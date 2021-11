Transfer-News: Bericht  Marc Roca möchte den FC Bayern im Winter verlassen

München - Aufgrund der Corona-Pandemie hat der FC Bayern im vergangenen Sommer auf eine große Einkaufstour verzichtet und sich auf dem Transfermarkt im Vergleich zur europäischen Konkurrenz eher zurückgehalten. Namhafteste Neuverpflichtung war wohl Trainer Julian Nagelsmann, der von RB Leipzig geholt wurde. Doch auch im Kader hat sich ein bisschen was getan...

Sommer-Transfers des FC Bayern: Die Zugänge

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Omar Richards (FC Reading)

Sven Ulreich (vereinslos; zuvor Hamburger SV)

Sommer-Transfers des FC Bayern: Die Abgänge

David Alaba (Real Madrid)

Jérôme Boateng (Olympique Lyon)

Javi Martínez (Quatar SC)

Chris Richards (Leihe zu TSG Hoffenheim)

Alexander Nübel (Leihe zur AS Monaco)

Lars Lukas Mai (Leihe zu Werder Bremen)

Joshua Zirkzee (Leihe zu RSC Anderlecht)

Adrian Fein (Leihe zur SpVgg Greuther Fürth)

Ron-Thorben Hoffmann (Leihe zu AFC Sunderland)

Leon Dajaku (Union Berlin)

Natürlich gibt es auch weiterhin jede Menge Gerüchte rund um den Rekordmeister. Ob Verpflichtungen, Abgänge oder Vertragspoker – wir halten Sie hier im Transfer-Blog stets auf dem Laufenden!

Transfer-News vom 12.11.2021

+++ Bericht: Roca möchte Bayern im Winter verlassen +++

"Ich weiß nicht, was im Januar oder Sommer passieren wird", hatte Marc Roca zuletzt noch im Interview gegenüber "Radio Marca" über seine Zukunft gesagt. Einem Bericht zufolge hat der Spanier aber offenbar bereits eine Entscheidung getroffen. Laut "Sport1" möchte der Mittelfeldspieler den FC Bayern wohl im Winter verlassen. Demnach sollen in der vergangenen Woche Gespräche zwischen Rocas Berater und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sowie Marco Neppe (technischer Direktor) stattgefunden haben.

Der spanische U21-Europameister von 2019 soll aktuell bis zu 2,5 Millionen Euro pro Jahr in München verdienen. Rocas Vertrag beim Rekordmeister ist noch bis 2025 gültig.

Transfer-News vom 11.11.2021

+++ Bericht: Bayern scoutet englisches Top-Talent Reyes Cleary +++

Der FC Bayern hat offenbar ein neues Sturm-Juwel entdeckt. Wie die " " berichtet, zeigt der deutsche Rekordmeister Interesse an Reyes Cleary von West Bromwich Albion. Demnach haben Scouts der Münchner den 17-Jährigen zuletzt beim Spiel gegen Stoke City beobachtet, wo Cleary durchaus zu überzeugen wusste. Demnächst sollen die Späher des Rekordmeisters erneut nach England reisen, um den bulligen Angreifer weiter zu beobachten.

Cleary kommt in dieser Saison auf 14 Treffer in zwölf Spielen für die U23 von West Brom. Aktuell hat der 17-Jährige noch keinen Profivertrag. Die Verantwortlichen würden das Offensivtalent gerne halten, laut "Daily Mail" ist ein Abgang allerdings wahrscheinlich. Neben den Bayern sollen auch das neureiche Newcastle United, Crystal Palace sowie die Bundesligisten Borussia Dortmund und TSG Hoffenheim Interesse zeigen.

Transfer-News vom 10.11.2021

+++ Heute ist er in Italien ein Star: Bayern verschmähte wohl Serie-A-Torjäger +++

Dusan Vlahovic zählt in der Serie A zu den absoluten Top-Stürmern und wird schon seit längerem mit zahlreichen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht. Als Ablöse soll sein Klub AC Florenz eine Summe von 60 bis 70 Millionen Euro festgelegt haben.

Laut "Sky" gibt es auch zwei Interessenten aus der Bundesliga. Neben Borussia Dortmund soll auch der FC Bayern den 1,95 Meter großen Stürmer auf dem Zettel haben. Tatsächlich kennen die Münchner den serbischen Nationalspieler wohl schon länger. Wie "Bild" berichtet, waren die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bereits 2018 an Vlahovic dran, hatten allerdings Zweifel an dessen Bayern-Tauglichkeit und entschieden sich gegen eine Verpflichtung.

Am Ende wechselte der heute 21-Jährige für gerade einmal zwei Millionen Euro von Partizan Belgrad zur AC Florenz, für die er in dieser Saison in zwölf Ligaspielen acht Treffer erzielte. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

+++ Abgang im Winter? Roca äußert sich zu seiner Zukunft +++

Beim FC Bayern kommt Marc Roca auch unter Julian Nagelsmann nicht zum Zug. Seit seinem Wechsel im Sommer 2020, kam der Spanier bisher lediglich auf elf Pflichtspieleinsätze - in dieser Spielzeit wartet er noch auf sein Debüt. Wie geht es nun mit dem 25-Jährigen weiter? Zuletzt wurde Roca immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Nun hat sich der Mittelfeldspieler selbst zu seiner Zukunft geäußert.

"Ich habe nie daran gedacht, Bayern zu verlassen. Aber am Ende kommt eine Zeit, in der alle Spieler spielen wollen. Ich weiß nicht, was im Januar oder Sommer passieren wird", sagte der spanische U21-Europameister von 2019 gegenüber "Radio Marca". "Ich achte auf die Gegenwart. Im Moment versuche ich, hart zu trainieren und den Trainer dazu zu bringen, seine Meinung zu ändern." In München hat Roca noch einen langfristigen Vertrag bis 2024.

Transfer-News vom 09.11.2021

+++ Bericht: Traditionsklub St. Etienne an Nianzou interessiert +++

Er gilt als hochveranlagtes Defensiv-Talent mit großer Zukunft, in dieser Saison kommt Tanguy Nianzou beim FC Bayern allerdings nur selten zum Zug. In der Abwehr-Hierarchie hat der junge Franzose das klare Nachsehen hinter Dayot Upamecano, Lucas Hernández und Niklas Süle. Zuletzt gab es daher immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abgang des 19-Jährigen.

Laut einem Bericht des Portals "Foot Mercato" zeigt die AS St. Etienne Interesse an einer Verpflichtung. Der Traditionsklub steht demnach vor der Übernahme durch ein Konsortium, das die Südfranzosen zurück an die Spitze führen will. Nianzou soll demnach eines der neuen Gesichter bei St. Etienne sein.

Ein Abgang des 19-Jährigen ist aktuell aber einigermaßen unrealistisch. Vor allem Sportvorstand Hasan Salihamidzic hält große Stücke auf den Abwehrspieler, der auch im defensiven Mittelfeld auflaufen kann. Nianzous Vertrag bei den Bayern läuft noch bis Sommer 2024.

Transfer-News vom 08.11.2021

+++ Gnabrys Vertrags-Poker mit Bayern: Noch immer Uneinigkeit beim Gehalt? +++

Serge Gnabry soll beim FC Bayern verlängern, da sind sich die Verantwortlichen einig. Doch noch immer gibt es beim Nationalspieler, dessen aktueller Vertrag bis 2023 läuft, keine Vollzugsmeldung. Grund dafür ist wohl auch, dass man in der Gehaltsfrage noch ein gutes Stück auseinanderliegt.

Wie "Bild" und "Sport1" übereinstimmend berichten, laufen die Gespräche zwischen Spielerseite und Klub zwar gut, doch Gnabry soll ein Salär fordern, das ihn zu einem der Spitzenverdiener beim deutschen Rekordmeister machen würde. Die Bayern, die aufgrund der Corona-Pandemie zum Sparen gezwungen sind, möchten die Forderungen demnach noch drücken.

Dass der Poker am Ende tatsächlich scheitert, scheint derzeit aber sehr unwahrscheinlich. Gnabry hat bereits mehrfach betont, dass er am liebsten bei den Bayern bleiben will und hat insbesondere zu seinen Teamkollegen aus der 95er-Generation um Joshua Kimmich und Leon Goretzka eine enge Beziehung.

+++ Transfergerüchte um DFB-Youngster: Adeyemi schweigt +++

So viel scheint sicher zu sein: DFB-Youngster Karim Adeyemi wird die Saison bei seinem aktuellen Klub Red Bull Salzburg beenden. "Mein Kopf ist hier in Salzburg. Ich möchte mit Salzburg unsere Ziele erreichen. Nur das ist alles, was für mich zählt", sagte der 19-Jährige am Samstagabend bei "Sky Sport Austria".

Zuletzt wurde der Stürmer immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Als Interessenten galten neben dem FC Bayern vor allem Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund. Auf die Schwarz-Gelben angesprochen, antwortete Adeyemi: "Mir steht gerade Rot und Weiß ganz gut." Und weiter: "Ich fühle mich hier wohl und genieße den Moment. Mein Kopf ist immer noch hier und eine Deadline gibt es auf jeden Fall nicht."

Adeyemis Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2024, doch schon im kommenden Sommer könnte reichlich Bewegung in die Sache kommen. Erstmal soll der Angreifer jedoch noch bei den Österreichern bleiben, das unterstrich Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund ebenfalls: "Wir haben keinen Stress und haben mit ihm einen längerfristigen Vertrag. Es ist auch abgesprochen, dass diese Saison nichts mehr passieren wird."

Transfer-News vom 07.11.2021

+++ Nagelsmann spricht über mögliche Süle-Verlängerung +++

Der Vertrag von Niklas Süle beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus, sein Berater Volker Struth erklärte zuletzt, dass es bald zu Gesprächen mit den Verantwortlichen kommen werde.

Am Freitag äußerte sich auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zur Personalie Süle. "Ich glaube, er fühlt sich wohl, er hat viel Spielzeit, deutlich mehr als letztes Jahr", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Freiburg (2:1). Süle mache einen guten Job. "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er verlängert", sagte Nagelsmann.

Gleichzeitig sei ihm auch bewusst, dass Spieler auch immer daran denken, was in ihrer Zukunft passiert. "Von daher lege ich mich nicht fest. Ich freue mich, dass er da ist und ich arbeite sehr gerne mit ihm. Alles andere kann ich dann auch am Ende des Tages nicht entscheiden."

Transfer-News vom 05.11.2021

+++ Leihen die Bayern Nianzou im Winter aus? +++

Tanguy Nianzou (19) gilt als Abwehrtalent mit großer Zukunft. Von diesem Talent konnte man sich in der vergangenen Champions-League-Partie gegen Benfica Lissabon überzeugen. Beim 5:2-Erfolg stand der 19-jährige Franzose erstmals in der Startelf der Münchner.

Doch die Konkurrenz in der Innenverteidigung ist mit seinen beiden Landsmännern Dayot Upamecano und Lucas Hernandez sowie dem deutschen Nationalspieler Niklas Süle enorm groß. Aktuell ist das Top-Talent bei Bayern-Coach Julian Nagelsmann nur die Nummer vier, weswegen er in der laufenden Spielzeit bisher nur 287 Einsatzminuten sammeln konnte.

Dennoch hält man an der Säbener Straße große Stücke auf den jungen Nianzou. Wäre dann eine Leihe nicht das Richtige, um dem 19-Jährigen Spielpraxis zu verleihen? Nach Sport-1-Information ist beim deutschen Rekordmeister diesbezüglich noch nichts geplant. Um seine Entwicklung weiter voranzutreiben, will Nageslmann dem jungen Franzosen weiterhin fördern und ihm so viele Spielminuten wie möglich geben.

"Als Trainer habe ich den Anspruch, dass sich ein Spieler verbessert und ich ihm eine Chance gebe. Das geht nicht nur über Training. So einen Spieler muss man dann auch mal reinwerfen", so Nagelsmann nach dem sehenswerten Auftritt Nianzous im Spiel gegen die Portugiesen gegenüber den Medien.

+++ Abschied im Winter? Bundesligisten an Roca interessiert +++

Bei Marc Roca könnte das Kapitel Bayern München schon sehr bald geschlossen werden. Wie "Sport1" berichtet, könnten sich schon im Winter die Wege des deutschen Rekordmeisters und des spanischen Mittelfeldspielers trennen.

Der 24-Jährige, der vor anderthalb Jahren von Espanyol Barcelona verpflichtet wurde, kam unter Bayern-Coach Julian Nagelsmann noch zu keiner einzigen Pflichtspielminute.

Zwar besitzt Roca noch einen bis 2025 datierten Vertrag, aber der junge Spanier scheint bei den Münchnern keinerlei Perspektiven zu haben, zu stark ist mit Kimmich, Goretzka, Sabitzer und Tolisso die Konkurrenz im Mittelfeld der Bayern.

Die frühzeitige Trennung dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein. Angeblich sollen mehrere Bundesligisten Interesse am 24-jährigen Roca haben, ohne jedoch konkret genannt zu werden.

Sport-1-Reporter Florian Plettenberg geht davon aus, dass man in der Säbener Straße den Spanier für eine Ablöse von fünf Millionen Euro ziehen lassen würde. Eine ziemliches Minusgeschäft angesichts der Tatsache, dass die Bayern im Oktober 2020 noch neun Millionen an Espanyol überwiesen.

+++ Süle-Berater spricht über Stand der Gespräche +++

Nach einem kurzen Zwischentief befindet sich Niklas Süle mittlerweile wieder in Topform und ist in der Abwehrreihe des FC Bayern eine Bank. Doch wie lange wird sich der 26-Jährige noch seine Fußballschuhe für die Münchner schnüren? Im Sommer 2022 läuft sein Vertrag aus, in zwei Monaten könnte er also damit beginnen, mit anderen interessierten Vereinen zu verhandeln.

Zunächst müsse man in einen Entscheidungsprozess kommen, aber es wird bald zu Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC Bayern kommen, beschreibt Süle-Berater Volker Struth den aktuellen Stand des Vertragspokers gegenüber "Sport1".

Dass Süle mit seinem nächsten Vertrag in eine deutlich höhere Gehaltsklasse aufsteigen möchte, ist klar. Grundsätzlich fühlt er sich beim FC Bayern und auch in der Stadt München sehr wohl. Dem deutschen Nationalspieler ist allerdings auch bewusst, dass es ein reges Interesse anderer europäischer Top-Vereine an ihm gibt. So auch in der Premier League, die von Süle bewundert wird.

Gerüchten zufolge soll sich der 26-Jährige ein Engagement beim jüngst von saudi-arabischen Investoren übernommenen Klub Newcastle United vorstellen können. Das es bereits Gespräche mit den "Magpies" gegeben haben soll, dementiert Struth allerdings entschieden. "Da wird es ab sofort jede Woche Gerüchte geben, dass irgendein Spieler dorthin wechselt. Jetzt war es Süle, bald vielleicht Kingsley Coman oder sogar Erling Haaland", so der Süle-Berater.

Wohin es Niklas Süle in Zukunft ziehen wird, bleibt ganz seine Entscheidung – eine Empfehlung diesbezüglich will ihm Struth nicht aussprechen. Newcastle United, der FC Chelsea oder doch weiterhin beim FC Bayern? Spätestens ab Januar dürfte Bewegung in die Sache kommen.

