darum müssen die Bayern-Bosse nun nach einer Alternative für den englischen Nationalspieler suchen.

Unter anderem ist der Mexikaner Edson Alvarez von Ajax Amsterdam wieder in den Fokus der Münchner gerückt. Nun könnte allerdings ein Sechser auf den Markt kommen, an dem der FC Bayern schon vor vier Jahren interessiert war. Die Rede ist von Aurelien Tchouameni. Aktuell steht der 23-jährige Franzose bei Real Madrid unter Vertrag. Durch den Transfer von Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu den "Königlichen" und den Vertragsverlängerungen mit Toni Kroos und Luka Modric, herrscht bei den Madrilenen ein Überangebot im Zentrum.

Wie die spanische "Marca" schreibt, erwägen die Vereinsbosse nun, sich von mindestens einem Mittelfeldspieler zu trennen und nennt Raphael Valverde und Tchouameni als potentielle Verkaufskandidaten.

Dadurch könnte der 23-Jährige wieder für den FC Bayern interessant werden, die schon im Jahr 2019 ein Auge auf Tchouameni geworfen haben. Da stand er noch bei Girondins Bordeaux unter Vertrag. Gerüchten zufolge sollen die Münchner damals schon Kontakte zum Umfeld des französischen Nationalspielers gepflegt haben. Bordeaux gab allerdings schnell zu verstehen, dass es nicht an einem Verkauf interessiert sei.

Nun könnte Tchouameni möglichweise zu haben sein. Klar ist jedoch auch, dass der 23-Jährige alles andere als ein Schnäppchen werden würde. Medienberichten zufolge soll die Schmerzgrenze bei Real im Bereich von 80 bis 100 Millionen Euro liegen.

Fraglich also, ob die Bayern, einem erfolgreichen Transfer von Stürmer-Star Harry Kane vorausgesetzt, nochmals ihre Schatulle so weit öffnen würden, um den französischen Vize-Weltmeister an die Isar zu lotsen.

+++ Bericht: FC Bayern wieder an Edson Alvarez dran +++

Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach einem Sechser und könnte nun jemanden gefunden haben. Wie die " " berichtet, soll der deutsche Rekordmeister weiter Interesse an Edson Alvarez von Ajax Amsterdam haben. Fast wäre der Mexikaner zu Borussia Dortmund gewechselt, doch der BVB soll sich am Ende doch gegen den 25-Jährigen entschieden haben. Schnappen sich nun die Münchner den Defensivspieler? Interesse soll da sein, doch die Priorität soll derzeit darauf liegen, einen neuen Stürmer zu finden.

Transfer-News des FC Bayern vom 07.07.2023

+++ Yann Sommer bei Inter Mailand im Visier +++

Es tut sich was in der Torhüterriege des FC Bayern: Yann Sommer, der in der Rückrunde für Stammtorhüter Manuel Neuer eingesprungen war, steht im Fokus von Inter Mailand. Der Champions-League-Finalist soll Medienberichten zufolge Verhandlungen mit den Münchnern über die Verpflichtung des Schweizer Keepers aufgenommen haben.

Inter habe laut "Corriere dello Sport" beschlossen, den ausgelaufenen Vertrag mit seinem slowenischen Torhüter Samir Handanovic nicht zu verlängern. Sommer könnte bei Inter die mit Blick auf die EM 2024 so wichtige Spielpraxis erhalten.

Bei Bayern soll Neuer wieder als Nummer eins im Tor stehen, wobei sich dessen Comeback wohl verzögert. Neben Sven Ulreich, ist der Georgier Giorgi Mamardashvili als weiterer Bayern-Keeper im Gespräch. Alexander Nübel (26) steht nach AZ-Infos zum Verkauf.

Transfer-News des FC Bayern vom 06.07.2023

+++ Verweigert Bayern Pavard im Sommer die Freigabe? +++

Dass Benjamin Pavard den FC Bayern in diesem Sommer verlassen möchte, ist schon länger ein offenes Geheimnis. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft im nächsten Jahr aus, der Spieler selbst zeigt kein Interesse an einer Verlängerung.

Womöglich wird Pavard aber noch eine weitere Saison für die Münchner auflaufen. Laut "kicker" gibt es bei den Bayern die Überlegung, ihm in diesem Sommer die Freigabe zu verweigern und ihn im nächsten Jahr ablösefrei ziehen zu lassen. Grund ist unter anderem die Vielseitigkeit des Abwehrspielers, der sowohl rechts als auch in der Mitte spielen kann.

Eine entscheidende Rolle dürften dabei die Planungen von Trainer Thomas Tuchel sein. Der Bayern-Coach würde am liebsten Kyle Walker von den Manchester City für rechts hinten verpflichten. Ob der Champions-League-Sieger den englischen Nationalspieler ziehen lässt, ist aber noch unklar. Platzt der Wechsel, wäre Pavard eine wertvolle Option für die Rechtsverteidigerposition.

+++ AZ-Info: Kane steht nicht zum Verkauf +++

Nach AZ-Infos hat sich die Haltung von Tottenham Hotspur bei Kane bislang nicht verändert: Der Spieler steht nicht zum Verkauf. Nur bei einem deutlich höheren Angebot als den bisherigen 70 Millionen Euro könnte Bewegung in die Sache kommen. Es liegt jetzt an den Bayern-Bossen, wie sehr sie Kane haben wollen. Der Spieler möchte nach München wechseln, aber zu diesem Zeitpunkt ist nichts entschieden.

+++ Bericht: Min-jae Kim absolviert bereits Medizincheck +++

Der Transfer von Abwehrspieler Min-jae Kim zum FC Bayern soll einem Sky-Bericht zufolge in Kürze abgeschlossen werden. Am Donnerstag werde der Südkoreaner in seiner Heimat den Medizincheck beenden, berichtete der TV-Sender am Mittwoch. Die Ärzte des deutschen Rekordmeisters seien bereits in Asien eingetroffen. Für den Innenverteidiger des SSC Neapel werde der FC Bayern die festgeschriebene Ablöse von rund 50 Millionen Euro zahlen.

Mit dem Defensivspieler sollen sich die Münchner bereits mündlich geeinigt haben. Der 26-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag bis 2028 bekommen. Min-jae Kim absolvierte zuletzt seinen Militärdienst in Südkorea.

Transfer-News des FC Bayern vom 05.07.2023

+++ Mehr Gehalt: Tottenham legt Harry Kane offenbar neues Vertragsangebot vor +++

Im Kampf um den vom FC Bayern umworbenen Harry Kane haben die Tottenham Hotspur ihrem Kapitän angeblich ein stark verbessertes Vertragsangebot unterbreitet. Die Spurs sollen dem 29 Jahre alten Torjäger deutlich höhere Bezüge für den Fall einer Verlängerung seines im nächsten Sommer auslaufenden Vertrags zahlen wollen, berichtete der britische "Guardian" am Mittwoch. Derzeit erhalte Kane angeblich 200.000 Pfund (234.000 Euro) pro Woche von den Londonern.

Der Spielführer der englischen Nationalmannschaft habe aber nicht die Absicht, während der laufenden Transferperiode einen neuen Kontrakt bei Tottenham zu unterschreiben, hieß es weiter. Ein langfristiger Verbleib Kanes bei den Spurs sei unwahrscheinlich. Entweder werde der Stürmer den Klub bereits in diesem Sommer verlassen oder ablösefrei nach der kommenden Saison. Kane ist dem Vernehmen nach das wichtigste Transferziel der Münchner. Tottenhams Clubchef Daniel Levy hofft laut "Guardian", dass der neue Spurs-Trainer Ange Postecoglu Topstar Kane umstimmen und zum Bleiben bewegen kann.

+++ Bericht: FC-Bayern-Coach Thomas Tuchel hat sich mit Harry Kane getroffen +++

Im Werben um Harry Kane hat offenbar auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel das Gespräch mit dem englischen Stürmerstar gesucht. Nach Informationen der "Sport Bild" soll sich Tuchel mit Kane in dessen Haus in London getroffen haben. Das Gespräch soll bei einem Trip von Tuchel mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic Mitte Mai stattgefunden haben. Die beiden sollen bei dem Abstecher auch West-Ham-Profi Declan Rice getroffen haben.

Kane (29) soll laut "Sport Bild" vom Austausch mit Tuchel sehr angetan gewesen sein und seine klare Bereitschaft zu einem Wechsel nach München versichert haben. Der Angreifer von Tottenham Hotspur soll den Verantwortlichen erläutert haben, dass er mit dem deutschen Rekordmeister in den kommenden Jahren die Champions League gewinnen wolle.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat bei Tottenham noch einen Vertrag bis zum nächsten Sommer. Der FC Bayern ist dem Vernehmen nach mit einem ersten Angebot von umgerechnet 70 Millionen Euro abgeblitzt und plant Medienberichten zufolge nun ein zweites.

Transfer-News des FC Bayern vom 04.07.2023

+++ Möglicher Nübel-Nachfolger: Valencia-Keeper wohl schon in München +++

Alexander Nübel will den FC Bayern in diesem Sommer verlassen, das hat sein Berater Stefan Backs zuletzt einmal mehr klargestellt. Der junge Torhüter galt bei seiner Verpflichtung als Kronprinz von Manuel Neuer, konnte sich in München allerdings nie wirklich durchsetzen und wurde zuletzt an die AS Monaco verliehen.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den 37-jährigen Neuer sind die Münchner nun wohl in Valencia fündig geworden. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, haben die Bayern den georgischen Nationalspieler Giorgi Mamardashvili auf dem Zettel. Demnach sollen auch Klubs aus England und Italien Interesse zeigen. Laut dem georgischen Journalisten Dachi Tsurtsumia weilt der Keeper mit seinem Berater bereits in München.

Außerhalb Spaniens hat Mamardashvili bislang noch keinen großen Namen, dabei hat der 22-Jährige beim FC Valencia eine starke Saison hinter sich. In der abgelaufenen Spielzeit stand er in allen 38 Ligaspielen auf dem Platz und kassierte 45 Gegentore. Der Vertrag des Torhüters läuft noch bis Sommer 2027, sein Marktwert wird auf 25 Millionen Euro taxiert.

