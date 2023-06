Transfer-News des FC Bayern: Guerreiro zum Medizincheck in München

München - Es ist für den FC Bayern der spannendste Transfer-Sommer seit Jahren! Nach einer insgesamt völlig enttäuschenden Saison, an deren Ende erneut lediglich die deutsche Meisterschaft stand, wird es einen Umbruch im Kader geben. Gesucht werden vor allem ein Neuner und ein Sechser auf Weltklasse-Niveau.

Nach den Entlassungen von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic werden die Transfers in diesem Sommer von der neuen Führung um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß umgesetzt, auch Trainer Thomas Tuchel wird bei der Planung eine wichtige Rolle zukommen.

Transfer-News vom 22.6.2023

+++ Wechsel steht unmittelbar bevor: Guerreiro zum Medizincheck in München +++

Der Vollzug des Wechsels von Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund zum FC Bayern rückt immer näher. Der 29-jährige Portugiese traf am Donnerstagmorgen zum Medizincheck in München ein. Den Wechsel des Europameisters von 2016 hatten zuvor schon Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Herbert Hainer bestätigt. Der Zugang von Mittelfeldspieler Konrad Laimer von RB Leipzig ist bereits offiziell.

Guerreiro, der als Linksverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen kann, hatte nach Saisonende seinen Abschied von Borussia Dortmund verkündet. Der 29-Jährige ist ablösefrei zu haben und arbeitete beim BVB bereits mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel zusammen. Er soll in München einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschreiben.

Transfer-News vom 21.6.2023

+++ Kyle Walker tendiert zu Bayern-Wechsel +++

Wechselt er an die Isar oder bleibt er in Manchester? Medienberichten zufolge hat sich Kyle Walker nun entschieden. Wie das englische Portal "The Athletic" berichtet, sollen sich die Münchner in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Walker befinden.

Der 33-Jährige, der zuletzt auch Gespräche über eine Vertragsverlängerung beim Triple-Sieger geführt haben soll, will einen Tapetenwechsel vollziehen. Das soll dem Bericht zufolge auch an den Transferbemühungen der Citizens liegen. Demnach wollen die Skyblues im Sommer auf dem Transfermarkt vorstellig werden und sondieren bereits den Markt nach neuen Defensivkräften – auch deshalb, weil João Cancelo den Verein verlassen wird.

Zudem spielte sich in der vergangenen Saison Youngster Rico Lewis als echte Konkurrenz für Walker auf. Das 18-jährige Eigengewächs der Skyblues soll in der neuen Saison deutlich mehr Spielpraxis erhalten, wodurch Walker öfter der Bankplatz drohen würde.

+++ Trotz Bayern-Gerüchten: Kolo Muani soll in Frankfurt bleiben +++

Trotz des angeblichen Interesses des FC Bayern und anderer europäischer Topklubs soll der französische Nationalstürmer Randal Kolo Muani noch mindestens eine Saison bei Eintracht Frankfurt bleiben. "Er ist so ein ehrgeiziger, schlauer, bescheidener Junge und könnte bei uns noch einen großen Schritt machen", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche der "Sport Bild": "Da ist noch eine Steigerung in einigen Bereichen möglich."

Kolo Muani steht noch bis Juni 2027 beim Pokalfinalisten unter Vertrag. Der 24-Jährige war in der abgelaufenen Bundesligasaison mit 15 Toren und 16 Vorlagen der beste Scorer. Sollte sich Kolo Muani für einen Wechsel entscheiden, will die Eintracht angeblich eine Ablöse von 100 Millionen Euro.

Transfer-News vom 20.6.2023

+++ Verlängert Tuchels Wunschspieler Walker doch bei City? +++

Kyle Walker von Manchester City gilt als Wunschspieler des FC Bayern, sollte Rechtsverteidiger Benjamin Pavard den Verein im Sommer verlassen. Der Vertrag des pfeilschnellen englischen Nationalspielers läuft im Sommer nächsten Jahres auf. Die Bayern sollen bereit sein, eine Ablöse zwischen 20 und 30 Millionen Euro für den frischgebackenen Champions-League-Sieger zu bezahlen.

ManCity soll einen Verbleib des 33-Jährigen jedoch noch nicht abgeschrieben haben. Wie "Sky" berichtet, ist eine Vertragsverlängerung noch nicht vom Tisch. Auch konkrete Gespräche zwischen beiden Parteien sollen schon stattgefunden haben.

Der Spieler soll sich einen Wechsel nach München jedoch sehr gut vorstellen können. Laut "Bild" hat es nach dem Champions-League-Viertelfinale zwischen Bayern und City ein Gespräch zwischen Bayern-Trainer Thomas Tuchel und Walker gegeben, in dem sich der Trainer der Münchner über die Bereitschaft des Engländers zu einem Wechsel erkundigt hatte. Dabei soll sich der Spieler einem Wechsel gegenüber offen gezeigt haben.

Transfer-News vom 19.6.2023

+++ Stürmersucher verläuft schleppend: Kommt Füllkrug als B-Lösung? +++

Die Suche nach einem neuen Stürmer verläuft für den FC Bayern weiter schleppend. Nun nehmen die Münchner wohl erneut einen alten Bekannten aus der Bundesliga ins Visier: Niclas Füllkrug.

Laut einem Bericht von " " wurde der Name des Nationalspielers von Werder Bremen intern erneut diskutiert. Die Münchner haben gute Drähte zur Berateragentur "ROOF", bei der neben den Bayern-Stars Sadio Mané und Konrad Laimer auch Füllkrug unter Vertrag steht. Der Torschützenkönig der vergangenen Bundesliga-Saison gilt als Abgangskandidat bei Werder, hat aber noch keinen neuen Verein gefunden.

Bevor sie bei Füllkrug ernst machen, wollen die Verantwortlichen dem Bericht zufolge aber noch abwarten, ob von den Top-Kandidaten Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic und Victor Osimhen wirklich keiner zu finanzieren ist. Sollte dies der Fall sein, könnte Füllkrug als B-Lösung heiß werden.

Transfer-News vom 18.6.2023

+++ Erste Gespräche mit Berater von Wunschspieler Kim +++

Eine Verpflichtung des südkoreanischen Verteidigers Min-Jae Kim beim FC Bayern soll sich einem Medienbericht zufolge weiter anbahnen. Wie der "Kicker" am Wochenende berichtete, hat es ein erstes Treffen der Münchner mit Beratern des 26-Jährigen vom italienischen Meister SSC Neapel gegeben. Dies sei positiv verlaufen. Kim soll eine Ausstiegsklausel bei Neapel besitzen. Der spanische Nationalspieler Pau Torres vom FC Villarreal wird bei den Bayern ebenfalls als möglicher Neuzugang gehandelt.

Kim und Torres könnten in der Innenverteidigung den Franzosen Lucas Hernández ersetzen, der bei den Bayern einen Wechselwunsch für diesen Sommer hinterlegt haben soll. "Ich habe auch vernommen, dass Paris Saint-Germain um ihn buhlt. Wir würden ihn gerne bei uns halten, aber jetzt müssen wir mal sehen, was der Transfersommer bringt", sagte Club-Präsident Herbert Hainer bei Sky über Hernández.

Transfer-News vom 17.06.2023

+++ Erfahrung für die Abwehr? Bayern interessiert an Triple-Sieger Kyle Walker +++

Bekommt FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel einen neuen Führungsspieler für die Abwehr? Wie mehrere Medien berichten, soll der Rekordmeister an Kyle Walker von Champions-League-Sieger Manchester City interessiert sein. Laut "Sport1" sollen sogar schon erste Gespräche mit dem 33-Jährigen geführt worden sein.

Der Vertrag von Kyle Walker bei den "Cityzens" läuft noch bis Sommer 2024, es würde für den FC Bayern also eine Ablöse fällig. Das Sportmagazin "The Athletic" berichtete davon, dass zwischen den Beteiligten noch viel zu erledigen sei, ein Transfer aber wahrscheinlich passieren werde. "Bild" hingegen schrieb, dass noch keine Verhandlungen stattgefunden haben.

So sei Kyle Walker nur eines von mehreren Szenarien, dass die Bayern-Bosse bei der Kaderplanung durchspielen. Der englische Nationalspieler wäre demnach als Ersatz für den abwanderungswilligen Benjamin Pavard eingeplant. Wie der Franzose kann auch Walker sowohl in der Innenverteidung als auch auf der rechten Abwehrseite spielen.

Transfer-News vom 16.06.2023

+++ Cancelos Traum von Real Madrid +++

Der Außenverteidiger wird nicht mehr für den FC Bayern spielen. Es zieht ihn nach Spanien.

So ganz hat sich João Cancelo (29) noch nicht von München verabschiedet. Auf seinem Klingelschild im Stadtteil Bogenhausen ist weiter der Name des Portugiesen und dessen Gattin Daniela markiert – mit blauem Kuli auf weißem Papier geschrieben und angeklebt, was freilich untypisch ist für diese noble Zone der Stadt.

Aber irgendwie typisch für einen Spieler, der sich nur auf der Durchreise befindet. Cancelo, vom FC Bayern im Winter von Manchester City ausgeliehen, wird nicht mehr für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel spielen. Es zieht ihn aber auch nicht zurück nach England zu Champions-League-Sieger ManCity, sondern in den Süden. Genauer: nach Spanien in La Liga.

In den vergangenen Monaten wurde insbesondere der FC Barcelona mit Cancelo in Verbindung gebracht. Wie die AZ nun erfuhr, träumt Cancelo aber von einem Engagement bei Real Madrid. Die Königlichen hübschen gerade ihren Kader auf, Cancelo wäre sicher eine wertvolle Option auf den beiden Außenverteidiger-Positionen und im defensiven Mittelfeld. Aber: Real müsste die fixe Ablöse in Höhe von 70 Millionen für Cancelo zahlen.

Für Cancelo selbst wäre Real Madrid die zweite Station in Spanien. Zwischen 2014 und 2018 stand er bereits beim FC Valencia unter Vertrag.

+++ Erster Profivertrag: Buchmann bleibt bis 2026 +++

Lucas Hernández wird den FC Bayern wohl verlassen. Kim-min Jae steht vor einem Transfer nach München. Die erste feste Verstärkung für kommende Saison hat der Rekordmeister allerdings bereits perfekt gemacht: Eigengewächs Tarek Buchmann unterschrieb diesen Freitag seinen ersten Profivertrag bis 2026 und darf daher fester Bestandteil des Kaders sein.