Transfer-News vom 04.11.2021

+++ Bayern wohl weiter hinter Frankreich-Juwel her +++

Schnappt sich der FC Bayern bald den nächsten Franzosen? Wie berichtet, zeigen die Münchner erneut Interesse an einer Verpflichtung von Boubacar Camara von Olympique Marseille. Die Münchner sollen den zweikampfstarken Sechser, der auch in der Innenverteidigung auflaufen kann, bereits seit seinem 18. Lebensjahr scouten.

Was den mittlerweile 21-Jährigen besonders interessant macht: Im kommenden Sommer läuft sein Vertrag aus, er wäre also ablösefrei zu haben. Kamara wurde in der Jugend von Marseille ausgebildet und zählt schon seit einigen Jahren zum Stammpersonal bei den Südfranzosen.

Transfer-News vom 03.11.2021

+++ Bericht: Niklas Süle an Newcastle-Projekt interessiert +++

Verlängert Niklas Süle beim FC Bayern oder nicht? Der Vertrag des Nationalspielers läuft im Sommer 2022 aus. Zuletzt wurde berichtet, dass der 26-Jährige im Visier von Newcastle United sei.

Nach Informationen der "Sport Bild" zeigt wohl auch Süle Interesse am Premier-League-Klub. Demnach sollen bereits Gespräche zwischen den Engländern und dem Management des Innverteidigers stattgefunden haben. Newcastle möchte nach der Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium in der Premier League ganz oben angreifen.

+++ Nagelsmann-Berater Struth glaubt nicht an Haaland-Wechsel zu Bayern +++

Volker Struth gehört zu den absoluten Top-Beratern in der Bundesliga und betreut unter anderem Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano. Dass seine Klienten zeitnah mit Dortmunds Wunderstürmer Erling Haaland zusammenarbeiten, glaubt der bestens vernetzte Spieleragent allerdings nicht.

"Das ganze Paket mit Gehalt für fünf Jahre und Beraterhonorar wird wahrscheinlich bei 250 bis 300 Millionen Euro liegen", erläutert Struth gegenüber der "SportBild". Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wäre der norwegische Top-Stürmer im kommenden Sommer für eine festgeschriebene Ablöse von rund 75 Millionen Euro zu haben. Sein Gehaltswunsch soll bei 40 bis 50 Millionen Euro jährlich liegen, dazu wird eine Provision für Berater Mino Raiola in ähnlicher Höhe fällig.

Laut Struth würde der FC Bayern einen Transfer in einer derartigen Dimension nicht stemmen - selbst wenn sie könnten. "Selbst wenn Bayern München das Geld hätte, würden sie es nicht machen. Ein solches Gehalt ist hier unmöglich und auch nicht vermittelbar", meint der Berater.

Transfer-News vom 02.11.2021

+++ Bericht: Bayern liegt im Adeyemi-Rennen zurück +++

Karim Adeyemi wurde zuletzt immer wieder mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, kürzlich soll es sogar zu einer ersten Kontaktaufnahme gekommen sein. Doch nun scheinen die Münchner im Rennen um den 19-jährigen Stürmer zurückzuliegen.

Laut " " sollen derzeit Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain deutlich bessere Karten haben. Dem Bericht zufolge soll es in naher Zukunft auch Gespräche zwischen der Adeyemi-Seite und PSG geben. Bei den Parisern könnte Adeyemi möglicherweise die Nachfolge von Kylian Mbappé antreten, der im kommenden Sommer ablösefrei wechseln kann.

Transfer-News vom 01.11.2021

+++ Rüdigers Agent verhandelt wieder mit Chelsea: Haben die Bayern keine Chance mehr? +++

Der Vertrag von Antonio Rüdiger läuft beim FC Chelsea nur noch bis Sommer 2022. Beim FC Bayern steht der Innenverteidiger angeblich weit oben auf der Wunschliste.

Doch wie der 28-Jährige dem nun berichtet, soll Rüdigers Agent wieder Gespräche mit Chelsea aufgenommen haben. "Es gab ein Gespräch zwischen Marina Granovskaia und meinem Agenten." Über den konkreten Ausgang der Verhandlungen wollte sich Rüdiger jedoch nicht äußern. “Über die Vertragssituation spreche ich nur mit dem Verein. Mit all den Spekulationen habe ich nichts zu tun."

Beim Gehalt lagen zuletzt angeblich die Vorstellungen von Spieler und Klub weit auseinander. Sollte keine Einigung erzielt werden, wäre Rüdiger im Sommer ablösefrei – und dann wohl wieder auf Bayerns Wunschliste.

Transfer-News vom 31.10.2021

+++ Bayern-Legende Zé Roberto empfiehlt Brasilianer +++

Zé Roberto empfiehlt dem FC Bayern den Brasilianer Gerson von Olympique Marseille. "Wer wirklich gut dorthin passen würde, ist Gerson. Er ist ein moderner Spieler, ich mag seinen Fußball sehr", sagte der ehemalige Bayern-Star im Gespräch mit "O Fluminese".

Gerson wechselte im vergangenen Sommer von Flamengo Rio de Janeiro nach Marseille. Die Franzosen zahlten eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler. In der Liga stand der 24-Jährige in dieser Saison bislang zehn Mal auf dem Platz, dabei erzielte er ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Transfer-News vom 30.10.2021

+++ Bericht: Cuisance will FC Bayern nicht vorzeitig verlassen +++

In den Plänen von Bayern-Coach Julian Nagelsmann spielt Mickaël Cuisance (22) aktuell keine Rolle. Erst einmal kam der junge Franzose in dieser Saison zum Einsatz, beim 12:0-Erfolg im Pokal gegen den Bremer SV durfte der 22-Jährige mal ran. Zwar markierte er dabei einen Treffer und eine Vorlage, doch für weitere Einsätze konnte er sich nicht empfehlen.

Statt auf dem Spielfeld ist Cuisances Stammplatz mittlerweile auf der Tribüne. Nur selten schafft er es auf Nagelmanns Kaderliste für die Bundesliga. An den letzten acht Spieltagen fehlte sein Name dort völlig und daran dürfte sich auch in naher Zukunft nicht viel ändern.

Doch trotz dieser eher trostlosen Aussichten scheint Mickaël Cuisance keinen Gedanken daran zu verschwenden, die Münchner zu verlassen. Das schreibt jedenfalls der französische Sportjournalist Sebastien Denis in der "Foot Mercato".

Zwar gibt es immer wieder Gerüchte, dass der FC Bayern den Mittelfeldspieler unbedingt abgeben möchte, doch der 22-Jährige hofft weiterhin darauf, sich beim Deutschen Rekordmeister durchsetzen zu können.

Laut Denis möchte sich Cuisance weiter im Training voll einbringen, um in den kommenden Wochen mehr Einsatzzeiten von Nagelsmann zu bekommen.

Transfer-News vom 29.10.2021

+++ Adeyemi-Poker: Berater plant erneutes Gespräch mit den Bayern +++

Thomas Solomon, Berater von Sturmtalent Karim Adeyemi (19), soll am Donnerstag nach Informationen von "Sport1" beim Serie-A-Klub Inter Mailand vorstellig gewesen sein. Nun heißt es, dass schon bald ein weiterer Termin in der Säbener Straße geplant sei.

Der 19-jährige Nationalspieler wird von zahlreichen Topklubs umgarnt, Real und Atlético Madrid sollen ebenso ein konkretes Interesse an Adeyemi zeigen, wie auch das Star-Ensemble von PSG. Mit den Franzosen soll Solomon ebenfalls schon einen Gesprächstermin vereinbart haben.

