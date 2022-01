Transfer-News zum FC Bayern: Bericht - Bayern wollen Dembélé, falls Coman geht

München - Aufgrund der Corona-Pandemie hat der FC Bayern in dieser Saison auf eine große Einkaufstour verzichtet und sich auf dem Transfermarkt im Vergleich zur europäischen Konkurrenz eher zurückgehalten. Namhafteste Neuverpflichtung war wohl Trainer Julian Nagelsmann, der von RB Leipzig geholt wurde. Doch auch im Kader hat sich ein bisschen was getan...

Transfers des FC Bayern: Die Zugänge der Saison 2021/22

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Omar Richards (FC Reading)

Sven Ulreich (vereinslos; zuvor Hamburger SV)

Transfers des FC Bayern: Die Abgänge der Saison 2021/22

David Alaba (Real Madrid)

Jérôme Boateng (Olympique Lyon)

Javi Martínez (Quatar SC)

Chris Richards (Leihe zu TSG Hoffenheim)

Alexander Nübel (Leihe zur AS Monaco)

Lars Lukas Mai (Leihe zu Werder Bremen)

Joshua Zirkzee (Leihe zu RSC Anderlecht)

Adrian Fein (Leihe zur SpVgg Greuther Fürth)

Ron-Thorben Hoffmann (Leihe zu AFC Sunderland)

Leon Dajaku (Union Berlin)

Michael Cuisance (FC Venedig)

Natürlich gibt es auch weiterhin jede Menge Gerüchte rund um den Rekordmeister. Ob Verpflichtungen, Abgänge oder Vertragspoker – wir halten Sie hier im Transfer-Blog stets auf dem Laufenden!

Transfer-News vom 06.01.2022

+++ Bericht: Bei Coman-Abschied: Bayern wollen Dembele +++

Noch immer konnten sich der FC Bayern und Kingsley Coman (25) nicht auf eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags einigen. Eins ist klar: Wenn der Franzose nicht zeitnah verlängert, soll er im Sommer verkauft werden. Einen designierten Nachfolger für die rechte Außenbahn sollen die Bayern dabei auch schon im Auge haben.

Wie die französische "L’Equipe" berichtet, soll Comans Landsmann Ousmane Dembélé (24) der absolute Wunschspieler der Bayern-Verantwortlichen sein. Der 24-Jährige hat beim FC Barcelona noch einen Vertrag bis Ende Juni, wäre also im Sommer ablösefrei zu haben. Sportvorstand Hasan Salihamidzic gilt als großer Fan des Ex-Dortmunders und auch Bayern-Coach Julian Nagelsmann soll den 24-Jährigen und seine Spielweise schätzen und eine Verpflichtung des Franzosen unterstützen.

Bei den Münchnern sei man sich sicher, den als "schwierigen Charakter" bekannten Dembélé an der Säbener Straße in die Spur zu bekommen. Man baut dabei auf die bei den Bayern bereits bestehende "French Conenction" um Dembélés Nationalmannschaftskollegen Hernández, Upamecano und Pavard, die dem 24-Jährigen das Einleben bei den Münchnern erleichtern könnte.

Trotz auslaufenden Vertrags dürfte Dembélé für die Münchner dennoch nicht zum Schnäppchen werden. Neben einem Handgeld soll der französische Nationalspieler Berichten zufolge jährlich zwischen 20 und 30 Millionen Euro Gehalt fordern.



Transfer-News vom 05.01.2022

+++ Wieder Wechselgerüchte um Lewandowski +++

Muss sich der FC Bayern München doch Sorgen um den Verbleib von Robert Lewandowski machen? Laut träumt der Bayern-Torjäger von einem Wechsel in die Premier League oder nach Spanien.

Angeblich wolle Lewandowskis Berater Pini Zahavi den Wechsel seines Klienten im Sommer forcieren. Ob es dazu kommt – völlig offen. Der Vertrag des Angreifers läuft in München noch bis 2023. Für die Bayern wird jedoch eine Lewandowski-Verlängerung höchste Priorität haben.

+++ Bayern angeblich an Naby Keita vom FC Liverpool dran +++

Der FC Bayern München soll an einer Verpflichtung von Naby Keita vom FC Liverpool interessiert sein. Wie das katalanische Portal " " berichtet, wird der Rekordmeister neben Klubs wie Milan, West Ham und AS Rom in Verbindung mit dem Mittelfeldspieler gebracht.

Bereits im Sommer 2018 waren die Bayern angeblich an dem Guineer dran, jedoch wechselte Keita damals für 60 Millionen Euro von Leipzig nach Liverpool. Der zentrale Mittelfeldspieler konnte die Erwartungen auf der Insel bislang – auch aufgrund zahlreicher Verletzungen – nicht erfüllen. Aktuell liegt sein Marktwert bei "nur" noch 30 Millionen Euro.

+++ Doch kein Winter-Wechsel? Dest gibt Bayern wohl den nächsten Korb +++

Zuletzt wurde Sergino Dest einmal mehr mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, nun hat der US-Nationalspieler in Diensten des FC Barcelona den Münchnern nach 2020 nun wohl schon zweiten Mal eine Absage erteilt.

Wie die spanische Sporttageszeitung " " berichtet, will der Außenverteidiger die Katalanen im Winter nun doch nicht verlassen und sich voll und ganz auf die Rückrunde unter Trainer und Vereinslegende Xavi fokussieren. Zuvor hatten Meldungen die Runde gemacht, wonach Dest bei Barcelona auf der Streichliste stehe, da der hochverschuldete Klub unbedingt auf Einnahmen angewiesen war.

Laut "Sport" waren die Bayern nicht der einzige europäische Top-Klub, der den 21-Jährigen auf dem Zettel hatte. So sollen unter anderem der FC Chelsea und Atlético Madrid Interessiert, erhielten aber ebenfalls eine Absage.

Transfer-News vom 04.01.2022

+++ Abgang im Winter? Spanische Top-Klubs an Bayerns Pavard interessiert +++

Steht Benjamin Pavard beim FC Bayern vor dem Absprung? Laut " " haben mit Real und Atletico Madrid zwei spanische Top-Klubs den französischen Defensivspieler auf dem Zettel.

Ein Winter-Wechsel scheint jedoch ziemlich unwahrscheinlich, da die Personaldecke beim Rekordmeister auf der Position des rechten Verteidigers äußerst dünn ist. Zuletzt hatte der 25-jährige Pavard betont, dass er künftig lieber in der Innenverteidigung spielen will. Dort kam er bei den Bayern jedoch selten zum Zug. Pavard steht zudem noch bis 2024 in München unter Vertrag.

+++ Bericht: Rüdiger verhandelt mit Bayern und drei anderen Topklubs +++

Zum Saisonende läuft der Vertrag von Antonio Rüdiger aus, seit Anfang des Jahres darf der deutsche Nationalspieler offiziell mit anderen Klubs verhandeln. Von genau der Möglichkeit macht der Star des FC Chelsea, der auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, nun offenbar auch Gebrauch.

Laut " " plant der Innenverteidiger mit seinem Berater im Januar Gespräche mit dem FC Bayern, Real Madrid, Juventus Turin und Paris Saint-Germain. Auch eine Verlängerung bei Chelsea ist demnach noch immer nicht komplett vom Tisch. Das jüngste Angebot der Londoner soll allerdings von der Rüdiger-Seite abgelehnt worden sein, weil ihm nur ein halb so hohes Gehalt wie den Top-Verdienern des Klubs angeboten worden sein soll.

Transfer-News vom 03.01.2022

+++ Fix: Cuisance wechselt zum FC Venedig +++

Es hatte sich zuletzt bereits angedeutet, nun ist es auch offiziell: Michael Cuisance wechselt zum FC Venedig. Dies teilte der FC Bayern am Montagnachmittag mit.

"Wir bedanken uns bei Michaël Cuisance für seinen Einsatz im Trikot des FC Bayern und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seine Zukunft beim FC Venedig", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic zitiert. Cuisance wurde im Sommer 2019 von Borussia Mönchengladbach verpflichtet, kam in München aber nie wirklich zurecht. Insgesamt absolvierte er gerade einmal 13 Pflichtspiele für die Münchner, die meisten davon als Einwechselspieler.

Wie hoch die Ablöse für den Franzosen ist, teilten die Bayern nicht mit. Zuletzt war über eine Summe von vier Millionen Euro spekuliert worden.

+++ Als Tolisso-Ersatz: Schnappt sich Bayern van de Beek von ManUnited? +++

Der Vertrag von Corentin Tolisso läuft im Sommer aus und wurde noch nicht verlängert, ein Abgang des französischen Weltmeisters scheint so gut wie sicher. Auf der Suche nach einem Nachfolger für den Mittelfeldspieler sind die Bayern wohl in England fündig geworden.

