Testspiel live: FC Bayern gegen RB Salzburg im TV, Livestream und Liveticker

Zur Generalprobe vor dem Bundesliga-Start im neuen Jahr erwartet der FC Bayern das Team von RB Salzburg im Testspiel. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Freitag live verfolgen.

München - Herbstmeister FC Bayern will nach der Pause da weiter machen, wo er aufgehört hat.

Die Mannschaft um Trainer Julian Nagelsmann stimmt sich nach dem Trainingslager in Katar am kommenden Freitag in einem Testspiel gegen RB Salzburg auf den Bundesliga-Ernstfall am 16. Spieltag bei RB Leipzig (Freitag, 20. Januar, 20.30 Uhr) ein.

Am vereinseigenen Campus treffen die Bayern dabei auf das österreichische Spitzenteam RB Salzburg. Im letzten Duell der beiden Kontrahenten behaupteten sich die Münchner im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in der Allianz Arena mit 7:1. Robert Lewandowski – jetzt bekanntermaßen beim FC Barcelona – erzielte damals binnen elf Minuten einen Hattrick.

FC Bayern gegen RB Salzburg: Anpfiff auf dem Campus des FC Bayern ist am Freitag, 13. Januar, um 18 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Kann man das Testspiel FC Bayern gegen RB Salzburg live im TV sehen?

Die Partie FC Bayern gegen RB Salzburg wird nicht live auf Sky oder auf DAZN übertragen. Auch im Free-TV gibt es keine Live-Bilder von der Begegnung zu sehen.

Testspiel FC Bayern gegen RB Salzburg im Livestream

Das Testspiel des FC Bayern gegen RB Salzburg wird live auf "FC Bayern.tv live" gezeigt – das ist der kostenpflichtige lineare Fernsehsender des deutschen Rekordmeisters. Hier laufen rund um die Uhr Berichte über den FC Bayern. Das Testspiel ist allerdings frei empfangbar – über "fcbayern.com".

Testspiel: FC Bayern gegen RB Salzburg im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.