Trotz der Top-Konkurrenz aus Italien, Spanien und Frankreich können sich auch Borussia Dortmund und eben Bayern München große Hoffnung auf einen Transfer machen. Mit beiden Bundesliga-Vereinen hatte Solomon in der jüngeren Vergangenheit schon Gespräche geführt, nun soll es in Kürze zu einem erneuten Treffen des Adeyemi-Beraters mit den Bayern-Verantwortlichen kommen. Diesmal soll auch Bayern-Coach Julian Nagelsmann anwesend sein, so berichtet es "Sport1".

Für wen Adeyemi, der aktuell noch bei Red Bull Salzburg unter Vertrag steht, in der kommenden Saison auflaufen wird, ist noch völlig unklar. Fest steht allerdings schon, dass es keinen Winter-Transfer geben und der 19-Jährige auf alle Fälle noch bis Saisonende für die Mozartstädter auf Torejagd gehen wird.

+++ Bericht: Corentin Tolisso hat möchte zu Tottenham Hotspur wechseln +++

Bei Corentin Tolisso stehen die Zeichen auf Abschied. Sein im Sommer 2022 auslaufender Vertrag beim FC Bayern wird wohl nicht verlängert. Seit geraumer Zeit wird der Franzose mit der Premier League in Verbindung gebracht. Dort hat er nun offenbar seinen Wunschverein gefunden.

Nach Informationen des italienischen Portals " " möchte der 27-Jährige künftig wohl für Tottenham Hotspur auflaufen. Demnach soll Tolisso ein sehr gutes Verhältnis zu Tottenhams Sportchef Fabio Paratici haben. Konkrete Gespräche zwischen beiden Parteien gab es dem Bericht zufolge aber noch nicht.

Transfer-News vom 28.10.2021

+++ Warten auf Premier-League-Angebote: Verlässt Niklas Süle den FC Bayern? +++

Nach einer eher durchwachsenen Euromeisterschaft hat Niklas Süle unter Neu-Coach Julian Nagelsmann wieder zu seiner alten Top-Form zurückgefunden. Egal ob in der Abwehrzentrale oder als Rechtsverteidiger, Süle spielt beim FC Bayern bisher eine hervorragende Saison.

Doch für den 26-Jährigen könnte es die letzte Spielzeit für die Münchner sein. Zwar hat Süle zuletzt öffentlich kundgetan, dass er sich einen Verbleib beim Deutschen Rekordmeister durchaus vorstellen könnte, Medienberichten zufolge scheint es von Vereinsseite derzeit aber keine Anzeichen zu geben, den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag mit dem Abwehrhünen zu verlängern.

Wie die "Bild" berichtet, scheint sich Süle daher mittlerweile ernsthaft Abschiedsgedanken zu machen und auf Angebote aus der Premier League zu warten.

Seine aktuelle Formkurve und die Tatsache, dass er die Münchner im nächsten Jahr, wie schon David Alaba im vergangenen Sommer, ablösefrei verlassen kann, dürfte interessierte Klubs auf der Insel aufhören lassen.

So soll der Premier-League-Klub Newcastle United, der erst vor kurzem von einem saudi-arabischen Konsortium übernommen wurde, laut Medienberichten eine Verpflichtung von Niklas Süle in Erwägung ziehen. Aber auch der FC Chelsea London und Manchester United wurden in der Vergangenheit mit dem 26-jährigen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Transfer-News vom 27.10.2021

+++ Bericht: Bayern wirbt um Benfica-Talent Ramos +++

Schnappt sich der FC Bayern ein begehrtes portugiesisches Talent? Nach Informationen der "Sport Bild" zeigen die Münchner wohl Interesse an Goncalo Ramos von Benfica Lissabon. Demnach habe bereits ein Treffen mit dem Berater des 20-Jährigen und den Bayern-Bossen stattgefunden.

Der Mittelstürmer sorgte in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft des portugiesischen Rekordmeisters mit 14 Torbeteiligungen in zwölf Partien für Aufsehen. In der aktuellen Spielzeit kam er bereits in sechs Liga-Spielen sowie in zwei Gruppenspielen der Champions League, unter anderem gegen den FC Bayern, zum Einsatz. Sein Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2025.

Transfer-News vom 26.10.2021

+++ Bericht: Auch PSG an Bayern-Flirt Adeyemi dran +++

Seit Wochen wird Karim Adeyemi von RB Salzburg mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Zuletzt soll Adeyemis Berater und Vater des 19-Jährigen bereits zu Gesprächen an der Säbener Straße gewesen sein. Doch der Rekordmeister hat offenbar starke Konkurrenz: Nach Informationen von " " hat wohl auch Paris St. Germain den Stürmer im Visier. Demnach soll der deutsche Nationalspieler bei den Franzosen als möglicher Nachfolger von Kylian Mbappé gehandelt werden, dessen Vertrag im Sommer 2022 ausläuft.

In Salzburg ist das Arbeitspapier von Adeyemi noch bis 2024 gültig, auch Leipzig, Dortmund und Liverpool haben wohl Interesse am Sturm-Talent.

+++ Nagelsmann kämpft um Coman-Verbleib: "Einer der Besten des Planeten" +++

Kingsley Coman gilt als potenzieller Abschiedskandidat beim FC Bayern. Der Vertrag des Franzosen läuft 2023 aus, die Verhandlungen über eine Verlängerung verliefen in den vergangenen Monaten erfolglos. Gelingt keine Einigung, wäre im kommenden Sommer die letzte Möglichkeit, den Angreifer für eine halbwegs marktübliche Ablöse zu verkaufen.

Trainer Julian Nagelsmann hofft auf eine weitere Zusammenarbeit. "King ist erstens ein herausragender Mensch mit einer unfassbaren Persönlichkeit, der zum Glück wieder gesund ist und zweitens einer der besten Flügelspieler dieses Planeten", schwärmte der Bayern-Coach am Dienstag: "Ich würde gerne noch viele, viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten, weil ich ihn sowohl als Mensch als auch als Spieler unglaublich schätze."

Laut einem Bericht von "Sky" will Coman seinen Vertrag in München allerdings nicht verlängert, ein Abgang ist demnach wahrscheinlich. In diesem Falle würden die Verantwortlichen der Bayern ihre Bemühungen um eine Verpflichtung von Salzburgs Top-Talent Karim Adeyemi intensivieren.

Transfer-News vom 25.10.2021

+++ Bericht: Bayern an Porto-Star Diaz dran +++

Der Kolumbianer Luiz Diaz überzeugt seit Monaten mit guten Leistungen und ist ein unabdingbarer Leistungsträger beim FC Porto. Wie der Transfer-Experte Nicolo Schira nun behauptet, hat sich der FC Bayern bereits nach dem Flügelspieler erkundigt. Demnach sollen auch Real Madrid, der FC Chelsea und Newcastle United an dem 24-Jährigen interessiert sein. Diaz, der bei den Portugiesen noch einen Vertrag bis 2024 hat, besitzt eine festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro.

Transfer-News vom 22.10.2021

+++ BVB-Schreck Antony wohl weiter im Visier der Bayern +++

Noch immer ist unklar, ob Kingsley Coman seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängert oder die Münchner vorzeitig verlässt. Hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen offenbar schon an einer Lösung für einen Abgang des Franzosen.

Wie " " berichtet, haben die Bayern Antony von Ajax Amsterdam im Visier. Der brasilianische Angreifer, der bei der 4:0-Gala gegen Borussia Dortmund unter der Woche eine herausragende Leistung gezeigt und einen Treffer beigesteuert hat, soll schon länger bei den Münchnern auf dem Zettel stehen und könnte Coman positionsgetreu ersetzen.

Als Knackpunkt könnte sich allerdings die Ablöse herauskristallisieren. Laut "Calciomercato" soll sich zuletzt auch Manchester City in den Poker um den brasilianischen Nationalspieler eingeschaltet haben, was den Preis nach oben treibt. Ajax fordert demnach eine Ablösesumme zwischen 30 und 50 Millionen Euro.