Wie das katalanische Portal "El Nacional" berichtet, zeigt der Rekordmeister Interesse an Donny van de Beek von Manchester United. Der Niederländer steht demnach auch beim FC Barcelona auf dem Zettel, hat den Blaugrana aber wohl eine Absage erteilt, weil er lieber nach München wechseln will.

Dem Bericht zufolge hat sich Trainer Julian Nagelsmann intern bereits für eine Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers stark gemacht. Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2022 von Ajax Amsterdam zu Manchester United, konnte sich dort aber nie wirklich durchsetzen und sitzt auch unter dem neuen Trainer Ralf Rangnick regelmäßig auf der Bank. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

+++ Fix: Offensivtalent Batista-Meier wechselt zu Dynamo Dresden +++

Der FC Bayern hat Offensivspieler Oliver Batista-Meier mit sofortiger Wirkung an Dynamo Dresden abgegeben. Wie die Münchner am Montag mitteilten, hat der 20-Jährige beim Zweitligisten einen Vertrag bis zum Sommer 2025 unterschrieben.

Batista-Meier war im Sommer 2016 vom 1. FC Kaiserslautern in den Nachwuchs des deutschen Fußball-Rekordmeisters gewechselt. In der vergangenen Saison war der U20-Nationalspieler an den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen ausgeliehen. Für die Amateure des FC Bayern kam er in der laufenden Spielzeit 24 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Batista-Meier erzielte dabei zwölf Tore und gab acht Vorlagen.

"Wir bedanken uns bei Oli für seine Leistungen beim FC Bayern. In Dresden kann er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute", sagte der Münchner Nachwuchschef Jochen Sauer.

Transfer-News vom 02.01.2022

+++ Hoeneß wirbt für Verlängerung von Neuer, Müller und Lewandowski +++

Uli Hoeneß möchte Nationaltorhüter Manuel Neuer, Rekord-Torjäger Robert Lewandowski und Antreiber Thomas Müller über den Sommer 2023 hinaus im Trikot des FC Bayern München spielen sehen. "Derzeit kann ich mir die Jahre 2024 und 2025 ohne dieses Trio nicht vorstellen", sagt der Ehrenpräsident vor seinem 70. Geburtstag an diesem Mittwoch im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Hoeneß würde mit dem Ü30-Trio verlängern, bemerkte aber dazu: "Ich bin beim FC Bayern nicht mehr auf dem driver's seat." Der frühere Manager war vor zwei Jahren als Präsident abgetreten. Er denke aber, dass sich die Verantwortlichen um Vorstandschef Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und seinen Nachfolger Herbert Hainer "der Thematik bewusst sind und versuchen werden, mit diesen Spielern zu verlängern. Davon gehe ich aus", sagt Hoeneß.

"Das sind drei verschiedene Persönlichkeiten, aber sie alle eint, dass sie für den FC Bayern alles geben", äußert Hoeneß zu Neuer (35), Lewandowski (33) und Müller (32). Identifikationsfigur und Eigengewächs Müller sage "immer das Richtige. Und Manuel oder Robert sind im Laufe der Jahre zu absoluten Führungsfiguren geworden." Das Trio ist seit Jahren ein zentraler Erfolgsfaktor beim Rekordmeister.

Transfer-News vom 01.01.2022

+++ Bericht: FC Bayern hat ManCity-Talent Joel Ndala auf dem Zettel +++

Schnappt der FC Bayern seinem früheren Trainer Pep Guardiola womöglich ein hoffnungsvolles Talent vor der Nase weg? Wie das Portal berichtet, ist der deutsche Rekordmeister an einer Verpflichtung von Joel Ndala interessiert. Der 15-jährige Außenstürmer spielt in der U18 von Manchester City und wurde sowohl in die U15 als auch in die U16 Englands berufen.

Zuletzt kam das Ausnahmetalent bereits in der U23 von Manchester City zum Einsatz. Der schnelle und dribbelstarke Offensivspieler soll zunächst in die FCB-Jugend integriert werden. Neben den Münchnern scheint allerdings auch Paris St.-Germain Joel Ndala im Blick zu haben.

Transfer-News vom 31.12.2021

+++ Lewandowski kokettiert mal wieder mit Wechsel +++

Im Rahmen der "Globe Soccer Awards" in Dubai hat Bayern-Star Robert Lewandowski mal wieder mit einem möglichen Wechsel kokettiert – zumindest indirekt.

Auf die Frage, ob er bereit für eine neue Herausforderung sei, antwortete der 33-Jährige mit einem Grinsen: "Ich bin immer bereit für die Herausforderung. Ob es eine neue sein wird, weiß ich nicht. Aber ich bin bereit."

Lewandowskis Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2023, in der Vergangenheit wurde er polnische Nationalspieler immer wieder mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Transfer-News vom 30.12.2021

+++ Bericht: Cuisance zum Medizincheck in Venedig +++

Geht es jetzt ganz schnell? Nach Informationen von "Sky"-Experte Gianluca di Marzio steht der Wechsel von Michael Cuisance zum FC Venedig wohl kurz bevor. Demnach befindet sich der Franzose offenbar bereits in Italien und soll dort zeitnah den Medizincheck absolvieren. Lediglich letzte Details seien zwischen den Vereinen zu klären. Anstelle der bisher angenommenen zehn Millionen Euro liegt die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler offenbar nur bei drei bis vier Millionen Euro. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2024. Der FC Venedig teilte am Donnerstag auf Anfrage mit, vor dem Start des Transferfensters am 3. Januar könne der Wechsel nicht offiziell bestätigt werden.

Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2019 für rund zehn Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt. Er konnte sich aber an der Isar nie durchsetzen und war zwischenzeitlich an Olympique Marseille verliehen. In München besaß er einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

+++ Konkurrenz für Bayern? Inter Mailand macht bei Ginter ernst +++

Mailand statt München? Inter Mailand hat im Poker um Nationalspieler Matthias Ginter die Karten offenbar auf den Tisch gelegt. Der italienische Meister bietet dem Innenverteidiger des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach laut "Gazzetta dello Sport" einen Vierjahresvertrag an. Ginter soll bei den Mailändern pro Saison bis zu vier Millionen Euro netto verdienen.

Der 27-Jährige hatte am Dienstag verkündet, dass er seinen auslaufenden Vertrag beim fünfmaligen deutschen Meister nicht verlängern werde. Ginter kann die Borussia im Sommer ablösefrei verlassen.

Der Innenverteidiger wurde zuletzt auch beim FC Bayern als möglicher Kandidat gehandelt. Bei den Münchnern könnte er den Platz von Niklas Süle einnehmen, dessen Vertrag bei den Bayern im Sommer ausläuft und mit dem man sich bisher noch auf keine Verlängerung einigen konnte.

+++ Marc Roca: "Für mich ist klar, dass ich bleibe" +++

Aufgrund der Verletzungen von Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Marcel Sabitzer erhielt Marc Roca zum Ende der Hinrunde die Chance, sich zu beweisen, und machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Aufgrund seiner Reservistenrolle hatte sich der Spanier zwischenzeitlich auch mit einem Abschied vom FC Bayern beschäftigt. Dies ist laut eigener Aussage aber kein Thema mehr.

Nach seinem Aufschwung zum Jahresende sei für ihn "klar, dass ich bleibe. Es wäre ein Fehler, zu gehen. Man könnte sagen, dass ich gerade meinen besten Moment seit meiner Ankunft bei Bayern erlebe – sowohl fußballerisch als auch körperlich und mental", so Roca gegenüber der "Bild".

Transfer-News vom 29.12.2021

+++ Bayern und Tolisso wohl offen für Winter-Transfer +++

Nachdem er in der Hinrunde einmal mehr mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, zeigte sich Corentin Tolisso gegen Jahresende deutlich formverbessert und wurde von Trainer Julian Nagelsmann sogar ausdrücklich gelobt. Im Winter könnte der Franzose den FC Bayern dennoch verlassen.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft nur noch bis Saisonende, eine Verlängerung erscheint unwahrscheinlich. Um einen ablösefreien Abgang im Sommer zu verhindern, sollen die Bayern laut " " bereit sein, Tolisso im Januar abzugeben. Auch der Spieler ist demnach offen für einen Transfer im Winter. Konkrete Angebote liegen dem Bericht zufolge aber noch nicht vor.

+++ Ginter verlängert Vertrag nicht: Schlägt Bayern zu? +++

Matthias Ginter wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht verlängern. Das teilte der Innenverteidiger am Dienstagabend auf seinem Instagram-Kanal mit. Demnach wolle er für seine "persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg" in seiner Karriere einschlagen.

