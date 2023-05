Goretzka mit Medienschelte nach Sieg gegen Berlin: "Spieler werden medial komplett kaputt gemacht"

Der FC Bayern erobert durch ein 2:0 gegen Hertha BSC die Tabellenführung zurück. Nach der Partie gegen den Hauptstadtklub hat Mittelfeldspieler Leon Goretzka die Medien wegen des Umgangs mit den Bayern-Stars scharf kritisiert.

München - Der FC Bayern ist zurück an der Tabellenspitze. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Berlin gewann der deutsche Rekordmeister ohne große Glanzleistung mit 2:0. Dabei wirkte die Mannschaft von Thomas Tuchel auch gegen die Alte Dame über weite Phasen verunsichert.

Anders sieht das Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler sagte nach der Partie gegen die Hertha: "Wir haben schon Selbstvertrauen und sind uns unserer Sache sicher."

Goretzka insgesamt zufrieden mit Bayern-Sieg

Doch im selben Atemzug musste auch Goretzka zugeben, dass das gewohnte "Mia san Mia" auf dem Rasen nicht zu sehen war. "Irgendwo im Hinterkopf ist die Verunsicherung. Wenn es länger 0:0 steht und du total überlegen bist, dann verkrampfst du ein bisschen und versuchst es zu erzwingen", so der gebürtige Bochumer.

Dennoch war Goretzka zufrieden mit dem Sieg des FC Bayern: "Am Ende des Tages ist es gegen so eine tiefstehende Mannschaft nicht einfach, Tore zu schießen und wir haben es zweimal geschafft. Also alles gut." Um jetzt auch noch die letzten vier Saisonspiele und damit die elfte Meisterschaft in Folge zu gewinnen, stimmt den 28-Jährigen vor allem eines positiv: "Wir haben 100-prozentiges Vertrauen."

Goretzka über mediale Kritik an Bayern-Stars: "Das ist nicht schön"

Weniger positiv sieht Goretzka den Umgang der Medien mit den Bayern-Stars in den letzten Wochen. "Die Spieler werden alle medial komplett kaputt gemacht", beschwerte sich der Mittelfeldakteur. Wenig später fügte Goretzka hinzu: "Wir müssen im Moment einfach viel einstecken als Spieler. Ob das zurecht ist oder nicht ist erstmal egal. Aber schön ist das nicht."

Dennoch wollen sich Goretzka und Co. davon nicht blenden lassen. Stattdessen wollen die Stars des FC Bayern eine Reaktion zeigen. "Wir haben unsere Antwort auf dem Platz zu geben", sagte Goretzka. Das können die Münchner schon am nächsten Samstag. Da muss die Truppe von Thomas Tuchel nämlich zum Topspiel nach Bremen reisen.