"Es ist für mich eine große Ehre, meinen ersten Profivertrag beim FC Bayern zu unterschreiben. Ich weiß, welches Privileg es ist, für diesen Verein zu spielen. Der Club hat mich immer top unterstützt und gefördert, ich spüre großes Vertrauen. Gleichzeitig sehe ich es als meine Verpflichtung, weiter hart an mir zu arbeiten. Ich will meine Chancen nutzen, in jedem Training und Spiel, um gemeinsam mit dem FC Bayern einen erfolgreichen Weg zu gehen", sagte der 18-Jährige im offiziellen Statement.

Transfer-News vom 15.06.2023

+++ Yann Sommer äußert sich zu seiner Bayern-Zukunft +++

Zum Start der Vorbereitung soll Manuel Neuer nach seiner langen Verletzungspause wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen und seinen Posten als Nummer eins beim Rekordmeister übernehmen. Für Yann Sommer, dem Stammtorhüter der vergangenen Rückrunde, bleibt dann nur noch die Reservistenrolle. Schon länger wird daher über einen Abgang des Schweizer Nationalkeepers spekuliert.

Nun äußerte sich der Routinier gegenüber dem Portal "20Min.ch" zu seiner Zukunft. "Ich kann im Moment darüber noch gar nichts sagen. Das ist alles noch zu weit weg. Jetzt steht die Nati an, dann freue ich mich auf ein paar Tage erholsame Ferien. Danach beschäftige ich mich mit meiner Zukunft", so Sommer.

+++ Als Hernández-Nachfolger: Schnappt sich Bayern van de Ven? +++

Neben dem FC Liverpool beschäftigt sich offenbar auch der FC Bayern München mit einer möglichen Verpflichtung des niederländischen Abwehrspielers Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg. Nach einem Bericht des "Merkur" gehört der 22-Jährige zu mehreren Kandidaten für die Nachfolge von Lucas Hernandez, falls der französische Weltmeister von 2018 in diesem Sommer zu Paris Saint-Germain wechseln sollte.

Van de Ven verlängerte seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg zwar erst im März bis 2027. In einem ESPN-Interview im Quartier der niederländischen U21-Nationalmannschaft stellte der Innenverteidiger in dieser Woche jedoch klar: "Ich fühle mich natürlich sehr wohl in Wolfsburg. Es macht mir also nichts aus, noch ein Jahr in Wolfsburg zu spielen. Aber wenn ich die Chance habe, zu gehen, würde ich das gerne tun."

Van de Ven ist erst seit einem Jahr Stammspieler in der Bundesliga. Sein Alter, seine Schnelligkeit und der Umstand, dass er genau wie Hernandez als einer von nur wenigen Top-Innenverteidigern ein Linksfuß ist, machen ihn für andere Klubs interessant. Wolfsburgs Geschäftsführer Marcel Schäfer bestätigte in den vergangenen Tagen schon mehrfach, noch kein konkretes Angebot für einen VfL-Spieler erhalten zu haben. Es ist jedoch das erklärte Ziel des Klubs, junge Spieler wie van de Ven zu entdecken, weiterzuentwickeln und dann für viel Geld an größere Vereine zu verkaufen.

+++ Kim Min-jae könnte der Hernández-Nachfolger beim FC Bayern werden +++

Der FC Bayern ist offenbar am südkoreanischen Nationalverteidiger Kim Min-jae interessiert. Wie " " berichtet, besitzt der 1,90 Meter große Defensivakteur beim italienischen Meister SSC Neapel eine Ausstiegsklausel für knapp unter 50 Millionen Euro. Eine Summe, die die Münchner bei einem möglichen Verkauf von Ex-Weltmeister Lucas Hernández einstreichen könnten. Auch dessen französischer Landsmann Benjamin Pavard könnte die Bayern in diesem Sommer noch verlassen.

Allerdings scheint Premier-League-Club Manchester United im Rennen um Kim die besseren Karten zu haben, wie mehrere englische Medien berichten. Der Koreaner gehört zu den Aufsteigern der Saison und schaffte mit seinem Nationalteam auch bei der WM in Katar den Einzug ins Achtelfinale.

Transfer-News vom 14.06.2023

+++ "Ernsthaft, was ist das?": Gravenberch spricht erneut über Bayern-Abgang +++

Die Debütsaison beim FC Bayern lief für Ryan Gravenberch eher ernüchternd. Im vergangenen Sommer wurde der Mittelfeldspieler als Wunschspieler von Julian Nagelsmann verpflichtet, kam aufgrund der großen Konkurrenz aber nur selten zum Einsatz. Der junge Niederländer hat sich schon mehrfach über seine mangelnde Spielpraxis beschwert. Auch ein Abgang ist nicht ausgeschlossen, wie er nun gegenüber dem "Telegraaf" erzählt.

"Ich möchte einfach mehr spielen. Am liebsten bei Bayern. Wenn das nicht geht, dann bei einem anderen Klub, bei dem ich zu 100 Prozent spiele", sagt Gravenberch: "Ich will nicht noch so ein Jahr haben. Ich habe zwar wirklich viel gelernt, aber ich will einfach Fußball spielen."

Unter Nagelsmann saß der 21-Jährige zwischenzeitlich über mehrere Spiele für 90 Minuten auf der Bank, was bei Gravenberch für Unmut sorgte. "Ich dachte mir: Ernsthaft, was ist das? Ich hatte erwartet, dass ich mehr Chancen bekommen würde. Ich hatte eine gute Vorbereitung und fand, dass ich das verdient gehabt hätte."

Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der im Sommer mit der niederländischen Nationalmannschaft an der U21-EM teilnimmt, läuft noch bis 2027. Nach dem Turnier will er mit Trainer Thomas Tuchel Gespräche über seine Zukunft führen.

+++ Musiala glaubt nicht an Wechsel von Bayern-Star Kimmich +++

Für Jamal Musiala ist es unvorstellbar, dass Joshua Kimmich den FC Bayern verlässt. "Er ist Vorbild für andere Spieler, hat die Bayern-DNA in sich. Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass er geht", sagte Offensivspieler Musiala der "Sport Bild".

Kimmich hat in München noch Vertrag bis Sommer 2025. Dennoch hatte es zuletzt Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona gegeben. Dort hatte es im vergangenen Sommer auch Robert Lewandowski hingezogen. Nun sollen die Spanier auf ihrer Suche nach einem Nachfolger für Sergio Busquets offenbar Kimmich ins Visier genommen haben.

"Generell ist es nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag beim FC Bayern und wir haben dort Großes vor", sagte der 28-Jährige über die Spekulationen. Nach Meinung von Musiala ist Kimmich für das Spiel der Münchner von immenser Bedeutung. "Er ist hungrig, unglaublich hungrig – manchmal vielleicht sogar zu hungrig. Von seiner Mentalität kann sich jeder etwas abschauen", befand Musiala.

Transfer-News vom 13.06.2023

+++ Hernández teilt Bayern-Bossen wohl Wechselwunsch mit +++

Beim FC Bayern zeichnet sich der Abgang von Rekordtransfer Lucas Hernández immer mehr ab. Laut einem Bericht von Sky hat der Weltmeister von 2018 den Verantwortlichen am Dienstag in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er den Verein in diesem Sommer verlassen will.

Der Vertrag von Hernández läuft noch bis 2024. Im Sommer wäre die letzte Möglichkeit, eine halbwegs marktübliche Ablöse für den Verteidiger zu erhalten. Zuletzt wurden Gerüchte laut, wonach Paris Saint-Germain großes Interesse am Franzosen zeigt und ihn mit einem Fünfjahresvertrag locken will, der ihm ein höheres Gehalt einbringt als es die Bayern zu zahlen bereit sind.

Hernández kam im Sommer 2019 von Atlético Madrid zum FC Bayern. Der Rekordmeister zahlte seinerzeit eine Ablöse von 80 Millionen Euro. Damit ist der Verteidiger bis heute der Rekordtransfer der Münchner.

+++ Bericht: Bayerns Wunschspieler Declan Rice vor Wechsel zu Arsenal +++

Der FC Arsenal steht offenbar vor der Verpflichtung des auch vom FC Bayern umworbenen englischen Mittelfeldspielers Declan Rice von West Ham United. Wie der britische "Guardian" berichtet, liefen die Gespräche zwischen dem Conference-League-Sieger West Ham United und dem Stadtrivalen aus London in Richtung eines Transfers des 24-Jährigen. Ein offizielles Angebot habe Arsenal noch nicht vorgelegt, die Verantwortlichen beider Klubs seien sich aber schon mündlich weitestgehend einig geworden.

Dem Bericht zufolge steht eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Pfund (rund 117 Millionen Euro) für den englischen Nationalspieler im Raum. Damit könnte der Transfer der teuerste in der Geschichte des Londoner Klubs werden. Der Transferrekord von Arsenal liegt derzeit bei 72 Millionen Pfund (rund 84 Millionen Euro), die 2019 für Stürmer Nicolas Pépé gezahlt wurden.

Damit schwinden die Aussichten, dass ein konkurrierender Verein den Kapitän von West Ham verpflichtet. Zuletzt hatten unter anderem auch Bayern München, Chelsea, Newcastle und Manchester United Interesse am Engländer. Rice, der 2013 im Alter von 14 Jahren aus dem Nachwuchs des FC Chelsea zum Londoner Nachbarn wechselte, wird seinen Ausbildungsklub in diesem Sommer definitiv verlassen, wie der Vereinsvorsitzende David Sullivan bereits bestätigt hatte.

+++ Joshua Kimmich bekennt sich zum FC Bayern +++

Joshua Kimmich hat sich angesichts der Abwerbeversuche des FC Barcelona zum FC Bayern bekannt. "Es war ja schwierig, das nicht mitzubekommen", sagte der DFB-Kapitän nach dem 3:3 (1:2) im 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine über die öffentlichen Avancen von Barca-Trainer Xavi.

"Generell ist es jetzt nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige", ergänzte der 28-Jährige und betonte: "Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor."

Der einstige Mittelfeldstratege Xavi, hatte Kimmich mal verraten, sei "immer" sein "großes" Vorbild gewesen. Und ausgerechnet das Barca-Idol warb jetzt um ihn. "Kimmich ist ein Top-Mann, er versteht das Spiel fantastisch", sagte der Coach: "Er steht beim FC Bayern unter Vertrag, also hängt das von ihm ab."

