Transfer-News zum FC Bayern: Bericht - Alaba einig mit Real Madrid - Medizincheck schon bestanden?

Alle offiziellen Transfers des FC Bayern sowie Spekulationen über mögliche Wechsel finden Sie hier im Transfer-Blog der AZ.

München - Seit dem 2. Januar hat das Transferfenster wieder geöffnet – auch beim FC Bayern gibt es jede Menge Gerüchte. Ob Verpflichtungen, Abgänge oder Vertragspoker – wir halten Sie hier im Transfer-Blog auf dem Laufenden!

Transfer-News vom 18.01.2021

+++ Bericht: Alaba einig mit Real - Medizincheck schon bestanden?+++

Der Wechsel von David Alaba steht zu Real Madrid offenbar unmittelbar bevor! Laut einem Bericht der Real-nahen Sport-Tageszeitschrift " hat der Verteidiger des FC Bayern eine Einigung mit den Königlichen erzielt und sogar bereits den Medizincheck absolviert. Demzufolge unterschreibt Alaba einen Vierjahresvertrag, der ihm ein jährliches Salär in Höhe von elf Millionen Euro einbringt.

Die monatelange Vertragsposse um den österreichischen Verteidiger hätte damit endgültig ein Ende. Schon Anfang November vergangenen Jahres hatte Präsident Herbert Hainer öffentlich mitgeteilt, dass das Angebot auf eine Verlängerung des im Sommer 2021 auslaufenden Vertrags von Seiten des Vereins zurückgezogen wurde. Seit Anfang Januar darf der Österreicher offiziell einen Anschlussvertrag ab dem 1. Juli bei einem anderen Klub unterschreiben.

+++ Fix! Angelo Stiller wechselt ablösefrei nach Hoffenheim +++

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist der Wechsel offiziell: Angelo Stiller wechselt nach Ablauf seines Vertrags in diesem Sommer ablösefrei zur TSG Hoffenheim. Dies teilte der Rekordmeister am Montag mit.

Stiller war im Alter von neun Jahren vom TSV Milbertshofen in die Jugend der Münchner gewechselt und hatte seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften beim Rekordmeister durchlaufen. Im Winter vergangenen Jahres beförderte ihn der damalige Trainer Sebastian Hoeneß in die zweite Mannschaft, wo er sich schnell zum Stammspieler mauserte und großen Anteil an der Drittliga-Meisterschaft hatte. Mangels Perspektive für die erste Mannschaft entschied er sich gegen eine Vertragsverlängerung bei den Bayern.

"Ich bin dem FC Bayern sehr dankbar für die Ausbildung, die ich genießen durfte. Es war mir als gebürtigem Münchner immer eine Ehre, dieses traditionsreiche Trikot zu tragen", teilt Stiller auf der Vereinswebsite mit. In Hoffenheim trifft er auf seinen ehemaligen Förderer Sebastian Hoeneß, der die Münchner bereits im vergangenen Sommer Richtung Kraichgau verlassen hatte.

Transfer-News vom 17.01.2021

+++ Kommt noch ein Neuer im Winter? Kahn spricht Klartext +++

Der FC Bayern wird im Winter nicht auf dem Transfermarkt tätig werden. Dies unterstrich Oliver Kahn vor dem 2:1-Sieg der Bayern gegen den SC Freiburg am Sonntag deutlich. "Wir sind absolut überzeugt von dem aktuellen Kader und werden uns nicht mit Wintertransfers beschäftigen", sagte der Vorstand bei "Sky".

Transfer-News vom 16.01.2021

+++ Dajaku-Wechsel zu Union Berlin fix +++

Der Wechsel von Leon Dajaku vom FC Bayern zu Union Berlin ist fix. Wie die Berliner am Samstag bekannt gaben, leihen sie den 19-Jährigen vorerst aus und haben sich zudem eine Kaufoption für das Offensiv-Talent gesichert.

"Ich bin überzeugt, dass der Schritt nach Berlin für mich aktuell der richtige ist. Bei Union bietet sich mir die Möglichkeit, in der Bundesliga Fuß zu fassen und mich auf höchstem Niveau zu zeigen. Die Mannschaft hat bisher eine außergewöhnliche Saison gespielt und ich freue mich, jetzt Teil dieses Teams zu werden", so Leon Dajaku nach seiner Unterschrift.

"Wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Entwicklungsschritte gehen kann und uns auch in der Bundesliga weiterhelfen wird“, kommentierte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, das Leihgeschäft.

+++ Kommt Militao als Alaba-Nachfolger? +++

Das David Alaba den FC Bayern im Sommer verlassen wird, scheint so gut wie sicher zu sein. Ein ablösefreier Wechsel zu Real Madrid ist wahrscheinlich. Kommt der Nachfolger des österreichischen Nationalspielers dafür von den "Königlichen" zum deutschen Rekordmeister?

Wie berichtet, befassen sich die Münchner Vereinsverantwortlichen mit Eder Militao. Zwar gilt Dayot Upamecano von Ligarivale RB Leipzig als heißester Anwärter auf die Alaba-Nachfolge, da aber auch Jerome Boateng die Bayern im Sommer verlassen könnte, ist in der Verteidigung auf alle Fälle Bedarf. Und da kommt nun Militao ins Spiel.

Offenbar sollen sich die Bayern bereits mit den Beratern des 22-Jährigen in Verbindung gesetzt haben, ein konkretes Angebot für den brasilianischen Nationalspieler soll es aber noch nicht geben. Ein Wechsel im Winter ist jedoch unwahrscheinlich, da Real sonst kurzfristig für Ersatz sorgen müsste, im Sommer wäre ein Transfer durchaus denkbar.

Militao wechselte im Sommer 2019 für 50 Millionen vom FC Porto zu Real Madrid, kommt aber derzeit unter Trainer Zinedine Zidane kaum zum Einsatz. Erst drei Einsätze stehen in der laufenden Saison zu Buche, daher steht der Brasilianer einem Wechsel durchaus offen gegenüber.

Bei einem gesteigerten Interesse an Militao hätten die Bayern jedoch namhafte Konkurrenz. Auch Ligarivale Borussia Dortmund, der FC Liverpool, Tottenham Hotspur und Juventus Turin beobachten die Situation des 22-jährigen Defensivspielers genau.

Transfer-News vom 15.01.2021

+++ Bayern-Talent Dajaku wechselt zu Union Berlin +++

Bayern-Youngster Leon Dajaku wechselt auf Leihbasis in die Bundesliga zu Union Berlin. Einen entsprechenden Bericht des " " kann die AZ bestätigen. Die offizielle Bekanntgabe soll bald erfolgen. Der Wechsel hatte sich in dieser Woche bereits angedeutet, beim 2:0-Erfolg der kleinen Bayern am Dienstag stand der 19-Jährige bereits nicht mehr im Kader.

Dajaku wechselte im Sommer 2019 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern II und absolvierte 43 Partien, in denen er sieben Treffer und fünf Vorlagen beisteuerte. Im Dezember 2019 feierte er außerdem sein Debüt für die erste Mannschaft des FC Bayern, für die er insgesamt zwei Mal zum Einsatz kam.