+++ Wunsch-Sechser gefunden? Neuer Name auf Bayerns Transferliste aufgetaucht +++

Hat der FC Bayern endlich seinen Sechser gefunden? Nach übereinstimmenden Berichten beschäftigen sich die Münchner intensiv mit Khephren Thuram, dem Sohn von Frankreich-Legende Lilian Thuram. Demnach sollen die Münchner laut " " bereits in Kontakt zum 22-jährigen Mittelfeldspieler von der OGC Nizza stehen. Laut "Foot Mercato" sei Bayern-Trainer Thomas Tuchel ein großer Fan des Franzosen, der Bayern-Trainer habe ihn demnach als Transfer-Ziel deklariert.

Allerdings ist wohl auch der FC Liverpool an Thuram interessiert und befinde sich derzeit in der Pole-Position. Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen Interesse am defensiven Mittelfeldspieler zeigen, der in Nizza noch einen Vertrag bis 2025 hat.

+++ Bayern plant offenbar zweites Angebot für Kane +++

Der FC Bayern plant offenbar einen zweiten Vorstoß für die Verpflichtung von Wunschstürmer Harry Kane. Wie die englische Zeitung "Daily Mail" und Pay-TV-Sender Sky am Montag berichteten, arbeitet der deutsche Rekordmeister an einem zweiten Angebot an Tottenham Hotspur. Das könnte laut "Daily Mail" rund 93 Millionen Euro plus Bonuszahlungen betragen. Mit dem ersten Angebot über umgerechnet rund 70 Millionen Euro sollen die Münchner vor einigen Tagen bei den Spurs abgeblitzt sein. Laut Sky ist Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge aus Münchner Sicht die treibende Kraft in den Verhandlungen.

Transfer-News des FC Bayern vom 03.07.2023

+++ Neue Gerüchte um Mané: Geht's nach Saudi-Arabien? +++

Gerade erst hat Sadio Mané den Weg zu einem Neuanfang beim FC Bayern vorgezeichnet, da säen wiederholte Gerüchte aus Saudi-Arabien gewisse Zweifel an dieser Perspektive. Al-Nassr, der Klub aus der Hauptstadt Riad und seit einigen Monaten fußballerische Heimat von Cristiano Ronaldo, soll die Dollar-getränkten Fühler nach Mané ausgestreckt haben. Darüber schrieb der saudische Journalist Sultan Al-Otaibi. Angeblich sind bereits Verhandlungen angelaufen.

Ob das Ganze gehaltvoll oder einfach eine Spekulation mehr inmitten eines wieder einmal hektischen Transfersommers ist? Manés Berater Bacary Cissé hatte solche Gerüchte zuletzt als nicht existent bezeichnet. Die entscheidende Frage ist ja vielmehr: Suchen und finden der FC Bayern und Mané eine frische gemeinsame Basis? Passt der senegalesische Weltstar in die Zukunftspläne an der Säbener Straße und von Trainer Thomas Tuchel? Oder wartet der Rekordmeister nur auf ein adäquates Angebot, um dann ein Missverständnis nach einer Saison zu beenden?

"Bayern ist eine große Herausforderung. Es liegt an mir, alles zu tun, um diese Herausforderung zu meistern", hatte Mané zuletzt gesagt. Noch ist offen, ob es dazu kommt.

+++ Entscheidung um Walker soll noch diese Woche fallen +++

Während sich beim FC Bayern derzeit fast alles auf den Poker um Harry Kane konzentriert, war vergangenes Wochenende auch einer seiner ehemaligen Tottenham-Teamkollegen Gesprächsthema: Kyle Walker. Weil der Abgang von Lucas Hernández bereits so gut wie sicher ist und sich ein Bayern-Abschied auch bei Benjamin Pavard andeutet, braucht es – neben Kim Min-jae – einen weiteren Verteidiger.

Thomas Tuchel soll dabei schon seit längerem auf eine Verpflichtung von Walker pochen, berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano. Der 33-Jährige sei der perfekte Spieler für Tuchels Bayern-System. Diese Woche stehen neue Gesprächsrunden zwischen dem FC Bayern und Manchester City an. Noch vor Wochenfrist soll feststehen, ob sich ein Transfer ermöglichen lässt.

Transfer-News des FC Bayern vom 01.07.2023

+++ Juventus zeigt Interesse an Bayern-Verteidiger Mazraoui +++

Streift sich zur kommenden Saison ein weiterer Bayern-Verteidiger ein neues Trikot über? Wie der gutinformierte italienische Journalist Gianluca Di Marzio berichtet, soll Juventus Turin daran interessiert sein, Bayern-Star Noussair Mazraoui (25) zu verpflichten.

Wie Di Marzio schreibt, sollen sich die Klub-Bosse der „Alten Dame“ bereits mit Rafaela Pimente getroffen haben, die die Interessen des Marokkaners betreut. Nun überlegen die Italiener, ob sie dem FC Bayern ein Angebot für den Rechtsverteidiger abgeben sollen.

Bei den Münchner könnte Juventus allerdings auf Granit beißen, denn der deutsche Rekordmeister zeigt kein Interesse daran, Mazraoui, der in München noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, abzugeben, jedenfalls nicht, solange nicht der Transfer von Kyle Walker (33) von Manchester City an die Isar perfekt ist. Und selbst dann, ist ein Verkauf des Marokkaners noch lange nicht sicher.

Mazraoui kam im Sommer 2022 ablösefrei von Ajax Amsterdam nach München, konnte sich beim amtierenden Deutschen Meister allerdings noch nicht so wirklich durchsetzen. Aufgrund einer, durch eine Coronainfektion verursachten, langwierigen Herzbeutel-Entzündung, konnte der Rechtsverteidiger nur 26 von 49 möglichen Pflichtspielen für die Münchner absolvieren (ein Tor, vier Vorlagen). 16-Mal stand der davon in der Startelf.

+++ Nach Manchester-United-Leihe: Marcel Sabitzer kehrt vorerst zurück +++

Wie geht es mit Marcel Sabitzer weiter? Manchester United hat angekündigt, die Leihgabe des FC Bayern fristgerecht nach München zurückzuschicken. Sabitzer habe "maßgeblich zum Erfolg im Caraboa Cup sowie zum Erreichen des dritten Platzes in der Premier League beigetragen", heißt es in einer Mitteilung des Klubs. Der 29-Jährige war für die Rückrunde der vergangenen Saison auf die Insel gegangen, hatte dabei 18 Pflichtspiele absolviert und drei Tore erzielt. Zuletzt setzte ihn eine Meniskusverletzung außer Gefecht. Seine Zukunft ist ungewiss: Mit Sabitzers österreichischem Landsmann Konrad Laimer haben die Münchner einen weiteren Konkurrenten fürs zentrale Mittelfeld geholt, bei einem entsprechenden Angebot kann Sabitzer gleich weiterziehen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2025.

Transfer-News des FC Bayern vom 30.06.2023

+++ Nach nur einem halben Jahr: João Cancelo und Daley Blind verlassen Bayern schon wieder +++

Das ging fix: Nach nur sechs Monaten beim Rekordmeister werden die Abwehrspieler João Cancelo und Daley Blind den FC Bayern wieder verlassen. Die Münchner verabschiedete die beiden Defensiv-Akteure bereits per Twitter und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft. Wohin es Blind und Cancelo zieht, ist noch nicht bekannt.

João Cancelo wird zunächst zu seinem Stammverein Manchester City zurückkehren, von wo ihn die Bayern im Winter ausgeliehen hatten. Die Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro war dem Rekordmeister aber zu hoch. Berichten zufolge will Cancelo nicht auf der Insel bleiben, sondern sieht sich bereits nach einem neuen Verein um.

Der Niederländer Daley Blind war im Januar von Ajax Amsterdam als Reaktion auf die schwere Verletzung von Lucas Hernández verpflichtet worden, spielte in der Rückrunde sportlich aber kaum eine Rolle. Sein auslaufender Vertrag wurde dementsprechend nicht verlängert.

+++ Hernández soll bei PSG Drei- oder Fünfjahresvertrag bekommen +++

Der Wechsel von Bayern Münchens Rekordeinkauf Lucas Hernández zu Paris Saint-Germain steht offensichtlich kurz vor dem Abschluss. Die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtete, dass der 27-Jährige einen Vertrag über drei oder fünf Jahre unterzeichnen werde. Die offizielle Bestätigung wird dem Bericht zufolge aber erst in der kommenden Woche erwartet. Am Freitag sollte Hernández den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

Die Ablösesumme soll laut "L'Équipe" bis zu 50 Millionen Euro betragen. Demnach sollen sich PSG und die Bayern auf eine Summe zwischen 40 und 45 Millionen geeinigt haben, zu der aber noch Bonuszahlungen kommen würden.

Transfer-News des FC Bayern vom 29.06.2023

+++ Termin für Medizincheck steht: Hernández-Wechsel so gut wie durch +++

Die Abwehrplanungen des FC Bayern nehmen zunehmend konkretere Formen an. Wie die spanische Zeitung "Marca" und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, könnte bei Lucas Hernández nun alles ganz schnell gehen. Am Donnerstagmorgen soll er vom FC Bayern die Erlaubnis bekommen haben, den Medizincheck bei Paris Saint-Germain zu absolvieren und anschließend einen Dreijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr zu unterschreiben.

Der deutsche Rekordmeister erhält im Gegenzug laut Sky-Informationen eine Ablöse von 45 Millionen Euro plus Boni. Hernández kam im Sommer 2019 für die Rekordablöse von 80 Millionen Euro zum FC Bayern und gewann dort vier Meisterschaften, einen DFB-Pokal, die Champions League, dreimal den DFL-Supercup, den UEFA-Supercup sowie die Klub-WM.

