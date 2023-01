Trainingslager des FC Bayern im Newsblog: Leon Goretzka erneut nicht im Teamtraining 

Zwischen dem 6. und 12. Januar absolviert der FC Bayern wieder sein Trainingslager in Katar. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und versorgt Sie hier im Newsblog mit allen wichtigen Informationen.

München/Doha - Wie schon in den vergangenen Jahren zieht es den FC Bayern zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in wärmere Gefilde. Vom 6. bis zum 12. Januar absolviert das Team von Trainer Julian Nagelsmann sein Winter-Trainingslager in Katar.

Im AZ-Newsblog halten wir Sie mit allen News und Informationen zum Trainingslager der Münchner auf dem Laufenden:

FC Bayern im Katar-Trainingslager: News vom 9. Januar

+++ Goretzka erneut nicht im Teamtraining +++

Leon Goretzka fehlte am Montagvormittag erneut im Mannschaftstraining. Es soll sich weiter nur um eine Vorsichtsmaßnahme handeln aufgrund muskulärer Beschwerden.

Bereits am Sonntag trainierte der deutsche Nationalspieler nur im Kraftraum (Belastungssteuerung).

+++ Nagelsmann gibt Bayern am Montagnachmittag frei +++

Nach mehreren intensiven Übungseinheiten gönnt Julian Nagelsmann den Profis des FC Bayern im Trainingslager in Katar am Montag einen freien Nachmittag. "Die Jungs spüren die Belastung schon ein bisschen", begründete der Trainer des Bundesliga-Spitzenreiters diese Belohnung. Nach der Anreise am Freitag wurde gleich abends noch trainiert. Am Wochenende mussten Jamal Musiala und Kollegen jeweils zweimal auf den Trainingsplatz. Dazu kam eine Laufeinheit am Morgen. Der ein oder andere Golfschläger wird heute Nachmittag geschwungen, auch Paddle Tennis ist unter den Spielern sehr beliebt.

FC Bayern im Katar-Trainingslager: News vom 8. Januar

+++Grüße aus Doha: Gigantismus +++

Das Bayern-Hotel Al Aziziyah sieht mit seinen Türmen und Mauern ja schon aus wie ein Schloss aus einer Fantasy-Welt, pompöser geht es kaum. Doch so richtig spektakulär wird es in Doha im größten Einkaufszentrum der Stadt.

In der Villaggio Mall kann man auf 125.000 Quadratmetern in mehr als 200 Läden wirklich fast alles kaufen – und ähnlich viel bestaunen.

In der Mitte zwischen all den Geschäften ist ein künstlicher, 150 Meter langer Kanal angelegt, auf dem Gondeln fahren. Wie in Venedig rudern Gondoliere die Fahrgäste durch die Mall – allerdings nur zur Show. Die Boote fahren auf Schienen.

Es ist nicht die einzige Attraktion des Zentrums: Die Decke ist ähnlich wie im Hacker-Zelt auf der Wiesn, dem Himmel der Bayern, in blau und weiß gehalten.

An einer anderen Stelle in der Einkaufsmeile kann man das ganze Jahr über Eislaufen, hier werden sogar Eishockey-Spiele ausgetragen. Und eine Achterbahn gibt es in der Mall gleich auch noch. Katars Gigantismus – er wird an diesem Ort besonders deutlich.

+++ Mannschaftstraining ohne Goretzka und Sabitzer +++

Leon Goretzka trainierte am Sonntag nur im Kraftraum (Belastungssteuerung), Marcel Sabitzer (Influenza) ist inzwischen in Doha beim Team eingetroffen. Er wird langsam an die Mannschaft herangeführt, am Montag wird er daher noch nicht am Teamtraining teilnehmen.

+++ Mittagspause: Nagelsmann, Salihamidzic und Glück joggen +++

Auch am Sonntag ist für die Profis des FC Bayern wieder Training in Doha angesagt. Trainer Julian Nagelsmann nutzt die Mittagspause, um gemeinsam mit Co-Trainer Benjamin Glück und Salihamidzic joggen zu gehen.