Leon Dajaku (r.) kam beim Derby gegen den TSV 1860 wohl zu seinem letzten von insgesamt 43 Einsätzen für den FC Bayern II. © Rauchensteiner/Augenklick

+++ Zirkzee vor Wechsel in die Premier League? +++

Der Wechsel von Joshua Zirkzee zu Eintracht Frankfurt hat sich mit der Rückkehr von Luka Jovic erledigt - an potenziellen Abnehmern mangelt es aber weiter nicht. Laut einem Bericht von "talkSPORT" gibt es nun Interesse aus England.

Demnach steht der FC Everton vor einer Verpflichtung des jungen Niederländers. Der Klub des ehemaligen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti würde Zirkzee dem Bericht zufolge gerne ausleihen, auch eine anschließende Kaufoption stehe im Raum.

Schon vor seinem Wechsel zu den Bayern hatte Zirkzee ein Probetraining beim englischen Traditionsverein absolviert, entschied sich aber schlussendlich für den Rekordmeister. Bei den Toffees würde der 19-Jährige die Rolle des Backups hinter dem gesetzten Dominic Calvert-Lewin ausfüllen. Dessen bisheriger Ersatzmann Cenk Tosun soll unmittelbar vor einem Abgang stehen.

Transfer-News vom 13.01.2021

+++ Transfer-Ziel Omar Richards soll kurz vor Unterschrift in München stehen +++

Wie der britische " " berichtet, steht der von den Bayern umworbene Linksverteidiger Omar Richards wohl kurz vor einer Unterschrift in München. Demnach soll der 22-Jährige in Kürze einen Vorvertrag unterschreiben, damit er im Sommer ablösefrei an die Säbener Straße wechseln kann.

Anschließend würde er einen Drei-Jahres-Vertrag beim deutschen Rekordmeister erhalten. Der schnelle Youngster vom FC Reading soll in München auf der linken Außenseite als Konkurrenz für Stammspieler Alphonso Davies dienen.

Mit dem drohenden Abgang von David Alaba hätte Hansi Flick damit in der Viererkette eine Sorge weniger. Neben dem FC Bayern sollen auch die Premier-League-Klubs FC Everton und West Ham United am englischen U21-Nationalspieler interessiert sein.

+++ Vize-Kapitän Maximilian Welzmüller verlängert bei den kleinen Bayern +++

Wie der amtierende Drittliga-Meister am Mittwoch bekanntgab, verlängert Vize-Kapitän Maximilian Welzmüller seinen im Sommer auslaufenden Vertrag für zwei weitere Jahre. "Die Verlängerung des Vertrages war eine Herzensangelegenheit für mich. München ist meine Stadt und der FC Bayern mein Verein", sagte der 31-Jährige in einer Pressemitteilung.

Welzmüller soll in der jungen Mannschaft vor allem für Erfahrung und Stabilität sorgen. "Maximilian Welzmüller ist mit seiner langjährigen Erfahrung und Routine sowohl auf dem Platz als auch außerhalb ein sehr wichtiger Faktor für unsere junge Mannschaft in der 3. Liga. Deswegen freuen wir uns sehr, dass er uns mindestens zwei Jahre länger erhalten bleibt", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.

+++ Bayern-Talent Dajaku vor Leihe in die Bundesliga +++

Youngster des FC Bayern: Offensivspieler Leon Dajaku. © Rauchensteiner/Augenklick

Bayern-Talent Leon Dajaku (19) steht vor einer Leihe zu Union Berlin – das berichtet die " ". Auch ein längerfristiger Wechsel, über das Saisonende hinaus, steht wohl im Raum.

Dajaku spielt für die zweite Mannschaft in der 3. Liga – beim deutschen Rekordmeister hat er noch einen Vertrag bis 2023. Auch für die Profis durfte der Offensivspieler bereits das ein oder andere mal ran.

Für das Spiel der "kleinen" Bayern am Dienstagabend gegen Meppen (2:0) wurde Dajaku kurzfristig aus dem Kader genommen. Möglicherweise ja, um eine Verletzung zu vermeiden und so den nahenden Transfer in die Hauptstadt nicht zu gefährden?

Transfer-News vom 12.01.2021

+++ Aus für Zirkzee? Jovic vor Rückkehr zu Eintracht Frankfurt +++

Hat sich der Wechsel von Joshua Zirkzee zu Eintracht Frankfurt damit zerschlagen? Laut einem Bericht von " " haben die Adler die Gespräche über eine Verpflichtung des jungen Niederländers vorerst abgebrochen und sind stattdessen bei der Umsetzung eines absoluten Transfer-Coups einen ganzen Schritt weiter.

"Luka Jovic steht vor einer Leihe zu uns bis zum Sommer", erklärte Fredi Bobic, Vorstand Sport bei der Eintracht, in einem "Sky"-Interview. Die Frankfurter wollen Jovic von Real Madrid zurück in die Börsen-Metropole holen. Die Gespräche zwischen beiden Klubs sowie der Spieler-Seite sind weit fortgeschritten, der Medizincheck soll unmittelbar bevorstehen. Bobic: "Wenn alles passt, ist er bald wieder bei uns."

Zuvor hatten spanische und serbische Medien von dem bevorstehenden Jovic-Transfer berichtet. Der 23 Jahre alte Angreifer war 2019 vom Main für eine Ablöse von etwa 60 Millionen Euro zu den Königlichen nach Spanien gewechselt, spielte aber bei Trainer Zinedine Zidane nie eine große Rolle. Jovics Vertrag bei Real läuft bis 2025, wegen seines hohen Gehalts in Madrid galt eine Verpflichtung bislang als schwierig.

+++ Roca-Berater dementiert Berichte über Wechsel +++

Marc Roca wird den FC Bayern im Winter nicht verlassen. Entsprechende Medienberichte aus Spanien, wonach der FC Valencia Interesse am Mittelfeldspieler zeige, hat dessen Berater Christian Wein klar dementiert.

"Er spielt für den besten Klub der Welt und braucht noch etwas Zeit. Es wäre falsch, jetzt zu gehen", stellte Wein gegenüber "Sky" klar und bezeichnete die Meldungen aus Spanien als "Fake News".

+++ Gerüchte um Anderlecht-Talent: Bedient sich Bayern in Belgien? +++

Der FC Bayern hat offenbar Albert Sambi Lokonga ins Visier genommen. Laut einem Bericht von " " zählt der deutsche Rekordmeister zum Kreis der Klubs, die den Mittelfeldspieler von RSC Anderlecht näher beobachten. Neben den Münchnern sollen auch RB Leipzig, der FC Sevilla und der AC Mailand Interesse zeigen.

+++ FC Bayern wohl weiter an Callum Hudson-Odoi interessiert +++

Kommt Bayerns Wunschspieler doch noch an die Säbener Straße? Wie die " " berichtet, sind die Münchner wohl weiterhin an Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea interessiert. Demnach sollen vor allem die geringen Einsatzzeiten des 20-jährigen Flügelspielers dem deutschen Rekordmeister Hoffnung machen. Lediglich acht Mal kam Odoi in der aktuellen Premier-League-Saison zum Einsatz, zumeist als Joker.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic gilt als großer Befürworter des Engländers. Bereits im Winter und Sommer 2019 zeigten die Münchner großes Interesse am Linksaußen - letztendlich verlängerte Odoi aber seinen Vertrag bis 2024 in London.

