Trainingslager des FC Bayern im Newsblog: Testspiel am Tegernsee gegen Rottach-Egern

Zwischen dem 15 und 20. Juli absolviert der FC Bayern sein Trainingslager am Tegernsee. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und versorgt Sie mit allen wichtigen Informationen. Der AZ-Newsblog.

München – Nach 2019 bereitet sich der FC Bayern wieder am Tegernsee auf die neue Saison vor. Vom 15. bis zum 20. Juli absolviert das Team von Trainer Thomas Tuchel sein sechstägiges Sommer-Trainingslager in Rottach-Egern.

Neben schweißtreibenden Einheiten findet auch das erste Testspiel der Vorbereitung am Tegernsee statt. Der deutsche Meister trifft am 18. Juli (18.30 Uhr) auf Rottach-Egern.

Auch die AZ ist mit einem Reporter vor Ort. Der AZ-Newsblog mit allen News und Informationen zum Trainingslager:

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog +++

Nach individuellen Trainingseinheiten und den obligatorischen Leistungstest findet am Samstag das erste Teamtraining an der Säbener Straße statt. Anschließend reist die Mannschaft nach Rottach-Egern. Wie der FC Bayern am Freitag bekanntgab, testen die Münchner am 18. Juli gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.