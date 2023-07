Thomas Tuchel und das Sadio-Mané-Problem: Die Aufgaben des FC Bayern im Trainingslager

Erstmals bereitet Bayern-Trainer Thomas Tuchel sein Team auf eine Saison vor, in Rottach-Egern steht die Fitness der Stars im Fokus. Doch es gibt auch noch andere Herausforderungen: Ein AZ-Überblick.

München - Die Stars des FC Bayern dürfen sich wohl auch dieses Jahr wieder auf ein kulinarisches Highlight am Tegernsee freuen: Traditionell lädt Ehrenpräsident Uli Hoeneß das Team gegen Ende des Trainingslagers zu einem Essen im noblen Freihaus Brenner in Bad Wiessee ein, von dort oben, nahe des Hoeneß-Anwesens, hat man einen wunderbaren Blick über den See. Und in den vergangenen Jahren ging es bei diesen Grill-Abenden durchaus munter zu.

Die Neuzugänge sangen ihre Einstandslieder, was stets für große Erheiterung sorgte, Javi Martínez spielte einmal zu südamerikanischen Klängen Gitarre. Für den Mannschaftsgeist sind solche Treffen in entspannter Atmosphäre wertvoll. Daher wird vermutlich auch Trainer Thomas Tuchel, der Hoeneß-Vertraute, bei seinem ersten Bayern-Besuch am Tegernsee nicht darauf verzichten. Die AZ erklärt, was der Coach in den sechs Tagen im Trainingslager mit seinen Spielern vorhat.

Das ist die Aufgabenliste für FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel im Trainingslager

An der Fitness arbeiten: In der Rückrunde wirkten die Bayern-Profis körperlich nicht immer voll auf der Höhe, daher liegt der Fokus nun zunächst klar auf der Fitness. Die erste von drei öffentlichen Trainingseinheiten findet bereits diesen Samstag (18 Uhr) auf dem Rasenplatz in Rottach-Egern statt, am Dienstag (18.30 Uhr) ist ein Testspiel gegen den ortsansässigen Klub FC Rottach-Egern geplant. Man kann davon ausgehen, dass Tuchel zweimal täglich zum Training bittet und die Spieler richtig hart fordert.

Manuel Neuer aufbauen: Der 37-Jährige ist wieder ins Torwarttraining eingestiegen, voll belasten kann er aber noch nicht. Neuer wird die Tage am Tegernsee, wenige Kilometer entfernt von seinem Wohnort, nutzen, um seine Form weiter zu verbessern. Den Trip nach Asien vom 24. Juli bis 3. August (Tokio und Singapur) mit extrem vielen Flugkilometern wird der Keeper wohl nicht mitantreten und stattdessen in Ruhe an der Säbener Straße trainieren. Sinnvoll!

Neben Neuer, der auf einen Einsatz zum Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen am 18. August hofft, ist auch noch Matthijs de Ligt (23/Wadenprobleme) angeschlagen. Der niederländische Abwehrspieler wird nun behutsam ans Team herangeführt.

Neuzugänge Konrad Laimer und Raphael Guerreiro müssen eingebunden werden

Die Neuzugänge integrieren: Konrad Laimer (26) und Raphael Guerreiro (29) bereiten sich erstmals mit dem FC Bayern auf eine Saison vor, am Montag werden sich die Neuen auf einer Pressekonferenz im Teamhotel "Althoff Seehotel Überfahrt" offiziell präsentieren.

Laimer und Guerreiro werden intern als Verstärkungen angesehen, weil sie bereits internationale Erfahrung gesammelt haben, die Bundesliga kennen und flexibel einsetzbar sind. Laimer kann im zentralen Mittelfeld spielen, aber auch rechts hinten, Guerreiro als Linksverteidiger und ebenfalls im Mittelfeldzentrum. "Der Urlaub war schön", sagte der Österreicher Laimer kürzlich: "Jetzt freue ich mich, dass ich hier bin, dass es losgeht und auf alles drumherum."

Das größte Problem des FC Bayern: Was tun mit Flop Sadio Mané?

Das Mané-Problem lösen: Die Situation ist klar: Bayern würde sich gern von dem senegalesischen Stürmer trennen, laut Sky liegt das Preisschild bei 20 Millionen Euro. Klubs aus Saudi-Arabien sind an Mané interessiert, doch der Superstar zeigt bislang kein Interesse an einem Abschied. Tuchel muss dieses sensible Thema moderieren.

Junge Spieler heranführen: Mit Paul Wanner (17), Arijon Ibrahimovic (17), Tarek Buchmann (18), Gabriel Vidovic (19) und Malik Tillmann (21) gibt es einige interessante Youngster im Kader, die sich bei Tuchel beweisen dürfen. Einmal vorspielen, bitte!