+++ FC Bayern und Ex-Löwe Neuhaus: Wird's jetzt konkreter? +++

Florian Neuhaus (l.) traf zuletzt selbst gegen die Bayern. © firo/Augenklick

Spielt bald ein ehemaliger Löwe beim FC Bayern? Einem " "-Bericht zufolge könnte Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach möglicherweise bald beim deutschen Rekordmeister anheuern.

Demnach soll es zwischen beiden Parteien bereits Kontakt geben, zu konkreten Verhandlungen sei es allerdings noch nicht gekommen. "Das Interesse wurde jedoch mehrfach hinterlegt", heißt es im Bericht.

Neuhaus, der 2017 ablösefrei vom TSV 1860 nach Gladbach wechselte, ist mittlerweile ein fester Bestandteil der "Fohlen" – der Landsberger gehört zum Stammpersonal von Trainer Marco Rose. Doch obwohl es für den zentralen Mittelfeldspieler aktuell sehr gut läuft (zuletzt Tor und Sieg gegen die Bayern), möchte er die Borussia dem Bericht zufolge bereits im kommenden Sommer verlassen.

Möglich machen könnte das eine Ausstiegsklausel, die Neuhaus in seinem bis 2024 laufenden Vertrag haben soll. Diese soll jedoch deutlich höher als sein derzeitiger Marktwert sein, den "Sky" nach Berechnungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit 39 Millionen Euro beziffert.

Doch der FC Bayern scheint nicht der einzige Kandidat im Neuhaus-Poker zu sein, auch Real Madrid soll demnach Interesse am Ex-Löwen haben. Eine Tendenz für einen Verein gebe es aber noch nicht.

Transfer-News vom 11.01.2021

+++ Bericht: Bayern zieht Kaufoption bei Dantas nicht +++

Tiago Dantas konnte in der zweiten Mannschaft bislang nicht nachhaltig überzeugen. © imago images / Oryk HAIST

Tiago Dantas wird den FC Bayern zum Saisonende wohl wieder verlassen. Laut einem Bericht von " " haben sich die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic dazu entschieden, die Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro nicht zu ziehen.

Wirklich überraschend kommt die Entscheidung nicht: Nach einem starken Debüt für die zweite Mannschaft gegen den 1. FC Kaiserslautern wusste der junge Portugiese, der bis zum Jahreswechsel mangels Spielberechtigung für die Bundesliga lediglich für die Amateure auflaufen durfte, kaum noch zu überzeugen.

In seinen bisherigen sieben Partien für die "kleinen" Bayern war der 19-Jährige noch an keinem Treffer beteiligt. Auch beim Derby gegen den TSV 1860 am vergangenen Samstag (0:2) - Salihamidzic sah sich das Stadtduell vor Ort im Grünwalder Stadion an - konnte er keine Impulse setzen. Seit Januar ist er auch für die erste Mannschaft spielberechtigt, gegen Mainz 05 saß er zum Jahresauftakt erstmals auf der Bank.

Zum Glück gab's Heißgetränke: Hasan Salihamidzic. © imago images/Jan Huebner

Nach AZ-Informationen gibt es intern Zweifel an Dantas. Der 19-Jährige wurde im Sommer auf Drängen von Trainer Hansi Flick von Benfica Lissabon ausgeliehen. Beim Campus ist man hingegen verwundert, dass der Mittelfeldspieler stärker eingeschätzt wird als Angelo Stiller. Der ebenfalls 19-Jährige wurde zehn Jahre bei den Bayern ausgebildet und gehört zum Stammpersonal bei der zweiten Mannschaft, eine Perspektive fürs Profiteam wurde ihm allerdings nicht gegeben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird er seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag daher nicht verlängern.

+++ Bericht: Bayern bekommt Konkurrenz bei Upamecano +++

Beim FC Bayern könnte sich im kommenden Sommer vor allem in der Abwehr einiges tun: Die Innenverteidiger David Alaba und Jérôme Boateng stehen vor einem Abschied aus München. Auch Defensiv-Allrounder Javi Martínez wird den deutschen Rekordmeister wohl verlassen.

Ersatz muss her: Top-Favorit ist dabei Dayot Upamecano von RB Leipzig. Der 22-Jährige gehört zu den größten Innenverteidiger-Talenten Europas und wir seit Wochen mit einem Bayern-Wechsel in Verbindung gebracht. Konkrete Gespräche soll es nach AZ-Informationen aber noch nicht gegeben haben.

Diese sollten die Bayern-Bosse aber vielleicht bald führen, denn wie die englische " " berichtet, mischt nun auch der FC Chelsea im Poker um den Franzosen mit. Dem Bericht zufolge wäre Upamecano für eine Ablöse von 42 Millionen Euro zu haben – eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2023 laufenden Vertrag soll es möglich machen.

Währenddessen deutete RB-Boss Oliver Mintzlaff einen möglichen Upamecano-Verkauf im kommenden Sommer an. "Wir haben einen Kader, der auch von der Qualität her sehr breit aufgestellt ist. Deshalb werden wir auch wieder Leistungsträger verkaufen, wenn es finanziell Sinn ergibt und wir es sportlich verkraften können", sagte Mintzlaff der " ".

Transfer-News vom 08.01.2021

+++ Zakaria stellt klar: Noch kein Kontakt zu Bayern +++

Der Schweizer Denis Zakaria spielt seit Sommer 2017 für Borussia Mönchengladbach. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Denis Zakaria gilt als einer der stärksten Mittelfeldspieler der Liga, auch dem FC Bayern wird seit längerer Zeit Interesse am Schweizer nachgesagt. Konkrete Gespräche hat es zwischen beiden Parteien bislang aber nicht gegeben, wie der 24-Jährige nun beteuert.

"Ich habe mit niemandem über einen Wechsel gesprochen. Ich bin zu 100 Prozent auf Gladbach fokussiert und habe noch anderthalb Jahre Vertrag", sagte Zakaria im Vorfeld des Bundesliga-Klassikers gegen den Rekordmeister am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und im ). Dennoch räumte der Mittelfeldspieler ein, "als junger Spieler davon geträumt" zu haben, "mal für einen der größten Vereine der Welt zu spielen".

+++ Schnappt sich Bayern Lewandowskis Sturmkollegen? +++

In der polnischen Nationalmannschaft sorgen Arkadiusz Milik und Robert Lewandowski für die Tore - bald auch beim FC Bayern? © imago images / Newspix

In der Nationalmannschaft bilden Robert Lewandowski und Arkadiusz Milik ein brandgefährliches Offensiv-Duo - womöglich werden beide zukünftig auch für den FC Bayern auf Torejagd gehen.

Wie das polnische Sportportal " " berichtet, zeigt der Rekordmeister Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers vom SSC Neapel. Was dafür spricht: Miliks Vertrag bei den Süditalienern läuft zum Saisonende aus, dann wäre er ablösefrei. Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts scheiterten zuletzt, weshalb der 26-Jährige zuletzt nur noch auf der Tribüne saß.