Transfer-News vom 21.10.2021

+++ Als Neuer-Nachfolger: Bayern plant offenbar weiter mit Nübel +++

Der FC Bayern hält offenbar weiter an seinen Plänen fest, Alexander Nübel als langfristigen Nachfolger von Manuel Neuer aufzubauen. Dies berichtet die " ".

Der 25-Jährige war im Sommer 2020 vom FC Schalke nach München gewechselt, kam dort in seiner Premierensaison aber nur selten zum Einsatz. Um Spielpraxis zu sammeln, wechselte er im Sommer zur AS Monaco, hatte dort aber vor allem zu Beginn ebenfalls einen schweren Stand. Nübels Problem: Neuer ist bei den Bayern noch immer die unumstrittene Nummer eins und hat bereits mehrfach betont, dass er seine Karriere auch nach seinem Vertragsende 2023 hinaus fortsetzen will. Nübel wäre dann bereits 27 Jahre alt.

Eine Verlängerung des mehrmaligen Welttorhüters bei den Bayern hätte daher auch unmittelbare Konsequenzen auf die Zukunft von dessen Thronfolger, wie Berater Stefan Backs zuletzt gegenüber "Sport1" klarstellte: "Wenn Manuel verlängert und in zwei Jahren im Alter von 37 immer noch unantastbar ist, dann werden wir eine Lösung finden. Dann wird Alexander einen anderen Weg einschlagen. Das ist kein Problem."

Transfer-News vom 20.10.2021

+++ Salihamidzic: Kein Kommentar zu Adeyemi +++

Der Sportvorstand des FC Bayern München, Hasan Salihamidzic, hat sich zu den Spekulationen um ein Interesse des deutschen Eekordmeisters an Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi nicht geäußert. "Darüber kann ich gar nichts sagen", sagte Salihamidzic am Mittwoch vor der Champions-League-Partie der Münchner beim Streamingdienst DAZN. Er kommentiere grundsätzlich Namen nicht, dies sei "auch nicht fair", betonte der 44-Jährige.

Adeyemi hatte zuvor beim 3:1-Sieg seines RB Salzburg gegen den VfL Wolfsburg das 1:0 geschossen. Neben den Bayern sollen auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Liverpool an dem 19 Jahre alten deutschen Nationalspieler interessiert sein.

+++ Gerland über Bayern-Aus von Adeyemi +++

Mit Karim Adeyemi haben die Bayern für den kommenden Sommer ein echtes Top-Talent im Visier. Dass der 19-jährige Offensiv-Allrounder bereits eine Vergangenheit in der Bayern-Jugend hatte, könnte in diesem Fall zum Nachteil für die Münchner werden. Wie Bayern-Legende Hermann Gerland im Podcast "Der Sechzehner" angab, lief der Abschied des damals Zehnjährigen nicht im Guten ab: "Er hat sich nicht gut verhalten. Er hat einen Fehler gemacht. Aber ein Junge, der zehn oder elf Jahre alt ist, muss doch Fehler machen dürfen", sagte der aktuelle Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft.

"Am Campus haben wir Psychologen und Pädagogen und die wollen alle liebe, nette Spieler haben. Die hätten gesagt, schneid' deine Haare ab, sonst spielst du nicht", erklärte er weiter: "Ich habe die Mutter angerufen, dass sie mir nicht durch das Telefon Schläge angedroht hat, war alles. Ich habe gesagt: 'Frau Adeyemi, das ist doch eine Sache, die irgendwann passiert ist, aber Bayern München ist doch ein Top-Verein, ich passe darauf auf'", so der "Tiger".

Demnach hätten alle Überredungsversuche nichts geholfen - Adeyemi wechselte schließlich zur SpVgg Unterhaching: "Und ich hatte keine Chance, ihn wiederzukriegen. Ich habe es versucht. Ich habe seine Mutter angerufen, wenn sie mir irgendeinen Wink gegeben hätte, hätte ich alles gemacht", sagte er abschließend. Neben der hohen Ablösesumme von 30 bis 40 Millionen Euro ist für die Münchner also ein weiteres Problem zu lösen.

Transfer-News vom 19.10.2021

+++ Lewandowski: Gehaltsverzicht für Real-Wechsel? +++

Es gibt einmal mehr Wechselgerüchte um Robert Lewandowski – und wieder einmal geht es um einen möglichen Wechsel zu Real Madrid. Wie die spanische Sporttageszeitung " " berichtet, könnten sich die Königlichen und der polnische Top-Stürmer im Sommer kommenden Jahres erneut annähern, falls sich ein Wechsel von BVB-Superstar Erling Haaland nach München realisieren lässt.

Lewandowski selbst wäre einem Wechsel gegenüber wohl offen. Dem Bericht zufolge würde der 33-Jährige ein Angebot der Madrilenen jedem anderen Angebot vorziehen und wäre in diesem Falle sogar bereit, auf Geld zu verzichten.

Bei Real soll Lewandowski allerdings nicht erste Wahl sein. Laut der "AS" hat eine Verpflichtung von PSG-Star Kylian Mbappé weiterhin höchste Priorität in der spanischen Hauptstadt, auch über eine Verpflichtung von Haaland wurde zuletzt immer wieder spekuliert.

+++ Bericht: Bayern beschäftigt sich wohl mit Italien-Knipser Dusan Vlahovic +++

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft im Sommer 2023 aus, ob der 33-Jährige seinen Kontrakt in München verlängern wird, ist noch ungewiss. Auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger für den Weltfußballer ist der FC Bayern wohl in der Serie A fündig geworden.

Nach Informationen von "Sky" beschäftigen sich die Münchner offenbar mit Dusan Vlahovic vom AC Florenz. Demnach soll es bereits im vergangenen Jahr ein Treffen mit den Beratern des Serben gegeben haben. Neben zahlreichen internationalen Topklubs ist wohl auch Borussia Dortmund an dem 21-jährigen Stürmer interessiert. Vlahovic, der seinen 2023 auslaufenden Vertrag in Florenz nicht verlängern wird, erzielte in dieser Saison bislang vier Tore in der Serie A.

Transfer-News vom 17.10.2021

+++ Bayern muss sich bei Wirtz gedulden +++

Trotz seiner Vertragsverlängerung bei Bayern Leverkusen bis 2026 gilt Florian Wirtz bereits jetzt als heißer Kandidat an der Säbener Straße. Wie Bayer-Boss Rudi Völler vor der deutlichen Niederlage gegen die Bayern nun klarstellte, müssen sich die interessierten Vereine jedoch erstmal gedulden.

Wirtz werde "ganz sicher" auch in der nächsten Saison für Leverkusen spielen: "Da muss keiner anfragen. Florian ist bei uns sehr gut aufgehoben", erklärte er gegenüber der "Bild". Auch eine mögliche Ausstiegsklausel verwies er in das Reich der Fabeln: "Als vor ein paar Wochen das Gerücht verbreitet wurde, dass es in dem Vertrag bis 2026 eine Ausstiegsklausel gibt, habe ich das sofort klargestellt", so Völler.

Gleichzeitig räumte er jedoch ein, dass lediglich die Münchner als langfristiger Kandidat in der Bundesliga in Frage kommen: "Bis auf Bayern wird es bei allen Bundesliga-Vereinen immer eine Schmerzgrenze geben. Bei Florian Wirtz stellt sich die Frage aber jetzt gar nicht. Nochmal: Der Junge ist erst 18 Jahre alt. Selbst wenn er in drei Jahren wechseln sollte, wäre er dann erst 21", sagte er abschließend.

