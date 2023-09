FC-Bayern-News: Müller für die Nationalmannschaft nachnominiert!

Sie wollen über die Geschehnisse beim FC Bayern auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir versorgen Sie in unserem AZ-Newsblog mit den wichtigsten Neuigkeiten, Gerüchten und Aussagen rund um den deutschen Rekordmeister.

München - Kein anderer Fußballklub in Deutschland produziert so viele Schlagzeilen wie der FC Bayern. In unserem AZ-Newsblog halten wir Sie über alle wichtigen Dinge beim deutschen Rekordmeister auf dem Laufenden.

FC-Bayern-News vom 4.9.2023

+++ Müller für die Nationalmannschaft nachnominiert! +++

Thomas Müller wird nun doch bei den anstehenden Länderspielen gegen Japan und Frankreich dabei sein! Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilt, ist der Routinier für den angeschlagenen Niklas Füllkrug nachnominiert worden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Füllkrug, vergangene Woche von Werder Bremen zu Borussia Dortmund gewechselt, hat mit einer leichten Sehnenzerrung zu kämpfen. Er wird zwar wie geplant zur Nationalmannschaft reisen. Ob er beide Spiele bestreiten kann, ist aber unklar.

Müller ist nach Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Leroy Sané der fünfte Bayern-Profi, der für den Kader der DFB-Elf nominiert wurde. Für Bayerns Urgestein ist es die erste Nominierung seit dem WM-Gruppenaus in Katar.

+++ Müller über Golf-Duell mit Kane: "Gezeigt, wo hier der Hase läuft" +++

Das erste Golf-Duell zwischen Bayern-Profi Thomas Müller und seinem neuen Teamkollegen Harry Kane war eine klare Angelegenheit - zumindest aus Sicht von Müller. "In guter bayerischer Manier habe ich ihm natürlich gleich mal auf den ersten beiden Bahnen gezeigt, wo hier der Hase läuft. Zwei Birdies von meiner Seite...welcome Harry!", schrieb Müller mit einem Augenzwinkern in seinem Newsletter. Die Fußball-Profis sind begeisterte Hobby-Golfer und haben die erste gemeinsame Runde in München gespielt.

"Ich habe Thomas kennengelernt. Er hat mich sehr herzlich begrüßt. Und er hat mich schon nach einer Golfrunde gefragt. Das werden wir bald machen", hatte der 30 Jahre alte Kane bei seiner Vorstellung in München Mitte August gesagt. Der englische Nationalstürmer kann nach Angaben von Müller ein ausgezeichnetes Handicap von zwei vorweisen. Das von Müller soll sich um vier bewegen. Je niedriger das Handicap, desto besser der Amateurgolfer.

Die Verpflichtung von Kane für mehr als 100 Millionen Euro bezeichnete Müller als "klares Statement des Vereins und Ansage an die Mannschaft. Der Verein geht in Vorleistung, um die Grundlagen zu legen. Das Signal von oben ist ganz klar: Attacke. Jetzt sind wir dran", schrieb der 33 Jahre alte Offensivspieler. Topstürmer Kane lobte er nach den ersten Eindrücken als "kompletten Profi und damit eine fantastische Verstärkung für unser Team."

FC-Bayern-News vom 3.9.2023

+++ Hainer äußert Unverständnis für Nicht-Nominierung von Goretzka +++

Es war ein herber Schlag für Leon Goretzka. Der gebürtige Bochumer wurde erstmals seit Jahren nicht für die kommenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nominiert. Nun äußerte auch Bayern-Präsident Herbert Hainer sein Unverständnis an der Nicht-Nominierung von Bundestrainer Hansi Flick.

“Leon Goretzka gehörte in den letzten Jahren immer zum Stamm der Nationalmannschaft. Er war in den ersten zwei Spielen der Bundesliga hervorragend und war jetzt dreimal in der Startelf. Deswegen verstehe ich auch die Entscheidung von Hansi Flick nicht. Das muss ich ganz klar sagen”, so der 69-Jährige im “Doppelpass”.

Gleichzeitig stärkte Hainer seinem Schützling den Rücken: “Ich bin überzeugt, so wie ich Leon kenne, er nimmt das jetzt auch als Ansporn bei uns, um nochmal bessere Leistungen zu zeigen. Ich finde, er hat wirklich einen sehr guten Start gehabt und ich hoffe, das gibt ihm nochmal Motivation für den FC Bayern München.

Auch glaubt der Präsident des Rekordmeisters, dass Goretzka schon bald wieder im Aufgebot von Flick stehen wird. Die nächste Chance dazu hat der Mittelfeldspieler schon Anfang Oktober. Da stehen für die DFB-Elf zwei Test gegen die US-Boys und Mexiko in den USA an.

+++ Dreesen mit Ansage an Tuchel: "Muss jetzt etwas kreativer sein" +++

Der FC Bayern wollte am Freitag in letzter Sekunde noch zwei Transfers über die Ziellinie drücken. Doch um kurz nach 18 Uhr (Transferschluss) stand auf dem Neuzugänge-Konto eine glatte Null. Nun hat sich Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen zum Transfer-Fiasko des Rekordmeisters geäußert und dabei eine kleine Ansage an Bayern-Coach Thomas Tuchel gemacht.

"Ich finde immer noch, dass unser Kader erstklassig besetzt ist. Tuchel muss jetzt etwas kreativer sein. Das ist sein Job", sagte der 55-Jährige gegenüber Sky. Dreesen sieht die gescheiterten Transfers als Chance für junge Spieler: "Ich darf daran erinnern, dass wir oftmals in diesen Situationen bei Verletzungen auch schon große Talente hervorgebracht haben."

Gleichzeitig deutete der CEO des FC Bayern an, dass der Wechsel von Joao Palhinha an die Isar noch nicht vom Tisch ist. "Wir haben wirklich alles versucht. Es nützt halt nichts, wenn am Ende des Tages der Verein trotz eines hervorragenden Angebots nicht kann, weil er keinen Ersatz hat. Joao wäre total gerne geblieben. Wir haben nach 18 Uhr nochmal lange telefoniert und er war total traurig, dass es nicht geklappt hat. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben." Ob das schon im Winter der Fall ist, wird sich zeigen.

FC-Bayern-News vom 2.09.2023

+++ Hamann spricht von "vergifteter Atmosphäre" beim FC Bayern +++

Es sollte ein Finale Furioso werden, doch wurde gegen 18 Uhr zum Fiasko. In letzter Sekunde wollte der FC Bayern noch Tuchels "Holding Six" Joao Palhinha und einen Ersatz für Benjamin Pavard verpflichten. Der Portugiese war sogar schon in München und ließ sich im Bayern-Trikot ablichten. Letztlich musste Palhinha am Abend wieder zurück auf die Insel fliegen. Auch Verteidiger Armel Bella-Kotchap absolvierte schon den Medizincheck, durfte letztlich aber nicht an die Isar wechseln.

Nun hat sich Sky-Experte Dietmar Hamann zum Transfer-Fiasko des FC Bayern geäußert. "Sie haben im Moment ein Machtvakuum, und deswegen sind sie so auf die Nase gefallen", sagte der 50-Jährige vor Beginn der Samstags-Konferenz. Dann wurde Hamann nochmal deutlich in seiner Wortwahl: "Die Atmosphäre ist vergiftet, vom Vorstand zum Trainer und vom Trainer zur Mannschaft."

Ein Beispiel lieferte der Experte hinterher: "Was denkt sich jetzt der Kimmich? Macht sich der Kimmich das Trikot noch schmutzig für den Thomas Tuchel? Geht er diesen letzten Meter, den du machen musst, um in der Champions League zu gewinnen, um Meister zu werden?" Ob Hamann damit recht behält, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

+++ Neuhaus vor Duell gegen den FC Bayern: "Muss viel leiden und aushalten gegen Bayern" +++

In den letzten Jahren entwickelte sich Borussia Mönchengladbach zum Angstgegner des FC Bayern. Fünf Spiele in Folge konnten die Münchner gegen die Fohlen nicht mehr gewinnen (3 Niederlagen, 2 Remis). Dabei fanden die Gladbacher immer das richtige Rezept, um dem Rekordmeister die Suppe gehörig zu versalzen. "Ich denke, dass uns in der Vergangenheit die Spielweise von Bayern oft entgegengekommen ist und wir auch das nötige Spielglück hatten", sagte dazu nun Borussia-Mittelfeldstratege Florian Neuhaus gegenüber "ran".

Weiter erklärte der ehemalige Spieler des TSV 1860: "Gegen Bayern muss man, wenn man den Ball nicht hat, sehr viel leiden, sehr viel aushalten, kompakt stehen, kompakt verteidigen, schnell umschalten und die wenigen Chancen nutzen." Das werden die Bayern mit aller Macht verhindern wollen, um gegen die Elf von Gerardo Seoane den dritten Sieg in Folge einzufahren und den Negativlauf endlich zu beenden.

+++ United zum Auftakt: Bayerns Champions-League-Spiele terminiert +++

Am Donnerstag wurden die Gruppen für die neue Champions-League-Saison ausgelost. Nun weiß der FC Bayern auch, in welcher Reihenfolge er antreten muss. Den Anfang macht gleich das Topduell in der Allianz Arena gegen die “Red Devils” am 20. September, direkt nach dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Teams in der Champions League seit dem 9. April 2014. Damals konterten Mario Mandzukic, Thomas Müller und Arjen Robben das Traumtor von Patrice Evra.

Anschließend muss der Rekordmeister zweimal auswärts ran, in Kopenhagen und Istanbul, bevor das Heimspiel gegen Galatasaray ansteht. Die Partien gegen die Dänen und in Old Trafford runden die Gruppenphase ab.

FC-Bayern-News vom 1.09.2023

+++ "Nicht ganz glücklich": Tuchel räumt Fehler bei Stanisic-Leihe ein +++

Bis zum Deadline Day hat der FC Bayern auf dem Transfermarkt viel richtig gemacht. Sehr viel sogar. Dennoch bleibt von diesem Sommer ein großes Fragezeichen: die Leihe von Josip Stanisic (23). Das kroatische Eigengewächs hätte den abgewanderten Benjamin Pavard (27) perfekt ersetzen können. Stattdessen ist er bis kommenden Sommer in Leverkusen.

"Das sieht nicht ganz glücklich aus", gab auch Thomas Tuchel (50) auf der Pressekonferenz unumwunden zu. Bayerns Coach erklärte jedoch, wie die überraschende Leihe zustande kam: Im Moment der Entscheidung, "war kein Angebot für Benji da und Benji war nicht bei mir, um das klar zu formulieren. Er hatte alle Vorbereitungsspiele gemacht. Und dann war es für Stani – und auch für uns – eine Top-Lösung, ihn an einen guten Klub auszuleihen. An einen Klub, der vielleicht ein großer Konkurrent für uns ist."

+++ Leroy Sané in Top-Form: "Er muss einer sein, der die Liga dominiert" +++

Zum Start in die neue Saison zeigte sich Leroy Sané in ausgezeichneter Verfassung. Beim Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen steuerte er zwei Treffer bei, auch gegen Augsburg lieferte er eine starke Leistung.

Thomas Tuchel freut sich über die jüngste Entwicklung, hat aber auch eine klare Forderung an den Angreifer. "Leroy ist im Moment sehr positiv, er genießt es, auf dem Platz zu sein. Er ist mit sich selbst zufrieden, er muss dann einer sein, der die Liga dominiert. Auch in der Statistik mit Assists und Toren", sagte Tuchel am Freitag: "Es ist sehr wichtig, dass er sich wohlfühlt. Das ist im Moment der Fall – und wir werden alles dafür tun, dass das so bleibt. Er muss jetzt dranbleiben."

+++ Christoph Freund tritt den Dienst als Sportdirektor an +++

Nachdem er bereits am Mittwoch vorgestellt worden war, trat Christoph Freund am Freitag auch offiziell seinen Dienst als neuer Sportdirektor des FC Bayern an. Im Gespräch mit den vereinseigenen Medien erzählt der Österreicher, warum er sich für den FC Bayern entschieden hat und was die ersten Schwerpunkte seiner Arbeit sein werden:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Musiala fällt gegen Gladbach aus – Müller und de Ligt fit für die Startelf +++

Jamal Musiala wird dem FC Bayern beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) nicht zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler hatte sich zuletzt einen Muskelfaserriss zugezogen und bereits das Spiel gegen Augsburg am vergangenen Wochenende verpasst. Für die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich wurde der Youngster aber nominiert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Besser sieht es dafür bei Thomas Müller und Matthijs de Ligt aus. Nach ihren Verletzungen in der Vorbereitung hatte es für beide zuletzt nicht für die Startelf gereicht. Laut Trainer Thomas Tuchel sind sie aber mittlerweile wieder fit genug, um von Beginn an auf dem Platz stehen zu können. "Matthijs de Ligt und Thomas Müller kommen immer näher ran. Ihre Fitness erhöht sich, sie könnten starten", sagte Tuchel am Freitag.

De Ligt könnte in Mönchengladbach für Min-jae Kim in die Startelf rücken. Der Südkoreaner hatte zuletzt einen Krampf in der Wade, aus dem eine Verhärtung entstanden ist. Kim setzte daher vorsichtshalber mit dem Training aus. Für das Spiel am Samstag erwartet Tuchel aber grünes Licht seitens der Mediziner.

+++ Tuchel rät saurem Goretzka: DFB-Ausbootung als Ansporn sehen +++

Trainer Thomas Tuchel hat Leon Goretzka dazu geraten, die Nichtnominierung für die ersten Länderspiele der EM-Saison als Ansporn für die tägliche Arbeit beim FC Bayern München zu nehmen. "Das ist immer ein Signal, mehr zu machen, wenn man persönlich eine Enttäuschung hinnehmen muss", sagte Tuchel am Freitag: "Das kann für Leon nichts anderes sein als ein Ansporn, um zu beweisen, dass es in der nächsten Länderspiel-Periode mit ihm gehen muss und nur über ihn gehen kann. Ich glaube, so nimmt er das auch an."

Bundestrainer Hansi Flick hatte den 28 Jahre alten Goretzka am Donnerstag neben einigen anderen etablierten Nationalspielern wie den Leipziger Timo Werner nicht für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nominiert. Goretzka zeigte sich in einer öffentlichen Reaktion "extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung".

"Ich habe schon gesehen, dass er enttäuscht und auch sauer ist, was ganz normal ist", kommentierte Tuchel. Der 50-Jährige riet dem Mittelfeldspieler: "Das gilt es jetzt umzuwandeln. Er hat sich seinen Platz hier zurück erkämpft seit dem ersten Punktspiel. Er muss hier schauen, dranzubleiben." Tuchel mochte Flicks Entscheidung nicht bewerten: "Wir müssen alle akzeptieren, dass der Bundestrainer die Entscheidung trifft und die dann auch verantwortet. Er wird seine Gründe dafür haben."

+++ Matthäus überzeugt: Neuer kann wieder Weltklasse-Niveau erreichen +++

Manuel Neuer kann nach seiner angestrebten Rückkehr aus Sicht von Lothar Matthäus wieder seine einstige Klasse erreichen. Neuer hat wegen eines Unterschenkelbruchs durch einen Ski-Unfall seit dem Vorrunden-Aus bei der WM kein Spiel mehr für die DFB-Auswahl und den FC Bayern München bestritten. Die Klasse, die der 37-Jährige vor fünf oder sechs Jahren gehabt habe, habe er indes in vergangenen zwei Jahren nicht mehr gehabt, urteilte Matthäus in der "Bild".

Neuer habe bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht den allersichersten Eindruck hinterlassen, an einigen Toren sei er zumindest beteiligt gewesen, befand der 62 Jahre alte Rekordnationalspieler. "Wichtig ist, dass er jetzt erst mal wieder gesund wird, und so wie ich es bei Bayern mitbekommen habe, wird er das auch", sagte Matthäus. "Ich gehe davon aus, dass er aufgrund seiner Qualität, Professionalität und seines Ehrgeizes wieder die Weltklasse erreichen kann, die man von ihm kennt."

+++ Deadline-Day: Auch bei den Bayern wird sich noch etwas tun! +++

Am heutigen Freitag um 18 Uhr geht für den FC Bayern die packendste Transferperiode seit Jahren zu Ende. Abgeschlossen sind die Personalplanungen noch nicht: Joao Palhinha soll noch kommen, Ryan Gravenberch steht dafür vor dem Absprung. In unserem Transfer-Blog halten wir Sie heute den ganzen Tag über auf dem Laufenden.

FC-Bayern-News vom 31.08.2023

+++ Bayern-Fans lassen Böller neben Gegner-Torwart explodieren +++

Im Zuge des Regionalliga-Auswärtsspiels der zweiten Mannschaft des FC Bayern München beim DJK Vilzing kam es zu einer sehr unschönen Szene. Die Anhänger des FCB II durften die Partie wegen einer Maßnahme des Bayrischen Fußball-Verbandes nur in einem "Käfig" verfolgen. Das sorgte bei den Gästefans für Unmut. Mit einem Protestbannner, auf dem stand: "Fans in einen Käfig sperr'n - das macht der BFV gern. Wie das Bullengesicht, Menschenwürde kennen's nicht", skandierten sie bereits zu Beginn gegen diese Strafe.

Nachdem die Bayern-Amateure einen 2:0 Vorsprung aus der Hand gaben, brannten den Gästefans nur kurz nach dem erzielten Ausgleich zum 2:2 die Sicherungen durch. Die Bayern-Anhänger zündeten Pyros und einen Böller, der unmittelbar neben DJK-Torwart Maximilian Putz explodierte.

Putz‘ Schock war ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Nachdem die Partie wegen des starken Rauchs für einige Minuten unterbrochen wurde, signalisierte der Schlussmann der Hausherren jedoch, dass er weiterspielen kann. Nur aufgrund dessen wurde die Partie fortgesetzt. Eine knappe Viertelstunde später erzielten die Hausherren in Person von Jim-Patrick Müller den 3:2-Siegtreffer für den DJK Vilzing, der in der Regionalliga Bayern damit weiterhin von der Tabellenspitze grüßen lässt.

Die Reserve des FC Bayern steht nicht nur wegen der inakzeptablen Aktion der Fans mit dem Rücken zur Wand - auch sportlich läuft es bislang nicht rund. Mit gerade einmal sechs Punkten aus den ersten sieben Spielen rangieren die Bayern Amateure mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge auf Platz 14 der Regionalliga Bayern.

+++ Goretzka zeigt sich enttäuscht über Flick-Entscheidung +++

Die Entscheidung kam überraschend. Trotz guter Leistungen in den ersten beiden Bundesliga-Spielen verzichtet Bundestrainer Hansi Flick in den beiden anstehenden Länderspielen gegen Japan (9.9.) und Frankreich (12.9.) auf Bayern-Star Leon Goretzka. Entsprechend enttäuscht zeigt sich der Mittelfeldspieler des FC Bayern bei Instagram über seine Ausbootung. In einem Posting schreibt der 53-fache Nationalspieler: "Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein. Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen. Das habt ihr alle, das hat ganz Deutschland verdient! Gleichzeitig muss ich die Entscheidung des Trainers akzeptieren und werde weiter jeden Tag hart arbeiten um an den guten Start in die Saison anzuknüpfen."

Gleichzeitig ruft Goretzka die Fans der deutschen Nationalmannschaft dazu auf, das DFB-Team bei den beiden Testspielen zu unterstützen und unterstreicht die Notwendigkeit der Anhänger bei der Heim-EM im kommenden Jahr.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

+++Flick streicht Goretzka aus DFB-Aufgebot, auch Müller fehlt+++

Große Überraschung im DFB-Kader! Hansi Flick streicht Leon Goretzka aus dem Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich.

Der Mittelfeldspieler erlebte beim FC Bayern eine Rückrunde zum Vergessen, stand allerdings zuletzt in beiden Bundesliga-Spielen in der Startelf. "Jeder muss nun sein Ego hinten anstellen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen", sagte Flick in einer Medienschalte am Donnerstag über seine harten Entscheidungen. "Wer gibt der Mannschaft Energie? Das schauen wir uns ganz genau an. Die Mannschaft ist der Star, nicht der Einzelne."

Mit Thomas Müller verzichtet Flick auf einen weiteren Bayern-Star. Nach Verletzungspause in der Vorbereitung konnte der 33-Jährige noch nicht viel Spielpraxis sammeln. Jamal Musiala ist hingegen trotz einer Muskelverletzung dabei. Auch Joshua Kimmich, Leroy Sané und Serge Gnabry nominierte Flick.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 9. September in Wolfsburg gegen Japan - bei der WM hatte Deutschland dieses Duell verloren, es war der Beginn eines Debakels. Es folgt das große Spiel in Dortmund gegen den Vize-Weltmeister Frankreich (12. September).

FC-Bayern-News vom 30.08.2023

+++ "Unangemessen": Kane von Tottenham-Training ausgeschlossen +++

Es gab viele Aufs und Abs in der Transfersaga um Harry Kane. Für den FC Bayern nahm diese ein positives Ende. Nun enthüllt der "Daily Telegraph", dass Ex-Klub Tottenham in den Stunden vor der Bekanntgabe des Wechsels drastische Maßnahmen ergriff und Kane vom Training ausschloss.

In einer E-Mail soll dem Stürmer mitgeteilt worden sein, dass es unangemessen wäre, vor Vollzug des Transfers ans Trainingsgelände zurückzukehren. Auch hat Kane keine Chance bekommen, sich persönlich zu verabschieden und durfte seine Sachen nicht selbst abholen. Stattdessen wurden sie ihm geschickt, weil auch Kanes Familienmitglieder nicht in die Suite des Tottenham Hotspur Stadiums durften.

+++ Kritik am neuen Bayern-Sponsor? Dreesen bezieht Stellung +++

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen (55) hat die bis 2028 vereinbarte Partnerschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit der Tourismus-Kampagne "Visit Rwanda" verteidigt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte das Engagement des Bundesligisten in Ruanda zuvor scharf kritisiert.

"Wir haben die Partnerschaft mit Ruanda nicht versteckt, sondern sind da ganz offensiv mit umgegangen", sagte Dreesen am Mittwoch in München. "Einer der Beweggründe ist, dass wir Afrika als Kontinent der Chancen sehen. Wir sind nicht die Ersten und werden nicht die Letzten sein, die in Afrika Engagements beginnen. Der intensivere Gang auf diesen Kontinent ist Teil unserer Internationalisierungs-Strategie", sagte der 55-Jährige. Man unterstütze den Kinder- und Jugendfußball in der Hoffnung, am Ende Talente für den FC Bayern zu finden.

Der FC Bayern wird Partner des Sportministeriums Ruandas sowie des Rwanda Development Boards (RDB). Und er unterstützt die Tourismus-Marke "Visit Rwanda". "Wer gedacht hatte, dass der FC Bayern den Sponsor aus Menschenrechtsgründen wechselt, der wurde jetzt hart enttäuscht", hatte Deutschland-Direktor Wenzel Michalski von Human Rights Watch am Dienstag gesagt. Im Sommer war die Partnerschaft der Bayern mit der Fluggesellschaft Qatar Airways auch nach harter Kritik aus Bayern-Fankreisen nicht verlängert worden. "Die Partnerschaft jetzt mit Ruanda ist auch eine ganz, ganz schlechte Wahl", meinte Michalski.

"Die Kritik haben wir vernommen", entgegnete Dreesen im Rahmen der Vorstellung von Bayern Münchens neuem Sportdirektor Christoph Freund (46) in der Münchner Allianz Arena. Man habe sich jedoch vorab "sehr intensiv" mit Ruanda beschäftigt. "Es gibt große Armut dort, aber dort wird daran gearbeitet, wirtschaftlichen Wohlstand zu entwickeln."

Der Bayern-Chef verwies darauf, dass etwa die Bundesrepublik seit über 60 Jahren Partnerschaften mit dem afrikanischen Land pflege. Bundeskanzler Olaf Scholz sei 2022 in Ruanda gewesen. Es gebe seit einem Jahr eine Klima-und-Entwicklungspartnerschaft mit Ruanda. Es gebe dort auch ein Goethe-Institut und darüber hinaus diverse EU-Projekte.

+++ "Exzellenter Ruf": Talententwickler Freund beim FC Bayern vorgestellt +++

Christoph Freund will in seiner neuen Rolle als Sportdirektor von Rekordmeister Bayern München vor allem die Entwicklung der Nachwuchsspieler in den Fokus nehmen. "Wir müssen diesen Spagat schaffen, dass wir auch eigene Talente an die erste Mannschaft heranführen können und trotzdem noch besser werden können", sagte der 46-Jährige bei seiner Vorstellung in München am Mittwoch.

Freund, der nach insgesamt 17 Jahren bei Red Bull Salzburg nach München wechselt, wollte mögliche Transfers von gereiften Topstars wie Stürmerstar Harry Kane aber keinesfalls ausschließen. "Am wichtigsten ist, dass wir erfolgreich sind", sagte der Österreicher: "Da schließt das eine das andere nicht aus. Es wird auch in Zukunft so sein, dass wir richtig gute Topstars zu uns holen." Wichtig sei vor allem "der Mix".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Freund tritt am Freitag seine neue Stelle an, die Bayern hatten seine Verpflichtung bereits Mitte Juli offiziell gemacht. In die Sommertransfers von Kane, Min-Jae Kim und Co. sei er zwar "nicht involviert" gewesen, betonte er, lobte aber, die Münchner hätten es "richtig gut gemacht im Transferfenster".

Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen hob am Samstag den "exzellenten Ruf" Freunds vor allem in den Bereichen "Scouting und Talententwicklung" hervor. Bei den Bayern folgt Freund auf den am Ende der vergangenen Saison entlassenen Hasan Salihamidzic.

+++ "Möchte vorangehen": Kane kann sich Engagement im Mannschaftsrat vorstellen" +++

Neuzugang Harry Kane ist offen für ein Engagement im Mannschaftsrat des FC Bayern. "Ich bin gerne Teil davon, wenn ich gefragt werde. Aber eines ist sicher: Egal, ob ich Teil des Mannschaftsrats bin oder nicht: Wenn ich eine Meinung zu einem Thema habe, dann werde ich diese auch kundtun", sagte der Engländer der "Sport Bild" (Mittwoch). Er wisse noch nicht, wie die Pläne des Klubs und von Trainer Thomas Tuchel in dieser Hinsicht aussehen.

Zu seinem Führungsstil sagte Kane: "Ich möchte mit der Art und Weise, wie ich trainiere und spiele, vorangehen." Er lerne seine Kollegen beim deutschen Rekordmeister jeden Tag besser kennen. "Ob als Kapitän von England oder als Spieler beim FC Bayern, mein Anspruch ist es voranzugehen." Kane war von den Tottenham Hotspur nach München gewechselt und ist mit einer kolportierten Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro der teuerste Zugang in der Geschichte der Bundesliga. In seinen beiden ersten Bundesliga-Partien für den FC Bayern erzielte er insgesamt drei Tore.

+++ "Inakzeptabel": Kritik an Rummenigge für Reaktion auf Kuss-Skandal +++

Die ehemalige Nationalspielerin Babett Peter hat Karl-Heinz Rummenigge für dessen Reaktion auf die Kuss-Debatte nach dem spanischen WM-Titel kritisiert. "Unangemessen, unnötig und inakzeptabel für einen Mann mit seiner Erfahrung und in seiner Rolle, in der er über Jahrzehnte wichtige Funktionen im internationalen Fußball innehatte und noch heute dem Uefa-Exekutivkomitee angehört", sagte die Olympiasiegerin der "Sport Bild" (Mittwoch).

"In seiner Position beim FC Bayern ist er zudem auch ein Repräsentant für eine der besten Frauenfußball-Mannschaften Deutschlands und Europas. Das Zeichen, das er mit seiner total missratenen Aussage auch gegenüber den eigenen Spielerinnen gesendet hat, besorgt mich", sagte Peter, die 2007 mit Deutschland den WM-Titel geholt hatte.

Reinhard Grindel hat Rummenigge nach dessen umstrittenen Äußerungen hingegen in Schutz genommen. "Bei Rummenigge muss man sehen: Der sitzt mit Rubiales im Uefa-Exekutivkomitee. Und der Rummenigge ist ein ganz loyaler Mann. Der ist anständig, durch und durch. Aber er mag nicht öffentlich den Eindruck erwecken, jemandem da was reinzudrücken", sagte der frühere DFB-Präsident der Deutschen Presse-Agentur.

Der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales hatte nach dem gewonnenen WM-Finale die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. Rummenigge hatte Verständnis für Rubiales' Verhalten geäußert. "Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist – sorry, mit Verlaub – absolut okay", hatte Rummenigge (67) gesagt. Außerdem sei im Fußball Emotionalität wichtig, man solle die "Kirche im Dorf lassen".

FC-Bayern-News vom 29.08.2023

+++ Nach Fan-Todesfällen: FC-Bayern-Ultras positionieren sich gegen Waffengewalt unter Anhängern +++

In Polen und in Griechenland starben zwei Fußballfans bei heftigen Auseinandersetzungen durch Waffeneinsatz. Die Münchner Ultras "Schickeria" nehmen zu den Vorfällen Stellung.

Die Fan-Gruppierung des FC Bayern München erklärt, dass Auseinandersetzungen zwar zur Ultrabewegung dazu gehören, der Einsatz von Waffen jedoch geächtet gehöre. "Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner bei einer Auseinandersetzung zumindest im Krankenhaus landet, erhöht sich drastisch und noch Schlimmeres wird mehr als billigend in Kauf genommen", so der Wortlaut.

Ein Grundrespekt gegenüber den rivalisierenden Fans solle es auch bei Auseinandersetzungen geben. Die aktuellen Vorfälle in Polen und Griechenland können von Ultras in Deutschland zum Anlass genommen werden, das eigene Handeln zu hinterfragen, zum Beispiel beim Umgang mit Pyrotechnik oder Wurfgeschossen bei Auseinandersetzungen, so die Ultras. "Jeder Tote ist einer zu viel, mit jedem Toten nimmt die Bewegung Schaden, niemand gewinnt", so die eindringliche Aussage.

+++ Rummenigge enthüllt Details zu Vertragsgesprächen mit Kane +++

Auch auf den Bahamas war der englische Stürmerstar Harry Kane für den FC Bayern bei den Transferverhandlungen immer erreichbar. Das berichtet Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge im Podcast "Phrasenmäher" der "Bild"-Zeitung. "Den ersten Kontakt hatte ich, als er noch im Urlaub auf den Bahamas war. Ich habe ihm geschrieben, dass ich gern mal mit ihm telefonieren würde, und er hat – wie später immer – innerhalb von nur zwei Minuten geantwortet, was in der WhatsApp-Messenger-Welt ja auch nicht die Norm ist", sagte Rummenigge.

Die Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro plus Boni sei der englische Nationalmannschaftskapitän wert, meinte Rummenigge. Er habe während der Verhandlungen zu Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gesagt: "Zehn Millionen Euro nach links oder rechts jetzt sollten diesen Transfer nicht mehr verhindern! Denn Harry Kane bringt uns neben seiner sportlichen Qualität einen ganz wichtigen Fakt zurück: nämlich Hierarchie!"

+++ "Schmeckt besser als sie ausschaut": Kane braucht Anleitung von Müller beim Weißwurst-Essen +++

Beim Weißwurst-Essen brauchte Harry Kane noch die Anleitung von Ikone Thomas Müller, ansonsten fühlt sich der Stürmerstar des FC Bayern in seiner neuen Heimat aber schon pudelwohl. "Du musst die Weißwurst diagonal einschneiden, am Anfang ist es schwierig, aber dann kannst du sie aus der Haut raus rollen. Aber nicht komplett durchschneiden, nur bis zum Boden", gab Müller dem neuen Stürmerstar der Bayern beim Nachholtermin des traditionellen Lederhosen-Fotoshootings Tipps. "Schmeckt besser als sie ausschaut", entgegnete Kane.

An die traditionelle Tracht muss sich der 30-Jährige allerdings noch gewöhnen. "Die Hose ist ein bisschen eng", scherzte Kane. Ansonsten hat sich der Engländer schnell in München eingelebt: "Mir hat bisher wirklich alles an München gefallen", so Kane. "Die Leute waren toll, die Fans waren großartig, bis jetzt war alles gut."

Neben Kane und Müller nahmen auch Alphonso Davies und Neu-Torhüter Daniel Peretz am Sponsoren-Termin teil. In der vergangenen Woche war der Rest der Mannschaft bereits zum traditionellen Lederhosen-Shooting bei Partner Paulaner zu Gast.

+++ Menschenrechtler kritisiert Bayern-Deal mit Ruanda: "Schlechte Wahl" +++

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die neue Partnerschaft des FC Bayern mit der Tourismus-Kampagne "Visit Rwanda" scharf kritisiert. "Wer gedacht hatte, dass der FC Bayern den Sponsor aus Menschenrechtsgründen wechselt, der wurde jetzt hart enttäuscht", sagte Deutschland-Direktor Wenzel Michalski der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Im Sommer war der Deal der Bayern mit der Fluggesellschaft Qatar Airways nach harter Kritik nicht verlängert worden. "Die Partnerschaft jetzt mit Ruanda ist auch eine ganz, ganz schlechte Wahl", äußerte Michalski weiter.

Der deutsche Rekordmeister hatte die auf fünf Jahre ausgelegte Partnerschaft mit dem ostafrikanischen Land am Sonntag bekanntgegeben. Bei allen Bundesliga-Spielen soll das Logo "Visit Rwanda" auf den Werbebanden angezeigt werden. Neben einer Trainingsakademie für Jungen und Mädchen, die die Münchner in Ruanda aufbauen wollen, seien auch "verschiedene Aktivitäten zur Förderung des Tourismus" geplant, hieß es in der Vereinsmitteilung. Ruanda erhofft sich durch den Deal unter anderem mehr Besucher aus Deutschland und "Spitzenleistungen im Sport", wie Sportministerin Aurore Mimosa Munyangaju äußerte. Bayerns Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen sprach von "reizvollen, verantwortungsvollen Aufgaben".

Die Menschenrechtslage in Ruanda ist extrem angespannt. Die regierende Rwandan Patriotic Front (RPF) besitzt die vollständige Kontrolle über den politischen Raum in dem kleinen Land mit rund 14 Millionen Menschen. Regierungskritiker werden regelmäßig von Präsident Paul Kagame und anderen hochrangigen Regierungsbeamten bedroht. Grundlegende Menschenrechte wie Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt. Freie, unabhängige Medien existieren kaum. "Das ist ein Staat, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden", kritisierte Michalski.

FC-Bayern-News vom 28.08.2023

+++ Christoph Daum will kranken Beckenbauer besuchen: "Wir brauchen dich!" +++

Gegenseitiger Beistand in schwierigen Zeiten: Der an Lungenkrebs erkrankte Fußballtrainer Christoph Daum (69) will den ebenfalls gesundheitlich stark angeschlagenen Franz Beckenbauer (77) in Salzburg besuchen. "Ich will Franz diese Unterstützung, diesen Zuspruch zukommen zu lassen, der mir eigentlich auch sehr gut tut, um ihm zu sagen: Deine Uhr ist noch nicht abgelaufen. Wir brauchen dich noch", so Daum in einem RTL-Interview. Der ehemalige Trainer des 1. FC Köln und von Bayer Leverkusen musste sich selbst gerade seiner zweiten Chemotherapie unterziehen.

Daum hatte auch einen Ratschlag an den "Kaiser", der seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen kämpft, parat: "Du musst dich auch mal wieder zeigen, aus dem Schneckenhaus raus, auch wenn es dir nicht so gut geht." Franz Beckenbauer gab 2009 sein Amt als Präsident des FC Bayern an Uli Hoeneß ab und zog sich in den vergangenen Jahren, auch aus gesundheitlichen Gründen, immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück.

Der "Kaiser" spielt im Leben von Christoph Daum, der als Köln- und Leverkusen-Coach mit Vorliebe gegen Beckenbauers Bayern stichelte, eine ganz besondere Rolle: "Franz hatte immer ein offenes Ohr für einen, der Probleme hatte. Ich persönlich konnte Franz immer anrufen, wenn irgendwas war. Und das war bestimmt, was er gesagt hat, mehr als dieses: Schaun' wir mal!"

+++ Nach rassistischen Beleidigungen: Mathys Tel bedankt sich für Südkurven-Banner +++

Beim 4:0 in Bremen traf Mathys Tel (18) zum Endstand und setzte mit seinem Torjubel ein klares Zeichen gegen die widerlichen rassistischen Beleidigungen, denen er eine Woche zuvor, nach dem 0:3 im DFL-Supercup gegen RB Leipzig zum Opfer fiel.

Den 3:1-Heimsieg über den FC Augsburg nutzte die Südkurve der Allianz Arena, um dem Franzosen erneut Unterstützung zuzusprechen: "Wir stehen hinter dir, Mathys! United against Racism!", war auf einem Banner zu lesen.

Die Worte kamen an. Am Montag postete Tel einen Beitrag mit dem Banner und sich in seiner Instagram-Story, versehen mit einem roten und weißen Herz sowie den Worten "Meine Familie, Danke!"

+++ Erstmals nach neun Monaten: Neuer trainiert wieder mit dem Torhüter-Team +++

Lange Monate der Qual in der Reha – und des ständigen Bangens, ob er tatsächlich noch einmal zurückkehren würde: Am Montag war für einen Moment all das vergessen. Denn Manuel Neuer (37), der Stammtorhüter und Kapitän des FC Bayern, erstmals nach seiner schweren Verletzung wieder mit seinen Torwart-Kollegen auf dem Platz.