Im Winter müssten die Münchner allerdings noch eine ordentliche Ablöse für Milik hinblättern. Laut dem Bericht verlangt Neapel 15 Millionen Euro. Außerdem sollen mit Atlético Madrid, dem FC Barcelona und Juventus Turin noch drei weitere europäische Schwergewichte Interesse zeigen – im Gegensatz zu den Bayern könnten sie mit mehr Einsatzzeit locken. Im Münchner Sturm ist Milik-Kumpel Lewandowski schließlich die unumstrittene Nummer eins.

Transfer-News vom 07.01.2021

+++ Guardian: Manchester Klubs werfen ein Auge auf Coman +++

Der sportlich positive Werdegang von Kingsley Coman in den letzten Monaten ist auch auf der Insel nicht verborgen geblieben. Wie der britische "Guardian" berichtet, sollen sowohl Manchester United als auch Stadtrivale Manchester City Interesse an einer Verpflichtung des französischen Nationalspielers haben.

Der 24-Jährige fühlt sich von diesem Interesse geschmeichelt: "Zu wissen, dass gute Teams an mir interessiert sind, ist gut, das gibt mir zusätzliches Selbstvertrauen", so Coman in der "Sportbild".

Das Kingsley Coman in der kommenden Saison aber für die "Red Devils" oder die "Citizens" auflaufen wird, ist eher unwahrscheinlich. "Ich habe hier einen Vertrag bis 2023, ich denke nur an Bayern. Es ist alles gut, ich bin glücklich"., so der Franzose. Die Bayern-Verantwortlichen werden diese Worte sicher mit sehr viel Wohlwollen vernehmen.

+++ Flick stellt klar: Keine Wintertransfers geplant +++

Der FC Bayern wird im Winter nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden. Dies bestätigte Trainer Hansi Flick am Donnerstag. "Mit diesem Kader werden wir bis zum Ende der Saison zusammen sein. Wir haben eine sehr gute Qualität. Ich sehe unsere Ziele nicht gefährdet", sagte Flick auf der Pressekonferenz.

Er sieht seine Mannschaft für das zweite Halbjahr der Saison also gut gewappnet, wenngleich es in allen Bereichen noch Steigerungspotenzial gebe. "Wir haben Luft nach oben, das weiß jeder einzelne Spieler, daran müssen wir arbeiten", meinte Flick weiter.

Joshua Zirkzee wird die Bayern womöglich im Winter verlassen. © Matthias Balk/dpa

Auch zu den Gerüchten um Joshua Zirkzee und Javi Martínez, die zuletzt beide mit einem Abgang im Winter in Verbindung gebracht wurden, bezog der Bayern-Coach Stellung. "Mir ist nichts bekannt. Ich habe von beiden Seiten, also Javi Martínez und Joshua Zirkzee, nichts gehört. Ich gehe davon aus, dass sie im nächsten halben Jahr im Kader stehen", so Flick.

Transfer-News vom 06.01.2021

+++ Bericht: Auch Liverpool ist an Alaba dran +++

Ein Bayern-Abschied von David Alaba im kommenden Sommer scheint mittlerweile unausweichlich zu sein. Dann läuft der Vertrag des Abwehrspielers aus. Eine Verlängerung ist wohl endgültig vom Tisch, die Bayern-Bosse betonten zuletzt immer wieder, dass sie dem 28-Jähigen kein neues Angebot unterbreiten werden.

Doch wohin könnte Alaba wechseln? Welcher Verein lässt sich auf die hohen Gehaltsforderungen ein? Im Moment scheint Real Madrid der Favorit im Alaba-Poker zu sein, doch nun schaltet sich ein weiterer Top-Klub ins Rennen um den Defensivmann ein. Wie der britische " " berichtet, soll auch der FC Liverpool an einer Verpflichtung interessiert sein. Demnach gab es auch bereits Gespräche mit dem Berater des Bayern-Stars.

Transfer-News vom 05.01.2021

+++ Musiala winkt wohl ein langfristiger Vertrag beim FC Bayern +++

Der FC Bayern bindet wohl sein Supertalent langfristig. Nach Informationen von " " stehen die Münchner offenbar kurz vor der Verlängerung mit Jamal Musiala. Demnach wird der 17-jährige Mittelfeldspieler seinen aktuell 2022 auslaufenden Kontrakt bis 2025 verlängern.

Die Vertragsunterzeichnung soll an seinem 18. Geburtstag (26. Februar 2021) passieren. Dem Vernehmen nach wird der englische U21-Nationalspieler künftig wohl rund sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen.

+++ Bayern sucht angeblich in der zweiten Liga nach Verstärkung +++

Soll kurz vor der Unterschrift stehen: Linksverteidiger Omar Richards vom FC Reading. © imago images/Pro Sports Images

Britischen Medienberichten zufolge soll der FC Bayern München an Omar Richards vom FC Reading interessiert sein. Wie der " " berichtet, aben die Bayern bereits ihr Interesse an dem 22-Jährigen Linksverteidiger beim Zweitligisten Reading hinterlegt. Richards wäre im Sommer 2021 ablösefrei zu haben.

Richards wäre beim FCB hinter Alphonso Davies und Lucas Hernández der dritte Linksverteidiger im Kader der Münchner.

Transfer-News vom 04.01.2021

+++ Doch keine Leihe? Bayern wohl offen für Zirkzee-Verkauf +++

Joshua Zirkzee wird die Bayern womöglich im Winter verlassen. © Matthias Balk/dpa

Dass Joshua Zirkzee die Bayern im Winter verlassen wird, zeichnet sich bereits seit einiger Zeit ab. Anders als bislang vermutet, könnte der niederländische Angreifer den Rekordmeister allerdings dauerhaft verlassen.

Zuletzt hatte noch ein Leihgeschäft im Raum gestanden. Wie der " " nun berichtet, stehen die Münchner mittlerweile einem festen Verkauf offen gegenüber. Neben dem 1. FC Köln soll auch Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung interessiert sein.

+++ Bericht: Eindhoven will Kaufoption für Fein ziehen +++

Kehrt Adrian Fein doch nicht von seiner Eindhoven-Leihe nach München zurück? Wie der "Telegraaf" berichtet, will der niederländische Spitzenklub die Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro ziehen.

Der gebürtige Münchner wurde mangels Perspektive auf Spielpraxis in der ersten Mannschaft vor der Saison in die niederländische Eredivisie verliehen. Bei Eindhoven stand er bislang wettbewerbsübergreifend acht Mal auf dem Platz und war dabei an zwei Treffern beteiligt. Sein aktueller Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2023 datiert.

+++ Geht Javi Martínez noch im Januar? +++

Am Saisonende läuft der Vertrag von Javi Martínez aus, womöglich wird der zweifache Triple-Sieger den deutschen Rekordmeister aber schon im Winter verlassen. Wie der " " berichtet, stehen die Bayern einem Verkauf im Januar offen gegenüber. Interesse gibt es demnach bislang allerdings ausschließlich aus China.