Bereits Robert Lewandowski habe die Münchner ja in Richtung Barcelona verlassen, erinnerte Xavi an den Transfer des Stürmers im vergangenen Sommer. "Wenn es eine offene Tür gibt" bei Kimmich, "wird es Verhandlungen mit Bayern geben", kündigte er selbstbewusst an. Diese Tür hat Kimmich nun erstmal zugeschlagen.

Transfer-News vom 11.06.2023

+++ Hainer spricht über Stürmer-Suche – und nennt Kandidaten +++

In dieser Saison hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein Stürmer von Weltklasse-Format für den FC Bayern ist. Deshalb fahnden die Münchner nun auf Hochtouren, um das Loch, das Robert Lewandowski hinterlassen hat, zu stopfen. Dabei hat Bayern-Präsident Herbert Hainer nun die Top-Kandidaten bekanntgegeben.

Der 68-Jährige sagte gegenüber "Bild-TV": "In den Medien werden immer wieder dieselben Namen genannt: Kolo Muani, Harry Kane, Osimhen, Vlahovic. Wir schauen uns das genau an, um zu sehen, wer am besten zu Bayern passt."

Dabei werden auch die Wünsche von Bayern-Coach Thomas Tuchel berücksichtigt. "Er hat auch ein Wörtchen mitzureden. Wir schauen uns auch die wirtschaftliche Seite an. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Lösung finden werden", sagte Hainer. Der FC Bayern ist dem Präsidenten deutschen Rekordmeisters zufolge aber bereit, erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke zu knacken: "Der FC Bayern ist in der Lage, 100 Millionen Euro ausgeben zu können."

Für welchen der vier Kandidaten sich die Münchner am Ende entscheiden werden, ist noch unklar. Klar ist jedoch, dass Vlahovic wohl noch zu den vergleichsweise günstigeren Alternativen zählt, während die Bayern für Osimhen oder Kolo Muani möglicherweise mehr als 100 Millionen Euro auf den Tisch legen müssten.

+++ FC Bayern plant mit Hernández: "Langfristig binden" +++

Der FC Bayern plant seine Zukunft mit Rekordeinkauf Lucas Hernández. "Wir sind im Gespräch. Er ist ein unheimlich guter Spieler, der sehr gut zu uns passt, und es ist natürlich unser Wunsch, ihn langfristig an uns zu binden", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer am Sonntag bei "Bild-TV" und ergänzte mit Blick auf die Wechsel-Spekulationen um den 27-Jährigen: "Wenn man den Lucas bei der Meisterschaftsfeier in München gesehen hat, dann hat man nicht das Gefühl, dass er hier sonderlich unglücklich ist."

Zuletzt war Hernández immer wieder mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden. Medienberichten zufolge lockt der französische Meister den Abwehrspieler, dessen Vertrag in München noch bis Sommer 2024 läuft, mit einem Fünfjahresvertrag. Die Münchner liebäugelten dem Vernehmen nach bislang allerdings nur mit einem Kontrakt über drei weitere Jahre. Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, ist der deutsche Rekordmeister nun aber bereit, sein Angebot aufzubessern und Hernández einen Vierjahresvertrag anzubieten.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die Qualität seines 27 Jahre alten Verteidigers hervorgehoben und seine Wichtigkeit für die Münchner betont. "Was ich sagen kann, ist, dass er in meinen Plänen, in den Plänen des Klubs, eine herausragende Rolle spielt. Er ist für mich ein absoluter Führungsspieler", sagte Tuchel.

Transfer-News vom 10.06.2023

+++ Kurios: Rummenigge plaudert Guerreiro-Transfer aus +++

Absicht oder Versehen? Karl-Heinz Rummenigge, Teil des neuformierten Transfer-Teams des FC Bayern, hat am Samstagabend kurzerhand den Wechsel von Raphael Guerreiro nach München ausgeplaudert. Kommende Woche soll der Transfer dann auch von Vereinsseite gänzlich offiziell gemacht werden. Lesen Sie hier den ausführlichen Artikel dazu.

+++ Rice-Wechsel zum FC Bayern droht zu scheitern +++

Der mögliche Wechsel von Mittelfeldspieler Declan Rice zum FC Bayern droht Medienberichten zufolge zu scheitern. Es gebe in den Verhandlungen zwischen den Münchnern, dem 24 Jahre alten englischen Nationalspieler und dessen aktuellem Verein West Ham United keinerlei Bewegung, berichtete der TV-Sender Sky am Freitagabend.

Der FC Arsenal sei mittlerweile der Favorit auf die Verpflichtung des Mittelfeldspielers, meldete die englische Zeitung "Telegraph". Die Londoner sollen demnach bereit seit, 92 Millionen Pfund (rund 107 Millionen Euro) für Rice zu investieren. Die Verhandlungen sollen aktuell laufen und Fortschritte machen. Die Münchner dagegen haben nach Sky-Informationen keine weiteren Gespräche mit dem West-Ham-Profi geführt und auch kein Angebot abgegeben. Der Vertrag von Rice läuft noch bis 2025.

Der 24-Jährige, der zu den absoluten Leistungsträgern bei West Ham zählt und auch die Kapitänsbinde trug, wird schon länger von internationalen Klubs umworben. Der Vereinsvorsitzende David Sullivan bestätigte zuletzt nach dem Conference-League-Gewinn der "Hammers", dass Rice den Verein im Sommer verlassen werde. Rice soll beim FC Bayern Berichten zufolge ganz oben auf der Liste stehen, auch ein Treffen mit Trainer Thomas Tuchel soll es schon gegeben haben.

Transfer-News vom 09.06.2023

+++ Falls Rice-Transfer platzt: Bayern hat mit Amrabat einen Plan B parat +++

Mit Konrad Laimer hat der FC Bayern den ersten Sommer-Deal offiziell bekannt gegeben (s. Eintrag unten). Doch die Münchner wollen nachlegen, vor allem auch auf der Sechser Position.

Nach AZ-Informationen bleibt Declan Rice Bayerns Transferziel Nummer eins, vor allem Trainer Thomas Tuchel möchte den Engländer nach München holen. Sollte der Deal nicht klappen, haben die Bayern allerdings einen Plan B parat.

Sofyan Amrabat steht vor einem Abschied aus Florenz. Der FC Bayern ist einer der interessierten Klubs, zu vermelden gibt es allerdings noch nichts Konkretes. Der 26-jährige Mittelfeldspieler hat in Italien noch einen Vertrag bis 2024.

Brisant: Florenz, mit Amrabat, unterlag am Mittwochabend West Ham United im Finale der Uefa Europa Conference League. Als Kapitän der Engländer durfte besagter Declan Rice den Pokal in die Höhe stemmen.

+++ Offiziell: FC Bayern verpflichtet Konrad Laimer +++

Der FC Bayern hat seinen ersten Sommertransfer unter Dach und Fach gebracht – beziehungsweise endlich offiziell gemacht. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt Konrad Laimer wie erwartet von Pokalsieger RB Leipzig nach München. Der österreichische Nationalspieler kommt ablösefrei und erhält bei den Bayern einen Vierjahresvertrag bis 2027.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt", sagte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler. Der neue Bayern-Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen freute sich über die Ankunft des "neuen, alten DFB-Pokalsiegers. Gemeinsam werden wir jetzt hier beim FC Bayern hoffentlich noch viele weitere große Siege und Titel feiern."

Laimers Wechsel nach München galt schon seit längerem als perfekt, der zentrale Mittelfeldspieler war einer der Wunschspieler des mittlerweile entlassenen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann. Laimer war 2017 von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt, für die Sachsen bestritt er in sechs Jahren 190 Pflichtspiele.

Transfer-News vom 08.06.2023

+++ West-Ham-Boss bestätigt: Declan Rice darf den Verein verlassen +++

Der angeblich vom FC Bayern München umworbene englische Nationalspieler Declan Rice wird den Premier-League-Verein West Ham United in diesem Sommer verlassen. Das bestätigte der West-Ham-Vorsitzende David Sullivan nach dem Conference-League-Gewinn der Hammers.

"Ich denke, das sollte sein letztes Spiel gewesen sein", sagte Sullivan am Donnerstag dem Sender talkSport. West Ham hatte sich im Finale in Prag am Mittwochabend mit 2:1 gegen die AC Florenz durchgesetzt.

"Wir haben ihm versprochen, dass er gehen darf. Es zieht ihn weg", so Sullivan über Rice. "Man kann nicht mehr von einem Mann erwarten, als er in dieser Saison gegeben hat. Irgendwann ist der Zeitpunkt, wo es für ihn weitergehen muss und wir einen Ersatz beschaffen müssen - oder mehrere Ersatzspieler."

Sullivan berichtete, der Club habe seinem Star vor eineinhalb Jahren ein Gehalt von 200.000 Pfund (ca. 230.000 Euro) pro Woche angeboten. "Er hat es abgelehnt." Rice's Vertrag läuft noch bis 2025. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei umgerechnet rund 140 Millionen Euro liegen.

Der 24-jährige Rice, der zu den absoluten Leistungsträgern von West Ham zählt und auch die Kapitänsbinde trug, wird schon länger von internationalen Klubs umworben. Der Mittelfeldspieler durchlief die Jugendabteilung des Vereins aus Ost-London und gab in der Saison 2016/17 sein Profidebüt. In 245 Spielen für die Hammers erzielte er 15 Tore.

+++ Bericht: Bayern will Kolo Muani und Vlahovic verpflichten +++

Das Interesse des FC Bayern eine neue Nummer Neun zu verpflichten ist allseits bekannt. Die Namen, die im Zuge dessen immer wieder genannt werden: Randal Kolo Muani und Dušan Vlahović. Während in den vergangenen Wochen heiß darüber diskutiert wurde, welcher denn besser zum Spielstil des FC Bayern passe, bringt der amerikanische Sender ESPN ein völlig neues Detail ins Spiel.

Laut ESPN-Reporter Constantin Eckner, würde Thomas Tuchel gerne beide Stars verpflichten. Demnach will Tuchel den Franzosen nicht als klassischen Mittelstürmer einsetzen, sondern vielmehr auf der Position des Flügelstürmers spielen lassen. Vlahović hingegen ist als echter Neuner eingeplant und soll, ähnlich wie es damals Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski tat, im Strafraum für Präsenz und Tore sorgen.

Ob dieses Gedankenspiel jedoch umsetzbar ist, bleibt fraglich – vor allem mit Blick auf das finanzielle Transferpaket, das die Bayern für die beiden Spieler schnüren müssten. Für Randal Kolo Muani steht eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro im Raum, während eine Vlahović-Verpflichtung den deutschen Rekordmeister wohl um die 60 Millionen Euro kosten würde.

