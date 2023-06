FC Bayern und Qatar Airways: Welcher Faktor zum Umdenken geführt hat

Nach AZ-Informationen wird der FC Bayern den auslaufenden Vertrag mit Qatar Airways verlängern, obwohl zu Beginn des Jahres alles anders aussah. Aber was genau führte zum Umdenken?

München – Es war die vielsagendste Szene der Jahreshauptversammlung des FC Bayern 2021. Uli Hoeneß schritt ans Rednerpult, wollte gerade zum ersten Satz ausholen – und musste die Bühne wortlos wieder verlassen. Ausgerechnet Bayerns Ehrenpräsident, der bislang für alles Worte fand, hatte in diesem Moment keine.

"Schlimmste Veranstaltung, die ich je erlebt habe" – JHV lässt Hoeneß entsetzt zurück

"Das ist die schlimmste Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe", polterte Hoeneß im "Kicker" nach der Jahreshauptversammlung. Grund dafür war der Eklat um das Sponsoring von "Qatar Airways". Bayern-Mitglied Michael Ott brachte das Thema an jenem Abend des 25. November auf die Agenda.

Da sich weder Präsident Herbert Hainer noch der damalige Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn klar gegen eine weitere Zusammenarbeit positionieren wollten, gab es nach der Jahreshauptversammlung Ausschreitungen. "Hainer raus!", "Wir sind Bayern – und ihr nicht!" oder "Wir sind die Fans, die ihr nicht wollt!", schallte es durch den Audi Dome. Auch Hoeneß' Rettungsversuche endeten wirkungslos.

FC-Bayern-Vorstand vermeidet klares Statement gegen Katar, Kahn kündigt "Lösung" an

Diesen Sommer läuft der Vertrag mit der Fluglinie aus. Während sich die Fanszene auch weiterhin für ein Ende der Zusammenarbeit stark machte, beispielsweise durch die Aufnahme der Menschenrechtskonvention in die Vereinssatzung, konnten Präsidium und Vorstand die Kritiker zwar verstehen, vermieden es jedoch noch immer, sich der Meinung der Fans gänzlich anzuschließen und tendierten eher zu einer Verlängerung.

Verbesserung und Wandel könnten nur im Dialog erreicht werden, so der Tenor, wenngleich er nicht immer vollends überzeugend vorgetragen wurde. Auf der vergangenen Jahreshauptversammlung kündigte Oliver Kahn lediglich "eine Lösung" nach der Weltmeisterschaft an.

Geste des DFB-Teams sorgt für Spott - Nachdenken bei "Qatar Airways"

Während des Turniers ging DFB-Team hingegen auf Konfrontationskurs und setzte ein Zeichen dagegen, dass ihnen die Fifa aufgrund der katarischen Tradition verbot, die "One-Love"-Binde zu tragen Vor Anpfiff des ersten Gruppenspiels gegen Japan (1:2) hielt sich die Mannschaft demonstrativ die Münder zu.

Eine gut gemeinte Geste, die dem DFB-Team aufgrund der folgenden 90 Minuten allerdings viel Spott einbrachte © IMAGO / MIS International

Eine Geste, die man im Vorfeld zusammen besprach, dem Team allerdings viel Spott einbrachte. Als das deutsche Vorrundenaus feststand, winkten Moderatoren und Gäste einer Talkshow im katarischen Fernsehen dem DFB-Team mit zugehaltenen Mündern zum Abschied. Beim Geschäftsführer von "Qatar Airways" habe die Geste zu einem Nachdenken darüber geführt, ob man die Kooperation tatsächlich fortsetzen will, berichtete die "Sportbild" Mitte Dezember des vergangenen Jahres.

FC Bayern und Qatar Airways doch vor Verlängerung: Welche Rolle spielte Hoeneß' und Rummenigges Rückkehr?

Dafür, dass die "Bild" am Samstag einen AZ-Bericht bestätigen konnte, wonach alle Zeichen momentan auf einer Vertragsverlängerung zwischen dem FC Bayern und "Qatar Airways" stehen, dürfte vor allem die Rückkehr von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge eine große Rolle gespielt haben.

Über die vergangenen Jahre positionierten sich beide klar zugunsten einer weiteren Zusammenarbeit. Der Fußball leiste einen "großen Beitrag zur Verbesserung der Situation", hielt Rummenigge Februar 2021 im "Sportstudio" fest. Uli Hoeneß störte sich im "Doppelpass" bei der WM vor allem daran, dass die Menschenrechtsthematik bei der Übertragung der Fußballspiele eine übergeordnete Rolle einnahm und behauptete vergangenen September, den Arbeitern in Katar ginge es durch die WM besser und nicht schlechter.

Abkommen über soziale Projekte – aber reicht das, um die Fans zu besänftigen?

Andreas Rettig, ebenfalls zu Gast, war dafür, dass er gegenteilig argumentierte, schnell der "König der Scheinheiligen". Ein leichter Touch dessen lässt sich auch bei den beiden Bayern-Bossen nicht von der Hand weisen, bedenkt man, dass sie Oliver Kahn vor Kurzem dafür entließen, dass er den Verein zu sehr wie ein Wirtschaftsunternehmen führte und zu wenig im "Mia San Mia" dachte und nun selbst mit der anstehenden Verlängerung den Wirtschaftsaspekt an erste Stelle setzen.

Um dennoch weiterhin an der Situation vor Ort zu arbeiten, will die Vereinsspitze um Präsident Herbert Hainer laut AZ-Informationen, bei den Verhandlungen in den neuen Vertrag Abkommen über soziale Projekte vor Ort oder zur Stärkung der Frauenrechte einbauen.

Keine Proteste im Stadion: Spielte der FC Bayern bei Katar absichtlich auf Zeit?

Dennoch dürfte sich das für die Bayern-Fans und Kritiker der Kooperation lediglich wie ein Tropfen auf den heißen Stein anfühlen. Michael Ott, einer der bekanntesten Namen beider Szenen, mutmaßte auf AZ-Nachfrage, dass der Verein "abwartet und es (die Vertragsverlängerung, d. Red.) erst nach Saisonende veröffentlicht, um sich keinen Protesten im Stadion aussetzen zu müssen und hofft, dass es in der Sommerpause dann ruhiger über die Bühne geht, ohne größere Proteste."

Dennoch wird es die Proteste geben. Eine der wenigen Möglichkeiten, wie beide Seiten halbwegs miteinander leben könnten, wäre, ebenjene angekündigten Projekte, so Katar sie akzeptiert, von einer international anerkannten Menschenrechtsorganisation wie "Amnesty International" überwachen zu lassen, um zu gewährleisten, dass der von Hoeneß und Rummenigge angepriesene Fortschritt tatsächlich existiert. Ob vor allem die katarische Seite dazu bereit ist, ist allerdings mehr als fraglich.

hielt "Amnesty International" zur Lage in Katar fest, dass "trotz der kontinuierlichen Bemühungen der Regierung, den Arbeitsmarkt zu reformieren, Tausende Arbeitsmigrant*innen weiterhin von miserablen Arbeitsbedingungen betroffen" seien.

Wie man dieses Problem angeht, darüber wird es auch weiterhin verschiedene Ansichten geben. Für den FC Bayern wird es auch in den kommenden Jahren die Zusammenarbeit sein.