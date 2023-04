Prügelei in der Kabine des FC Bayern nach Klatsche gegen ManCity

Nach der heftigen Abreibung gegen Manchester City ist es übereinstimmenden Berichten zufolge zufolge zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Kabine des FC Bayern gekommen. Demnach soll Sadio Mané Teamkollege Leroy Sané ins Gesicht geschlagen haben.

Manchester - Nach der bitteren 0:3-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City waren die Gemüter offenbar dermaßen erhitzt, dass es in der Kabine des FC Bayern sogar zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen ist. Dies berichtet die " ". Auch " " berichtete kurze Zeit später von der Prügelei.

Demnach soll Sadio Mané seinem Teamkollegen Leroy Sané ins Gesicht geschlagen haben. Der FC Bayern wollte sich auf AZ-Nachfrage nicht zum vermeintlichen Vorfall äußern.

Missverständnis sorgt für Prügelei zwischen Mané und Sané

Auslöser des Streits war laut "Bild" eine Szene in der 83. Minute. In dieser kam es bei einer Umschaltsituation zu einem Missverständnis zwischen Mané und Sané, woraufhin Letzterer mit seinem Teamkollegen auf dem Platz in eine Diskussion geriet. Mané soll sich nach der Partie demnach über die Art und Weise beschwert haben, wie sein Mitspieler mit ihm gesprochen hat, und daraufhin unvermittelt auf den Nationalspieler losgegangen sein.

Wie die "Bild" weiter berichtet, mussten beide von ihren Teamkollegen getrennt werden. Sané soll im Anschluss sogar vor die Kabine geschickt worden sein, um die Stimmung zu beruhigen.