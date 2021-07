Julian Nagelsmann lässt die Talente los: Diese Youngster des FC Bayern sollte man sich merken

Beim Testspiel gegen den 1. FC Köln erhielten einige Nachwuchsspieler des FC Bayern eine Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die AZ stellt drei Youngster, die nachhaltig Eindruck hinterlassen haben, genauer vor.

München – Das erste Testspiel des FC Bayern unter Julian Nagelsmann glich einem Debütantenball. Die Nationalspieler weilen noch im Urlaub, Spieler aus der zweiten Reihe wie Marc Roca fehlen aktuell verletzungsbedingt. Die Zuschauer durften bei der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln also viele neue Gesichter sehen, etliche Talente feierten ihr Debüt, andere erhielten nach langer Zeit mal wieder die Chance bei den Profis der Münchner.

"Wir hatten heute zwei, drei von den ganz jungen, die es wirklich gut gemacht haben. Die sich Hoffnungen machen können", sagte Nagelsmann nach der Partie. Die AZ stellt drei Hoffnungsträger des FC Bayern genauer vor.

Armindo Sieb

Nicht nur aufgrund seines Treffers zählte Armindo Sieb zu den positiven Überraschungen beim Test-Kick in Villingen-Schwenningen. Einen Abpraller zirkelte der 18-Jährige bereits in der 6. Minute unhaltbar ins Netz. Ansonsten sorgte er mit seiner Dynamik immer wieder für viel Betrieb in der Bayern-Offensive. Coach Nagelsmann stufte Siebs Leistung, der die ersten 45 Minuten spielte, als "gut" ein.

Seinen Weg zum FC Bayern fand Sieb im Sommer 2020 über die Nachwuchsteams von RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim. Seither ist er vom Verletzungspech verfolgt, eine der beiden Bänderverletzungen zog sich der deutsche Juniorennationalspieler ausgerechnet bei seinem bisher einzigen Spiel für die Profis des Rekordmeisters zu. In der ersten Runde des DFB-Pokals 2020/21 erhielt der Offensivspieler unter Hansi Flick die Chance sich zu beweisen, musste aber bereits nach kurzer Zeit den Platz mit einer Knöchelverletzung wieder verlassen.

Nicht nur wegen seines Tores zur 1:0-Bayern-Führung ein Lichtblick: Offensivtalent Armindo Sieb (r.). © picture alliance/dpa

Taylor Booth

Der gebürtige US-Amerikaner Taylor Booth stand gegen Köln ebenfalls in der ersten Elf. Im Januar 2019 war der Mittelfeldspieler in die A-Jugend des FC Bayern gewechselt und bestritt seither vier Drittliga-Spiele für die Reserve. Zuletzt wurde Booth, der neben der amerikanischen auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, für ein halbes Jahr an St. Pölten ausgeliehen.

Bei seinem Debüt für die Profis wurde Booth von Nagelsmann auf der Sechs aufgeboten und wusste dort zu überzeugen. Am zwischenzeitlichen 2:2 von Joshua Zirkzee war der 20-Jährige maßgeblich beteiligt. Mit einem Zweikampfgewinn leitete Booth den Angriff der Münchner ein und bereitete letztendlich mit seinem ersten Profi-Assist den Ausgleichstreffer vor. Aufgrund einer Vorsichtsmaßnahme blieb der Youngster in der Pause in der Kabine.

Lucas Copado

In der zweiten Hälfte gegen Köln durfte der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Francisco Copado und Neffe von Sportvorstand Hasan Salihamidzic mitwirbeln. Mittelstürmer Lucas Copado war in Durchgang zwei nahezu an jedem Angriff der jungen Bayern-Garde beteiligt, lediglich mit dem Abschlussglück klappte es nicht, ein Debüt-Treffer blieb ihm verwehrt.

"Er hat es gut gemacht, schlau gespielt", sagt Julian Nagelsmann über den Salihamidzic-Neffen Lucas Copado (l.). © imago images/kolbert-press

"Er hat es gut gemacht, schlau gespielt, hätte sogar ein Tor schießen können", sagte Nagelsmann nach der Partie. "Ich war zufrieden." Der 17-Jährige machte seine ersten Fußballschritte bei der SpVgg Unterhaching, wo sein Vater 2009 auch die Karriere beendete. 2016 wechselte der Deutsch-Spanier ein paar Kilometer weiter an die Säbener Straße, mittlerweile ist er dort für die U19 der Münchner aktiv – und hofft, eines Tages in die Fußstapfen des Vaters oder des Onkels treten zu können.