+++ Kommt das nächste Talent von Partnerklub FC Dallas? +++

Der FC Bayern wirft ein Auge auf einen weiteren Spieler aus den USA. Nach Informationen von "ESPN" hat der Triple-Gewinner den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler Tanner Tessmann vom Kooperationspartner FC Dallas aus der nordamerikanischen Major League Soccer zum Probetraining nach München eingeladen.

Vom Klub aus Texas kam 2018 bereits Abwehrspieler Chris Richards (20) zu den Bayern: Er hat mittlerweile acht Einsätze für die Profimannschaft absolviert, darunter drei in der Champions League.

Transfer-News vom 02.01.2021

+++ Bobic bestätigt Eintracht-Interesse an Zirkzee +++

Schnürt sich Joshua Zirkzee in der Rückrunde das Trikot von Eintracht Frankfurt über? Das der 19-Jährige, der bei den Bayern derzeit hinter Weltfußballer Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting nur die Nummer drei im Sturm des Rekordmeisters ist, noch im Winter-Transferfenster verliehen werden möchte, ist bekannt.

Nun hat Fredi Bobic, Sportvorstand von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt, das Interesse der Hessen an Zirkzee bestätigt.

"Wir wollen so schnell wie möglich Vollzug vermelden. Zirkzee ist ein sehr guter junger Spieler, hat unheimlich viel Potenzial. Es sind Spieler genau von diesem Profil, nach denen wir schauen", so Bobic bei Sky im Vorfeld der Partie gegen Bayer Leverkusen.

Das klingt, als könnte jetzt alles sehr schnell gehen. Frankfurt ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Bas Dost, der in der Winterpause zum FC Brügge wechselte.

Neben Frankfurt wird auch dem 1. FC Köln ein Interesse an Joshua Zirkzee nachgesagt.

+++ Vierjahresvertrag: Spanische Zeitung will mögliche Bedingungen für Alaba-Deal kennen +++

Die Nachrichtendichte zum wahrscheinlichen Wechsel von David Alaba zu Real Madrid steigt. Wieder hat die spanische "Marca" neue Informationen zu den anstehenden Verhandlungen der beiden Parteien herausgefunden und veröffentlicht. Dem Bericht zufolge soll Madrid bereit sein, auf die Gehaltsvorstellungen Alabas einzugehen. Jene Gehaltsvorstellungen, die die Bosse des FC Bayern als inakzeptabel abgelehnt hatten. Laut "Marca" soll für Alaba in Spanien ein jährlicher Nettoverdienst von ca. zehn Millionen Euro drin sein. Diese Bedingungen sollen für eine Vertragslaufzeit von vier Jahren gelten.

Real-Trainer Zinedine Zidane soll den Wechsel befürworten und Alaba nicht nur als guten Partner für Raphael Varane sondern auch als legitimen Nachfolger von Abwehr-Boss Sergio Ramos sehen.

Transfer-News vom 01.01.2021

+++ Alaba soll Wechselziel bald verkünden +++

Seit dem 1. Januar darf David Alaba ohne explizite Einverständnis des FC Bayern mit anderen Klubs verhandeln, ein Weggang im Sommer scheint fast sicher. Wie die spanische berichtet, soll der bisher größte Interessent, Real Madrid, vorhaben, "in den nächsten Tagen" bei den Verhandlungen entscheidend voranzukommen. Fans des Rekordmeisters dürften also bald Gewissheit haben, laut dem Bericht möglicherweise schon in der kommenden Woche. Neben Real sollen auch andere Top-Klubs in Europa über eine Verpflichtung des Österreichers nachdenken, obwohl allseits bekannt ist, dass Alaba vor allem die spanische La Liga reizvoll findet.

Transfer-News vom 29.12.2020

+++ Joshua Zirkzee zu Eintracht Frankfurt? +++

Vor gut einem Jahr schoss sich Joshua Zirkzee mit seinen späten Treffern gegen Freiburg und Wolfsburg erstmals in den Fokus der Öffentlichkeit – in den vergangenen Monaten wurde es allerdings still um das Sturm-Juwel des FC Bayern. In der Hierarchie belegt der 19-Jährige hinter Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting lediglich Platz drei, wettbewerbsübergreifend kam er in dieser Saison bislang nur drei Mal für die erste Mannschaft zum Einsatz.

Daher steht schon seit einiger Zeit eine Winter-Leihe im Raum. Zuletzt wurde der 1. FC Köln als potenzieller Abnehmer gehandelt, nun scheint offenbar auch Eintracht Frankfurt Interesse zu zeigen. Nach dem Abgang von Bas Dost sind die Adler auf der Suche nach Verstärkung im Angriff, laut einem Bericht der " " zählt Zirkzee zu den möglichen Transfer-Kandidaten.

Transfer-News vom 28.12.2020

+++ Bericht: Real Madrid will Alabas Gehaltsforderungen erfüllen +++

Die fußballerische Zukunft von David Alaba könnte sich bei Real Madrid abspielen. Wie das Sportportal "The Athletic" berichtet, sollen die "Königlichen" bereit sein, die hohen Gehaltsforderungen – kolportiert werden 20 Millionen im Jahr – des Münchner Verteidigers zu erfüllen.

Das würde auch Manchester United in die Hände spielen. Die "Red Devils" selbst haben sich wie unten berichtet aus dem Transferpoker um Alaba verabschiedet, sollen nun als Alternative zum österreichischen Nationalspieler ein Auge auf Reals Raphael Varane geworfen haben. Ein Weggang des Franzosen würde bei Madrid Platz für David Alaba schaffen.

Transfer-News vom 26.12.2020

+++ Zeitungsbericht: Alaba für Manchester United kein Thema +++

Klar, die Transfergerüchteküche beim FC Bayern wird aktuell von einem Namen dominiert: David Alaba. Geht er wirklich? Wenn ja, wohin? Mehrere große Klubs sollen Überlegungen anstellen, demnächst in Verhandlungen zu gehen. Auch Manchester United wurde zuletzt nachgesagt, Interesse zu haben, vor allem weil den Red Devils aktuell ein hochklassiger Innenverteidiger fehlt. Wie der britische berichtet, gebe es in Manchester aber wohl doch keine Pläne, in ein Wettbieten um Alaba einzusteigen. Als heißestes Transferziel für den 28-Jährigen wird aktuell Real Madrid gehandelt.

Transfer-News vom 23.12.2020

+++ Bayerns Vorstandsmitglied Kahn glaubt nicht an Alaba-Verbleib +++

Auch Vorstand Oliver Kahn von Bayern München glaubt nicht mehr an eine Vertragsverlängerung mit Abwehrchef David Alaba.

"Ich wüsste im Moment nicht, wie das passieren sollte", sagte der 51-Jährige im Interview mit der Sport Bild: "Wir haben David Alaba den roten Teppich ausgerollt und sind an unsere Grenzen gegangen. David und speziell sein Berater Pini Zahavi sind nicht über diesen roten Teppich gegangen."

Es sehe so aus, als "orientiere er sich um", sagte Kahn über Österreichs Fußballer des Jahres, "das müssen wir akzeptieren". Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im Sommer 2021 in München aus.

