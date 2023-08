FC-Bayern-News: Kimmich äußert sich zur anhaltenden Sechser-Debatte

Sie wollen über die Geschehnisse beim FC Bayern auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir versorgen Sie in unserem AZ-Newsblog mit den wichtigsten Neuigkeiten, Gerüchten und Aussagen rund um den deutschen Rekordmeister.

FC-Bayern-News vom 19.08.2023

+++ Kimmich äußert sich erneut zur Sechser-Debatte beim FC Bayern +++

Neben dem langen Poker um Stürmer-Star Harry Kane ist die anhaltende Sechser-Debatte beim FC Bayern wohl eines der Themen, das die Bosse in dieser Transferphase am meisten umtreibt. Nun scheint jedoch eine Entscheidung gefallen zu sein: Bei der letzten Sitzung des Transferausschusses sollen die Mitglieder entschieden haben, keinen neuen defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten!

Thomas Tuchel dürfte diese Nachricht wohl nicht allzu gut aufgefasst haben. Der Bayern-Trainer stellte in den vergangenen Wochen immer wieder (deutlich) klar, dass er sich noch einen Sechser wünsche, da es im Kader keinen Spieler gebe, der das Profil eines defensiv denkenden Abräumers erfüllen würde. Joshua Kimmich, im defensiven Mittelfeld der Bayern gesetzt, stellte wenig später daraufhin klar, dass er ein "Sechser" sei.

Nach dem 4:0 der Münchner gegen Werder Bremen zum Bundesliga-Auftakt äußerte sich der Kapitän nun erneut zur anhaltenden Debatte: "Generell ist es die Sache des Vereins. Am ende akzeptiert man es, wenn der Verein das Gefühl hat, dass wir da noch einen Spieler brauchen. Wenn jetzt entschieden wurde, dass wir keinen mehr brauchen, dann muss man das Beste aus dem machen, was wir haben", sagte Kimmich – angesprochen auf die Frage, was er von der neuesten Entscheidung der Transfer-Taskforce halte.

Zumindest in Bremen funktionierte die Doppel-Sechs aus Kimmich und Überraschungs-Startelf-Kandidat Leon Goretzka sehr gut. Zudem gibt es noch Neuzugang Konrad Laimer in den eigenen Reihen. Ob es da überhaupt noch einen neuen Sechser braucht?

FC-Bayern-News vom 18.08.2023

+++ Tuchel rechnet mit Neuer "in zwei, drei Wochen" im Mannschaftstraining +++

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat seine Prognose für ein Comeback von Nationaltorwart Manuel Neuer präzisiert. Er hoffe, dass Neuer "in zwei, drei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und dann geht es sowieso schnell", sagte Tuchel beim Streamingdienst DAZN nach dem 4:0 der Münchner bei Werder Bremen im Bundesliga-Auftaktspiel am Freitagabend.

Der 37 Jahre alte Neuer hatte nach der Weltmeisterschaft im Dezember vergangenen Jahres einen Beinbruch erlitten. Der Bayern-Keeper absolvierte am Freitagvormittag eine individuelle Trainingseinheit mit torwartspezifischen Übungsformen auf dem Rasen an der Säbener Straße. Bei Neuer war vor rund zwei Wochen eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein erfolgreich durchgeführt worden. Nachdem die Platte entfernt worden sei, sei die Reaktion "sehr positiv" sagte Tuchel.

Auch Bayern-Boss Jan-Christian Dressen äußerte sich zuversichtlich. "Wir sind happy, dass Manuel Neuer auf einem viel schnelleren Weg ist, als wir das vielleicht vor wenigen Wochen noch gedacht haben. Das ist das Gute daran", sagte er.

+++ "Haben sehr gut eingekauft": Effenberg erwartet Mehrkampf um die Meisterschaft +++

Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg (55) erwartet für die anstehende Bundesligasaison einen Mehrkampf um die Meisterschaft. Mit Blick auf das 3:0 von RB Leipzig gegen den FC Bayern vor einer Woche im DFL-Supercup sagte der ehemalige Fußballnationalspieler" dem Nachrichtenportal "t-online": "Das war ein Wink für die Bundesliga. Ich erwarte einen engen Meisterkampf, in dem Dortmund, Leipzig und Leverkusen die Bayern-Jäger sein werden".

