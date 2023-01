Trainingslager des FC Bayern im Newsblog: Der nächste Schock - WM-Star Mazraoui fehlt wochenlang

Zwischen dem 6. und 12. Januar absolviert der FC Bayern wieder sein Trainingslager in Katar. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und versorgt Sie hier im Newsblog mit allen wichtigen Informationen.

München/Doha - Wie schon in den vergangenen Jahren zieht es den FC Bayern zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in wärmere Gefilde. Vom 6. bis zum 12. Januar absolviert das Team von Trainer Julian Nagelsmann sein Winter-Trainingslager in Katar.

Im AZ-Newsblog halten wir Sie mit allen News und Informationen zum Trainingslager der Münchner auf dem Laufenden:

FC Bayern im Katar-Trainingslager: News vom 6. Januar

+++ Der nächste Bayern-Schock: WM-Star Noussair Mazraoui fehlt wochenlang +++

Die Verletzten Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Bouna Sarr und Sadio Mané werden in München bleiben, hieß es bei der Abreise des FC Bayern, dafür stoßen in Katar die letzten WM-Teilnehmer um die Franzosen Kingsley Coman, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard zur Mannschaft. Auch die Nachwuchskräfte Tom Ritzy Hülsmann, Tarek Buchmann, Arijon Ibrahimović, Yusuf Kabadayi und Lovro Zvonarek sollen die Chance bekommen, sich in Katar bei den Profis zu zeigen.

Aber: Auf der offiziellen Liste für das Trainingslager fehlt der Name eines WM-Stars!

Dahinter steckt die nächste Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Nach Informationen der " -Zeitung erkrankte Noussair Mazraoui im Urlaub nach der Weltmeisterschaft in Katar an Corona - und der Marokkaner hatte besonders heftig unter der Infektion zu leiden: Der 25-Jährige hat eine Entzündung am Herzbeutel und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Klar ist: Der Außenverteidiger muss nun komplett geschont werden, es ist von einer mindestens vier bis sechs Wochen dauernden Zwangspause die Rede. Auch Marcel Sabitzer stieg nicht in den Flieger nach Doha. Eine Begründung für das Fehlen des Österreichers gab es zunächst nicht.

+++ Bayern-Tross auf dem Weg nach Doha +++

Der FC Bayern ist ins Trainingslager nach Katar aufgebrochen, am Morgen bestieg der Tross des deutschen Rekordmeisters den Flieger in Richtung Doha. Die Münchner bereiten sich in dem Emirat schon seit 2011 vor, in den vergangenen zwei Jahren war dieses Winter-Trainingscamp wegen der Corona-Pandemie aber ausgefallen.

Trainer Julian Nagelsmann plant während des sechstägigen Trips zwei Einheiten täglich, ein Testspiel steht nicht auf dem Programm. Erst nach der Rückkehr treffen die Bayern in der Vorbereitung am 13. Januar am heimischen Campus auf den österreichischen Meister RB Salzburg. Am 20. Januar geht es für den FC Bayern in der Bundesliga bei RB Leipzig weiter.

FC Bayern im Katar-Trainingslager: News vom 5. Januar

+++ Auf geht's nach Doha! +++

Hallo und herzlich willkommen im AZ-Newsblog zum Trainingslager des FC Bayern in Katar! Nach der WM-Pause wird es für die Stars des FC Bayern nun endgültig ernst: Am Freitag reist der Tross der Münchner ins sechstägige Trainingslager nach Doha, um sich auf die schweren Aufgaben in der zweiten Saisonhälfte vorzubereiten. Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und versorgt Sie hie mit allen wichtigen Informationen.