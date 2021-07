Impfbus an der Arena: Corona-Impfung vor Bayern-Testspiel möglich

Sowohl beim Testspiel der Bayern gegen Mönchengladbach als auch bei der offiziellen Teampräsentation Anfang August steht ein Impfbus vor der Allianz Arena. Impfwillige können sich dort ohne vorherige Terminbuchung oder Registrierung impfen lassen.

München - Der nächste Schritt in der Münchner Impfkampagne: Die Stadt kooperiert mit dem FC Bayern und bietet spezielle Impfaktionen an der Allianz Arena an.

Demnach können sich Impfwillige, die mindestens 16 Jahre alt sind, bereits am morgigen Mittwoch vor dem Testspiel der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach kostenlos und ohne vorherigen Termin oder Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Impfbus steht von 15 bis 18 Uhr auf der Esplanade zwischen der U-Bahnstation Fröttmaning und der Arena, Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr.

Daneben bieten die Stadt und der FC Bayern noch einen weiteren Termin für die Impfung an: Am 4. August, bei der großen Team-Präsentation in der Arena, können sich Impfwillige ebenfalls den Piks abholen. Hier steht der Bus zwischen 11 und 14 Uhr auf der Esplanade. Beim zweiten Termin können sich Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ohne Vorerkrankung impfen lassen.

"Ich freue mich, dass der FC Bayern unsere Impfaktionen unterstützt und seinen Fans damit bei zwei Veranstaltungen in der Allianz Arena ein spezielles Impfangebot ermöglicht. Je mehr Menschen wir erreichen und je mehr Menschen sich impfen lassen, umso schneller werden wir diese Pandemie überstanden haben und zum Beispiel auch wieder Spiele vor vollem Stadion miterleben können", wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einer Mitteilung zitiert.

Corona-Impfung ohne Termin und Registrierung

Auch die Bayern freuen sich, die Stadt bei der Impfkampagne unterstützen zu können. "Unsere Gesellschaft wird diese Pandemie nur mit hoher Impfbereitschaft überwinden, denn nur so können wir alle wieder zügig in unser altes Leben zurückkehren. Es ist schön, dass es diese niedrigschwellige Option für unsere Fans gibt, und wir hoffen, dass viele dieses Angebot nutzen", sagt Vize-Boss Jan-Christian Dreesen.

Eine Terminbuchung ist nicht notwendig. Ebenso wenig wie eine vorherige Registrierung in BayIMCO (www.impfzentren.bayern). Diese sei laut Stadt zwar erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, aber keine zwingende Voraussetzung. Vor Ort wird der Impfstoff von Biontech sowie Johnson&Johnson angeboten – wer sich impfen lassen möchte, kann den Impfstoff frei wählen. Zudem sind auch Zweitimpfungen möglich. Außerdem können sich an der Arena auch Personen impfen lassen, die ihren Erstwohnsitz nicht in München haben.