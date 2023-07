Testspiel live: FC Rottach-Egern gegen FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

Erster Aufgalopp im Trainingslager am Tegernsee: Der FC Bayern testet gegen den FC Rottach-Egern. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner am Dienstagabend live verfolgen.

17. Juli 2023 - 13:58 Uhr | AZ

In der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2019/2020 gewann der FC Bayern – hier mit Alphanso Davies (l.) – das Testspiel gegen den FC Rottach-Egern mit 23:0. (Archivbild) © imago/Ulmer

München - 52 Tage nach dem erfolgreichen absolviert der alte und neue Meister FC Bayern im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee seinen ersten Test in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit und trifft auf das heimische Kreisklassen-Team des FC Rottach-Egern. Der FC Bayern München beim FC Rottach-Egern: Anpfiff im Stadion am Birkenmoos ist am Dienstag (18. Juli) um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. Testspiel: Läuft FC Rottach-Egern gegen FC Bayern im Free-TV? Nein, das erste Vorbereitungsspiel des FC Bayern ist nicht im Free-TV zu sehen. Testspiel: FC Rottach-Egern gegen FC Bayern live im Stream Das Freundschaftsspiel des deutschen Rekordmeisters gegen den gastgebenden FC Rottach-Egern wird nach AZ-Informationen am Dienstag live auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern gezeigt und auch auf im FC Bayern TV auf "fcbayern.com" gezeigt. Testspiel: FC Rottach-Egern gegen FC Bayern München im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.