Der 37-Jährige absolvierte nach dem 3:1-Derbysieg der Münchner gegen den FC Augsburg das Spielersatz-Training, an dem auch der neue Keeper Daniel Peretz (23) teilnahm.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55) hatte schon zuvor bei der Vorstellung von Peretz Zuversicht verbreitet und von einer "fortschreitenden Genesung" bei Nationalkeeper Neuer gesprochen. Bayerns Nummer eins war vor zehn Tagen ins individuelle Training eingestiegen. Zuvor war eine geplante Metallentfernung vorgenommen worden, seitdem musste der seit Dezember verletzte Neuer erneut pausieren.

Trainer Thomas Tuchel (49) hatte verkündet, Neuer könnte „in den nächsten Wochen" ins Teamtraining zurückkehren. "Die Prognose für den Wiedereinstieg" habe sich dank des erneuten Eingriffs "deutlich verkürzt", so Tuchel: "Die Entwicklung ist sehr positiv, was ich gesehen habe, ist sehr beeindruckend."

+++ Peretz: "Manuel Neuer ist mein Vorbild" +++

Wie erwartet freut sich der junge Israeli auf die Aufgabe bei seinem neuen Verein – und insbesondere auf die Zusammenarbeit mit seinen neuen Mitspielern. "Ich freue mich sehr, mit Sven Ulreich und Manuel Neuer zusammenzuarbeiten, auch mit Michael Rechner. Wir werden uns gegenseitig pushen. Manuel ist mein Vorbild. Ich habe ihn gestern getroffen, es war eine tolle Erfahrung. Ich will mich zeigen und viel lernen", sagt Peretz, der in München einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat.

In seinem neuen Umfeld scheint sich der 23-Jährige bereits wohl zu fühlen. "Es fühlt sich an wie eine Familie. Die Mitspieler lassen mich fühlen, als wäre es mein Zuhause. Ich fühle mich sehr wohl", sagt er.

+++ FC Bayern stellt Daniel Peretz offiziell vor +++

Willkommen in München, Daniel Peretz! Am Montag wird der neue Torhüter des FC Bayern im Rahmen einer Pressekonferenz um 9.30 Uhr offiziell vorgestellt. Die wichtigsten Aussagen des 23-Jährigen, der von Maccabi Tel Aviv verpflichtet wurde, lesen Sie hier im Newsblog!

+++ Kimmich: Diese Spieler werden von Kane besonders profitieren +++

Joshua Kimmich glaubt, dass Bayern Münchens Star-Neuzugang Harry Kane auch seine Mitspieler in der Offensive besser machen wird. "Ich denke, dass er unseren Außenspielern guttun wird, weil die den ein oder anderen Raum mehr bekommen werden. Weil die Verteidiger sich auf Harry fokussieren werden", sagte Kimmich nach dem 3:1 am Sonntagabend gegen den FC Augsburg.

+++ Nach Doppelpack: Harry Kane wendet sich an Bayern-Fans +++

Beim 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg schnürte Top-Neuzugang Harry Kane einen Doppelpack und erzielte seine ersten beiden Tore in der Allianz Arena. Nach der Partie wandte sich der Stürmer-Star auf Instagram direkt an die Bayern-Fans und bedankte sich für die Unterstützung.

"Vor euch Fans zwei Tore zu schießen, ist natürlich ein besonderes Gefühl. Es ist noch viel Luft nach oben, aber zwei Siege zum Auftakt sind dennoch ein toller Start. Vielen Dank für eure Unterstützung! Ich freue mich über jeden von euch, der meinen Namen singt", so der Engländer.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Nach Bayern-Rauswurf: Oliver Kahn erstmals wieder im Stadion +++

Oliver Kahn war wieder mal im Fußball-Stadion, aber nicht in München. Stattdessen besuchte der frühere Nationaltorhüter am Sonntag das Zweitliga-Spiel des Karlsruher SC gegen Eintracht Braunschweig und sah ein 2:0 seines alten Klubs. "Endlich wieder einmal in der Heimat. Gratulation an den Karlsruher SC, ein verdienter Sieg plus tolle Stimmung im neuen Stadion", schrieb der 54-jährige Kahn auf Instagram und postete ein Foto von sich auf der Tribüne im neuen Wildpark.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der gebürtige Karlsruher spielte in der Jugend für den KSC und wechselte im 1994 dann zum FC Bayern München, wo er 2008 nach 14 Jahren seine Karriere beendete.

Kahn war ab Juli 2021 Vorstandsvorsitzender des deutschen Rekordmeisters aus München. Ende Mai gab der FC Bayern die Trennung von Kahn bekannt, der bis Ende 2024 laufende Vertrag wurde im August aufgelöst.

FC-Bayern-News vom 27.08.2023

+++ Beim Gang in die Kabine: Sané gerät mit Gegenspieler aneinander +++

Während des Spiels gegen den FC Augsburg kochten die Emotionen bei Leroy Sané ziemlich über. Kurz vor der Halbzeitpause checkte der Angreifer der Bayern Gegenspieler Mads Pedersen abseits des Balles von hinten um. Schiedsrichter Daniel Siebert entschied korrekterweise auf Freistoß für die Augsburger.

Sané war damit aber offenbar überhaupt nicht zufrieden und lieferte sich danach noch ein Wortgefecht mit Pedersen. Selbst bis zur Pause hatten sich die Gemüter nicht beruhigt. Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) machte daraufhin ein Video die Runde, in dem zu sehen ist, wie er hitzig mit Pedersen diskutiert und ihn sogar wegschubst. Mehrere Spieler und Betreuer mussten dazwischengehen, um die Streithähne zu trennen.

Beide kamen ohne Gelbe Karte davon. Ob Schiedsrichter Siebert die Szene wahrgenommen hat, war zunächst unklar. Hier der Sané-Schubser im Video:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Tuchel: Peretz "passt perfekt in unsere Torwart-Planungen" +++

Trainer Thomas Tuchel hält den neuen Torhüter Daniel Peretz für eine willkommene Bereicherung im Kader des FC Bayern München. "Er passt vom Alter einfach perfekt in unsere Torwart-Planungen", sagte Tuchel vor dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen den FC Augsburg bei DAZN: "Er kann jetzt mit seinem absoluten Idol Manuel Neuer trainieren und die nächsten Schritte machen."

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gegen Augsburg stand Peretz zwar noch nicht im Kader, der 23-Jährige verfolgte das Spiel auf der Tribüne. Doch mittelfristig verspricht sich Tuchel viel vom Israeli. "Er hat ein paar besondere Zutaten, die das moderne Torwartspiel ausmachen", sagte Tuchel und ging näher ins Detail: "Er ist mutig, er ist aktiv, er hat einen langen Schlag, eine gute Spieleröffnung, einen weiten Abwurf, er hält eine gute Distanz zur Abwehrlinie. Deswegen haben wir das gemacht."

Peretz wurde am vergangenen Freitag von Maccabi Tel Aviv auch deshalb verpflichtet, um Nationaltorwart Neuer noch mehr Zeit für die Rückkehr nach der schweren Beinverletzung zu geben. Dass der deutsche Rekordmeister keinen namhafteren Torwart holte, wertet der frühere Bayern-Profi Michael Ballack als "klares Zeichen an Manuel Neuer, dass man ihm vertraut, dass man ihm auch die Zeit gibt, zurückzukommen".

+++ Harry Kane beschert dem FC Bayern neue Rekordzahlen +++

Die Strahlkraft von Harry Kane ist auch zwei Wochen nach seiner Ankunft in München ungebrochen. Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass am Tag nach der Verpflichtung 13.000 Kane-Trikots über die Ladentheke der Fanshops des FC Bayern gingen, haben die Münchner nun neue Rekordzahlen rund um den Kane-Deal veröffentlicht.

So ist das Leiberl des Engländers der erfolgreichste Trikot-Launch seit über einem Jahrzehnt. Damit sorgte Kane gleichzeitig für einen Rekordumsatz in den Fan-Shops. Eine Zahl wollten die Münchner nicht bekanntgeben. Aber Kane ließ nicht nur die Kassen der Bayern klingeln, sondern sorgte auch für neue Rekordwerte bei den Vereinsmedien.

Über 500.000 neue Follower auf den Sozialen Medien brachte der Stürmer mit in die bayerische Landeshauptstadt. Damit nicht genug: Kane sorgte auf Facebook, Instagram und Co. für 225 Millionen Videoviews (Platz eins aller Top-Klubs). Am Sonntag soll Kane aber wieder auf dem Rasen für Furore sorgen. Da steht sein erstes Heimspiel in der Bundesliga gegen den FC Augsburg an.

FC-Bayern-News vom 26.08.2023

+++ De Ligt will Eckenproblem des FC Bayern lösen +++

Die Ecken des FC Bayern sind wie schon in der Vorsaison alles andere als "al dente". Segeln die Bälle von Kimmich und Co. meist ins nirgendwo, anstatt auf den Kopf eines Bayern-Spielers. Daran will Matthijs de Ligt nun etwas ändern. Im Bayern-Podcast sagte de Ligt (24): "Mein Fokus liegt jetzt darauf, bei Ecken mehr Tore zu machen."

Weiter erklärte der niederländische Abwehrboss: "Ich möchte viel torgefährlicher werden. Ich glaube, dass ich die Qualität habe, viele Tore zu erzielen. Das ist diese Saison ein sehr wichtiger Punkt für mich und etwas, das ich verbessern kann."

In der vergangenen Saison kam de Ligt im Bayern-Trikot wettbewerbsübergreifend auf drei Tore. Das erste Tor in der neuen Spielzeit könnte der Innenverteidiger schon am Sonntag schießen. Da trifft der FC Bayern in der Allianz Arena auf den FC Augsburg.

+++ Peretz über Wechsel zum FC Bayern: "Ich bin hungrig" +++

Die Torhüterfrage beim FC Bayern ist geklärt. Am Freitag unterschrieb Daniel Peretz (23) beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2028. Damit erfüllt sich für den Keeper ein Traum. "Ich glaube, das ist der Traum eines jeden Kindes, das mit dem Fußball anfängt für so einen großen Verein wie Bayern München zu spielen. Ich freue mich auf den Start. Ich bin hungrig", sagte Peretz gegenüber "FCB.TV".

Auch Jan-Christian Dreesen (55) freut ich auf das israelische Top-Talent: "Ein Torhüter, der zur Familie passt, der bodenständig ist, einen guten Charakter hat." Weiter erklärte der Vorstandsboss des FC Bayern: "An dieser Stelle ist er für uns die ideale Lösung in unserem Torhüter-Team."

Peretz wird zunächst als Backup für Sven Ulreich agieren. Nach der Rückkehr von Manuel Neuer wird der 23-Jährige vorerst die Nummer drei des FC Bayern. Man traut ihm jedoch durchaus zu, irgendwann in die großen Torwarthandschuhe von Neuer zu schlüpfen.

+++ "Sehe so jung aus": Musiala reagiert auf Top-Bundesliga-Tore +++

In den nächsten Partien wird der FC Bayern auf Jamal Musiala (20) verzichten müssen. Erst für das Spiel gegen Bayer Leverkusen am 15. September könnte der Youngster wieder Thema sein. Für den Moment bleiben die Tore, die in den vergangenen Saisons erzielt hat – und diese kommentierte er am Rande des "Media Day" für "DAZN".

Den Anfang machte sein Solo-Treffer beim 4:2 in Wolfsburg: "Ein bisschen Glück am Ende, kleines bisschen. Aber ich glaube, wir hatten zehn Mann da (Gelb-Rot gegen Joshua Kimmich, d. Red.), da hatten wir nicht viele Optionen. Da mussten wir einfach was versuchen. Bisschen Glück. Aber ein sehr schönes Tor."

Der Meistertreffer in Köln durfte natürlich auch nicht fehlen: "Das hab ich jetzt schon öfters gesehen. Das war bestimmt das wichtigste Tor, das ich bis jetzt in meiner Karriere geschossen hab. Ich war richtig glücklich. Hab ein paar Spiele davor kein Tor geschossen." Als der Ball eingeschlagen ist, "rennt man erstmal los. Da sind so viele Gefühle im Kopf, da weiß man nicht, was man machen soll. Man rennt einfach und schreit."

Etwas länger her ist Musialas erstes Bundesligator. Gegen Schalke traf er, damals noch im Alter von 17 Jahren, zum 8:0-Endstand – und wunderte sich selbst: "Ich sehe so jung aus, da. Heute hab ich einen Bart und alles. Ich hab das Tor die Nacht bestimmt 100, 200 mal angeschaut. Ich hab’s immer weiter angeschaut. War richtig cool."

FC-Bayern-News vom 25.08.2023

+++ Uli Hoeneß in Plauderlaune: Die Wahrheit über den Kane-Transfer +++

Es war der Mega-Transfer des Sommers: Harry Kane wechselte für rund 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham zum FC Bayern. Den englischen Stürmer nach München zu lotsen, war ein alles andere als leichtes Unterfangen, wie Bayern-Ehrenpräsident nun der "Welt" verriet: "Wir hatten eine mündliche Einigung, die ist aber wieder in Zweifel gezogen worden."