+++ Adeyemi-Berater verhandelt mit Bayern +++

Der FC Bayern macht bei Supertalent Karim Adeyemi offenbar Nägel mit Köpfen. Wie der Fernsehsender " " berichtet, waren am Samstag sein Berater sowie der Vater des Spielers in München. In einer Verhandlungsrunde an der Säbener Straße soll es zu guten Gesprächen gekommen sein.

Der 19-Jährige kickt derzeit bei Red Bull Salzburg und hat in 16 Pflichtspielen bereits elf Mal für die Österreicher getroffen. Adeyemi ist selbst gebürtiger Münchner und spielte vor seinem Wechsel nach Österreich beim deutschen Rekordmeister sowie bei der SpVgg Unterhaching. Neben den Bayern sind dem Bericht nach auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und der FC Liverpool an dem Youngster interessiert. Die Ablösesumme würde zwischen 30 und 40 Millionen Euro liegen.

Transfer-News vom 16.10.2021

+++ Tolisso vor Abschied im Sommer +++

Wie Transfer-Insider Christian Falk von der "Sport Bild" berichtet, steht Corentin Tolisso im kommenden Sommer vor dem Abschied aus München. So soll es als nahezu ausgeschlossen gelten, dass der Vertrag des 27-Jährigen verlängert wird . Somit könnte er den Verein im Sommer 2022 ablösefrei verlassen.

Ähnliches gilt offenbar für Flügelflitzer Kingsley Coman. Die Vertragsverhandlungen mit den Franzosen ziehen sich bereits über einige Monate. Zuletzt standen hier die Chancen aufgrund eines erneuten Beraterwechsels wieder besser, doch sein Arbeitspapier läuft nur noch bis 2023. Das könnte ihn weiterhin zu einem attraktiven Verkaufskandidaten machen.

Transfer-News vom 15.10.2021

+++ Stanisic verlängert vorzeitig bis 2025 +++

Der FC Bayern bindet Senkrechtstarter Josip Stanisic langfristig! Wie die Münchner am Freitagnachmittag bekanntgaben, wurde der 2023 auslaufende Vertrag des Defensivspielers vorzeitig bis 2025 verlängert.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir erneut ein Talent aus unserem FC Bayern Campus bei unseren Profis integrieren konnten und dass sich Josip so schnell etabliert hat. Er hat seinen Weg gemacht und ist eine tolle Verstärkung. Josip ist ein sehr verlässlicher Spieler, sehr zweikampfstark, sehr sicher am Ball und macht auch Druck nach vorne. Er drängt sich in jedem Training auf – genau so soll er weitermachen", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic zitiert.

Der 21-Jährige wechselte 2017 ins Nachwuchsleistungszentrum des Rekordmeisters und zählt seit dieser Saison zum Profi-Kader der Münchner. "Ich möchte dem Verein für das Vertrauen danken. Ich versuche, auf dieser Welle der vergangenen Monate weiter zu schweben - sie haben sich für mich phänomenal angefühlt, ich möchte keine Sekunde missen", sagt Stanisic zur Vertragsverlängerung.

+++ "Notfallplan" für Mbappé-Abgang: Lewy wohl weiter bei PSG auf dem Zettel +++

Es gibt einmal mehr Wechselgerüchte im Robert Lewandowski. Wie die spanische " " berichtet, beschäftigt sich Paris Saint-Germain wieder intensiver mit einer Verpflichtung des polnischen Top-Stürmers.

Der französische Spitzenklub hat den 33-Jährigen demnach auf dem Zettel, falls Kylian Mbappé den Klub verlässt. Der Abgang des Stürmer-Stars, dessen Vertrag im Sommer kommenden Jahres ausläuft und wohl nicht verlängert wird, gilt als beschlossene Sache. Größter Favorit auf eine Verpflichtung ist Real Madrid. Die Königlichen buhlten bereits in diesem Sommer intensiv um die Dienste des Weltmeisters, PSG stellte sich jedoch gegen einen Verkauf.

Ob Lewandowski die Bayern wirklich vor Ablauf seines Vertrages 2023 verlässt? Die Verantwortlichen des Rekordmeisters halten große Stücke auf den Polen, wie Trainer Julian Nagelsmann im AZ-Interview betont. "Ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er noch einige Jahre auf Top-Top-Niveau spielt", sagt der Bayern-Coach.

Transfer-News vom 14.10.2021

+++ Bayern nimmt wohl Abstand von Neuhaus-Verpflichtung +++

In den vergangenen beiden Saisons zählte Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach zu den stärksten deutschen Mittelfeldspielern und mauserte sich zum Nationalspieler. Aufgrund seiner starken Leistungen wurde der 24-Jährige mit mehreren europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht, auch der FC Bayern soll Interesse gezeigt haben.

Aktuell befindet sich Neuhaus allerdings im Formtief und hat seinen Stammplatz bei Gladbach verloren. Wie " " berichtet, ist daher auch das Interesse der Bayern mittlerweile "komplett erkaltet". Demnach hat der Rekordmeister mittlerweile Abstand von einer Verpflichtung genommen. Neuhaus soll aufgrund einer Ausstiegsklausel für eine feste Ablöse von 40 Millionen Euro zu haben sein.

Transfer-News vom 13.10.2021

+++ Hainer über Haaland-Verpflichtung: "Frage stellt sich bei uns nicht" +++

Der FC Bayern möchte sich im europaweiten Wettbieten um Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland zurückhalten. Die Frage, ob der deutsche Fußball-Rekordmeister den norwegischen Ausnahmestürmer finanzieren könne, "stellt sich bei uns nicht", sagte FCB-Präsident Herbert Hainer der "Süddeutschen Zeitung": "Wir haben in Robert Lewandowski den amtierenden Weltfußballer, der jede Saison Tore schießt wie kein Zweiter."

Grundsätzlich sei der Verein weiterhin bereit, trotz der durch die Corona-Pandemie verschuldeten geringeren Einnahmen zu investieren, sagte Hainer ("Aber klar!"). Doch in der aktuellen Situation schaue man "natürlich umso mehr, wie du deine Ausgaben gestaltest."

+++ Als Tolisso-Ersatz: Schnappt sich Bayern Lyon-Talent Tchouameni? +++

Der FC Bayern hat offenbar das nächste französische Talent im Visier. Wie "Calciomercato" berichtet, zeigen die Münchner Interesse an einer Verpflichtung von Aurelien Tchouameni von Olympique Lyon. Der defensive Mittelfeldspieler ist einer der Shootingstars der Ligue1 und feierte zuletzt auch sein Debüt für die französische Nationalmannschaft.

Demnach sehen die Verantwortlichen der Münchner in Tchouameni einen potenziellen Nachfolger für Corentin Tolisso. Der 27-Jährige gilt schon seit längerem als Verkaufskandidat, im nächsten Jahr läuft sein Vertrag beim Rekordmeister aus.

Tchouameni wechselte im Januar 2018 für kolportierte 18 Millionen Euro von Girondins Bordeaux zu Lyon und etablierte sich dort umgehend als Stammspieler. Auch in dieser Saison ist der 21-Jährige gesetzt und stand in jedem Spiel auf dem Platz.

+++ Bericht: Scheich-Klub hat Süle im Visier +++

Die Zukunft von Niklas Süle beim FC Bayern ist weiter ungewiss. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft im Sommer 2022 aus, dann wäre der 26-Jährige ablösefrei auf dem Markt. Die Verhandlungen liegen derzeit auf Eis. Bayerns Bosse sollen sich uneinig sein, ob der auslaufende Kontrakt mit dem Innenverteidiger verlängert werden sollte.

Zieht es Süle nun auf die Insel? Nach Informationen der "Sport Bild" baggert wohl Newcastle United am Abwehr-Hünen der Münchner. Newcastle möchte nach der Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium in der Premier League ganz oben angreifen.

