Hainer: Bayern-Frauen gegen Barcelona in Allianz Arena

Am 7. Dezember empfangen die Frauen des FC Bayern den FC Barcelona: Es ist die zweite Champions-League-Partie der Mannschaft in der Allianz Arena.

München - Die Fußballerinnen des FC Bayern dürfen sich auf ihren zweiten Auftritt in der Allianz Arena freuen.

"Wir sind ja gegen Barcelona ausgelost worden in der Champions League, und das Spiel werden wir auch in der Allianz Arena machen", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer im BR Fernsehen. Das Gruppenspiel in München findet am 7. Dezember statt.

Zuschauer-Weltrekord im Frauenfußball: 91.553 Menschen im Camp Nou

Bislang bestritten die Bayern-Frauen eine Partie in der Spielstätte, in der Thomas Müller und Co. Woche für Woche bejubelt werden. Im März dieses Jahres verloren die Münchnerinnen im Viertelfinal-Hinspiel vor 13.000 Zuschauern mit 1:2 gegen Paris Saint-Germain.

"Das war für die Frauen auch ein tolles Erlebnis", sagte Hainer. Das Frauen-Team spiele "tollen Fußball und komme immer näher "an die europäische Spitze heran".

Das Hinspiel in Barcelona bestreitet der FC Bayern am 24. November. Dort gab es im März einen Zuschauer-Weltrekord im Frauenfußball: 91.553 Menschen sahen im Camp Nou den 5:2-Erfolg des katalanischen Teams im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den spanischen Erzrivalen Real Madrid.