Nachtschicht für Harry Kane: FC Bayern gibt ein neues Angebot für Tottenham-Stürmer ab

Der FC Bayern gibt nicht auf im Poker um Wunschstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur – und erhöht das Angebot auf 110 Millionen Euro. Noch in dieser Woche wird eine Entscheidung erwartet.

München - Schlaf wird überbewertet in der Transferperiode – bei Reportern, Spielerberatern und natürlich in erster Linie bei den Verantwortlichen der Topklubs. Tottenham Hotspur und der FC Bayern machen da keine Ausnahme.

Wie der TV-Sender Sky UK berichtete, starteten die Münchner Vereinsbosse und die Verantwortlichen von Tottenham am Dienstagabend eine neue Verhandlungsrunde im Poker um Harry Kane (30). Demnach wurde bis in die frühen Morgenstunden an dem Transfer des englischen Nationalmannschaftskapitäns gefeilt. Bayerns Nachtschicht für Kane.

Bei Tottenham bleiben oder zum FC Bayern wechseln: Harry Kane will bald Klarheit haben

Der Angreifer will möglichst vor dem Premier-League-Start am kommenden Wochenende Klarheit über seine Zukunft haben, eine Entscheidung wird vorher erwartet. Die Zeitung "Evening Standard" schrieb, Kane neige dazu, in diesem Sommer nicht nach München zu wechseln.

Der Torjäger sei beeindruckt von der Philosophie des neuen Coaches Ange Postecoglou und habe Spaß am Training des Australiers. Die "Times" meldete dagegen, die Spurs-Spitze würde sich immer mehr mit einem Abschied von Kane abfinden. Es bleibt spannend.

Harry-Kane-Transfer: FC Bayern gibt neues Angebot ab – doch Tottenham will mehr Ablöse

Mit einem vierten Angebot wollen die Münchner Bosse um Vorstandschef Jan-Christian Dreesen Tottenham-Präsident Daniel Levy zum Einlenken bewegen. Die Offerte liegt im Bereich von 110 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen.

Ein guter, ein fairer Preis für einen 30-jährigen Spieler. Levy stellt sich etwa 120 Millionen Euro vor – ein Großteil davon soll sofort gezahlt werden als Sockelbetrag. Ob der Deal bis Freitag oder Samstag klappt?

Boris Becker über Harry Kane: "Einer der besten Stürmer der Welt"

Tennislegende Boris Becker, der große Bayern-Fan, würde sich jedenfalls freuen. "Er ist seit vielen Jahren einer der besten Stürmer der Welt. Er würde die Bayern auf jeden Fall verstärken", sagte Becker über Kane, der mit 30 in einem Alter sei, "wo er an seinen Leistungszenit rankommen kann. Er ist noch nicht zu alt."

Allerdings warnte Becker Bayern auch vor Spurs-Boss Levy. "Sich mit Daniel Levy anzulegen, das haben schon andere Vereinschefs aus der Premier League versucht", sagte Becker und bezeichnete Levy als "harten Knochen, der natürlich das meiste Geld rausholen will".

Wünscht sich einen Transfer von Harry Kane zum deutschen Rekordmeister: Tennis-Legende und FC-Bayern-Fan Boris Becker. © IMAGO / Ulmer

Übrigens: Auch England-Legende Gary Lineker würde den Wechsel begrüßen. Kane brauche "endlich ein paar Trophäen im Schrank. Wenn es im Fußball einen garantierten Titel gibt, dann den mit Bayern in der Bundesliga", sagte Lineker der "Sport Bild".