Transfer-News vom 12.10.2021

+++ Bayern-Wechsel? Adeyemi tendiert wohl zu Dortmund oder Leipzig +++

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über einen Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Bayern spekuliert. Der 19-Jährige wird seinen aktuellen Klub Red Bull Salzburg im Sommer kommenden Jahres höchstwahrscheinlich verlassen – ein Wechsel in die Bundesliga liegt nahe.

Die besseren Chancen auf eine Verpflichtung des Top-Talents haben laut " " allerdings RB Salzburg und Borussia Dortmund. Grund dafür ist demnach, dass die Chancen auf regelmäßige Einsatzzeit bei den Bayern-Konkurrenten größer sind. In München ist Robert Lewandowski schließlich gesetzt, sein Vertrag läuft noch bis 2023. Ein Wechsel zu den Bayern wäre nur eine Option, wenn Lewandowski den Klub verlassen sollte.

Beim BVB hingegen könnte er die Nachfolge von Erling Haaland, der die Dortmunder nächsten Sommer aller Voraussicht nach verlassen wird, antreten und sofort einen Stammplatz erhalten. Für einen Wechsel nach Leipzig sprechen derweil die engen Verbindungen zu Schwesterklub Red Bull Salzburg, von dem in den vergangenen zehn Jahren alleine 18 Spieler verpflichtet wurden.

+++ Bericht: Neuer plant sein Karriereende beim FC Bayern +++

Zuletzt deutete Manuel Neuer (35) an, noch länger im Tor stehen zu wollen – ein Karriereende ist noch nicht in Sicht. Gut möglich, dass er seine aktive Laufbahn beim FC Bayern beendet. Denn nach Informationen von " " hat der Nationaltorhüter wohl vor, seine Karriere in München zu beenden.

Demnach soll Neuer keinen Drang verspüren nochmals ins Ausland zu wechseln. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer 2023 aus, konkrete Gespräche über eine Verlängerung haben aber offenbar noch nicht stattgefunden.

Transfer-News vom 11.10.2021

+++ Konkurrenz für FC Bayern: Nächster Top-Klub buhlt um Rüdiger +++

Der Vertrag von Antonio Rüdiger beim FC Chelsea läuft im kommenden Sommer aus. Die Interessenten sollen deshalb beim deutschen Nationalspieler Schlange stehen. Neben dem FC Bayern soll nun auch Real Madrid über eine Verpflichtung des Innenverteidigers nachdenken, berichtet die spanische Zeitung " ".

Rüdiger wäre im kommenden Sommer ablösefrei. Falls Niklas Süle nicht in München verlängert, könnte Rüdiger ein wichtiger Baustein in der Bayern-Defensive werden. Zuletzt hatte sich bereits Julian Nagelsmann sehr lobend über den Innenverteidiger geäußert.

+++ Werben um Erling Haaland: FC Barcelona zieht sich zurück +++

Es gibt kaum einen europäischen Top-Klub, der nicht die Fühler nach Erling Haaland ausstreckt. Kein Wunder: Haaland, der Borussia Dortmund aktuell wegen muskulärer Probleme fehlt, hat in 48 Bundesliga-Spielen bereits 47 Mal getroffen. In 17 Champions-League-Einsätzen brachte es der Angreifer auf 21 Treffer.

Obwohl der FC Bayern eigentlich keine Rekordablösen (Haaland hat laut transfermarkt.de aktuell einen Marktwert von 150 Millionen Euro) zahlen will, schielt man auch in München auf den Superstürmer. Das ist auch ein Grund, warum der Rekordmeister noch nicht mit Robert Lewandowski in Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung eingestiegen ist.

Ein Interessent hat nun offenbar einen Haaland-Transfer schon jetzt als unstemmbar eingestuft. In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" (Samstag) sagte der Vize-Präsident des FC Barcelona, Rafa Yuste: "Ich sehe die Unterzeichnung von Haaland jetzt nicht." Der Grund: Barcelona läge nicht nur sportlich am Boden, auch finanziell müssten erst einmal "die Trümmer" aufgeräumt werden, nachdem in der Vergangenheit immer wieder Spieler gekauft wurden, ohne dass man sie wirklich hätte bezahlen können.

Transfer-News vom 10.10.2021

+++ Bayern-Gerüchte: Kehrer will sich in Paris durchsetzen +++

Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer denkt nach eigener Aussagen derzeit nicht an einen Abschied vom französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain. Im Sommer war über einen möglichen Wechsel zurück in die Bundesliga zum FC Bayern spekuliert worden. Aktuell bereitet sich der 25-Jährige mit der DFB-Auswahl auf das Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation in Skopje gegen Nordmazedonien am Montag (20.45 Uhr/RTL) vor.

"Ich habe die Berichte mitbekommen, und Bayern München ist sicherlich einer der größten Klubs der Welt und fest im europäischen Spitzenfußball etabliert", sagte der Abwehrspieler der "Welt am Sonntag". Er wolle sich aber "komplett auf meine sportlichen Aufgaben konzentrieren und versuchen, mich in Paris durchzusetzen und meine Qualitäten einzubringen".

Transfer-News vom 09.10.2021

+++ Bundesligisten sollen Interesse zeigen: Geht Roca im Winter? +++

Auch in seiner zweiten Saison beim FC Bayern spielt Marc Roca keine Rolle. Nach seiner ersten Spielzeit beim Rekordmeister wollte der Spanier in diesem Jahr angreifen und arbeitete hart an seiner Fitness, zog sich aber gleich zu Beginn der Vorbereitung einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu.

Mittlerweile ist der 24-Jährige wieder fit, stand bislang aber nur drei Mal im Kader und kam unter Trainer Julian Nagelsmann noch nicht einmal zum Einsatz. Im Winter könnte er die Münchner womöglich nach eineinhalb Jahren wieder verlassen.

Laut einem Bericht von „Sport1“ will Roca im November ein Gespräch mit den Verantwortlichen führen, um über seine Situation zu diskutieren. Wird ihm dabei keine Perspektive aufgezeigt, soll er im Januar seinen Abgang forcieren.

Demnach zeigte der FC Sevilla schon im Sommer Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen U21-Nationalspielers und könnte einen erneuten Anlauf wagen. Auch einige Bundesligisten sollen Interesse zeigen, hier dürfte allerdings das hohe Gehalt des Spaniers zum Knackpunkt werden.

Transfer-News vom 08.10.2021



+++ Bericht: Lewandowski-Verlängerung hängt entscheidend von Haaland ab +++

Wie geht es weiter mit Robert Lewandowski? Der polnische Top-Stürmer liebäugelte in den vergangenen Jahren immer wieder mit einem Abgang vom FC Bayern – mittlerweile soll er sich in München aber sehr wohl fühlen und sich sogar eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages gut vorstellen können.

Ob es dazu kommt, scheint allerdings noch offen. Grund dafür ist die noch unklare Zukunft von Dortmunds Wunderstürmer Erling Haaland. Der Norweger kann den BVB im kommenden Sommer für eine festgeschriebene Ablöse verlassen und wurde auch immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht.

Laut "Sport1" gab es daher auch noch keine Vertragsgespräche mit Lewandowski. Demnach wollen die Verantwortlichen der Münchner zunächst die weitere Entwicklung bei Haaland abwarten und ausloten, ob sich eine Verpflichtung des von sämtlichen europäischen Top-Klubs umworbenen Stürmers realisieren lässt. Falls dem so ist, wäre ein Verbleib Lewandowskis aus Gehaltsgründen demnach so gut wie ausgeschlossen.