Grund dafür sei Tottenham-Boss Daniel Levy gewesen, der während der Verhandlungen im Miami-Urlaub weilte und immer neue Forderungen stellte. "Es war ein alter Trick: Wenn alles klar ist – noch einen draufsetzen", so Hoeneß zur Verhandlungs-Taktik von Levy. Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen habe dem Ganzen dann ein Ende bereitet: "Keinen Penny mehr!"

Was folgte, waren bange Stunden für die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters und das Warte auf eine Antwort von Levy. Selbst das Objekt der Begierde, Harry Kane, war am Ende mit seiner Geduld: "Wenn wir bis zum Abend keine Lösung haben, spiele ich am Sonntag für Tottenham. Und dann ist es vorbei, dann werde ich keinen neuen Vertrag bei Tottenham unterschreiben und nächstes Jahr ablösefrei gehen", drohte der Stürmer.

"Es hat sechs Stunden gedauert, bis Levy akzeptiert hat, dass wir in der Hinsicht stur bleiben", erinnert sich Uli Hoeneß. Nach langem Hin und Her stand der Transfer endlich – in einer Größenordnung, die Hoeneß sich lange nicht vorstellen konnte: "Vor vier Jahren habe ich mir nicht vorstellen können, dass wir so viel Geld für einen Spieler ausgeben. Vor einem Jahr auch nicht. Aber man muss im Leben auch immer bereit sein, Dinge neu zu bewerten."

Hoeneß schränkte in Sachen Ablöse jedoch auch ein wenig ein: "Die wirkliche Cash-Summe, die wir jetzt garantiert zu zahlen haben, liegt unter 100 Millionen. Aber wenn wir zum Beispiel deutscher Meister werden oder die Champions League gewinnen, kann sie noch steigen. Insofern ist mein Satz von damals nicht so unwahr. Wir hätten den Transfer aber auch durchgezogen, wenn die Summe bei 100 Millionen Euro gelegen hätte."

Eine fehlende Nummer neun sei der Hauptgrund für die Krise des FC Bayern in der vergangenen Saison gewesen. Deswegen beschäftigte sich der Rekordmeister auch mit Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt – als Plan B, falls der Kane-Transfer gescheitert wäre.

+++ Fans können Gebrauchtwagen von Gnabry und Co. kaufen +++

Am Mittwoch bekamen die Bayern-Stars um Serge Gnabry in Ingolstadt ihre neuen Dienstflitzer überreicht. Dürfte sich da doch der ein oder andere Bayern-Fan gefragt haben, was denn mit den alten Autos passiert – immerhin sind die Münchner damit nur ein Jahr gefahren. Die Antwort ist: Die alten Dienstwagen der Bayern-Stars können bald von Fans gekauft werden.

Das Ganze soll vom 5. bis zum 10. September in der FC Bayern World auf der IAA Mobility stattfinden. Die Reservierwünsche können dort per Tablet abgegeben werden. Die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip: "Wer zuerst kommt, kriegt zuerst." Wer also den ehemalige Flitzer von Gnabry, Musiala oder Kimmich will, der muss schnell sein und sollte natürlich das nötige Kleingeld parat haben.

+++ Spezielle Premiere: FC Bayern präsentiert Neuheit beim nächsten Heimspiel +++

Die Fußballstars des FC Bayern werden beim Heimspiel gegen den FC Augsburg an diesem Sonntag für eine spezielle Premiere sorgen. Torjäger Harry Kane und seine Kollegen werden wie auch Trainer Thomas Tuchel beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung ihre Namen via Clips auf der Anzeigentafel in für sie charakteristischen Gebärden präsentieren. Diese habe der Gehörlosen-Fanclub "Red Deaf" gemeinsam mit dem Verein im Rahmen der Initiative "Rot gegen Rassismus" entwickelt, wie der deutsche Meister am Freitag mitteilte.

Für Bayern-Präsident Herbert Hainer ist das Projekt ein Zeichen für Inklusion, die "eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft" sei. "Wir sind sehr stolz, dass Fans des FC Bayern extra Gebärden für uns Spieler entwickelt haben. Niemand soll sich bei uns ausgeschlossen fühlen, ein Sportverein soll immer eine Heimat für alle sein", äußerte Kapitän Manuel Neuer in der Pressemitteilung. Er sei persönlich froh, nun eine eigene Gebärde zu haben. Allerdings wird sich der 37 Jahre alte Neuer nach seinem Beinbruch gegen Augsburg noch nicht mit seiner Gebärde präsentieren können.

Im nächsten Schritt soll die Aktion auch bei den Fußballerinnen des FC Bayern sowie den Bundesliga-Basketballern des Vereins umgesetzt werden.

+++ Rummenigge nimmt Klinsmann aufs Korn +++

Mit Harry Kane hat der FC Bayern wieder einen Stürmer vom Format Weltklasse. Der Engländer reiht sich damit in die glorreiche Liste der Bayern-Stürmer ein, zu denen auch Jürgen Klinsmann gehört. Der ehemalige Angreifer durfte sich jetzt aber von Karl-Heinz Rummenigge einen Spruch anhören.

Als Thomas Müller bei den "Sport-Bild"-Awards gefragt wurde, ob er die aktive Zeit von Rummenigge noch mitbekommen hat, antwortete der Urbayer: "Da war ich noch zu jung. So ab 1996 kann ich mich wirklich erinnern, Fußball geschaut zu haben. Da hat Emil Konstantinov und Jürgen Klinsmann noch gespielt."

Rummenigge schaltete sich ins Gespräch mit ein und meinte darauf ganz trocken: "Da hast du dir zwei ausgesucht." Eine Antwort von Müller folgte prompt: "Die habt ihr hinorganisiert. Wobei man sagen muss, der Klinsmann hat 15 Tore im UEFA-Cup gemacht." Nur Radamel Falcao konnte mehr Treffer (16) als der ehemalige Bayern-Spieler im UEFA-Cup (heute: Europa League) erzielen.

Das Ping-Pong ging fröhlich hin und her. So sagte der ehemalige Vorstandsboss des FC Bayern: "Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn." Insgesamt fand Klinsmann in seiner Karriere 282 solcher Körner. Für ein blindes Huhn nicht gerade wenig.

FC-Bayern-News vom 24.08.2023

+++ Neuzugang Kim mit Liebeserklärung: "Ich liebe München" +++

Kim Min-jae ist die neue Abwehrkante des FC Bayern. Der Südkoreaner ist mit großen Zielen in die bayerische Landeshauptstadt gekommen. Auf dem traditionellen Lederhosenfotoshooting von Bayern-Sponsor Paulaner sagte Kim: "Ich werde mich bemühen, das Bayern-Monster zu werden." Diesen Titel trug der 26-Jährige schon in Neapel.

Auch gab der Innenverteidiger eine Liebeserklärung an seine neue Heimatstadt München ab: "Die Stadt ist sehr ruhig und sauber. Ich liebe München." Dass er sich in München bisher pudelwohl fühlt, zeigen auch seine Deutschkenntnisse. "Ich bin Min-jae und komme aus Südkorea", sagte der noch etwas schüchterne Abwehrspieler.

+++ Kroos tippt den FC Bayern erneut zum Meister +++

Am vergangenen Freitag ging er wieder los: Der Kampf um die Meisterschale. Dabei ist klar: Auch in dieser Saison gilt der FC Bayern als Favorit auf den Titel. Das sieht auch Ex-Bayern-Spieler Toni Kroos so. Der Mittelfeldstratege wagte einen Blick in die Glaskugel und tippte in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" die Platzierungen nach dem 34. Spieltag. "Erster Bayern, Zweiter Leipzig, Dritter Leverkusen, Vierter Dortmund, Fünfter Freiburg", sagte Kroos.

Ob sich das bewahrheitet, wird sich erst noch zeigen. Bevor der deutsche Rekordmeister im Mai nächsten Jahres aber womöglich die 34. Meisterschale in die Luft stemmt, müssen erst einmal Siege her. Den nächsten dafür kann der FC Bayern am Sonntag gegen Augsburg einfahren.

+++ "Ekelhafte" Vidal-Aussage über Robert Enke +++

Nach seinem Abgang im Sommer 2018 spielt Ex-Bayern-Profi Arturo Vidal inzwischen in Brasilien für Athletico Paranaense. Auf der Streaming-Plattform "Twitch" hat der Chilene nun in unschöner, regelrecht ekelhafter Art und Weise auf sich aufmerksam gemacht.

Dabei ging es um ein Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Hannover 96 (3:0) vom 23. September 2007. "Das war mein erstes Tor in Europa mit Bayer Leverkusen. Hey, der Torwart hatte danach Depressionen und hat sich umgebracht", kommentierte Vidal flapsig zu seiner Szene.

Von den Medien gab es im Anschluss harte Kritik: "Es gibt Sätze, die man unmittelbar nach dem Aussprechen bereut", meinte beispielsweise die italienische "Gazzetta dello Sport". Auch die spanische "Marca" bezeichnete den Kommentar als "ekelhaft". Vidal ruderte später im Stream zurück und erklärte: "Ich habe diese Anekdote erzählt, das aber nie böse gemeint. Ich würde nie über so etwas lachen."

Robert Enke spielte zwischen 2004 und 2009 für Hannover 96 sowie von 2007 bis 2009 in der deutschen Nationalmannschaft. Der Torwart litt an schweren Depressionen, am 10. November 2009 nahm er sich an einem Bahnübergang das Leben. Noch zwei Tage zuvor stand er für Hannover im Tor.

FC-Bayern-News vom 23.08.2023

+++ Laimer bekommt Bierdusche beim Anzapfen +++

In knapp einem Monat heißt es auf der Theresienwiese wieder: "Ozapft is." Doch dass das garnicht so einfach ist, bekam Neuzugang Konrad Laimer beim traditionellen Lederhosenshooting von Partner "Paulaner" am eigenen Leib zu spüren. Als der Österreicher zum Schlag ansetzte, traf er den Zapfhahn nicht richtig. Dementsprechend schoss ihm das ganze Bier entgegen.

"Ich will nicht darüber reden. Das wird auch nicht öffentlich erscheinen, weil ich lasse alle Videos löschen, die da gemacht worden sind", sagte Laimer mit einem Augenzwinkern. Eine Rechtfertigung, warum es nicht ganz so klappte, lieferte Laimer hinter: "Ich hab das zum ersten Mal gemacht."

Konrad Laimer beim Anzapfen

Doch selbstverständlich blieb seine Misstat auch bei seinen Teamkollegen nicht unentdeckt. So musste sich der Salzburger von Urbayer Thomas Müller einen lockeren Spruch anhören: "Konni müsste das doch eigentlich drauf haben, oder? Man muss natürlich schon mit Mumm hinhauen." Vielleicht sollte sich Laimer ein bisschen Nachhilfe bei Oberbürgermeister Dieter Reiter abholen. Der muss es am 16. September können.

+++ Gebürtiger Bayer Tuchel feiert Zelt-Premiere auf der Wiesn +++

Thomas Tuchel steht vor seiner Zelt-Premiere auf dem Oktoberfest. Er sei erst einmal auf der Wiesn gewesen, "das war mit meiner Tochter und tagsüber. Da haben wir Fahrgeschäfte und Süßigkeitenstände ausgeraubt. Das war's auch schon", verriet Tuchel beim Lederhosen-Shooting des Rekordmeisters mit einem Schmunzeln.

Der FC Bayern besucht traditionell einmal mit dem ganzen Team das Oktoberfest. Die Münchner sind dabei immer im Käfer-Festzelt eingeladen. Er sei bei dieser Gelegenheit, so Tuchel, "tatsächlich zum ersten Mal im Zelt".

Tuchel ist im bayrisch-schwäbischen Krumbach geboren. Das sei "hart an der Grenze zu Baden-Württemberg". Da sei auch "die Lederhose nicht ganz so verbreitet", erzählte der Bayern-Trainer. Bei der Meisterfeier im Mai trug Tuchel Tracht. Und davor? "Das ist lange her, dass ich eine Lederhose getragen habe. Aber ich habe Kinderfotos in der klassischen Latz-Lederhose."

+++ Bayern-Schock: Musiala fällt vorerst aus +++

Hiobsbotschaft für den FC Bayern und Youngster Jamal Musiala (20). Der offensive Mittelspieler zog sich im Training einen Muskelfaserriss im hinteren, linken Oberschenkel zu. Das verkündete der Rekordmeister am Mittwochnachmittag auf seiner Website.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Eine Einschätzung, wie lange Musiala der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel fehlen wird, gab der FC Bayern bisher nicht ab. Klar ist jedoch, dass der deutsche Nationalspieler den Münchnern in den kommenden beiden Partien gegen den FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach nicht zur Verfügung stehen wird. Danach steht erst einmal die Länderspielpause an. Ob Bundestrainer Hansi Flick gegen Japan und Frankreich wieder auf Musiala zurückgreifen kann, ist ebenfalls mehr als fraglich.