Laut Informationen der “Sport-BILD”, steht den Bayern ein Transferbudget von 150 Millionen Euro zur Verfügung, weitere Millionen könnten durch Spielerverkäufe generiert und reinvestiert werden.

Transfer-News vom 07.06.2023

+++ BVB-Star Guerreiro kurz vor Unterschrift beim FC Bayern +++

Jetzt könnte es ganz schnell gehen mit den ersten Sommer-Transfers des FC Bayern. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano am Mittwochabend berichtet, steht Dortmund-Star Raphael Guerreiro kurz vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister.

Demnach haben sich Bayern- und Spieler-Seite bereits mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, der Portugiese soll in München einen Dreijahresvertrag erhalten. Schon in der kommenden Woche sollen der Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift anstehen.

Guerreiros Vertrag in Dortmund läuft am 30. Juni aus, der 29-Jährige ist für die Bayern also ablösefrei zu haben. Guerreiro ist vielseitig einsetzbar, kann sowohl als Linksverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld spielen.

+++ Augsburg möchte Mathys Tel ausleihen +++

In seiner Debüt-Saison für den FC Bayern stand Mathys Tel in 22 Bundesligaspielen auf dem Platz, allerdings nur ein Mal davon in der Startelf. Um mehr Spielpraxis zu erhalten, könnte das Stürmertalent in der kommenden Spielzeit verliehen werden. Nach Informationen der "Sport Bild" ist offenbar der FC Augsburg am 18-Jährigen interessiert. Demnach könnte Tel den Platz im Sturmzentrum der Fuggerstädter einnehmen, sollte Top-Torjäger Mergim Berisha den Verein verlassen.

Für den FC Bayern erzielte der Franzose, der in München noch einen Vertrag bis 2025 hat, in seiner ersten Saison fünf Bundesliga-Tore.

+++ Spektakuläres Tauschgeschäft zwischen FC Bayern und Barca? +++

Thomas Tuchel könnte im Sommer einen alten Wunschspieler bekommen. Wie "Sky" berichtet, könnte der brasilianische Flügelstürmer Raphinha im Sommer Thema beim Rekordmeister werden. Der Bayern-Coach wollte den Angreifer demnach bereits zu seiner Zeit beim FC Chelsea verpflichten, Raphinha wechselte aber stattdessen für 60 Millionen Euro von Leeds United zum FC Barcelona.

Der Marktwert des Brasilianers, dessen Vertrag bei den Katalanen bis 2027 läuft, wird auf 50 Millionen Euro taxiert. Um die Ablöse zu drücken, könnte im Gegenzug Benjamin Pavard zu Barca wechseln. Der Abwehrspieler hat sich gegen eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags entschieden und will in diesem Sommer wechseln, Barcelona gilt als einer der größten Interessenten.

Transfer-News vom 05.06.2023

+++ Greift Manchester United bei Bayern-Flirt Kolo Muani an? +++

Dass Randal Kolo Muani beim FC Bayern ganz weit oben auf der Wunschliste steht, ist längst bekannt. Im Werben um den Vize-Weltmeister bekommen die Münchner nun aber offenbar hochkarätige Konkurrenz.

Laut einem Bericht des englischen Portals "The Athletic" ist nun auch Manchester United ins Rennen um den Angreifer eingestiegen. Zwischen den "Red Devils" und dem Angreifer von Eintracht Frankfurt hat es demnach bereits erste detaillierte Gespräche gegeben, United soll demnächst ernst machen.

Neben dem Tabellendritten der abgelaufenen Premier-League-Saison soll auch Paris Saint-Germain Interesse zeigen. In seiner Heimatstadt könnte er Lionel Messi ersetzen und an der Seite seines guten Kumpels Kylian Mbappé spielen.

Kolo Muani selbst sieht in Sachen Zukunftsplanung noch keine Eile. "Ich bin in meiner dritten Saison als Profi. Ich muss mich noch weiterentwickeln. Ich möchte mir Zeit lassen. Ich bin kein Mensch, der Dinge überstürzt, nur weil große Vereine kommen", sagte der 24-Jährige jüngst gegenüber "Canal+".

+++ Bericht: Toppmöller-Deal hängt weiter auch am FC Bayern +++

Die bevorstehende Verpflichtung von Dino Toppmöller als Trainer von Eintracht Frankfurt hängt einem Medienbericht zufolge noch immer auch an Rekordmeister FC Bayern. Wie die "Bild" am Montag schreibt, verhandeln die beiden Klubs über die Ablöse des 42-Jährigen, der als ehemaliger Assistent von Julian Nagelsmann noch immer an die Münchner gebunden ist. Dem Vernehmen nach geht es um eine mittlere sechsstellige Summe. Zusätzliche Schwierigkeiten könnte dabei der Wechsel in der Vereinsführung der Bayern machen. Der ehemalige Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic musste nach dem Saisonende gehen.

Es wird erwartet, dass Toppmöller, dessen Vater Klaus die Eintracht vor 30 Jahren trainierte, zeitnah als Nachfolger von Oliver Glasner vorgestellt wird. Der Österreicher soll am Montag beim hessischen Pokalfinalisten verabschiedet werden, die Trennung steht schon seit Anfang Mai fest. Am Sonntag hatte die Eintracht mitgeteilt, dass auch die beiden Glasner-Assistenten Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr gehen werden. Torwarttrainer Jan Zimmermann soll seinen bis 30. Juni 2024 gültigen Vertrag erfüllen.

+++ Auch Mazraoui soll über Bayern-Abschied nachdenken +++

Der nächste Abwehrspieler des FC Bayern denkt wohl über einen Abschied aus München nach. Nach Benjamin Pavard und Lucas Hernández könnte nach Informationen des "kicker" auch Noussair Mazraoui die Münchner im Sommer vorzeitig verlassen. Demnach ist der Marokkaner unzufrieden mit seiner Situation bei den Münchnern. Er soll sich unter Thomas Tuchel als Notnagel sehen, der nur bei personellen Engpässen zum Einsatz kommt.

Der 25-jährige Rechtsverteidiger ist vertraglich noch bis 2026 an die Bayern gebunden.

Transfer-News vom 04.06.2023

+++ Gegenüber der AZ: Reuter dementiert Gespräche mit dem FC Bayern +++

Bisher lief die Suche nach einem Nachfolger für Hasan Salihamidzic erfolglos. Nachdem die Top-Kandidaten Markus Krösche und Max Eberl dem FC Bayern jüngst öffentlich eine Absage erteilten, brachte "Sky" zuletzt Augsburgs Stefan Reuther ins Gespräch. Doch dieser hat in der AZ nun einen Austausch mit dem deutschen Rekordmeister dementiert.

"Da ist nichts dran. Es hat keine Gespräche gegeben. Mein voller Fokus liegt auf dem FCA", sagte der 56-Jährige am Sonntag der AZ. Damit dürfte die Suche nach einem neuen Sport-Vorstand in die nächste Runde gehen.

+++ Bericht: FC Bayern Favorit im Vlahovic-Poker +++

Er muss groß sein, sauschnell und 20, 25 Saisontore plus machen. Mit diesen Worten beschrieb Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit einem Augenzwinkern seinen Wunschstürmer nach dem 2:1-Sieg gegen Werder Bremen Anfang Mai. Auf der Suche nach solch einem Angreifer sind die Münchner nun wohl in Italien fündig geworden.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der FC Bayern im Werben um Juve-Star Dusan Vlahovic mächtig Gas geben. So soll vor allem Karl-Heinz Rummenigge seine guten Kontakte nach Italien spielen lassen, um den 23-Jährigen an die Isar zu lotsen. Dabei stehen die Chancen für den deutschem Rekordmeister wohl alles andere als schlecht.

Denn weder der FC Chelsea, noch Manchester United sollen so großes Interesse an Vlahovic haben wie die Bayern. Zwar ist Juventus bereit, den Stürmer ziehen zu lassen, dennoch fordern die Italiener aktuell noch eine Ablösesumme von 90 Millionen Euro. Die Bayern hingegen bieten aktuell rund 55 bis 60 Millionen Euro für Vlahovic.

Letztlich könnte der Deal wie bei Matthijs de Ligt vor einem Jahr ablaufen, indem sich die Turiner letztlich mit dem FC Bayern auf eine Summe von 67 Millionen Euro einigen konnten. Doch anders als beim Niederländer hat der 23-Jährige bisher noch keinen klaren Wechselwunsch bei der Alten Dame hinterlassen.

+++ FC Bayern: Guerreiro-Transfer wird wahrscheinlicher +++

Der FC Bayern könnte schon bald seinen ersten Sommertransfer eintüten. Wie "Sky" berichtet, wird ein Wechsel von Dortmunds Raphael Guerreiro an die Isar immer wahrscheinlicher. So liefen die Gespräche zwischen dem Management des Portugiesen und den Bayern-Bossen positiv und Guerreiro kann sich einen Wechsel nach München durchaus vorstellen.

Auch wenn es bisher noch keine Einigung zwischen beiden Parteien gibt, wäre der 29-Jährige ein echtes Schnäppchen für den deutschen Rekordmeister. Grund: Der Vertrag von Guerreiro beim BVB läuft im Sommer aus. Somit wäre der portugiesische Nationalspieler ablösefrei zu haben.

Beim FC Bayern könnte Guerreiro seinen Landsmann João Cancelo ersetzen, der wohl zunächst zu Manchester City zurückkehren wird. Der 29-Jährige ist ähnlich wie Cancelo flexibel einsetzbar und kann wohl auf der Linksverteidiger-Position als auch im Mittelfeld auflaufen.

+++ Zukunft von Gravenberch beim FC Bayern ungewiss +++

In seiner ersten Saison im Bayern-Trikot spielte Ryan Gravenberch nur eine Nebenrolle. Der Neuzugang von Ajax Amsterdam durfte in seinen 24 Bundesliga-Einsätzen nie über die vollen 90 Minuten zum ran. Dementsprechend unzufrieden ist Gravenberch mit seiner Rolle beim FC Bayern. Während Hasan Salihamidzic noch vor wenigen Wochen einen Transfer des 21-Jährigen ausschloss, scheint nun ein Verkauf im Bereich des möglichen.

Wie "Sport 1" berichtet, soll die Zukunft von Gravenberch nun vor allem an Bayern-Coach Thomas Tuchel hängen. Sollte der 49-Jährige dem Niederländer keinen klaren Plan mit einer Perspektive auf mehr Spielzeit aufzeigen, könnte er den deutschen Rekordmeister in der Sommertransferperiode verlassen.

