Harry Kane: So tickt der neue Mega-Star des FC Bayern

Der Mega-Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern ist endlich offiziell! Auf was für einen Typen können sich die Fans da freuen? Wie tickt der Superstar privat? Hat er Kinder?

München - Der Kaugummi-Transfer von Harry Kane ist beendet: Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wechselt für die Rekord-Ablöse von 110 Millionen Euro zum FC Bayern. Sportlich wird er die Münchner definitiv weiterbringen. Doch auf was für einen Typen können sich Fans und Mannschaftskollegen da freuen? Skandalnudel oder entspannter Zeitgenosse?

FC-Bayern-Fans kennen die verschiedensten Spieler-Typen

Die Fans vom FC Bayern haben sich inzwischen an alle Arten von Spielern gewöhnt. Kicker, die beim Tor-Jubel das Wappen küssen und in der nächsten Transferperiode plötzlich unter dem Eiffelturm spielen (Grüße an Lucas Hernández) oder Stürmer, die bockig Isarstrand gegen Mittelmeer-Metropole tauschen (Cześć, Robert Lewandowski).

Aber auch die großen Liebesgeschichten von kleinen Franzosen und glatzköpfigen Niederländern, die die Fans am liebsten auf einer Sänfte durch die Stadt tragen würden. Wo auf dieser Skala könnte sich der mögliche Neuzugang Harry Kane einordnen?

Wie loyal ist Stürmer Harry Kane eigentlich?

Als die ersten Meldungen durchsickerten, dass der FC Bayern am englischen Topstürmer interessiert ist, winkten die ersten Fans in England gleich ab. Ihr Junge würde Tottenham Hotspur niemals verlassen. In der Inselhauptstadt gilt er als eine Art Wahrzeichen. Er wuchs nicht weit entfernt vom Stadion auf und spielte seit Kindestagen in den Trikots der Spurs.

Legendär? Unsterblich? Irgendwo dazwischen? Seinen Platz in Tottenhams Geschichtsbüchern hat Harry Kane jedenfalls sicher. © imago/Action Plus

Harry Kane: Der Ur-Spurs kommt zum FC Bayern

Wenn beim FC Bayern Thomas Müller als Ur-Bayer gilt, ist Kane mit Sicherheit der Ur-Spurs. "Ich habe noch keinen gefunden, der ihn nicht gut findet", antwortete Müller vor Kurzem der "Bild"-Zeitung auf die Frage, ob er den Angreifer von Tottenham Hotspur gut fände. Mit ihm könnte er zumindest das gemeinsame Hobby Golfspielen teilen.

Thomas Müller und Harry Kane: Der Ur-Bayer und der Ur-Spurs. © imago-images.de

Wie ist das Ansehen von Harry Kane bei seinen Kollegen?

Sein Ansehen ist durch diese Treue auch bei anderen Sportlern unglaublich hoch. Rio Ferdinand bezeichnete ihn einst als Talisman für die Spurs. Pep Guardiola nannte Tottenham das Harry-Kane-Team. Der Stürmer selbst sagte in einem Interview von 2017: "Ich wäre gerne ein One-Club-Man." Also ein Spieler-Leben beim selben Verein.

Über Jahre hinweg schlug der Kapitän der englischen Nationalmannschaft daher auch hoch dotierte Angebote aus der Premier League aus. Nun also doch der Abschied von seiner großen Liebe Tottenham Hotspur. Keine leichte Entscheidung für den Publikumsliebling, der zuvor bereits klargestellt hatte, dass der Transfer vor dem ersten Premier-League-Spieltag über die Bühne gehen solle – sonst hätte er seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei den Spurs erfüllt.

Der FC Bayern bekommt mit Harry Kane einen Teamplayer

Auch bei seiner täglichen Arbeit zeigt er sich demütig und stellt sich oft in den Dienst der Mannschaft. "Ich bin ein ruhiger Typ und versuche, mich bestmöglich einzubringen. Ich denke, dass ich das auf verschiedenen Wegen kann", so der Stürmer in einem Interview während der WM 2022 in Katar. Er lässt sich am liebsten in Toren messen.

Bisher Gegner, ab sofort Kollegen: Jamal Musiala (li.) und Harry Kane. © IMAGO / MIS

Harry Kane privat: Hat der Fußball-Star Kinder?

Kane ist kein Liebling der englischen Yellow Press, denn er lebt skandalfrei. Keine Entgleisungen tauchten vom dreifachen Familienvater in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit auf. Er ist mit seiner Jugendliebe Katie Goodland verheiratet. "Endlich darf ich meine beste Freundin heiraten! Ich liebe dich", schrieb Kane damals zu einem Hochzeitsfoto bei Instagram. In wenigen Wochen soll Baby Nummer vier das Licht der Welt erblicken.

Ein ganz bodenständiger Megastar also. Einer, auf den sich die Fans des FC Bayern freuen dürfen.