Beim FC Bayern wird der Ballkünstler in der Zwischenzeit wohl von Routinier Thomas Müller (33) ersetzt. Der Ur-Bayer kam jüngst von einer Hüftverletzung zurück und wurde beim 4:0-Auftraktsieg gegen Bremen für eben jenen Musiala eingewechselt. Dabei bereitete Müller den zweiten Treffer von Leroy Sané zum zwischenzeitlichen 3:0 vor.

Natürlich könnte Tuchel auch den bayerischen Dreizack Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané aufs Feld schicken, aber Müller wäre die einfachere, weil positionsgetreuere Variante. Außerdem spielt wohl auch der Kane-Faktor in Tuchels Überlegungen eine gewichtige Rolle. Das bedeutet: Im Derby gegen den FC Augsburg wird Müller dann wohl erstmals zusammen mit seinem neuen Sturm-Kollegen Harry Kane (30) auflaufen. Die beiden gelten bereits neben dem Platz als bayerisch-britisches Traumduo. Und das nicht nur, weil beide eine Leidenschaft für Golf haben. Ob Müller und Kane auch auf dem Rasen harmonieren, wird sich zeigen.

+++ Ohne Kane, Mazraoui posiert ohne Weißbier: Bayern-Stars mit Gaudi beim Wiesn-Shooting +++

Ein Bayer ohne Lederhose ist wie die Wiesn ohne Maß. Deshalb ging es für die Truppe von Thomas Tuchel rund einen Monat vor den Anstich des Oktoberfests zum traditionellen Wiesn-Shooting von Partner "Paulaner". Dabei präsentierten sich die Neuzugänge um Kim Min-jae und Raphael Guerreiro in Tracht. "Es gefällt mir. Es fühlt sich gut an", sagte der südkoreanische Abwehrboss, der schon bei bei seiner Vertragsunterschrift vor wenigen Wochen in Lederhose posierte.

Für das obligatorische Wiesn-Mannschaftsfoto bekam dann jeder Bayern-Star, wie es sich so gehört, ein Weißbier in die Hand gedrückt. Bis auf Noussair Mazraoui. Der Außenverteidiger verzichtete wie schon im letzten Jahr auf seine Hoibe. Grund: Der Marokkaner trinkt als strenger Muslim keinen Alkohol.

Für den Anblick von Harry Kane in Lederhosen müssen sich die Fans aber noch gedulden. Der Engländer ist jüngst das vierte Mal Vater geworden und konnte deshalb beim Shooting nicht mit dabei sein. Aber spätestens zum Wiesn-Besuch in rund einem Monat sollte Kane dann das erste Mal in die Lederhose schlüpfen.

+++ "Ball flach halten": Rummenigge und Müller mahnen zur Geduld bei Kane +++

Beim FC Bayern scheint sich neben und hoffentlich auch bald auf dem Platz ein neues Traum-Duo gefunden zu haben: Harry Kane und Thomas Müller. Passend dazu wurde der Urbayer auf den "Sport Bild"-Awards gefragt, wie er den neuen Neuner des Rekordmeisters findet. "Ich finde grundsätzlich den Spielertyp, den Menschen, das Gesamtpaket überragend. Aber mit den guten Starts bitte abwarten", so Müller.

Ex-Vorstandsboss und Kaderarchitekt des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, grätschte dazwischen: "Ab Weihnachten gibt es die erste Prognose. Bis dahin bitte den Ball flach halten." Dennoch musste der 67-Jährige zugeben: "Wir sind alle überzeugt, dass wir den richtigen Spieler verpflichtet haben."

Das konnte Müller nur ergänzen: "Das kann sehr gut werden und wir fühlen uns wohl mit Harry." Wie wohl sich die Bayern-Spieler mit ihrem neuen Star-Stürmer fühlen, können sie am Sonntag wieder zeigen. Da steht für die Münchner das Derby gegen Augsburg an.

+++ Thiaw fand Kane als Gegenspieler "sehr ruhig" +++

Nationalspieler Malick Thiaw hat Bayerns Neuzugang Harry Kane als höflichen Kontrahenten auf dem Platz beschrieben. "Persönlich ist Kane als Gegenspieler sehr ruhig, es gab keinerlei Trashtalk", berichtete der Innenverteidiger vom AC Mailand in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch) über das Champions-League-Duell mit Kanes Ex-Club Tottenham Hotspur in der vergangenen Saison.

Der 22 Jahre alte Thiaw hatte auch mit der guten Leistung im Achtelfinale gegen den Nationalmannschaftskapitän Englands auf sich aufmerksam gemacht und sich sein Debüt bei der DFB-Auswahl erarbeitet. "Das Heimspiel war unglaublich - in der Startelf, in der Königsklasse, gegen Kane. Das Spiel lief sehr gut für mich", sagte der beim FC Schalke 04 ausgebildete Fußballer.

+++ Klose lobt Bayern für Kane-Verpflichtung: "Eine Bereicherung für die Bundesliga" +++

Ex-Weltmeister Miroslav Klose erwartet vom neuen Bundesliga-Star Harry Kane mehr als 20 Tore für Meister Bayern München. "Ich bin froh, dass sie einen Stürmer geholt haben. Der garantiert 20, 25 plus Tore, was wichtig ist für die Mannschaft. Man hat gesehen, dass nach dem Abgang von Lewandowski etwas gefehlt hat. Man braucht einen Knipser", sagte der frühere Münchner Torjäger als Experte bei Amazon Prime Video.

Der englische Nationalstürmer Kane, der von Tottenham Hotspur verpflichtet wurde, sei "eine Bereicherung für die Bundesliga", so Klose: "Man sieht, wie fest, wie platziert er schießen kann." Die Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro sei schon eine Zahl. "Ich hoffe, dass er es bestätigen kann. Die Spieler müssen ihn auch finden, das wird ein bisschen dauern", betonte Klose, der von 2007 bis 2011 für die Münchner auf Torejagd gegangen war.

FC-Bayern-News vom 22.08.2023

+++ "Ganz linke Bazille": Breitner-Breitseite gegen Superstar Neymar +++

Deutliche Worte von Paul Breitner! In der BR-Sendung "Blickpunkt Sport" wurde der ehemalige Bayern-Profi und Weltmeister von 1974 auf den Wechsel von Neymar zu Al-Hilal angesprochen. Seine Antwort darauf fiel knallhart aus. Aufgrund seiner ständigen Schauspieleinlagen wird Breitner den Brasilianer in Europa nicht wirklich vermissen, im Gegenteil.

Mit den Worten "Vielen Dank, liebe Saudis, dass ihr Herrn Neymar gekauft habt, der in den letzten Jahren einer der linksten Fußballer unter der Sonne war. Einer der größten Fußballer, der nur schauspielert, der nur markiert. Mies!" reiht sich Breitner in die Reihe der Neymar Kritiker ein. Weiter führt er aus "Eine ganz linke Bazille. Da muss ich sagen: Vielen Dank, den brauchen wir nicht mehr zu ertragen."

Neymar wechselte in diesem Sommer für 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal, wo er künftig rund 150 Millionen Euro pro Jahr verdient. Für Schlagzeilen sorgten aber insbesondere die absurden Forderungen des Brasilianers, die er für seinen Transfer gestellt hat. Laut der "Sun" soll Neymar für jeden Sieg einen Bonus von 80.000 Euro erhalten. Zudem erhält er für jeden Social-Media-Post, in dem er Saudi-Arabien vermarktet, 500.000 Euro.

Doch damit längst nicht genug: Vom Klub werden ihm noch ganze acht Luxus-Karossen, ein Privatjet, ein Vollzeit-Chauffeur, eine Villa mit 25 Zimmern sowie ein Privatkoch zur Verfügung gestellt. Auf der Suche nach einem neuen Verein soll Neymar neben anderen Topklubs übrigens auch dem FC Bayern angeboten worden sein. Die Bosse des Rekordmeisters lehnten dankend ab – sicher ganz zum Wohlwollen von Vereinslegende Breitner.

+++ Stanisic "ein bisschen verwundert" über Freigabe des FC Bayern +++

Josip Stanisic hat sich etwas überrascht gezeigt, dass Fußball-Rekordmeister FC Bayern München ihn abgegeben hat - und dann auch noch an einen potenziellen Konkurrenten wie Bayer Leverkusen. "Ein bisschen verwundert war ich schon", sagte der 23 Jahre alte Defensiv-Allrounder, der für ein Jahr ohne Kaufoption an Leverkusen ausgeliehen ist: "Aber die Vereine waren sich einig und für mich ist es die beste Entscheidung."

Mit seinem neuen Verein will Stanisic seinem Stammclub tatsächlich die Stirn bieten. "Es ist sehr schwer, auf 34 Spieltage das Niveau zu halten. Das wird eine Herausforderung, wenn die Englischen Wochen kommen", sagte er. "Aber mit der Breite im Kader haben wir sicher gute Chancen - sei es in der Bundesliga oder im Pokal - Titel zu holen oder zumindest um Titel mitzuspielen." Trotz des guten Starts mit dem 3:2 gegen Pokalsieger und Supercup-Gewinner RB Leipzig sei es aber "wichtig, ruhig zu bleiben. Der Hype kommt sehr schnell und damit auch der Druck."

In München habe er nicht mehr um seine Position gewusst, nachdem sich Noussair Mazraoui in der Vorbereitung als Stammspieler auf Stanisics Lieblings-Position rechts hinten durchgesetzt hatte und der wechselwillige Benjamin Pavard noch nicht verkauft wurde. "Es war auch ein Hin und Her. Ich wusste nie: Bleibt Benji, geht Benji, und was ist mit mir?", sagte der kroatische Nationalspieler: "Ich hing etwas in der Luft."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Rummenigge plaudert Details zur Lewandowski-Verpflichtung aus +++

Mit Harry Kane hat der FC Bayern einen ehrwürdigen Nachfolger von Robert Lewandowski gefunden. Doch die Verhandlungen mit Tottenham-Boss Daniel Levy zogen sich wie ein zäher Kaugummi. Ähnlich war das damals beim Polen. Das verriet Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. "Wir haben anderthalb Jahre gebraucht, bis wir ihn endgültig überzeugt hatten", sagte 67-Jährige am Rande des "Sport-Bild"-Award.

Weiter plauderte Rummenigge munter Details über den Lewy-Deal aus: "Am 2. Januar 2014 haben wir Robert zu uns nach München bestellt. Er ist mit einer ganzen Familie gekommen und hat seinen Vertrag unterschrieben."

Alles soweit, so gut. Doch was folgte, hat Rummenigge in seiner Zeit beim FC Bayern noch nie erlebt: "Er war der einzige Spieler, der seinen 35-seitigen Vertrag jemals selbst durchgelesen hat. Das werde ich nie vergessen, denn Robert saß dort drei Stunden, hat alles durchgelesen und erst dann unterschrieben."

Der Rest ist eine reine Erfolgsgeschichte. In acht Jahren beim Rekordmeister gewann der heutige Stürmer des FC Barcelona achtmal die Meisterschale, dreimal den DFB-Pokal und einmal die Champions League. Darüber hinaus brach Lewandowski den Tor-Rekord von Gerd Müller mit 41 Toren in einer Saison.

+++ Hainer gibt Reha-Update zu Neuer +++

Diese Frage beschäftigt den FC Bayern seit Monaten: Wann steht Manuel Neuer wieder im Bayern-Tor? Nun gab Bayern-Präsident Herbert Hainer Einblicke in den Comeback-Plan der Nummer eins des Rekordmeisters. "Ich gebe Ihnen ein Update zu Manuel Neuer und das sind erfreuliche Nachrichten. Sein Rehaprozess verläuft schneller und besser und wir werden ihn in zwei bis drei Wochen wieder im Mannschaftstraining sehen", sagte der 69-Jährige mit einem breiten Grinsen beim "Sport-Bild"-Award.

Im gleichen Atemzug schob Hainer hinterher: "Und dann hoffentlich auch schon bald wieder im Tor." Damit scheint klar, dass die Leidenszeit von Neuer langsam ein Ende findet. Der ehemalige Welttorhüter hatte sich nach der WM in Katar bei einem Ski-Ausflug einen Unterschenkelbruch zugezogen.

