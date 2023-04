Supertalent des FC Bayern zutiefst enttäuscht: Als Streich ihn trösten will, zeigt ihm Musiala die kalte Schulter

Im Viertelfinale des DFB-Pokals verschuldet Jamal Musiala kurz vor Schluss den entscheidenden Elfmeter. Nach dem Spiel wirkt das Supertalent des FC Bayern wie paralysiert. Als ihm Freiburg-Coach Christian Streich tröstende Worte spenden will, ignoriert er ihn.

München - Jamal Musiala versuchte es nicht mal mit einem Protest – es hätte ohnehin nichts gebracht. Im Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg lief gerade die erste Minute der Nachspielzeit, als der 19-Jährige im eigenen Strafraum einen Schuss von Nicolas Höfler aus kürzester Distanz an den Arm bekam. Schiedsrichter Harm Osmers blieb keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen.

FC Bayern: Jamal Musiala nach verursachtem Elfmeter gegen Freiburg untröstlich

Während seine Teamkollegen mit weit aufgerissenen Augen auf den Unparteiischen zustürmten, um das Unvermeidliche doch noch zu verhindern, schlurfte Musiala paralysiert von Dannen. Wie in Trance verfolgte er Lucas Hölers späten Siegtreffer zum 2:1. Der Sargnagel für Bayerns Triple-Träume!

Auch nach Abpfiff war Musiala, dessen Karriere bislang stets steil bergauf gegangen war, der Schock über den wohl größten persönlichen Rückschlag seiner noch jungen Profi-Karriere deutlich anzusehen. Kumpel Alphonso Davies legte den Arm um seinen Teamkollegen und versuchte den Untröstlichen zu trösten, freilich ohne Erfolg.

Freiburg-Trainer Streich geht auf Musiala zu, doch der dreht sich weg

Auch Freiburgs Trainer Christian Streich, ein empathischer Typ mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Arbeit mit jungen Spielern, hätte Musiala in jenem Moment wohl am liebsten ein paar tröstende Worte gespendet. Anstatt mit seinen Spielern vor den rund 7.500 mitgereisten Fans aus dem Breisgau zu feiern, ging der 57-Jährige auf den Pechvogel des Abends zu. Der allerdings drehte sich weg und zeigte dem Gäste-Coach die kalte Schulter. Eine Szene mit Symbolcharakter an diesem bitteren Abend.

Allzu böse dürfte Streich Musiala mit dem Gefühl des Sieges allerdings nicht gewesen sein. Die Möglichkeit zur Aussprache gibt es ohnehin schon am kommenden Wochenende: Am Samstag sind die Bayern in der Liga zu Gast bei den Freiburgern.