Fraglich ist, ob die Gladbacher nun versuchen wollen, Ginter noch im Winter zu verkaufen, um eine Ablöse zu generieren. Wahrscheinlicher ist dennoch ein ablösefreier Wechsel im Sommer.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Ginter auch immer wieder als möglicher Transfer-Kandidat beim FC Bayern gehandelt. Dort könnte er der Ersatz von Niklas Süle werden, über dessen Abgang ebenfalls immer wieder spekuliert wird.

Transfer-News vom 28.12.2021

+++ Cuisance-Abgang steht offenbar unmittelbar bevor +++

Jetzt könnte es ganz schnell gehen! Wie "Sky" berichtet, steht Michael Cuisance unmittelbar vor einem Abgang vom FC Bayern. Demzufolge haben sowohl der FC Venedig als auch ZSKA Moskau bereits ein schriftliches Angebot für den Mittelfeldspieler abgegeben. Beide Klubs sollen bereit sein, eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro zu bezahlen. Auch Metz und Troyes aus der Ligue 1 sollen Interesse signalisiert haben, waren aber lediglich bereit für ein Leihgeschäft.

Ein Abgang des 22-Jährigen gilt schon länger als beschlossene Sache. Cuisance spielte in der Hinrunde unter Julian Nagelsmann überhaupt keine Rolle und wurde lediglich zwei Mal eingewechselt. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2024.

+++ Bericht: Bayern buhlt um Abwehrtalent Schlotterbeck +++

Der SC Freiburg zählt als Tabellendritter zu den Überraschungsteams der Hinrunde. Großen Anteil am Erfolg der Breisgauer hat auch Nico Schlotterbeck. Der U21-Europameister stand in allen Hinrunden-Partien in der Startelf und hat mit seinen guten Leistungen offenbar das Interesse der Top-Teams geweckt. Neben Borussia Dortmund hat nach Informationen der " " wohl auch der FC Bayern den 22-jährigen Innenverteidiger auf dem Zettel. Da der aktuelle Vertrag von Schlotterbeck noch bis 2023 datiert ist, könnte Freiburg in diesem Sommer noch einmal Ablöse für das Abwehrtalent kassieren.

Schlotterbeck selbst scheint einem Wechsel zum Rekordmeister offen gegenüber zu stehen. "Es gibt wohl kaum einen Spieler, den der FC Bayern nicht reizt", sagte der Innenverteidiger zuletzt gegenüber "Sport1".

Transfer-News vom 27.12.2021

+++ Konkurrenz für Bayern? ManUnited buhlt wohl um Wirtz +++

Florian Wirtz zählt zu den absoluten Top-Talenten in Deutschland und wurde in der Vergangenheit auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Mittelfeld-Zauberer hat bei Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2026, in dem für 2023 allerdings eine Ausstiegsklausel verankert sein soll.

Nun hat sich offenbar ein namhafter Mitkonkurrent ins Werben um das 18-Jährige Supertalent eingeschaltet. Laut einem Bericht der " " zeigt auch Manchester United Interesse. Bei den Red Devils sitzt mit Ralf Rangnick ein absoluter Kenner des deutschen Fußballs auf der Trainerbank, ab diesem Sommer übernimmt er die Rolle als Berater des Vorstands.

Der 63-Jährige soll ein großer Fan von Wirtz sein und forciert laut "Sun" eine Verpflichtung des Nationalspielers. Die Red Devils sind demnach bereit, ein Angebot über 60 Millionen Pfund (rund 71 Millionen Euro) für den 18-Jährigen abzugeben.

+++ Zum Nulltarif: Schnappt sich Bayern Europameister Insigne? +++

Die Zukunft von Kingsley Coman beim FC Bayern ist weiter ungewiss. Einem Bericht zufolge beschäftigen sich die Münchner nun mit einem möglichen Ersatz. Laut der "Gazzetta dello Sport" soll Lorenzo Insigne vom SSC Neapel im Fokus der Münchner stehen. Demnach werde die Vertragssituation des 30-jährigen Flügelspielers genau beobachtet. Das Arbeitspapier des Europameisters läuft im kommenden Sommer aus, die Verhandlungen mit Neapel blieben bislang erfolglos.

Neben den Bayern sind offenbar weitere Topklubs wie Chelsea, Tottenham oder Barcelona am italienischen Nationalspieler interessiert. Auch innerhalb Italiens ist ein Wechsel denkbar – AS Rom, Inter Mailand und Lazio Rom haben den 30-Jährigen wohl auf dem Zettel.

Transfer-News vom 26.12.2021

+++ Chiesa einer für den FC Bayern? Aktuell eher unrealistisch +++

Neben Sergiño Dest und Raphinha wird aktuell auch der italienische Europameister Federico Chiesa als möglicher Bayern-Zugang gehandelt. Erst kürzlich hatte Bayerns Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge den 24-Jährigen, der aktuell von Florenz an Juventus Turin ausgeliehen ist, in höchsten Tönen gelobt. Dem italienischen Sender "RTV38" sagte Rummenigge sogar: "Er ist ein Spieler für den FC Bayern."

Auch Trainer Julian Nagelsmann gilt als großer Fan. Eine Verpflichtung ist aktuell aber eher unwahrscheinlich. Die Bosse wollen teure Wintertransfers vermeiden, es sei denn, man verdient Geld durch Spielerverkäufe, nach denen es aktuell nicht aussieht.

+++ Schnappt sich Werder, Hamburg oder Augsburg Bayern-Youngster Nemanja Motika? +++

Im Oktober erklärte Nemanja Motika noch, dass er beim FC Bayern vor dem nächsten Karriereschritt stehe und bald einen Profivertrag unterschreiben werde. Doch nun soll ein Transfer des 18-Jährigen, der aktuell in der zweiten Mannschaft der Münchner spielt, doch möglich sein.

Wie "Sky" berichtet, sollen Werder Bremen, der Hamburger SV und der FC Augsburg Interesse an Nemanja Motika haben. Ob er tatsächlich den FC Bayern verlässt, werde sich dem Bericht nach im Winter oder im Sommer zeigen.

Transfer-News vom 25.12.2021

+++ Bericht: Verpflichten die Bayern im Winter Raphinha? +++

Bahnt sich da bei den Bayern doch ein überraschender Winterwechsel an? Berichten des brasilianische TV-Sender "TNT Sports Brasil" zufolge, sollen die Münchner kurz vor einer spektakulären Neuverpflichtung schon im kommenden Wintertransferfenster stehen.

So verkündete TNT-Reporter Bruno Formiga exklusiv am Freitagabend, dass der FC Bayern schon in Kürze den brasilianischen Nationalspieler Raphinha (25) nach München holen möchte.

Laut Formiga sollen die Bayern kurz davor stehen, sich mit Raphinhas Klub Leeds United auf einen Wechsel bereits in der im Januar beginnenden Transferperiode zu verständigen.

Dem Bericht zufolge sollen die Bayern bereit sein, 50 Millionen Euro für den 25-jährigen Flügelstürmer, der noch einen Vertrag bis 2024 hat, an den Premier-League-Klub zu zahlen. Hinter Lucas Hernandez (80 Mio. Euro) und Leroy Sané (60 Mio. Euro) würde Raphinha, der einen Marktwert von 40 Mio. Euro besitzt, damit zum drittteuersten Transfer der Bayern-Geschichte werden.

Der brasilianische Nationalspieler (bisher fünf Einsätze) wechselte erst im Herbst 2020 für kolportierte 19 Millionen Euro von Stade Rennes nach Leeds. In der laufenden Saison kommt er in 16 Spielen auf acht Tore und eine Vorlage.

An der Säbener Straße könnte Raphinha die Nachfolge von Kingsley Coman (25) antreten, sollte der Franzose die Bayern am Saisonende verlassen. Allerdings verdichteten sich in jüngster Zeit die Anzeichen, dass der französische Nationalspieler seinen Vertrag in München doch verlängern könnte.

Da die Außen des FC Bayern neben Coman mit Sané, Gnabry und dem aufstrebenden Musiala aktuell bestens besetzt sind, sollte man den Bericht des brasilianischen TV-Journalisten jedoch mit Vorsicht genießen, da aktuell kein Bedarf für einen weiteren Flügelspieler bestehen dürfte, schon gar nicht für 50 Millionen Euro.

Transfer-News vom 22.12.2021

+++ Schnappen sich die Bayern Kamara im Winter? +++

Boubacar Kamara von Olympique Marseille ist schon länger in den Fokus der Bayern geraten. Im Sommer wäre der 22-jährige Mittelfeldspieler ablösefrei zu haben. Berichten zufolge wäre Marseille aber bereit, Kamara, der seinen Vertrag nicht verlängern möchte, bereits im Winter ziehen zu lassen, um damit wenigstens noch ein bisschen Geld bei einem Transfer zu verdienen.

