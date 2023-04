FC Bayern: "Zündstoff"-Debatte um Tuchel – Müller verweist auf Salihamidzic

Weil sie die Saisonziele in Gefahr gesehen haben, haben sich die Bosse des FC Bayern zu einem Trainerwechsel entschieden – bislang ohne Erfolg. Ist der Effekt verpufft? Thomas Müller will die Frage nicht beantworten und verweist auf Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

München - Vier Spiele und zwei extrem bittere Niederlagen, so liest sich die Bilanz von Thomas Tuchel seit seiner Verpflichtung Ende März. Aus dem DFB-Pokal hatte sich der FC Bayern schon vergangene Woche verabschiedet, nach der 0:3-Watschn bei Manchester City steht man nun auch in der Champions League vor dem Aus.

Dabei wurde Tuchel ausgerechnet deswegen geholt, weil man unter Julian Nagelsmann die Ziele in Gefahr gesehen hatte. Durch den für viele überraschenden Trainerwechsel sollten der Mannschaft, die insbesondere seit dem Jahreswechsel äußerst schwankende Leistungen gezeigt hatte, vor der entscheidenden Saisonphase neue Impulse vermittelt werden.

"Zündstoff"-Debatte beim FC Bayern: Müller verweist auf Salihamidzic

Der Plan schien zunächst aufzugehen: Zum Einstand gab es einen souveränen 4:2-Sieg im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund, in den drei Spielen danach blieben die Münchner aber hinter den Erwartungen zurück. Ist der Trainerwechsel-Effekt also verpufft?

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Dieser Frage musste sich auch Ur-Bayer Thomas Müller nach der City-Pleite stellen. Der wollte sich diesbezüglich allerdings nicht positionieren und verwies vielsagend auf Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Dazu werde ich mich nicht äußern, da könnt ihr den Hasan fragen. Die Debatte birgt natürlich Zündstoff", meinte Müller.

Salihamidzic: Tuchel-Effekt verpufft? "Das Thema ist Quatsch!"

Natürlich wurde auch Salihamidzic auf die Zündstoff-Debatte angesprochen, der Sportvorstand wiegelte jedoch ab. "Dieses Thema ist nach dem Spiel Quatsch!", meinte 46-Jährige und nahm seinen Coach in Schutz: "Der Trainer hat die Mannschaft in dieser kurzen Zeit wirklich gut eingestellt. Das war nicht einfach, da wir nicht so viele Trainingseinheiten hatten. Aber das hat alles gestimmt."

Müller lobt Tuchel: "Er macht das bisher wirklich super"

Tuchels Standing innerhalb der Mannschaft soll trotz der heftigen Rückschläge in beiden Pokalwettbewerben aber nicht gelitten haben. Der 49-Jährige wird viel mehr für seine akribische und detailversessene Arbeit geschätzt. Auch von Müller gab es nach der Partie in Manchester ein Lob: "Er macht das bisher wirklich super, wir fühlen uns alle sehr wohl. Auch wenn uns das Ergebnis heute einen Schlag in die Magengrube verpasst hat."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Sky Fluid). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Sky Fluid über den Consent-Anbieter verweigert

Klar ist aber auch: In der Bundesliga dürfen sich die Bayern auf keinen Fall einen weiteren Patzer erlauben. Sieben Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf Borussia Dortmund lediglich zwei Zähler, der BVB ist also in direkter Schlagdistanz. Sollte die Tabellenführung verloren gehen, kommt in die Zündstoff-Debatte nochmal deutlich mehr Brisanz.