Transfer-News vom 22.12.2020

+++ Bericht: Köln baggert weiter an Zirkzee +++

Joshua Zirkzee wird die Bayern wohl noch im Winter verlassen. © Rauchensteiner/Augenklick

Seit Monaten halten sich die Gerüchte um einen Wechsel von Joshau Zirkzee zum 1. FC Köln. Schon im Sommer waren die Rheinländer an einer Leihe des niederländischen Angreifers interessiert, im Winter könnte ein Abgang konkreter werden.

In der internen Stürmer-Hackordnung ist Zirkzee derzeit die klare Nummer drei hinter Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting. Wie "Sky Sport News" berichtet, möchte der Niederländer die Bayern daher unbedingt verlassen, um regelmäßige Spielpraxis auf höherem Niveau als der 3. Liga zu sammeln. Die Verantwortlichen der Kölner stehen demnach weiter in Kontakt mit Zirkzees Beratern, die Bayern wären einem Leihgeschäft wohl nicht abgeneigt.

+++ Berater von Douglas Costa deutet Abschied an +++

Douglas Costa ist noch bis Sommer 2021 von Juventus Turin an den FC Bayern ausgeliehen. An ein langfristiges Engagement in München glaubt sein Berater Giovanni Branchini allerdings nicht. "Leider bekommt Douglas in München nicht viel Spielzeit. Deshalb glaube ich Stand jetzt nicht daran, dass der FC Bayern ihn fest verpflichtet", sagte Branchini bei "TMW Radio".

Dennoch schreibt er seinen 30-jährigen Schützling noch nicht ab: "Die Saison ist noch lang, und jeder weiß, dass im Sport manchmal nur eine Woche für eine Trendwende reicht." Der Flügelspieler lief in der laufenden Saison bislang 14 Mal für den Rekordmeister auf, zumeist als Joker. Bei den Italienern besitzt der ehemalige brasilianische Nationalspieler noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Transfer-News vom 20.12.2020

+++ Wird der Vertrag mit Boateng doch noch verlängert? +++

Mit Ablauf der Saison 2020/21 endet der Vertrag von Jerome Boateng beim FC Bayern. Gut möglich jedoch, dass der Innenverteidiger doch noch länger seine Fußballschuhe für den deutschen Rekordmeister schnüren kann. Für Karl-Heinz Rummenigge scheint das Kapitel Boateng bei den Münchnern noch nicht endgültig zugeschlagen zu sein.

Beim Sport1-"Doppelpass" sagte der Bayern-Boss: "Wir werden uns zum gebotenen Zeitpunkt mit ihm hinsetzen und entscheiden, wie es weitergeht. Er spielt eine ordentliche bis gute Saison". Klingt nicht danach, als hätte man an der Säbener Straße eine Vertragsverlängerung von Boateng schon ad acta gelegt.

Transfer-News vom 17.12.2020

+++ Leipzig schnappt dem FC Bayern Szoboszlai weg +++

Der FC Bayern München hat das Rennen um Dominik Szoboszlai von RB Salzburg verloren. Der 20-jährige ungarische Nationalspieler wechselt in der Winterpause von den Mozartstädtern zu RB Leipzig.

Szoboszlai absolvierte am Donnerstag erfolgreich den Medizincheck und unterschrieb anschließend einen bis Juni 2025 datierten Vertrag bei den Leipzigern.

Als Ablösesumme sollen kolportierte 20 Millionen Euro an RB Salzburg fließen. Szoboszlai steigt damit zum teuersten Fußballer Ungarns auf.

+++ Rummenigge: Mbappé-Transfer zu Bayern "undenkbar" +++

Kylian Mbappé gilt als einer der besten Angreifer der Welt, auch Karl-Heinz Rummenigge ist ein großer Bewunderer des französischen Weltmeisters. Ein Wechsel zum FC Bayern ist allerdings ausgeschlossen, wie der Vorstandsboss der Münchner betont.

"Ich liebe Mbappé und die Art und Weise, wie er spielt, aber wir werden ihn niemals zu den Bayern holen können", erklärt Rummenigge gegenüber " ". Er werde seinen "guten Freund" und PSG-Präsident Nasser al Khelaifi daher mit dem Thema Mbappé "nicht belästigen".

Der 21-Jährige wechselte im Sommer 2018 für eine Ablöse von 145 Millionen Euro von der AS Monaco in die französische Hauptstadt, durch eine Bonuszahlung kann sich diese auf 180 Millionen Euro erhöhen. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2022.

Stürmer-Star von Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé © Jeff Pachoud/dpa

Transfer-News vom 16.12.2020

+++ Jamal Musiala winkt langfristiger Vertrag beim FC Bayern +++

Bleibt dem FC Bayern wohl noch länger erhalten: Jamal Musiala. © firo Sportphoto / Augenklick

Jamal Musiala ist der Senkrechtstarter in dieser Saison beim FC Bayern. Nun wollen die Verantwortlichen der Münchner den 17-Jährigen wohl langfristig an den Verein binden. Laut "Sport Bild" soll Musiala spätestens an seinem 18. Geburtstag am 26. Februar 2021 mit einem verlängerten Profivertrag ausstattet werden. Aktuell besitzt der englische U21-Nationalspieler lediglich ein Ausbildungspapier bis 2022.

Wie die "Daily Mail berichtet soll der Mittelfeldspieler künftig rund sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen. Musiala erzielte in dieser Bundesliga-Saison in acht Spielen schon drei Tore.

Transfer-News vom 14.12.2020

+++ Goretzka bestätigt Interesse des FC Liverpool +++

2018 wechselte Leon Goretzka nach Vertragsablauf beim FC Schalke ablösefrei zum FC Bayern - doch auch der FC Liverpool zeigte seinerzeit Interesse. Dies bestätigt der Nationalspieler nun gegenüber dem Portal " ".

"Sie waren natürlich eine Überlegung", erzählt Goretzka: "Sie sind ein großartiger Verein und ihre Entwicklung seit Kloppo (Trainer Jürgen Klopp, d.Red.) war erstaunlich. Wir sind alle ein bisschen stolz darauf, dass er den Titel gewonnen hat. Ich habe lange gebraucht, um meine Entscheidung zu treffen."

Schlussendlich stand dann aber doch sein Entschluss, sich dem deutschen Rekordmeister anzuschließen: "Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass die Bayern der richtige Schritt für mich waren."

+++ Ausstiegsklausel bei Upamecano: Schlagen die Bayern zu? +++

Seit geraumer Zeit ist der FC Bayern an einer Verpflichtung von Leipzigs Innenverteidiger Dayout Upamecano interessiert – einem Bericht zufolge könnte es möglicherweise im kommenden Sommer zu einem Wechsel kommen. Wie " " berichtet, gibt es eine Austiegsklausel im Vertrag des Franzosen, demnach wäre der 22-Jährige für 42 Millionen Euro zu haben.

Laut Bericht gehören der FC Bayern und Manchester United zu den aussichtsreichsten Kandidaten im Rennen um den Verteidiger. Das Interesse der "Red Devils" soll jedoch etwas abgekühlt sein, die Bayern sind also die Favoriten. Das Interesse der Münchner würde bei Upamecano demnach auch auf Gegenliebe stoßen.

