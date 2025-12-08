VIP-Tickets für FC-Bayern-Frauen gegen den Hamburger SV zu gewinnen

Am 14. Dezember empfangen die Frauen des FC Bayern den Hamburger SV am Campus. Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 2 VIP- und 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.

Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel der FC-Bayern-Frauen im Stadion des Bayern Campus.

Die Frauen des FC Bayern führen die Bundesliga-Tabelle souverän an, von bisher möglichen 36 Zählern konnten die Doublesiegerinnen 34 holen – stark! Am kommenden Sonntag (14. Dezember, 14 Uhr) gastiert Aufsteiger Hamburger SV am Campus. Anfang März sind die Münchnerinnen dann in der Hansestadt zu Gast, die FCB-Frauen müssen im Viertelfinale des DFB-Pokals nach Hamburg.

Sie, liebe AZ-Leser, können beim Bundesliga-Duell womöglich live dabei sein. Denn zusammen mit MagentaSport verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP- und 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.