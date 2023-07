Matthäus ätzt nach Bayern-Abgang gegen Hernández: "Paradebeispiel für fehlenden Charakter"

Anfang Juli wechselte Lucas Hernández vom FC Bayern nach Paris. Nun hat Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus gegen den Franzosen nachgetreten – und das mehr als deutlich.

München - Nach seinem Kreuzbandriss bei der WM in Katar standen die Zeichen bei Lucas Hernández und dem FC Bayern lange auf Verlängerung. Doch dann kam ein lukratives Angebot aus Paris, das den Verteidiger zum Umdenken bewegte.

Schließlich wechselte Hernández für 45 Millionen Euro zum französischen Hauptstadtklub. Anschließend begründete der 27-Jährige den Tapetenwechsel in der "L'Equipe" mit folgenden Worten: "Ich wollte in ein Land zurückkehren, in dem ich mich wohler und zu Hause fühle."

Matthäus über Hernández: "Hat keine Dankbarkeit gezeigt"

Nun hat sich Lothar Matthäus zum Hernández-Abgang geäußert und nochmal kräftig nachgetreten. "Ich habe schon vor mehreren Monaten gesagt: Wenn Hernández ein Angebot bekommt, dann gilt für mich der alte Spruch von Reiner Calmund: 'Briefmarke auf den Hintern und weg damit'", sagte der ehemalige Spieler des FC Bayern und jetzige Sky-Experte gegenüber der "Bild".

Damit nicht genug, Matthäus polterte weiter: "Hernández hat keine Dankbarkeit gezeigt, keinen Charakter. Hätte er dem FC Bayern dienen wollen, dann hätte er nach den vergangenen vier Jahren mit all den Problemen auf und neben dem Platz voller Demut einen neuen Vertrag unterschreiben müssen. Hernández ist für mich das Paradebeispiel für fehlenden Charakter."

Damit spielte der 62-Jährige vor allem darauf an, dass die Münchner dem französischen Nationalspieler trotz zahlreicher Verletzungen immer wieder den Rücken gestärkt und ihm auch eine Vertragsverlängerung angeboten hatten.

FC Bayern: Matthäus schwärmt von Neuzugang Kim

Im selben Atemzug betonte Matthäus, dass der Abgang von Hernández kein großer Verlust für den deutschen Rekordmeister sei, da der FC Bayern mit Kim Min-jae bereits einen Top-Nachfolger gefunden habe: "Kim ist ein Abwehrspieler, der dazwischenhaut. Er wurde zum besten Verteidiger der Serie A gewählt, also in einer Liga, in der die Defensive sehr dominant ist. Kim zeigt seine Klasse, ist präsent bei Zweikämpfen, Kopfbällen und hat eine gute Geschwindigkeit. Zudem ist er selten verletzt."

Auch hier konnte sich der ehemalige Weltfußballer einen kleinen Seitenhieb gegen Hernández nicht verkneifen. "Kim wird Hernández schnell vergessen machen", so Matthäus. Erste Anzeichen dessen konnte der Südkoreaner beim 1:0-Testspielsieg des FC Bayern gegen Kawasaki Frontale zeigen. Trotz Abstimmungsschwierigkeiten bewies Kim seine Zweikampf-Robustheit. Daran gilt es nun anzuknüpfen.