+++ Nach Muskelbündelriss: Guerreiro zurück im Lauftraining +++

Neuzugang Raphael Guerreiro hat erstmals seit seinem Muskelbündelriss in der rechten Wade wieder ein Lauftraining absolviert. Bilder, die der deutsche Rekordmeister am Dienstag veröffentlichte, zeigten den 29-Jährigen gut gelaunt beim gemütlichen Joggen an der Säbener Straße. Der Abwehrspieler, der ablösefrei von Borussia Dortmund gekommen war, hatte sich in der Vorbereitung auf die neue Saison verletzt und bislang kein Pflichtspiel für die Münchner bestritten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Guerreiros Teamkollegen absolvierten später am Dienstag ihr erstes öffentliches Training der neuen Saison. Neben Harry Kane (30), der aufgrund der Geburt seines vierten Kindes fehlte, war auch Manuel Neuer (37) nicht dabei. Der Torhüter arbeitet weiter individuell an seinem Comeback.

+++ Nationalspielerin geküsst: Rummenigge verteidigt spanischen Verbandspräsidenten +++

Es war die wohl fragwürdigste Szene der Frauen-WM: Nachdem die Spanierinnen das Finale gegen England (1:0) gewonnen haben, umarmte der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales seine Stürmerin Jennifer Hermoso und gab ihr zwei Küsse auf die Wange. Damit nicht genug: Der dritte Knutscher ging mitten auf den Mund. Ganz zum Unmut der Nationalspielerin. "Das hat mir nicht gefallen", sagte Hermoso anschließend in einem Livestream auf Instagram.

Nun hat sich Karl-Heinz Rummenigge zum Vorfall geäußert und dabei Rubiales mit klaren Worten verteidigt. "Was er da gemacht hat, ist – sorry, mit Verlaub – absolut okay. Ich kann mich erinnern: Als wir letztes Mal die Champions League gewonnen haben, hab ich Männer geküsst – nicht auf den Mund zwar, aber aus Freude", sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern bei den "Sport Bild"-Awards.

Und der Initiator selbst? Der hat sich mittlerweile bei der Nationalspielerin entschuldigt: "Ich muss daraus lernen und verstehen, dass man als Präsident einer so wichtigen Institution wie der RFEF vorsichtiger sein muss, vor allem bei Zeremonien und dieser Art von Angelegenheiten." Hermoso hat die Entschuldigung angenommen.

+++ Robert Lewandowski lobt Bayern für Kane-Coup +++

Als Robert Lewandowski den FC Bayern vor einem Jahr Richtung Barcelona verließ, hinterließ der Stürmer eine große Lücke im Sturm. Diese galt es für die Bayern-Bosse nun händeringend zu stopfen. Nach zähen Verhandlungen lotste man schließlich Tottenhams Harry Kane in die bayerische Landeshauptstadt.

Doch was sagt Lewandowski zu seinem Nachfolger? Der gratuliert den Münchnern für den Kane-Coup. Kane sei ein "super Stürmer", sagte der ehemalige Bayern-Stürmer bei der Preisverleihung des "Sport Bild"-Awards am Montagabend in Hamburg. "Das ist ein großer Transfer – nicht nur für die Bayern, auch für die ganze Bundesliga."

Auch ist sich Lewandowski sicher, dass der Engländer im Bayern-Trikot an seine Top-Form aus den vergangenen Jahren anknüpfen wird. Aufblitzen ließ Kane das bereits am ersten Spieltag. Bei seiner Bundesligapremiere gelang dem 30-Jährigen ein Tor und ein Assist. Daran gilt es nun anzuknüpfen.

FC-Bayern-News vom 21.08.2023

+++ Harry Kane und seine Katie zum vierten Mal Eltern geworden – britische Boulevardpresse atmet auf +++

Die letzten Tage hätten für Harry Kane kaum besser laufen können. Dem perfekten Bundesliga-Einstand mit Tor und Vorlage gegen Bremen am Freitag folgte am Samstag nun auch ein privater Volltreffer: Harry Kane und seine Frau Katie Goodland sind zum vierten Mal Eltern geworden. In einem britischen Krankenhaus erblickte mit Henry Edward Kane der zweite Sohn des Paares das Licht der Welt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zuvor hatten schon die beiden Töchter Ivy Jane (geboren 2017) und Vivienne Jane (2018) sowie Henrys Brüderchen Louis Harry (2020) das Familienglück der Kanes perfekt gemacht. Der Bayern-Stürmer und seine Jugendliebe Katie kennen sich bereits seit gemeinsamen Schulzeiten und gaben sich im Jahr 2019 das Ja-Wort.

Die anstehende Geburt von Kind Nummer vier sorgte in der britischen Boulevard-Presse für einigen Wirbel: Es wurde befürchtet, dass das Kind nach dem Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern in Deutschland zur Welt kommt – und damit später auch für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt wäre. Da Katie Goodland, anders als ihr Ehemann, in den letzten Tagen aber in London weilte und der kleine Henry Edward dort zur Welt kam, kann auf der Insel kann nun aufgeatmet werden – und ihr Stürmerstar nun sein noch größeres Familienglück genießen.

+++ Einbruch bei Bayern-Ikone Pfaff – Ehefrau im Krankenhaus +++

Es ist der absolute Albtraum eines jeden Hausbesitzers. Einbrecher dringen in die eigenen vier Wände, den Ort, an dem man sich sicher, geborgen und heimisch fühlt, ein, während man selber sogar daheim ist. Diese Horrorvorstellung wurde nun bei der Familie von Bayern-Ikone Jean-Marie Pfaff, der von 1982 bis ‘88 das Bayern-Tor gehütet hat und der belgischer Nationalkeeper (64 Länderspiele) und Welttorhüter 1987 war, traurige, erschütternde Realität.

Wie erst jetzt bekannt wurde, verschafften sich am späten Freitagnachmittag mehrere Männer über ein angrenzendes Grundstück unerlaubt Zutritt in die Villa von Pfaff in Brasschaat, einem Vorort von Antwerpen. Sie kletterten dabei über einen Zaun des Hauses, das im Ranchstil erbaut ist. Der 69-jährige Pfaff, der als Kolumnist für die Abendzeitung tätig ist, war zur Tatzeit nicht im Hause. Er kümmerte sich gerade um sein Museum in Beveren, aber seine Ehefrau Carmen war in der Villa – sie wurde von den Tätern überrascht und bedroht.

"Meine Frau bügelte gerade, als auf einmal drei Männer in unserem Haus standen. Sie wurde dann von den Tätern ins obere Stockwerk gezerrt, um Schmuck und andere Wertsachen herauszugeben", sagte Pfaff der AZ, "Carmen ist zum Glück unverletzt, aber diese Sache hat sie natürlich vollkommen mitgenommen. Sie hat einen Schock erlitten, wir hoffen, dass sie sich ganz schnell davon erholt." Nach etwa 30 Minuten war der Albtraum für Carmen Pfaff wieder vorbei. Die Räuber flohen auf auf die gleiche Weise, wie sie das Anwesen betreten hatten. Pfaffs Ehefrau verbrachte eine Nacht zur stationären Beobachtung in einem nahen Krankenhaus.

Die Fahndung nach den Tätern läuft zur Zeit auf Hochtouren, die Spurensicherung sammelte Beweise im und um das Haus, die nun analysiert werden. Nach AZ-Informationen werden insbesondere die Videoaufnahmen aus der Umgebung des Anwesens gesichtet und ausgewertet. Die Familie Pfaff ist in Belgien eine der prominentesten und beliebtesten. Der Fernsehsender VTM strahlte ab 2003 in 267 Folgen eine Doku-Soap – "De Pfaffs" – aus, in der Jean Marie und seine Familie ein mal pro Woche in 40-Minuten-Episode zu sehen waren. Pfaff ist auch Ehrenbürger von Beveren.

+++ Matthäus: Mit Kane ist "Mia-san-mia"-Gefühl zurück bei den Bayern +++

Mit Harry Kane ist nach Ansicht von Lothar Matthäus beim FC Bayern München das zuletzt vermisste "Mia-san-mia"-Gefühl zurückgekommen. "Er ist nah bei den Fans, macht Selfies, gibt Interviews. Er ist locker, entspannt und geht auf die Menschen und Mitspieler zu. Ich glaube, das ist einer, der zum FC Bayern passt", sagte der deutsche Rekordnationalspieler am Sonntag in der Sendung Sky 90. Dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft und Rekordtorschützen traue er eine ähnliche Torquote zu wie dem Ex-Münchner und mehrmaligen Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski.

Starstürmer Kane (30), der für mehr als 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur gekommen war und bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz am Freitagabend beim 4:0 gegen Werder Bremen sein erstes Bayern-Tor markierte, sei ein Geschenk für die Liga und die Medien. "Diesen Spieler hat der FC Bayern in der letzten Saison vermisst. Deswegen hatten sie so große Probleme. Jetzt haben sie wieder einen Zielspieler, der weiß, wo das Tor steht. Vor allem geht er voran", sagte der langjährige Bayern-Profi Matthäus.

FC-Bayern-News vom 20.08.2023

+++ FC Bayern hat trainingsfrei: Trifft sich Kane mit Teamkollege Müller? +++

Mit Harry Kane hat sich der FC Bayern nicht nur einen begnadeten Fußballer, sondern auch einen leidenschaftlichen Golfer geangelt. Ganz zur Freude von Thomas Müller. Der Urbayer hat den neuen Star-Stürmer des deutschen Rekordmeisters direkt nach seiner Ankunft zu einer Runde auf dem Golfplatz eingeladen. "Er hat mich herzlich begrüßt und schon direkt nach einer Golfrunde gefragt", sagte Kane bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz.

Doch in den vergangenen Tagen hatten die beiden Bayern-Spieler dafür keine Zeit. Nach dem Bundesligaauftakt ging es für den FC Bayern direkt nach Südtirol zum "Traumspiel", einem Freundschaftskick gegen eine Fan-Auswahl.

Nun haben Kane und Müller aber Zeit. Der Grund: Bayern-Coach Thomas Tuchel hat seiner Mannschaft am Sonntag und Montag trainingsfrei gegeben. Passend dazu sagte Kane gegenüber "Sky UK" bezüglich einer Golfrunde mit Teamkollege Müller zuletzt: "Vielleicht nächste Woche, da haben wir ein bisschen mehr Zeit nachmittags. Wenn das Wetter so bleibt, kriegen wir es hin."

+++ Werder-Fans sticheln mit Banner gegen Hoeneß +++

Beim 4:0 in Bremen gab Harry Kane sein Bundesliga-Debüt, standesgemäß mit Tor und Assist. 100 Millionen Euro bezahlte der deutsche Rekordmeister für seinen neuen Stürmer.

Die Werder-Fans nahmen das zum Anlass, Uli Hoeneß an eines seiner älteren Zitate zu erinnern. In der Bremer Ostkurve war ein Banner mit der Aufschrift "Kein Spieler der Welt ist 100 Millionen Euro wert – Uli H." zu sehen.

Rückblick: Hoeneß hatte jene Aussage im Sommer 2017 getätigt, als sowohl Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain als auch Ousmane Dembélé, für 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona, wechselten.

Und erst im vergangenen März, auf dem roten Sofa der AZ, bezeichnete Hoeneß einen möglichen Kane-Transfer für 100 Millionen Euro als "völlig gaga". "Das ist ein super Spieler, keine Frage, aber das sind Beträge, die ich als Präsident nie bezahlen würde", sagte Hoeneß unter anderem. Später folgte dann ein Umdenken bei Hoeneß.

FC-Bayern-News vom 19.08.2023

+++ Pavard mit Lustlos-Auftritt im Freundschaftsspiel +++

Benjamin Pavard möchte den FC Bayern verlassen, doch er darf aller Voraussicht nach nicht. Der Grund: Teamkollege und Rechtsverteidiger Josip Stanisic steht vor einer Leihe zu Bayer 04 Leverkusen. Die Münchner werden Pavard deshalb wohl nicht ziehen lassen, sofern sie keinen Ersatz bis zum Ende des Transferfensters gefunden haben.

Sehr zum Leidwesen des Franzosen, der wohl so gar nicht mehr für den FC Bayern spielen möchte. Deutlich erkennbar bei seinem Lustlos-Auftritt des FC Bayern am Samstagnachmittag beim Traumspiel in Südtirol. Nach seinem Treffer in der 36. Minute verzieht der Weltmeister von 2018 keine Miene und jubelt nicht mal ansatzweise.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Wie prekär die Lage ist, wird auch wenig später deutlich: Bei einem Zweikampf gegen einen Südtiroler verliert Pavard die Nerven und tritt gegen den Gegenspieler nach. Die Aktion kommt bei den Bayern-Fans auf Twitter gar nicht gut an, es hagelt negative Kommentar. Und auch die Bosse werden sich wohl nochmal überlegen, wie es mit Pavard weitergehen soll.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Torjubel von Tel mit ganz besonderer Bedeutung +++

Das 4:0 des FC Bayern in Bremen hatte gegen Ende noch eine besondere Geschichte übrig: In Minute 94 jagte Mathys Tel den Ball zum Endstand ins kurze Eck.

