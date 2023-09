Hansi Flick unter Druck wie nie: Ausgerechnet Sané soll ihn jetzt retten

Bundestrainer Hansi Flick steht vor den beiden Länderspielen gegen Japan und Frankreich massiv unter Druck, er muss Ergebnisse liefern. Die AZ erklärt, auf welche Stars es jetzt besonders ankommt.

München - Die Zeit der Ausreden – sie ist nun endgültig vorbei. Vor den beiden Test-Länderspielen gegen Japan am Samstag und drei Tage später gegen Frankreich steht Bundestrainer Hansi Flick (58) massiv unter Druck. Als Nachfolger im Falle weiterer Misserfolge werden bereits die Namen Matthias Sammer (56), Julian Nagelsmann (36) und Oliver Glasner (49) im Umfeld der Nationalmannschaft genannt.

Flick hat zwei Endspiele vor sich – und er muss eine verunsicherte Mannschaft in Form bringen, die bei den letzten drei Turnieren – WM 2018, EM 2021 und WM 2022 – komplett enttäuscht hat. Ob ihm das gelingen wird?

Die Nationalmannschaft vor dem Länderspiel-Doppelpack: "Will sehen, dass jeder brennt"

"Ich will sehen, dass jeder brennt. Von der ersten Minute an", forderte Sportdirektor Rudi Völler (63) in der "Sport Bild". Anders als in den Spielen im Juni gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien am Ende der Saison seien jetzt alle wieder frisch: "Ich kann versprechen: Es wird eine mutige Mannschaft auf dem Platz stehen."

Mittelfeldstar Ilkay Gündogan sagte: "Wir brauchen Ergebnisse und die richtige Mentalität. Dementsprechend gibt's für uns schon jetzt nur noch Finalspiele. Wir müssen als Mannschaft zusammenwachsen." Die AZ erklärt, auf welche DFB-Stars es jetzt besonders ankommt: Hansis (letzte) Hoffnungsträger.

Beim FC Bayern knirschte es: Wird Leroy Sané zu Flicks Retter in der Nationalmannschaft?

Leroy Sané: Der Außenstürmer ist bislang der beste Spieler des FC Bayern in dieser Saison. Sané gelangen bereits drei Tore in der Bundesliga, er wirkt topfit und hochmotiviert, es bei der Heim-EM 2024 endlich allen Kritikern zu zeigen. Wird nun ausgerechnet Sané, der unter Flick bei Bayern nicht richtig zurechtkam, zum Retter des Bundestrainers?

Beim FC Bayern stark in Form: Zeigt Leroy Sané auch im Nationaldress, was in ihm steckt? © IMAGO / Passion2Press

Florian Wirtz: Bayer Leverkusen ist Tabellenführer, das Team der Stunde in Deutschland. Und der 20-jährige Spielmacher Wirtz hat daran großen Anteil. In vier Pflichtspielen war er bereits an vier Toren direkt beteiligt. Weil Jamal Musiala noch angeschlagen fehlt, könnte Wirtz gegen Japan auf seiner Lieblingsposition als Zehner starten.

Gosens und Henrichs könnten links und rechts für Wirbel und Zuverlässigkeit sorgen

Benjamin Henrichs: Auch der Leipziger hat einen sehr guten Saisonstart erwischt, über die rechte Seite sorgt Henrichs für mächtig Wirbel. Auf dieser Position sucht Flick nach einer überzeugenden Lösung für die EM. Auch Neuling Pascal Groß kann dort spielen. Henrichs hat aktuell die besten Chancen.

Robin Gosens: Was für Henrichs auf der rechten Abwehrseite gilt, trifft links hinten auf Union-Neuzugang Gosens zu: Der 29-Jährige soll für Konstanz und Zuverlässigkeit in der Defensive sorgen. Zentral gilt das Duo Niklas Süle/Antonio Rüdiger als Flicks Wunschlösung.

"Wir sind mit einem Scheiß-Gefühl in die Sommerpause gegangen, weil die Spiele im Juni nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Gosens gewohnt deutlich: "Wir wissen ganz genau, wie viel auf dem Spiel steht. Wir stehen auch beim Bundestrainer in der Schuld. Wir müssen gute Resultate erzielen."

Die Formkurve von Joshua Kimmich beim FC Bayern zeigt nach oben – reicht das für den Platz im Mittelfeld?

Ilkay Gündogan: Mit Manchester City holte der Mittelfeldstar das Triple, nun lenkt er das Spiel des FC Barcelona - doch im Nationalteam hat Gündogan bislang nicht dauerhaft überzeugt.

Es wird Zeit für den 32-Jährigen, sein Weltklasse-Potenzial endlich auf den Platz zu bringen. Dann steigen auch die Chancen der deutschen Mannschaft auf eine erfolgreiche EM.

Sollen das Ruder im Mittelfeld übernehmen: Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich. © IMAGO / Sven Simon

Joshua Kimmich: Zuletzt beim 2:1-Sieg in Gladbach bereitete er beide Tore vor, die Formkurve zeigt nach oben. In der Vorbereitung hatte Kimmich oft im Mittelpunkt gestanden, weil Bayern-Trainer Thomas Tuchel seine Eignung als Sechser in Frage stellte. Öffentlich.

Das gefiel Kimmich nicht. Bei Flick wohl weiter auf der Position vor der Abwehr eingeplant – oder gibt es doch die Kimmich-Überraschung als Rechtsverteidiger?