Wie viel die Südfranzosen für den jungen Kamara fordern ist nicht bekannt, aber bei nur noch sechs Monaten Vertrag und einem Marktwert von 25 Millionen Euro, dürfte diese Summe für die Münchner durchaus erschwinglich sein, auch wenn man an der Säbener Straße eigentlich von einem Wintertransfer absehen wollte.

Zwar besteht bei den Bayern im Moment kein wirklicher Bedarf an einem Spieler für das defensive Mittelfeld, doch dies könnte im Sommer schon ganz anders aussehen, sollten Corentin Tolisso, Michael Cuisance und eventuell auch Marc Roca die Münchner verlassen.

Doch stellt sich die Frage, ob Boubacar Kamara im Sommer dann noch zu haben ist, denn die Konkurrenz für die Bayern ist nicht nur groß, sondern auch namhaft. So sollen u.a. der FC Barcelona sowie die beiden Premier-League-Klubs Newcastle und Manchester United ein Auge auf den ehemaligen französischen U21-Nationalspieler geworfen haben.



+++ Bayern sollen wieder an Dest interessiert sein +++

Im Sommer vor einem Jahr hätte es fast mit dem Transfer von Sergiño Dest zum FC Bayern geklappt. Der US-Nationalspieler, damals noch im Dress von Ajax Amsterdam, entschied sich jedoch für einen Wechsel zum FC Barcelona.

Bei den Katalanen schlug Dest jedoch nicht wirklich ein. Laut der spanischen Zeitung " " gilt der 21-jährige Rechtsverteidiger als Verkaufskandidat. Der FC Bayern soll wieder interessiert sein. Nach AZ-Informationen ist der Rekordmeister weiter auf der Suche nach einem rechten Außenverteidiger. Dest lief zuletzt für Barcelona auch als Rechtsaußen und im linken Mittelfeld auf.

Transfer-News vom 21.12.2021

+++ AZ-Info: Vertragsverlängerung ? Bei Süle ist weiter alles offen +++

Quo vadis, Niklas Süle? Laut "Sky" soll ein Abgang des deutschen Nationalspielers "so gut wie besiegelt sein". Nach AZ-Informationen ist beim 26-jährigen Innenverteidiger jedoch weiter alles offen. Auch eine Verlängerung ist möglich, sofern sich beide Parteien beim Gehalt annähern. Gegenüber der Premier League ist Süle nach wie vor nicht abgeneigt, sein Vertrag in München ist noch bis Sommer 2022 gültig.

Transfer-News vom 20.12.2021

+++ Adrian Fein vor Leih-Ende bei Fürth +++

Wie der "Kicker" berichtet, soll die Leihe von Adrian Fein vom FC Bayern vorzeitig beendet werden. Der 22-Jährige stand unter Cheftrainer Stefan Leitl nur 29 Minuten auf dem Platz und gehörte zuletzt viermal in Folge nicht zum Kader. Eigentlich sollte Fein bis zum Saisonende bei den Kleeblättern bleiben.

Transfer-News vom 19.12.2021

+++ Hainer: FC Bayern wird Haaland nicht verpflichten! +++

Ist damit (endlich) das letzte Wort gesprochen? Bayern-Präsident Herbert Hainer stellte im "Doppelpass" bei "Sport1" klar, dass die Münchner Erling Haaland von Borussia Dortmund nicht verpflichten werden.

Der Grund: "Weil wir mit Robert Lewandowski den besten Stürmer der Welt haben." Hainer sei davon überzeugt, dass der 33-Jährige noch für mehrere Jahre auf seinem aktuellen Level spielen könne.

Der Pole wisse, "dass ich und alle Verantwortlichen ihn sehr schätzen, das habe ich ihm auch oft genug gesagt". Zudem bekräftigte er im "Doppelpass" nochmals seinen Wunsch, dass Lewandowski seine Karriereende beim FC Bayern beendet.

+++ Bayern-Leihspieler Hoffmann in Sunderland: "Will langfristig hierbleiben" +++

Um Spielpraxis zu sammeln, wurde Bayerns Ersatztorwart Ron-Thorben Hoffmann im vergangenen Sommer nach England an den AFC Sunderland verliehen. In der dritten englischen Liga ist der 22-Jährige Stammspieler – nun möchte er auf Dauer auf der Insel bleiben.

Ein Wechsel nach Sunderland für dauerhaft erfolgen, sollte die Mannschaft aufsteigen – dann würde eine entsprechende Kaufpflicht im Sommer greifen. "Wir sind noch sieben Monate von diesem Szenario entfernt", sagte Hoffmann zuletzt gegenüber " ". "Ich will mit dieser Mannschaft aufsteigen und langfristig hierbleiben. Das ist für mich ganz klar."

Aktuell liegt Sunderland auf dem dritten Tabellenplatz, der immerhin für die Aufstiegs-Playoffs berechtigen würde. In der laufenden Saison stand Hoffmann bislang 17 Mal im Tor, dabei blieb er fünf Mal ohne Gegentor.

Transfer-News vom 17.12.2021

+++ Salihamidzic stellt klar: Keine Winter-Transfers beim FC Bayern +++

Der FC Bayern München wird nach Aussage von Hasan Salihamidzic im Winter keinen neuen Spieler verpflichten. Das sei gar kein Thema, das Transferfenster sei zweitrangig, sagte der Sportvorstand des Herbstmeisters am Freitagabend im Streamingdienst DAZN vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg. "Wir sind wirklich gut besetzt und gehen weiter so in die Saison", betonte er.

+++ Langfristige Bayern-Zukunft? Pavard will sich nicht festlegen +++

Benjamin Pavard hat ausweichend auf Fragen zu einer langfristigen Zukunft in München geantwortet. Angesprochen auf mögliche zehn Jahre beim FC Bayern sagte der Verteidiger in der französischen Sportzeitung "L'Équipe": "Ich denke nicht an die Zukunft. Was ich will, ist Titel zu gewinnen. Ich habe meinen Namen in die Erfolgsliste des Klubs geschrieben. Ich habe Lust, meine Geschichte zu prägen und eine Spur zu hinterlassen."

Pavard war im Jahr 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum deutschen Meister gewechselt. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2024. Der 25-Jährige ist mit seinen ersten zweieinhalb Jahren beim FC Bayern zufrieden, weil man "alles gewonnen" habe.

Transfer-News vom 16.12.2021

+++ Tolisso in Spanien heiß begehrt +++

Vom einstigen Rekordtransfer zum Bankdrücker und nun zur Lebensversicherung im Mittelfeld. Corentin Tolisso geht beim FC Bayern derzeit durch ein Wechselbad der Gefühle. Doch wie lange sich der französische Weltmeister noch das Trikot des deutschen Rekordmeisters überstreifen wird, ist fraglich. Denn auch wenn der 27-Jährige in den vergangenen Wochen als Kimmich-Ersatz glänzen konnte, stehen die Zeichen bei Tolisso auf Abschied. Sein aktueller Vertrag läuft im Sommer aus, eine Verlängerung ist unwahrscheinlich. Wollen die Bayern also nicht wieder einen Spieler ohne Ablösesumme verlieren, dann muss im Winter ein Transfer her.

Einen Mangel an interessierten Top-Klubs gibt es nicht. So soll der AS Rom um Star-Coach Jose Mourinho großes Interesse am Franzosen bekundet haben und auch Tolisso selbst soll einem Wechsel in die Serie A nicht abgeneigt sein. Und so könnte der französische Nationalspieler, der im Sommer 2017 für die damalige Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Isar wechselte, für die Römer zum Schnäppchen werden.

Die Münchner Vereinsverantwortlichen sollen sich bei einem Winterwechsel bei kolportierten fünf bis sieben Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Tolisso könnte aber noch bis zum Sommer warten und dann ablösefrei die Bayern verlassen und bei seinem neuen Verein dafür ein sattes Handgeld einstreichen. Und auch da gäbe es namhafte Interessenten. So berichtet das italienische Blatt "Corriere dello Sport", dass Diego Simeone den bulligen Tolisso gerne zu Atletico Madrid lotsen würde. Der amtierende spanische Meister bleibt derzeit weit hinter seinen eigenen Erwartungen zurück und hat schon 13 Punkte Rückstand auf Ligaprimus Real Madrid.

Aber auch die "Königlichen" sollen laut "Diaro Gol" ein Auge auf Corentin Tolisso geworfen haben. Dort steht Carlos Ancelotti an der Seitenauslinie, der den Franzosen noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern genau kennt und ein großer Fan des 27-jährigen Mittelfeldspielers sein soll.