+++ FC Bayern offenbar mit Kim Min-jae einig +++

Der FC Bayern kommt einem Bericht zufolge der Verpflichtung von Verteidiger Kim Min-jae näher. Der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete am Donnerstag, dass sich die Münchner mit dem Südkoreaner mündlich auf einen Wechsel im Sommer verständigt haben. Der 26-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag bis 2028 bekommen.

Im nächsten Schritt muss der deutsche Rekordmeister noch eine Ablösesumme an den italienischen Meister SSC Neapel bezahlen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge besitzt Kim eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, demnach sollen mindestens 50 Millionen Euro fällig sein. Der Innenverteidiger absolviert derzeit seinen Militärdienst in Südkorea und wird aller Voraussicht nach Anfang Juli nach Europa zurückkehren.

+++ Nübel-Berater spricht Klartext: "Suche nach einem neuen Klub" +++

Alexander Nübel forciert seinen endgültigen Abschied vom FC Bayern. "Wir haben immer gesagt, dass es keinen Sinn für Alex ergibt, zu Bayern zurückzukommen, solange Manuel Neuer noch da ist. Er ist jetzt wieder fit", sagte Nübels Berater Stefan Backs dem Portal "t-online.de".

Der 26 Jahre alte Keeper müsste nach zwei Jahren bei der AS Monaco eigentlich in diesem Sommer wieder beim Rekordmeister zum Dienst antreten, will sich aber nicht hinter Kapitän Neuer anstellen. "Deshalb suche ich für Alex einen neuen Klub – und zwar einen, der ihn möglichst weiterbringt", sagte Berater Backs.

Mögliche Ziele seien die Premier League oder ein internationaler Topclub. "Kriterium Nummer eins ist, dass er spielen muss, Kriterium Nummer zwei ein möglichst hohes Spielniveau", sagte Backs. Ein Wechsel zu einem anderen Bundesligisten sei hingegen eher unwahrscheinlich, berichtete "t-online.de".

Transfer-News des FC Bayern vom 28.06.2023

+++ Verbessertes Angebot: Macht Bayern Kane zum Rekordtransfer? +++

Der Transfer-Poker um Harry Kane geht offenbar in die nächste Runde. Nachdem Tottenham Hotspur am Dienstag ein erstes offizielles Angebot des FC Bayern in Höhe von 70 Millionen Euro plus Boni abgelehnt haben soll, legen die Münchner nun offenbar nach.

Wie der Reporter Ben Jacobs von "CBS Sports" berichtet, plant der deutsche Rekordmeister ein weiteres Angebot über 93 Millionen Euro. Damit würde der 29-jährige Angreifer zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte werden. Den aktuellen Ablöse-Rekord hat noch immer Lucas Hernández inne, der 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet wurde.

Dass Tottenham das verbesserte Angebot der Münchner annimmt, scheint allerdings unwahrscheinlich. In England wird berichtet, dass Spurs-Boss Daniel Levy seinen Kapitän gerne halten würde und erst ab einer Summe von 100 Millionen Euro gesprächsbereit wäre.

Transfer-News des FC Bayern vom 27.06.2023

+++ Bayern gibt wohl erstes offizielles Angebot für Harry Kane ab +++

Die Spur zwischen dem FC Bayern und Harry Kane verfestigt sich weiter. Bereits am Montagabend berichteten "Sky" und "Bild" übereinstimmend, dass Englands Kapitän Transferziel Nummer eins geworden sei und sie von der Kane-Seite positive Rückmeldungen bekommen haben.

"The Athletic"-Chefreporter David Ornstein legte am Dienstagmittag nach und sprach von einem ersten offiziellen Angebot des FC Bayern an Tottenham in Höhe von 70 Millionen Euro plus Add-Ons. Von Kanes Sechsjahresvertrag, den er 2018 unterschrieb, ist noch ein Jahr übrig. Diesen Sommer ist Tottenhams letzte Gelegenheit, Kane gewinnbringend zu veräußern.

Vergangenen Sommer legte Kane Vertragsgespräche auf Eis, weil er sich stattdessen darauf fokussieren wollte, Tottenham zum Sprung in die Champions League zu verhelfen, so Ornstein weiter.

Nach einer enttäuschenden Spielzeit mit Platz acht und ohne europäischen Fußball könnte Kane verleitet sein, eine neue Herausforderung zu suchen. In der abgelaufenen Premier-League-Saison erzielte Kane 30 Tore und war damit zweitbester Torschütze hinter Erling Haaland (36 Tore).

Transfer-News des FC Bayern vom 26.06.2023

+++ Harry Kane wieder im Bayern-Fokus? +++

Der FC Bayern ist noch immer auf Stürmersuche. Wie " " berichtet, soll sich Harry Kane dabei wieder als Favorit herauskristallisiert haben. In den vergangenen Tagen habe der Verein vielversprechende Gespräche mit Kanes Beratern und Familie geführt, heißt es. Dabei soll ihnen zugesichert worden sein, dass Kane, so er England verlassen sollte, nur zum FC Bayern kommen würde. Im Jahr 2018 unterschrieb Kane bei Tottenham einen Sechsjahresvertrag, der noch bis kommenden Sommer Gültigkeit hat.

Auch die " " berichtete, dass Bayerns Transfer-Komitee am Montagabend tagte und explizit das Stürmer-Thema anging. Ein Transfer von Harry Kane sei nun "heißer als je zuvor". Sah es bis vor Kurzem noch so aus, als wollte Englands Kapitän in der Heimat bleiben, gäbe es nun ersten Kontakt zum FC Bayern.

Die Spur zu anderen Sturmkandidaten, wie Frankfurts Randal Kolo Muani oder Napolis Victor Osimhen sei im Moment kalt, berichtet "Sky" weiter.

+++ PSG steigt in Poker um Osimhen ein – und bietet Mega-Summe +++

Paris Saint-Germain ist offenbar in das Wettbieten um Neapel-Stürmer Victor Osimhen eingestiegen. Laut der Tageszeitung "Corriere dello Sport" soll PSG bereit sein, Neapels Ablöseforderung von 180 Millionen Euro für den 24-jährigen Nigerianer zu erfüllen.

Osimhen steht auch beim FC Bayern, dem FC Chelsea und Manchester United auf der Wunschliste. Trotz der nun gestarteten Verhandlungen mit Paris ist nicht ausgeschlossen, dass er im Fall einer starken Gehaltserhöhung in Neapel bleiben könnte.

Der Angreifer hatte großen Anteil an der erfolgreichen Saison Neapels. Er plant in den nächsten Tagen ein Treffen mit SSC-Eigentümer Aurelio De Laurentiis, um über seine Zukunft zu sprechen.

Transfer-News des FC Bayern vom 25.06.2023

+++ Thomas Tuchel hat ehemaligen Schützling Mason Mount im Visier +++

Wildert Thomas Tuchel bei seinem Ex-Klub, dem FC Chelsea? Die Münchner sollen laut dem “Guardian” zumindest Interesse an einem Kauf von Mason Mount bekundet haben. Der 24-Jährige hat bei den Londonern keine Perspektive mehr und sollte eigentlich zu Manchester United wechseln. Doch nun sind die Red Devils aus dem Poker um Mount ausgestiegen, nachdem die Blues ein Angebot von umgerechnet 64 Millionen Euro abgelehnten.

Für die Bayern wäre ein Transfer deutlich billiger. Grund: Chelsea soll bei Vereinen aus dem Ausland eine deutlich niedrigere Ablösesumme für den offensiven Mittelfeldspieler verlangen. Mount steht beim englischen Hauptstadtklub noch bis 2024 unter Vertrag. In der laufenden Saison kam der Nationalspieler in 24 Partien auf 3 Tore und 2 Vorlagen.

+++ Schnappt sich Bayern de Jong aus Barcelona? +++

Nach dem Wechsel von Ilkay Gündogan von Manchester City zum FC Barcelona gibt es neue Spekulationen um Frenkie de Jong – auch in Zusammenhang mit dem FC Bayern. Bei Trainer Thomas Tuchel soll weiterhin ein starker Sechser auf der Wunschliste für die kommende Saison stehen, darum sollen die Münchner auch Barcelonas de Jong beobachten. Über ein Bayern-Interesse an dem Niederländer berichteten am Wochenende verschiedene spanische Medien, darunter die bei Barcelona-Themen oft gut unterrichtete Zeitung "Mundo Deportivo".

De Jong hat bei Barça einen hochdotierten und noch langfristigen Vertrag bis 2026. In der zurückliegenden Saison war de Jong mit Barcelona in der Gruppenphase der Champions League auf den FC Bayern getroffen. Für den 26-Jährigen könnte es angeblich eng werden im Mittelfeld von Barça, das mit dem 32 Jahre alten Gündogan, der ein Wunschspieler von Trainer Xavi war, sowie den beiden Jungstars Pedri und Gavi ausreichend gut besetzt scheint. Allerdings verlässt Routinier Sergio Busquets die Katalanen.

Transfer-News vom 24.06.2023

+++ Stuttgart hat wohl Sommer und Nübel im Visier +++

Das Comeback von Manuel Neuer rückt immer näher, und der Keeper denkt auch im Alter von 37 Jahren noch lange nicht an da Ende seiner Karriere. Sollte Bayerns Kapitän an seine alte Fitness und sein altes Level anknüpfen, müssen sich seine Stellvertreter mit einem Minimum an Spielzeit zufriedengeben – oder sich verändern.

Eine gute Gelegenheit dafür könnte sich beim VfB Stuttgart bieten. Wie die "Bild" berichtet, sind sowohl Yann Sommer als auch Alexander Nübel auf der Liste der Schwaben. Bei Letzterem ginge es vorerst um eine einjährige Leihe, wenngleich fraglich ist, wie sehr Nübel, ob der nahenden Rückkehr des Neuer-Vertrauten Toni Tapalovic, noch eine langfristige Zukunft im Verein hat. Sommer braucht, besonders in der kommenden Saison regelmäßige Einsatzzeiten, um seinen Platz im Schweizer Tor bei der EM 2023 gegen Gregor Kobel zu verteidigen. Durch die Verbindungen von Sebastian Hoeneß zum FC Bayern erhofft sich der VfB einen Vorteil. Hoeneß trainierte bereits die U19 des Rekordmeisters und führte die U23 in der Saison 2019/20 überraschend wie hochdramatisch zur ersten Drittligameisterschaft.