Im Mai 2001 führte Stefan Effenberg den FC Bayern zum ersten Champions-League-Titel seit 25 Jahren. © IMAGO / HJS

Alle Konkurrenten der Bayern hätten "sehr gut eingekauft und zugelegt, wenn auch vielleicht nicht ganz mit dem Strahlen eines 100-Millionen-Transfers von Harry Kane", sagte Effenberg vor dem Auftaktspiel zwischen Werder Bremen und FC Bayern am heutigen Freitag (20.30 Uhr). "Sie werden von Anfang an großen Druck auf Bayern ausüben."

Der BVB hat unter anderem für Millionensummen Felix Nmecha (Wolfsburg) und Marcel Sabitzer (FC Bayern) verpflichtet, die Leipziger Sturmhoffnung Loïs Openda (RC Lens). Der FC Bayern hat für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft Kane indes mehr als 100 Millionen Euro Ablöse ausgegeben - soviel wie kein Bundesligist zuvor.

+++ Sponsor springt ab: Siemens kein Bayern-Partner mehr +++

Siemens ist nicht mehr Sponsor des FC Bayern München. Die Zusammenarbeit zwischen dem Konzern und dem deutschen Fußball-Rekordmeister lief bereits Ende Juni dieses Jahres aus. Zunächst hatte die «WirtschaftsWoche» darüber berichtet. «Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2017 hat sich Siemens neu aufgestellt und die Unternehmensstrategie neu angepasst – das betrifft auch unsere Sponsoringaktivitäten», hieß es in einer Mitteilung am Freitag. «Künftig werden wir unsere Partnerschaften noch stärker auf neue Produkte, unser digitales Portfolio und nachhaltige Technologien ausrichten, um unsere Unternehmensstrategie bestmöglich zu unterstützen.»

+++ Nach Bundesliga-Auftakt: FC Bayern am Samstag erneut gefordert +++

Für den FC Bayern steht ein stressiges Wochenende an. Diesen Freitag reist die Mannschaft zum Bundesliga-Auftakt nach Bremen. Gleich einen Tag später steht die nächste Partie an – in Kaltern an der Weinstraße, in Südtirol. Dort findet

Um der Mannschaft Reisestress zu ersparen, wurde der Flug nach Bremen auf den Freitag verlegt, anstatt, wie üblich, am Vortag der Partie zu fliegen. Das heißt: Für die Mannschaft geht es nach dem Bundesliga-Auftakt im Weserstadion nicht direkt zurück nach München, sondern ins Teamhotel “Atlantic Grand”. Samstagmorgen geht es dann Richtung Südtirol. Dafür dürfte das Team im Anschluss mit zwei freien Tagen belohnt werden. Das nächste Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg steht nämlich erst kommenden Sonntag an.

+++ FC Bayern eröffnet Bundesliga-Saison – mit Harry Kane +++

Als deutscher Meister eröffnet der FC Bayern heute Abend (20.30 Uhr) die 61. Saison der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen. Eine Woche nach dem ernüchternden 0:3 im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig will Trainer Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft in der Liga einen besseren Auftakt erleben. "Unsere Ziele sind ganz klar. Wir spielen um den Titel, wir wollen Meister werden", sagte Tuchel vor dem Start in seine erste komplette Saison als Bayern-Coach.

Im Blickpunkt stehen wird im Bremer Stadion natürlich Harry Kane. Nach seinem Kurzeinsatz im Supercup soll der über 100 Millionen Euro teure Neuzugang aus England von den Tottenham Hotspur erstmals von Beginn an auflaufen. Die Bayern-Fans hoffen auf die ersten Tore des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft.

FC-Bayern-News vom 17.08.2023

+++ Ein Wechsel war nicht genug: Kane mit neuem Ausrüster +++

Monatelang zog sich die Saga um den Transfer von Harry Kane zum FC Bayern hin. Für den englischen Stürmerstar war der Abschied von seinem langjährigen Verein Tottenham Hotspur aber wohl noch nicht Veränderung genug. Der 30-Jährige, der zuvor lange vom Sportartikelhersteller Nike gesponsert wurde, hat nun auch einen neuen Ausrüster-Vertrag an Land gezogen.