+++ FC Bayern verpflichtet Torwarttalent aus China +++

Neuzugang für den FC Bayern Campus. Wie der Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, wechselt das chinesische Torwarttalent Liu Shaoziyang nach München. Der 18-Jährige kommt vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns und hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

"Wir haben Liu nun einige Zeit als Gastspieler am FC Bayern Campus im Probetraining, und er hat sich ausgesprochen gut entwickelt. Wir sehen in ihm weiteres Potential", sagt Campus-Chef Jochen Sauer. Vorstandsboss Oliver Kahn ergänzt: "Dieser Transfer spricht für unser Netzwerk in China, das wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern im Büro in Shanghai sowie unseren Partnern in der ganzen Region aufgebaut haben."

Transfer-News vom 15.12.2021

+++ FC Bayern wohl noch immer in Kontakt mit Rüdiger +++

Seit Monaten wird Antonio Rüdiger vom FC Chelsea mit den Bayern in Verbindung gebracht. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft im kommenden Sommer aus und ist noch nicht verlängert worden. Nächstes Jahr wäre der Champions-League-Sieger also ablösefrei.

Wie es für Rüdiger weitergeht, ist noch unklar. Die "Blues" würden gerne mit ihrem Abwehrchef verlängern, noch liegt man aber beim Gehalt ein gutes Stück auseinander. Ab Januar darf der Nationalspieler offiziell mit anderen Klubs verhandeln und einen Anschlussvertrag ab Sommer unterschreiben.

Laut einem Bericht der "Bild" haben die Bayern Rüdiger noch immer auf dem Zettel und führen weiter Gespräche. Bei den Münchnern wird womöglich Bedarf bestehen, sollte Niklas Süle seinen ebenfalls 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Klub verlassen.

+++ Nagelsmann spricht über möglichen Winter-Wechsel von Cuisance +++

Unter Julian Nagelsmann spielte Michael Cuisance bislang kaum eine Rolle. Während er häufig gar nicht erst im Kader stand, durfte er am Dienstagabend beim 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart immerhin für zwölf Minuten ran. Auch, weil die Personaldecke im Mittelfeld aktuell mehr als dünn ist.

Nach dem Spiel äußerte sich Nagelsmann zur Zukunft des Franzosen, der im Winter verliehen oder gar verkauft werden könnte. "Das spreche ich mit dem Spieler und dem Klub ab", sagte der Bayern-Trainer auf der Pressekonferenz. "Grundsätzlich ist er ein Spieler, der mehr Einsatzzeiten braucht – das ist selbsterklärend." Cuisance habe laut Nagelsmann bislang natürlich zu wenig Spielzeit erhalten, um sich entwickeln zu können. "Da müssen wir Gespräche führen, was sinnvoll ist und dann entscheiden."

Dennoch gab es Lob für den 22-Jährigen: "Er hat es heute auch gut gemacht, er hat drei herausragende Pässe gespielt. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen", führte Nagelsmann aus. Dennoch deutet einiges auf ein erneutes Leihgeschäft hin, nachdem er in der vergangenen Saison bereits an Olympique Marseille verliehen wurde.

Doch auch Interessenten für einen dauerhaften Transfer soll es laut " " geben. Unter anderem sollen der Serie-A-Klub Venezia FC, ein "großer türkischer Klub" sowie ein "großer russischer Klub" interessiert sein. Zudem sollen die französischen Erstligisten Troyes und Metz über eine halbjährige Leihe nachdenken.

+++ Bericht: Gespräche mit Coman verlaufen "zäh" +++

Im Sommer 2023 läuft der Vertrag von Kingsley Coman beim FC Bayern aus. Geht oder bleibt der Franzose in München? Laut "Sportbild" verlaufen die Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts "zäh". Die Sorge bei den Bayern wächst, dass sie den 25-Jährigen genau wie David Alaba im vergangenen Sommer ablösefrei verlieren.

Transfer-News vom 14.12.2021

+++ Nagelsmann: Gnabry-Verlängerung? "Würde mir nichts sehnlicher wünschen" +++

Das war eine deutliche Aussage: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat sich nach der ausdrücklich für eine Vertragsverlängerung von Serge Gnabry ausgesprochen - der Nationalspieler glänzte am Dienstag mit drei Toren und zwei Vorlagen.

"Ich kenne Serge schon Ewigkeiten und schätze ihn als Mensch unglaublich und als Spieler sowieso. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er verlängert", erklärte Nagelsmann. Für die Verhandlungen sei er jedoch nicht zuständig: "Im Klub gibt es mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic andere Personen, die sich darum kümmern und die Gespräche täglich führen." Gnabrys aktueller Kontrakt ist noch bis 2023 datiert.

+++ Bayern zieht Lewandowski wohl Haaland vor - Verlängerung in den nächsten Monaten? +++

Star-Berater Mino Raiola brachte den FC Bayern zuletzt als potenziellen neuen Klub für seinen Klienten Erling Haaland ins Gespräch. Von den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters war in den vergangenen Monaten allerdings immer wieder zu hören, dass das finanzielle Gesamtpaket für den Torjäger von Borussia Dortmund zu teuer sei.

Stattdessen setzen die Münchner offenbar lieber auf eine Verlängerung mit Weltfußballer Robert Lewandowski. Der Kontrakt des polnischen Top-Stürmers läuft 2023 aus, die Bayern-Bosse trauen dem Torjäger aber auch darüber hinaus Leistungen auf höchstem Niveau zu. Laut einem Bericht von " " will man daher in den kommenden Monaten Gespräche über eine Verlängerung führen.

Transfer-News vom 13.12.2021

+++ Bericht: Mourinho will Tolisso nach Rom holen +++

AS-Rom-Coach Jose Mourinho will sein Team im Winter-Transferfenster angeblich mit Spielern aus der Bundesliga verstärken. So zählt der französische Weltmeister Corentin Tolisso vom FC Bayern laut "Corriere dello Sport" zu den Wunschkandidaten des portugiesischen Fußballlehrers.

Mourinho zeigt auch Interesse an Hoffenheims Florian Grillitsch. Roms Sportdirektor Tiago Pinto sucht nach Möglichkeiten, um einen Leihvertrag für den Österreicher zu erreichen.

+++ Adeyemi-Wechsel zum BVB doch noch nicht fix +++

Nationalspieler Karim Adeyemi hat Gerüchte zurückgewiesen, dass ein Wechsel zu Bundesligist Borussia Dortmund bereits feststehe.

Nach dem 5:0-Erfolg mit RB Salzburg über die WSG Tirol sagte der Angreifer dem TV-Sender Sky: "Es ist - wie schon so oft - noch nichts fix. Und ich bin wie gesagt nächstes Jahr auch noch bei Salzburg, und da ist absolut mein Fokus drauf." Der 19-Jährige besitzt beim österreichischen Serienmeister noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Adeyemi betonte mit Blick auf seine Zukunft und einen möglichen Wechsel: "Wie gesagt, ich habe keine Tendenz. Ich bin mit dem Kopf hier bei Salzburg und freue mich auf die Champions League jetzt noch mit Salzburg. Wir wollen da alles rausholen." Er habe sich jetzt noch nicht so einen großen Kopf gemacht und könne deswegen keine weiteren Infos geben. Der gebürtige Münchner wurde zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, auch RB Leipzig soll Interesse gezeigt haben.

Transfer-News vom 10.12.2021

+++ Berater Raiola nennt potenzielle Haaland-Ziele - Bayern ist dabei +++

Wie geht es für Erling Haaland weiter? Der Torjäger von Borussia Dortmund wird längst mit sämtlichen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht und wird den BVB wohl schon im kommenden Sommer verlassen. Auch der FC Bayern hat den Norweger auf dem Zettel, dürfte sich allerdings äußerst schwer damit tun, das finanzielle Gesamtpaket zu stemmen.

Geht es nach Haalands Berater Mino Raiola, ist ein Wechsel nach München aber nicht endgültig vom Tisch. Im Interview mit " " äußerte sich der Spieleragent zur Zukunft seines Klienten und nannte potenzielle Ziele. "Er kann und wird den nächsten Schritt machen. Bayern, Real, Barcelona, City – das sind die großen Vereine, zu denen er gehen kann", sagt Raiola. Im Vertrag des Torjägers ist eine Ausstiegsklausel verankert, die sich auf eine Summe zwischen 75 und 90 Millionen Euro belaufen soll.

+++ Bericht: Einigung bei Adeyemi und Borussia Dortmund +++

Karim Adeyemi und Borussia Dortmund sollen sich über einen Wechsel einig sein. Das berichtet die "Bild". Der 19-jährige Stürmer von Red Bull Salzburg soll demnach einen Fünfjahresvertrag beim BVB erhalten. Der Wechsel sei für den Sommer geplant, es fehle noch die Einigung über die Ablösesumme mit Salzburg, schreibt die Zeitung. Adeyemi steht beim österreichischen Champions-League-Vertreter noch bis 30. Juni 2024 unter Vertrag.