Vieles deutet darauf hin, dass der deutsche Rekordmeister im Sommer in der Abwehr nachlegen muss. David Alaba wird den Verein wohl ablösefrei verlassen, auch bei Jérôme Boateng wird über einen Abschied spekuliert. Upamecano, einer der vielversprechendsten Innenverteidiger Europas, könnte diese Lücke füllen. Konkrete Gespräche zwischen Leipzig und den Bayern soll es nach AZ-Informationen allerdings noch nicht gegeben haben. "Bei mir hat jedenfalls niemand von Bayern angerufen", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche zuletzt im AZ-Interview.

Transfer-News vom 11.12.2020

+++ Als Martínez-Nachfolger: Bayern hat wohl Marseille-Juwel Kamara auf dem Zettel +++

Boubacar Kamara (r.) im Zweikampf mit Kevin de Bruyne von Manchester City. © sampics/Augenklick

Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse an Boubacar Kamara von Olympique Marseille. Dies berichten "L'Equipe", "Mundo Deportivo" und "Sky" übereinstimmend.

Der Rekordmeister beobachtet den Mittelfeldspieler demzufolge bereits seit drei Jahren, schon in diesem Sommer sollen die Verantwortlichen der Münchner über eine Verpflichtung des 21-Jährigen diskutiert haben. Kamara wäre demnach für eine Ablöse von 25 bis 30 Millionen Euro zu haben.

In München könnte der robuste und zweikampfstarke Mittelfeldspieler auf Javi Martínez folgen, dessen 2021 auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.

Transfer-News vom 10.12.2020

+++ Haaland zum FC Bayern? Das sagt Rummenigge +++

David Alaba (links) im Zweikampf mit Dortmunds Erling Haaland (rechts). © picture alliance/Bernd Thissen/dpa-Pool/dpa

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge schließt nicht kategorisch aus, dass sich der FC Bayern in Zukunft um Erling Haaland bemühen könnte.

"Haaland macht es gerade sehr gut in Dortmund und ganz ehrlich, so lange wir Robert Lewandowski haben, brauchen wir ihn nicht. Aber ich kann nicht voraussagen, was in Zukunft passiert, auch, weil ich Ende 2021 aus meinem Amt ausscheide", sagte Rummenigge gegenüber " ".

Mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke habe er "ein gutes Verhältnis", so Rummenigge. "So lange ich bei Bayern bin, wird es keinen weiteren Transfer wie den von Lewandowski damals geben. In den letzten Jahren haben wir freundschaftliche Beziehungen zum BVB aufgebaut."

+++ Rummenigge hofft auf den Verbleib von David Alaba +++

Die Zukunft von Bayern-Star David Alaba ist weiter offen. Nun hat sich Karl-Heinz Rummenigge zu den Gerüchten rund um den Österreicher geäußert. "Jedes Team denkt über Verstärkung nach. In dieser Situation ist es normal, dass Top-Klubs auch über Alaba nachdenken", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Münchner gegenüber " " und hofft weiterhin auf einen Verbleib des 28-Jährigen: "Es liegt an ihm, zu entscheiden. Vielleicht ändert er seine Meinung und bleibt".

Der Vertrag von Alaba läuft im Sommer 2021, danach könnte er die Münchner ablösefrei verlassen.

Transfer-News vom 09.12.2020

+++ Bericht: Bayern hat Kontakt zu Barca-Star de Jong +++

Wie die spanische " " berichtet, soll der FC Bayern weiterhin an Frenkie de Jong vom FC Barcelona interessiert sein. Dem Bericht zufolge befinden sich die Münchner in stetigem Austausch mit Ali Dursun, dem Berater des 23-Jährigen. Demnach solle er die Bayern informieren, wenn sich die Möglichkeit für Verhandlungen ergibt.

Der "Mundo Deportivo" zufolge müsste der deutsche Rekordmeister einiges an Ablöse auf den Tisch legen – im Gespräch sind demnach rund 86 Millionen Euro. So viel zahlte Barca im Sommer 2019 an Ajax Amsterdam (inklusive Bonuszahlungen). Bereits vor eineinhalb Jahren sollen die Bayern am zentralen Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein. Was neben der hohen Ablöse jedoch ebenfalls gegen einen Transfer spricht: Der Vertrag von de Jong beim spanischen Topklub läuft noch bis 2026.

+++ Camavinga im Fokus: Schnappt sich Bayern das nächste französische Top-Talent? +++

Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse an Eduardo Camavinga von Stade Rennes. Wie " " berichtet, hat der Mittelfeldspieler die Verantwortlichen des Rekordmeisters mit seiner feinen Technik und seiner für einen 18-Jährigen bemerkenswert reifen Spielweise überzeugt, insbesondere Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll ein großer Fan von ihm sein.

Knackpunkt wäre allerdings die Ablöse. Der französische Nationalspieler ist noch bis 2022 an Rennes gebunden, im Sommer rief der Klub noch eine Ablöse von 80 Millionen Euro auf. Aufgrund der verkürzten Vertragslaufzeit sollen die Bosse des Champions-League-Teilnehmers ihre Forderung mittlerweile auf 50 Millionen Euro gesenkt haben.

Eduardo Camavinga gilt als eines der größten Mittelfeldtalente der Welt. Der 18-Jährige zählt zu den absoluten Stammspielern bei Stade Rennes, im September feierte er außerdem sein Debüt für die französische Nationalmannschaft. Neben den Bayern sollen auch Real Madrid und mehrere Top-Klubs aus der Premier League Interesse zeigen.

+++ Rückkehr zum FC Bayern: Götze telefonierte mit Hoeneß +++

Beinahe wäre es zu einer Rückholaktion von Mario Götze zum FC Bayern gekommen. Wie die " " (Mittwochsausgabe) berichtet, habe es Telefonate zwischen Götze und Uli Hoeneß gegeben. Dem Bericht zufolge sei auch im Götze-Lager die Bereitschaft für eine Rückkehr an die Isar vorhanden gewesen. Hoeneß habe die Götze-Rückkehr jedoch nicht durchsetzen können. Ende September soll in München mehrfach darüber spekuliert worden sein, auch Hansi Flick setzte sich demnach für ein Götze-Comeback ein. Der Ex-Dortmunder entschied sich jedoch für einen Wechsel zu PSV Eindhoven.

Transfer-News vom 08.12.2020

+++ Bericht: Vertragsverhandlungen mit Goretzka gestartet +++

Verlängern die Bayern vorzeitig mit Leon Goretzka? © Bernadett Szabo/Pool Reuters/AP/dpa/Archivbild

Ist die Zukunft von Leon Goretzka bald entschieden? Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano auf " " schreibt, verhandelt der FC Bayern mit dem Mittelfeldspieler über ein neues Arbeitspapier. Demnach soll es sich um eine vorzeitige Verlängerung bis 2025 oder 2026 handeln.

Goretzka äußerte zuletzt bereits, dass er Gesprächen über eine mögliche Ausweitung der Zusammenarbeit nicht abgeneigt sei. Aktuell ist der 25-Jährige noch bis 2022 an den Rekordmeister gebunden.