Interessenten für Gravenberch gibt es bereits. So sollen wohl der FC Liverpool und Manchester United die Fühler nach dem 21-Jährigen ausgestreckt haben. Mit einem Preisschild von rund 30 Millionen Euro könnte ein Abgang von Gravenberch Geld in die Kassen der Münchner spülen, welches wiederum für einen Transfer von Declan Rice und Dusan Vlahovic ausgegeben werden könnte.

Transfer-News vom 02.06.2023

+++ Ein Ex-Bundesliga-Star für den FC Bayern? +++

Sollte der Deal mit West Hams Declan Rice scheitern, hat der FC Bayern wohl schon einen Ersatz in der Hinterhand. Die Rede ist von Granit Xhaka vom FC Arsenal. Laut dem Online-Portal "4-4-2.ch" sollen die Münchner in den Poker um den Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft eingestiegen sein.

Demnach soll der deutsche Rekordmeister Xhaka einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit vorgelegt haben. Jüngst wurde der ehemalige Gladbacher mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Die Werkself soll Xhaka demnach einen Fünfjahresvertrag bieten, was dem Schweizer wohl sehr imponiert.

Xhaka hat in London noch einen Vertrag bis 2024. Jedoch darf der 30-Jährige die "Gunners" bei einem entsprechenden Angebot im Sommer verlassen. Dieses soll soll sich wohl auf umgerechnet 25 Millionen Euro belaufen.

+++ Keeper vor Abgang? Mehrere namhafte Interessenten für Sommer +++

Ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung könnte Yann Sommer den FC Bayern in der anstehenden Transferperiode schon wieder verlassen. Der Schweizer Nationaltorhüter braucht vor der EM 2024 dringend Spielpraxis, wird hinter Kapitän Manuel Neuer aber nur die Nummer zwei sein. Ein Wechsel wäre also naheliegend.

An Interessenten mangelt es offenbar nicht. Laut einem Bericht der "Bild" steht der Routinier unter anderem bei Manchester United auf dem Zettel. Die "Red Devils" sind auf der Suche nach einem Nachfolger für David De Gea und sollen bereits im Winter an Sommer dran gewesen sein.

Doch damit nicht genug: Laut "kicker" gibt es vier weitere Klubs, die den Keeper auf dem Zettel haben. Demnach zeigen Premier-League-Absteiger Leicester City, die spanischen Vereine FC Valencia und FC Villarreal sowie der französische Klub AS Monaco Interesse. Bei den Monegassen könnte Sommer die Nachfolge von Alexander Nübel antreten, dessen Leihe vom FC Bayern Ende Juni endet.

Transfer-News vom 01.06.2023

+++ Entscheidung gefallen? Kane zieht es wohl zu Manchester United +++

Der englische Nationalspieler Harry Kane von Tottenham Hotspur strebt laut britischen Medien einen Wechsel innerhalb der Premier League zu Manchester United an. Kane habe seinem Arbeitgeber mitgeteilt, dass ein Wechsel ins Ausland, etwa zum FC Bayern, für ihn nicht infrage komme, berichtete die englische Boulevard-Zeitung "The Sun".

Demnach will Tottenham den Topstürmer aber nur an einen ausländischen Klub verkaufen. Sollte ein Wechsel zu Man United in diesem Sommer nicht zustande kommen, könnte Kane den Klub, für den er seit seinem elften Lebensjahr spielt, ablösefrei verlassen. Sollte der Verein dem 29-Jährigen nicht gestatten, innerhalb der Premier League zu wechseln, will er dem Bericht zufolge seinen Vertrag bis 2024 bei den Spurs erfüllen.

Transfer-News vom 31.05.2023

+++ Inter an Bayern-Profi Pavard interessiert +++

Champions-League-Finalist Inter Mailand will offenbar Bayern-Abwehrspieler Benjamin Pavard verpflichten. Laut "Corriere dello Sport" möchte der 27-Jährige seinen bis 2024 laufenden Vertrag mit dem FC Bayern nicht verlängern und vorzeitig nach Mailand wechseln.

Bei den Lombarden soll er den Slowaken Milan Skriniar ersetzen, von dem sich die "Nerazzurri" trennen wollen. Angeblich ist Inter bereit, 20 Millionen Euro Ablöse in Pavard, Weltmeister von 2018, zu investieren. Noch ist allerdings unklar, ob die Bayern den Ex-Stuttgarter für diese Summe ziehen lassen wollen.

Transfer-News vom 30.05.2023

+++ Bericht: Juve lehnt Bayerns 50-Millionen-Offerte für Vlahovic ab +++

Der FC Bayern München ist nach einem italienischen Medienbericht mit einer Offerte für Juventus-Mittelstürmer Dusan Vlahovic abgeblitzt. Wie die Turiner Tageszeitung "Tuttosport" am Dienstag meldete, hatte der deutsche Fußball-Serienmeister 50 Millionen Euro für den Serben geboten. Juve lehnte demnach schnell ab. Der Rekordchampion in der Serie A hatte erst im vorigen Sommer 80 Millionen für den Angreifer an die AC Florenz überwiesen.



Der Nationalspieler (23) hat bei den Turinern noch einen Vertrag bis Juni 2026 und gilt trotz einer bescheidenen Saison mit nur 14 Toren in 42 Pflichtspielen als Juwel für die Zukunft. Wie es hieß, erwarte Juventus ein deutlich besseres Angebot für Vlahovic, um überhaupt zu verhandeln.

+++ Berichte: Verteidiger Pavard will FC Bayern verlassen +++

Ex-Weltmeister Benjamin Pavard will offenbar den FC Bayern verlassen. Übereinstimmenden Medienberichten vom Dienstag zufolge möchte der 27 Jahre alte Franzose seinen bis 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern.

Sein Management soll beim deutschen Meister den Wechselwunsch des Abwehrspielers hinterlegt haben. Als Grund sei genannt worden, dass der französische Nationalspieler nach sieben Jahren in der Bundesliga eine Herausforderung in einer anderen europäischen Liga sucht. Im Gespräch sind sowohl Spanien als auch England und Italien. Pavard war 2019 nach drei Jahren beim VfB Stuttgart zu den Bayern gewechselt.

+++ Bericht: FC Bayern hat Interesse an BVB-Profi Raphael Guerreiro +++

Wechselt BVB-Kicker Raphael Guerreiro bald zum FC Bayern? Nach Informationen von haben die Münchner Interesse an dem 29-Jährigen, es seien bereits "positive Gespräche mit dem Management des portugiesischen Nationalspielers geführt" worden.

Raphael Guerreiro hatte am Sonntag nach sieben Jahren seinen Abschied von Borussia Dortmund verkündet, sein Vertrag läuft aus. Guerreiro, der als Linksverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen kann, arbeitete in Dortmund bereits mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel zusammen. Ob der FC Bayern die Gespräche nach dem Rauswurf der Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic fortsetzen werde, sei allerdings offen.

Transfer-News vom 29.05.2023

+++ Manchester City senkt Preis für Cancelo: Bleibt er doch noch beim FC Bayern? +++

Die Saison 2022/23 ist vorbei und damit endet auch der Leihvertrag von João Cancelo. Der Portugiese war im Wintertransferfenster vom englischen Meister Manchester City nach München gekommen und zunächst bis zum Sommer ausgeliehen worden. Der FC Bayern hatte die Möglichkeit, den 28-Jährigen für eine festgeschriebene Ablösesumme von 70 Millionen Euro zu verpflichten, diese übereinstimmenden Berichten zufolge jedoch verstreichen lassen. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, will Pep Guardiola Cancelo aber weiterhin verkaufen.

Neben dem FC Bayern gelten vor allem der FC Arsenal und der FC Barcelona als mögliche Abnehmervereine. Da die "Blaugrana" wegen des Financial-Fairplays nicht tief in die Tasche greifen kann und sowohl die Bayern als auch die "Gunners" nicht die geforderten 70 Millionen Euro zahlen wollen, rückt Manchester City jetzt von seinen ursprünglichen Forderungen ab. Wie die spanische "Sport" berichtet, verlangen die "Citizens" nur noch 40 Millionen Euro für den Außenverteidiger.

Bayerns Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte sich erst kürzlich lobend über den Portugiesen geäußert: "Er ist ein Top-Spieler, technisch eine Augenweide. Wir sind froh, dass wir ihn haben." Ob der FC Bayern aufgrund der Preissenkung nochmal über eine Verpflichtung Cancelos nachdenkt, werden die kommenden Wochen zeigen.

+++ Sommer schließt Bayern-Zukunft nicht aus: "Noch zwei Jahre Vertrag" +++

Bayerns Keeper Yann Sommer hat seine Zukunft in München offen gelassen, eine weitere Saison im FCB-Trikot aber nicht ausgeschlossen. "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und bin noch nicht so lange hier. Aber ich mache mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gedanken", sagte der 34 Jahre alte Schweizer am Rande der Münchner Meisterfeier am Sonntag. Der Keeper hat wenig Perspektive auf Spielzeit, wenn Manuel Neuer im Münchner Tor zurück ist.

Zuletzt hatten sich daher die Medienberichte vermehrt, wonach Sommer den deutschen Fußball-Rekordmeister nach dieser Spielzeit verlassen wolle - vor allem, um durch fehlende Spielpraxis seinen Platz im Tor der Schweizer Nationalmannschaft nicht zu gefährden. "Ja, schon", antwortete Sommer am Sonntag auf die Frage, ob er für einen Platz in der Nationalmannschaft auch einen festen Platz in einer Vereinsmannschaft brauche. "Wir werden sehen."

Sommer war in der Winterpause für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach als Ersatz für den verletzten Neuer gekommen. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. Stand jetzt würden in der neuen Saison Sommer, Neuer und der an AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel in München aufeinandertreffen. Dazu hätten die Bayern noch Sven Ulreich und Johannes Schenk als Keeper.

Transfer-News vom 26.05.2023

+++Neuer Vertrag liegt vor: Davies macht Verlängerung von Salihamidzics Zukunft abhängig+++

Alphonso Davies war zuletzt von einem Muskelbündelriss außer Gefecht gesetzt. In der neuen Saison will der Kanadier wieder voll angreifen. Doch wie lang bleibt Davies beim FC Bayern?

Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis Ende Juni 2025. Gespräche zu einer Verlängerung sollen bereits weit fortgeschritten sein. Laut dem “BILD”-Podcast "Bayern-Inside" von Christian Falk und Tobias Altschäffl liege es an Davies. Nur noch wenige Details seien zu klären.

