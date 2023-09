FC Bayern – Tuchel reagiert auf den Knatsch mit Kimmich: "Haben wirklich alles richtig gemacht"

Thomas Tuchel sieht nach der frühzeitigen Auswechslung von Joshua Kimmich gegen Bayer Leverkusen keinen Klärungsbedarf mehr mit dem dritten Kapitän des FC Bayern.

München – Thomas Tuchel und Joshua Kimmich – zwei Alphatiere, die zuletzt beim FC Bayern für Aufsehen sorgten.

Im Topspiel vergangenen Freitag gegen Bayer Leverkusen nahm Tuchel seinen dritten Kapitän in der 61. Minute aus dem Spiel – zum Missfallen von Kimmich. Klärungsbedarf sieht der Bayern-Coach allerdings nicht mehr. "Es gab kein Gespräch mehr mit Joshua Kimmich, weil wir uns auf 60 Minuten verständigt haben", erklärte Tuchel am Dienstag erneut auf der Pressekonferenz.

FC Bayern: Tuchel hat Verständnis für Kimmichs Reaktion

Dass seine Entscheidung die richtige war, betonte der Bayern-Coach dabei nochmals vehement. "Jo hatte dann auch eine Reaktion tatsächlich nach dem Spiel und auch Probleme und Schmerzen im Training. Von dem her, denke ich, haben wir wirklich alles richtig gemacht."

Allerdings habe der 50-Jährige auch volles Verständnis für den deutschen Nationalspieler: "Dass Jo auf dem Feld immer bleiben möchte, voller Adrenalin ist und mitten im Spiel eventuell auch Abmachungen vergisst oder auch durch den Schmerz durchspielen möchte, ist auch verständlich und komplett nachzuvollziehen."

Startelf-Einsatz gegen Manchester United wohl nicht in Gefahr

Kimmich kehrte vergangene Woche angeschlagen von der Nationalmannschaft zurück und hatte mit muskulären Problemen am Oberschenkel zu kämpfen. "Die medizinische Maßgabe war ganz klar 60 Minuten – daran haben wir uns gehalten", rechtfertigte sich Tuchel bereits am Freitag. Kimmich hockte sich angesäuert für den Rest des Spiels auf die Bank und verließ auf Nachfrage zu seiner Auswechslung mit den Worten: "Fragt den Trainer!" als erster Spieler die Allianz Arena.

In der Champions League am Mittwoch gegen Manchester United (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) dürfte Kimmich trotz leichter Probleme unter der Woche wieder von Anfang an starten. "Heute war es bei Joshua Kimmich gut. Ich hole mir nochmal Informationen zu ihm ein." Ob es dieses Mal für 90 Minuten reicht oder Kimmich erneut vorzeitig das Feld verlassen muss, bleibt abzuwarten....