Transfer-News vom 23.06.2023

+++ Wegen Hernandez: PSG macht wohl ernst und kontaktiert Bayern +++

Über den Abgang von Lucas Hernandez wird schon seit längerem spekuliert. Nun scheint in den Poker um den Franzosen neuer Schwung reinzukommen. Denn wie die “BILD” berichtet, hat PSG erstmals Kontakt zum FC Bayern aufgenommen. Demnach könnten die Verhandlungen in den kommenden Tagen und Wochen an Fahrt aufnehmen. Lucas Hernandez und der schwerreiche französische Hauptstadtklub sollen sich bereits seit geraumer Zeit über einen Wechsel an die Seine einig sein.

Laut “BILD”-Informationen fordert der FC Bayern 50 Millionen Euro an Ablöse für ihren Innenverteidiger. Ob PSG dies allerdings bezahlen wird, bleibt angesichts Hernandez' Verletzungshistorie erstmal abzuwarten. Klar ist: Nachdem der FC Bayern seinen Linksfuß nicht von einer Vertragsverlängerung überzeugen konnte, versuchen die Münchner nun noch einen Teil der damals gezahlten 80 Millionen zurückzubekommen. Lucas Hernandez ist bis heute der vereinsinterne Rekord-Transfer des FC Bayern und steht noch bis 2024 unter Vertrag.

+++ Plötzliche Kehrtwende: Bayern doch wieder an Kane dran +++

Die schon lange währenden Spekulationen um eine Verpflichtung des Tottenham-Stürmers Harry Kane (29) haben neue Nahrung bekommen: Nach Angaben der "Bild" sei der Kontakt des FC Bayern zu dem englischen Nationalstürmer mittlerweile bestätigt. Nach Informationen der britischen "Sun" habe Kane kein Interesse, in die Bundesliga zu wechseln, wolle stattdessen auf der Insel bleiben und habe Manchester United als Wunschziel ausgemacht für den Sommer.

Doch nun scheint es eine Kehrtwende gegeben zu haben. Für die Tottenham Hotspurs erzielte Kane in der vergangenen Saison 32 Tore in 49 Spielen. Laut transfermarkt.de liegt sein Marktwert bei 90 Millionen Euro, sein Vertrag bei Tottenham läuft allerdings nur noch bis Sommer 2024.

+++ Offiziell: Raphael Guerreiro wechselt zum FC Bayern +++

Jetzt ist es amtlich: Raphael Guerreiro wechselt von Borussia Dortmund zum FC Bayern. Nachdem Karl-Heinz Rummenigge den Transfer bereits vor einigen Wochen bei DAZN beiläufig bestätigt hatte, erfolgte am Freitag die offizielle Bestätigung von Vereinsseite.

Der Portugiese, dessen Vertrag beim BVB Ende Juni ausläuft, kommt ablösefrei und hat einen Kontrakt bis 2026 unterschrieben.

"Als der Anruf vom FC Bayern kam, war meine Entscheidung schnell getroffen", beschreibt Guerreiro seinen Wechsel, nachdem dessen Vertrag bei Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund vor wenigen Wochen ausgelaufen ist.

"Es ist eine Ehre für mich, für diesen großen Verein spielen zu dürfen", zeigt sich der 29-Jährige voll des Lobes über seinen neuen Arbeitgeber und auch über seinen neuen alten Trainer Thomas Tuchel: "Ich schätze auch Thomas Tuchel aus unserer gemeinsamen Zeit bei Dortmund sehr."

Sich selbst beschreibt er als einen "Spieler, der immer gerne den Ball hat". Beim FC Bayern gehe es darum, "das Spiel zu dominieren und ich möchte Chancen kreieren". Beendet wird sein erstes Statement beim FC Bayern mit einer kämpferischen Ansage: "Ich werde alles geben, damit wir so viele Titel wie möglich gewinnen. Das ist die Philosophie des FC Bayern."

+++ Ist der FC Bayern an Porto-Keeper Diogo Costa interessiert? +++

Der FC Bayern München soll laut Medienberichten ins Rennen um Torhüter Diogo Costa vom FC Porto eingestiegen sein. Schon im Januar waren die Münchner wohl am Nationaltorwart interessiert. Doch ergibt ein Wechsel des 23-Jährigen wirklich Sinn?

Es erscheint aus verschiedenen Gründen unrealistisch. Zum einen setzen die Bayern auf die Rückkehr des lange verletzten Stammtorwarts Manuel Neuer, der beim Trainingsstart Mitte Juli wieder dabei sein möchte. Zum anderen sind sie auf der Torhüterposition nicht nur wegen der Verpflichtung von Yann Sommer im Wintertransferfenster derzeit üppig besetzt. Zudem müssten die Bayern wohl zwischen 50 und 75 Millionen Euro Ablöse hinblättern. Geld, das in anderen Mannschaftsteilen besser investiert wäre.

Transfer-News vom 22.06.2023

+++ Wechsel steht unmittelbar bevor: Guerreiro zum Medizincheck in München +++

Der Vollzug des Wechsels von Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund zum FC Bayern rückt immer näher. Der 29-jährige Portugiese traf am Donnerstagmorgen zum Medizincheck in München ein. Den Wechsel des Europameisters von 2016 hatten zuvor schon Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Herbert Hainer bestätigt. Der Zugang von Mittelfeldspieler Konrad Laimer von RB Leipzig ist bereits offiziell.

Guerreiro, der als Linksverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen kann, hatte nach Saisonende seinen Abschied von Borussia Dortmund verkündet. Der 29-Jährige ist ablösefrei zu haben und arbeitete beim BVB bereits mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel zusammen. Er soll in München einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschreiben.

Transfer-News vom 21.06.2023

+++ Kyle Walker tendiert zu Bayern-Wechsel +++

Wechselt er an die Isar oder bleibt er in Manchester? Medienberichten zufolge hat sich Kyle Walker nun entschieden. Wie das englische Portal "The Athletic" berichtet, sollen sich die Münchner in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Walker befinden.

Der 33-Jährige, der zuletzt auch Gespräche über eine Vertragsverlängerung beim Triple-Sieger geführt haben soll, will einen Tapetenwechsel vollziehen. Das soll dem Bericht zufolge auch an den Transferbemühungen der Citizens liegen. Demnach wollen die Skyblues im Sommer auf dem Transfermarkt vorstellig werden und sondieren bereits den Markt nach neuen Defensivkräften – auch deshalb, weil João Cancelo den Verein verlassen wird.

Zudem spielte sich in der vergangenen Saison Youngster Rico Lewis als echte Konkurrenz für Walker auf. Das 18-jährige Eigengewächs der Skyblues soll in der neuen Saison deutlich mehr Spielpraxis erhalten, wodurch Walker öfter der Bankplatz drohen würde.

+++ Trotz Bayern-Gerüchten: Kolo Muani soll in Frankfurt bleiben +++

Trotz des angeblichen Interesses des FC Bayern und anderer europäischer Topklubs soll der französische Nationalstürmer Randal Kolo Muani noch mindestens eine Saison bei Eintracht Frankfurt bleiben. "Er ist so ein ehrgeiziger, schlauer, bescheidener Junge und könnte bei uns noch einen großen Schritt machen", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche der "Sport Bild": "Da ist noch eine Steigerung in einigen Bereichen möglich."

Kolo Muani steht noch bis Juni 2027 beim Pokalfinalisten unter Vertrag. Der 24-Jährige war in der abgelaufenen Bundesligasaison mit 15 Toren und 16 Vorlagen der beste Scorer. Sollte sich Kolo Muani für einen Wechsel entscheiden, will die Eintracht angeblich eine Ablöse von 100 Millionen Euro.

Transfer-News vom 20.06.2023

+++ Verlängert Tuchels Wunschspieler Walker doch bei City? +++

Kyle Walker von Manchester City gilt als Wunschspieler des FC Bayern, sollte Rechtsverteidiger Benjamin Pavard den Verein im Sommer verlassen. Der Vertrag des pfeilschnellen englischen Nationalspielers läuft im Sommer nächsten Jahres auf. Die Bayern sollen bereit sein, eine Ablöse zwischen 20 und 30 Millionen Euro für den frischgebackenen Champions-League-Sieger zu bezahlen.

ManCity soll einen Verbleib des 33-Jährigen jedoch noch nicht abgeschrieben haben. Wie "Sky" berichtet, ist eine Vertragsverlängerung noch nicht vom Tisch. Auch konkrete Gespräche zwischen beiden Parteien sollen schon stattgefunden haben.

Der Spieler soll sich einen Wechsel nach München jedoch sehr gut vorstellen können. Laut "Bild" hat es nach dem Champions-League-Viertelfinale zwischen Bayern und City ein Gespräch zwischen Bayern-Trainer Thomas Tuchel und Walker gegeben, in dem sich der Trainer der Münchner über die Bereitschaft des Engländers zu einem Wechsel erkundigt hatte. Dabei soll sich der Spieler einem Wechsel gegenüber offen gezeigt haben.

Transfer-News vom 19.06.2023

+++ Stürmersucher verläuft schleppend: Kommt Füllkrug als B-Lösung? +++

Die Suche nach einem neuen Stürmer verläuft für den FC Bayern weiter schleppend. Nun nehmen die Münchner wohl erneut einen alten Bekannten aus der Bundesliga ins Visier: Niclas Füllkrug.

Laut einem Bericht von " " wurde der Name des Nationalspielers von Werder Bremen intern erneut diskutiert. Die Münchner haben gute Drähte zur Berateragentur "ROOF", bei der neben den Bayern-Stars Sadio Mané und Konrad Laimer auch Füllkrug unter Vertrag steht. Der Torschützenkönig der vergangenen Bundesliga-Saison gilt als Abgangskandidat bei Werder, hat aber noch keinen neuen Verein gefunden.