Der gebürtige Münchner wurde in den vergangenen Monaten auch immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht und auch RB Leipzig soll Interesse an ihm gezeigt haben.

Transfer-News vom 09.12.2021

+++ Bericht: Dest soll Interesse an Bayern-Wechsel haben +++

Im Sommer vergangenen Jahres hatte sich der FC Bayern intensiv um die Dienste von Sergino Dest (21) bemüht, doch der US-Nationalspieler entschied sich für einen Wechsel zum FC Barcelona. Nun scheint der Flügelspieler einem Engagement in München doch nicht mehr ganz so abgeneigt zu sein.

Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" berichtet, denkt der 21-jährige über einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister nach. Dem Bericht zufolge sollen er bzw. sein Berater bereits Kontakt mit den Verantwortlichen des FC Bayern aufgenommen haben.

Grund für die Wechselgedanken des jungen Amerikaners soll die Gesamtsituation beim FC Barcelona sein. So ist der 21-Jährige mit seinen Einsatzzeiten alles andere als zufrieden und auch die finanzielle Situation der Katalanen gibt Dest zu Denken. So wurde ihm vor seinem Wechsel nach Spanien versprochen, beim FC Barcelona ein Team aufzustellen, welches in der Lage wäre, um alle große Titel mitzuspielen.

Nach der 0:3-Pleite gegen die Bayern im letzten Gruppenspiel flogen die Katalanen erstmals seit 17 Jahren wieder nach der Vorrunde aus der Champions League.

Sergino Dest hofft nun offenbar, dass Julian Nagelsmann Interesse an ihm haben und einen Transfer in die Wege leiten könnte. Nach AZ-Informationen sind die Bayern aktuell tatsächlich auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Barca-Präsident Joan Laporta habe bereits sein Okay für einen möglichen Wechsel im Winter erteilt, dafür müssten die Bayern aber rund 30 Millionen Euro an die Katalanen überweisen.

Transfer-News vom 08.12.2021

+++ Bundesligisten jagen wohl Bayern-Talent Vidovic +++

Bayern-Talent Gabriel Vidovic hat sich mit seinen starken Leistung in der Regionalliga Bayern offenbar auf die Zettel mehrerer Bundesliga-Scouts geschossen. Dem 18-Jährigen gelangen in dieser Spielzeit in 20 Spielen bereits 19 Scorerpunkte für die Reserve des FC Bayern. Würde er derzeit nicht an einer Muskelverletzung laborieren, hätte er wohl in den vergangenen Spielen auch im Kader der Profis eine Chance erhalten. Nun sollen mehrere Liga-Konkurrenten interessiert sein, wie der "Kicker" berichtet.

Die Münchner möchten hingegen wohl den Vertrag des kroatischen Youngsters vorzeitig verlängern. Weil Spielzeit im hochkarätigen Bayern-Kader rar gesät ist, könnte es dem Bericht zufolge auch zu einem Leihgeschäft kommen, damit Vidovic Spielpraxis sammeln kann.

+++ Hainer stellt klar: Kein frisches Budget für Wintertransfers +++

Der FC Bayern will seine Mannschaft in der Winter-Transferperiode nicht mit externen Neuzugängen verstärken. Dies stellt Präsident Herbert Hainer gegenüber der "Sport Bild" klar.

"Wir haben eine sehr gute Mannschaft, der wir auch in der Rückrunde vertrauen", sagt Hainer. Daher habe der Aufsichtsrat auch keine Absichten, frisches Budget für die Winter-Transferperiode im Januar freizugeben.

Transfer-News vom 07.12.2021

+++ "Mehrere Optionen": Coman spricht über mögliche Bayern-Verlängerung +++

Kingsley Coman hat ein klares Bekenntnis zum FC Bayern vermieden und sieht für seine Zukunft "mehrere Optionen". Allerdings sei die Tür noch "nicht zugeschlagen, um hier zu bleiben", betonte er am Dienstag.

"Ich möchte momentan einfach die Saison fertig spielen und das Beste geben. Danach werden wir sehen, aber das ist ja noch ein bisschen hin", sagte der 25-Jährige. Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, wonach Coman die Bayern schon vor Ablauf seines Vertrages 2023 verlassen könnte.

"Wir haben natürlich Gespräche geführt. Der Klub wird weiter mit meinem Berater sprechen und vielleicht haben wir bald Neuigkeiten", meinte er jetzt. Er habe immer für einen Topklub spielen wollen, "und der FC Bayern ist ein Topklub, einer der größten in Deutschland und der Welt. Ich bin sehr dankbar für alles, was man für mich getan hat".

+++ Er will unbedingt in die Bundesliga: DFB-Juwel Adeyemi sagt wohl Barca ab +++

Ein Wechsel von Karim Adeyemi in die Bundesliga wird immer wahrscheinlicher. Laut einem Bericht von "Sky" hat der Jungnationalspieler nun sogar dem FC Barcelona eine Absage erteilt, da er unbedingt zurück nach Deutschland wechseln wolle. Grund dafür ist demnach, dass er sich in der Bundesliga bessere Chancen ausrechnet, um sich für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zu empfehlen.

Der 19-Jährige wurde in den vergangenen Monaten auch immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, dies scheint mittlerweile allerdings eher unwahrscheinlich. Laut "Sky" hat Borussia Dortmund im Werben um das Sturm-Juwel die mit Abstand besten Karten. "Adeyemi ist ein großes deutsches Talent. Er hat ein sehr gutes Profil; bringt extreme Schnelligkeit mit und ein Profil, das grundsätzlich spannend ist", sagte BVB-Manager Michael Zorc zuletzt.

Dem Bericht zufolge soll auch RB Leipzig Interesse am gebürtigen Münchner zeigen, dennoch gilt Dortmund als Favorit auf eine Verpflichtung.

Transfer-News vom 06.12.2021

+++ AZ-Infos: Bayern sucht nach neuem Rechtsverteidiger +++

Die Verantwortlichen des FC Bayern sind mit der Leistung von Rechtsverteidiger Benjamin Pavard nicht gänzlich zufrieden. Der Franzose stagniert seit geraumer Zeit in seiner sportlichen Entwicklung, auch seine Deutsch-Kenntnisse lassen nach fünfeinhalb Jahren zu wünschen übrig. Youngster Josip Stanisic performt zudem noch nicht konstant auf Topniveau. Daher sucht der FC Bayern nach AZ-Informationen mal wieder nach einem neuen Rechtverteidiger. Der internationale Markt ist seit Jahren auf dieser Position überschaubar.

+++ "Gewisse Grenzen" - Kahn über Süle-Verlängerung +++

Bleibt Niklas Süle beim FC Bayern? Im Sommer 2022 läuft der Vertrag des Verteidigers aus. Am Sonntag hat sich Bayern-Boss Oliver Kahn dazu geäußert, ob die Münchner mit dem 26-Jährigen verlängern werden. Bei "Sky90" sagte Kahn: "Das hängt ja auch immer davon ab, was der Spieler für Forderungen stellt. Wir haben bei David Alaba deutlich gemacht, dass es bei uns gewisse Grenzen gibt." Es komme bei einer Vertragsverlängerung darauf an, eine Basis zu finden, die für beide Seiten funktionieren kann.

Süle sei aber ein Spieler, den man "immer gern in seinen Reihen hat", so Kahn weiter und lobte den Nationalspieler in dieser Saison als "sehr verlässlich und sehr, sehr stabil".

Transfer-News vom 04.12.2021

+++ Kahn würde gerne mit Lewandowski verlängern +++

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn würde gerne mit Stürmerstar Robert Lewandowski die Zusammenarbeit über 2023 hinaus verlängern. "Das wäre eine gute Option", sagte Kahn dem TV-Sender Sky am Rande des Bundesliga-Topspiels bei Borussia Dortmund am Samstag und sprach dem Torjäger ein großes Lob aus: "Wir haben mit Robert Lewandowski im Moment den besten Stürmer."

Kahn zeigte sich "ein bisschen schockiert", dass Lewandowski nicht den Ballon d'Or in Paris gewonnen hat. "Mit 41 Toren. Was musst du eigentlich noch machen als Spieler, als Stürmer, um diesen Preis zu gewinnen?", so der frühere Nationaltorhüter. Das könne der 33 Jahre alte Weltfußballer von 2020 aber noch nachholen: "Ich glaube, er ist heiß. Es ist noch nicht vorbei. Wir alle wissen, in welchem Alter er ist. Er ist immer noch absolut topfit. Warum soll er das nicht auch in dieser Saison schaffen?"