Am Donnerstag gaben die US-Marke Skechers und Harry Kane eine "langfristige Partnerschaft" bekannt. Skechers ist zwar einer der weltweit größten Schuhhersteller, war bisher aber nicht im Fußball-Business vertreten. Die blauen Treter mit grünen Akzenten, die Harry Kane am Donnerstag präsentierte, sind somit das Modell, das der US-Konzern herausbringt.

"Ich mache gerade einen bedeutenden Schritt. Seit ich das Entwicklerteam getroffen und die Schuhe zum ersten Mal gesehen habe, war ich davon überzeugt, dass Skechers etwas Besonderes geschaffen hat. Sie (die Skechers-Verantwortlichen, d. Red.) haben mir ihre Vision präsentiert, im Fußball Fuß zu fassen. Sie haben mich umgehauen, die Schuhe haben mich umgehauen", sagte ein spürbar begeisterter Harry Kane.

+++ Tuchel: Entwicklung bei Neuer "extrem positiv" +++

Gute Nachrichten von Manuel Neuer! Der Bayern-Kapitän hat den Eingriff an seinem Schienbein gut überstanden und macht laut Thomas Tuchel große Fortschritte, was seine Rückkehr ins Mannschaftstraining angeht. Am Donnerstag gab der Bayern-Coach diesbezüglich sogar erstmals eine Prognose ab.

"Wir haben positive Nachrichten, weil der Eingriff bei Manu gewirkt hat. Die Prognose für einen Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining hat sich deutlich verkürzt. Die Entwicklung bei ihm ist extrem positiv", sagte Tuchel: "Ich habe ihn in den vergangenen beiden Tagen trainieren sehen und das was ich gesehen habe, war sehr beeindruckend. Deswegen rechnen wir in den nächsten Wochen mit einem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining."

Auch aufgrund der guten Entwicklung bei Neuer habe man sich in der Torwartfrage umentschieden. Im Fokus steht nun nicht mehr eine neue Nummer eins, sondern ein Backup für Ersatzkeeper Sven Ulreich, der Neuer bis zu seiner Rückkehr zwischen die Pfosten vertreten soll.

+++ Müller und Choupo gegen Werder zurück – Trio um Gnabry fraglich +++

Die Bayern können gegen Werder Bremen wieder auf Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting zurückgreifen. Dies teilte Thomas Tuchel am Donnerstag mit. "Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting können beide in den Kader, aber wir müssen noch die letzte Einheit heute abwarten", sagte der Bayern-Coach. Müller hatte zuletzt mit Hüftproblemen zu kämpfen, Choupo-Moting fehlte wegen einer Knieverletzung. Beide verpassten daher die komplette Vorbereitung.

Hinter Serge Gnabry, Noussair Mazraoui und Bouna Sarr steht hingegen noch ein Fragezeichen. "Sie sind noch etwas fraglich, da müssen wir abwarten", sagte Tuchel.

+++ Tuchel spricht vor dem Bundesliga-Auftakt +++

Am Freitag eröffnet der FC Bayern bei Werder Bremen die neue Bundesliga-Saison. Vor dem Nord-Süd-Klassiker stellt sich Bayern-Coach Thomas Tuchel heute um 14.30 Uhr den Fragen der Journalisten. Die wichtigsten Aussagen finden Sie hier im Newsblog.

+++ Kane will gegen Werder "direkt Tore schießen" +++

Bayerns neuer Topstürmer Harry Kane will im Bundesliga-Auftaktspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN und im AZ-Liveticker) bei Werder Bremen das tun, wofür er geholt wurde. "Natürlich will ich in meinem ersten Spiel direkt Tore schießen", sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in einem Sky-Interview. "Über allem stand in meiner Karriere aber immer der Teamerfolg. Hoffentlich kann ich mit Toren helfen, damit wir das Spiel in Bremen gewinnen."

Bei seinem ersten Einsatz am vergangenen Samstag im Supercup-Spiel gegen RB Leipzig (0:3) war Kane ohne Treffer geblieben. "Wir sind bereit, zurückzuschlagen. Eine solche Niederlage im eigenen Stadion willst du als Profi im nächsten Spiel wieder geraderücken. Ich freue mich auf den Bundesliga-Auftakt", sagte der 30-Jährige, den die Bayern erst vor wenigen Tagen für die Rekordsumme von über 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtet hatten.