Bevor sie bei Füllkrug ernst machen, wollen die Verantwortlichen dem Bericht zufolge aber noch abwarten, ob von den Top-Kandidaten Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic und Victor Osimhen wirklich keiner zu finanzieren ist. Sollte dies der Fall sein, könnte Füllkrug als B-Lösung heiß werden.

Transfer-News vom 18.06.2023

+++ Erste Gespräche mit Berater von Wunschspieler Kim +++

Eine Verpflichtung des südkoreanischen Verteidigers Min-Jae Kim beim FC Bayern soll sich einem Medienbericht zufolge weiter anbahnen. Wie der "Kicker" am Wochenende berichtete, hat es ein erstes Treffen der Münchner mit Beratern des 26-Jährigen vom italienischen Meister SSC Neapel gegeben. Dies sei positiv verlaufen. Kim soll eine Ausstiegsklausel bei Neapel besitzen. Der spanische Nationalspieler Pau Torres vom FC Villarreal wird bei den Bayern ebenfalls als möglicher Neuzugang gehandelt.

Kim und Torres könnten in der Innenverteidigung den Franzosen Lucas Hernández ersetzen, der bei den Bayern einen Wechselwunsch für diesen Sommer hinterlegt haben soll. "Ich habe auch vernommen, dass Paris Saint-Germain um ihn buhlt. Wir würden ihn gerne bei uns halten, aber jetzt müssen wir mal sehen, was der Transfersommer bringt", sagte Club-Präsident Herbert Hainer bei Sky über Hernández.

Transfer-News vom 17.06.2023

+++ Erfahrung für die Abwehr? Bayern interessiert an Triple-Sieger Kyle Walker +++

Bekommt FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel einen neuen Führungsspieler für die Abwehr? Wie mehrere Medien berichten, soll der Rekordmeister an Kyle Walker von Champions-League-Sieger Manchester City interessiert sein. Laut "Sport1" sollen sogar schon erste Gespräche mit dem 33-Jährigen geführt worden sein.

Der Vertrag von Kyle Walker bei den "Cityzens" läuft noch bis Sommer 2024, es würde für den FC Bayern also eine Ablöse fällig. Das Sportmagazin "The Athletic" berichtete davon, dass zwischen den Beteiligten noch viel zu erledigen sei, ein Transfer aber wahrscheinlich passieren werde. "Bild" hingegen schrieb, dass noch keine Verhandlungen stattgefunden haben.

So sei Kyle Walker nur eines von mehreren Szenarien, dass die Bayern-Bosse bei der Kaderplanung durchspielen. Der englische Nationalspieler wäre demnach als Ersatz für den abwanderungswilligen Benjamin Pavard eingeplant. Wie der Franzose kann auch Walker sowohl in der Innenverteidung als auch auf der rechten Abwehrseite spielen.

Transfer-News vom 16.06.2023

+++ Cancelos Traum von Real Madrid +++

Der Außenverteidiger wird nicht mehr für den FC Bayern spielen. Es zieht ihn nach Spanien.

So ganz hat sich João Cancelo (29) noch nicht von München verabschiedet. Auf seinem Klingelschild im Stadtteil Bogenhausen ist weiter der Name des Portugiesen und dessen Gattin Daniela markiert – mit blauem Kuli auf weißem Papier geschrieben und angeklebt, was freilich untypisch ist für diese noble Zone der Stadt.

Aber irgendwie typisch für einen Spieler, der sich nur auf der Durchreise befindet. Cancelo, vom FC Bayern im Winter von Manchester City ausgeliehen, wird nicht mehr für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel spielen. Es zieht ihn aber auch nicht zurück nach England zu Champions-League-Sieger ManCity, sondern in den Süden. Genauer: nach Spanien in La Liga.

In den vergangenen Monaten wurde insbesondere der FC Barcelona mit Cancelo in Verbindung gebracht. Wie die AZ nun erfuhr, träumt Cancelo aber von einem Engagement bei Real Madrid. Die Königlichen hübschen gerade ihren Kader auf, Cancelo wäre sicher eine wertvolle Option auf den beiden Außenverteidiger-Positionen und im defensiven Mittelfeld. Aber: Real müsste die fixe Ablöse in Höhe von 70 Millionen für Cancelo zahlen.

Für Cancelo selbst wäre Real Madrid die zweite Station in Spanien. Zwischen 2014 und 2018 stand er bereits beim FC Valencia unter Vertrag.

+++ Erster Profivertrag: Buchmann bleibt bis 2026 +++

Lucas Hernández wird den FC Bayern wohl verlassen. Kim-min Jae steht vor einem Transfer nach München. Die erste feste Verstärkung für kommende Saison hat der Rekordmeister allerdings bereits perfekt gemacht: Eigengewächs Tarek Buchmann unterschrieb diesen Freitag seinen ersten Profivertrag bis 2026 und darf daher fester Bestandteil des Kaders sein.

"Es ist für mich eine große Ehre, meinen ersten Profivertrag beim FC Bayern zu unterschreiben. Ich weiß, welches Privileg es ist, für diesen Verein zu spielen. Der Club hat mich immer top unterstützt und gefördert, ich spüre großes Vertrauen. Gleichzeitig sehe ich es als meine Verpflichtung, weiter hart an mir zu arbeiten. Ich will meine Chancen nutzen, in jedem Training und Spiel, um gemeinsam mit dem FC Bayern einen erfolgreichen Weg zu gehen", sagte der 18-Jährige im offiziellen Statement.

Transfer-News vom 15.06.2023

+++ Yann Sommer äußert sich zu seiner Bayern-Zukunft +++

Zum Start der Vorbereitung soll Manuel Neuer nach seiner langen Verletzungspause wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen und seinen Posten als Nummer eins beim Rekordmeister übernehmen. Für Yann Sommer, dem Stammtorhüter der vergangenen Rückrunde, bleibt dann nur noch die Reservistenrolle. Schon länger wird daher über einen Abgang des Schweizer Nationalkeepers spekuliert.

Nun äußerte sich der Routinier gegenüber dem Portal "20Min.ch" zu seiner Zukunft. "Ich kann im Moment darüber noch gar nichts sagen. Das ist alles noch zu weit weg. Jetzt steht die Nati an, dann freue ich mich auf ein paar Tage erholsame Ferien. Danach beschäftige ich mich mit meiner Zukunft", so Sommer.

+++ Als Hernández-Nachfolger: Schnappt sich Bayern van de Ven? +++

Neben dem FC Liverpool beschäftigt sich offenbar auch der FC Bayern München mit einer möglichen Verpflichtung des niederländischen Abwehrspielers Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg. Nach einem Bericht des "Merkur" gehört der 22-Jährige zu mehreren Kandidaten für die Nachfolge von Lucas Hernandez, falls der französische Weltmeister von 2018 in diesem Sommer zu Paris Saint-Germain wechseln sollte.

Van de Ven verlängerte seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg zwar erst im März bis 2027. In einem ESPN-Interview im Quartier der niederländischen U21-Nationalmannschaft stellte der Innenverteidiger in dieser Woche jedoch klar: "Ich fühle mich natürlich sehr wohl in Wolfsburg. Es macht mir also nichts aus, noch ein Jahr in Wolfsburg zu spielen. Aber wenn ich die Chance habe, zu gehen, würde ich das gerne tun."

Van de Ven ist erst seit einem Jahr Stammspieler in der Bundesliga. Sein Alter, seine Schnelligkeit und der Umstand, dass er genau wie Hernandez als einer von nur wenigen Top-Innenverteidigern ein Linksfuß ist, machen ihn für andere Klubs interessant. Wolfsburgs Geschäftsführer Marcel Schäfer bestätigte in den vergangenen Tagen schon mehrfach, noch kein konkretes Angebot für einen VfL-Spieler erhalten zu haben. Es ist jedoch das erklärte Ziel des Klubs, junge Spieler wie van de Ven zu entdecken, weiterzuentwickeln und dann für viel Geld an größere Vereine zu verkaufen.

+++ Kim Min-jae könnte der Hernández-Nachfolger beim FC Bayern werden +++

Der FC Bayern ist offenbar am südkoreanischen Nationalverteidiger Kim Min-jae interessiert. Wie " " berichtet, besitzt der 1,90 Meter große Defensivakteur beim italienischen Meister SSC Neapel eine Ausstiegsklausel für knapp unter 50 Millionen Euro. Eine Summe, die die Münchner bei einem möglichen Verkauf von Ex-Weltmeister Lucas Hernández einstreichen könnten. Auch dessen französischer Landsmann Benjamin Pavard könnte die Bayern in diesem Sommer noch verlassen.

Allerdings scheint Premier-League-Club Manchester United im Rennen um Kim die besseren Karten zu haben, wie mehrere englische Medien berichten. Der Koreaner gehört zu den Aufsteigern der Saison und schaffte mit seinem Nationalteam auch bei der WM in Katar den Einzug ins Achtelfinale.

Transfer-News vom 14.06.2023

+++ "Ernsthaft, was ist das?": Gravenberch spricht erneut über Bayern-Abgang +++

Die Debütsaison beim FC Bayern lief für Ryan Gravenberch eher ernüchternd. Im vergangenen Sommer wurde der Mittelfeldspieler als Wunschspieler von Julian Nagelsmann verpflichtet, kam aufgrund der großen Konkurrenz aber nur selten zum Einsatz. Der junge Niederländer hat sich schon mehrfach über seine mangelnde Spielpraxis beschwert. Auch ein Abgang ist nicht ausgeschlossen, wie er nun gegenüber dem "Telegraaf" erzählt.

"Ich möchte einfach mehr spielen. Am liebsten bei Bayern. Wenn das nicht geht, dann bei einem anderen Klub, bei dem ich zu 100 Prozent spiele", sagt Gravenberch: "Ich will nicht noch so ein Jahr haben. Ich habe zwar wirklich viel gelernt, aber ich will einfach Fußball spielen."

