Tickets für FC-Bayern-Frauen gegen RB Leipzig zu gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Die Herren haben es durch ihren fulminanten 5:1-Sieg bei RB Leipzig vorgemacht, ziehen die Frauen des FC Bayern nach? Im ersten Pflichtspiel des Jahres empfangen die Münchnerinnen die Sachsen am 25. Januar (18.30 Uhr) am Campus. Während die FCB-Frauen die Tabelle mit sechs Punkten souverän anführen, kämpfen die Gäste aus Leipzig gegen den Abstieg.
Sie, liebe AZ-Leser, können beim Bundesliga-Duell womöglich live dabei sein. Denn zusammen mit Magentasport verlost die Abendzeitung 1 x 3 Public-Tickets für die Partie.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen