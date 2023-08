Berater von Sadio Mané teilt gegen Leroy Sané aus: "Herablassend" und "Grenze überschritten"

Nach dem Wechsel von Sadio Mané nach Saudi-Arabien tritt einer seiner Berater gegen den FC Bayern nach. Dabei erhebt Bacary Cissé unter anderem schwere Rassismus-Vorwürfe gegen den Rekordmeister.

München - Es sind heftige, zum Teil auch abstruse Vorwürfe, die Bacary Cissé, einer der Berater von Sadio Mané (31), erhebt. So unterstellt der Agent aus dem Senegal dem FC Bayern und Leroy Sané (27) offen Rassismus. Hintergrund: Nach dem Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City in der vergangenen Saison waren Mané und Sané heftig aneinandergeraten, Mané schlug seinem Mitspieler in der Kabine sogar ins Gesicht.

Mané-Berater über Sané: "Ist sehr herablassender Typ"

"Jeder, der sich im europäischen Fußball auskennt, weiß, dass Leroy Sané ein sehr herablassender Typ ist, während Sadio sehr ruhig ist und das überall gezeigt hat, wo er gespielt hat. Sané hat die Grenzen überschritten", behauptete Cissé im französischen TV-Sender RMC.

Auf die Frage, ob Mané von Sané rassistisch beleidigt worden sei, bevor es zu dem Schlag ins Gesicht kam, meinte der Berater weiter: "Ja, das stimmt. Ich kann nicht auf bestimmte Details eingehen. Deshalb habe ich auch gesagt, dass die Bayern undankbar waren. Das ist verrückt." Nach AZ-Informationen kam es im Anschluss an den Vorfall in Manchester allerdings zu einer internen Aussprache mit Mané und Sané, um mögliche rassistische Äußerungen ging es dabei nie. Mané erhob auch keine Vorwürfe in diese Richtung.

FC-Bayern-Bosse wollten Mané angeblich "loswerden"

Rassismus ist im Bayern-Team mit mehreren schwarzen Spielern ohnehin kein Thema, der Klub setzt sich zudem durch die Initiative "Rot gegen Rassismus" intensiv mit dem Thema auseinander.

Für Cissé war auch Manés Bayern-Abschied kritikwürdig. "Sie haben nie den Spielerberater angerufen. Sie haben Sadio nie ins Gesicht gesagt, dass sie ihn loswerden wollen", sagte er. Stattdessen hätten die Bosse Trainer Thomas Tuchel "geschickt, um ihm mitzuteilen, dass er nur die dritte Wahl auf den offensiven Flügelpositionen ist."

Cissé wirft dem FC Bayern offen Rassismus vor

Auch ging der Berater des Senegalesen mit den Bayern-Bossen hart ins Gericht: "Bayern wird von alten Männern auf der Tribüne geführt. Der Aufsichtsrat wollte ihn und hat die Verpflichtung vor einem Jahr genehmigt, jetzt nach seiner Verletzung haben sie entschieden, dass er weg muss. Die Bayern waren undankbar. Sie haben einem Afrikaner so viel Geld gezahlt, und das hat sie verletzt." Ob sich der FC Bayern zu den Vorwürfen äußern wird, war zunächst unklar.