Unter Nagelsmann saß der 21-Jährige zwischenzeitlich über mehrere Spiele für 90 Minuten auf der Bank, was bei Gravenberch für Unmut sorgte. "Ich dachte mir: Ernsthaft, was ist das? Ich hatte erwartet, dass ich mehr Chancen bekommen würde. Ich hatte eine gute Vorbereitung und fand, dass ich das verdient gehabt hätte."

Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der im Sommer mit der niederländischen Nationalmannschaft an der U21-EM teilnimmt, läuft noch bis 2027. Nach dem Turnier will er mit Trainer Thomas Tuchel Gespräche über seine Zukunft führen.

+++ Musiala glaubt nicht an Wechsel von Bayern-Star Kimmich +++

Für Jamal Musiala ist es unvorstellbar, dass Joshua Kimmich den FC Bayern verlässt. "Er ist Vorbild für andere Spieler, hat die Bayern-DNA in sich. Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass er geht", sagte Offensivspieler Musiala der "Sport Bild".

Kimmich hat in München noch Vertrag bis Sommer 2025. Dennoch hatte es zuletzt Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona gegeben. Dort hatte es im vergangenen Sommer auch Robert Lewandowski hingezogen. Nun sollen die Spanier auf ihrer Suche nach einem Nachfolger für Sergio Busquets offenbar Kimmich ins Visier genommen haben.

"Generell ist es nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag beim FC Bayern und wir haben dort Großes vor", sagte der 28-Jährige über die Spekulationen. Nach Meinung von Musiala ist Kimmich für das Spiel der Münchner von immenser Bedeutung. "Er ist hungrig, unglaublich hungrig – manchmal vielleicht sogar zu hungrig. Von seiner Mentalität kann sich jeder etwas abschauen", befand Musiala.

Transfer-News vom 13.06.2023

+++ Hernández teilt Bayern-Bossen wohl Wechselwunsch mit +++

Beim FC Bayern zeichnet sich der Abgang von Rekordtransfer Lucas Hernández immer mehr ab. Laut einem Bericht von Sky hat der Weltmeister von 2018 den Verantwortlichen am Dienstag in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er den Verein in diesem Sommer verlassen will.

Der Vertrag von Hernández läuft noch bis 2024. Im Sommer wäre die letzte Möglichkeit, eine halbwegs marktübliche Ablöse für den Verteidiger zu erhalten. Zuletzt wurden Gerüchte laut, wonach Paris Saint-Germain großes Interesse am Franzosen zeigt und ihn mit einem Fünfjahresvertrag locken will, der ihm ein höheres Gehalt einbringt als es die Bayern zu zahlen bereit sind.

Hernández kam im Sommer 2019 von Atlético Madrid zum FC Bayern. Der Rekordmeister zahlte seinerzeit eine Ablöse von 80 Millionen Euro. Damit ist der Verteidiger bis heute der Rekordtransfer der Münchner.

+++ Bericht: Bayerns Wunschspieler Declan Rice vor Wechsel zu Arsenal +++

Der FC Arsenal steht offenbar vor der Verpflichtung des auch vom FC Bayern umworbenen englischen Mittelfeldspielers Declan Rice von West Ham United. Wie der britische "Guardian" berichtet, liefen die Gespräche zwischen dem Conference-League-Sieger West Ham United und dem Stadtrivalen aus London in Richtung eines Transfers des 24-Jährigen. Ein offizielles Angebot habe Arsenal noch nicht vorgelegt, die Verantwortlichen beider Klubs seien sich aber schon mündlich weitestgehend einig geworden.

Dem Bericht zufolge steht eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Pfund (rund 117 Millionen Euro) für den englischen Nationalspieler im Raum. Damit könnte der Transfer der teuerste in der Geschichte des Londoner Klubs werden. Der Transferrekord von Arsenal liegt derzeit bei 72 Millionen Pfund (rund 84 Millionen Euro), die 2019 für Stürmer Nicolas Pépé gezahlt wurden.

Damit schwinden die Aussichten, dass ein konkurrierender Verein den Kapitän von West Ham verpflichtet. Zuletzt hatten unter anderem auch Bayern München, Chelsea, Newcastle und Manchester United Interesse am Engländer. Rice, der 2013 im Alter von 14 Jahren aus dem Nachwuchs des FC Chelsea zum Londoner Nachbarn wechselte, wird seinen Ausbildungsklub in diesem Sommer definitiv verlassen, wie der Vereinsvorsitzende David Sullivan bereits bestätigt hatte.

+++ Joshua Kimmich bekennt sich zum FC Bayern +++

Joshua Kimmich hat sich angesichts der Abwerbeversuche des FC Barcelona zum FC Bayern bekannt. "Es war ja schwierig, das nicht mitzubekommen", sagte der DFB-Kapitän nach dem 3:3 (1:2) im 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine über die öffentlichen Avancen von Barca-Trainer Xavi.

"Generell ist es jetzt nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige", ergänzte der 28-Jährige und betonte: "Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor."

Der einstige Mittelfeldstratege Xavi, hatte Kimmich mal verraten, sei "immer" sein "großes" Vorbild gewesen. Und ausgerechnet das Barca-Idol warb jetzt um ihn. "Kimmich ist ein Top-Mann, er versteht das Spiel fantastisch", sagte der Coach: "Er steht beim FC Bayern unter Vertrag, also hängt das von ihm ab."

Bereits Robert Lewandowski habe die Münchner ja in Richtung Barcelona verlassen, erinnerte Xavi an den Transfer des Stürmers im vergangenen Sommer. "Wenn es eine offene Tür gibt" bei Kimmich, "wird es Verhandlungen mit Bayern geben", kündigte er selbstbewusst an. Diese Tür hat Kimmich nun erstmal zugeschlagen.

Transfer-News vom 11.06.2023

+++ Hainer spricht über Stürmer-Suche – und nennt Kandidaten +++

In dieser Saison hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein Stürmer von Weltklasse-Format für den FC Bayern ist. Deshalb fahnden die Münchner nun auf Hochtouren, um das Loch, das Robert Lewandowski hinterlassen hat, zu stopfen. Dabei hat Bayern-Präsident Herbert Hainer nun die Top-Kandidaten bekanntgegeben.

Der 68-Jährige sagte gegenüber "Bild-TV": "In den Medien werden immer wieder dieselben Namen genannt: Kolo Muani, Harry Kane, Osimhen, Vlahovic. Wir schauen uns das genau an, um zu sehen, wer am besten zu Bayern passt."

Dabei werden auch die Wünsche von Bayern-Coach Thomas Tuchel berücksichtigt. "Er hat auch ein Wörtchen mitzureden. Wir schauen uns auch die wirtschaftliche Seite an. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Lösung finden werden", sagte Hainer. Der FC Bayern ist dem Präsidenten deutschen Rekordmeisters zufolge aber bereit, erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke zu knacken: "Der FC Bayern ist in der Lage, 100 Millionen Euro ausgeben zu können."

Für welchen der vier Kandidaten sich die Münchner am Ende entscheiden werden, ist noch unklar. Klar ist jedoch, dass Vlahovic wohl noch zu den vergleichsweise günstigeren Alternativen zählt, während die Bayern für Osimhen oder Kolo Muani möglicherweise mehr als 100 Millionen Euro auf den Tisch legen müssten.

+++ FC Bayern plant mit Hernández: "Langfristig binden" +++

Der FC Bayern plant seine Zukunft mit Rekordeinkauf Lucas Hernández. "Wir sind im Gespräch. Er ist ein unheimlich guter Spieler, der sehr gut zu uns passt, und es ist natürlich unser Wunsch, ihn langfristig an uns zu binden", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer am Sonntag bei "Bild-TV" und ergänzte mit Blick auf die Wechsel-Spekulationen um den 27-Jährigen: "Wenn man den Lucas bei der Meisterschaftsfeier in München gesehen hat, dann hat man nicht das Gefühl, dass er hier sonderlich unglücklich ist."

Zuletzt war Hernández immer wieder mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden. Medienberichten zufolge lockt der französische Meister den Abwehrspieler, dessen Vertrag in München noch bis Sommer 2024 läuft, mit einem Fünfjahresvertrag. Die Münchner liebäugelten dem Vernehmen nach bislang allerdings nur mit einem Kontrakt über drei weitere Jahre. Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, ist der deutsche Rekordmeister nun aber bereit, sein Angebot aufzubessern und Hernández einen Vierjahresvertrag anzubieten.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die Qualität seines 27 Jahre alten Verteidigers hervorgehoben und seine Wichtigkeit für die Münchner betont. "Was ich sagen kann, ist, dass er in meinen Plänen, in den Plänen des Klubs, eine herausragende Rolle spielt. Er ist für mich ein absoluter Führungsspieler", sagte Tuchel.

Transfer-News vom 10.06.2023

+++ Kurios: Rummenigge plaudert Guerreiro-Transfer aus +++

Absicht oder Versehen? Karl-Heinz Rummenigge, Teil des neuformierten Transfer-Teams des FC Bayern, hat am Samstagabend kurzerhand den Wechsel von Raphael Guerreiro nach München ausgeplaudert. Kommende Woche soll der Transfer dann auch von Vereinsseite gänzlich offiziell gemacht werden. Lesen Sie hier den ausführlichen Artikel dazu.

+++ Rice-Wechsel zum FC Bayern droht zu scheitern +++

Der mögliche Wechsel von Mittelfeldspieler Declan Rice zum FC Bayern droht Medienberichten zufolge zu scheitern. Es gebe in den Verhandlungen zwischen den Münchnern, dem 24 Jahre alten englischen Nationalspieler und dessen aktuellem Verein West Ham United keinerlei Bewegung, berichtete der TV-Sender Sky am Freitagabend.

Der FC Arsenal sei mittlerweile der Favorit auf die Verpflichtung des Mittelfeldspielers, meldete die englische Zeitung "Telegraph". Die Londoner sollen demnach bereit seit, 92 Millionen Pfund (rund 107 Millionen Euro) für Rice zu investieren. Die Verhandlungen sollen aktuell laufen und Fortschritte machen. Die Münchner dagegen haben nach Sky-Informationen keine weiteren Gespräche mit dem West-Ham-Profi geführt und auch kein Angebot abgegeben. Der Vertrag von Rice läuft noch bis 2025.

