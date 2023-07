Trainingslager des FC Bayern im Newsblog: Tuchel spricht direkt zum Auftakt

Zwischen dem 15. und 20. Juli absolviert der FC Bayern sein Trainingslager am Tegernsee. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und versorgt Sie mit allen wichtigen Informationen. Der AZ-Newsblog.

Rottach-Egern/München - Nach 2019 bereitet sich der FC Bayern heuer wieder am Tegernsee auf die neue Saison vor. Vom 15. bis zum 20. Juli absolviert das Team von Trainer Thomas Tuchel sein sechstägiges Sommer-Trainingslager in Rottach-Egern.

Neben schweißtreibenden Einheiten findet auch das erste Testspiel der Vorbereitung am Tegernsee statt. Der deutsche Meister trifft am 18. Juli (18.30 Uhr) auf Rottach-Egern. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort. Der AZ-Newsblog mit allen News und Informationen zum Trainingslager:

FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: News vom 15. Juli

+++ Erster Tag am Tegernsee: Öffentliches Training und Tuchel-Pressekonferenz +++

Für den FC Bayern geht der Start in die neue Saison heute so richtig los – Abfahrt zum Tegernsee! In Rottach-Egern findet dann um 18 Uhr eine erste öffentliche Trainingseinheit statt.

Der Münchner Kader am Tegernsee wird noch nicht der finale für den nächsten Angriff auf weitere Titel sein. Der Wunschtransfer des englischen Topstürmers Harry Kane von Tottenham Hotspur konnte bislang nicht realisiert werden. Zuletzt gab es jedoch positive Signale von Tottenham. Außerdem wird noch mit Abgängen während der Sommer-Transferphase gerechnet. Zur Aufklärung bei einigen Personalthemen könnte Tuchel beitragen, der sich am Samstag (16 Uhr) zum Trainingslager-Auftakt bei einer Pressekonferenz äußern wird.

Dann wird auch Klarheit zum Fitnesszustand und dem weiteren Comeback-Plan von Nationaltorhüter Manuel Neuer erwartet. Der 37 Jahre alte Kapitän arbeitet sieben Monate nach einem Beinbruch an seiner Rückkehr ins Bayern-Tor.

FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: News vom 14. Juli

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog +++

Nach individuellen Trainingseinheiten und den obligatorischen Leistungstests findet am Samstag das erste Teamtraining an der Säbener Straße statt. Anschließend reist die Mannschaft nach Rottach-Egern. Wie der FC Bayern am Freitag bekanntgab, testen die Münchner am 18. Juli gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.