FC Bayern im Katar-Trainingslager: News vom 7. Januar

+++ Zurück in Katar: Bayerns WM-Aufarbeitung mit Kimmich und Co. +++

Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist zuversichtlich, dass die enttäuschten deutschen WM-Spieler des FC Bayern um Joshua Kimmich und Thomas Müller sehr schnell auf die Münchner Vereinsziele umschalten werden. "Natürlich haben die Jungs darüber nachgedacht", sagte Salihamidzic am Samstag in Doha zu den negativen Erinnerungen der insgesamt sechs Münchner WM-Akteure bei der Ankunft im WM-Land.

"Aber wenn man mit dem FC Bayern zurückkommt, ist es etwas anderes. Die Jungs hatten ein paar Wochen Urlaub und konzentrieren sich jetzt auf die nächsten Aufgaben", betonte Salihamidzic. Bei den ersten Einheiten im Trainingslager habe er feststellen können, dass die WM-Teilnehmer "in einer guten Verfassung" seien: "Im Training war schon Feuer drin."

Vom Teamhotel und den Trainingsplätzen der Aspire Zone können Jamal Musiala, Leroy Sané und ihre DFB-Kollegen das Khalifa International Stadium sehen, in dem die deutsche Mannschaft zum WM-Auftakt gegen Japan verloren hatte. Das 1:2 war der Anfang vom Ende des Turniers. "Wir haben sicherlich ein paar Gespräche geführt. Die sind sehr wichtig", sagte Salihamidzic zur aktiven Aufarbeitung der WM-Enttäuschung mit den Spielern.

Aber jetzt stehe wieder der FC Bayern im Fokus. "Wir wissen, wie erfolgreich wir zum Ende der Hinrunde waren. Genau da wollen wir weitermachen", sagte Salihamidzic.

+++ Daley Blind wird vorgestellt +++

Daley Blind sagt zu seinem Bayern-Wechsel und dem neuen Coach: „Nagelsmann ist ein großartiger Trainer. Ich freue mich darauf, viel von ihm zu lernen.“

+++ Coman und Pavard stoßen zum Team dazu +++

Nach dem Frühstück im Teamhotel ging es für die Bayern-Profis am heutigen Samstag um 8.30 Uhr deutscher Zeit auf den Platz. Heute stehen insgesamt drei Einheiten auf dem Plan.

Kingsley Coman und Benjamin Pavard stoßen zum Team dazu. Letzterer gilt ja als wechselwillig und wird aktuell mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Bei der Rückkehr nach Katar staunen vor allem die WM-Spieler weiter über das Wetter: Es regnete. Die Folge: Am Samstag lagen Teile des Geländes der "Aspire Academy" unter Wasser. Das Wasser wurde mit speziellen Fahrzeugen abgepumpt, und das Training dürfte nicht zuletzt dank der Top-Drainage nicht unter der für den Wüstenstaat unüblichen Witterung leiden. Dann schon eher die Straßen in Doha.

FC Bayern im Katar-Trainingslager: News vom 6. Januar

+++ Grüße aus Doha: Regen in der Wüste +++

Das Wüstenklima ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Doha empfing unsere Reisegruppe am Freitagnachmittag mit starkem Regen und 15 Grad Außentemperatur. Bei meinen fünf Besuchen zuvor hatte ich hier noch nicht einen Regentropfen gesehen – und jetzt das. Beinahe deutsche Verhältnisse in Katars Hauptstadt.

Da passte es ja gut ins Bild, dass im Empfangsbereich des Flughafens an einem Verkaufsstand mit WM-Trikots das deutsche Shirt ganz vorne hing. Zum Schnäppchenpreis, natürlich. Aber lassen wir das Thema lieber...

Für die deutschen WM-Fahrer des FC Bayern und uns Reporter soll in den nächsten Tagen wieder die Sonne scheinen, bis zu 24 Grad sind gemeldet. Schade nur, dass Julian Nagelsmann das Vormittagstraining mit seiner Mannschaft geheim abhält, wir dürfen lediglich spätnachmittags bei der zweiten Einheit zuschauen. Und da ist es hier in Doha schon stockdunkel...