Der 24-Jährige, der zu den absoluten Leistungsträgern bei West Ham zählt und auch die Kapitänsbinde trug, wird schon länger von internationalen Klubs umworben. Der Vereinsvorsitzende David Sullivan bestätigte zuletzt nach dem Conference-League-Gewinn der "Hammers", dass Rice den Verein im Sommer verlassen werde. Rice soll beim FC Bayern Berichten zufolge ganz oben auf der Liste stehen, auch ein Treffen mit Trainer Thomas Tuchel soll es schon gegeben haben.

Transfer-News vom 09.06.2023

+++ Falls Rice-Transfer platzt: Bayern hat mit Amrabat einen Plan B parat +++

Mit Konrad Laimer hat der FC Bayern den ersten Sommer-Deal offiziell bekannt gegeben (s. Eintrag unten). Doch die Münchner wollen nachlegen, vor allem auch auf der Sechser Position.

Nach AZ-Informationen bleibt Declan Rice Bayerns Transferziel Nummer eins, vor allem Trainer Thomas Tuchel möchte den Engländer nach München holen. Sollte der Deal nicht klappen, haben die Bayern allerdings einen Plan B parat.

Sofyan Amrabat steht vor einem Abschied aus Florenz. Der FC Bayern ist einer der interessierten Klubs, zu vermelden gibt es allerdings noch nichts Konkretes. Der 26-jährige Mittelfeldspieler hat in Italien noch einen Vertrag bis 2024.

Brisant: Florenz, mit Amrabat, unterlag am Mittwochabend West Ham United im Finale der Uefa Europa Conference League. Als Kapitän der Engländer durfte besagter Declan Rice den Pokal in die Höhe stemmen.

+++ Offiziell: FC Bayern verpflichtet Konrad Laimer +++

Der FC Bayern hat seinen ersten Sommertransfer unter Dach und Fach gebracht – beziehungsweise endlich offiziell gemacht. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt Konrad Laimer wie erwartet von Pokalsieger RB Leipzig nach München. Der österreichische Nationalspieler kommt ablösefrei und erhält bei den Bayern einen Vierjahresvertrag bis 2027.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt", sagte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler. Der neue Bayern-Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen freute sich über die Ankunft des "neuen, alten DFB-Pokalsiegers. Gemeinsam werden wir jetzt hier beim FC Bayern hoffentlich noch viele weitere große Siege und Titel feiern."

Laimers Wechsel nach München galt schon seit längerem als perfekt, der zentrale Mittelfeldspieler war einer der Wunschspieler des mittlerweile entlassenen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann. Laimer war 2017 von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt, für die Sachsen bestritt er in sechs Jahren 190 Pflichtspiele.

Transfer-News vom 08.06.2023

+++ West-Ham-Boss bestätigt: Declan Rice darf den Verein verlassen +++

Der angeblich vom FC Bayern München umworbene englische Nationalspieler Declan Rice wird den Premier-League-Verein West Ham United in diesem Sommer verlassen. Das bestätigte der West-Ham-Vorsitzende David Sullivan nach dem Conference-League-Gewinn der Hammers.

"Ich denke, das sollte sein letztes Spiel gewesen sein", sagte Sullivan am Donnerstag dem Sender talkSport. West Ham hatte sich im Finale in Prag am Mittwochabend mit 2:1 gegen die AC Florenz durchgesetzt.

"Wir haben ihm versprochen, dass er gehen darf. Es zieht ihn weg", so Sullivan über Rice. "Man kann nicht mehr von einem Mann erwarten, als er in dieser Saison gegeben hat. Irgendwann ist der Zeitpunkt, wo es für ihn weitergehen muss und wir einen Ersatz beschaffen müssen - oder mehrere Ersatzspieler."

Sullivan berichtete, der Club habe seinem Star vor eineinhalb Jahren ein Gehalt von 200.000 Pfund (ca. 230.000 Euro) pro Woche angeboten. "Er hat es abgelehnt." Rice's Vertrag läuft noch bis 2025. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei umgerechnet rund 140 Millionen Euro liegen.

Der 24-jährige Rice, der zu den absoluten Leistungsträgern von West Ham zählt und auch die Kapitänsbinde trug, wird schon länger von internationalen Klubs umworben. Der Mittelfeldspieler durchlief die Jugendabteilung des Vereins aus Ost-London und gab in der Saison 2016/17 sein Profidebüt. In 245 Spielen für die Hammers erzielte er 15 Tore.

+++ Bericht: Bayern will Kolo Muani und Vlahovic verpflichten +++

Das Interesse des FC Bayern eine neue Nummer Neun zu verpflichten ist allseits bekannt. Die Namen, die im Zuge dessen immer wieder genannt werden: Randal Kolo Muani und Dušan Vlahović. Während in den vergangenen Wochen heiß darüber diskutiert wurde, welcher denn besser zum Spielstil des FC Bayern passe, bringt der amerikanische Sender ESPN ein völlig neues Detail ins Spiel.

Laut ESPN-Reporter Constantin Eckner, würde Thomas Tuchel gerne beide Stars verpflichten. Demnach will Tuchel den Franzosen nicht als klassischen Mittelstürmer einsetzen, sondern vielmehr auf der Position des Flügelstürmers spielen lassen. Vlahović hingegen ist als echter Neuner eingeplant und soll, ähnlich wie es damals Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski tat, im Strafraum für Präsenz und Tore sorgen.

Ob dieses Gedankenspiel jedoch umsetzbar ist, bleibt fraglich – vor allem mit Blick auf das finanzielle Transferpaket, das die Bayern für die beiden Spieler schnüren müssten. Für Randal Kolo Muani steht eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro im Raum, während eine Vlahović-Verpflichtung den deutschen Rekordmeister wohl um die 60 Millionen Euro kosten würde.

Laut Informationen der "Sport-BILD”, steht den Bayern ein Transferbudget von 150 Millionen Euro zur Verfügung, weitere Millionen könnten durch Spielerverkäufe generiert und reinvestiert werden.

Transfer-News vom 07.06.2023

+++ BVB-Star Guerreiro kurz vor Unterschrift beim FC Bayern +++

Jetzt könnte es ganz schnell gehen mit den ersten Sommer-Transfers des FC Bayern. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano am Mittwochabend berichtet, steht Dortmund-Star Raphael Guerreiro kurz vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister.

Demnach haben sich Bayern- und Spieler-Seite bereits mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, der Portugiese soll in München einen Dreijahresvertrag erhalten. Schon in der kommenden Woche sollen der Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift anstehen.

Guerreiros Vertrag in Dortmund läuft am 30. Juni aus, der 29-Jährige ist für die Bayern also ablösefrei zu haben. Guerreiro ist vielseitig einsetzbar, kann sowohl als Linksverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld spielen.

+++ Augsburg möchte Mathys Tel ausleihen +++

In seiner Debüt-Saison für den FC Bayern stand Mathys Tel in 22 Bundesligaspielen auf dem Platz, allerdings nur ein Mal davon in der Startelf. Um mehr Spielpraxis zu erhalten, könnte das Stürmertalent in der kommenden Spielzeit verliehen werden. Nach Informationen der "Sport Bild" ist offenbar der FC Augsburg am 18-Jährigen interessiert. Demnach könnte Tel den Platz im Sturmzentrum der Fuggerstädter einnehmen, sollte Top-Torjäger Mergim Berisha den Verein verlassen.

Für den FC Bayern erzielte der Franzose, der in München noch einen Vertrag bis 2025 hat, in seiner ersten Saison fünf Bundesliga-Tore.

+++ Spektakuläres Tauschgeschäft zwischen FC Bayern und Barca? +++

Thomas Tuchel könnte im Sommer einen alten Wunschspieler bekommen. Wie "Sky" berichtet, könnte der brasilianische Flügelstürmer Raphinha im Sommer Thema beim Rekordmeister werden. Der Bayern-Coach wollte den Angreifer demnach bereits zu seiner Zeit beim FC Chelsea verpflichten, Raphinha wechselte aber stattdessen für 60 Millionen Euro von Leeds United zum FC Barcelona.

Der Marktwert des Brasilianers, dessen Vertrag bei den Katalanen bis 2027 läuft, wird auf 50 Millionen Euro taxiert. Um die Ablöse zu drücken, könnte im Gegenzug Benjamin Pavard zu Barca wechseln. Der Abwehrspieler hat sich gegen eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags entschieden und will in diesem Sommer wechseln, Barcelona gilt als einer der größten Interessenten.

Transfer-News vom 05.06.2023

+++ Greift Manchester United bei Bayern-Flirt Kolo Muani an? +++

Dass Randal Kolo Muani beim FC Bayern ganz weit oben auf der Wunschliste steht, ist längst bekannt. Im Werben um den Vize-Weltmeister bekommen die Münchner nun aber offenbar hochkarätige Konkurrenz.

Laut einem Bericht des englischen Portals "The Athletic" ist nun auch Manchester United ins Rennen um den Angreifer eingestiegen. Zwischen den "Red Devils" und dem Angreifer von Eintracht Frankfurt hat es demnach bereits erste detaillierte Gespräche gegeben, United soll demnächst ernst machen.

Neben dem Tabellendritten der abgelaufenen Premier-League-Saison soll auch Paris Saint-Germain Interesse zeigen. In seiner Heimatstadt könnte er Lionel Messi ersetzen und an der Seite seines guten Kumpels Kylian Mbappé spielen.

Kolo Muani selbst sieht in Sachen Zukunftsplanung noch keine Eile. "Ich bin in meiner dritten Saison als Profi. Ich muss mich noch weiterentwickeln. Ich möchte mir Zeit lassen. Ich bin kein Mensch, der Dinge überstürzt, nur weil große Vereine kommen", sagte der 24-Jährige jüngst gegenüber "Canal+".