Eines davon ist die Zukunft von Hasan Salihamidzic. Davies und sein Berater Nick Huoseh sollen die Zusammenarbeit mit Bayerns Sportvorstand sehr schätzen. Salihamidzic gilt als Entdecker von Davies und lotste den damaligen Youngster 2019 für 15 Millionen von den Vancouver Whitecaps an die Isar. Wie der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn steht auch der Bosnier für die schwache Bayern-Saison in der Kritik – Meistertitel am Samstagnachmittag miteinbegriffen oder nicht.

+++ Tuchel "überrascht" von Wechsel-Spekulationen um Hernández +++

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat "überrascht" auf Meldungen reagiert, wonach Lucas Hernández zu Paris Saint-Germain wechseln könnte. "Ich habe mitbekommen, dass es Schlagzeilen zu Lucas gibt. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht", sagte Tuchel am Freitag in München und schloss an: "Was ich sagen kann, ist, dass er in meinen Plänen, in den Plänen des Klubs, eine herausragende Rolle spielt. Er ist für mich ein absoluter Führungsspieler, das hatte ich schon gesagt - und daran hat sich nichts geändert."

Die französische Sportzeitung "L'Équipe" hatte am Donnerstag berichtet, dass PSG mit dem französischen Nationalspieler eine grundsätzliche Einigung erzielt habe. Auch Sport1 und der französische Sender RMC hatten zuvor von einem Interesse des französischen Meisters an Innenverteidiger Hernández berichtet.

Bei den Bayern steht der vor vier Jahren für die Rekordablöse von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtete Verteidiger noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag. Seit längerer Zeit strebt der deutsche Rekordmeister eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Hernández an.

In München fällt der Abwehrspieler seit Monaten verletzt aus. Hernández hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Katar einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen. Inzwischen trainiert er wieder mit dem Team. Ein Kader-Comeback zum Saisonabschluss am Samstag in Köln werde es aber nicht geben, sagte Tuchel. Das wäre "komplett unverantwortlich".

+++ Zukunft ungewiss: Weitere Top-Klubs steigen ins Werben um Benjamin Pavard ein +++

Bestreitet Benjamin Pavard gegen den 1. FC Köln sein letztes Spiel für den FC Bayern? Bereits während der Saison kursierten immer wieder Gerüchte, wonach Pavard den deutschen Rekordmeister verlässt. Im vergangenen Winter hatte Inter Mailand intensiv an einer Pavard-Verpflichtung gearbeitet und auch ein Angebot abgegeben. Der FC Bayern blockte jedoch ab.

Neben dem schon länger interessierten FC Barcelona sind laut "kicker" auch weitere Top-Klubs ins Rennen um den Franzosen eingestiegen. Demnach schielen neben dem FC Liverpool auch Manchester United und Real Madrid auf eine Verpflichtung des 27-Jährigen. Pavard steht beim FC Bayern noch bis 2024 unter Vertrag – den Münchnern bietet sich in diesem Sommer also die letzte Möglichkeit, noch eine Ablösesumme zu kassieren.

Die Bayern würden ihren Defensivmann gerne halten, denn Pavard war in der schwachen Bayern-Saison eine der wenigen konstanten Größen und kann sowohl in der Innenverteidigung, aber auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Vor allem ersteres dürfte der FC Bayern dringend benötigen, da Lucas Hernández vor einem Abschied zu Paris Saint-Germain steht.

Transfer-News vom 25.05.2023

+++ Bei Neuer-Comeback: Sommer will FC Bayern verlassen +++

Der FC Bayern wird in der Torhüterfrage wohl die Rolle rückwärts hinlegen. Im Winter kam Yann Sommer für rund acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach für den verletzten Manuel Neuer. Da der Kapitän seinem Comeback immer näher kommt, wird Sommer den FC Bayern, laut Kicker-Informationen "nahezu sicher" verlassen. Hauptgrund dafür sei die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Für Sommer geht es darum, seinen Stammplatz im Schweizer Tor gegen BVB-Keeper Gregor Kobel zu verteidigen. Dafür braucht es Spielzeit, die, mit Neuer und Leih-Rückkehrer Alexander Nübel sowie Sven Ulreich und Johannes Schenk als Konkurrenten nicht gegeben wäre.

Die AS Monaco soll Interesse an Yann Sommer haben, genauso wie der FC Villarreal, der FC Valencia und Leicester City. Sommers Vertrag beim FC Bayern läuft bis zum 30. Juni 2025.

+++ Abschied rückt näher! Hernández und PSG erzielen wohl Einigung +++

Geht es nun ganz schnell? Rekordeinkauf Lucas Hernández steht beim FC Bayern wohl vor einem Abgang. Zuletzt berichtete "Sport1", dass Paris Saint-Germain Interesse am Innenverteidiger der Bayern hat. Mit den Münchnern, bei denen der Franzose noch einen Vertrag bis Sommer 2024 besitzt, konnte sich Hernández bislang noch nicht über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit einigen.

Wie die französische " nun berichtet, haben sich Hernández und Paris bereits auf einen Wechsel im Sommer verständigt. Demnach müssen die Franzosen jetzt die Bayern von einem Wechsel überzeugen.

Hernández kämpft sich gerade nach seinem bei der WM in Katar erlittenen Kreuzbandriss zurück. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger absolvierte in dieser Woche erstmals wieder Teile des Teamtrainings. Zuletzt hatten Medien berichtet, dass der Franzose seinen Vertrag beim FC Bayern über 2024 hinaus verlängern würde. Das Paris-Interesse kommt überraschend im Poker um die Vertragsverlängerung. Hernández war zur Saison 2019/20 für die Münchner Rekordsumme von 80 Millionen Euro zum deutschen Serienmeister gewechselt.

Transfer-News vom 24.05.2023

+++ Hamann in der AZ: Bayern sollte Stach statt Rice holen +++

Der FC Bayern sucht den Super-Sechser für kommende Saison, einen kampfstarken, robusten Abräumer vor der Viererkette. Und mit Declan Rice (24) von West Ham United gibt es offenbar auch einen Wunschspieler.

Problem nur: Rice würde wohl rund 100 Millionen Euro Ablöse kosten, das könnte Bayern abschrecken. "Rice ist mit Sicherheit ein Spieler für den FC Bayern, aber zu teuer", sagt nun Sky-Experte Didi Hamann im Gespräch mit der AZ – und macht einen anderen Vorschlag: "Anton Stach von Mainz halte ich für sehr spannend. Er ist ein Arbeiter, noch nicht so bekannt. Bayern hat aus meiner Sicht ohnehin zu viele Stars im Team und zu wenige Handwerker. Stach wäre so einer."

Transfer-News vom 23.05.2023

+++ Wechsel-Andeutung von Laimer +++

Der Vollzug des Wechsels des österreichischen Nationalspielers Konrad Laimer von RB Leipzig zum FC Bayern München rückt näher. "Es weiß ja jeder. Mein Vertrag läuft aus im Sommer. Generell ist es hier schön", sagte Laimer am Samstag auf dem Rasen der Münchner Arena nach dem 3:1 der Leipziger beim TV-Sender Sky. Einen Wechsel ausschließen könne er "auf jeden Fall nicht".

"Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Man spreche nicht über Spieler, die bei anderen Klubs unter Vertrag stünden. "Er ist sicher ablösefrei ab dem 1.7.", sagte Salihamidzic.

"Er hat ein wunderschönes Tor für RB Leipzig geschossen", sagte Leipzigs Sportchef Max Eberl. Es gehe für Leipzig und Bayern darum, Ergebnisse einzufahren. "Und dann werden wir nach der Saison sehen, was passiert."

Bereits vor einigen Wochen hatte Sky berichtet, dass Laimer in München beide Medizinchecks absolviert und einen Kontrakt bis 2027 unterzeichnet habe. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler galt als absoluter Wunschspieler von Ex-Leipzig- und Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Trotz dessen Freistellung bei den Bayern kommt Laimer wohl nach München.

Transfer-News vom 21.05.2023

+++ Deuten Pavard und Cancelo ihren Abschied vom FC Bayern an? +++

Die bittere 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig dürfte das letzte Heimspiel des ein oder anderen Bayern-Stars gewesen sein. So vielleicht auch für Benjamin Pavard und João Cancelo. Darauf deutet zumindest eine Szene nach Abpfiff hin. Denn während die anderen Spieler des deutschen Rekordmeisters bereits in die Kabine gestapft waren, standen die beiden Abwehrspieler noch alleine vor der Südkurve und verabschiedeten sich von den Fans.

Denn nicht nur bei Cancelo ist die vertragliche Situation alles andere als einfach. Der Vertrag der Leihgabe von Manchester City läuft am Saisonende aus. Bisher hat der FC Bayern lediglich eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro. Diese wollen die Bayern-Bosse aber auf keinen Fall ziehen. Ob sich Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn mit den Verantwortlichen des frisch gebackenen englischen Meisters auf eine deutlich niedrigere Ablöse verständigen können – und vor allem wollen – steht noch in den Sternen.

Pavard hingegen hätte noch einen Vertrag bis 2024. Doch sollte es im Sommer nicht zu einer Einigung kommen, scheint ein Verkauf wahrscheinlich. Zumal bereits mehrere Vereine wie der FC Barcelona Interesse am französischen Nationalspieler bekundet haben. Für die Münchner wäre es noch die einzige Chance, eine Ablösesumme für Pavard zu kassieren.

Transfer-News vom 20.05.2023

+++ Bericht: FC Bayern steigt aus Álvarez-Poker aus +++

Die Suche nach einer "echten Sechser-Kante", wie sie jüngst Bayern-Coach Thomas Tuchel genannt hat, geht weiter. Der deutsche Rekordmeister soll aus dem Poker um Ajax-Profi Edson Álvarez ausgestiegen sein, berichtet "Sky". Demnach habe der Mexikaner zwar ein interessantes Spielerprofil, doch die Bayern-Bosse hatten offenbar nie ein konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Álvarez.

Stattdessen haben Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic andere Pläne fürs Bayern-Mittelfeld. Zuletzt war bereits über einen Wechsel von Declan Rice und Chelsea-Star Mateo Kovacic spekuliert worden. Und das, obwohl die Schaltzentrale mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch und dem designierten Neuzugang Konrad Laimer bereits gut besetzt ist.

