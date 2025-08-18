Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig zu gewinnen
97 Tage Bundesliga-Pause sind genug! Am Freitag, den 22. August rollt endlich wieder der Ball in der höchsten deutschen Spielklasse, die traditionell durch den deutschen Meister eröffnet wird. Nach einem Jahr Zwangspause durch den Titelgewinn Bayer Leverkusens 2024 ist es somit wieder die Aufgabe des FC Bayern, die neue Saison zu beginnen.
Der Gegner des Rekordmeisters in der natürlich restlos ausverkauften Allianz Arena ist RB Leipzig. Die Sachsen belegten in der vergangenen Saison nur Rang sieben und verpassten damit das internationale Geschäft. Unter Ole Werner soll nun ein Neuanfang in Leipzig gestartet werden. Der Ex-Bremen-Coach löste in der Sommerpause Interimstrainer Zsolt Löw ab.
Und das Beste ist: Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mit etwas Glück beim Bundesliga-Auftakt in der Allianz Arena live dabei sein, denn zusammen mit Emirates verlost die Abendzeitung 2 x 2 Tickets der Kategorie 1 für diese Partie.
Emirates ist eine internationale Fluggesellschaft und Offizieller Partner des FC Bayern München. Emirates fliegt zwei Mal täglich von München.