+++ Ginter äußert sich zu Bayern-Interesse +++

Die Zukunft von Gladbachs Matthias Ginter ist ungewiss, sein Vertrag läuft im Sommer 2022 bei den Fohlen aus. Seit geraumer Zeit wird der 27-jährige Abwehrspieler mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

"Natürlich mache ich mir Gedanken, mein Vertrag läuft ja im nächsten Jahr aus", sagte Ginter auf -Nachfrage bei einer Medienrunde am Mittwoch angesprochen auf das Bayern-Interesse. "Aus Respekt vor Gladbach habe ich aber nie über andere Vereine gesprochen. Bislang kam aber kein konkretes Angebot von Gladbach, das hat Max Eberl auch schon erklärt. Wir werden sehen, was die nächsten Monate bringen. Ich bin sehr entspannt."

Die Entscheidung soll auf jeden Fall vor Frühjahr nächsten Jahres getroffen werden. "Der Verein und auch ich als Spieler brauchen Planungssicherheit", so der deutsche Nationalspieler.

Transfer-News vom 07.10.2021

+++ Wechselt Karim Adeyemi zum FC Bayern? +++

Bereits 2011 wurde Karim Adeyemi im Alter von neun Jahren beim FC Bayern aussortiert und wechselte damals für seine Ausbildung zum SpVgg Unterhaching. Seit der Saison 2018/19 steht er bei FC Red Bull Salzburg unter Vertrag, könnte aber bald wieder nach München zurückkehren.

Wie " " berichtet, will der 19-Jährige seinen österreichischen Club verlassen und sein Glück in der Bundesliga versuchen. Neben FC Bayern sollen auch Borussia Dortmund und RB Leipzig an dem Stürmer-Talent interessiert sein.

Transfer-News vom 06.10.2021

+++ Wenig zu Frankfurt? +++

Ein Mittelfeld-Talent steht wohl vor einem Wechsel: Wie die "Bild" berichtet, haben die Bayern-Besieger vom vergangenen Spieltag ein Auge auf Marcel Wenig geworfen. Der 17-Jährige soll bei den Hessen hoch im Kurs stehen. Pikant: Er könnte sogar ablösefrei gehen, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll dem Bericht zufolge sowohl mit der Eintracht als auch mit Wenig in Kontakt stehen. Wenig kam bisher vor allem in der zweiten Mannschaft der Bayern zum Einsatz.

+++ Bericht: Verlängerung so gut wie durch - Gnabry wird Top-Verdiener +++

Die Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry rückt immer näher. Dass der Nationalspieler seinen 2023 auslaufenden Kontrakt verlängert, gilt schon länger als so gut wie sicher. Unterzeichnet wird das neue Arbeitspapier voraussichtlich nach der aktuellen Länderspielpause.

Gnabry wäre damit nach Leon Goretzka und Joshua Kimmich der dritte aus der fest etablierten 95er-Generation, der sich langfristig an die Bayern bindet. Laut einem Bericht von " " würde der 26-Jährige im Falle einer Verlängerung endgültig in die Riege der Top-Verdiener beim Rekordmeister aufsteigen.

Transfer-News vom 05.10.2021

+++ Gerüchte um Bayern-Wechsel: Rüdiger äußert sich +++

Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen um einen Wechsel von Antonio Rüdiger zum FC Bayern. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag im Sommer nächsten Jahres ausläuft, soll bei den Verantwortlichen des Rekordmeisters große Wertschätzung genießen. "Es ehrt einen", sagte der 28 Jahre alte Abwehrspieler des Champions-League-Siegers FC Chelsea am Dienstag in Hamburg, wo er sich aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien vorbereitet.

Er lasse sich aber "nicht zu viel ablenken" von Gerüchten um seine Zukunft. Er betonte vielmehr seine "Verpflichtungen gegenüber meinem Klub". Rüdiger dürfte nach Vertragsablauf im kommenden Sommer ablösefrei wechseln. Das Gleiche gilt für seinen DFB-Kollegen Niklas Süle beim FC Bayern – der Chelsea-Star könnte also dessen Nachfolge antreten. Seine Vereinszukunft sei aber "nicht von Niki Süle abhängig", sagte Rüdiger.

+++ Bericht: Keine Gespräche zwischen Bayern und Coman +++

Im Sommer 2023 läuft der Vertrag von Kingsley Coman beim FC Bayern aus. Wie geht es dann weiter? Nach Informationen von " " sieht es derzeit nicht danach aus, als würde der Franzose an der Isar bleiben. Es soll keine Gespräche zwischen den beiden Parteien bezüglich einer Vertragsverlängerung geben. Die Bayern seien noch nicht auf den 25-Jährigen zugekommen, so "Sky". Ob sich in den nächsten Wochen etwas tut? Es bleibt weiter abzuwarten.

Transfer-News vom 04.10.2021

+++ Juve-Star Danilo bestätigt: Bayern wollte ihn im Sommer +++

Auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger hat der FC Bayern in diesem Sommer auch Interesse zu Danilo von Juventus Turin gezeigt. Dies bestätigt der Brasilianer nun gegenüber der Zeitung "La Repubblica".

"Ja, Bayern wollte mich", sagte der 40-malige brasilianische Nationalspieler, der an einem Wechsel allerdings nicht interessiert war: "Aber ich wollte nicht gehen. Zum Glück wollte mich Juventus ohnehin nicht verkaufen."

Danilo, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Porto, Real Madrid und Manchester City auflief, hätte bei den Bayern den Konkurrenzkampf auf der Rechtsverteidigerposition verschärft. Hier stehen den Bayern neben Benjamin Pavard auch Youngster Josip Stanisic und Bouna Sarr zur Verfügung, zuletzt füllte die Rolle Niklas Süle aus.

Transfer-News vom 02.10.2021

+++ Thomas Müller: Vertragsverlängerung? +++

Die Bayern stellen die Weichen für die Zukunft: Nachdem bereits die Verträge von Joshua Kimmich (bis 2025) und Leon Goretzka (bis 2026) verlängert worden sind, könnte auch einer aus der älteren Bayern-Generation bald einen neuen Kontrakt unterschreiben. Wie "Bild" berichtet, stehen die Zeichen gut, dass Thomas Müller seinen Vertrag über 2023 hinaus verlängern wird. Einzig die Laufzeit wäre bei einer Verlängerung noch fraglich, heißt es in dem Blatt.

Transfer-News vom 01.10.2021

+++ Chelsea-Reservist Werner denkt angeblich über Bundesliga-Rückkehr nach +++

Verlässt Timo Werner den FC Chelsea im nächsten Sommer nach nur zwei Jahren bereits wieder? Gut möglich, denn mit der Verpflichtung von Romelu Lukaku hat der Ex-Leipziger seinen Stammplatz bei den Londonern verloren. Im Falle eines Abschieds soll eine Rückkehr des deutschen Nationalspielers in die Bundesliga am wahrscheinlichsten sein, schreibt der englische "Telegraph".

Neben den Münchnern, die Werners Ex-Coach Julian Nagelsmann trainert, soll laut "Sport Bild" auch Borussia Dortmund Interesse an dem 25-Jährigen haben. Dem Bericht zufolge sollen aber nicht alle BVB-Verantwortlichen überzeugt sein.

+++ Bericht: Bayern will Tolisso im Winter loswerden +++

Joshua Kimmich und Leon Goretzka haben ihre Verträge beim FC Bayern langfristig verlängert, auch Serge Gnabry und Niklas Süle sollen wohl in München bleiben. Ganz anders sieht es bei Corentin Tolisso aus.

Schon im Sommer hätte der Franzose die Säbener Straße Medienberichten zufolge verlassen sollen - erfolglos. Wie die " " berichtet, will es Bayern im Winter erneut versuchen. Spätestens zum Vertragsende im Juni 2022 soll in München Schluss sein für den Weltmeister von 2018.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Transfer-Blogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der letzte Eintrag stammt vom 1. Oktober 2021.