Transfer-News vom 19.05.2023

+++ Bericht: Mané will sich beim FC Bayern durchsetzen +++

Er galt vor der Saison als der Mega-Transfer des FC Bayern. Doch Sadio Mané konnte sich in seiner ersten Saison in München nicht durchsetzen. Stattdessen findet sich der Senegalese unter Cheftrainer Thomas Tuchel meist auf der Bank wieder. Dennoch denkt Mané nach nur einem Jahr beim deutschen Rekordmeister wohl nicht an einen Abschied.

Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, möchte der 31-Jährige in der bayrischen Landeshauptstadt bleiben und sich beim FC Bayern durchsetzen. Zuletzt wurde immer wieder über einen Abgang von Mané berichtet. Laut "Sky", "Bild" und "Sport1" sollen die Bayern-Bosse bei einem attraktiven Angebot nämlich bereit sein, den Offensivspieler, der in München noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, ziehen zu lassen.

Transfer-News vom 18.05.2023

+++ Spanische Medien: Kimmich ein Kandidat für den FC Barcelona? +++

Die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" ließ mit einer überraschenden Meldung aufhorchen: Demzufolge sei Joshua Kimmich eine Alternative für den FC Barcelona, sollte der Transfer von Real Sociedads Martín Zubimendi nicht zustande kommen. Die Basken fordern bislang 60 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler. Eine Summe, die der FC Barcelona (noch) nicht stemmen will.

Beim FC Bayern ist Kimmich allerdings fest für die Zukunft eingeplant und gilt als unverkäuflich. Sein Vertrag läuft noch bis 30. Juni 2025. Laut Informationen der "Bild", im Podcast "Bayern-Insider", hat Barcelona auch großes Interesse an Nationalspieler Ilkay Gündogan.

Transfer-News vom 17.05.2023

+++ Kaderplaner Neppe verlängert beim FC Bayern +++

Er kümmert sich neben Hasan Salihamidzic um die Kaderplanung beim FC Bayern und hat ein außergewöhnlich gutes Auge für Talente. Die Rede ist von Marco Neppe. Wie die "Sport Bild" nun berichtet, haben die Münchner bereits im vergangenen Jahr den Vertrag mit dem 36-Jährigen verlängert. Über die Laufzeit des neuen Vertrages gibt es aber keinerlei Informationen.

Neppe, der 2014 als Scout in die bayrische Landeshauptstadt wechselte und seit Dezember 2021 Technischer Direktor ist, genießt bei den Bayern-Bossen seit Jahren ein gutes Standing. So war der gebürtige Offenbacher maßgeblich an der Verpflichtung von Matthis de Ligt, Alphonso Davies und Kingsley Coman beteiligt.

Neben seinem guten Gespür für Spieler soll Neppe einen guten Draht zu den Bayern-Stars pflegen und mit vielen auch privat befreundet sein. Bestes Beispiel dafür ist, dass Neppe bei der Hochzeit von Mittelfeldmotor Joshua Kimmich war.

+++ Bericht: Bayern wünscht sich Abräumer Declan Rice+++

Der FC Bayern sucht für die kommende Saison zusätzlich zu einem Stürmer auch einen neuen Abräumer im Mittelfeld neben Joshua Kimmich. Dabei sollen die Münchner nun ein Auge auf Declan Rice vom Premier-League-Klub West Ham United geworfen haben. Das berichten "Sport Bild" und "Sport 1".

Der Engländer überzeugt in der laufenden Saison durch seine enorme Zweikampfstärke und seine Physis. Zum Knackpunkt für den Rice-Transfer könnte jedoch die Ablöse werden. Der 24-Jährige hat bei den Hammers noch einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. Damit würde Rice die Bayern wohl rund 100 Millionen Euro kosten.

Eine Summe, die die Münchner in diesem Sommer wohl nicht in die Hand nehmen werden. Grund: Ein neuer Stürmer soll Priorität Nummer eins haben. Dieser neue Angreifer wird wohl nicht gerade billig für den amtierenden deutschen Meister.

Transfer-News vom 16.05.2023

+++ Bayern, Man City, Arsenal? Wie geht es mit João Cancelo weiter? +++

Er galt als der Transfer-Coup des FC Bayern in der Winterpause. Die Rede ist von Manchester-City-Leihgabe João Cancelo. Doch nach einem halben Jahr im Bayern-Trikot stehen die Zeichen beim Außenverteidiger laut "Sky" wohl schon wieder auf Abschied. Und das, obwohl Cancelo zuletzt nach dem Ausfall von Alphonso Davies zur Stammkraft avanciert ist.

Einem weiteren Bericht des Telegraph zufolge soll Arsenal an Cancelo interessiert sein, um dem jungen Team mehr Erfahrung und Gewinnermentalität zu verpassen. Die Befürchtung sei aber, dass Manchester City sich weigern könnte, Cancelo zu verkaufen, nachdem die Transfers von Gabriel Jesus und Oleksandr Zinchenko vergangenen Sommer für große Spannung im Titelrennen sorgten.

Arsenals Trainer Mikel Arteta arbeitete bereits vier Monate mit João Cancelo zusammen, bevor er im Dezember 2019 den Posten als Cheftrainer der Gunners übernahm.

Als Grund für den Abschied nach nur einem halben Jahr nennt der Pay-TV-Sender die Höhe der Kaufoption. Diese beträgt aktuell 70 Millionen Euro. Auch wenn die Engländer diese noch auf 30 bis 40 Millionen Euro runterschrauben könnten, ist ein Verbleib des 28-Jährigen unwahrscheinlich.

Auch Cancelo selbst rechne aktuell nicht damit, dass er weiter für den deutschen Rekordmeister aufläuft. Dies liegt vor allem daran, dass er sich beim FC Bayern nie wirklich als unangefochtener Stammspieler durchsetzen konnte.

+++ Bericht: Bayern intensivieren Bemühungen um Álvarez +++

Der FC Bayern soll einem Bericht von "Sport1" zufolge das Werben um Mittelfeldspieler Edson Álvarez von Ajax Amsterdam intensivieren. Die Münchner hätten bereits das Management des mexikanischen Fußball-Nationalspielers kontaktiert und ihr Interesse hinterlegt. Auch die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf" und die "Sport Bild" hatten über das Interesse des deutschen Rekordmeisters berichtet.

Der 25-jährige Álvarez gilt als ähnlich aggressiv und laufstark wie Dortmunds Jude Bellingham, ist aber eher ein Sechser, als ein Achter. Álvarez kann aber auch in der Innenverteidigung spielen. Der Mexikaner hat bei Ajax noch einen Vertrag bis 2025. Den Berichten zu Folge verlangt Amsterdam rund 40 Millionen Euro Ablöse.

Bayern-Coach Thomas Tuchel wollte Álvarez schon im vergangenen Sommer zum FC Chelsea locken. Damals lehnte Ajax ein Angebot der Londoner in Höhe von umgerechnet rund 60 Millionen Euro ab. Laut den Berichten war Álvarez über den geplatzten Transfer enttäuscht. Die Ajax-Chefs sollen ihm aber versprochen haben, dass er in diesem Sommer wechseln dürfe.

Transfer-News vom 15.5.2023

+++ Bericht: Manchester United buhlt um Ryan Gravenberch +++

Der niederländische Nationalspieler Ryan Gravenberch hat sich beim FC Bayern bislang nicht so durchsetzen können, wie er sich das bei seinem Wechsel im vergangenen Sommer vorgestellt hatte. Der Neuzugang von Ajax Amsterdam äußerte zuletzt immer wieder seinen Unwillen: Er wünscht sich deutlich mehr Einsätze im Team der Münchner, bekommt aber mit dem Leipziger Konrad Laimer obendrein bald schon neue Konkurrenz auf der Sechser-Position.

Stehen die Zeichen also schon wieder auf Abschied? Wie das Portal "Football Insider" berichtet, ist Premier-League-Klub Manchester United ins Rennen um den 20-Jährigen eingestiegen, der bereits das Interesse des FC Liverpool geweckt haben soll. ManUnited-Coach Erik ten Hag und Grevenberch kennen sich aus gemeinsamen bei Ajax Amsterdam. Der Vertrag des Niederländers bei den Bayern läuft aber noch bis 2027.

Transfer-News vom 12.05.2023

+++ Toppmöller Topkandidat in Frankfurt: FC Bayern will Ablöse +++

Zusammen mit Julian Nagelsmann wurde auch Co-Trainer Dino Toppmöller nach der 1:2-Niederlage in Leverkusen freigestellt. Dieser will nun seinen eigenen Weg gehen und wieder Cheftrainer werden. Den luxemburgischen Klub F91 Dudelange sowie Royal Excelsior Virton aus Belgien trainierte Toppmöller bereits hauptverantwortlich.

Nun soll ihn sein Ex-Klub Eintracht Frankfurt als Wunschlösung für die Nachfolge von Oliver Glasner auf dem Zettel haben. Der FC Bayern, bei dem Toppmöller noch einen Vertrag bis 2024 hat, soll allerdings auf eine Ablöse von rund einer halben Million Euro fordern, berichtet die Bild. Für "eine niedrige sechsstellige Summe" kam Toppmöller, zusammen mit Xaver Zembrod, im Juni 2021 aus Leipzig.

+++ Vorzeitiger Abgang? Bayern-Bosse führen wohl Gespräch mit Müller +++

Beim FC Bayern sollen Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach einem " ein Gespräch mit Thomas Müller geführt haben. Das Duo habe dem Ex-Weltmeister klargemacht, dass der Rekordmeister weiter auf ihn setze.

Zuletzt hatten Spekulationen über die Zukunft des Nationalspielers für Diskussionen gesorgt. Der 33-Jährige soll Angebote aus den USA und aus Saudi-Arabien vorliegen haben. Müller hatte selbst belustigt auf die Berichte über seinen vorzeitigen Abschied beim FC Bayern reagiert. "Wenn du Zeitung lesen könntest King D'avie...", schrieb der 33-Jährige auf Instagram zu einem Bild, auf dem er lachend neben King D'avie hockt, einem der Pferde von ihm und seiner Frau Lisa. Den Satz beendete Müller mit dem Emoji eines Affen, der sich die Augen zuhält. Dazu setzte er die Hashtags #jetztwirdsdannlangsamwild, #vollerfokusaufdieschale und #nurderfcb.

Müller hat seinen Platz in der Startelf zuletzt verloren und wurde von Trainer Thomas Tuchel oft nur eingewechselt. Auch Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann hatte in dieser Saison mehrfach auf ihn in der Startelf verzichtet. Müllers Vertrag in München läuft noch bis 2024.

