Mentalität "wie Jordan und Bryant": Flick verteidigt Bayern-Star Kimmich – und erntet dafür Spott

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kritisiert Joshua Kimmich deutlich. Beim Bundestrainer kommt das nicht gut an. Hansi Flick reagiert mit einem großen Vergleich – und erntet dafür Spott.

Warschau - Bundestrainer Hansi Flick hat seinen Kapitän Joshua Kimmich mit einem großen Vergleich gegen die Kritik von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus verteidigt. Der 28-Jährige habe eine Gewinner-Mentalität wie die Basketball-Superstars Michael Jordan und Kobe Bryant, sagte Flick am Donnerstagabend vor dem Testspiel am Freitag (20.45 Uhr, ARD) in Warschau gegen Polen. "Einfach voranzugehen, zu sagen, ich gebe alles, um das Beste aus mir herauszuholen. Das ist er, und er geht voran und ist ein Vorbild für alle Spieler."

Scharfe Matthäus-Kritik an Joshua Kimmich

Matthäus hatte in der "Sport Bild" kritisiert: "Die Nebenleute wurden neben ihm zuletzt konstant schlechter. Weil sie für Kimmich – ungewohnte – Arbeit mitmachen mussten." Flick erwiderte mit fester Stimme: "Jo war vor knapp einem Dreivierteljahr ein Weltklassespieler." Jetzt mache Kimmich angeblich andere Spieler schlechter. "Das sind Dinge, die ich nullkommanull verstehe", sagte der Coach.

Flick erläuterte: "Jo hat eine Mentalität, er will immer das Beste. Er will immer siegen, er hat die Mentalität, einfach gewinnen zu wollen. Dafür tut er alles. In jedem Training, an jedem Tag, in jedem Spiel. Und auch er hat das Recht, dass er mal eine schlechte Phase hat." Eine solche Mentalität hätten auch Jordan und der 2020 verstorbene Bryant gehabt. Sorgen darüber, dass Kimmich die Kritik belasten könnte, mache er sich nicht.

Für Kimmich-Vergleich: Flick erntet Spott bei Twitter

Im Netz kam der Vergleich des Bundestrainers nicht überall gut an. "Als Hansi Flick Bundestrainer wurde, fand ich das gut. Dass er nach der WM 2022 weitermachen durfte, konnte ich noch halbwegs nachvollziehen. Seitdem er Joshua Kimmich mit Kobe Bryant und Michael Jordan vergleicht, mach ich mir echt Sorgen", heißt es dort etwa.

"Joshua Kimmich ist sicher ein guter Fußballer, ihn aber mit den Größen des Basketballs, wie Michael Jordan und Kobe Bryant, auf eine Stufe zu stellen … Sorry, aber da sitzt du im Auditorium und fragst: 'ups, was ist das denn jetzt?', schreibt ein anderer.

Und wiederum ein anderer Twitter-User schreibt: "Wow, das ist offiziell das Lächerlichste was ich je gehört habe. Kobe und MJ haben mehr Mentalität in den Ohrläppchen als der kleine Wicht Kimmich."