Nagelsmann: Gunst der Fans mit gutem Saisonstart gewinnen

Julian Nagelsmann blickt nach vier sieglosen Testspielen mit dem FC Bayern München in der Vorbereitung dem Saisonstart dennoch zuversichtlich entgegen. "Das ändert nichts an der Überzeugung, ein Spiel zu gewinnen", sagte der neue Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters in einem Interview für die Sendung "Blickpunkt Sport", das der BR am Sonntag vorab online stellte.

08. August 2021 - 18:41 Uhr | dpa

Münchens Trainer Julian Nagelsmann geht über den Platz. © Matthias Balk/dpa/Archivbild