Transfer-News vom 03.12.2021

+++ Zieht es Tolisso auf die Insel? +++

Corentin Tolisso wird die Bayern zum Ende dieser Saison wohl nach fünf Jahren wieder verlassen. Der Vertrag des französischen Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich.

Laut einem Bericht des " " könnte der 27-Jährige nach Ablauf seines Vertrags nach England wechseln. Demnach zeigen die Tottenham Hotspurs Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung. Deren Trainer Antonio Conte soll ein großer Fan des Franzosen sein und ihn spätestens im Sommer nach London holen wollen.

Transfer-News vom 02.12.2021

+++ Bericht: Bayern bietet Roca wohl in Italien an +++

Die Zeit von Marc Roca (25) beim FC Bayern scheint so langsam abzulaufen. Wie die italienische "Il Romanista" berichtet, sollen die Münchner den spanischen Mittelfeldspieler bei der AS Rom angeboten haben. Demnach sollen die "Giallorossi" die Möglichkeit haben, Roca im Sommer auf Leihbasis zu verpflichten.

Die Münchner würden sogar einen Transfer im Winter favorisieren. Dabei sei ein fester Wechsel ebenso denkbar, wie eine Leihe.

Als Ablösesumme soll Bayern München zwischen vier und sechs Millionen Euro für den 25-Jährigen aufrufen.

Auch ein Verbleib in der Bundesliga ist möglich, so soll Eintracht Frankfurt Interesse am Spanier bekundet haben.

+++ Matthäus bringt BVB-Keeper Kobel als Neuer-Nachfolger ins Spiel +++

Interessante Aussagen von Lothar Matthäus: Deutschlands Rekordnationalspieler hat am Rande einer Medienrunde des TV-Senders "Sky" Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel als potenziellen Nachfolger für Manuel Neuer ins Spiel gebracht.

"Ich würde sogar so weit gehen, dass Gregor Kobel irgendwann Manuel Neuer beim FC Bayern beerben könnte, er könnte der richtige Nachfolger werden", sagte Matthäus. Aktuell sehe er den Bayern-Kapitän aber noch vor Kobel.

Im vergangenen Jahr hatten die Bayern eigentlich Alexander Nübel als langfristigen Neuer-Erben verpflichtet. Der 25-Jährige wechselte mangels Spielpraxis allerdings im Sommer auf Leihbasis für zwei Jahre zur AS Monaco. Ob er bei den Bayern wirklich eine langfristige Zukunft hat, hängt nun davon ab, ob Neuer seinen 2023 auslaufenden Vertrag verlängert.

Transfer-News vom 01.12.2021

+++ Dortmund oder Bayern? Werner kann sich wohl Bundesliga-Rückkehr vorstellen +++

Vor der vergangenen Saison soll der FC Bayern an Timo Werner interessiert gewesen sein, am Ende wechselte der deutsche Nationalspieler allerdings für eine kolportierte Ablöse von 50 Millionen Euro zum FC Chelsea. Trotz des Champions-League-Titels im Sommer ist der Schwabe bei den Londonern allerdings noch nicht so wirklich glücklich geworden.

Schon länger wird daher über eine Rückkehr in die Bundesliga spekuliert. Laut einem Bericht des " " tendiert der 25-Jährige dazu, im Sommer 2022 nach Deutschland zurückzukehren. Demnach sollen sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern Interesse zeigen.

Bei beiden Klubs könnte durchaus Bedarf bestehen. Der BVB wird wahrscheinlich einen Ersatz für Erling Haaland, der von zahlreichen europäischen Top-Klubs gejagt wird, brauchen. Bei den Bayern hingegen ist die Zukunft von Kingsley Coman (Vertrag bis 2023) noch immer unklar, zudem könnte Werner langfristig als Nachfolger von Robert Lewandowski aufgebaut werden. Der Vertrag des Nationalspielers bei Chelsea läuft noch bis 2025.

Transfer-News vom 29.11.2021

+++ No-Name-Knipser bringt sich bei Bayern ins Gespräch +++

Ein eher unbekannter Stürmer hat sich selbst beim FC Bayern München ins Gespräch gebracht. Deniz Undav, der einst in der 3. Liga für den SV Meppen 23 Tore in 69 Spielen erzielte, kann sich eine Rolle als Lewandowski-Ersatz beim Rekordmeister vorstellen.

"Es wäre ein Traum, für den FC Bayern zu spielen. Das ist DER Verein in Deutschland und einer der Top-5-Klubs in der Welt. Ich wäre schon stolz, wenn sich die Leute da mit mir beschäftigen würden. Dann weiß ich, dass ich als Fußballer einiges richtig mache", erklärte Undav gegenüber " ". Aktuell steht der 25-Jährige beim belgischen Tabellenführer Royale Union Saint Gilloise unter Vertrag.

Völlig weltfremd ist Undavs Wunschtraum nicht. In der laufenden Saison hat der gebürtige Niedersachse 13 Tore in 16 Spielen erzielt und rangiert damit auf Platz zwei der Torschützenliste in Belgien. Reicht das für ein Engagement bei den Bayern? Eher fraglich!

Transfer-News vom 26.11.2021

+++ Statt Adeyemi: FC Bayern hat wohl Tschechen-Talent auf dem Schirm +++

Bayern München scheint auf der Suche nach einer Alternative für den umworbenen Karim Adeyemi (19, RB Salzburg) in der tschechischen Fortuna Liga fündig geworden zu sein.

Wie zahlreiche Medien berichten, soll Adam Hlozek (19) von Sparta Prag in den Fokus des deutschen Rekordmeisters geraten sein. Bei den Bayern könnte der 19-Jährige als Backup für Robert Lewandowski eingeplant sein.

Wo das Tor steht, ist dem 1,88m großen Mittelstürmer wohlbekannt, in der Saison 2020/21 wurde Hlozek mit 15 Treffern Torschützenkönig der tschechischen Fortuna Liga und auch in der laufenden Saison war der 19-Jährige in bisher 14 Ligaspielen für Sparta Prag an elf Treffern direkt beteiligt (4 Tore/7 Vorlagen).

Im Vergleich zu anderen Spielern könnte Adam Hlozek für die Bayern zum Schnäppchen werden. Sparta Prag ruft für den Stürmer, der vertraglich noch bis 2024 an den Verein gebunden ist, wohl eine Ablöse zwischen 20 und 25 Millionen Euro auf.

Doch die Konkurrent für die Münchner ist groß. Neben West Ham United aus der Premier League und Serie-A-Spitzenklub Juventus Turin soll auch Ligarivale Borussia Dortmund ein Auge auf den jungen Tschechen geworfen haben. Beim BVB gilt aber weiterhin Nationalstürmer Adeyemi als absoluter Wunschstürmer.

+++ Bayern-Reservist Roca wohl doch nicht nach Frankfurt +++

Zuletzt wurde über einen Wechsel von Bayern-Reservist Marc Roca, der unter Julian Nagelsmann in dieser Saison nur ein einziges Mal zum Einsatz kam, zu Eintracht Frankfurt spekuliert. Dazu wird es aber wohl doch nicht kommen.

Wie die "Bild" berichtet, sieht Trainer Oliver Glasner derzeit überhaupt keinen Bedarf im zentralen Mittelfeld. Ohnehin sei der Ruf des 25-jährigen Spaniers in seiner Heimat noch immer deutlich besser als in Deutschland. Betis Sevilla gilt weiter als Interessent.

Transfer-News vom 24.11.2021

+++ Bericht: Barcas Pedri im Visier des FC Bayern +++

Im Rennen um den "Golden-Boy-Award" 2021 setzte sich Barcas Pedri unter anderem gegen Jamal Musiala durch. Laufen beide Youngsters demnächst gemeinsam für den FC Bayern auf? Nach Informationen der spanischen "AS" ist der Rekordmeister wohl am hochbegabten Mittelfeldspieler des FC Barcelona interessiert. Demnach bieten die Münchner dem 18-Jährigen offenbar das Vierfache seines derzeitigen Gehalts.

Dass ein Wechsel allerdings zu Stande kommt, ist äußerst unwahrscheinlich. Erst kürzlich verlängerte Pedri seinen Vertrag bis 2026 bei den Katalanen - mit einer Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro.

Transfer-News vom 23.11.2021

+++ Roca vor Abschied vom FC Bayern +++

Die Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von Mittelfeldspieler Marc Roca halten sich schon länger. Wie "Sky" nun berichtet, könnte es beim Spanier in Kürze konkreter werden. Dem Bericht zufolge befinden sich die Berater des 24-Jährigen bereits in ersten losen Gesprächen mit Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt.

