Neuer Sportdirektor beim FC Bayern: Münchner haben Salihamidzic-Nachfolger gefunden

Nach dem Aus von Hasan Salihamidzic klaffte lange Zeit eine Lücke auf der Position des Sportvorstands. Jetzt hat der FC Bayern eine Lösung gefunden – und zwar im Ausland.

München - Große Überraschung beim FC Bayern: Wie die " " am Dienstag berichtet, haben die Münchner einen neuen Sportdirektor gefunden.

Christoph Freund wird neuer Sportdirektor beim FC Bayern

Christoph Freund wird nach der aktuellen Transferphase zum FC Bayern wechseln. Der 46-Jährige kommt von Red Bull Salzburg und leitete seit 2015 die sportlichen Geschicke des österreichischen Serienmeisters.

Sein Vertrag beim Schwesterklub von RB Leipzig lief eigentlich noch bis 2026 – jetzt der Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt.

Christoph Freund wird der neue Sportdirektor beim FC Bayern. © imago/GEPA pictures

Unrühmliches Bayern-Aus von Hasan Salihamidzic

Der 46-Jährige folgt damit auf Hasan Salihamidzic, der zum Ende der abgelaufenen Saison gehen musste. Der Bosnier war – genau wie Ex-Vorstandsboss Oliver Kahn – quasi mit dem Abpfiff des letzten Spieltags beurlaubt worden. Trotz des für den FC Bayern glücklichen Ausgangs der vergangenen Bundesligasaison sickerte wenige Minuten nach dem Sieg gegen den 1.FC Köln die Nachricht über das Aus der beiden Sportlichen Leiter durch.

Inmitten der auf dramatischste Weise errungenen Meisterschaft drängte sich also diese Hammer-Meldung – die Meistersause war getrübt. Während Kahn sogar nicht mehr zum letzten Spieltag nach Köln reisen durfte und auch zur anschließenden Meisterfeier in der Motorworld erschien, feierte Salihamidzic mit seiner Mannschaft ein letztes Mal den Ligatitel. In seiner Zeit als Sportdirektor und späterer Sportvorstand gewann der FC Bayern neben dem Sextuple in der Saison 2019/20 weitere drei Meisterschaften.

Christoph Freund: Der Erfolgsmacher bei Red Bull Salzburg

Auch Bayerns neuer Sportdirektor Christoph Freund kann auf eine erfolgreiche Zeit bei seinem bisherigen Arbeitgeber zurückblicken. In sportlicher Sicht avancierte die Roten Bullen unter der sportlichen Leitung von Freund zum unangefochtenen Serienmeister. Seit zehn Jahren durfte sich kein anderer Verein Meister der österreichischen Bundesliga nennen. Außerdem konnte sich der österreichische Verein in der Saison 2019/20 erstmals für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren.

Aber nicht nur sportlich war die Zeit von Freund bei Red Bull Salzburg eine erfolgreiche. Seitdem er als Sportdirektor beim österreichischen Verein agiert, haben die Salzburger ein Transferplus von über 420 Millionen Euro zu verbuchen. Auch deswegen gilt der 46-Jährige als einer der Besten der Branche.

Hainer drückte Erwartungen nach einer schnellen Lösung

Noch im Juni hatte sich Herbert Hainer abwartend zur Salihamidzic-Nachfolge geäußert. Der FC Bayern wolle "prinzipiell wieder einen Sportvorstand haben". Hainer betonte aber auch, dass "Qualität vor Schnelligkeit" gilt.

"Wir sind überhaupt nicht unter Zeitdruck und gucken uns den Markt an, denn die Leute, die wir suchen sind nicht zu Hause und drehen Däumchen, sondern stehen in der Regel alle unter Vertrag", meinte der Präsident des FC Bayern vor knapp zwei Montan zur Suche eines neuen Sportvorstands.

Nun hat der FC Bayern mit Christoph Freund doch schneller als gedacht eine Lösung gefunden, auch weil Freund den "ganz klaren Vorstellungen" entspricht, was der neue Sportliche Leiter mitbringen müsse. "Es muss jemand sein, von dem wir voll überzeugt sind und der unsere ambitionierten Ziele verwirklichen kann", sagte Herbert Hainer im Juni zur "Sport Bild".

Freund hat sich gegen große Namen durchgesetzt

Wohl auch aufgrund der sehr guten Bilanz – sowohl sportlich als auch finanziell – hat sich der FC Bayern für Freund entschieden. Seit dem Aus von Salihamidzic kursierten vor allem die Namen Markus Krösche und Max Eberl als Favoriten auf die Brazzo-Nachfolge. Beide sitzen aber bei ihren Vereinen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig noch fest im Sattel, weshalb sich der deutsche Rekordmeister nun beim Schwesterklub von RB Leipzig bedient.

Für Freund dürfte die Umstellung in Sachen Erfolgsansprüche wohl nicht allzu groß sein. Immerhin wechselt der 41-Jährige von Serienmeister zu Serienmeister – nur mit dem Unterschied, dass der FC Bayern in allen Wettbewerben nach dem Maximum strebt.