+++ Nagelsmann und Co. absolvieren erste Einheit in Katar+++

Nach der Ankunft im Teamhotel ging es für die Bayern-Stars direkt auf den Rasen. Dort absolvieren sie bei regnerischen Bedingungen die erste Trainingseinheit in Doha. Neuzugang Daley Blind ist erstmals für den deutschen Rekordmeister am Ball. Auch Vizeweltmeister Upamecano, der direkt ins Trainingslager gereist ist, ist mit von der Partie.

+++ Bayern in Doha gelandet +++

Der FC Bayern ist mittlerweile am Flughafen von Doha sicher gelandet.

Der FC Bayern ist in Doha gelandet. © mxm

Im Flieger herrschte beste Laune bei den Bayern-Stars. Vom Flughafen geht es nun in die Aspire Academy, wo Nagelsmann und Co. bis zum 12. Januar residieren werden.

+++ Der nächste Bayern-Schock: WM-Star Noussair Mazraoui fehlt wochenlang +++

Noussair Mazraoui verpasst das Trainingslager! Der FC Bayern muss unbestimmte Zeit auf Marokkos WM-Star verzichten. Bei dem 25-Jährigen war nach der WM bei einer Untersuchung durch Bayern-Mannschaftsarzt Roland Schmidt eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt worden.

Mazraoui stehe Trainer Julian Nagelsmann wegen der Erkrankung "zunächst nicht zur Verfügung", teilte der Rekordmeister am Freitag nach dem Abflug ins Trainingslager nach Katar mit. Nach "Bild"-Informationen soll er "mindestens vier bis sechs Wochen" ausfallen.

Während des Turniers in Katar war der Außenverteidiger positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte deshalb das Viertelfinale gegen Portugal verpasst.

Die französischen Nationalspieler Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Kingsley Coman reisten am Freitag nicht mit dem Team, sondern nach Vereinsangaben direkt nach Doha. An Bord des Bayern-Sonderflugs war dagegen der am Donnerstag neu verpflichtete Daley Blind. Auch die Nachwuchskräfte Tom Ritzy Hülsmann, Tarek Buchmann, Arijon Ibrahimović, Yusuf Kabadayi und Lovro Zvonarek sollen die Chance bekommen, sich in Katar bei den Profis zu zeigen.

Marcel Sabitzer fehlte indes wegen einer Influenza. Ob der Österreicher nachreisen wird, blieb erst einmal offen. Die verletzten Manuel Neuer, Sadio Mane, Lucas Hernandez und Bouna Sarr stehen in Katar ohnehin nicht zur Verfügung. Sie werden ihr Reha-Programm in den kommenden Tagen in München fortsetzen, hieß es.

+++ Bayern-Tross auf dem Weg nach Doha +++

Der FC Bayern ist ins Trainingslager nach Katar aufgebrochen, am Morgen bestieg der Tross des deutschen Rekordmeisters den Flieger in Richtung Doha. Die Münchner bereiten sich in dem Emirat schon seit 2011 vor, in den vergangenen zwei Jahren war dieses Winter-Trainingscamp wegen der Corona-Pandemie aber ausgefallen.

Trainer Julian Nagelsmann plant während des sechstägigen Trips zwei Einheiten täglich, ein Testspiel steht nicht auf dem Programm. Erst nach der Rückkehr treffen die Bayern in der Vorbereitung am 13. Januar am heimischen Campus auf den österreichischen Meister RB Salzburg. Am 20. Januar geht es für den FC Bayern in der Bundesliga bei RB Leipzig weiter.

FC Bayern im Katar-Trainingslager: News vom 5. Januar

+++ Auf geht's nach Doha! +++

Hallo und herzlich willkommen im AZ-Newsblog zum Trainingslager des FC Bayern in Katar! Nach der WM-Pause wird es für die Stars des FC Bayern nun endgültig ernst: Am Freitag reist der Tross der Münchner ins sechstägige Trainingslager nach Doha, um sich auf die schweren Aufgaben in der zweiten Saisonhälfte vorzubereiten. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und versorgt Sie hie mit allen wichtigen Informationen.