Für den 18-jährigen Franzosen war es nicht nur ein wichtiger Treffer, um Selbstvertrauen zu gewinnen, nachdem er beim 0:3 gegen RB Leipzig noch zahlreiche Chancen vergeben hatte. Im Anschluss an das Tor setzte Tel noch ein wichtiges Zeichen gegen die abscheulichen rassistischen Beleidigungen, denen er in den sozialen Medien zum Opfer fiel.

Nach seinem Treffer hielt sich Tel nacheinander Ohren, Mund und Augen zu, im Stile der drei "Affen-Emojis": Nichts hören, nichts sagen, nichts sehen. Ein starkes Statement des Youngster: Und das passende Ende eines gelungenen Abends für den FC Bayern – und Mathys Tel.

+++ Kimmich äußert sich erneut zur Sechser-Debatte beim FC Bayern +++

Neben dem langen Poker um Stürmer-Star Harry Kane ist die anhaltende Sechser-Debatte beim FC Bayern wohl eines der Themen, das die Bosse in dieser Transferphase am meisten umtreibt. Nun scheint jedoch eine Entscheidung gefallen zu sein: Bei der letzten Sitzung des Transferausschusses sollen die Mitglieder entschieden haben, keinen neuen defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten!

Thomas Tuchel dürfte diese Nachricht wohl nicht allzu gut aufgefasst haben. Der Bayern-Trainer stellte in den vergangenen Wochen immer wieder (deutlich) klar, dass er sich noch einen Sechser wünsche, da es im Kader keinen Spieler gebe, der das Profil eines defensiv denkenden Abräumers erfüllen würde. Joshua Kimmich, im defensiven Mittelfeld der Bayern gesetzt, stellte wenig später daraufhin klar, dass er ein "Sechser" sei.

Nach dem 4:0 der Münchner gegen Werder Bremen zum Bundesliga-Auftakt äußerte sich der Kapitän nun erneut zur anhaltenden Debatte: "Generell ist es die Sache des Vereins. Am ende akzeptiert man es, wenn der Verein das Gefühl hat, dass wir da noch einen Spieler brauchen. Wenn jetzt entschieden wurde, dass wir keinen mehr brauchen, dann muss man das Beste aus dem machen, was wir haben", sagte Kimmich – angesprochen auf die Frage, was er von der neuesten Entscheidung der Transfer-Taskforce halte.

Zumindest in Bremen funktionierte die Doppel-Sechs aus Kimmich und Überraschungs-Startelf-Kandidat Leon Goretzka sehr gut. Zudem gibt es noch Neuzugang Konrad Laimer in den eigenen Reihen. Ob es da überhaupt noch einen neuen Sechser braucht?

FC-Bayern-News vom 18.08.2023

+++ Tuchel rechnet mit Neuer "in zwei, drei Wochen" im Mannschaftstraining +++

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat seine Prognose für ein Comeback von Nationaltorwart Manuel Neuer präzisiert. Er hoffe, dass Neuer "in zwei, drei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und dann geht es sowieso schnell", sagte Tuchel beim Streamingdienst DAZN nach dem 4:0 der Münchner bei Werder Bremen im Bundesliga-Auftaktspiel am Freitagabend.

Der 37 Jahre alte Neuer hatte nach der Weltmeisterschaft im Dezember vergangenen Jahres einen Beinbruch erlitten. Der Bayern-Keeper absolvierte am Freitagvormittag eine individuelle Trainingseinheit mit torwartspezifischen Übungsformen auf dem Rasen an der Säbener Straße. Bei Neuer war vor rund zwei Wochen eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein erfolgreich durchgeführt worden. Nachdem die Platte entfernt worden sei, sei die Reaktion "sehr positiv" sagte Tuchel.

Auch Bayern-Boss Jan-Christian Dressen äußerte sich zuversichtlich. "Wir sind happy, dass Manuel Neuer auf einem viel schnelleren Weg ist, als wir das vielleicht vor wenigen Wochen noch gedacht haben. Das ist das Gute daran", sagte er.

+++ "Haben sehr gut eingekauft": Effenberg erwartet Mehrkampf um die Meisterschaft +++

Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg (55) erwartet für die anstehende Bundesligasaison einen Mehrkampf um die Meisterschaft. Mit Blick auf das 3:0 von RB Leipzig gegen den FC Bayern vor einer Woche im DFL-Supercup sagte der ehemalige Fußballnationalspieler" dem Nachrichtenportal "t-online": "Das war ein Wink für die Bundesliga. Ich erwarte einen engen Meisterkampf, in dem Dortmund, Leipzig und Leverkusen die Bayern-Jäger sein werden".

Alle Konkurrenten der Bayern hätten "sehr gut eingekauft und zugelegt, wenn auch vielleicht nicht ganz mit dem Strahlen eines 100-Millionen-Transfers von Harry Kane", sagte Effenberg vor dem Auftaktspiel zwischen Werder Bremen und FC Bayern am heutigen Freitag (20.30 Uhr). "Sie werden von Anfang an großen Druck auf Bayern ausüben."

Der BVB hat unter anderem für Millionensummen Felix Nmecha (Wolfsburg) und Marcel Sabitzer (FC Bayern) verpflichtet, die Leipziger Sturmhoffnung Loïs Openda (RC Lens). Der FC Bayern hat für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft Kane indes mehr als 100 Millionen Euro Ablöse ausgegeben - soviel wie kein Bundesligist zuvor.

+++ Sponsor springt ab: Siemens kein Bayern-Partner mehr +++

Siemens ist nicht mehr Sponsor des FC Bayern München. Die Zusammenarbeit zwischen dem Konzern und dem deutschen Fußball-Rekordmeister lief bereits Ende Juni dieses Jahres aus. Zunächst hatte die "WirtschaftsWoche" darüber berichtet. "Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2017 hat sich Siemens neu aufgestellt und die Unternehmensstrategie neu angepasst – das betrifft auch unsere Sponsoringaktivitäten", hieß es in einer Mitteilung am Freitag. "Künftig werden wir unsere Partnerschaften noch stärker auf neue Produkte, unser digitales Portfolio und nachhaltige Technologien ausrichten, um unsere Unternehmensstrategie bestmöglich zu unterstützen."

+++ Nach Bundesliga-Auftakt: FC Bayern am Samstag erneut gefordert +++

Für den FC Bayern steht ein stressiges Wochenende an. Diesen Freitag reist die Mannschaft zum Bundesliga-Auftakt nach Bremen. Gleich einen Tag später steht die nächste Partie an – in Kaltern an der Weinstraße, in Südtirol. Dort findet

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Um der Mannschaft Reisestress zu ersparen, wurde der Flug nach Bremen auf den Freitag verlegt, anstatt, wie üblich, am Vortag der Partie zu fliegen. Das heißt: Für die Mannschaft geht es nach dem Bundesliga-Auftakt im Weserstadion nicht direkt zurück nach München, sondern ins Teamhotel "Atlantic Grand". Samstagmorgen geht es dann Richtung Südtirol. Dafür dürfte das Team im Anschluss mit zwei freien Tagen belohnt werden. Das nächste Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg steht nämlich erst kommenden Sonntag an.

+++ FC Bayern eröffnet Bundesliga-Saison – mit Harry Kane +++

Als deutscher Meister eröffnet der FC Bayern heute Abend (20.30 Uhr) die 61. Saison der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen. Eine Woche nach dem ernüchternden 0:3 im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig will Trainer Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft in der Liga einen besseren Auftakt erleben. "Unsere Ziele sind ganz klar. Wir spielen um den Titel, wir wollen Meister werden", sagte Tuchel vor dem Start in seine erste komplette Saison als Bayern-Coach.

Im Blickpunkt stehen wird im Bremer Stadion natürlich Harry Kane. Nach seinem Kurzeinsatz im Supercup soll der über 100 Millionen Euro teure Neuzugang aus England von den Tottenham Hotspur erstmals von Beginn an auflaufen. Die Bayern-Fans hoffen auf die ersten Tore des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft.

FC-Bayern-News vom 17.08.2023

+++ Ein Wechsel war nicht genug: Kane mit neuem Ausrüster +++

Monatelang zog sich die Saga um den Transfer von Harry Kane zum FC Bayern hin. Für den englischen Stürmerstar war der Abschied von seinem langjährigen Verein Tottenham Hotspur aber wohl noch nicht Veränderung genug. Der 30-Jährige, der zuvor lange vom Sportartikelhersteller Nike gesponsert wurde, hat nun auch einen neuen Ausrüster-Vertrag an Land gezogen.

Am Donnerstag gaben die US-Marke Skechers und Harry Kane eine "langfristige Partnerschaft" bekannt. Skechers ist zwar einer der weltweit größten Schuhhersteller, war bisher aber nicht im Fußball-Business vertreten. Die blauen Treter mit grünen Akzenten, die Harry Kane am Donnerstag präsentierte, sind somit das Modell, das der US-Konzern herausbringt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Ich mache gerade einen bedeutenden Schritt. Seit ich das Entwicklerteam getroffen und die Schuhe zum ersten Mal gesehen habe, war ich davon überzeugt, dass Skechers etwas Besonderes geschaffen hat. Sie (die Skechers-Verantwortlichen, d. Red.) haben mir ihre Vision präsentiert, im Fußball Fuß zu fassen. Sie haben mich umgehauen, die Schuhe haben mich umgehauen", sagte ein spürbar begeisterter Harry Kane.

+++ Tuchel: Entwicklung bei Neuer "extrem positiv" +++

Gute Nachrichten von Manuel Neuer! Der Bayern-Kapitän hat den Eingriff an seinem Schienbein gut überstanden und macht laut Thomas Tuchel große Fortschritte, was seine Rückkehr ins Mannschaftstraining angeht. Am Donnerstag gab der Bayern-Coach diesbezüglich sogar erstmals eine Prognose ab.

"Wir haben positive Nachrichten, weil der Eingriff bei Manu gewirkt hat. Die Prognose für einen Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining hat sich deutlich verkürzt. Die Entwicklung bei ihm ist extrem positiv", sagte Tuchel: "Ich habe ihn in den vergangenen beiden Tagen trainieren sehen und das was ich gesehen habe, war sehr beeindruckend. Deswegen rechnen wir in den nächsten Wochen mit einem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining."

Auch aufgrund der guten Entwicklung bei Neuer habe man sich in der Torwartfrage umentschieden. Im Fokus steht nun nicht mehr eine neue Nummer eins, sondern ein Backup für Ersatzkeeper Sven Ulreich, der Neuer bis zu seiner Rückkehr zwischen die Pfosten vertreten soll.

+++ Müller und Choupo gegen Werder zurück – Trio um Gnabry fraglich +++

Die Bayern können gegen Werder Bremen wieder auf Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting zurückgreifen. Dies teilte Thomas Tuchel am Donnerstag mit. "Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting können beide in den Kader, aber wir müssen noch die letzte Einheit heute abwarten", sagte der Bayern-Coach. Müller hatte zuletzt mit Hüftproblemen zu kämpfen, Choupo-Moting fehlte wegen einer Knieverletzung. Beide verpassten daher die komplette Vorbereitung.

Hinter Serge Gnabry, Noussair Mazraoui und Bouna Sarr steht hingegen noch ein Fragezeichen. "Sie sind noch etwas fraglich, da müssen wir abwarten", sagte Tuchel.

+++ Tuchel spricht vor dem Bundesliga-Auftakt +++

Am Freitag eröffnet der FC Bayern bei Werder Bremen die neue Bundesliga-Saison. Vor dem Nord-Süd-Klassiker stellt sich Bayern-Coach Thomas Tuchel heute um 14.30 Uhr den Fragen der Journalisten. Die wichtigsten Aussagen finden Sie hier im Newsblog.

+++ Kane will gegen Werder "direkt Tore schießen" +++

Bayerns neuer Topstürmer Harry Kane will im Bundesliga-Auftaktspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN und im AZ-Liveticker) bei Werder Bremen das tun, wofür er geholt wurde. "Natürlich will ich in meinem ersten Spiel direkt Tore schießen", sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in einem Sky-Interview. "Über allem stand in meiner Karriere aber immer der Teamerfolg. Hoffentlich kann ich mit Toren helfen, damit wir das Spiel in Bremen gewinnen."

Bei seinem ersten Einsatz am vergangenen Samstag im Supercup-Spiel gegen RB Leipzig (0:3) war Kane ohne Treffer geblieben. "Wir sind bereit, zurückzuschlagen. Eine solche Niederlage im eigenen Stadion willst du als Profi im nächsten Spiel wieder geraderücken. Ich freue mich auf den Bundesliga-Auftakt", sagte der 30-Jährige, den die Bayern erst vor wenigen Tagen für die Rekordsumme von über 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtet hatten.