Transfer-News vom 10.05.2023

+++ Manchester United hat wohl Interesse an Sommer +++

Nach dem Comeback von Manuel Neuer dürfte es Yann Sommer im nächsten Jahr schwer haben auf Spielpraxis zu kommen. Wie die "Bild" nun berichtet, könnte der Schweizer den FC Bayern aus diesem Grund nach einem halben Jahr schon wieder verlassen. So soll erneut Manchester United Interesse an Sommer haben.

Bereits vor seinem Transfer zum deutschen Rekordmeister hatten die "Red Devils" Interesse am 34-Jährigen. Jedoch funkte damals noch Hasan Salihamidzic entscheidend dazwischen und lotste Sommer an Isar. Beim FC Bayern hat der Keeper noch einen Vertrag bis 2025. Dennoch dürfen die Bayern-Bosse Sommer keine Steine in den Weg legen falls United das richtige Angebot abgibt.

+++ Leihe im Sommer? Tel-Berater schließen Abschied aus +++

In seinen wenigen Auftritten im Trikot des FC Bayern konnte Mathys Tel bereits sein enormes Talent aufblitzen lassen. Doch für die vollen 90 Minuten reichte es für den 18-Jährigen bisher nicht. Deshalb wurde in den letzten Wochen immer wieder darüber spekuliert, ob Tel im Sommer nicht ausgeliehen wird, um mehr Spielpraxis zu sammeln.

Diesen Spekulationen hat das Management des Franzosen nun einen Riegel vorgeschoben. "Mathys wird in München bleiben, egal was passiert. Auch wenn Haaland oder Mbappe im Sommer kommen. Für ihn war das erste Jahr voll von wertvollen Erkenntnissen für seinen Weg. Er ist auf einer Mission", so die Berater-Agentur "Clever One" gegenüber dem "Münchner Merkur".

Der Youngster, der letzten Sommer für knapp 20 Millionen Euro von Stade Rennes an die Isar gewechselt ist, möchte sich also beim deutschen Rekordmeister weiter durchsetzen. Ob Tel in der nächsten Saison unter Thomas Tuchel dafür mehr Chancen bekommt, wird sich zeigen.

Transfer-News von 09.05.2023

+++ Erste Gespräche zwischen Mané und Chelsea +++

Den Transfer von Sadio Mané hat man sich aufseiten des FC Bayern anders vorgestellt. Bereits nach einer Saison könnte der Senegalese den Verein wieder verlassen. Laut Informationen des britischen "Express" wartet der Rekordmeister auf ein Angebot des FC Chelsea, der einer der wenigen Klubs ist, die die Ablöse und Manés Gehalt in Höhe von 22 bis 24 Millionen Euro stemmen könnten.

Zuvor allerdings müssen die Blues, die in den vergangenen beiden Transferperioden rund 600 Millionen Euro ausgaben, Platz im Kader schaffen. Der FC Bayern soll gewillt sein, Mané bei einem passenden Angebot gehen zu lassen.

Transfer-News vom 08.05.2023

+++ Bericht: Tuchel möchte Dembélé zum FC Bayern locken +++

Ousmane Dembélé wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wie die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" berichtet, könnte er nun an der Säbener Straße erneut Thema werden. Demnach ist Thomas Tuchel ein großer Fan des Außenstürmers. Der 49-Jährige soll sogar eine Verpflichtung des französischen Nationalspielers fordern. Beide kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeiten bei Borussia Dortmund.

Der 25-Jährige ist noch bis 2024 an den FC Barcelona gebunden, soll allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro besitzen, welche ab dem 1. Juli greift.

Transfer-News vom 07.05.2023

+++ FC Bayern vor Verpflichtung von Top-Talent Nestory Irankunda +++

Beim FC Bayern ist in der Offensive derzeit ordentlich Sand im Getriebe. Woche für Woche zeigt sich, dass dem deutschen Rekordmeister ein echter Goalgetter wie einst Robert Lewandowski fehlt. Die Scouting-Abteilung der Münchner sorgt derzeit dafür, dass in Zukunft ein solches Stürmer-Problem nicht mehr auftritt.

Nachdem der FC Bayern im vergangenen Jahr noch Mathys Tel an die Isar lotste, soll im Sommer das nächste Stürmer-Juwel folgen. Laut übereinstimmenden Medienberichten stehen die Münchner unmittelbar vor der Verpflichtung von Nestory Irankunda. Der 17-jährige Australier, der vor allem durch seine Schnelligkeit und Schusskraft überzeugt, kickt derzeit noch bei Adelaide United und wird den Bayern wohl eine hohe sechsstellige Summe kosten.

Seinen Vertrag soll Irankunda schon in den nächsten Wochen in der bayerischen Landeshauptstadt unterschreiben. Doch im Gegensatz zu Tel soll der Linksaußen, dessen Marktwert auf 350.000 Euro taxiert wird, in der Saison 2023/24 nochmal für seinen Heimatklub auflaufen.

Transfer-News vom 05.05.2023

+++ Lachender Tuchel dementiert Interesse an Kolo Muani +++

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer hat der FC Bayern wohl auch Randal Kolo Muani auf dem Radar. Doch Bayern-Trainer Thomas Tuchel wollte sich zu den Spekulationen um eine angestrebte Verpflichtung des Stürmers bisher nicht konkret äußern. Als der 49-Jährige gefragt wurde, ob der Franzose von Eintracht Frankfurt ein Transferziel der Münchner sei, lachte Tuchel. "Nein, das kann ich nicht bestätigen, das können wir ganz kurz machen", sagte der Krumbacher auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Werder Bremen. "Ich würde es nicht bestätigen, wenn es so wäre, aber ich kann es auch nicht bestätigen."

Die Münchner haben in der Saison nach dem Abgang von Robert Lewandowski Probleme auf der Mittelstürmer-Position. Zwischenzeitlich konnte Eric Maxim Choupo-Moting diese Probleme mit seinen Toren übertünchen, doch seit dem Ausfall des Routiniers wird das Fehlen mehr und mehr offensichtlich.

Spekulationen über neue Transferziele gab es viele. Das Gerücht um Kolo Muani hält sich seit langem. Der 24-Jährige hat bei Frankfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Es dürfte im Falle eines Wechsels eine üppige Millionen-Ablöse fällig werden. Angeblich will die Eintracht eine dreistellige Summe.

+++ Wirtz weiter im Bayern-Fokus – aber erst für 2024 +++

Beim FC Bayern laufen weiterhin die Planungen, wie man Thomas Müller im offensiven Mittelfeld langfristig ersetzen will. Mit Jamal Musiala steht bereits ein Ausnahmespieler beim Rekordmeister unter Vertrag. Ein weiterer dieser Kategorie ist Florian Wirtz, und die "1A-Lösung", falls man auf der Position nochmal tätig werden will – allerdings erst für 2024. Bis dahin will der FCB auch die Entwicklung der beiden Talente Paul Wanner sowie Arijon Ibrahimović abwarten.

+++ Mourinho will Bayern-Star Mané nach Rom locken +++

Sadio Mané konnte die Erwartungen, die mit dem Transfer-Coup im vergangenen Sommer gehegt wurden, bislang nicht erfüllen. Vor allem 2023 ist der Senegalese nur noch ein Schatten dessen, was er zu Liverpooler Zeiten noch leistete. Auch deshalb ranken sich die Gerüchte – trotz Vertrags bis 2026 – über einen Abschied des 31-Jährigen im anstehenden Transfersommer.

Sofern das Angebot stimmt, sei der FC Bayern in der Personalie verkaufsbereit, wie "Sport1" zuletzt berichtete. Für kolportierte 40 Millionen Euro ist der Offensivspieler vergangenen Sommer nach München gewechselt. Ungefähr diese Summe möchte man beim deutschen Rekordmeisters im Falle eines Verkaufs bestenfalls wieder einnehmen.

Wie der englische Journalist Ben Jacobs für "CBS Sports Golazo" berichtet, soll José Mourinho ein großer Fan Manés sein und würde Afrikas Fußballer des Jahres 2022 gerne zur AS Rom locken.

Inwiefern sich ein Transfer in die italienische Hauptstadt realisieren lässt, bleibt fraglich. Immerhin würde man mit einem Mané-Transfer ein klares Zeichen in Richtung Konkurrenz senden, denn Gerüchten zufolge sollen gleich mehrere Klubs aus der englischen Premier League an Mané interessiert sein. Diese haben vermutlich bessere sportliche, als auch finanzielle Argumente für eine Mané-Verpflichtung als die AS Rom (derzeit 7.Platz der Serie A).

+++ "Bild": Osimhen kein Thema bei Bayern, Kolo Muani Favorit +++

Wie die "Bild" berichtet, ist eine Entscheidung in der Stürmerfrage beim FC Bayern gefallen. Napolis Victor Osimhen soll kein Thema mehr sein. Die Entscheidungsträger seien nicht davon überzeugt, dass der Nigerianer eine sofortige Verstärkung sei. Außerdem werde daran gezweifelt, ob der Stürmer es wert sei, eine Rekordsumme zu investieren. Dafür soll man die Bemühungen um Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani verstärken. Der französische Vizeweltmeister gelte vereinsintern nun als Topkandidat für kommenden Sommer.

+++ Pavard-Verlängerung wird zur Geldfrage: Aufstieg im Gehaltsgefüge? +++

Im Sommer 2024 läuft der Vertrag von Benjamin Pavard aus. will der Verein mit dem Franzosen verlängern, aber nicht um jeden Preis. Konkret soll es darum gehen, dass Pavard im Gehaltsgefüge aufsteigt und, wie Kumpel Lucas Hernández (15 Millionen Euro), die Zehn-Millionen-Marke knackt. Berater Pini Zahavi soll ihm einen Top-Vertrag aushandeln – beim FC Bayern oder woanders.

Transfer-News vom 02.05.2023

+++ Ex-Löwe kommt als Scout zum FC Bayern +++

Der FC Bayern München hat erneut bei VfL Wolfsburg zugeschlagen. Nach Greenkeeper Peter Sauer soll jetzt auch Scout Daniel Baier an die Isar kommen, berichten die " ". Baier begann seine Profi-Karriere nur wenige Meter von seinem zukünftigen Arbeitsplatz beim TSV 1860 München, bevor es für ihn weiter zum FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg ging.

Baier wird ab Sommer für den deutschen Rekordmeister auf Talente-Jagd gehen. Obwohl Baier noch bis 2024 beim VfL unter Vertrag steht, hat der Club ihm bereits eine Freigabe erteilt, um ihm keine Steine in den Weg zu legen.