Transfer-News vom 07.12.2020

+++ Bericht: Bayern-Talent Stiller kurz vor Hoffenheim-Wechsel +++

Verliert der FC Bayern das nächste hoffnungsvolle Talent? Nach Informationen von " " steht Angelo Stiller kurz vor einem Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim im Sommer 2021.

Demnach sei der 19-Jährige als Ersatz für Florian Grillitsch und Dennis Geiger vorgesehen, deren Verträge 2022 auslaufen. Sollte das Duo nicht verlängern, hätten die Kraichgauer im Sommer letztmals die Möglichkeit eine Ablöse zu erzielen. Bei der TSG würde Stiller zudem auf seinen Förderer und Ex-Coach Sebastian Hoeneß treffen, unter dem der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison in Bayerns zweiter Mannschaft zum unverzichtbaren Stammspieler wurde, ehe Hoeneß selbst nach Hoffenheim wechselte.

Für die Profis des FC Bayern kam Stiller, dessen Vertrag im Sommer 2021 ausläuft, bislang zwei Mal zum Einsatz.

Transfer-News vom 04.12.2020

+++ Bericht: Auch Bayern wirbt um Salzburg-Juwel Szoboszlai +++

Dominik Szoboszlai zählt zu den begehrtesten Offensiv-Talenten Europas, nun ist offenbar auch der FC Bayern ins Werben um den Mittelfeldspieler von RB Salzburg eingestiegen. Dies berichtet das Portal " ".

Aufgrund einer Ausstiegsklausel kann der ungarische Nationalspieler die Salzburger für eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro verlassen. Neben den Bayern soll auch Real Madrid Interesse zeigen, als Favorit wird jedoch RB Leipzig gehandelt.

+++ Bayern-Wunschspieler Zakaria äußert sich zu Transfergerüchten +++

Überzeugt bei Gladbach und scheint das Interesse des FC Bayern geweckt zu haben: Denis Zakaria. © firo/Augenklick

Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach soll auf der Wunschliste des FC Bayern stehen (siehe untenstehenden Eintrag vom 2. Dezember). Jetzt hat sich der 24-Jährige zu den Gerüchten geäußert – und verständlicherweise recht bedeckt gehalten. "Wenn du als Spieler liest, dass Bayern Interesse an dir hat, dann zeigt das, dass man im Verein gute Arbeit macht", sagte der Mittelfeldspieler am Dienstag nach dem Spiel gegen Inter Mailand (2:3).

Über seine Zukunft würde Zakaria laut eigener Aussage jetzt wirklich nicht nachdenken. "Ich bin nur fokussiert auf Gladbach, ich habe noch viele Spiele mit Borussia zu machen. Und ich werde in diesen Spielen 100 Prozent geben."

Zakarias Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis 2022, neben dem Schweizer sollen die Bayern auch Interesse an Teamkollege Florian Neuhaus haben.

Transfer-News vom 03.12.2020

+++ Folgt Angelo Stiller Sebastian Hoeneß zur TSG Hoffenheim? +++

Angelo Stiller wird den FC Bayern im Sommer verlassen. © Rauchensteiner/Augenklick

Angelo Stiller zählt seit seiner Beförderung zur U23 im vergangenen Winter zu den Leistungsträgern bei den Amateuren in der 3. Liga, in der ersten Mannschaft hat der 19-Jährige allerdings kaum eine Perspektive. Schon vor Wochen soll der Mittelfeldspieler ein Angebot über eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags abgelehnt haben, im kommenden Sommer werden sich die Wege höchstwahrscheinlich trennen.

Wie der " " berichtet, zeigt die TSG Hoffenheim Interesse an Stiller. Im Kraichgau würde der 19-Jährige auf seinen Förderer Sebastian Hoeneß treffen, der ihn in der vergangenen Saison in die zweite Mannschaft hochzog, bevor er im Sommer selbst zur TSG wechselte.

Transfer-News vom 02.12.2020

+++ Dajaku und Zirkzee vor Doppel-Leihe nach Köln? +++

In der vergangenen Saison durften Leon Dajaku und Joshua Zirkzee erste Erfahrungen in der Profimannschaft sammeln, in dieser Spielzeit spielen beide in der ersten Mannschaft allerdings kaum noch eine Rolle. Um den beiden 19-jährigen Offensivspielern Spielpraxis zu ermöglichen, denkt man beim Rekordmeister offenbar über ein Leihgeschäft nach.

Die die Portale " berichten, zeigt der 1. FC Köln Interesse. Zirkzee stand bereits im Sommer auf dem Zettel der Geißböcke, nun sollen bereits Gespräche über eine Doppel-Leihe stattgefunden haben.

+++ Bericht: Zwei Gladbacher stehen auf Bayerns Transferliste +++

Überzeugen bei Borussia Mönchengladbach - und scheinen das Interesse des FC Bayern geweckt zu haben: Florian Neuhaus (l.) und Denis Zakaria. © imago/Team 2

Kimmich verletzt, Neuzugang Roca mit holprigem Start, Martínez vor seinem Abschied: Die aktuelle Situation macht deutlich, dass der FC Bayern im defensiven Mittelfeld nachlegen muss.

Wie die " " berichtet, scheint Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic auf der Suche nach neuen Spielern auch schon fündig geworden zu sein – und zwar in der Bundesliga! Demnach sollen die Gladbacher Denis Zakaria und Florian Neuhaus ganz oben auf Bayerns Transferliste stehen. Zakaria (Vertrag bis 2022) war bereits im vergangenen Sommer ein Thema. Neuhaus (Vertrag bis 2024), der zuletzt ins DFB-Aufgebot berufen wurde, spielt sich aktuell mit besonders guten Leistungen in den Fokus.

Daneben sollen die Bayern fürs Mittelfeld auch Eduardo Camavinga von Stade Rennes sowie Lucien Agoumé (Inter Mailand) im Visier haben. Priorität haben aber wohl die beiden Gladbach-Stars.

Für einen Bayern-Spieler könnte es dadurch nun ganz eng werden: Corentin Tolisso. Dem Bericht zufolge muss der Franzose (Vertrag bis 2022) in den nächsten Wochen und Monaten beweisen, dass er ein "Bayern-Spieler" ist – überzeugt der Weltmeister von 2018 nicht, könnte es im kommenden Sommer zu einem Verkauf kommen.

Transfer-News vom 01.12.2020

+++ Alaba-Lager soll kein Interesse an Wechsel nach London haben +++

Ein möglicher Kandidat hat sich wohl aus dem Poker um David Alaba verabschiedet. Zuletzt war die Rede von einem möglichen Interesse des FC Chelsea, der Bayerns Abwehrboss eventuell schon im Winter holen könnte. Ein möglicher Alaba-Wechsel zu den "Blues" ist nun wohl doch vom Tisch.

Laut Informationen von " " besteht von der Alaba-Seite kein Interesse an einem Wechsel zu Chelsea. Auch die Engländer dementierten die Gerüchte um den Österreicher, so der Sender weiter. Ein ablösefreier Alaba-Abgang im Sommer scheint jedoch weiter so gut wie sicher.