+++ Bericht: Toppmöller-Deal hängt weiter auch am FC Bayern +++

Die bevorstehende Verpflichtung von Dino Toppmöller als Trainer von Eintracht Frankfurt hängt einem Medienbericht zufolge noch immer auch an Rekordmeister FC Bayern. Wie die "Bild" am Montag schreibt, verhandeln die beiden Klubs über die Ablöse des 42-Jährigen, der als ehemaliger Assistent von Julian Nagelsmann noch immer an die Münchner gebunden ist. Dem Vernehmen nach geht es um eine mittlere sechsstellige Summe. Zusätzliche Schwierigkeiten könnte dabei der Wechsel in der Vereinsführung der Bayern machen. Der ehemalige Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic musste nach dem Saisonende gehen.

Es wird erwartet, dass Toppmöller, dessen Vater Klaus die Eintracht vor 30 Jahren trainierte, zeitnah als Nachfolger von Oliver Glasner vorgestellt wird. Der Österreicher soll am Montag beim hessischen Pokalfinalisten verabschiedet werden, die Trennung steht schon seit Anfang Mai fest. Am Sonntag hatte die Eintracht mitgeteilt, dass auch die beiden Glasner-Assistenten Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr gehen werden. Torwarttrainer Jan Zimmermann soll seinen bis 30. Juni 2024 gültigen Vertrag erfüllen.

+++ Auch Mazraoui soll über Bayern-Abschied nachdenken +++

Der nächste Abwehrspieler des FC Bayern denkt wohl über einen Abschied aus München nach. Nach Benjamin Pavard und Lucas Hernández könnte nach Informationen des "kicker" auch Noussair Mazraoui die Münchner im Sommer vorzeitig verlassen. Demnach ist der Marokkaner unzufrieden mit seiner Situation bei den Münchnern. Er soll sich unter Thomas Tuchel als Notnagel sehen, der nur bei personellen Engpässen zum Einsatz kommt.

Der 25-jährige Rechtsverteidiger ist vertraglich noch bis 2026 an die Bayern gebunden.

Transfer-News vom 04.06.2023

+++ Gegenüber der AZ: Reuter dementiert Gespräche mit dem FC Bayern +++

Bisher lief die Suche nach einem Nachfolger für Hasan Salihamidzic erfolglos. Nachdem die Top-Kandidaten Markus Krösche und Max Eberl dem FC Bayern jüngst öffentlich eine Absage erteilten, brachte "Sky" zuletzt Augsburgs Stefan Reuther ins Gespräch. Doch dieser hat in der AZ nun einen Austausch mit dem deutschen Rekordmeister dementiert.

"Da ist nichts dran. Es hat keine Gespräche gegeben. Mein voller Fokus liegt auf dem FCA", sagte der 56-Jährige am Sonntag der AZ. Damit dürfte die Suche nach einem neuen Sport-Vorstand in die nächste Runde gehen.

+++ Bericht: FC Bayern Favorit im Vlahovic-Poker +++

Er muss groß sein, sauschnell und 20, 25 Saisontore plus machen. Mit diesen Worten beschrieb Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit einem Augenzwinkern seinen Wunschstürmer nach dem 2:1-Sieg gegen Werder Bremen Anfang Mai. Auf der Suche nach solch einem Angreifer sind die Münchner nun wohl in Italien fündig geworden.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der FC Bayern im Werben um Juve-Star Dusan Vlahovic mächtig Gas geben. So soll vor allem Karl-Heinz Rummenigge seine guten Kontakte nach Italien spielen lassen, um den 23-Jährigen an die Isar zu lotsen. Dabei stehen die Chancen für den deutschem Rekordmeister wohl alles andere als schlecht.

Denn weder der FC Chelsea, noch Manchester United sollen so großes Interesse an Vlahovic haben wie die Bayern. Zwar ist Juventus bereit, den Stürmer ziehen zu lassen, dennoch fordern die Italiener aktuell noch eine Ablösesumme von 90 Millionen Euro. Die Bayern hingegen bieten aktuell rund 55 bis 60 Millionen Euro für Vlahovic.

Letztlich könnte der Deal wie bei Matthijs de Ligt vor einem Jahr ablaufen, indem sich die Turiner letztlich mit dem FC Bayern auf eine Summe von 67 Millionen Euro einigen konnten. Doch anders als beim Niederländer hat der 23-Jährige bisher noch keinen klaren Wechselwunsch bei der Alten Dame hinterlassen.

+++ FC Bayern: Guerreiro-Transfer wird wahrscheinlicher +++

Der FC Bayern könnte schon bald seinen ersten Sommertransfer eintüten. Wie "Sky" berichtet, wird ein Wechsel von Dortmunds Raphael Guerreiro an die Isar immer wahrscheinlicher. So liefen die Gespräche zwischen dem Management des Portugiesen und den Bayern-Bossen positiv und Guerreiro kann sich einen Wechsel nach München durchaus vorstellen.

Auch wenn es bisher noch keine Einigung zwischen beiden Parteien gibt, wäre der 29-Jährige ein echtes Schnäppchen für den deutschen Rekordmeister. Grund: Der Vertrag von Guerreiro beim BVB läuft im Sommer aus. Somit wäre der portugiesische Nationalspieler ablösefrei zu haben.

Beim FC Bayern könnte Guerreiro seinen Landsmann João Cancelo ersetzen, der wohl zunächst zu Manchester City zurückkehren wird. Der 29-Jährige ist ähnlich wie Cancelo flexibel einsetzbar und kann wohl auf der Linksverteidiger-Position als auch im Mittelfeld auflaufen.

+++ Zukunft von Gravenberch beim FC Bayern ungewiss +++

In seiner ersten Saison im Bayern-Trikot spielte Ryan Gravenberch nur eine Nebenrolle. Der Neuzugang von Ajax Amsterdam durfte in seinen 24 Bundesliga-Einsätzen nie über die vollen 90 Minuten zum ran. Dementsprechend unzufrieden ist Gravenberch mit seiner Rolle beim FC Bayern. Während Hasan Salihamidzic noch vor wenigen Wochen einen Transfer des 21-Jährigen ausschloss, scheint nun ein Verkauf im Bereich des möglichen.

Wie "Sport 1" berichtet, soll die Zukunft von Gravenberch nun vor allem an Bayern-Coach Thomas Tuchel hängen. Sollte der 49-Jährige dem Niederländer keinen klaren Plan mit einer Perspektive auf mehr Spielzeit aufzeigen, könnte er den deutschen Rekordmeister in der Sommertransferperiode verlassen.

Interessenten für Gravenberch gibt es bereits. So sollen wohl der FC Liverpool und Manchester United die Fühler nach dem 21-Jährigen ausgestreckt haben. Mit einem Preisschild von rund 30 Millionen Euro könnte ein Abgang von Gravenberch Geld in die Kassen der Münchner spülen, welches wiederum für einen Transfer von Declan Rice und Dusan Vlahovic ausgegeben werden könnte.

Transfer-News vom 02.06.2023

+++ Ein Ex-Bundesliga-Star für den FC Bayern? +++

Sollte der Deal mit West Hams Declan Rice scheitern, hat der FC Bayern wohl schon einen Ersatz in der Hinterhand. Die Rede ist von Granit Xhaka vom FC Arsenal. Laut dem Online-Portal "4-4-2.ch" sollen die Münchner in den Poker um den Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft eingestiegen sein.

Demnach soll der deutsche Rekordmeister Xhaka einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit vorgelegt haben. Jüngst wurde der ehemalige Gladbacher mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Die Werkself soll Xhaka demnach einen Fünfjahresvertrag bieten, was dem Schweizer wohl sehr imponiert.

Xhaka hat in London noch einen Vertrag bis 2024. Jedoch darf der 30-Jährige die "Gunners" bei einem entsprechenden Angebot im Sommer verlassen. Dieses soll soll sich wohl auf umgerechnet 25 Millionen Euro belaufen.

+++ Keeper vor Abgang? Mehrere namhafte Interessenten für Sommer +++

Ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung könnte Yann Sommer den FC Bayern in der anstehenden Transferperiode schon wieder verlassen. Der Schweizer Nationaltorhüter braucht vor der EM 2024 dringend Spielpraxis, wird hinter Kapitän Manuel Neuer aber nur die Nummer zwei sein. Ein Wechsel wäre also naheliegend.

An Interessenten mangelt es offenbar nicht. Laut einem Bericht der "Bild" steht der Routinier unter anderem bei Manchester United auf dem Zettel. Die "Red Devils" sind auf der Suche nach einem Nachfolger für David De Gea und sollen bereits im Winter an Sommer dran gewesen sein.

Doch damit nicht genug: Laut "kicker" gibt es vier weitere Klubs, die den Keeper auf dem Zettel haben. Demnach zeigen Premier-League-Absteiger Leicester City, die spanischen Vereine FC Valencia und FC Villarreal sowie der französische Klub AS Monaco Interesse. Bei den Monegassen könnte Sommer die Nachfolge von Alexander Nübel antreten, dessen Leihe vom FC Bayern Ende Juni endet.

Transfer-News vom 01.06.2023

+++ Entscheidung gefallen? Kane zieht es wohl zu Manchester United +++

Der englische Nationalspieler Harry Kane von Tottenham Hotspur strebt laut britischen Medien einen Wechsel innerhalb der Premier League zu Manchester United an. Kane habe seinem Arbeitgeber mitgeteilt, dass ein Wechsel ins Ausland, etwa zum FC Bayern, für ihn nicht infrage komme, berichtete die englische Boulevard-Zeitung "The Sun".

Demnach will Tottenham den Topstürmer aber nur an einen ausländischen Klub verkaufen. Sollte ein Wechsel zu Man United in diesem Sommer nicht zustande kommen, könnte Kane den Klub, für den er seit seinem elften Lebensjahr spielt, ablösefrei verlassen. Sollte der Verein dem 29-Jährigen nicht gestatten, innerhalb der Premier League zu wechseln, will er dem Bericht zufolge seinen Vertrag bis 2024 bei den Spurs erfüllen.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Transfer-Blogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der letzte Eintrag stammt vom 01. Juni 2023.