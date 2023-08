Testspiel live: FC Bayern München gegen AS Monaco im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern testet gegen den französischen Spitzenklub AS Monaco. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner am Montag live verfolgen.

05. August 2023 - 12:18 Uhr | AZ

Will mit dem FC Bayern gegen die AS Monaco gewinnen: Kingsley Coman. © IMAGO/Yohei Osada

München - Die Asien-Reise des FC Bayern ist vorbei, nun hat man den DFL Supercup gegen RB Leipzig vor der Brust. Doch bevor es am 12. August 2024 um den ersten Titel der Saison geht, steht noch einmal ein Testspiel des deutschen Rekordmeisters an. Am Montag, 7. August empfängt das Team von Trainer Thomas Tuchel den Ligue-1-Spitzenklub AS Monaco. Dieses Spiel ist eine Premiere, bisher trafen die beiden Teams noch nie aufeinander. Anpfiff im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching ist am Montag, 7. August, um 17 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. Testspiel: FC Bayern gegen AS Monaco im Free-TV Die Partie gegen AS Monaco wird live im Free-TV zu sehen sein: RTL überträgt das Spiel. Testspiel: FC Bayern München gegen AS Monaco live im Stream Abonnenten von RTL+ können das Spiel auch von unterwegs im (kostenpflichtigen) Livestream sehen. Testspiel: FC Bayern München gegen FC Liverpool im Liveticker der AZ Natürlich können Sie, wie gewohnt, das Spiel des FC Bayern gegen den AS Monaco auch im Liveticker der AZ verfolgen.