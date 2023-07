Großer Umbruch beim FC Bayern: Jetzt soll sogar Top-Star Kimmich wackeln

Lange galt Joshua Kimmich beim FC Bayern als unantastbar. Doch nun soll der deutsche Rekordmeister gesprächsbereit sein, sollte ein gutes Angebot auf dem Tisch liegen.

München - Das ist ein echter Mittelfeld-Hammer beim FC Bayern: Wie der " " am Dienstag meldet, ist ein Abschied von Joshua Kimmich (28) nicht mehr ausgeschlossen. Dem Bericht zufolge sei der Mittelfeldstar "nicht mehr unantastbar und nicht mehr unverkäuflich". Die Münchner wären sogar gesprächsbereit, falls ein lukratives Angebot für Kimmich eingehen sollte.

Dies ist nach AZ-Informationen bislang aber nicht passiert. Der FC Barcelona, das ist kein Geheimnis, würde Kimmich gerne sofort verpflichten. Barça-Trainer Xavi, übrigens Kimmichs Idol, sagte zuletzt über den Bayern-Profi: "Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben." Durch den Abschied von Sergio Busquets (35) nach Miami sucht Barcelona im Mittelfeld nach Verstärkung. "Klar ist, dass wir auf dieser Position einen Spieler mit einem sehr hohen Niveau brauchen, sonst wird es sehr schwierig, nächstes Jahr mitzuhalten", ergänzte Xavi.

AZ-Info: Bislang keine Wechselgedanken bei Kimmich

Bislang hatte Kimmich nach AZ-Infos allerdings keine Wechselgedanken. Ob sich das nun ändert? In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Kritik am Bayern-Sechser. "Die Nebenleute wurden neben ihm zuletzt konstant schlechter: egal, ob Goretzka, Sabitzer oder Gravenberch. Weil sie für Kimmich – ungewohnte – Arbeit mitmachen mussten", sagte etwa Lothar Matthäus in der "Sport Bild".

Und Trainer Thomas Tuchel machte deutlich, dass er sich einen robusten Sechser der Kategorie Declan Rice (24) wünscht. Der Engländer ist kürzlich zum FC Arsenal gewechselt. "Dieser Spieler hat ein Profil, das wir meiner Meinung nach vielleicht so nicht im Kader haben", erklärte Tuchel: "Es könnte eine interessante Ergänzung des Kaders sein, einen Spieler mit diesem Profil bei uns zu haben. Wir brauchen eine gewisse Qualität, Persönlichkeit, um unseren Kader noch stärker zu machen. Da gibt es nicht viele."

Die Sechser-Frage wird nun noch spannender bei Bayern – denn neben Leon Goretzka (28) gerät nun auch Kimmich unter Druck.