Weil er in München nur wenig Spielzeit sieht, könnte er in Form eines Leihgeschäfts zu den Hessen wechseln. Knackpunkt sei hier noch das hohe Gehalt des spanischen Nationalspielers: Damit es mit einer Leihe im Januar klappt, müssten die Münchner wohl Teile des Gehalts weiter bezahlen. Unter Julian Nagelsmann wartet Roca weiterhin auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz.

Transfer-News vom 20.11.2021

+++ Salihamidzic: Vertragsgespräche mit Süle "nicht einfach" +++

Quo vadis, Niklas Süle? Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im Sommer 2022 beim FC Bayern aus. Nun hat sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu dieser Personalie geäußert.

''Er hat ja einen auslaufenden Vertrag, das wisst ihr auch'', betonte Salihamidzic am Freitag im Interview mit DAZN: ''Die Gespräche sind nicht einfach." Zum Stand der Verhandlungen wollte sich der 44-Jährige aber nicht äußern: "Wenn es irgendetwas dazu zu sagen gibt, werden wir das sagen."

Zuletzt wurde der Nationalspieler bereits mit dem neureichen Premier-League-Klub Newcastle United in Verbindung gebracht.

Transfer-News vom 19.11.2021

+++ Bericht: Lewy-Verlängerung? Zahavi macht Druck auf Bayern +++

Verlängert Robert Lewandowski beim FC Bayern und beendet in München gar seine Karriere? Dessen Berater Pini Zahavi macht nun offenbar Druck.

Nach Informationen der "Sport Bild", soll Zahavi im Frühjahr 2022 erste Gespräche mit dem Rekordmeister bezüglich einer Verlängerung des 33-Jährigen führen wollen.

Der Vertrag des Polen läuft aktuell noch bis Juni 2023. Sollten sich die Bayern mit dem Weltfußballer nicht auf eine Ausweitung des Kontrakts einigen können, wäre im Sommer 2022 die letzte Möglichkeit, um eine lukrative Ablösesumme zu erhalten.

Transfer-News vom 18.11.2021

+++ Ist Bayern aus dem Rennen um Adeyemi endgültig raus? +++

Didi Hamann hatte es kürzlich schon geahnt. Dass Bayern-Talent Jamal Musiala (18) derzeit so selten eingesetzt wird, könnte zum abschreckenden Beispiel für Karim Adeyemi (19) werden.

"Mit jeder Minute, die Musiala nicht spielt, schwindet die Chance, dass Adeyemi kommt", sagte Sky-Experte Hamann in der AZ – und lag damit wohl richtig. Denn Adeyemi wird im Sommer offenbar nicht nach München wechseln.

Laut "Bild" ist der FC Bayern keine Option mehr für den Stürmer von RB Salzburg, Adeyemi tendiert zu einem Wechsel nach Dortmund. Als Ablöse sind 30 bis 35 Millionen Euro im Gespräch.

Nationalspieler Adeyemi, der einst in der Bayern-Jugend aussortiert wurde und anschließend bei der SpVgg Unterhaching unter Förderer Manni Schwabl reifte, sieht beim BVB bessere Chancen auf einen Stammplatz. Bei Bayern hätte er es in der Offensive mit den Konkurrenten Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Coman, Thomas Müller – und eben Musiala – zu tun. Da ist es für jeden jungen Spieler schwer.

Fix ist der Dortmund-Deal aber noch nicht, denn auch der FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona buhlen um Adeyemi. Barças neuer Trainer Xavi gilt als großer Adeyemi-Fan. Es bleibt spannend.

+++ Bericht: Süle tendiert zu Wechsel nach England +++

Bayern-Star Niklas Süle liebäugelt laut einem Bericht mit einem Wechsel von München in die englische Premier League. Die Gespräche des Nationalspielers beim deutschen Rekordmeister würden derzeit stocken, schrieb der "kicker". Der 26 Jahre alte Innenverteidiger werde "offensiv auf dem Markt angeboten", unter anderem bei Newcastle United. Es gebe bei Süle eine "Tendenz, München zu verlassen".

Der "Bild" zufolge haben die Bayern Süle vor dessen Corona-Erkrankung ein Angebot gemacht, derzeit lägen die Gespräche auf Eis. Der Verteidiger, der sich vor gut einer Woche mit dem Virus infiziert hat und in Quarantäne musste, habe in einem Gespräch mit den Klubchefs die Bereitschaft zu einer Vertragsverlängerung inklusive erster Gehaltszahlen genannt. Beim FC Bayern glaube man jedoch nicht, dass ein englischer Verein deutlich mehr zahlt, und sehe gute Chancen auf eine Verlängerung. Süles Vertrag beim Bundesliga-Spitzenreiter läuft noch bis Ende Juni 2022.

Transfer-News vom 17.11.2021

+++ FC Bayern ist offenbar an Gladbachs Ramy Bensebaini dran +++

Er hat beim FC Bayern bereits seine ganz eigene Visitenkarte abgegeben: Mit einem Doppelpack gegen den Rekord-Sieger verdiente sich Ramy Bensebaini beim 5:0-Zweitrunden-Erfolg über den FC Bayern offenbar einen Eintrag in die Notizbücher. Die italienische Sportzeitung meldet, dass die Münchner bei dem Linksverteidiger angeklopft haben sollen.

Der 26-Jährige steht bei den Gladbachern noch bis 2023 unter Vertrag, seinen Marktwert beziffert " " auf 22 Millionen Euro. Der offensivfreudige Algerier soll allerdings auch das Interesse der Serie-A-Klubs Inter Mailand und AS Rom geweckt haben.

+++ Bericht: Eintracht Frankfurt hat Marc Roca auf dem Zettel +++

Marc Roca befindet sich beim FC Bayern seit geraumer Zeit auf dem Abstellgleis: In der laufenden Saison kam der 24-Jährige bis dato kein einziges Mal zum Einsatz, sein Abschied aus München scheint vorprogrammiert. , hat nun Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt seine Fühler in Richtung des Mittelfeldspielers ausgestreckt.

Nach "Sport1"-Informationen hatte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche den Spanier bereits zu seiner Zeit bei RB Leipzig auf dem Zettel. Denkbar soll in Frankfurt auch eine Verpflichtung von Bayerns Franzosen Michael Cuisance sein.

+++ Bericht: Manuel Neuer kurz vor Vertragsverlängerung +++

Mit 35 Jahren ist Manuel Neuer der älteste Spieler im Kader des FC Bayern. Doch an ein Karriereende denkt der Kapitän der Münchner noch lange nicht. Im Gegenteil!

Nach Informationen von " " steht der Nationaltorhüter offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung. Demnach sollen die Gespräche bereits laufen, eine Einigung noch in diesem Jahr sei nicht ausgeschlossen. Dem Bericht zufolge winkt Neuer wohl sogar ein Rentenvertrag bis 2025. Aktuell ist sein Arbeitspapier noch bis 2023 gültig.

Transfer-News vom 16.11.2021

+++ Wird das Cuisance-Missverständnis im Winter beendet? +++

Seit seiner Verpflichtung vor mehr als zwei Jahren konnte sich Michael Cuisance beim FC Bayern überhaupt nicht durchsetzen, auch unter Julian Nagelsmann spielt der Mittelfeldspieler überhaupt keine Rolle. Im Winter könnte er den Klub verlassen.

Laut " " könnte das Thema im Januar "richtig heiß" werden. Die Bayern würden den Franzosen demnach gerne abgeben, doch Cuisance soll an seinen neuen Klub hohe Ansprüche haben. Dem Bericht zufolge will er im Falle eines Wechsels keine finanziellen Einbüßen hinnehmen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

Transfer-News vom 15.11.2021

+++ Bericht: Rüdiger vor Chelsea-Abschied +++

Nationalspieler Antonio Rüdiger steht vor einem Abschied vom FC Chelsea. Wie der "Telegraph"-Journalist Matt Law berichtet, spreche immer mehr dafür, dass der Innenverteidiger die "Blues im kommenden Sommer verlassen wird. Rüdigers Vertrag läuft 2022 aus, beide Seiten sollen in Sachen Gehalt zu weit auseinanderliegen.

Law zufolge soll sich Rüdiger deshalb ab Januar aktiv nach möglichen neuen Vereinen umsehen – ab dann sind Gespräche mit anderen Klubs offiziell erlaubt. Möglicherweise werden Rüdiger und dessen Berater dann auch mit dem FC Bayern sprechen, dem immer wieder Interesse am Verteidiger nachgesagt wird. Berichten zufolge sollen die Münchner demnach auch bereit sein, die Gehaltsforderungen von Rüdiger zu erfüllen.

Ein potentieller Transfer dürfte aber nur zustande kommen, wenn Niklas Süle den FC Bayern verlassen sollte. Auch Süles Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Transfer-Blogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der letzte Eintrag stammt vom 15. November 2021.